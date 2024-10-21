أفضل 10 برامج لإدارة الأعضاء للمؤسسات في عام 2025

سواء كنت مديراً في منظمة غير ربحية أو كنت تمتلك صالة رياضية، فأنت تعلم مدى أهمية زيادة قاعدة عضويتك. يساعد الأعضاء النشطون في كل شيء بدءاً من فعاليات جمع التبرعات لبناء المجتمع

ولا يضر أيضًا أن الأعضاء النشطين يميلون إلى الإنفاق أكثر. فقط أقول 💰

ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة واحدة. أنت بحاجة إلى طريقة لإدارة جميع مستحقات عضويتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد. ليس لديك الوقت للتبديل بين المنصات المختلفة.

وهنا يأتي دور برنامج إدارة الأعضاء.

تساعد برامج إدارة الأعضاء أو برامج إدارة العضوية الجمعيات المهنية وغرف التجارة وغيرها من المنظمات القائمة على الأعضاء في إدارة أعضائها. بدءًا من معالجة الدفع عبر الإنترنت إلى بوابات الأعضاء وما بعدها، سوف يقوم البرنامج المناسب بالكثير من المهام الشاقة نيابةً عنك. 🏋️

في هذا الدليل، سنكشف في هذا الدليل عن الميزات الرئيسية لأفضل برامج إدارة العضوية، بالإضافة إلى أننا سنشارك حلولنا العشرة المفضلة لإدارة الأعضاء لعام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الأعضاء؟

يجب أن تجعل أنظمة إدارة الأعضاء حياتك أسهل. ابحث عن المنصات ذات الوظائف الموفرة للوقت مثل:

معالجة المدفوعات: تخزين معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالأعضاء يضع الكثير من الأعباء القانونية على مؤسستك. لحسن الحظ، يأتي نظام إدارة العضوية مزوداً ببوابة أعضاء الخدمة الذاتية حيث يمكن للأعضاء إدخال معلومات الدفع الخاصة بهم وإدارة عضويتهم. يستمتع الأعضاء بمزيد من الراحة ولن تضطر إلى تخزين أرقام البطاقات - إنه مكسب للجميع! 🏆

تخزين معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالأعضاء يضع الكثير من الأعباء القانونية على مؤسستك. لحسن الحظ، يأتي نظام إدارة العضوية مزوداً ببوابة أعضاء الخدمة الذاتية حيث يمكن للأعضاء إدخال معلومات الدفع الخاصة بهم وإدارة عضويتهم. يستمتع الأعضاء بمزيد من الراحة ولن تضطر إلى تخزين أرقام البطاقات - إنه مكسب للجميع! 🏆 قاعدة بيانات الأعضاء الإدارة: تحتفظ منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) بجميع بيانات الأعضاء في مكان واحد. فبدلاً من توزيع معلومات الأعضاء عبر جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، سيكون لديك لوحة تحكم شاملة للعضوية للرجوع إليها بسرعة

تحتفظ منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) بجميع بيانات الأعضاء في مكان واحد. فبدلاً من توزيع معلومات الأعضاء عبر جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، سيكون لديك لوحة تحكم شاملة للعضوية للرجوع إليها بسرعة مشاركة الأعضاء: يقوم برنامج إدارة العضوية بأكثر من مجرد معالجة المدفوعات. يجب أن يأتي مع بعض الميزات لتعميق علاقتك مع الأعضاء (وبالتالي تحسين الاحتفاظ بالأعضاء). قد يشمل ذلك حملات البريد الإلكتروني، أو المجتمعات عبر الإنترنت، أو صفحات تسجيل الفعاليات

يقوم برنامج إدارة العضوية بأكثر من مجرد معالجة المدفوعات. يجب أن يأتي مع بعض الميزات لتعميق علاقتك مع الأعضاء (وبالتالي تحسين الاحتفاظ بالأعضاء). قد يشمل ذلك حملات البريد الإلكتروني، أو المجتمعات عبر الإنترنت، أو صفحات تسجيل الفعاليات الميزات الآلية: يجب أن تعمل أدوات إدارة الأعضاء الحديثة على تبسيط سير عملك. سواء كانت عمليات تسجيل الدخول التلقائية أو تدفقات التأهيل للأعضاء الجدد، استخدم برنامج إدارة العضوية الذي يقوم بالعمل نيابة عنك

أفضل 10 تطبيقات لإدارة الأعضاء لاستخدامها في عام 2024

نحن نعلم أنك مشغول، لذلك قمنا بالبحث للعثور على تطبيق إدارة الأعضاء المناسب لك. تحقق من هذه القائمة التي تضم أفضل منصات برامج إدارة العضوية لعام 2024 .

1. انقر فوق

قم بسحب وإسقاط المهام على جدول ClickUp عرض جدول ClickUp لتنظيم بسيط

هذا صحيح المفضل في الكون أداة إدارة المشاريع هي أيضًا منصة مثالية لإدارة العضوية. استخدم ClickUp CRM لتتبع معلومات العملاء وتصور خط أنابيبك لإقناع المزيد من الأعضاء المحتملين بالانضمام إلى مؤسستك. 🙌

ClickUp هو برنامج قاعدة بيانات آمن الذي يتضمن طرق عرض جدول بسيطة حتى تتمكن من رؤية جميع بيانات الأعضاء في مكان واحد - ومن السهل استيراد تلك البيانات وتصديرها. احسب قيمة عمر العميل، والتجديدات، ومعدلات المشاركة، وغير ذلك الكثير.

بينما يعد ClickUp حلاً ممتازاً لقاعدة بيانات العضوية، إلا أنه أيضاً مليار شيء آخر. فهو ليس فقط لجمع بيانات الأعضاء - بل لتنفيذ جميع خططك الكبيرة.

يمنحك التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp المرونة في تنظيم العضويات من أي حجم

لديك الحرية في تصميم التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp كيفما تريد. على عكس إدارة العميل برنامج، نحن لا نجعلك تتناسب مع صندوق. أنت حر في تصميم سير العمل الخاص بك والعمل بالطريقة التي تراها مناسبة.

لست مضطرًا للبدء من الصفر أيضًا. كل ما عليك فعله هو تخصيص قالب ClickUp الجاهز وستنطلق في السباق:

استخدم قالبنموذج استراتيجية عضوية ClickUp للعضوية للعصف الذهني لخطوتك الكبيرة التالية

انسخقالب دليل عضوية ClickUp لإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بك في ثوانٍ

اعتمد علىقالب دليل ClickUp لإنشاء دليل عضوية بسرعة فائقة

أفضل ميزات ClickUp:

يتتبع ClickUp CRM جميع بيانات الأعضاء ويعرضها إلى جانب مشاريعك ومهامك وتحليلاتك والمزيد

قوالب ClickUp توفر لك الوقت في المهام الإدارية الصعبة

تصوَّر مقاييس مشاركة الأعضاء من خلال لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي

ضع أهدافًا لمؤسستك واجعل فريقك مسؤولاً عن طريق تحويل الأهداف إلى مهام

قيود ClickUp:

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي يجدها المبتدئون أحيانًا مخيفة (لكننا نؤمن بك!)

بعض المزايا، مثل ClickUp AI، متاحة فقط للمشتركين المدفوعين

أسعار ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. المشمش البري

عبر المشمش البري Wild Apricot هو حل عضوية على شبكة الإنترنت يقوم بكل شيء. استخدم قاعدة بيانات الأعضاء لتتبع معلومات الأعضاء. جرب أداة إنشاء مواقع الويب لإدارة موقعك الحالي. أو أنشئ تطبيق الجوال الخاص بك للتواصل مع الأعضاء أثناء التنقل.

هل ستعمل على التجارة الإلكترونية؟ استخدم ميزة متجر Wild Apricot على الإنترنت، والتي تتيح لك إدراج المنتجات في بوابة عضويتك. يمكن للأعضاء حتى إعداد معالجة الدفع المتكرر لرسوم عضويتهم - حتى لا تضطر إلى تحريك إصبعك. 🧘

أفضل الميزات #### أفضل ميزات Wild Apricot:

إنشاء قوائم فعاليات ونماذج تسجيل قابلة للتخصيص في ثوانٍ معدودة

إنشاء الفواتير والإيصالات تلقائيًا لمعالجة المدفوعات

دمج وايلد أبريكوت مع ووردبريس وعناصر واجهة المستخدم

قيود Wild Apricot:

يقول بعض المستخدمين إن أعضاءهم واجهوا أخطاء

يقول مستخدمون آخرون إن المنصة ليست سهلة الاستخدام

تسعير وايلد أبريكوت:

شخصي: 60 دولارًا في الشهر ل 100 جهة اتصال

60 دولارًا في الشهر ل 100 جهة اتصال المجموعة: 75 دولارًا شهريًا ل 250 جهة اتصال

75 دولارًا شهريًا ل 250 جهة اتصال المجتمع: 140 دولارًا شهريًا ل 500 جهة اتصال

140 دولارًا شهريًا ل 500 جهة اتصال المحترفون: 240 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال

240 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال الشبكة: 440 دولار شهرياً ل 5000 جهة اتصال

440 دولار شهرياً ل 5000 جهة اتصال المؤسسات: 530 دولارًا شهريًا ل 15,000 جهة اتصال

530 دولارًا شهريًا ل 15,000 جهة اتصال عالمي: 900 دولار شهرياً ل 50,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات المشمش البري

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 530 تقييم)

3. كلوب إكسبريس

عبر كلوب إكسبريس ركز ClubExpress على تبسيط إدارة النادي لأكثر من 20 عامًا. استخدم تطبيق الأعضاء هذا لجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وإرسال رسائل نصية للأعضاء، وإنشاء استطلاعات الرأي، وحتى إنشاء منتديات للمناقشة.

ميزات مشاركة الأعضاء قوية بشكل خاص. إذا كنت ترغب في البقاء على اتصال منتظم مع أعضائك - ومن لا يرغب في ذلك؟ - فإن ClubExpress هو خيار قوي.

أفضل ميزات ClubExpress:

يوفر ClubExpress مساحة تخزين غير محدودة قائمة على السحابة

اختر من بين أكثر من 20 وحدة معدة مسبقًا للحصول على الوظائف التي تريدها

يتيح ClubExpress للأعضاء إدارة بياناتهم وسجل المدفوعات في بوابة الأعضاء

قيود ClubExpress:

يقول البعض إن ميزة المنتدى صعبة الاستخدام

يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب التنقل في المنصة بشكل عام

تسعير ClubExpress:

ما يصل إلى 200 عضو: 42 سنتًا/عضوًا، يتم دفعها شهريًا

42 سنتًا/عضوًا، يتم دفعها شهريًا 201 - 300 عضو: 38 سنتًا/عضوًا، تُدفع شهريًا

38 سنتًا/عضوًا، تُدفع شهريًا 301 - 500 عضو: 34 سنتًا/عضوًا، يتم إصدار فاتورة شهرية

34 سنتًا/عضوًا، يتم إصدار فاتورة شهرية 501 - 1,000 عضو: 30 سنتًا/عضو، يتم إصدار فاتورة شهرية

30 سنتًا/عضو، يتم إصدار فاتورة شهرية أكثر من 1,000 عضو: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClubExpress:

G2: 4/5 (240 تقييمًا)

4/5 (240 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 510 تقييمات)

4. MemberClicks

عبر نقرات الأعضاء تعمل MemberClicks على تبسيط إدارة العضوية للجمعيات المهنية وغرف التجارة والجمعيات التجارية. وتصف نفسها بأنها منصة متكاملة للأتمتة والمشاركة وتوليد الإيرادات لأي منظمة تدير الأعضاء.

يأتي MemberClicks مزودًا بسير عمل الموظفين، وإدارة الأحداث، وميزات مشاركة الأعضاء مثل الفصول الدراسية ولوحات الوظائف والمنتديات.

أفضل ميزات MemberClicks:

استضافة مؤتمرات أو معارض تجارية افتراضية

جذب المزيد من الزيارات لبوابة الأعضاء الخاصة بك عن طريق إنشاء لوحة وظائف

أنشئ مساحة مخصصة للأعضاء باستخدام ميزة CommUnity

قيود MemberClicks:

يقول بعض المستخدمين أن المنصة تفتقر إلى ميزات التحرير المفيدة

ويقول آخرون إن مقاطع الفيديو التدريبية على MemberClicks قديمة وغير مفيدة

تسعير MemberClicks:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MemberClicks الأعضاء:

G2: 3.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 450 تقييم)

5. ستار تشابتر

عبر فصل النجوم Mindbody هو برنامج لإدارة العضوية مصمم خصيصًا لشركات اللياقة البدنية والعافية والتجميل. ومع ذلك، فهو الأكثر شعبية في الصالات الرياضية واستوديوهات اليوغا واستوديوهات الرقص. 💃

إذا كنت تريد أن تصنع اسمًا لنفسك، يوفر Mindbody تطبيقًا ذا علامة بيضاء لإدارة جداول الأعضاء والمدفوعات أثناء التنقل.

أفضل ميزات Mindbody:

قبول المدفوعات وجدولة الفصول الدراسية من داخل تطبيق Mindbody Android أو iOS

توليد رؤى حول عملك من خلال تقارير عن المبيعات والعملاء الذين يتم خدمتهم ومعدلات الاستخدام

استخدم Mindbody لجدولة الموظفين, إدارة أداء الموظفين وإجراء المراجعات وإعداد كشوف المرتبات

القيود الذهنية:

يقول بعض المستخدمين أنهم مروا بتجربة سلبية مع خدمة عملاء Mindbody

ويقول آخرون إن مندوبي المبيعات انتهازيون بعض الشيء

تسعير مايند بودي:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات مايند بودي

G2: 3.6/5 (أكثر من 370+ تقييم)

3.6/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4/5 (2,600+ تقييم)

7. دليل محفظة العمل

عبر دليل حافظة العمل محفظة العمل هي مجموعة من الأدوات التي تستخدمها الجمعيات المهنية من أجل توفير الوقت وتبسيط سير العمل. نحن نحب ميزة الموقع المصغر، التي تتيح لك إنشاء مواقع مصغرة لعملائك أو إنشاء موقعك الشخصي الخاص بك - دون الحاجة إلى ترميز.

دليل سير العمل هو دليل للموظفين ومنصة مواقع مصغرة وأداة لإدارة الملفات الشخصية. كما يقدم حلولاً برمجية متخصصة في المجال القانوني, الرعاية الصحية والتعليم، لذلك هناك ما يناسب الجميع. 🌻

دليل محفظة العمل أفضل الميزات:

أنشئ موقع الويب الخاص بك في دقائق مع أداة إنشاء المواقع WYSIWYG

إذا كنت تعمل في مجال B2B، أنشئ موقعًا مصغرًا للعملاء لإبهار عملائك المحتملين

استخدم أداة إنشاء دليل الأعضاء المتقدمة لإنشاء دليل قوي بدون أي ترميز

قيود دليل Workfolio الدليل:

يقول بعض المستخدمين أنه كان عليهم أن يكونوا مبدعين لتخصيص تطبيق إدارة الأعضاء هذا

يقول أشخاص آخرون أن Workfolio لديه الكثير من وقت التعطل

تسعير دليل Workfolio Directory:

الفريق: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 عضوًا، يتم دفعها سنويًا

99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 عضوًا، يتم دفعها سنويًا الشركة: 249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 عضو، يتم دفعها سنويًا

249 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 500 عضو، يتم دفعها سنويًا المؤسسة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار، لأكثر من 501 عضو

تقييمات ومراجعات دليل العمل

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.8/5 (4 تقييمات)

8. زن بلانر

عبر ZenPlanner هل تحتاج إلى القليل من الزن في حياتك؟ ZenPlanner هو برنامج لإدارة العضوية وإعداد الفواتير للصالات الرياضية وشركات اللياقة البدنية. إنه في الواقع مجموعة منتجات كاملة مع برنامج أعمال، ومنشئ مواقع الويب، وإدارة علاقات العملاء، والفواتير، وغير ذلك الكثير.

يحتوي ZenPlanner على حالات استخدام فريدة لفنون الدفاع عن النفس، واللياقة البدنية الوظيفية، واللياقة البدنية البوتيكية، والجمباز إذا كنت تريد برنامجًا مخصصًا لأعمالك. 🤸

أفضل ميزات ZenPlanner:

يأتي ZenPlanner مع تتبع متقدم للتمرين لمنح الأعضاء بيانات أكثر قابلية للتنفيذ

يمكن للمستخدمين أتمتة رسائل البريد الإلكتروني والفواتير وتتبع الحضور

استخدم شريك ZenPlanner، UpLaunch، لأتمتة التسويق والإعلانات المدفوعة وإنشاء مواقع الويب

قيود ZenPlanner:

على الرغم من أن ZenPlanner جيد جدًا في طرح ميزات جديدة، إلا أن العديد من الأشخاص يقولون إن تطبيق الهاتف المحمول ليس رائعًا

يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب التنقل في المنصة

تسعير ZenPlanner:

ما يصل إلى 45 عضوًا: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا ما يصل إلى 60 عضوًا: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا ما يصل إلى 75 عضوًا: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر ما يصل إلى 100 عضو: 176 دولارًا شهريًا: 176 دولارًا شهريًا

176 دولارًا شهريًا: 176 دولارًا شهريًا حتى 150 عضوًا: 209 دولارات شهريًا: 209 دولارات شهريًا

209 دولارات شهريًا: 209 دولارات شهريًا حتى 200 عضو: 227 دولارًا/شهرًا: 227 دولارًا/شهرًا

227 دولارًا/شهرًا: 227 دولارًا/شهرًا حتى 250 عضوًا: 247 دولارًا في الشهر: 247 دولارًا في الشهر

247 دولارًا في الشهر: 247 دولارًا في الشهر أكثر من 251 عضوًا: 267 دولارًا/شهرًا: 267 دولارًا/شهرًا

تقييمات ومراجعات ZenPlanner:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.3/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

9. MemberLeap

عبر قفزة الأعضاء MemberLeap هو برنامج ثلاثي الأبعاد لإدارة العضوية لإدارة العضوية وتخطيط الفعاليات ومشاركة الأعضاء.

قد لا يبدو الحل الأكثر حداثة لإدارة العضوية، ولكن هذه المنصة خيار قوي لفوترة العضوية، وإنشاء تطبيق للفعاليات، والنصوص الجماعية.

MemberLeap أفضل الميزات:

يبسط MemberLeap التعاون وإدارة اللجان

إنشاء أكشاك عرض تفاعلية للفعاليات الافتراضية

إنشاء لوحات رسائل تسمح للأعضاء بالدردشة مع بعضهم البعض

قيود MemberLeap:

يتطلب MemberLeap الإدخال اليدوي لبعض بيانات الأعضاء

يقول بعض المستخدمين إنهم اضطروا إلى التواصل مع دعم العملاء لإصلاح الأخطاء

تسعير MemberLeap:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات MemberLeap:

G2: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. جروثزون

عبر منطقة النمو يدور برنامج GrowthZone حول زيادة أرقام عضويتك. إذا كان الوقت قد حان للتوسع، فإن برنامج إدارة الجمعيات هذا (AMS) سيوصلك إلى ذلك. يأتي مع ميزات عضوية مفيدة مثل جهات الاتصال، وتخطيط الأحداث (بما في ذلك الأحداث عبر الإنترنت)، والفواتير، والاتصالات. 👀

ولكن هذا مجرد غيض من فيض. تأتي GrowthZone أيضًا مع أدوات الإنتاجية مثل مُنشئ النماذج، وإدارة محتوى الويب، ومنشئ تطبيقات الجوال.

أفضل ميزات GrowthZone:

يدمج GrowthZone أتمتة التسويق وإدارة مسار المبيعات

امنح موظفيك تطبيق AMS للأجهزة المحمولة لتحميل بيانات جهات الاتصال وإدارة عمليات تسجيل الدخول للأحداث والمزيد

أتمتة البريد الإلكتروني حملات التسويق لإضفاء طابع شخصي على تجربة الأعضاء دون تحريك إصبعك

قيود GrowthZone:

يقول بعض المستخدمين إن GrowthZone يقوم بالكثير من الأمور التي يصعب معها الوصول إلى السرعة المطلوبة

أفاد مستخدمون آخرون أنهم يواجهون صعوبة في استخدام أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني في GrowthZone

تسعير GrowthZone:

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات GrowthZone

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 190 تقييم)

ClickUp: أداة إدارة العضوية التي تحلم بها

الأعضاء يجعلون عالمك يدور حولك. بدلاً من قضاء ساعات كل يوم في إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إدارة بيانات الأعضاء، اختر منصة إدارة العضوية المناسبة للمهمة. مع وجود الأداة المناسبة في صفك، ستمنح الأعضاء تجربة أفضل مع تقليل المهام الإدارية الصعبة.

أنت مشغول وليس لديك الوقت للتبديل بين المنصات المختلفة. عندما يكون الوقت هو المال، اختر أفضل برامج إدارة العضوية: ClickUp. 🤩

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نحن نجمع مشاريعك ومهامك وقوالبك واتصالاتك وإدارة عضويتك في مكان واحد. إنه جيد جداً، لدرجة أنك لن تعرف ماذا تفعل بكل الوقت الذي وفرته.

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