أفضل 10 منافسين لـ Buildertrend في إدارة مشاريع البناء

أنت تلاحق المقاولين من الباطن الذين لا يردون على المكالمات، وتبحث في أكوام من الأوراق للحصول على تصريح واحد، وتحاول أن تشرح لعميلك سبب تأخرك ثلاثة أيام عن الموعد المحدد.

يمكن لبرنامج إدارة مشاريع البناء المناسب معالجة العديد من هذه المشكلات.

Buildertrend هو اسم كبير في هذا المجال، ولكنه ليس الخيار الوحيد. ربما تحتاج إلى ميزانية أكثر مرونة أو إدارة أفضل للوثائق. ربما لا تتوافق أسعار Buildertrend مع ميزانيتك.

مهما كان الأمر، فقد جمعنا لك أفضل البدائل لـ Buildertrend لمساعدتك في إدارة مشروعك القادم دون عناء. من البناء السكني إلى المشاريع الرأسمالية، ستساعد هذه الأدوات المحترفين أمثالك على البقاء على اطلاع على كل التفاصيل.

دعنا نستكشف أفضل منافسي Buildertrend الذين يستحقون الاطلاع عليهم لشركات البناء!

أفضل منافسي Buildertrend في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة على أفضل البدائل التي تتفوق على Buildertrend👇🏽

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp مخططات جانت وعروض حجم العمل لجدولة المهام والتعاون في الوقت الفعلي عبر الدردشة والتعليقات والمستندات وأتمتة الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain الأفضل لجميع الفرق — من رواد الأعمال الفرديين إلى الشركات — التي تحتاج إلى إدارة مشاريع البناء والميزانية القابلة للتخصيص بالكامل تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Procore أدوات مالية وميزانية خاصة بالصناعة، وأكثر من 400 تكامل، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول مع توثيق بالصور الأفضل لشركات البناء الكبيرة التي تدير مشاريع معقدة ومتعددة الأطراف أسعار مخصصة مشرف المقاول تتبع تكاليف المهام وإدارة علاقات العملاء، وأدوات السلامة والامتثال لمعايير OSHA، وجدولة Gantt والتقويم الأفضل لشركات البناء الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة شاملة وبأسعار معقولة تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Fieldwire تعليقات على المخططات في الموقع وتتبع المهام، ووصول دون اتصال بالإنترنت للفرق البعيدة، وإدارة قوائم المهام وإدارة طلبات المعلومات الأفضل للفرق الميدانية متوسطة الحجم التي تحتاج إلى تنسيق في الوقت الفعلي في موقع العمل يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 54 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Autodesk Construction Cloud التعاون في مجال BIM واكتشاف تضارب النماذج، وتحليل المخاطر والتنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل AutoCAD وRevit الأفضل للمؤسسات وفرق التصميم والبناء التي تحتاج إلى أدوات متكاملة للبناء والتصميم تبدأ الخطط المدفوعة من 145 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة لعدد غير محدود من المستخدمين JobNimbus CRM مع تتبع المهام والمتابعة، وشراء المواد مع أسعار الموردين، وتكامل QuickBooks الأفضل لمقاولي الأسقف والواجهات الخارجية الذين يديرون المواد والعملاء المحتملين وتقدم العمل أسعار مخصصة CoConstruct بوابات العملاء للحصول على التحديثات والموافقات، والميزانية في الوقت الفعلي وتتبع الاختيارات، وإدارة أوامر الشراء والتغيير الأفضل لمقاولي المنازل المخصصة والمُجددين الذين يرغبون في تبسيط التواصل مع العملاء أسعار مخصصة Buildxact أدوات الإقلاع وتقديم العروض، وإدارة الموردين والميزانية، والجدولة مع تذكيرات تلقائية الأفضل للمقاولين الصغار والمتوسطين والحرفيين الذين يحتاجون إلى تقديرات سريعة ورؤية واضحة للمشاريع تبدأ الباقات المدفوعة من 169 دولارًا شهريًا Smartsheet عرض على غرار جداول البيانات مع أتمتة ولوحات معلومات في الوقت الفعلي وتنبيهات مشروطة وتكامل مع Procore و Autodesk و QuickBooks الأفضل للفرق المتوسطة إلى الكبيرة التي تفضل سير العمل الشبيه ببرنامج Excel مع مزيد من المرونة تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ تتوفر أسعار مخصصة للمؤسسات Houzz Pro مخططات أرضية ثلاثية الأبعاد ومقترحات مرئية، وبوابات للتعاون مع العملاء، وأدوات لتوليد العملاء المحتملين والإعلان الأفضل للمصممين والمصممين المعماريين الذين يسعون إلى جذب العملاء وإدارة دورة حياة المشروع بالكامل تجربة مجانية متاحة (30 يومًا)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 149 دولارًا شهريًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منافسي Buildertrend؟

عند تقييم منافسي Buildertrend، ركز على الميزات الرئيسية التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات إدارة مشاريع البناء الخاصة بك. فيما يلي بعض الأمور التي يجب البحث عنها:

جدولة المشاريع : مخططات جانت، وتتبع المهام، والتبعيات، والتحديثات في الوقت الفعلي للحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد

وضع الميزانية وتتبع التكاليف : إعداد التقديرات وإدارة أوامر التغيير وإعداد التقارير المالية لفهم أين وكيف يمكنك توفير التكاليف بالضبط

إدارة مستندات البناء : تخزين مركزي للمخططات والعقود والتراخيص مع سهولة الوصول والبحث البديهي للمهنيين في مجال البناء

التعاون الجماعي : أدوات المراسلة وتوزيع المهام والوصول عبر الأجهزة المحمولة لربط فرق العمل في مواقع العمل

إدارة العملاء والمقاولين من الباطن : تنسيق سلس مع الموردين، وإصدار الفواتير تلقائيًا، وتتبع المدفوعات

التخصيص والتكامل : سير عمل قابل للتكيف يتصل ببرامج المحاسبة و CRM للبناء وأدوات التصميم، حتى لا تضيع وقتك أو أموالك

سهولة الاستخدام : واجهة سهلة الاستخدام مع حد أدنى من التعلم لسرعة التكيّف

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : تطبيق كامل الوظائف لإدارة مشاريع البناء أثناء التنقل

التقارير والتحليلات : رؤى مستندة إلى البيانات لتتبع التقدم وتحسين كفاءة العمل، بحيث يكون كل مشروع مربحًا ويتم تسليمه في الوقت المحدد

دعم العملاء: مساعدة موثوقة عبر الدردشة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني لحل المشكلات — لأنك بالتأكيد لا تملك الوقت الكافي لقراءة صفحات ووثائق المساعدة الطويلة، لتجد نفسك في النهاية حيث بدأت

👀 هل تعلم؟ ستضيف صناعة البناء حوالي 45,800 وظيفة مدير بناء كل عام خلال العقد القادم. هذا يعني الكثير من الخوذات وخطط المشاريع قيد التنفيذ!

أفضل 10 منافسين لـ Buildertrend لتجربتهم هذا العام

تابع القراءة أدناه للاطلاع على ملخصنا التفصيلي لأفضل بدائل Buildertrend التي يمكنك أخذها في الاعتبار لسوق البناء:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البناء والتواصل)

جرب ClickUp مجانًا تتبع التكاليف والميزانيات والمصروفات لجميع المشاريع في مكان واحد باستخدام ClickUp لفرق البناء

ClickUp ليس مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع، بل هو التطبيق الشامل للعمل. مع ClickUp لفرق البناء، يمكنك الحفاظ على الجداول الزمنية للبناء على المسار الصحيح، دون فوضى، والتعامل مع المشاريع بضغط أقل وتحكم أكبر.

حافظ على الجداول الزمنية للبناء وفقًا للجدول الزمني المحدد باستخدام ClickUp

على عكس BuilderTrend، يجعل ClickUp الجدولة سهلة للغاية بفضل مخططات جانت المتعلقة بالبناء والتي تعرض ترابطات المشروع في شكل مرئي واضح.

كيف؟ تعرف على عرض مخطط جانت في ClickUp، الذي يساعد الفرق على تتبع المعالم الرئيسية مثل الموافقات على التراخيص والتفتيش ومواعيد التسليم، مما يضمن عدم تفويت أي مواعيد نهائية مهمة.

إليك دليل سريع لبدء إعداد مخطط جانت في ClickUp:

يمكنك استخدام ClickUp لتعيين تذكيرات للمهام القادمة، وإخطار الفرق تلقائيًا بمواعيد الاستحقاق القريبة، وحتى إنشاء مهام متكررة لعمليات التفتيش المنتظمة للموقع أو اجتماعات التقدم.

استفد من ClickUp لفرق البناء لتجميع محادثات العملاء والفريق والمهام والميزانيات والجداول الزمنية والوثائق في مكان واحد

هذا ليس كل شيء. تتضمن كل مهمة في ClickUp حقول ClickUp المخصصة، حيث يمكنك تسجيل التفاصيل الأساسية مثل المواد المطلوبة وتحديثات الحالة والساعات المقدرة. يمكنك أيضًا إضافة قوائم مراجعة للمهام متعددة الخطوات، وهي مثالية لتتبع بروتوكولات السلامة وصيانة المعدات وتحديثات المشروع أو متطلبات الامتثال.

يضمن ClickUp أقصى قدر من الكفاءة في البناء من خلال ربط الفرق، سواء في المكتب أو في الموقع. يمكن للعاملين في الميدان تحديث المهام ومشاركة الصور وترك الملاحظات دون الحاجة إلى رحلات إضافية.

أكثر من مجرد تتبع المهام، يوفر لك ClickUp نظرة عامة كاملة على المشروع في لمحة واحدة. تعمل لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص على توحيد التقدم المحرز وميزانيات البناء والمواعيد النهائية وأداء الفريق.

احتفظ بمعلومات المهام، بما في ذلك الأولويات والتبعيات وتحديثات التقدم، في مكان مركزي باستخدام ClickUp

من ناحية أخرى، تساعد طريقة عرض حجم العمل على منع الإفراط في تخصيص الموارد واستخدامها بشكل غير كافٍ، مما يقلل من حالات التأخير.

مع أكثر من 15 طريقة عرض، يتكيف ClickUp مع سير عملك. استخدم القوائم للتنظيم، ولوحات Kanban للتتبع، أو الخرائط الذهنية للتخطيط. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الأدوات المالية المدمجة مراقبة الميزانيات وتكاليف المواد ومدفوعات المقاولين في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد.

قم بتعليق الصور وتجنب الالتباس في بيانات مشاريع البناء باستخدام ClickUp

ما يميز ClickUp كبديل لـ Buildertrend هو أنه يتيح لك مراجعة الطلبات المقدمة والموافقة على طلبات المعلومات (RFIs) وإضافة تعليقات على الرسومات مباشرة في نفس المكان.

يمكنك حتى دعوة العملاء أو المقاولين الخارجيين بمنحهم أذونات عرض مخصصة، مما يضمن سلاسة التعاون دون الكشف عن البيانات الحساسة.

إذا لم تكن الأمور سهلة كما تريد، فاستخدم نموذج ClickUp لإدارة الإنشاءات. تم تصميمه خصيصًا لفرق الإنشاءات، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد وضمان مراعاة كل التفاصيل.

احصل على نموذج مجاني أتمتة سير العمل وتقليل الأعمال اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام نموذج ClickUp لإدارة الإنشاءات

يأتي القالب أيضًا مع مستندات معدة مسبقًا تتيح التحرير والتعاون في الوقت الفعلي. سواء كنت بحاجة إلى تخزين المخططات أو تحديد مواصفات البناء أو إعداد عطاءات البناء أو تتبع طلبات المعلومات، يمكنك الاحتفاظ بكل شيء في مركز واحد يمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليه.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ قوائم مراجعة تفصيلية لفحوصات السلامة وطلبات المواد وفحوصات الجودة

قم بتخزين مخططات المشاريع والتراخيص والعقود وبروتوكولات السلامة والوصول إليها في مكان واحد

تواصل في الوقت الفعلي مع مديري المواقع والمقاولين وأصحاب المصلحة باستخدام تعليقات المهام وميزة ClickUp Chat المدمجة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

ارسم مخططات سير العمل، وخطط تخطيطات المواقع، واعرض الأفكار بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بإعداد تحديثات الحالة التلقائية وتذكيرات الفواتير وسير عمل الموافقة لتوفير الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي في سير عمل البناء باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلم حاد

تفتقر إلى إدارة BIM أو RFI مدمجة (على الرغم من أن التخصيص والتكامل يساعدان في سد هذه الفجوة)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تصف إحدى مراجعات G2 ClickUp بأنه "أفضل صديق للمهندس المعماري":

ClickUp هو تطبيق مرن بما يكفي للتكيف مع عالم الهندسة المعمارية والبناء متعدد التخصصات. أستمتع باستخدام قوالبهم المختلفة وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتي وتطبيقها في عملي.

ClickUp هو تطبيق مرن بما يكفي للتكيف مع عالم الهندسة المعمارية والبناء متعدد التخصصات. أستمتع باستخدام قوالبهم المختلفة وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتي وتطبيقها في عملي.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

2. Procore (الأفضل لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات)

عبر Procore

بالنسبة لشركات البناء الكبيرة والمقاولين العامين الذين يتعاملون مع مشاريع معقدة ومتعددة الأطراف، يعد Procore خيارًا قويًا.

يتميز بتركيز الاتصالات، مما يتيح للفرق إدارة طلبات المعلومات والتقديمات وأوامر التغيير مع إبقاء الجميع على اطلاع طوال دورة حياة المشروع.

تتيح ميزة السجل اليومي لمديري الميدان تسجيل بيانات الطقس والعمالة والمواد في الوقت الفعلي، مما يضمن التنسيق السلس مع فرق المكتب.

👀 هل تعلم؟ في عام 2020، حققت صناعة البناء العالمية إيرادات تجاوزت 12.6 تريليون دولار، مما عزز مكانتها كواحد من أكبر القطاعات وأكثرها ربحية في العالم.

أفضل ميزات Procore

استخدم أدوات الميزانية والأدوات المالية لتتبع التكاليف وإدارة الفواتير ومنع التجاوزات

ادمج أكثر من 400 أداة خارجية، بما في ذلك برامج المحاسبة والجدولة

يمكنك الوصول إلى التطبيق عبر الهاتف المحمول دون اتصال بالإنترنت للحصول على التحديثات الميدانية والتوثيق بالصور

قيود Procore

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت لمواقع العمل البعيدة مقارنة ببدائل Procore الأخرى

أسعار Procore

أسعار مخصصة

تقييمات Procore وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (3,200+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (2,700+ تقييم)

3. Contractor Foreman (الأفضل لشركات البناء الصغيرة)

عبر Contractor Foreman

إذا كنت بحاجة إلى مجموعة كاملة من الأدوات لشركات البناء الصغيرة، فإن Contractor Foreman يوفر لك كل ما تحتاجه. يقدم إدارة المشاريع وتتبع الوقت والتقدير والفوترة، كل ذلك في منصة واحدة.

بفضل أكثر من 35 ميزة متكاملة، يمكن للفرق الصغيرة التعامل مع كل شيء بدءًا من سجلات السلامة وحتى طلبات المعلومات في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة للفرق الكبيرة.

أفضل ميزات Contractor Foreman

تتبع تكاليف المهام والميزانيات لمراقبة النفقات والربحية

قم بإدارة علاقات العملاء وقنوات المبيعات باستخدام نظام CRM مدمج

جدول المشاريع باستخدام مخططات جانت وعروض التقويم والتذكيرات التلقائية

ضمان الامتثال لمعايير السلامة باستخدام أدوات الإبلاغ عن الحوادث وتوثيق OSHA

قيود مقاول البناء

واجهة قديمة مقارنة بالأدوات الأخرى

وظائف متقدمة محدودة على الأجهزة المحمولة

أسعار Contractor Foreman

الأساسي: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

القياسي: 79 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

بالإضافة إلى: 125 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

المزايا: 166 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

غير محدود: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات مقاولين ومشرفين

G2 : 4. 5/5 (260+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (670+ تقييم)

4. Fieldwire (الأفضل لتنسيق الفريق في الموقع)

عبر Fieldwire

صُمم Fieldwire لتنسيق العمل في الميدان والمكتب بسلاسة، ويتيح توزيع المهام والتعاون في مشاريع البناء في الوقت الفعلي، مباشرة من موقع العمل.

الميزة البارزة في برنامج إدارة الإنشاءات هذا هي إدارة المخططات. فهو يتيح للمستخدمين تحميل المخططات وتوضيحها ومشاركتها على الفور، بحيث يعمل الجميع على أحدث إصدار.

تساعد قوائم المهام وقوائم الفحص في الحفاظ على مراقبة الجودة، بينما يضمن الوصول دون اتصال بالإنترنت إنتاجية الفرق البعيدة.

أفضل ميزات Fieldwire

قم بإدارة المهام مع تحديد الأولويات لضمان تقدم العمل بكفاءة

اعرض الخطط وقم بوضع علامات عليها للوصول إلى المخططات في الموقع وإضافة تعليقات فورية

تتبع المشكلات باستخدام الوثائق المصورة لإدارة قوائم المهام والتفتيشات

اعمل دون اتصال بالإنترنت في المناطق النائية مع إمكانية الوصول إلى الأدوات الأساسية في الميدان

بسّط إدارة طلبات المعلومات وتقديم المستندات لتسهيل التواصل بين الميدان والمكتب

قيود Fieldwire

خيارات تكامل محدودة مقارنة بالمنصات الأكبر حجمًا

يمكن أن تكون الميزات المتقدمة لإعداد التقارير أكثر قوة

أسعار Fieldwire

الأساسي: مجاني

المزايا: 54 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 74 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 104 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fieldwire

G2: 4. 5/5 (230+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (80+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fieldwire

أفاد أحد مستخدمي Capterra:

أحد البرامج القليلة التي تجمع بين الشراء وإدارة المشاريع والعمل الميداني.

أحد البرامج القليلة التي تجمع بين الشراء وإدارة المشاريع والعمل الميداني.

💡 نصيحة احترافية: يعد بناء شبكة علاقات قوية أمرًا ضروريًا في قطاع البناء. احضر فعاليات القطاع، وانضم إلى المنظمات المهنية، وتواصل مع الموجهين والزملاء لفتح فرص جديدة والبقاء في الصدارة.

5. Autodesk Construction Cloud (الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة والتعاون في التصميم)

عبر Autodesk Construction Cloud

إذا كنت تبحث عن أداة تجمع بين إدارة البناء والتعاون في التصميم، فإن Autodesk Construction Cloud هي الخيار الأمثل لك، خاصةً إذا كان مشروعك على نطاق واسع.

فهي تجمع طلبات المعلومات والتقارير والتحديثات حول التقدم المحرز في منصة واحدة، مما يضمن وصول الفرق إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

تتيح أدوات التعاون في التصميم للمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين مراجعة النماذج وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي، مما يقلل من التأخير الناجم عن سوء التواصل.

أفضل ميزات Autodesk Construction Cloud

تعاون في نمذجة معلومات البناء (BIM) من خلال عرض سلس قائم على السحابة واكتشاف التضارب

تتبع إصدارات المستندات لإدارة التغييرات في المخططات وطلبات المعلومات والتقديمات

استخدم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وتوقع نتائج المشاريع

ادمج مع AutoCAD و Revit وأدوات Autodesk الأخرى للحصول على سير عمل شامل من التصميم إلى البناء

استفد من الأدوات المتنقلة المزودة بعلامات متقدمة وتتبع المشكلات في الوقت الفعلي

قيود Autodesk Construction Cloud

قد يكون ذلك مكلفًا للشركات الصغيرة أو المشاريع الصغيرة

منحنى تعلم حاد للفرق غير المعتادة على نظام Autodesk البيئي

أسعار Autodesk Construction Cloud

145 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

أسعار مخصصة لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات Autodesk Construction Cloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,200+ تقييم)

6. JobNimbus (الأفضل لمقاولي الأسقف والأعمال الخارجية)

عبر JobNimbus

يقدم JobNimbus نظامًا مختلطًا لإدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء يساعد المقاولين على إدارة المهام وتتبعها وأتمتة المتابعة والحفاظ على النظام المالي.

بفضل JobNimbus الذي يعمل على أتمتة المتابعة والتذكير والفوترة، يمكن للمقاولين تجنب ملاحقة العملاء أو تحديث كل خطوة من خطوات المشروع يدويًا.

نظرًا لأن العديد من مقاولي الأسقف والجدران الجانبية يعملون مع موردين مواد محددين، يتيح JobNimbus لهم الحصول على أسعار الموردين مباشرةً، وإنشاء أوامر الشراء، وتعيين المهام، وحتى تتبع تسليم المشاريع داخل المنصة.

أفضل ميزات JobNimbus

تتبع العملاء المحتملين والتقديرات والمشاريع من خلال خط أنابيب المهام بالسحب والإفلات

قم بإدارة طلبات المواد والموردين لتبسيط عملية الشراء

قم بتحميل الصور والإبلاغ عن آخر المستجدات في الميدان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

ادمج QuickBooks لتتبع المحاسبة والمالية بسلاسة

قيود JobNimbus

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال متكررة وصعوبات في التنقل

يتطلب وقتًا للتكامل الكامل مع سير العمل

أسعار JobNimbus

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات JobNimbus

G2: 4. 7/5 (60+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (480+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن JobNimbus

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب القدرة على تشغيل تقارير مخصصة بسرعة وسهولة، وأن إنشاء جهات الاتصال/المهام/الأعمال سهل نسبيًا. مفهوم اللوحات رائع أيضًا، كما أن القدرة على النقر/سحب جهات الاتصال حسب الحاجة أمر رائع.

أحب القدرة على تشغيل تقارير مخصصة بسرعة وسهولة، وأن إنشاء جهات الاتصال/المهام/الأعمال سهل نسبيًا. مفهوم اللوحات رائع أيضًا، كما أن القدرة على النقر/سحب جهات الاتصال حسب الحاجة أمر رائع.

👀 هل تعلم؟ في قطاع البناء في الولايات المتحدة، الفجوة في الأجور بين الجنسين أقل منها في معظم القطاعات الأخرى.

7. CoConstruct (الأفضل لمقاولي المنازل المخصصة والمُجددين)

عبر CoConstruct

تخيل أنك تتعامل مع بناء منزل مخصص دون الفوضى الناتجة عن التنقل المستمر. هذا بالضبط ما صُمم CoConstruct من أجله.

فهو يبسط التواصل مع العملاء وإدارة المشاريع والمتابعة المالية في مكان واحد مركزي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوابة العملاء المتميزة تتيح لأصحاب المنازل البقاء على اطلاع دائم، مما يتيح لهم متابعة التحديثات والموافقة على الاختيارات والتواصل مباشرة مع البنائين من أجل عملية أكثر سلاسة وشفافية.

أفضل ميزات CoConstruct

وفر بوابة للعملاء لتسهيل التواصل الشفاف وتتبع الموافقات

قم بالتقدير ووضع الميزانية مع تحديثات التكلفة في الوقت الفعلي

تتبع اختيارات المواد وتفضيلات العملاء باستخدام أدوات إدارة مخصصة

جدولة مشاريع البناء لإدارة الجداول الزمنية والمراحل الرئيسية للمقاولين من الباطن

قيود CoConstruct

منحنى تعلم حاد للفرق الصغيرة

وظائف تطبيق الهاتف المحمول محدودة مقارنة بالإصدار المكتبي

أسعار CoConstruct

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoConstruct

G2 : 4. 0/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (860+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoConstruct

تقول إحدى تقييمات G2:

CoConstruct أداة مفيدة للغاية. تم تصميم البرنامج بعناية فائقة. الميزانيات وأوامر الشراء وأوامر التغيير كلها سهلة الاستخدام نسبيًا.

CoConstruct أداة مفيدة للغاية. تم تصميم البرنامج بعناية فائقة. الميزانيات وأوامر الشراء وأوامر التغيير كلها سهلة الاستخدام نسبيًا.

💡 نصيحة احترافية: لا تنتظر حدوث عطل، بل قم بجدولة الصيانة الوقائية لمعدات البناء الخاصة بك بناءً على ساعات الاستخدام، وليس فقط على عمرها. فهذا يحافظ على كفاءة تشغيل أسطولك، ويجنبك التأخيرات المكلفة، ويطيل من عمر أصولك عالية القيمة.

8. Buildxact (الأفضل للمقاولين الصغار والحرفيين)

عبر Buildxact

الكفاءة مهمة بالنسبة لشركات بناء المنازل الصغيرة وشركات إعادة البناء والمقاولين التجاريين. يعمل Buildxact على تبسيط التقديرات وإدارة مشاريع البناء، مما يسهل عملية تحديد التكاليف وتقديم عروض الأسعار وجدولة المواعيد.

بمجرد الانتهاء من التقدير، تقوم أداة إدارة البناء على الفور بتحويله إلى ميزانية مفصلة وأوامر شراء وجدول زمني للمهام ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات Buildxact

قم بإنشاء عروض أسعار دقيقة بسرعة باستخدام أدوات التقدير والتقدير الأولي

حسّن عملية شراء المواد من خلال إدارة أوامر الشراء والموردين

جدولة المهام مع تذكيرات تلقائية للمواعيد النهائية الهامة

تتبع الميزانيات لمنع تجاوز التكاليف والحفاظ على الربحية

يمكنك الوصول إلى بيانات المشروع من أي مكان بفضل الوظائف المتنقلة القائمة على السحابة

قيود Buildxact

ليس مثاليًا للمشاريع الكبيرة والمعقدة

قد لا تتم مزامنة بعض أدوات الجهات الخارجية بسلاسة

أسعار Buildxact

الاشتراك: 169 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المزايا: 279 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق: 439 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Buildxact

G2: 4. 4/5 (40+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buildxact

يقول أحد مستخدمي G2:

Buildxact هو حل ممتاز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء. تصميمه سهل الاستخدام يجعل إدارة التقديرات والجداول الزمنية والميزانيات أسهل بكثير. توفر قدرة البرنامج على تقديم عروض أسعار سريعة وإدارة مواعيد تسليم المشاريع توفيرًا كبيرًا في الوقت. وجدت أن التفاعل مع برامج المحاسبة مثل Xero سلس، مما يساعد في تنظيم الأموال.

Buildxact هو حل ممتاز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال البناء. تصميمه سهل الاستخدام يجعل إدارة التقديرات والجداول الزمنية والميزانيات أسهل بكثير. توفر قدرة البرنامج على تقديم عروض أسعار سريعة وإدارة مواعيد تسليم المشاريع توفيرًا كبيرًا في الوقت. وجدت أن التفاعل مع برامج المحاسبة مثل Xero سلس، مما يساعد في تنظيم الأموال.

9. Smartsheet (الأفضل لتتبع مشاريع البناء المرنة)

عبر Smartsheet

في جوهره، Smartsheet هو مزيج بين جدول بيانات وبرنامج لإدارة المشاريع.

على عكس البدائل الأخرى لـ Buildertrend، يوفر هذا البرنامج أتمتة خاصة بسير العمل وأدوات تعاون ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي، مما يجعله أكثر ديناميكية ومناسبًا لمشاريع البناء المعقدة.

يمكن للفرق الاختيار من بين عدة طرق عرض — شبكة، أو مخطط جانت، أو تقويم، أو لوحات قائمة على البطاقات — لإدارة جداول المشاريع والميزانيات وطلبات المعلومات وطلبات المواد وتقارير الموقع.

أفضل ميزات Smartsheet

اربط بين المقاولين والموردين وأصحاب المصلحة من خلال التحديثات التلقائية

أنشئ لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتتبع التكاليف والجداول الزمنية والمخاطر

قم بتمييز المشكلات الهامة مثل المهام المتأخرة أو تجاوز الميزانية باستخدام التنسيق الشرطي

الوصول إلى قوالب البناء الجاهزة لإعداد المشاريع على الفور

قم بالمزامنة مع Procore و Autodesk وأدوات المحاسبة مثل QuickBooks

قيود Smartsheet

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

قد تكون التكاليف مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة

أسعار Smartsheet

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة متقدمة للعمل: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Smartsheet

إليك ما ورد في تقرير G2:

أعمل في شركة عقارية فريدة من نوعها، ويسهل Smartsheet تتبع المخزون والعمولات والفواتير وطلبات الدعم والمزيد. من السهل التعاون مع الأقسام الأخرى وتقديم تقارير إلى مالكي الشركة عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف باستخدام التقارير ولوحات المعلومات التي أنشأتها.

أعمل في شركة عقارية فريدة من نوعها، ويسهل Smartsheet تتبع المخزون والعمولات والفواتير وطلبات الدعم والمزيد. من السهل التعاون مع الأقسام الأخرى وتقديم تقارير إلى مالكي الشركة عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف باستخدام التقارير ولوحات المعلومات التي أنشأتها.

10. Houzz Pro (الأفضل لشركات التصميم والبناء)

عبر Houzz Pro

يجمع Houzz Pro بين إدارة المشاريع وأدوات التواصل مع العملاء، مما يجعله مثاليًا للمقاولين السكنيين ومحترفي البناء وشركات التصميم والبناء.

يعمل أداة إنشاء العروض على تبسيط عملية التقدير وإدارة الموارد، مما يتيح للعملاء مراجعة العروض التفصيلية والموافقة عليها رقميًا لبدء المشاريع بشكل أسرع.

وهذا ليس كل شيء. تضمن أدوات الجدولة وإدارة المقاولين من الباطن التنسيق السلس طوال مراحل التصميم والبناء.

أفضل ميزات Houzz Pro

اجعل عملية البناء بأكملها أسهل باستخدام المخططات الأرضية ثلاثية الأبعاد والتصورات المرئية

تتبع الاستفسارات والمتابعات باستخدام نظام إدارة العملاء المحتملين

قم بإنشاء عروض الأسعار والفواتير مع خيارات الدفع الرقمية

تعاون مع العملاء من خلال بوابة إلكترونية للاختيار والموافقة وتتبع التقدم المحرز

عزز جهودك التسويقية من خلال تكامل الموقع الإلكتروني ودعم الإعلانات

قيود Houzz Pro

خيارات تكامل محدودة مع برامج الجهات الخارجية

قد لا تكون الأسعار مثالية للمقاولين الذين يتعاملون مع مشاريع صغيرة

أسعار Houzz Pro

تجربة مجانية: 30 يومًا

أساسي (للمصممين): 149 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Pro (للمقاولين): 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Houzz Pro

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HuzzPro

أبرز ما ورد في تقييم G2:

هناك الكثير من الأشياء التي تعجبني في Houzz Pro، ولكن الميزة الأكثر فائدة هي توليد العملاء المحتملين. 90% من عملائي الجدد يأتون من Houzz. بالإضافة إلى ذلك، تعجبني ميزة إصدار الفواتير.

هناك الكثير من الأشياء التي تعجبني في Houzz Pro، ولكن الميزة الأكثر فائدة هي توليد العملاء المحتملين. 90% من عملائي الجدد يأتون من Houzz. بالإضافة إلى ذلك، تعجبني ميزة إصدار الفواتير.

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أفضل بديل لـ Buildertrend: لماذا يبرز ClickUp

يعتمد اختيار البديل المناسب لـ Buildertrend على احتياجات عملك، ولكن إذا كنت تريد حلاً مرنًا يفي بجميع احتياجاتك، فإن ClickUp هو أحد أفضل الخيارات المتاحة. على عكس الأدوات المخصصة للبناء، يتجاوز ClickUp إدارة المشاريع، حيث يوفر سير عمل قابل للتخصيص وتعاونًا في الوقت الفعلي وأتمتة لتناسب أي فريق.

بفضل إدارة المهام ومشاركة المستندات وأدوات إعداد الميزانية والتكامل مع برامج الصناعة، فإنه يحافظ على تنظيم الجداول الزمنية وطلبات المعلومات والبيانات المالية في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فإن نماذج الأسعار المعقولة وقابلية التوسع تجعله مثاليًا لكل من المقاولين الصغار والشركات الكبيرة.

بينما تركز الأدوات الأخرى على ميزات محددة، يوازن ClickUp بين التخصيص وسهولة الاستخدام والفعالية من حيث التكلفة، مما يجعله خيارًا ذكيًا لفرق البناء التي تسعى إلى تبسيط العمليات.

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