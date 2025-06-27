أفضل 10 بدائل لـ Amie لإدارة التقويم والمهام بشكل متكامل

Amie هو في الأساس تطبيق تقويم يتميز بتصميم بسيط ونهج سهل الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين إدارة المهام والاجتماعات والجداول الزمنية.

يقترح أفضل الأوقات للقيام بالمهام، ويحجز الوقت للأولويات، ويذكرك بالمواعيد والمهام المتبقية حتى لا يفوتك أي شيء.

ومع ذلك، فإن ميزات Amie أساسية للغاية. وهي لا تلبي احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات متقدمة لإدارة المشاريع. كما أن Amie غير متوفر على نظام Android، مما يحد بشكل كبير من إمكانية الوصول إليه. لذلك، من الشائع أن يبحث المستخدمون عن بدائل غنية بالميزات لـ Amie.

في هذا المنشور، ناقشنا أفضل عشرة بدائل لـ Amie، بما في ذلك أفضل ميزاتها ومزاياها وعيوبها وأسعارها. تابع القراءة حتى تجد ما يناسبك!

لماذا تختار بدائل Amie؟

على الرغم من أن Amie هو تطبيق بسيط ومباشر، إلا أنه قد يكون بسيطًا جدًا للاستخدام التجاري. فيما يلي بعض العيوب التي تجعل المستخدمين يبحثون عن بدائل Amie:

ميزات محدودة: على الرغم من أن Amie جيد للتخطيط غير الرسمي، إلا أنه يفتقر إلى الميزات اللازمة للتعامل مع سير العمل المعقد واحتياجات إدارة المهام. أيضًا، إذا كنت تريد ميزات جدولة متقدمة، فقد لا يفي Amie بالغرض ❌

غير متوفر على Android: Amie متوفر حاليًا فقط على تطبيق iOS للجوال وتطبيق macOS للكمبيوتر المكتبي، مما يجعله غير متاح لمستخدمي Android، وهو عيب كبير ❌

دعم عملاء ضعيف: يقول بعض المستخدمين أن خدمة عملاء Amie ليست جيدة. يفتقر الفريق إلى المعرفة المناسبة ويستغرق وقتًا طويلاً لحل المشكلات ❌

أعطال متكررة: تطبيق Amie لنظام macOS، بما في ذلك إصدار سطح المكتب، يعاني من بطء في الأداء، مما قد يكون مزعجًا للمستخدمين ❌

مشكلات المزامنة: لا تتم مزامنة قوائم المهام والبريد الإلكتروني بشكل صحيح في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى فقدان التحديثات ❌

نظرة عامة على بدائل Amie

قبل الخوض في التفاصيل، إليك نظرة سريعة على بدائل Amie وحالات استخدامها وهياكل الأعمال والأسعار لكل منصة.

بدائل Amie حالة الاستخدام الأفضل لـ الأسعار* ClickUp منصة إنتاجية كاملة مع تقويم مدمج فرق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، والمستقلون، والمهنيون العاملون عن بُعد خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Taskade إدارة المهام والجدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي المؤسسات الكبيرة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Akiflow التخطيط وإدارة الوقت الأفراد والمستقلون وفرق الشركات الصغيرة والمتوسطة 34 دولارًا شهريًا Vimcal إدارة الجدول الزمني عبر المناطق الزمنية شركات عالمية ومحترفون يعملون عبر مناطق زمنية مختلفة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Motion جدولة المهام وإدارتها باستخدام الذكاء الاصطناعي العاملون عن بُعد والمؤسسات الكبيرة تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Sunsama تحقيق التوازن بين العمل الشخصي والمهني العاملون المستقلون والعاملون عن بُعد تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Todoist إدارة المهام الشخصية العاملون المستقلون والعاملون عن بُعد مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Reclaim. ai تتبع العادات والجدولة العاملون المستقلون والعاملون عن بُعد مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم تقويم Morgen إدارة المهام اليومية الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق العاملة عن بُعد 30 دولارًا شهريًا Notion إدارة المشاريع والمعرفة المؤسسات الكبيرة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل بدائل Amie للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (أفضل منصة إنتاجية شاملة مع تقويم مدمج)

جدول المهام، واعرض العمل، وأنشئ جداول يومية تلقائيًا باستخدام ClickUp Calendar

العمل اليوم معطل. مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات غير متصلة. والنتيجة؟ انخفاض الإنتاجية. إذا كان سيناريو عملك المعتاد يشبه هذا، فأنت بحاجة إلى منصة شاملة لتبسيط سير العمل وتحقيق النتائج.

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يجمع بين إدارة المشاريع والمعرفة والجداول الزمنية في منصة مركزية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

هل تريد إدارة الجداول الزمنية وتنسيق الأحداث وتخطيط المشاريع في مكان واحد؟ دعنا نرى كيف يمكنك استخدام ClickUp لزيادة الكفاءة.

تقويم ClickUp

مع تقويم ClickUp، ستعرف المهام التي عليك القيام بها وموعد القيام بها ومهامك ذات الأولوية. يقوم بإنشاء جدولك اليومي تلقائيًا بناءً على الأحداث والمهام والأهداف.

قم بمزامنة التقويمات، واحصل على تذكيرات الاجتماعات، وقارن الجداول الزمنية باستخدام ClickUp Calendar

بالإضافة إلى ذلك، يعيد ClickUp Calendar جدولة المهام ويحظر وقت التركيز تلقائيًا للحفاظ على سير العمل.

تعرف على كيفية أتمتة عملك باستخدام ClickUp Calendar 👇

ClickUp Tasks

مع ClickUp Tasks، أصبح تتبع المهام وإدارتها أمرًا في غاية السهولة. يمكنك أتمتة تخصيص المهام وتغيير الحالات وتتبع التقدم المحرز. يتيح لك ClickUp Tasks أيضًا تحديد أولويات المهام وتعيين مواعيد الاستحقاق وإنشاء مهام فرعية وحتى ذكر أعضاء الفريق باستخدام "تعيين تعليقات" حتى لا يفوتهم أي شيء.

أنشئ المهام وحدد أولوياتها وقم بإدارتها باستخدام ClickUp Task Management

ClickUp Brain

هل تتساءل عما إذا كان عليك القيام بكل شيء يدويًا؟ لا تقلق. يساعدك وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp على إنجاز المزيد في وقت أقل. يمكن لـ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، تلخيص المهام في ثوانٍ معدودة، وإنشاء ملخصات، والعثور على تفاصيل المشروع المهمة، جدولة عملك تلقائيًا بناءً على الأهمية والمواعيد النهائية وحجم العمل، وحتى إنشاء مهام من الملاحظات والمحادثات والمستندات.

أتمتة إنشاء المهام وتوزيعها وجدولتها والمزيد مع ClickUp Brain

قالب مخطط التقويم ClickUp

والميزة الإضافية؟ يحتوي ClickUp على مكتبة قوالب ضخمة لتوفير وقتك الثمين. على سبيل المثال، قالب مخطط التقويم ClickUp يجمع المهام والمواعيد النهائية في مكان واحد، مما يسهل عليك البقاء على اطلاع دائم.

احصل على قالب مجاني حافظ على تنظيمك وأدِر مشاريعك بكفاءة باستخدام قالب مخطط التقويم ClickUp

يساعدك هذا النموذج على:

ابق على اطلاع على الأحداث القادمة والمواعيد النهائية

احصل على رؤية واضحة لسير العمل وتقدم المهام

نظم المشاريع إلى أجزاء يسهل إدارتها

تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة أكبر

وبالمثل، يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب التقويم الشهرية التي تساعدك على تنظيم المهام اليومية بكفاءة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

أفضل ميزات ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي: نظم الملاحظات وأنشئ قواعد معرفية وتعاون في مهام المشروع باستخدام نظم الملاحظات وأنشئ قواعد معرفية وتعاون في مهام المشروع باستخدام ClickUp Docs

تتبع الوقت: أضف تقديرات الوقت إلى المهام والمهام الفرعية وتتبع الوقت الذي تقضيه في كل نشاط باستخدام أضف تقديرات الوقت إلى المهام والمهام الفرعية وتتبع الوقت الذي تقضيه في كل نشاط باستخدام ميزة تتبع الوقت في ClickUp

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: تتبع إنتاجية الأفراد والفرق وأعباء العمل وساعات العمل القابلة للفوترة والمزيد باستخدام تتبع إنتاجية الأفراد والفرق وأعباء العمل وساعات العمل القابلة للفوترة والمزيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تكامل سلس: اتصل بأكثر من 1000 أداة للعمل دون الحاجة إلى تبديل المنصات باستخدام اتصل بأكثر من 1000 أداة للعمل دون الحاجة إلى تبديل المنصات باستخدام تكامل ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو المنصة مربكة في البداية بسبب عدد الميزات

بعض الميزات تتطلب بعض الوقت للتعلم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أستخدم ClickUp في كل شيء. إنه أساسي في سير عملي اليومي وخطط مشاريعي وقاعدة معارفي. أحب أن كل شيء في مكان واحد. لقد استخدمت العديد من الأدوات على مر السنين لمساعدتي في تتبع العمل، و ClickUp يحل جميع المشاكل بالنسبة لي. أحب المرونة التي يوفرها ClickUp – لقد أنشأت العديد من القوائم من إدارة المهام والتجديدات وإدارة المشاريع ومشاريع البرامج والاستثمار العقاري ومحاضر الاجتماعات ومعلومات التتبع، وأشعر أنه أداة لا غنى عنها لأي عمل تجاري – من الأعمال الفردية إلى الشركات الكبيرة.

أستخدم ClickUp في كل شيء. إنه أساسي في سير عملي اليومي وخطط مشاريعي وقاعدة معارفي. أحب أن كل شيء في مكان واحد. لقد استخدمت العديد من الأدوات على مر السنين لمساعدتي في تتبع العمل، و ClickUp يحل جميع المشاكل بالنسبة لي. أحب المرونة التي يوفرها ClickUp – لقد أنشأت العديد من القوائم من إدارة المهام والتجديدات وإدارة المشاريع ومشاريع البرامج والاستثمار العقاري ومحاضر الاجتماعات ومعلومات التتبع، وأشعر أنه أداة لا غنى عنها لأي عمل تجاري – من الأعمال الفردية إلى الشركات الكبيرة.

2. Taskade (الأفضل لأتمتة سير العمل)

عبر Taskade

Taskade هي منصة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لتبسيط الأنشطة الروتينية مثل إنشاء المحتوى والبحث وإدارة المهام.

يمكنك أتمتة إنشاء المهام وتحديد أولوياتها، والعثور على المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء عناصر الإجراءات. كما يتيح لك إنشاء سير عمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة مثل الموافقات وتغيير حالات المهام وما إلى ذلك، وإنشاء نماذج قابلة للمشاركة لجمع البيانات وتحليلها.

أفضل ما في الأمر هو أنه على الرغم من ميزاته القوية، فإن Taskade سهل الإعداد، ويمكن للمستخدمين غير التقنيين استخدامه دون الحاجة إلى تدريب مكثف.

أفضل ميزات Taskade

أنشئ سير عمل آليًا مخصصًا باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام المتكررة

قم بإعداد عملية استخراج تلقائي من الويب لاستخراج المحتوى والبيانات والروابط في الوقت الفعلي من أي موقع ويب

قم بإنشاء مخططات تفصيلية، وتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتحديد أولويات المهام تلقائيًا، وإنشاء خرائط ذهنية باستخدام

قيود Taskade

لا يوجد تتبع مدمج للوقت

تقدم تخصيصات وتكاملات محدودة

أسعار Taskade

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

فريق: 100 دولار شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Taskade

G2: 4. 5/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (60+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Taskade؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

التجربة العامة رائعة. سهل البدء. بدأت في غضون ساعة تقريبًا، ومعظم الواجهات سهلة الاستخدام. ومع ذلك، يمكن تحسين تحرير النص. سلوك "تحديد ونسخ" ليس قياسيًا، ولا يمكن نقل مساحات كبيرة من النص/المهمة، ولا تحتوي الإجراءات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل التلخيص أو البحث على مصادر مرجعية. إذا قامت Taskade بتلخيص المستند الذي تم تحميله، فإنها لا توفر رابطًا يشير إلى مكان المستند الأصلي. أفترض أنه بمرور الوقت، عندما أجمع الكثير من المستندات، سيكون من الصعب جدًا العثور على المصدر الأصلي.

التجربة العامة رائعة. سهل البدء. بدأت في غضون ساعة تقريبًا، ومعظم الواجهات سهلة الاستخدام. ومع ذلك، يمكن تحسين تحرير النص. سلوك "تحديد ونسخ" ليس قياسيًا، ولا يمكن نقل مساحات كبيرة من النص/المهمة، ولا تحتوي الإجراءات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل التلخيص أو البحث على مصادر مرجعية. إذا قامت Taskade بتلخيص المستند الذي تم تحميله، فإنها لا توفر رابطًا يشير إلى مكان المستند الأصلي. أفترض أنه بمرور الوقت، عندما أجمع الكثير من المستندات، سيكون من الصعب جدًا العثور على المصدر الأصلي.

📮 ClickUp Insight: تشير نتائج استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات إلى أن العاملين في مجال المعرفة قد يقضون ما يقرب من 308 ساعة أسبوعيًا في اجتماعات في مؤسسة تضم 100 شخص! ولكن ماذا لو كان بإمكانك تقليل وقت الاجتماعات؟ تقلل مساحة العمل الموحدة في ClickUp بشكل كبير من الاجتماعات غير الضرورية! 💫 نتائج حقيقية: تمكن عملاء مثل Trinetix من تقليل الاجتماعات بنسبة 50٪ من خلال مركزية وثائق المشاريع وأتمتة سير العمل وتحسين الرؤية بين الفرق باستخدام تطبيقنا الشامل للعمل. تخيل استعادة مئات الساعات الإنتاجية كل أسبوع!

3. Akiflow (الأفضل للتخطيط وتنظيم المهام)

عبر Akiflow

توفر منصة Akiflow الإنتاجية ميزات إدارة الوقت وتنظيم المهام. يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى مهام، وتنظيمها باستخدام مجلدات المشاريع والعلامات، وتخصيص طرق العرض لتقسيم سير العمل بشكل أكبر.

تساعدك المنصة أيضًا على تنظيم المهام في التقويم من خلال الجدولة بالسحب والإفلات وإعادة جدولة المهام بناءً على الأولويات المتغيرة.

ما يميز Akiflow هو ميزة "Rituals" (الطقوس)، التي تتيح لك إنشاء سير عمل منظم ومتكرر. وهي تعزز التخطيط اليومي والأسبوعي، مع طقوس اختيارية للتخطيط والإغلاق لمساعدتك على بدء يومك وإنهائه بفعالية.

أفضل ميزات Akiflow

حوّل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل أو النصوص من أي موقع ويب إلى مهام، وخطط جدولك الزمني، واعمل بكفاءة

تعيين المهام تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على التدريب المخصص

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح والأوامر القابلة للتخصيص لتسريع سير العمل

قيود Akiflow

ميزات إدارة المهام الأساسية

بعض الوظائف تتطلب وقتًا طويلاً لتعلمها

أسعار Akiflow

اشتراك شهري: 34 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Pro Yearly: 19 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات Akiflow وتعليقات المستخدمين

G2: 5/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiflow؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أحب القدرة على إنشاء مهام مع تخصيص وقت محدد لها وسحبها إلى فترات زمنية في التقويم. لقد ساعدني ذلك حقًا في الحصول على نظرة عامة أكثر واقعية على ما يمكنني إنجازه في يوم أو أسبوع معين. ميزة التخطيط اليومي مفيدة للتخطيط المتعمد لكل يوم بأهداف محددة وفترات زمنية لإنجاز مهام معينة. لقد ساعدني ذلك في تحسين كفاءتي بشكل عام!

أحب القدرة على إنشاء مهام مع تخصيص وقت محدد لها وسحبها إلى فترات زمنية في التقويم. لقد ساعدني ذلك حقًا في الحصول على نظرة عامة أكثر واقعية على ما يمكنني إنجازه في يوم أو أسبوع معين. ميزة التخطيط اليومي مفيدة للتخطيط المتعمد لكل يوم بأهداف محددة وفترات زمنية لإنجاز مهام معينة. لقد ساعدني ذلك في تحسين كفاءتي بشكل عام!

4. Vimcal (الأفضل لإدارة الاجتماعات عبر المناطق الزمنية)

عبر Vimcal

يبسط Vimcal حسابات المناطق الزمنية المعقدة، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين الذين يعملون مع فريق عالمي. إنه نظام لتنظيم وإدارة التقويم يساعد على جدولة الاجتماعات بشكل أكثر كفاءة. تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي للأداة في العثور على أفضل أوقات الاجتماعات وإنشاء الأحداث بناءً على مدخلاتك.

يساعد Vimcal أيضًا في تنظيم التقويمات من خلال إدارة الاجتماعات غير الضرورية. يتعامل مع الجدولة عبر المناطق الزمنية ويوفر مناطق زمنية مخصصة، واستطلاعات الرأي للمجموعات الكبيرة، والحذف التلقائي للحجوزات في مستواه المتقدم (Vimcal EA).

أفضل ما في الأمر؟ تحتوي الأداة على مركز تحكم قوي حيث يمكنك إنشاء الأحداث وتعيين التوافر باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو مفاتيح التشغيل السريع.

أفضل ميزات Vimcal

تعامل مع الجداول الزمنية المعقدة عبر المناطق الزمنية من خلال إدارة المناطق الزمنية

أنشئ استطلاعات الرأي لتحديد أفضل الأوقات للاجتماعات أو الأحداث، ودعم اتخاذ القرارات الجماعية

استخدم وضع التركيز أو عدم الإزعاج مع مؤقت Pomodoro للحفاظ على تركيزك أثناء ساعات العمل

قيود Vimcal

لا توجد إمكانيات لإدارة المهام

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في واجهة المستخدم على تطبيق iOS، مثل بطء اختيار الأحداث وصعوبة الوصول إلى تفاصيل الأحداث وظهور أعطال من حين لآخر

أسعار Vimcal

مجاني: iOS فقط

iOS والكمبيوتر المكتبي: 15 دولارًا شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

EA Scheduling: 75 دولارًا شهريًا

EA Agency & Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vimcal

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 هل تعلم؟ 71% من المهنيين يضيعون وقتهم أسبوعيًا بسبب اجتماعات غير ضرورية أو ملغاة.

5. Motion (الأفضل لجدولة المهام وإدارتها باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Motion

تساعدك Motion على تخطيط أيام عملك، مع مراعاة المهام الشخصية والمهنية. تساعدك في تحديد الوقت وإعادة ترتيب جدولك تلقائيًا عندما يكون لديك عمل غير مكتمل في قائمة المهام. توفر المنصة لوحات Kanban لإدارة المشاريع، وتحليلات مفصلة للإنتاجية، وقوالب جدول قابلة للتخصيص لتوفير الوقت.

أفضل ما في الأمر هو الذكاء الاصطناعي في Motion. فهو يقوم تلقائيًا بتحديد أولويات المهام وإدارة الحالات وتدقيق المستندات وتدوين الملاحظات وإنشاء سير العمل والعثور على أي شيء تبحث عنه، سواء كانت مهام أو تفاصيل مشاريع أو ملاحظات أو اتصالات. إذا كان لديك بعض الوقت الفراغ، فإنه يملأ جدولك بالمهام ذات الأولوية المعلقة.

أفضل ميزات Motion

ادمج Outlook و iCloud و Google Calendar في عرض واحد وقم تلقائيًا بتحديد وقت المهام باستخدام AI Calendar

أدخل المهام، وأنشئ مهام متكررة، واحتفظ بالملاحظات، واختر أوقاتًا مخصصة للمهام باستخدام مدير المهام

حدد حدود الاجتماعات اليومية وأوقات الاجتماعات المفضلة، واسمح لمساعد الاجتماعات في Motion بإدارة الجداول الزمنية

قيود الحركة

تتميز ميزة الذكاء الاصطناعي بصعوبة التعلم

لا يمكنك مشاركة مهام Motion مع الأطراف الخارجية. تعمل فقط مع الفريق الداخلي

تسعير الحركة

تجربة مجانية

Pro AI: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business AI: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والتعليقات

G2: 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

أعجبني أنه يتكامل مع تقويماتي، خاصة أنني لدي عدة تقويمات خاصة بالعمل مع عدة عملاء. لكنه كان صعب التعلم وغير سهل الاستخدام. لم يتم جدولة المشاريع أبدًا لأنه غير بديهي. تقويم باهظ الثمن.

أعجبني أنه يتكامل مع تقويماتي، خاصة أنني لدي عدة تقويمات خاصة بالعمل مع عدة عملاء. لكنه كان صعب التعلم وغير سهل الاستخدام. لم يتم جدولة المشاريع أبدًا لأنه غير بديهي. تقويم باهظ الثمن.

📖 اقرأ المزيد: أفضل بدائل لتقويم Google

6. Sunsama (الأفضل للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة)

عبر Sunsama

يعمل Sunsama على أساس فكرة التوازن بين العمل والحياة. تساعد ميزات التخطيط اليومي الموجه وتحديد الأهداف وتخصيص الوقت المهنيين الذين يعملون عن بُعد على إنشاء جداول عمل فعالة من المنزل.

تساعدك أداة الإنتاجية، بتصميمها البسيط ووضع التركيز، على التوسع عبر قوائم المهام حتى تتمكن من التركيز على المهمة الواحدة التي تعمل عليها. تحذرك عندما ترهق نفسك بالمهام وتتيح لك إيقاف التشغيل بشكل معقول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى التحليلات لفهم كيفية قضاء وقتك في العمل.

أفضل ميزات Sunsama

خطط ليومك بخطوات إرشادية باستخدام روتين تفصيلي

جدولة المهام تلقائيًا في التقويم

اسحب المهام من رسائل البريد الإلكتروني والمهام من أدوات إدارة المشاريع والاجتماعات من التقويمات بفضل التكامل السلس

قيود Sunsama

يقول بعض المستخدمين أن التعاون في الوقت الفعلي يمكن أن يكون أكثر سلاسة

لا توجد ميزة محددة لتدوين الملاحظات على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكنك إضافة ملاحظات إلى المهام

أسعار Sunsama

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات Sunsama وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (25 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sunsama؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تراكمت عليّ خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم لي ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة الصحة والوقت الذي أقضيه مع العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي. ومع ذلك، يمكن أن يكون إدخال المهام والمهام الفرعية أكثر سلاسة.

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما أجد صعوبة في إنجاز المهام التي تراكمت عليّ خلال اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويقدم لي نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه كل مهمة، ويقدم لي ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة الصحة والوقت الذي أقضيه مع العائلة في مكان واحد. وهذا يساعدني على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافي ونواياي. ومع ذلك، يمكن أن يكون إدخال المهام والمهام الفرعية أكثر سلاسة.

🧠 هل تعلم؟ 66% من المهنيين في الولايات المتحدة لا يتمتعون بتوازن بين العمل والحياة الشخصية، و77% من المهنيين عانوا من الإرهاق في العمل.

7. Todoist (الأفضل لإدارة المهام الشخصية)

عبر Todoist

Todoist هي منصة لإدارة المهام تتميز بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين إدارة المهام اليومية بكفاءة. على عكس Amie، التي تركز على إدارة التقويم التنفيذي، تتيح لك Todoist تنظيم المهام وفرزها وترتيبها حسب الأولوية باستخدام عوامل تصفية مخصصة وعروض متعددة.

يحتوي Todoist أيضًا على ميزة تسلية فريدة تسمى Karma، تساعدك على تتبع اتجاهات الإنتاجية وتجميع النقاط مع إنجاز المهام وتحقيق الأهداف. يمكنك أيضًا عرض تقدمك اليومي باستخدام رسوم بيانية ملونة ومقارنة الإنتاجية الأسبوعية باستخدام رسوم بيانية أسبوعية.

أفضل ميزات Todoist

التقط المهام ونظمها وصنفها ووضع علامات عليها وقم بجدولتها تلقائيًا

خطط للمشاريع وأضف أوصاف المهام والمهام الفرعية وتابع التقدم المحرز من خلال طرق عرض مرنة للمشاريع

استخدم تخطيط تقويم مشترك للتعاون مع فريقك والحفاظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح

قيود Todoist

تتضمن إضافة المهام الفرعية عدة خطوات، مما قد يكون محبطًا في بعض الأحيان

تفتقر إلى المرونة في تنظيم ترتيب المهام

تفشل ميزة إنشاء النصوص أحيانًا في فهم أوامر معينة

أسعار Todoist

مبتدئ: 0 دولار

المزايا: 2.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

يعجبني أنني أستطيع إرسال بريد إلكتروني إلى قائمة المهام الخاصة بي. أحب أن يكون لدي قائمة بالمهام لأنها تساعدني على تنظيم أعمالي، وأحيانًا أرغب في تأجيل بعض رسائل البريد الإلكتروني. لذلك، أقوم ببساطة بإعادة توجيهها مع تحديد تاريخ إلى قائمة المهام الخاصة بي وأتلقى إشعارًا في وقت لاحق. كما أحب التحقق من المهام التي أنجزتها وشطبها كما لو كنت أستخدم قلمًا وورقة. لكنني أجد ميزات التعاون مع الفريق معقدة.

يعجبني أنني أستطيع إرسال بريد إلكتروني إلى قائمة المهام الخاصة بي. أحب أن يكون لدي قائمة بالمهام لأنها تساعدني على تنظيم أعمالي، وأحيانًا أرغب في تأجيل بعض رسائل البريد الإلكتروني. لذلك، أقوم ببساطة بإعادة توجيهها مع تحديد تاريخ إلى قائمة المهام الخاصة بي وأتلقى إشعارًا في وقت لاحق. كما أحب التحقق من المهام التي أنجزتها وشطبها كما لو كنت أستخدم قلمًا وورقة. لكنني أجد ميزات التعاون مع الفريق معقدة.

✨حقيقة ممتعة: يتيح لك Todoist تعيين مهام متكررة بناءً على إكمال المهمة السابقة. باستخدام الصيغة "every!"، يمكنك التأكد من حساب تواريخ المهام بناءً على إكمال المهمة الأخيرة بدلاً من تاريخ ثابت عشوائي.

8. Reclaim. ai (الأفضل لبناء العادات والجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

Reclaim. ai، من Dropbox، هي منصة إنتاجية تساعد على منع أخطاء التخطيط من خلال ميزات متقدمة لتتبع الوقت، وجدولة الاستراحات تلقائيًا، ومزامنة التقويم، وتتبع العادات الذكية.

باستخدام Reclaim، يمكنك جدولة المهام تلقائيًا بناءً على الأولوية والمواعيد النهائية. يمكنك تعيين مدة محددة للمهام، ومقارنة وقت العمل بوقتك الشخصي، وتتبع الأعمال المعمقة مقابل الأعمال السطحية، وحتى الإبلاغ عن الأيام الأكثر إنتاجية.

الميزة الأكثر تميزًا في هذه الأداة هي أداة تتبع العادات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعيد جدولة المهام تلقائيًا عندما يتعارض العمل مع العادات، مما يدعم النمو الشخصي. كما أنها تتعقب أوقات الأنشطة الشخصية، وتُنشئ تقارير أسبوعية، وتقوم تلقائيًا بجدولة/إعادة جدولة الاجتماعات بناءً على تفضيلاتك.

أفضل ميزات Reclaim.ai

تتبع أوقات نشاط فريقك خلال الاجتماعات وحسّن الإنتاجية من خلال تحليلات الأشخاص

حسّن سير العمل باستخدام روابط الجدولة وقم بتضمين هذه الروابط للحصول على نظام حجز سريع ومخصص

جدولة الاستراحات تلقائيًا بعد الاجتماعات أو جلسات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود Reclaim.ai

قد يكون استخدام واجهة المستخدم للتطبيق المحمول صعبًا في بعض الأحيان

لا يمكنك أتمتة جدولة المهام التابعة

في بعض الأحيان، تفرط الأداة في جدولة المهام، مما يجعل التقويم مزدحمًا للغاية

أسعار Reclaim.ai

Lite: مجاني

المبتدئين: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Reclaim.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim.ai؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنه حل بسيط وقوي لإدارة المهام وتحديد الأولويات والجدولة. على وجه الخصوص، يعمل بشكل رائع في حالتني الخاصة بتدوين المهام في Google Docs، والتي تتم مزامنتها في اتجاهين بين Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. لقد جربت العديد من الأدوات الأخرى، خاصة Smartsheet و ClickUp و Motion و Google Sheets، وأعتقد أن Reclaim.ai هو أخيرًا ما سأستخدمه. ومع ذلك، فإن ميزات إدارة المشاريع في Reclaim محدودة.

إنه حل بسيط وقوي لإدارة المهام وتحديد الأولويات والجدولة. على وجه الخصوص، يعمل بشكل رائع في حالتني الخاصة بتدوين المهام في Google Docs، والتي تتم مزامنتها في اتجاهين بين Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. لقد جربت العديد من الأدوات الأخرى، خاصة Smartsheet و ClickUp و Motion و Google Sheets، وأعتقد أن Reclaim.ai هو أخيرًا ما سأستخدمه. ومع ذلك، فإن ميزات إدارة المشاريع في Reclaim محدودة.

9. Morgen Calendar (الأفضل للمهام اليومية وإدارة الوقت)

عبر Morgen

Morgen هو مخطط يومي مزود بقدرات متقدمة لحجز الوقت وإدارة المهام الأساسية. يقوم مخطط AI Planner بتنظيم يومك من خلال تحديد أولويات المهام واقتراح موعد العمل عليها بناءً على قدراتك وأهدافك اليومية. يمكنك الاستفادة من هذه الخطط جنبًا إلى جنب مع حجز الوقت يدويًا لجدولة أنشطتك وإعادة جدولتها.

تتيح إدارة التقويم المدمجة في المنصة إنشاء تقويم مخصص للمهام ومزامنة المهام عبر جميع التقويمات والتكامل مع أدوات إدارة المشاريع.

على عكس Amie، يقدم Morgen إحصائيات عن أنماط الجدولة الشخصية والوقت المستغرق في المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء "إطارات" لأنواع المهام المختلفة ومراقبة الوقت المستغرق في كل منها.

أفضل ميزات Morgen Calendar

احصل على توصيات حول موعد العمل على المهام بناءً على أهدافك وساعات العمل الأكثر إنتاجية باستخدام AI Planner

حل تعارضات الجدولة، وإضافة مضيفين مشاركين إلى روابط الجدولة، وعرض فترات زمنية محدثة في الوقت الفعلي مع جدولة شاملة للوقت

أنشئ المهام وأضف المواعيد النهائية وصنف قوائم المهام باستخدام مدير المهام

قيود تقويم Morgen

وفقًا لبعض المستخدمين، يعاني تطبيق Morgen للهواتف المحمولة من مشكلات في المزامنة، مما قد يكون أمرًا مزعجًا

قد تبدو إدارة المهام يدوية مع القليل من الأتمتة أو بدونها على الإطلاق

أسعار Morgen Calendar

الأفراد شهريًا: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأفراد سنويًا: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

Believer: 6.50 دولار شهريًا، تُدفع كل خمس سنوات

Team Monthly: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Team Yearly: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتقييمات Morgen Calendar

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Morgen Calendar؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يمكنني رؤية ما قمت به وتتبع مهامي. يمكنني إنشاء رابط جدولة في غمضة عين وتجنب تبادل رسائل البريد الإلكتروني للحصول على الوقت المناسب للاجتماع. كما يمكنني إنشاء مهام ذات أولوية ودمج جميع التقويمات في تقويم واحد. من الجيد جدًا التحقق من المناطق الزمنية المختلفة للاجتماعات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يمكنك إرسال روابط الجدولة إلى اجتماعات تضم أكثر من شخص واحد.

يمكنني رؤية ما قمت به وتتبع مهامي. يمكنني إنشاء رابط جدولة في غمضة عين وتجنب تبادل رسائل البريد الإلكتروني للحصول على الوقت المناسب للاجتماع. كما يمكنني إنشاء مهام ذات أولوية ودمج جميع التقويمات في تقويم واحد. من الجيد جدًا التحقق من المناطق الزمنية المختلفة للاجتماعات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يمكنك إرسال روابط الجدولة إلى اجتماعات تضم أكثر من شخص واحد.

10. Notion (الأفضل لإدارة المعرفة في المؤسسات)

عبر Notion

Notion هو تطبيق إنتاجي مزود بتقويم وأدوات إدارة مشاريع مدمجة تساعدك على تنظيم المهام وجدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات وتجميع المعلومات والتعاون.

بينما تركز Amie على التقويم، تلبي Notion احتياجات المؤسسات المتنوعة. تتيح لك مرونتها إنشاء سير عمل مخصص، ودمج الأدوات، وتتبع المشاريع، واستخدام لوحات Kanban التفاعلية والجداول لإدارة البيانات.

ومع ذلك، يتوفر تقويم Notion كتطبيق منفصل، وميزات الذكاء الاصطناعي فيه محدودة.

أفضل ميزات Notion

استخدم قواعد بيانات مرنة لتنظيم المعلومات والمهام

جدولة الأحداث وتعيين التذكيرات وتنظيم المواعيد والاجتماعات باستخدام Notion Calendar

أنشئ لوحات تحكم مخصصة لتصور العمل وتتبع التقدم المحرز

يمكنك الوصول إلى قوالب متنوعة لقوائم المهام المصممة لإدارة المهام اليومية وتتبع مراحل المشاريع والمزيد

قيود Notion

تحتاج إلى وقت طويل للتعلم

تجعل الوظائف المحدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت من الصعب تحرير الملاحظات أو الوصول إلى المعلومات المهمة دون اتصال بالإنترنت

أسعار Notion

مجاني

إضافة: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (6,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي G2

تعد قواعد البيانات رائعة لتنظيم جداول الإنتاج والتقويمات الاجتماعية. ساعدني تكامل التقويم وتكامل التطبيق مع جميع ملفات Google الخاصة بي وميزات الذكاء الاصطناعي في توفير الكثير من الوقت في أداء المهام المملة. لا يزال الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مدخلات ومراجعة بشرية، ولكنه أداة رائعة بالنسبة لي لزيادة إنتاجيتي في جلسات العمل القصيرة. ومع ذلك، أحيانًا يكون تحرير الملاحظات في Android غير متسق. تختفي أحيانًا الأدوات المستخدمة لتعديل كتلة ما، وأضطر إلى إغلاق التطبيق وإعادة فتحه حتى يعمل.

تعد قواعد البيانات رائعة لتنظيم جداول الإنتاج والتقويمات الاجتماعية. ساعدني تكامل التقويم وتكامل التطبيق مع جميع ملفات Google الخاصة بي وميزات الذكاء الاصطناعي في توفير الكثير من الوقت في أداء المهام المملة. لا يزال الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى مدخلات ومراجعة بشرية، ولكنه أداة رائعة بالنسبة لي لزيادة إنتاجيتي في جلسات العمل القصيرة. ومع ذلك، أحيانًا يكون تحرير الملاحظات في Android غير متسق. تختفي أحيانًا الأدوات المستخدمة لتعديل كتلة ما، وأضطر إلى إغلاق التطبيق وإعادة فتحه حتى يعمل.

أتمتة جدولة المهام كالمحترفين باستخدام ClickUp

على الرغم من أن جدولة Amie واقتراحات المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي رائعة، إلا أن إدارة المهام الأساسية وتكامل التقويم لا ترقى إلى المستوى المطلوب في بعض الأحيان. فهي تتركك ترغب في المزيد لضمان أقصى قدر من الإنتاجية وإدارة العمل بكفاءة.

ستساعدك جميع الأدوات التي ناقشناها على البقاء على المسار الصحيح في جميع مهامك وتسهيل جدولة الاجتماعات. ومع ذلك، هناك منصة واحدة فقط يمكنها الارتقاء بإدارة المهام والمشاريع إلى المستوى التالي.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع، والتواصل، وتقويمًا متكاملًا، وجدولة في مكان واحد.

فهي تسهل التعامل مع احتياجات المشاريع المعقدة وتبسط سير العمل، مما يتيح لك إنجاز المهام بسرعة.

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