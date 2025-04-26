أفضل 10 بدائل لتطبيق Day One Journal لتنظيم تدويناتك اليومية

Day One هو تطبيق يوميات مفضل للكتاب والمؤلفين ومحبي الإنتاجية، ويشتهر بواجهته الأنيقة وسهولة استخدامه.

ولكن إذا وصلت إلى هنا، فمن المحتمل أن هذا التطبيق لم يعد يلبي احتياجاتك. ربما تبحث عن مزيد من التحكم في بياناتك، أو ميزات تدعم بشكل أفضل الكتابة الطويلة، وتتبع الحالة المزاجية، أو تحديد الأهداف. ربما لم تعد تكلفة الاشتراك تبدو مبررة مقابل ما تحصل عليه.

مهما كان السبب الذي دفعك إلى إعادة النظر في Day One، فإن الخبر السار هو أن لديك خيارات عديدة. من تطبيقات تدوين اليوميات التي تركز على الخصوصية إلى الأدوات الآمنة المستندة إلى السحابة والتي تعمل أيضًا كقواعد معرفية شخصية، توفر البدائل الموجودة في هذه القائمة أكثر من مجرد مكان لتدوين أفكارك.

في هذا الدليل، سنتعرف على 10 من أفضل بدائل Day One التي تمنحك المرونة والميزات المصممة لتتطور مع ممارستك في كتابة اليوميات.

لماذا تختار بدائل Day One Journal؟

على الرغم من أن Day One قد حاز على مكانته كأحد أفضل تطبيقات تدوين اليومية، إلا أنه يواجه بعض القيود، خاصة بالنسبة للمستخدمين ذوي الاحتياجات أو سير العمل المتطورة.

إليك الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى التبديل:

مرونة محدودة في المنصة : تم تصميم Day One بشكل أساسي لمستخدمي Apple. إذا كنت بحاجة إلى وصول سلس عبر Android أو Windows أو الويب، فقد تجد نفسك مقيدًا

ملاحظات بشأن الأسعار : توفر النسخة المجانية من تطبيق اليوميات الرقمية وظائف محدودة، وقد لا تبرر الاشتراكات المدفوعة التكلفة بالنسبة للمستخدمين العاديين أو ذوي الميزانية المحدودة

تدوين الملاحظات النقطية: يفتقر Day One إلى هياكل تدوين الملاحظات النقطية الأصلية مثل التسجيل السريع أو نقل المهام أو الفهرسة القائمة على الرموز

العيوب : Day One جيد لتسجيل اليوميات. لكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تتبع العادات وتحليل الحالة المزاجية أو البحث المتعمق في الإدخالات، والتي توفرها أدوات أخرى

تكامل الإنتاجية: إذا كنت تبحث عن دمج كتابة اليوميات مع إدارة المهام أو مزامنة التقويم أو تتبع الأهداف، فإن بعض البدائل توفر المزيد من خيارات الإنتاجية

📚 مكافأة: كيف يمكن أن يعزز تدوين الإنتاجية تركيزك

أفضل بدائل Day One Journal في لمحة سريعة

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل 10 بدائل لتطبيق Day One Journal:

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ السعر ClickUp – ClickUp Docs لتدوين المذكرات بشكل تعاوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي – ClickUp Notepad لتدوين الملاحظات السريعة – ClickUp AI لتلخيص الملاحظات وإنشاء إدخالات بناءً على العمل المنجز ورسائل الدردشة وما إلى ذلك. – مئات القوالب القابلة للتخصيص الأفضل لتدوين يوميات منظمة مع إدارة المهام وتحديد الأهداف إصدار أساسي مجاني Notion – نظام تدوين مخصص – قواعد بيانات مرتبطة – قوالب يومية قابلة لإعادة الاستخدام الأفضل لتتبع العادات ضمن مساحة عمل مخصصة للمذكرات إصدار أساسي مجاني Evernote – تذكيرات يومية – حماية بكلمة مرور – مقاطع فيديو وصوت مدمجة الأفضل لالتقاط المعرفة وتدوين الملاحظات وتنظيم الملاحظات السريعة إصدار أساسي مجاني Grid Diary – مطالبات منظمة – أدوات مصغرة، مثل "حدث" و"ذكرى" و"اقتباس" الأفضل لتدوين المذكرات البسيطة والتأمل الذاتي إصدار أساسي مجاني Diarium – تحويل الكلام إلى نص لتدوين المذكرات بدون استخدام اليدين – عرض التقويم – تتبع العادات الأفضل لتجربة تدوين بسيطة ومنظمة وغنية بالوسائط إصدار أساسي مجاني رحلة – تحويل مدخلات اليوميات إلى ألبومات صور – محمية بكلمة مرور – عرض التقويم والخط الزمني والأطلس الأفضل لتوثيق الرحلات والمعالم الشخصية إصدار أساسي مجاني Joplin – تنسيق Markdown – هيكل هرمي – مساعد AI، Jarvis أفضل تطبيق مفتوح المصدر لتدوين المذكرات المنظمة والتنظيم التفصيلي إصدار أساسي مجاني Penzu – بحث متقدم – ميزة Time Capsule لإرسال الملاحظات إلى نفسك في المستقبل الأفضل لتدوين المذكرات الخاصة مع ميزة الحفظ التلقائي والرسائل المستقبلية لنفسك إصدار أساسي مجاني Daylio – تسجيل الحالة المزاجية والأنشطة اليومية لتتبع الأنماط ومراقبتها – عرض قائمة أو تقويم الأفضل لتتبع الحالة المزاجية والأنشطة مع رؤى بصرية إصدار أساسي مجاني Obsidian – تخطيط حر حيث يمكنك سحب الملاحظات والصور وغيرها. – ربط ثنائي الاتجاه وخرائط مرئية لمدخلات اليوميات الأفضل لتدوين المذكرات المتصلة مع الروابط وعرض الرسوم البيانية وتخصيص المكونات الإضافية إصدار أساسي مجاني

الآن بعد أن عرفت لماذا قد لا يكون Day One مناسبًا لك بعد الآن، دعنا نتعمق في أفضل البدائل التي توفر مزيدًا من المرونة وميزات أفضل وتجربة تدوين مبنية حول احتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل لتدوين يوميات منظمة مع إدارة المهام وتحديد الأهداف)

احتفظ بتأملاتك الشخصية أو العملية بالقرب من إدارة مهامك باستخدام ClickUp Docs

إذا بدأت روتينك في كتابة اليوميات يشعر بالتشتت، أو أصبحت ملاحظاتك مبعثرة في عدة دفاتر، فقد يكون ClickUp هو الهيكل الذي تفتقده.

هذا التطبيق الشامل للعمل يعمل أيضًا كمنصة قوية لتدوين المذكرات. يستخدم الكتّاب والمهنيون وعشاق الإنتاجية ClickUp كأفضل تطبيقات تدوين المذكرات. فهو ينظم أفكارك وقوائم المهام ويجعلها قابلة للبحث ويربط كل شيء بالصورة الأكبر.

إحدى الميزات البارزة في هذا التطبيق المجاني هي ClickUp Docs، التي تجعل كتابة اليوميات عادة سلسة وتعاونية ومنظمة.

سجل الأنشطة اليومية، وقم بتجميع مدخلات اليوميات الأخرى، واجعل النصوص العادية جذابة باستخدام ClickUp Docs

يمكنك إنشاء مستند جديد لكل يوم، وتجميع السجلات الأسبوعية داخل مجلدات، وحتى ربط الإدخالات بمهام أو أهداف محددة. لإضفاء مظهر جذاب، أضف عناوين وجداول وقوائم مرجعية وحقول مخصصة لتنسيق أفكارك بالطريقة التي تريدها تمامًا.

يمكنك إنشاء عدة دفاتر يومية داخل ClickUp، وهي مجانية تمامًا. على سبيل المثال، أنشئ مجلدًا باسم "دفتر يوميات عبر الإنترنت" وداخله، أنشئ مستندات لأغراض مختلفة. يمكن أن تتراوح بين سجل للأفكار ودفتر يوميات للامتنان أو تأملات أسبوعية. بينما يعمل كل مستند كدفتر يوميات مستقل، استخدم الصفحات المتداخلة لتقسيمها إلى سجلات يومية ومراجعات شهرية وإدخالات خاصة بموضوع معين.

لجعل تدوين المذكرات أكثر سلاسة، خاصة للأفكار السريعة والتأملات اليومية، يوفر ClickUp Notepad طريقة سريعة وخالية من عوامل التشتيت لتدوين الملاحظات في أي وقت تراودك الإلهام.

سجل أفكارك وأفكارك الأولية وتأملاتك باستخدام ClickUp Notepad

السبب في أنها واحدة من أكثر تطبيقات تدوين اليومية شيوعًا هو أنه يمكنك إضافة قوائم مرجعية للروتين المتكرر، والتنسيق باستخدام الرؤوس والأجزاء المميزة. ويمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث يمكنك تضمين مقاطع فيديو أو جداول بيانات لجعل تدوينك اليومي مرئيًا.

وإذا تحولت ملاحظة عابرة إلى إجراء قابل للتنفيذ، فقم بتحويلها إلى مهمة، مع تحديد مواعيد الاستحقاق والمسؤولين والأولويات. يمكن أن تتطور كل إدخال جديد إلى عصف ذهني ، وتخطيط، و تتبع أهداف أعمق .

إذا كنت ترغب في أن تتجاوز كتابة يومياتك مجرد الكتابة والتفاعل الفعلي مع أفكارك، فإن ClickUp Brain يضيف طبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحقيق ذلك.

لنفترض أنك تستخدم ClickUp Docs لتدوين مذكراتك من أجل الإنتاجية أو لتدوين أفكارك السريعة في Notepad. يمكن لـ ClickUp Brain البحث على الفور في جميع إدخالاتك، واستخراج الرؤى أو الملخصات أو الإدخالات المحددة بمجرد طرح سؤال بلغة طبيعية مثل "ما الذي فكرت فيه يوم الثلاثاء الماضي؟" أو "لخص أفكاري حول التعافي من الإرهاق."

استرجع الأحداث الماضية، ولخص الأفكار، واحصل على إجابات دقيقة في كل مرة مع ClickUp Brain

على عكس تطبيقات اليوميات الأخرى، يتيح لك ClickUp Brain إنشاء مطالبات تلقائيًا بناءً على موضوعات يومياتك، وتحويل الأفكار إلى قائمة مهام، أو إنشاء أسئلة متابعة لاستكشاف الأفكار المتكررة.

نظرًا لكونه يراعي السياق، يساعدك اليوميات الرقمية على ربط النقاط عبر أيام أو أسابيع أو حتى أشهر من كتابة المحتوى الشخصي.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يترددون في استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وآمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

أفضل ميزات ClickUp

حوّل مدخلات اليوميات إلى عناصر منظمة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Tasks، مع تواريخ الاستحقاق والأولويات والمسؤولين عند الحاجة

اضبط تذكيرات ذكية باستخدام ClickUp Reminders لمتابعة الأفكار والتفكير في يومك أو إعادة النظر في فكرة ما في الوقت المناسب

تتبع نموك الشخصي وأهدافك الإنتاجية أو إنجازاتك في بناء العادات باستخدام ClickUp Goals وتصور التقدم المحرز بمرور الوقت

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لتلخيص الملاحظات الطويلة، وإنشاء مطالبات يومية، أو حتى طرح أفكار جديدة خلال جلسات تفريغ الأفكار على أجهزة متعددة

قيود ClickUp

تتميز الميزات الشاملة لتطبيق تدوين اليوميات الشهير هذا بوجود منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أحتاج إلى مدونة لأكتب كل ما يعجبني في ClickUp. فهي تحتوي على كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، الذكاء الاصطناعي، لوحات المعلومات، والأتمتة. يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات. تحتوي المهام على علامة تبويب "النشاط" بحيث يمكنك رؤية كل السجل المتعلق بتلك المهمة. إنها مرنة للغاية واحترافية. مع ClickUp كتطبيق واحد، لا يوجد عذر لعدم تحقيق إنتاجية عالية.

أحتاج إلى مدونة لأكتب كل ما يعجبني في ClickUp. فهي تحتوي على كل شيء: المهام (في عرض القائمة، عرض الجدول، عرض اللوحة، عرض التقويم، عرض الخريطة، إلخ)، المستندات، الذكاء الاصطناعي، لوحات المعلومات، والأتمتة. يمكنك مشاركة الروابط العامة للمهام أو المستندات. تحتوي المهام على علامة تبويب "النشاط" بحيث يمكنك رؤية كل السجل المتعلق بتلك المهمة. إنها مرنة للغاية واحترافية. مع ClickUp كتطبيق واحد، لا يوجد عذر لعدم تحقيق إنتاجية عالية.

2. Notion (الأفضل لتتبع العادات ضمن مساحة عمل مخصصة للمذكرات)

عبر Notion

إذا كان أسلوبك في كتابة اليوميات يميل إلى التنظيم البصري أو تتبع العادات اليومية، فقد تشعر أن Notion هو المكان المناسب لك.

يمكنك إنشاء صفحات يوميات مخصصة لكل يوم، وتضمين الوسائط، وتتبع حالتك المزاجية، وتصميم قوالب للتأملات الصباحية أو المراجعات في نهاية اليوم. باستخدام Notion، يمكنك إنشاء يوميات غير محدودة لتسجيل أنشطتك وعاداتك اليومية والأسبوعية والدورية.

يمكن لـ Notion أيضًا ربط دفتر يومياتك الرقمي بنظامك الأوسع، مثل ربطه بقائمة المهام أو تقويم المحتوى أو خارطة طريق المشروع.

أفضل ميزات Notion

أنشئ نظام تدوين مخصص بالكامل مع صفحات متداخلة وقواعد بيانات مرتبطة وقوالب يومية قابلة لإعادة الاستخدام

قم بتضمين مقاطع الفيديو والصوت والصور والملفات مباشرة في إدخالات اليوميات لتوثيق أكثر ثراءً

اربط صفحات اليوميات بالمهام أو المشاريع أو الأهداف باستخدام قواعد البيانات العلائقية لتحقيق إنتاجية تراعي السياق

قيود Notion

قد تستهلك التطبيق موارد كثيرة، مما يؤدي أحيانًا إلى إبطاء الأداء أو زيادة استخدام الذاكرة حتى في مهام تدوين الملاحظات البسيطة

يحتوي التطبيق المجاني على سعة تحميل محدودة تبلغ 5 ميغابايت، لذا إذا كان دفتر يومياتك يحتوي على ملفات PDF أو صور متعددة أو ملفات صوتية، فسوف تنفد سعة التخزين بسرعة

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

📚 اقرأ المزيد: دليل إدارة مشروع Bullet Journal

3. Evernote (الأفضل لتسجيل المعرفة وتدوين الملاحظات وتنظيم الملاحظات السريعة)

عبر Evernote

بفضل ميزات البحث القوية والمزامنة السلسة عبر الأجهزة، يحافظ Evernote على تنظيم ذكرياتك وأفكارك. لكل إدخال في اليوميات، يمكنك إنشاء ملاحظة جديدة واستخدام تنسيق عنوان متسق يعتمد على التاريخ، مثل "2025-04-23 إدخال اليوميات". وذلك للحفاظ على ملاحظاتك بترتيب زمني وتسهيل الرجوع إلى أيام معينة.

يتيح لك هذا البديل لـ Day One Journal إضافة علامات مثل #work و#personal و#travel و#ideas و#gratitude، مما يسهل تصفية المدخلات والعثور عليها بناءً على الموضوعات أو المواضيع. إذا عثرت على مقالات أو اقتباسات تلهمك، فقم بقصها مباشرة في دفتر يومياتك وتأملها لاحقًا.

أفضل ميزات Evernote

حسّن مدخلاتك بإضافة صور أو لقطات شاشة أو حتى مذكرات صوتية

اضبط تذكيرات يومية — سواء في الصباح أو في المساء — لتشجيع الاستمرارية ودمج كتابة اليوميات في روتينك اليومي

قم بقفل ملاحظات دفتر يومياتك أو دفتر ملاحظاتك بالكامل بحماية كلمة مرور للحفاظ على أمان أفكارك

قيود Evernote

النسخة المجانية من Evernote محدودة بمساحة 60 ميجابايت شهريًا، ولا يُسمح لك باستخدامها إلا على جهازين في وقت واحد

أسعار Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

احترافي : 17.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote؟

إليك تقييم G2:

أستخدم Evernote منذ فترة طويلة لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وواضحة ويتم مزامنته بسرعة عبر جميع الأجهزة.

أستخدم Evernote منذ فترة طويلة لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وواضحة ويتم مزامنته بسرعة عبر جميع الأجهزة.

4. Grid Diary (الأفضل لتدوين المذكرات البسيطة والتأمل الذاتي)

عبر Grid Diary

Grid Diary هو تطبيق يوميات سهل الاستخدام وبديل لـ Day One Journal يستخدم تنسيق شبكي لمساعدتك على التفكير بشكل هادف دون الشعور بالإرهاق. بدلاً من كتابة مدخلات يومية طويلة ومفتوحة، يقدم التطبيق سلسلة من المطالبات المنظمة كل يوم للتفكير الموجه.

نظرًا لأن المدخلات قصيرة ومنظمة، فأنت تحتاج فقط إلى 5 إلى 10 دقائق يوميًا، مما يجعلها عادة مستدامة حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الجداول المزدحمة.

أفضل ميزات Grid Diary

أنشئ أو خصص شبكتك باستخدام مطالبات تناسب أهدافك الشخصية أو المهنية

قم بتقييم أهدافك الأوسع نطاقًا، ومراجعة نمط نموك الشخصي، والتعرف على الأنماط أو الموضوعات المتكررة

أضف عناصر واجهة المستخدم وحذفها وأعد ترتيبها، مثل "حدث" و"ذاكرة" و"اقتباس" لتجربة أكثر تخصيصًا

قيود Grid Diary

تقدم الأداة فقط عرضًا بسيطًا للجدول الزمني وسجلات يومية، ولا تدعم التحليلات المتقدمة أو لوحات معلومات الإنتاجية

أسعار Grid Diary

مجاني

اشتراك العضوية: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Grid Diary

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📚اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الملاحظات اللاصقة المجانية على الإنترنت

5. Diarium (الأفضل لتجربة تدوين بسيطة ومنظمة وغنية بالوسائط)

عبر Diarium

يقوم Diarium تلقائيًا بإنشاء إدخال لكل يوم، مما يسهل تكوين عادة كتابة يوميات يومية. إذا كنت تفضل التحدث على الكتابة، فإن بديل Day One Journal يتيح لك تسجيل أفكارك مباشرة أو استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص لكتابة يومياتك دون استخدام يديك، وهو أمر مثالي للتفكير أثناء التنقل أو عندما تكون متعبًا جدًا للكتابة.

يمكنك معرفة الأيام التي قمت بتدوينها باستخدام "عرض التقويم" أو التمرير عبر إدخالاتك في شكل خط زمني لمراجعة تأملاتك الشهرية والتحقق من الاتساق.

أفضل ميزات Diarium

حوّل المدخلات إلى يوميات سفر مع بيانات الموقع والطقس وعدد الخطوات

يعرض صورك ومواعيد التقويم ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات اللياقة البدنية من خلال التكامل مع Instagram و Microsoft To Do و Google Fit وغيرها.

احصل على إحصائيات مثل عدد مرات كتابة اليوميات، وسلسلة المدخلات، وعدد الكلمات التي كتبتها لتتبع عاداتك بفعالية

قيود Diarium

لا يدعم التعاون في الوقت الفعلي أو مشاركة مدخلات اليوميات

أسعار Diarium

مجاني

الإصدار الاحترافي: 9.99 دولار (رسوم لمرة واحدة)

تقييمات Diarium ومراجعاته

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Diarium؟

إليك تقييم من متجر Apple App Store:

أنا أحب هذا التطبيق. فهو يسهل تدوين الملاحظات اليومية، والعثور على الملاحظات السابقة، ونقل الملاحظات من تطبيقات أخرى إلى هذا التطبيق بسهولة تامة.

أنا أحب هذا التطبيق. فهو يجعل من السهل كتابة المدخلات اليومية، والعثور على المدخلات السابقة، ونقل المدخلات من تطبيقات أخرى إلى هذا التطبيق بسهولة تامة.

6. Journey (الأفضل لتوثيق الرحلات والمعالم الشخصية)

عبر Journey

Journey هو تطبيق يوميات رقمي يضيف تلقائيًا طوابع زمنية وبيانات الموقع لتوفير سياق ذي مغزى لمدخلات يومياتك. تتيح لك طرق عرض التقويم والخط الزمني والأطلس في التطبيق رؤية نشاط يومياتك بمرور الوقت وإعادة زيارة المدخلات بناءً على التاريخ أو الموقع. يمكنك أيضًا تتبع الحالات المزاجية والأنشطة اليومية، مما يساعدك على تحديد الأنماط العاطفية وتحسين صحتك العقلية.

أفضل ميزات Journey

أضف الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وبيانات الطقس وعلامات الموقع إلى إدخالاتك

قم بتصدير الإدخالات إلى PDF أو DOCX وتحويلها إلى ألبومات صور بتنسيق جميل

احمِ إدخالاتك برمز مرور أو بصمة إصبع أو Face ID

قيود الرحلة

أبلغ بعض المستخدمين أن سعة التخزين السحابية محدودة، وكذلك عدد إدخالات اليوميات، لذا قد تكون نسخة التطبيق على الويب محدودة

أسعار Journey

مجاني

العضوية : 4.17 دولار شهريًا (تُفوتر سنويًا)

مدى الحياة: 199.99 دولارًا

تقييمات وتقييمات الرحلة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⚡️أرشيف القوالب: قوالب يومية مجانية في Word وExcel وClickUp

7. Joplin (أفضل تطبيق مفتوح المصدر لتدوين المذكرات المنظمة والتنظيم التفصيلي)

عبر Joplin

يعد Joplin، البديل لتطبيق Day One Journal، تطبيقًا مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يمكنك استخدامه بسهولة لتدوين يومياتك، خاصة إذا كنت تفضل تجربة أكثر تنظيماً وقابلية للتخصيص. وهو يدعم تنسيق Markdown، مما يتيح لك إنشاء إدخالات تحتوي على صور ومقاطع فيديو وملفات PDF وروابط.

باستخدام دفاتر الملاحظات ودفاتر الملاحظات الفرعية، يمكنك تنظيم إدخالاتك في هيكل هرمي واضح، بحيث تظل الموضوعات ذات الصلة مجمعة ويسهل الوصول إليها. كما يعزز المكون الإضافي Jarvis (مساعد الذكاء الاصطناعي) عملية تدوين الملاحظات من خلال ميزات مثل ملخصات المحتوى وإعادة كتابة النصوص وإنشاء المحتوى، مما يسهل تحسين إدخالات دفتر يومياتك أو توسيعها.

أفضل ميزات Joplin

تتبع المهام المطلوب إنجازها، وقم بتعيين التذكيرات، ونظم القوائم باستخدام إمكانات إدارة المهام المدمجة في Joplin لإدارة مهامك اليومية وكتاباتك التأملية في مكان واحد

احفظ صفحات الويب أو المقالات أو المقتطفات بالكامل باستخدام ملحق متصفح Joplin للرجوع إلى المحتوى عبر الإنترنت بسهولة في دفاتر يومياتك

قم بمزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة باستخدام Joplin Cloud وشاركها عبر روابط عامة أو استخدمها للتعاون

قيود Joplin

تم تصميم Joplin في المقام الأول للاستخدام الشخصي ويفتقر إلى إمكانية التعاون في الوقت الفعلي مثل Google Docs أو Notion

أسعار Joplin

مجاني

الأساسي: 3.40 دولار شهريًا (2.99 يورو شهريًا)

المزايا: 6.81 دولار شهريًا (5.99 يورو شهريًا)

الفرق: 9.09 دولارات شهريًا لكل مستخدم (7.99 يورو شهريًا لكل مستخدم)

تقييمات ومراجعات Joplin

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Joplin؟

إليك مراجعة G2:

أحب الهيكل التنظيمي للملاحظات، حيث يمكنك إنشاء دفاتر ملاحظات وملاحظات مختلفة داخلها. كما أحب أن الملاحظات يتم تخزينها في Markdown، مما يسهل قراءتها. أستخدمه كل يوم، وهو سهل الاستخدام ويمكن دمجه في حياتك اليومية.

أحب الهيكل التنظيمي للملاحظات، حيث يمكنك إنشاء دفاتر ملاحظات وملاحظات مختلفة داخلها. كما أحب أن الملاحظات يتم تخزينها في Markdown، مما يسهل قراءتها. أستخدمه كل يوم، وهو سهل الاستخدام ويمكن دمجه في حياتك اليومية.

8. Penzu (الأفضل لتدوين المذكرات الخاصة مع ميزة الحفظ التلقائي والرسائل المستقبلية لنفسك)

عبر Penzu

يوفر Penzu تجربة تدوين مرنة تتيح لك تسجيل عدد غير محدود من الإدخالات حتى تتمكن من توثيق كل تفاصيل حياتك دون قيود.

أثناء الكتابة، يعمل الحفظ التلقائي بصمت في الخلفية، مما يضمن عدم فقدان أفكارك أبدًا. سيحب الكتّاب الذين يحبون تتبع التقدم ميزة عد الكلمات، والتي تعد رائعة لتحقيق الأهداف الشخصية.

مع Penzu Time Capsule، يمكنك حتى إرسال رسائل إلى نفسك في المستقبل — وهي طريقة فريدة للتفكير في النمو والمعالم الهامة. عندما تكون جاهزًا للمشاركة، يمكنك الاختيار بين البريد الإلكتروني الخاص أو رابط المشاركة العامة، اعتمادًا على مدى خصوصية المدخلة.

أفضل ميزات Penzu

يمكنك بسهولة العودة إلى تأملاتك السابقة باستخدام وظيفة البحث، ومشاهدة مدى التقدم الذي أحرزته من خلال ذكريات محددة

خصص دفتر يومياتك بأغلفة وخلفيات فريدة ومفكرات قابلة للتعديل لتجربة أكثر تخصيصًا

احمِ مدخلاتك باستخدام أقفال يوميات مشفرة تحافظ على خصوصية كتاباتك وأمانها

قيود Penzu

لا يوفر Penzu إمكانية التكامل مع تطبيقات أو خدمات أخرى، مما قد يحد من فائدته للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة تدوين أكثر ترابطًا

أسعار Penzu

مجاني

المزايا: 4.99 دولار شهريًا

Pro+: 9.99 دولار شهريًا

Penzu Pro+ مدى الحياة: 199.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Penzu

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Daylio (الأفضل لتتبع الحالة المزاجية والأنشطة مع رؤى بصرية)

عبر Daylio

Daylio، بديل Day One Journal، يجعل من السهل تتبع حالتك المزاجية وأنشطتك اليومية، مما يساعدك على فهم أنماطك العاطفية ببضع نقرات فقط. يتيح لك تتبع الحالة المزاجية في Daylio تسجيل مشاعرك يوميًا، والاختيار من بين خيارات مثل "سعيد" أو "حزين" أو "قلق"، ويساعدك على اكتشاف الاتجاهات بمرور الوقت.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء عدة دفاتر يومية لتتبع كيفية تأثير التواصل الاجتماعي على مزاجك أو كيفية تأثير ضغوط العمل عليك. يتيح لك التطبيق أيضًا تسجيل أنشطتك اليومية، مثل الجري أو ممارسة اليوجا، لترى كيف تؤثر أفعال معينة على عواطفك.

يوفر التطبيق عرضًا سنويًا بالبكسل مع تمثيل مرئي لمزاجك على مدار العام، مما يتيح لك تحديد الأنماط والاتجاهات العاطفية بسرعة. يمكنك مراقبة مدى إنتاجيتك بعد العمل باستخدام تطبيق اليوميات هذا.

أفضل ميزات Daylio

أنشئ مخططات ورؤى تمنحك رؤية واضحة للاتجاهات وأنماط مزاجك

قم بالتبديل إلى عرض القائمة أو التقويم لتنظيم إدخالاتك والتنقل بينها بسهولة

تتبع إنجازاتك، واحصل على مكافآت مقابل الإدخالات المنتظمة، وحافظ على حماسك من خلال تسجيل مزاجك وأنشطتك اليومية

قيود Daylio

ليس مثاليًا كتطبيق يوميات قياسي لأن المنصة مصممة في المقام الأول للأشخاص المهتمين بالوعي الذاتي والعناية بالنفس

أسعار Daylio

مجاني

Premium: ابتداءً من 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Daylio

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Daylio؟

إليك تقييم Reddit:

لقد استخدمت Daylio بشكل متقطع على مدار السنوات لتتبع صحتي العقلية ووجدت أنه يعمل بشكل جيد للغاية.

لقد استخدمت Daylio بشكل متقطع على مدار السنوات لتتبع صحتي العقلية ووجدت أنه يعمل بشكل جيد للغاية.

عبر Obsidian

باستخدام Obsidian Canvas، يمكنك تنظيم أفكارك بصريًا عن طريق سحب الملاحظات والصور والمحتويات الأخرى إلى تخطيط حر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام القوالب لإضفاء الاتساق على عملية تدوين يومياتك وإنشاء إدخالات منظمة لتدوين أفكارك اليومية وتتبع أهدافك والمزيد.

يُعتبر Obsidian أيضًا أحد أفضل تطبيقات تدوين المذكرات وبديلًا لـ Day One Journal لمحبي الإنتاجية. يتيح لك ربط مدخلاتك من خلال ربط ثنائي الاتجاه وإنشاء شبكة من الأفكار ذات الصلة عبر ملاحظاتك. تعرض طريقة عرض الرسم البياني خريطة مرئية لمذكراتك حتى تتمكن من تحديد الأنماط في أفكارك والتنقل بسهولة بين المدخلات السابقة مع نمو أفكارك.

أفضل ميزات Obsidian

ابحث في الملاحظات بسرعة باستخدام العلامات أو الكلمات الرئيسية أو الروابط للعثور على ما تحتاجه دون الحاجة إلى البحث في كامل ملفاتك

ضع علامات على الإدخالات لتجميع الأفكار أو الموضوعات وتسهيل تصفح دفتر يومياتك وتصفيته

يمكنك التراجع عن التغييرات في أي وقت باستخدام سجل الإصدارات، بحيث تظل إدخالاتك السابقة آمنة وقابلة للاستعادة

قيود Obsidian

لتسطير الكلمات حيث لا يوجد زر مخصص لذلك في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى الاعتماد على الأوامر لتنفيذ إجراءات محددة. على سبيل المثال، يجب عليك استخدام HTML

أسعار Obsidian

مجاني

المزامنة: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

النشر: 10 دولارات أمريكية لكل موقع شهريًا

Catalyst: 25 دولارًا دفعة واحدة

تجاري: 50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (30+ تقييم)

بسّط عملية تدوين اليوميات والتخطيط اليومي باستخدام ClickUp

ما بدأ في السابق كمساحة هادئة لتدوين الأفكار قد يحتاج الآن إلى دعم أكثر: التخطيط المنظم، وتتبع الأهداف، وتكامل المهام، وحتى تدوين الملاحظات بشكل تعاوني.

أصبح تدوين المذكرات اليوم مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالإنتاجية والذاكرة والزخم. ولا بأس في أن تريد المزيد من دفتر مذكراتك. ربما ترغب في ربط المدخلات بقائمة المهام، أو تحويل الأفكار العشوائية إلى أهداف، أو استخدام مساحة عمل واحدة للتخطيط والرؤى الشخصية.

إذا كان هذا يناسبك، فإن ClickUp، أحد أفضل تطبيقات تدوين اليوميات، يستحق الاستكشاف. ما يجعله أحد أفضل بدائل تطبيق Day One Journal هو أنه يحتوي على ميزات متقدمة مثل Docs و Notepad و Tasks و Goals و ClickUp Brain المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تجمع كل هذه الميزات الأفكار والأفعال والوضوح في تطبيق واحد.

سجل في ClickUp مجانًا لإنشاء أول يومياتك الرقمية.