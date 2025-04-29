لوحة معلومات سلسلة التوريد: ما الذي يجب تتبعه وكيفية إنشائها

من الأهمية بمكان أن ندفع عجلة رقمنة سلاسل التوريد، لأنه بدونها لن تكون هناك شفافية، وبدون الشفافية لن تكون هناك مساءلة.

من الأهمية بمكان أن ندفع عجلة رقمنة سلاسل التوريد، لأنه بدونها لن تكون هناك شفافية، وبدون الشفافية لن تكون هناك مساءلة.

إدارة سلسلة التوريد اليوم ليست مهمة سهلة. فأنت تحاول باستمرار تلبية توقعات العملاء المتغيرة. يضاف إلى ذلك الضغط الهائل لخفض التكاليف وتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة والتعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية.

للقيام بذلك، تحتاج إلى رؤية كاملة لسلسلة التوريد الخاصة بك. وهذا يعني أن جميع عمليات سلسلة التوريد يجب أن تكون شفافة بنسبة 100٪. وهنا يأتي دور لوحة معلومات سلسلة التوريد.

تعمل لوحة معلومات سلسلة التوريد المصممة جيدًا على تحويل البيانات المعقدة والمتفرقة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. بدلاً من قضاء ساعات في البحث في جداول البيانات للتحقق من مستويات المخزون أو مطابقة تقارير أداء الموردين، يمكنك استخدام لوحة المعلومات لاكتشاف المشكلات في الوقت الفعلي والتصرف بسرعة لتجنب الانقطاعات.

في هذا المنشور على المدونة، سنشرح لك ما يجب أن تتضمنه لوحة معلومات سلسلة التوريد، ومؤشرات الأداء الرئيسية لسلسلة التوريد التي تهمك، وكيفية إنشاء لوحة معلومات تناسب فريقك.

ما هي لوحة معلومات سلسلة التوريد؟

لوحة معلومات سلسلة التوريد هي أداة مرئية مركزية تعرض البيانات في الوقت الفعلي ومؤشرات الأداء الرئيسية عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من المشتريات والمخزون وحتى الإنتاج واللوجستيات والتسليم. وهي تجمع البيانات المتفرقة من مختلف الأنظمة الحالية، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسة ونظام إدارة المستودعات ونظام إدارة النقل وبوابات الموردين، وتحوّلها إلى رؤى في الوقت الفعلي.

تساعدك لوحة المعلومات على اكتشاف المشكلات مبكرًا ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعةً — سواء كنت تدير التأخيرات أو توازن المخزون أو تستجيب لارتفاع الطلب في اللحظة الأخيرة.

أنشئ لوحات معلومات سلسلة التوريد في ClickUp

📖 اقرأ المزيد: أفضل تقييمات وأسعار برامج اللوجستيات

لماذا تستخدم لوحة معلومات سلسلة التوريد؟

بصفتك مدير عمليات أو متخصصًا في مجال الخدمات اللوجستية، فأنت بحاجة إلى بيانات استباقية للتخطيط الاستراتيجي. وهذا يعني أنك بحاجة إلى تحديثات مباشرة عبر سلسلة التوريد، بدءًا من مستويات المخزون وتكاليف الشحن وصولاً إلى أداء الموردين ومعدلات التسليم في الوقت المحدد.

إليك الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى لوحة معلومات سلسلة التوريد:

قرارات تستند إلى البيانات: تسحب البيانات من أدوات المخزون و WMS و TMS و ERP وإدارة الطلبات ومنصات الموردين وتحويلها إلى رؤى جاهزة لاتخاذ القرارات. باستخدام هذه البيانات، يمكنك تحديد الاتجاهات

الكفاءة وتوفير الوقت : أتمتة عملية إعداد التقارير، بحيث لا تضطر إلى سحب البيانات يدويًا من أنظمة منفصلة

تحسين التعاون : تجميع البيانات ومواءمة الفرق عبر أقسام المشتريات واللوجستيات والعمليات حول الأهداف والأولويات المشتركة

تتبع الأداء : يتتبع المقاييس الرئيسية لسلسلة التوريد، مثل دقة الطلبات ومعدل التنفيذ وتخطيط المخزون ومعدل الدوران، للمساعدة في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة

تقليل المخاطر: توفر الوعي بالموقف فيما يتعلق بالأحداث الجوية ونقص العمالة وتغيرات الطلب حتى تظل عملياتك مرنة وتستطيع التكيف بسرعة

المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها في لوحة معلومات سلسلة التوريد

عند تصميم لوحة معلومات سلسلة التوريد، إليك أهم المقاييس التي يجب تضمينها:

المقياس ماذا يعني ذلك لماذا هذا مهم معدل دوران المخزون تُظهر عدد مرات بيع المخزون واستبداله خلال فترة معينة تساعد على تحسين مستويات المخزون وتجنب الفائض وتقليل تكاليف التخزين معدل تنفيذ الطلبات النسبة المئوية للطلبات التي تم تسليمها بنجاح في الوقت المحدد وبالكامل، مقارنة بإجمالي عدد الطلبات تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وكفاءة العمليات التسليم في الوقت المحدد (OTD) النسبة المئوية للطلبات التي تم تسليمها في الموعد المحدد تضمن تلبية توقعات العملاء وتقليل التأخير إلى الحد الأدنى المهلة الوقت الإجمالي المستغرق من تقديم الطلب إلى المورد حتى استلام البضائع أو الخدمات تساعد فترات التسليم الأقصر على تقليل حالات نفاد المخزون وتحسين تخطيط المخزون أداء الموردين تتبع مدى تلبية الموردين لتوقعات الجودة والتكلفة والتسليم يتيح تحديد الموردين الأقوياء والضعفاء اتخاذ قرارات أفضل بشأن مصادر التوريد ويساعد في إدارة المخاطر تكاليف النقل مجموع تكاليف الشحن والوقود والعمالة والتغليف تساعد في تحسين الخدمات اللوجستية وتقليل الهدر وتحديد الفرص المتاحة لوضع استراتيجيات لتوفير التكاليف

📮ClickUp Insight: 21% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز المهني من خلال تطبيقه في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمشاريع. على الرغم من أن معظم تطبيقات البريد الإلكتروني ومنصات إدارة المشاريع تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي كميزة، إلا أنها قد لا تكون سلسة بما يكفي لتوحيد سير العمل عبر الأدوات المختلفة. لكننا في ClickUp تمكنا من حل اللغز! بفضل ميزات إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء بنود جدول الأعمال وتدوين الملاحظات من الاجتماعات وإنشاء المهام وتعيينها من ملاحظات الاجتماعات ونسخ التسجيلات وغير ذلك الكثير، وذلك بفضل أداة تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و ClickUp Brain. وفر ما يصل إلى 8 ساعات من الاجتماعات أسبوعيًا، تمامًا مثل عملائنا في Stanley Security!

أنواع لوحات معلومات سلسلة التوريد

دعنا نلقي نظرة على بعض أمثلة لوحات معلومات سلسلة التوريد.

1. لوحة معلومات سلسلة التوريد التشغيلية

تساعدك لوحة معلومات سلسلة التوريد هذه على تتبع حركة البضائع اليومية وتضمن أن عملياتك تفي باتفاقيات مستوى الخدمة، مما يحسن أداء سلسلة التوريد.

👤 يستخدمها: مديرو سلسلة التوريد، مديرو المصانع، مشرفو مراكز التوزيع

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: ClickUp Dashboards، Zoho Analytics

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

مدة دورة الطلب: الوقت الإجمالي الذي يستغرقه الطلب من لحظة تقديمه من قبل العميل حتى استلامه، بما في ذلك معالجة الطلب والتجهيز والتعبئة والشحن والتسليم

معدل دوران المخزون: عدد المرات التي يتم فيها بيع المخزون واستبداله خلال فترة معينة

معدل التلبية: النسبة المئوية لطلبات العملاء التي يتم تلبيتها من خلال توفر المخزون الفوري دون طلبات مؤجلة أو تأخير

📖 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء لوحة معلومات لإدارة المنتجات

2. لوحة معلومات إدارة المخزون

لوحة معلومات شاملة لإدارة المخزون من أجل إدارة تدفق المخزون عبر مواقع أو قنوات تخزين متعددة.

👤 يستخدمها: مخططو المخزون ومديرو المستودعات

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: NetSuite، Cin7

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

تكرار نفاد المخزون: عدد المرات التي ينفد فيها أحد العناصر من المخزون خلال فترة محددة

قيمة المخزون الراكد : القيمة الإجمالية للمخزون الذي لم يتم بيعه أو استخدامه لفترة طويلة

نسبة دوران المخزون: عدد المرات التي يتم فيها بيع المخزون واستبداله خلال فترة زمنية محددة

📖 اقرأ المزيد: مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات: دليل لتتبع مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات

3. لوحة معلومات اللوجستيات

تركز لوحة المعلومات هذه على تتبع الشحنات وتسليم الشحنات في المرحلة الأخيرة والتحكم في تكاليف الشحن. وهي تضمن نقل البضائع بكفاءة من النقطة أ إلى النقطة ب وتتيح لفرق اللوجستيات إعادة توجيه المسار أو التصعيد الاستباقي في حالات التأخير.

👤 يستخدمها: منسقو اللوجستيات ومديرو النقل

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: ShipBob، FreightPOP

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

تكلفة الشحن لكل وحدة: إجمالي تكلفة الشحن مقسومة على عدد الوحدات المشحونة

أداء الناقل : مقياس لمدى تلبية شركات النقل الخارجية لتوقعات الخدمة، بما في ذلك التوقيت وحالة البضائع

المخزون قيد النقل: قيمة أو كمية البضائع التي تم شحنها ولكن لم يتم استلامها بعد في الوجهة المقصودة

4. لوحة معلومات أداء الموردين

يمكنك استخدام هذا النوع من لوحات معلومات سلسلة التوريد لمراقبة وتقييم موثوقية الموردين وجودتهم بمرور الوقت. يمكن لفرق اللوجستيات لديك تقييم تحديات الشراء والتفاوض على شروط أفضل والحفاظ على الامتثال عبر عمليات التوريد باستخدام لوحة المعلومات هذه.

👤 يستخدمها: مديرو المشتريات وفرق علاقات الموردين

🛠️ الأدوات الشائعة الاستخدام: Coupa، Jaggaer

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

معدل عيوب الموردين: النسبة المئوية للمواد أو المنتجات المستلمة من الموردين التي لا تفي بمعايير الجودة

اتساق مهلة التسليم : يقيس مدى اتساق المورد في الوفاء بمواعيد التسليم المتوقعة أو المتفق عليها

درجة الامتثال للعقد: تتبع مدى التزام المورد بالشروط التعاقدية المتفق عليها، مثل السعر والتسليم والجودة ومستويات الخدمة وما إلى ذلك.

5. لوحة معلومات توقعات الطلب

تتنبأ لوحة معلومات توقعات الطلب بالطلب من العملاء بدقة حتى تتمكن من تخطيط المخزون والإنتاج والمشتريات. بدلاً من الاعتماد على أرقام مبيعات العام الماضي، تستقي هذه اللوحة المعلومات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية (المبيعات والموسمية والعروض الترويجية واتجاهات السوق وما إلى ذلك) لإبراز الأنماط وتحديد التغيرات ونمذجة الطلب المستقبلي.

👤 يستخدمها: مخططو الطلب وفرق المبيعات وتخطيط العمليات

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: Excel + تكامل BI، SAS Forecasting

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

الطلب مقابل المبيعات الفعلية: يقارن بين الطلب المتوقع من العملاء والمبيعات الفعلية المسجلة

أنماط الاتجاهات الموسمية : أنماط المبيعات المتكررة التي تحدث في أوقات محددة من السنة، مثل العطلات، والعودة إلى المدارس، وارتفاع الطلب في الصيف

تقلب المبيعات التاريخي: درجة التقلب في بيانات المبيعات بمرور الوقت

6. لوحة معلومات إدارة المخاطر

تمنحك لوحة معلومات إدارة المخاطر رؤية في الوقت الفعلي لنقاط الضعف في سلسلة التوريد الخاصة بك، بدءًا من مخاطر الموردين وتأخيرات النقل وصولًا إلى التهديدات الجيوسياسية وإفلاس الموردين وثغرات الامتثال.

👤 يستخدمها: محللو المخاطر ومديرو استمرارية الأعمال

🛠️ الأدوات الشائعة الاستخدام: Resilinc، Fusion Risk Management

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

أحداث تعطيل سلسلة التوريد : عدد الأحداث التي تعطل التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في سلسلة التوريد (على سبيل المثال، الكوارث الطبيعية، والإضرابات، والهجمات الإلكترونية، وإغلاق الموردين)

مستويات المخزون الاحتياطي : كمية المخزون الإضافي المخصص صراحةً للاستخدام في حالات الطوارئ أو انقطاع سلسلة التوريد

مصفوفة احتمالية التأثير: المخاطر المحتملة على سلسلة التوريد موضحة على خريطة حرارية حسب احتمالية حدوثها (الاحتمالية) وعواقبها (التأثير)

7. لوحة معلومات سلسلة التوريد المالية

تعمل لوحة معلومات سلسلة التوريد المالية على سد الفجوة بين الحركة المادية للبضائع وتدفق الأموال المرتبطة بها. تستخدمها فرق العمليات والمالية للحصول على رؤية مشتركة حول كيفية تأثير أنشطة سلسلة التوريد على رأس المال العامل والتدفق النقدي والصحة المالية العامة في الوقت الفعلي.

👤 يستخدمها: المديرون الماليون ومحللو التكاليف

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: ClickUp، Tableau

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

التكلفة لكل وحدة : التكلفة الإجمالية المتكبدة لإنتاج أو شراء وحدة واحدة من المنتج، بما في ذلك المواد والعمالة والمصاريف العامة واللوجستيات

تكلفة الخدمة : التكلفة الإجمالية لخدمة عميل معين أو خط إنتاج معين، مع أخذ التخزين والنقل وخدمة العملاء والمرتجعات والجهود الإدارية في الاعتبار

رأس المال العامل المربوط في المخزون: المبلغ المستثمر في المخزون الذي لا يدر إيرادات على الفور

8. لوحة معلومات تتبع الطلبات

تكشف لوحة معلومات تتبع الطلبات النقاب عن كامل دورة حياة الطلبات، بدءًا من إنشاء الشراء وحتى الشحن والتسليم والتنفيذ النهائي.

في إدارة سلسلة التوريد، تحتاج إلى رؤية موحدة لكل خطوة من خطوات رحلة الطلب. وتساعدك لوحة معلومات إدارة سلسلة التوريد على تحقيق ذلك.

👤 يستخدمها: مديرو تنفيذ الطلبات

🛠️ الأدوات المستخدمة بشكل شائع: ClickUp، Salesforce Service Cloud

✅ مؤشرات الأداء الرئيسية التي يتم تتبعها:

الطلبات حسب الحالة : تفصيل في الوقت الفعلي لمكان كل طلب في عملية التنفيذ

متوسط وقت التنفيذ : الوقت المستغرق من لحظة تقديم الطلب حتى شحنه

معدل دقة الطلبات: النسبة المئوية للطلبات التي تم تسليمها تمامًا كما هو مطلوب (المنتجات الصحيحة والكميات والتغليف)

كيفية إنشاء لوحة معلومات سلسلة التوريد

الخطوة 1: حدد أهدافك وجمهورك

حدد مسبقًا ما إذا كانت لوحة المعلومات مخصصة للإشراف الاستراتيجي أو التحكم التشغيلي أو إدارة الاستثناءات، وقم بتصميمها وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، يحتاج رؤساء سلسلة التوريد أو فرق الشؤون المالية إلى ملخصات عالية المستوى للتخطيط الاستراتيجي، بينما يحتاج مديرو المستودعات ومنسقو اللوجستيات إلى لوحات معلومات تشغيلية للإجراءات اليومية.

🎯 قد تشمل الأهداف المشتركة ما يلي: مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية: معدل دوران المخزون، معدل تنفيذ الطلبات

تحديد الاختناقات: تأخير الشحنات ونقص المخزون

تحسين عملية اتخاذ القرار: توقع الطلب، أداء الموردين

ثم قم بتخصيص مستوى التفاصيل والتصور وفقًا لاحتياجات الجمهور.

💼 يمكن أن تشمل الأطراف المعنية بسلسلة التوريد ما يلي: فريق المشتريات : تتبع أداء الموردين ومدة التسليم

مشرفو المستودعات : ركز على الإنتاجية والإنتاجية ومواقع المخزون

منسقو اللوجستيات: هل تريد الحصول على رؤى حول كفاءة النقل وتأخيرات التسليم؟

استخدم ClickUp Goals لمواءمة مقاييس لوحة المعلومات مع الأهداف الاستراتيجية وتتبع التقدم في الوقت الفعلي. باستخدام Targets، يمكنك ربط معالم محددة ومؤشرات أداء رئيسية بكل هدف ومعرفة كيفية ارتباط كل نقطة بيانات في لوحة المعلومات بنتيجة أعمال أكبر.

حافظ على المسار الصحيح من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم تلقائيًا في ClickUp Goals

استخدم الأهداف الرقمية عند تتبع التقدم المحرز نحو هدف رقمي، مثل "تقليل متوسط وقت معالجة الطلبات إلى أقل من 24 ساعة". الأهداف النقدية مثالية للأهداف المتعلقة بالتكلفة في سلسلة التوريد الخاصة بك. عندما تريد تتبع المعالم الثنائية، مثل "تم تمكين ميزة تحديثات الشحن في الوقت الفعلي – نعم/لا"، قم بالتبديل إلى الأهداف الصحيحة/الخاطئة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مجلدات الأهداف في ClickUp لتنظيم أهدافك حسب المجالات المختلفة في لوحة معلومات سلسلة التوريد، مثل المخزون واللوجستيات والمشتريات.

الخطوة 2: تحديد مصادر البيانات ذات الصلة

تعد لوحة معلومات سلسلة التوريد قوية بقدر قوة البيانات التي تستمدها.

ابدأ بتحديد جميع الأنظمة والأدوات الرئيسية التي تحتوي على بيانات سلسلة التوريد في مؤسستك.

🖥️ مصادر البيانات الشائعة التي يجب مراعاتها: أنظمة تخطيط موارد المؤسسات : البيانات الأساسية المتعلقة بالتصنيع والتمويل وعمليات الشراء ومستويات المخزون

برنامج إدارة المخزون : مستويات المخزون، وحدات التخزين، نقاط إعادة الطلب، وحركات المستودعات

أدوات إدارة الطلبات : بيانات عن طلبات العملاء وحالة التنفيذ ومواعيد التسليم والمرتجعات

WMS: بيانات عن الشحنات الواردة ودقة التجميع واستخدام التخزين وجداول التسليم.

TMS: أداء الناقل، تكاليف الشحن، تتبع التسليم، رؤى حول تحسين المسار.

بوابات الموردين أو أنظمة إدارة علاقات الموردين (SRM): مدة التسليم، بطاقات تقييم الموردين، شروط العقد، بيانات الامتثال.

أدوات تخطيط الطلب أو التنبؤ به: توقعات المبيعات، أنماط الطلب التاريخية، عوامل زيادة المبيعات الترويجية.

منصات خدمة العملاء (أنظمة CRM): عمليات الإرجاع والشكاوى وردود الفعل التي تسلط الضوء على مشكلات التنفيذ أو التسليم.

في هذه المرحلة، يجب عليك توثيق ملكية البيانات لكل مصدر. تعرف على من يقوم بصيانتها، ومدى تكرار تحديثها، وأي ثغرات معروفة — فهذا سيوفر عليك الكثير من المتاعب أثناء تكامل لوحة المعلومات والتحقق من صحتها.

الخطوة 3: حدد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة

يجب أن تجيب كل مؤشر أداء رئيسي تقرر إضافته إلى لوحة معلومات سلسلة التوريد على سؤال مهم للأعمال. أو قد يشير إلى مخاطر تشغيلية تحتاج إلى الاهتمام. يمكن أن يتراوح هدفك النهائي بين تحسين سرعة التنفيذ، وتقليل تكاليف النقل، وتقصير مواعيد التسليم، أو تقليل المخاطر في سلسلة التوريد.

📈 لاختيار مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة، ابدأ بالسؤال التالي: ما هي القرارات التي يتعين علينا اتخاذها باستخدام لوحة المعلومات هذه؟

ما هي المقاييس التي تعكس التقدم المحرز نحو أهدافنا؟

ما هي البيانات المتاحة والدقيقة والتي يتم تحديثها بشكل متكرر؟

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من ClickUp هو إطار عمل مرن وقابل للتخصيص مصمم لتتبع الأداء عبر عمليات الشراء والمخزون واللوجستيات والتسليم في مكان واحد مركزي.

احصل على نموذج مجاني تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وقم بإدارتها وتقييمها بسهولة باستخدام قالب ClickUp KPI

يتميز النموذج بـ عرض لوحة التقدم الذي يعرض أهداف OKR بناءً على حالة التقدم المحرز. بفضل النظرة العامة عالية المستوى التي تتيح تحديد أهداف OKR المعرضة للخطر بسرعة، يمكن لفريقك تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر وتنفيذها.

هناك أيضًا عرض الجدول الزمني، الذي يعرض كل OKR على طول جدول زمني بناءً على تواريخ البدء والمواعيد النهائية، ويبرز الأقسام التي تعمل على OKR محددة خلال أي فترة زمنية معينة.

حدد التداخلات، وخطط مسبقًا، وحافظ على توافق الجميع بشأن المواعيد النهائية باستخدام عرض الجدول الزمني

🤝🏻 تذكير ودي: تجنب إغراء تتبع كل شيء. يجب أن تركز لوحة المعلومات المصممة جيدًا على المقاييس القليلة الأكثر أهمية، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جمهور لوحة المعلومات (المديرين التنفيذيين أو المديرين أو فرق العمليات).

الخطوة 4: اختر أداة لوحة المعلومات

الخطوة التالية هي تفعيل تحليلات سلسلة التوريد على لوحة المعلومات. تذكر أن أدوات لوحة المعلومات لا تناسب جميع مستويات تعقيد سلسلة التوريد أو بيئة البيانات.

عند اختيار أداة لوحة المعلومات، ضع في اعتبارك الجوانب التالية:

تكامل البيانات: هل يمكنها سحب البيانات بسهولة من نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) أو نظام إدارة المستودعات (WMS) أو نظام إدارة النقل (TMS) دون الحاجة إلى التحميل اليدوي

تحديثات في الوقت الفعلي: هل يتم تحديثها بوتيرة كافية لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية؟

تخصيص المستخدم: هل يمكن لمختلف أصحاب المصلحة (المشتريات واللوجستيات والمالية) إنشاء عروض مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم؟

قابلية التوسع: هل ستظل تعمل عند إضافة موردين جدد أو وحدات تخزين أو مستودعات جديدة؟

📊 إليك كيفية استخدام أدوات مختلفة لجعل لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) مفيدة وجاذبة بصريًا: مخطط شريطي/خطي : تتبع معدل دوران المخزون أو وقت دورة الطلبات أو مدة التسليم من الموردين على مدار أسابيع أو أشهر

شريط التقدم : تتبع الأهداف مثل تحسين دقة التسليم أو تحقيق أهداف الإنتاج

الرسوم البيانية الدائرية: توضح كيفية توزيع المخزون عبر مختلف فئات المنتجات أو المستودعات

توفر لوحات المعلومات في ClickUp مجموعة متنوعة من الأدوات المصغرة لتتبع الجوانب المختلفة لمؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس سلسلة التوريد. يمكنك استخدام عوامل التصفية لعرض البيانات لفترات محددة وإنشاء طرق عرض مخصصة مصممة خصيصًا لمختلف الأدوار داخل فريقك، مثل مديري المستودعات أو مسؤولي المشتريات.

📖 اقرأ المزيد: أمثلة ونماذج للوحات معلومات إدارة المشاريع

الخطوة 5: تصميم التخطيط من أجل الوضوح

عندما يفتح المستخدم لوحة المعلومات، يجب أن تقع عيناه أولاً على أهم المعلومات، دون الحاجة إلى التمرير أو البحث.

كيف يمكنك القيام بذلك؟ ابدأ بتحديد أولويات التسلسل الهرمي للمعلومات. وهذا يعني وضع المقاييس الأكثر أهمية في الجزء العلوي من لوحة المعلومات بحيث تكون مرئية على الفور. يمكن تجميع المقاييس الداعمة أو الثانوية في الجزء السفلي أو خلف طرق العرض التفصيلية.

أنت تعلم أيضًا أن فرق سلسلة التوريد لديك لا تجلس دائمًا على مكاتبها. فقد يقوم مديرو المستودعات ومنسقو اللوجستيات وفرق العمل الميدانية بفحص لوحات المعلومات على الأجهزة اللوحية أو الهواتف أثناء العمليات.

يجب أن يكون تصميم لوحة المعلومات واضحًا ومقروءًا وسهل التفاعل مع مختلف أحجام الشاشات. بفضل التصميم سريع الاستجابة، يمكن لأي شخص، بغض النظر عن موقعه، الحصول بسرعة على المعلومات ذات الصلة.

📌 إليك كيفية جعل لوحة المعلومات الخاصة بك سهلة الفهم في لمحة واحدة: تجنب الفوضى: اختر المقاييس التي تدفع اتخاذ القرارات واشمل فقط مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لدور المستخدم

تنظيم المعلومات بشكل منطقي : قم بتنظيم الأدوات أو الأقسام في كتل موضوعية لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يحتاجون إليه بشكل أسرع

حافظ على سهولة التنقل: استخدم تسميات واضحة لكل قسم أو عنصر واجهة مستخدم، وعلامات ملونة لإبراز الاستثناءات

استخدام ClickUp للوحات معلومات سلسلة التوريد

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يساعد مديري سلسلة التوريد على تخطيط جداول المشتريات وتتبع الشحنات وتحسين المخزون والتعاون مع الموردين ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في مساحة عمل مركزية واحدة.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على ميزات إدارة المهام القوية والتصور والأتمتة والتعاون في لوحة معلومات سلسلة التوريد الخاصة بك.

لوحات معلومات مخصصة مع أدوات مصغرة في الوقت الفعلي

لوحات المعلومات في ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل. أضف عناصر واجهة مستخدم، ورتبها في تخطيط شبكي أو تخطيط أكثر انفتاحًا، واسحبها وأفلتها لنقلها، وقم بتغيير حجمها، وقم بتجميعها لوضع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة معًا.

بالإضافة إلى المخططات الشريطية/الخطية ومخططات التقدم والمخططات الدائرية، تحصل على أداة "قائمة المهام" لتتبع من يقوم بماذا، وما هي المهام المتأخرة، وما تم إنجازه بالفعل. تتيح لك أداة "نص/ملاحظة" إدراج تحديثات أسبوعية أو توضيحات سريعة أو ملاحظات حول أي ارتفاعات غريبة في البيانات.

تتبع التقدم المحرز وتصور المعالم البارزة باستخدام أدوات مصغرة في الوقت الفعلي في لوحات معلومات ClickUp

مع تحديث المهام، تتغير الحالات. تقترب المواعيد النهائية. تتقدم الأهداف.

يتم تحديث لوحة المعلومات الخاصة بك على الفور دون الحاجة إلى بذل أي جهد يدوي. لا داعي لتحديث الصفحات أو إعادة تشغيل التقارير. ستشاهد دائمًا أحدث لقطة لبياناتك.

تتبع المخزون واللوجستيات عبر عرض القائمة أو الجدول

تشبه قائمة العرض في ClickUp قائمة مراجعة رقمية، وهي مثالية لتتبع العناصر التي انخفض مخزونها أو الطلبات المتأخرة أو الطلبات القادمة. تمثل كل مهمة في قائمتك منتجًا أو دفعة، ويمكنك استخدام الحقول المخصصة لإضافة معلومات خاصة بسير عملك.

اعرض البيانات في عرض قائمة ClickUp لتتبع المهام والمواعيد النهائية

بمجرد وضع الحقول في مكانها، تقوم طريقة عرض الجدول في ClickUp بتحويل قائمتك إلى قاعدة بيانات مصغرة لفريقك. الآن يمكنك الفرز حسب مستوى المخزون أو التجميع حسب الحالة أو تعيين عوامل تصفية لعرض العناصر منخفضة المخزون أو الشحنات الواردة فقط.

يمكنك حفظ طرق العرض المفلترة لمختلف الأقسام، من عمليات المستودعات والمالية إلى فريق المشتريات.

استخدم عرض الجدول في ClickUp لإدارة المخزون وتعيين تبعيات المهام وتسجيل التقدم المحرز

يمكن أن تصبح أنظمة إدارة المستودعات معقدة بسرعة. فأنت تتعقب مستويات المخزون وتحدد نقاط إعادة الطلب وتقوم بمعالجة الطلبات وإدارة الاتصالات مع الموردين.

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك تعيين مشغلات وإجراءات "إذا/إذن" وشروط لأتمتة المهام المتكررة.

على سبيل المثال، عند ورود طلب جديد، يمكنك إنشاء مهمة تلقائيًا تضم جميع العناصر الأساسية: معلومات العميل، وكميات العناصر، وتعليمات الشحن، وما إلى ذلك.

وفر الوقت من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل المتابعة والتذكير وتحديثات الطلبات والرد على رسائل البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Automations

ميزات التعاون للفرق الموزعة

يعمل موردوك وفرق النقل ومسؤولو المشتريات من مواقع مختلفة. هنا يمكن لجميع الفرق استخدام ميزات التعاون في ClickUp لضمان سير العمل بسلاسة.

يمكنك بسهولة مناقشة التفاصيل وتوزيع المسؤوليات وحل المشكلات وتتبع التحديثات في سياق عملك.

هل تحتاج إلى التعاون على مستندات مشتركة؟ تتيح ClickUp Docs لعدة أشخاص التعديل والتعليق والعمل معًا في الوقت الفعلي. يمكنك حتى إرفاق ملفات مثل الفواتير أو تأكيدات الطلبات مباشرة بالمهام والمشاريع، مما يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

قم بتمييز زميل في الفريق باستخدام @mention للتأكد من أنه لن يفوت أي تحديث أو طلب مهم.

وعندما تحتاج إلى محادثات أسرع، يتيح لك ClickUp Chat إنشاء غرف خاصة بالفريق. وهي تدعم مجموعات سلسلة التوريد متعددة الوظائف التي تحتاج إلى البقاء على اتصال دون التبديل بين التطبيقات المختلفة.

قم بإدارة سير عمل سلسلة التوريد بالكامل باستخدام ClickUp

إن محاولة إدارة سلسلة التوريد الخاصة بك دون لوحة معلومات واضحة يعني أنك تتنقل باستمرار بين جداول البيانات، وتنتظر التحديثات، وتجمع المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والأدوات غير المتصلة.

بفضل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص من ClickUp، يمكنك سحب جميع مقاييس سلسلة التوريد الرئيسية إلى عرض واحد مباشر. تساعد الأتمتة في تشغيل المهام أو التنبيهات عندما ينخفض المخزون عن مستوى معين أو تتأخر الشحنة.

هل ترغب في إنشاء لوحة معلومات تسرع عملية التحديثات وإعداد التقارير واتخاذ القرارات؟ اشترك في ClickUp مجانًا واحصل على رؤية في الوقت الفعلي لسلسلة التوريد الخاصة بك.