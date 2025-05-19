مراجعة Sling Schedule: الميزات والأسعار والإيجابيات والسلبيات

تخيل أنك في ليلة الجمعة، وأنت على وشك الاسترخاء مع علبة آيس كريم ومشاهدة حلقة (حسناً، موسم) من برنامجك المفضل، عندما يرن هاتفك.

"مرحبًا، هل سأعمل غدًا؟"

"هل يمكنني تبديل نوبتي مع جيك؟"

"أوه، لقد حجزت موعدين في نفس الوقت، ساعدوني!"

ها قد ذهبت أمسيتك الهادئة، التي تحولت الآن إلى أزمة جدولة كاملة. لكنك لست وحدك في هذا. يمكنك قضاء هذا الوقت في إدارة عملك بدلاً من لعب دور المحقق مع نوبات العمل.

ادخل إلى Sling، الأداة التي تعدك بتخليصك من هذا الفوضى. ولكن هل تستحق ذلك؟ اكتشف ذلك في مراجعة Sling Schedule!

👀 هل تعلم؟ يقضي المديرون خمس ساعات أسبوعيًا في جدولة المهام وإدارة المهام لفريقهم.

ما هو Sling؟

عبر Sling

Sling هو برنامج لتنظيم جداول عمل الموظفين وإدارة القوى العاملة مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال وفرق الموارد البشرية والمديرين على تنظيم تخطيط نوبات العمل. كما أنه يحسن التواصل بين أعضاء الفريق ويحسن تكاليف العمالة، كل ذلك دون متاعب الجدولة المعتادة.

إذا سبق أن أرسل لك أحد الموظفين رسالة نصية في الساعة 10 مساءً يقول فيها: "آسف يا رئيس، نسيت أن لدي تذاكر لمباراة الغد"، فأنت تعرف هذه المعاناة. والأسوأ من ذلك هو عندما يحضر موظفان لنفس النوبة بينما يختفي الموظف المكلف بالفعل.

تعد جدولة المواعيد في الأساس لعبة تيتريس، لكن القطع تستمر في تغيير مواقعها.

تجعل Sling جميع الأجزاء المعقدة قابلة للإدارة من خلال عملية آلية. تتيح لك إنشاء جداول في دقائق، وتتبع توفر الموظفين، والموافقة على طلبات الإجازات، وتجنب الحجوزات المزدوجة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا مركز مراسلة للفريق وبرنامج حضور ومساعدة في إعداد كشوف المرتبات. سواء كنت تدير متجرًا للبيع بالتجزئة أو مطعمًا، فإن Sling هو عينك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك وأذنك

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الشركات التي تستخدم تطبيقات جدولة العمل إلى زيادة بنسبة 30% في سرعة إنشاء الجداول الزمنية وانخفاض بنسبة 55% في الأخطاء.

الميزات الرئيسية لـ Sling

تقدم Sling عدة أدوات لإدارة القوى العاملة في منصة واحدة، مما يجعل الجدولة الفعالة في متناول الشركات. كما تساعدها على الامتثال لقوانين العمل. فيما يلي أبرز ميزاتها:

الميزة رقم 1: جدولة الورديات

يجب أن يكون إنشاء الجداول عملاً سريعًا، وليس لغزًا تحلّه في منتصف الليل. يتيح التقويم المرئي في Sling للمديرين سحب النوبات وإفلاتها، وتطبيق قوالب النوبات، وإدارة النوبات المتداخلة باستخدام التنبيهات المدمجة.

عبر Sling

يمكن للموظفين طلب نوبات العمل المتاحة والتحقق من أيام العمل القادمة وتحديد الأيام غير المتاحة، كل ذلك من أجهزتهم المحمولة. سهولة الحصول على جدول ديناميكي يمكن الوصول إليه تجعل الإدارة أقل صعوبة لجميع المعنيين.

الميزة رقم 2: تتبع الوقت وإعداد التقارير

بالإضافة إلى اختيار الورديات، يمكن للموظفين أيضًا تسجيل الدخول والخروج مباشرة من هواتفهم الذكية. يمكنك تتبع ساعات العمل وحتى تسجيل أوقات الاستراحة. تضمن هذه الميزة دقة ضبط الوقت، خاصةً إذا كان فريقك موزعًا على عدة مواقع.

عبر Sling

يمكنك مراجعة جداول الدوام حسب فترة الدفع، وتصديرها لمعالجة كشوف المرتبات، والحصول على رؤى لتحسين تكلفة العمالة. قل وداعًا للجداول الفوضوية وسرقة الوقت!

الميزة رقم 3: التواصل بين أعضاء الفريق

الاعتماد على الملاحظات اللاصقة أو الدردشات الجماعية التي لا تنتهي أصبح من الماضي. يحتوي Sling على نظام مراسلة جماعية مدمج، مما يسمح للمديرين بإرسال الإخطارات المهمة وتحديثات الجدول والإعلانات. كما يتيح لهم إدارة طلبات تبادل الورديات بشكل أكثر كفاءة.

عبر Sling

سواء من خلال الرسائل المباشرة أو الدردشات الجماعية، سيكون الجميع على نفس الصفحة.

الميزة رقم 4: إدارة المهام

جدولة النوبات أمر، ولكن التأكد من إنجاز المهمة؟ هنا يأتي دور إدارة المهام في Sling.

عبر Sling

يمكنك تعيين المهام وإنشاء جداول زمنية لمشاريع فريقك وتتبع معدلات الإنجاز، مما يضمن عدم إغفال أي مسؤولية مهمة. يساعدك على تحسين الإنتاجية وإدارة مخرجات المشروع.

👀 هل تعلم؟ جدول 2-2-3 هو نمط مناوبة شائع يضمن أن يعمل الموظفون نصف أيام الأسبوع فقط، مما يوفر لهم مزيدًا من الوقت للراحة مع الحفاظ على الإنتاجية.

الميزة رقم 5: تخزين مستندات الموظفين

تخزن ميزة "وثائق الموظفين" في Sling العقود والشهادات والتراخيص بشكل آمن في مكان واحد.

عبر Sling

يمكن للمديرين تحميل الملفات إلى ملفات تعريف الموظفين، وتعيين تنبيهات انتهاء الصلاحية، والتحكم في الوصول، مما يحافظ على تنظيم كل شيء وامتثاله للقواعد ويسهل العمل. يمكن للموظفين أيضًا الوصول إلى مستنداتهم الخاصة، مما يقلل من الطلبات المتكررة ويوفر الوقت.

يبسط Sling إدارة القوى العاملة من خلال توفير تكامل يربط بين بيانات الجدولة والرواتب. من السهل جدًا العثور على تكامل مع منصات خارجية مثل Toast وShopify وSquare وGusto.

وهذا يعني تقليل الأخطاء اليدوية وتسهيل معالجة كشوف المرتبات والحصول على رؤى أفضل حول تكاليف العمالة وأداء المبيعات. لا يقتصر دور Sling على جدولة النوبات فحسب، بل إنه يحسن أيضًا كفاءة الوقت والعمالة والفريق في حزمة ذكية واحدة.

ولكن كم تكلفة هذه الحزمة؟ دعنا نكتشف ذلك.

أسعار Sling*

مجاني إلى الأبد

Premium: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

*تحقق دائمًا من موقع الويب الخاص بالأداة للحصول على أحدث الأسعار

مزايا استخدام Sling

تناسب Sling الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة في المطاعم والتجزئة والضيافة، حيث يمكن أن يبدو الجدولة وكأنه متاهة لا نهاية لها. ولكن ما الذي يجعلها جيدة جدًا؟ فيما يلي بعض مزايا استخدام التطبيق:

✅ يسمح بما يصل إلى 30 مستخدمًا في خطة Sling المجانية

✅ يساعد في التحكم في تكاليف العمالة من خلال تتبع ساعات العمل الإضافية ومواءمة الجداول الزمنية مع الطلب

✅ يعمل على كل من تطبيقات الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

✅ يدعم الشركات التي تعمل في مناطق زمنية مختلفة

✅ توفير الوقت بفضل قوالب جدول العمل الأسبوعي القابلة لإعادة الاستخدام

👀 هل تعلم؟ تكلف أخطاء جداول دوام الموظفين الاقتصاد الأمريكي 7.4 مليار دولار يوميًا، ما يمثل 50 مليون ساعة عمل مفقودة سنويًا.

المشكلات الشائعة التي يواجهها مستخدمو Sling

على الرغم من أن Sling مليء بالميزات المفيدة، إلا أنه ليس مثاليًا. فيما يلي بعض المجالات التي يرى المستخدمون أنه يمكن تحسينها:

❌ تتطلب التقارير المتقدمة وتحسين تكلفة العمالة وتكامل كشوف المرتبات ترقية إلى خطط مدفوعة

❌ مشكلات مزامنة عرضية بين التطبيق والإصدار الويب

❌ خيارات تخصيص محدودة لوضع قواعد لتحسين إجازات فريقك

❌ يتم فرز مهام النوبات حسب الوظيفة والموقع فقط، مما يجعل من الصعب مطابقة الموظفين بناءً على المهارات أو الخبرة

قد تصبح مكلفة للفرق الكبيرة

📮 ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل التلقائي تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5 تطبيقات أو أكثر باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

تقييمات Sling على Reddit

الآن بعد أن عرفت كل شيء عن Sling، دعنا نرى ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن البرنامج. لجأنا إلى Reddit لمعرفة الرأي العام:

يشير مستخدم باسم AmusedCindy على r/restaurantowners إلى سهولة الجدولة التي يوفرها Sling:

أنا فضولي لمعرفة سبب عدم قيام المالكين/المديرين بجدولة موظفيهم شهريًا؟ نحن نقضي حوالي نصف ساعة مرة واحدة في الشهر باستخدام Sling لجدولة موظفي البار وعربات الطعام. لدينا حاليًا 12 موظفًا، لذا فهذا ليس عددًا كبيرًا، ولكنهم جميعًا يقدرون قيامنا بجدولة شهريًا حتى يتمكنوا من العمل في وظائف أخرى/ترتيب رعاية أطفالهم/الاستمتاع بحياتهم.

أنا فضولي لمعرفة سبب عدم قيام المالكين/المديرين بجدولة موظفيهم شهريًا؟ نحن نقضي حوالي نصف ساعة مرة واحدة في الشهر باستخدام Sling لجدولة موظفي البار وعربات الطعام. لدينا حاليًا 12 موظفًا، لذا فهذا ليس عددًا كبيرًا، ولكنهم جميعًا يقدرون قيامنا بجدولة شهريًا حتى يتمكنوا من العمل في وظائف أخرى/ترتيب رعاية أطفالهم/الاستمتاع بحياتهم.

على r/ToastPOS، يشرح مستخدم Sling lightbrightensight أن الخدمة تؤدي وظيفتها، لكن التخصيص يترك الكثير مما هو مرغوب فيه:

نحن نستخدم Sling في عدة مواقع ونحبها. تبلغ تكلفتها 70 دولارًا شهريًا، وهو سعر معقول مقارنة بالعديد من الخيارات الأخرى. أتمنى أن تكون الإعدادات قابلة للتخصيص بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بتقديم طلبات الإجازة وعدم التوفر، ولكنها تتميز بخصائص قوية في الجدولة والمراسلة وإعداد التقارير.

نحن نستخدم Sling في عدة مواقع ونحبها. تبلغ تكلفتها 70 دولارًا شهريًا، وهو سعر معقول مقارنة بالعديد من الخيارات الأخرى. أتمنى أن تكون الإعدادات قابلة للتخصيص بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بتقديم طلبات الإجازة وعدم التوفر، ولكنها تتميز بخصائص قوية في الجدولة والمراسلة وإعداد التقارير.

ومع ذلك، لا يحب الجميع تطبيق Sling للهواتف المحمولة. يقول المستخدم BarStain على r/BarOwners:

...تعد نسخة الويب المكتبية أفضل بكثير من التطبيق أو نسخة الويب للجوال (على الجهاز اللوحي) لوضع جدول فعلي. التطبيق رائع للموظفين، لكنه يفتقر إلى ميزة السحب والإفلات التي أحبها كثيرًا.

...تعد نسخة الويب المكتبية أفضل بكثير من التطبيق أو نسخة الويب للجوال (على الجهاز اللوحي) لوضع جدول فعلي. التطبيق رائع للموظفين، لكنه يفتقر إلى ميزة السحب والإفلات التي أحبها كثيرًا.

💡نصيحة احترافية: أنشئ نظامًا للمزايدة على الورديات حيث يمكن للموظفين طلب الورديات المتاحة بدلاً من تخصيصها يدويًا. يزيد هذا النهج من المرونة مع ضمان تغطية جميع الورديات.

برامج بديلة لجدولة الموظفين بدلاً من Sling

Sling مناسب إذا كان لديك فريق صغير وتريد فقط تبسيط عملية الجدولة.

ولكن إذا كان لديك فريق أكبر يبحث عن شيء أكثر كفاءة يلبي جميع متطلبات إدارة سير العمل، فلا توجد أداة مثل ClickUp.

أنشئ جداول مرئية بسهولة

ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، يجعل عملية الجدولة سهلة ويبسط حياتك قدر الإمكان. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إذن، كيف يمكنك إنشاء جداول زمنية على ClickUp؟

ClickUp's One Up #1: قم بجدولة نوبات العمل والاجتماعات باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم تقويم ClickUp لجدولة الوقت والاجتماعات

ClickUp Calendar هو تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لإدارة عبء العمل وتبسيط الإنتاجية بذكاء. تخيل أن لديك مساعدًا افتراضيًا لا يقتصر دوره على تحليل الأعمال المتراكمة فحسب، بل يحدد أولويات مهامك ويقسمها تلقائيًا إلى فترات زمنية لتحقيق الكفاءة المثلى.

هذا هو بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي في ClickUp — فهو يحدد بذكاء أفضل الأوقات لك وللفريق الخاص بك للتركيز على أهم الأعمال، مما يضمن تحقيق أولوياتك.

وإذا كنت بحاجة إلى الانضمام إلى مكالمات افتراضية مع فريقك أو مورديك، يمكنك القيام بذلك مباشرة من مساحة عمل ClickUp.

بفضل التكامل مع Google Calendar و Apple Calendar و Microsoft Outlook، ستنعكس أي تغييرات تجريها في ClickUp على تقويمات فريقك. قلل على الفور من سوء الفهم وفقدان الورديات مع الاستمرار في العمل.

ClickUp's One Up #2: تتبع الوقت داخل المهام

مع ClickUp Project Time Tracking، لن تحتاج إلى التساؤل عن أين ذهب الوقت لأن هذا البرنامج يتتبع جميع المهام نيابة عنك. يمكن للموظفين تسجيل ساعات العمل مباشرةً ضمن المهام، مما يسهل مراقبة ساعات العمل القابلة للفوترة والإنتاجية ودقة كشوف المرتبات.

تتبع ساعات عمل الموظفين في الوقت الفعلي للحصول على رؤى دقيقة حول الإنتاجية باستخدام ClickUp Project Time Tracking

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تتبع الوقت على ClickUp Tasks أثناء التنقل باستخدام التطبيق المحمول، حتى لا تفوتك أي شيء. يمكنك أيضًا إضافة الوقت الذي قضيته في نوبة أو مهام يدويًا بعد ذلك وحسابه — لا مزيد من ضياع الوقت.

أخيرًا، اطلع على كل الوقت الذي يقضيه فريقك في نوبات العمل باستخدام ClickUp Timesheets. يمنحك هذا التطبيق صورة واضحة عن جدولة النوبات، بل ويهتم أيضًا بالموافقات أثناء عملك.

قبل ClickUp، كانت شركتنا تستخدم أربعة أنواع مختلفة من البرامج لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والتواصل مع العملاء وتخصيص الموارد. كان ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً أنه لم يكن هناك تكامل بينها وكان لا بد من إضافة المعلومات يدويًا عدة مرات.

قبل ClickUp، كانت شركتنا تستخدم أربعة أنواع مختلفة من البرامج لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والتواصل مع العملاء وتخصيص الموارد. كان ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، خاصةً أنه لم يكن هناك تكامل بينها وكان لا بد من إضافة المعلومات يدويًا عدة مرات.

ميزة ClickUp رقم 3: أتمتة تذكيرات الجدول الزمني والمهام

لن تكون كل هذه الميزات مفيدة كثيرًا إذا كنت لا تزال تضطر إلى قضاء ساعات في الجدولة كل شهر، أليس كذلك؟ على عكس Sling، تزيل ClickUp Automations الضغط عنك من خلال التعامل مع جميع مهامك المنتظمة.

أتمتة تخصيص الورديات وتحديث الجداول والإشعارات باستخدام ClickUp Automations

يمكنك إعداد قواعد لتعيين النوبات تلقائيًا وإخطار الموظفين بالتغييرات وحتى تحديث الجداول الزمنية عند الانتهاء من المهام أو الموافقة على طلبات الإجازات.

لذلك، لن تضطر أبدًا إلى التعامل مع مشكلة "لم أتلق الرسالة" مرة أخرى.

ميزة ClickUp رقم 4: تتبع تقدم جدولك في الوقت الفعلي

لضمان سير جدولك بسلاسة، فإن أهم شيء هو معرفة ما يفعله موظفوك وحجم عبء العمل لديهم.

ابق على اطلاع على أعباء العمل وإنتاجية الفريق باستخدام لوحات معلومات ClickUp

اترك الأمر لـ ClickUp Dashboards لتزويدك برؤى فورية حول توفر الفريق وتغطية الورديات وتكاليف العمالة والإنتاجية الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الأدوات المخصصة مراقبة المقاييس الأكثر أهمية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات جدولة أكثر ذكاءً. ولكن من لديه الوقت لإعداد كل هذا، أليس كذلك؟ حسناً، إليك الحل.

ادمج قوالب جاهزة للاستخدام في خطة الجدولة الخاصة بك

نموذج جدول الموظفين من ClickUp

هل تريد البدء على الفور؟ يساعدك نموذج جدول الموظفين من ClickUp على إنشاء جداول الموظفين وإدارتها ومشاركتها مع ضمان الامتثال لقوانين العمل.

يعمل نموذج جدول دوام الموظفين هذا على تبسيط تخطيط نوبات العمل وتتبع طلبات الإجازات وتحسين كفاءة القوى العاملة، كل ذلك في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني حسّن جدولة المواعيد وإدارة القوى العاملة بسهولة باستخدام نموذج جدول موظفي ClickUp

استخدم هذا النموذج من أجل:

حسّن جدولة الموظفين من خلال إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية والبريد الإلكتروني والمزيد

اجمع بيانات التوافر وقم بإدارتها باستخدام الحقول المخصصة مثل تكلفة العمالة والأجر بالساعة والمزيد لتسهيل الجدولة

اضبط نوبات العمل وقم بتحديث الجداول بسرعة باستخدام ClickUp Automations

استخدم ClickUp Milestones لتقديم المواعيد النهائية أو الأهداف المهمة في الجدول الزمني لمشروعك بشكل مرئي

نموذج جدول نوبات ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة نوبات العمل اليومية أو بالساعة، فإن نموذج جدول النوبات من ClickUp يوفر لك ما تبحث عنه وأكثر.

يركز على التفاصيل الخاصة بالورديات في أنماط التناوب المعقدة، مثل الورديات المتغيرة والورديات الليلية وتغطية عطلة نهاية الأسبوع. إنه مثالي للشركات التي تعمل وفقًا لجداول غير تقليدية، مثل جدول العمل 9/80.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة النوبات اليومية وتأكد من التغطية المثلى لفريقك باستخدام نموذج جدول النوبات من ClickUp

إليك كيف يساعدك هذا النموذج:

تتبع تقدم جميع المهام باستخدام الحالات المخصصة مثل "تم" و"قيد التقدم" و"مطلوب"

اجمع جميع البيانات المتعلقة بمواعيد النوبات والموظفين المعينين، وقم بتجميعها باستخدام الحقول المخصصة

استخدم عرض جدول المناوبات لتنظيم وتخطيط المناوبات لأعضاء فريقك

استخدم ClickUp Email Management أو ClickUp Chat لتوصيل جدول المناوبات إلى فريقك

نموذج جدول فريق ClickUp

هل تريد الإشراف على أنشطة فريقك؟ قالب جدول فريق ClickUp هو الخيار الأمثل لك. يوفر قالب إدارة المهام هذا عرضًا موحدًا لجميع مهام وجداول أعضاء الفريق، مما يجعله مثاليًا للمشاريع التعاونية التي تتطلب تتبعًا تفصيليًا عبر عدة مساهمين.

احصل على نموذج مجاني خطط لمهام فريقك وجداوله الزمنية وتابعها وأدرها في عرض موحد واحد باستخدام قالب جدول فريق ClickUp

يساعدك هذا النموذج على:

أنشئ عمليات قابلة لإعادة الاستخدام مع قوائم مراجعة مفصلة لتبسيط سير عمل المهام

قم بتعيين المهام لأعضاء فريق معينين وتجميعهم حسب المكلفين لتحسين التنظيم

قسّم المهام المعقدة إلى مهام فرعية لتتبعها بدقة

اعرض المهام باستخدام عرض التقويم لترى عمل الجميع في جدول واحد موحد للفريق

ClickUp Brain

هل اعتقدت أن هذا كل شيء؟ إحدى الميزات الرئيسية لـ ClickUp هي أنه يأتي مع مساعد AI شخصي — ClickUp Brain. إنه مرشدك في مكان العمل ومساعدك في الكتابة وشريكك في العصف الذهني، وكل ما تحتاجه تقريبًا.

احصل على إجابات فورية وتحديثات المشاريع ورؤى ذكية مع ClickUp Brain

هل تحتاج إلى تحديثات حول تقدم المشروع؟ ما عليك سوى أن تسأل Brain، وسوف يستخرج المعلومات من المهام والمحادثات ليقدم لك ما تريد. هل هناك ما هو أفضل من ذلك؟

على عكس Sling، الذي يركز على الجدولة الأساسية، يوفر ClickUp منصة كاملة توحد برنامج جدولة الموظفين مع إدارة مشاريع فعالة، مما يجعله الخيار الأمثل لك.

يوفر لنا ClickUp ساعات كل أسبوع من خلال التخلص من التفكير في ما نحتاج إلى القيام به للمشاريع المتكررة.

يوفر لنا ClickUp ساعات كل أسبوع من خلال التخلص من التفكير في ما نحتاج إلى القيام به للمشاريع المتكررة.

أسعار ClickUp

جدولة أكثر ذكاءً وسرعة مع ClickUp

تفي إمكانات جدولة Sling بمتطلبات إدارة النوبات البسيطة. ولكن لماذا تكتفي بالبقاء على قيد الحياة بينما يمكنك الاستفادة من موجة الإنتاجية؟ جرب ClickUp بدلاً من ذلك.

بالإضافة إلى تخطيط نوبات العمل، يساعد ClickUp في أتمتة عملياتك. فهو يتتبع الوقت ويزامن التقويمات ويحافظ على تزامن فريقك دون حدوث فوضى. بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزودًا بمكتبة من قوالب إدارة الوقت.

بفضل أدوات التعاون القوية وأتمتة سير العمل بشكل أعمق، يتجاوز ClickUp مجرد الجدولة، ويحول طريقة إدارة القوى العاملة لديك.

سجل للحصول على حساب ClickUp مجاني اليوم واختبر الفرق.