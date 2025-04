Bugzilla مقابل Jira: ما الأداة الأفضل لإدارة الأخطاء لديك؟

بيب بيب بيب بيب اختراق في الحاسوب المركزي. تم اكتشاف خطأ. بدء الإغلاق.

حسنًا، الأمر ليس دراماتيكيًا مثل أفلام الخيال العلمي، ولكن لا يزال وجود خطأ في برنامجك يمثل مشكلة كبيرة - خاصةً قبل أيام من الإصدار.

يطالب قائد ضمان الجودة لديك بالتحديثات، ويتدافع المطورون للبحث عن السبب الجذري، ويريد أصحاب المصلحة الحصول على إجابات. بدون أداة قوية لتتبع الأخطاء، قد يتحول الوضع إلى فوضى كونية.

لقد أمضينا بعض الوقت في تحليل الميزات ورؤى المستخدمين لاثنين من أفضل المتنافسين في سوق تتبع الأخطاء: Bugzilla و Jira.

هذه المقارنة بين برنامجي Bugzilla و Jira تختصر الكلام التسويقي حول تقارير الأخطاء. ويمنحك نظرة خاطفة على السبب الذي يجعل ClickUp بديلاً متميزًا لكليهما.

دعنا نساعدك في تحديد متتبع الأخطاء الذي يستحق مكانًا في سير عمل تطوير مشروعك الرشيق.

تنبيه المفسد: سنقدم لك أيضًا أداة بديلة أفضل من كليهما!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي مفاضلة سريعة بين Bugzilla و Jira: Bugzilla هي أداة مجانية مفتوحة المصدر مصممة بشكل أساسي لتتبع أخطاء البرامج، وتفضلها الفرق التقنية

Jira هي عبارة عن منصة تجارية لإدارة المشاريع تتضمن تتبعًا قويًا للأخطاء، وتستهدف الفرق التي تحتاج إلى ميزات شاملة

يوفر Jira واجهة مستخدم حديثة وسهلة الاستخدام، مما يسهل على المستخدمين الجدد مقارنةً بواجهة Bugzilla القديمة

يوفر Bugzilla نظام بحث قوي ومباشر مصمم خصيصًا للعثور على الأخطاء وإدارتها

تكمن قوة جيرا في أدوات إدارة المشاريع الرشيقة، بما في ذلك لوحات كانبان وسكروم المناسبة للفرق الديناميكية

يتضمن Bugzilla ميزة تتبع الوقت المضمنة، بينما يعتمد Jira على التكامل مع تطبيقات أخرى للحصول على هذه الوظيفة

يتم تقديم ClickUp كمنصة عمل شاملة تجمع بين تتبع الأخطاء وإدارة المشاريع وأدوات التعاون

إن الاختيار الأمثل بين Bugzilla و Jira والبدائل مثل ClickUp يتكيف بشكل أفضل مع ميزانية الفريق وخبرته التقنية واحتياجات سير العمل الخاصة

ما هو Bugzilla؟

عبر Bugzilla

Bugzilla هو برنامج مفتوح المصدر لتتبع الأخطاء تم إنشاؤه بواسطة Mozilla يساعد الفرق على اكتشاف الأخطاء البرمجية وإدارتها وإصلاحها بفعالية.

تم استخدام Bugzilla لأول مرة لتتبع العيوب في مجموعة Netscape Communicator. واليوم، هو أحد أكثر أدوات تتبع الأخطاء شهرةً للبرمجيات التجارية والمفتوحة المصدر. وهي تعمل على إدارة الأخطاء في مشاريع مثل WebKit، ونواة لينكس، وFreeBSD، وKDE، وApache، وEclipse، وLibreOffice.

🧠 حقيقة ممتعة: يأتي اسم Bugzilla من مزيج من كلمة "bug" و "Mozilla". "

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بأربع مرات، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على الكفاءة من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

ميزات Bugzilla

يتمتع Bugzilla بميزات رائعة عندما يتعلق الأمر بجعل عملية البحث عن الأخطاء أكثر سلاسة وتنظيمًا. على الرغم من أن واجهة المستخدم قد تبدو قديمة بعض الشيء، إلا أن الإمكانيات الموجودة تحت الغطاء مثيرة للإعجاب.

1. نظام البحث المتقدم

عبر Bugzilla

قد يبدو العثور على أخطاء محددة في مشروع كبير مثل البحث عن إبرة في كومة قش. لكن نظام البحث المتقدم في Bugzilla يتيح لك إنشاء استعلامات معقدة باستخدام الاختصارات والعوامل.

إذا كنت ترغب في العثور على جميع الأخطاء المهمة التي تم تعيينها لفريقك والتي تم تعديلها في الأسبوع الماضي، فكل ما تحتاجه هو سلسلة بحث واحدة. يمكن حفظ نتائج البحث كطرق عرض مخصصة، مما يجعل الاستعلامات المتكررة متاحة على الفور.

2. تكامل تتبع الوقت

أصبحت إدارة الجداول الزمنية للمشروع أسهل بكثير مع تتبع الوقت المدمج في Bugzilla. على عكس العديد من الأدوات الحديثة التي تتعامل مع تتبع الوقت كفكرة لاحقة، فإن Bugzilla تدمجه مباشرةً في دورة حياة الأخطاء.

يمكن للفرق تسجيل الساعات التي تقضيها في إصلاح الأخطاء، مما يساعد مديري المشاريع:

قدّر أوقات الإصلاح المستقبلية بدقة أكبر

تتبع إنتاجية الفريق

خطط لتخصيص الموارد بشكل أفضل

تكامل البريد الإلكتروني في Bugzilla قوي بشكل مدهش. يولّد كل تحديث للأخطاء إشعارات مفصّلة عبر البريد الإلكتروني، ويمكن لأعضاء الفريق إنشاء أو تحديث الأخطاء مباشرةً عبر البريد الإلكتروني. وهذا يجعله فعالاً بشكل خاص للفرق التي تعتمد بشكل كبير على التواصل عبر البريد الإلكتروني.

يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق ضبط تفضيلات الإشعارات الخاصة به، واختيار التحديثات التي يرغبون في تلقيها بالضبط حول أخطاء معينة.

4. تقارير ومخططات بيانية مخصصة

الأرقام تحكي القصص، ويساعدك Bugzilla على سردها بشكل جيد. تقوم أدوات الإبلاغ عن الأخطاء بإنشاء تمثيلات مرئية لـ

تقدم إصلاح الأخطاء بمرور الوقت

مقاييس أداء الفريق

مؤشرات صحة المشروع

أنماط استخدام الموارد

5. منع تكرار الأخطاء

هل قضيت ساعات في العمل على خطأ ما لتكتشف أن شخصًا آخر قد أصلحه بالفعل؟ يساعدك Bugzilla على تجنب هذا الصداع في مشاريعك البرمجية الرشيقة.

يفحص النظام تلقائيًا التقارير الموجودة بحثًا عن مشكلات مماثلة عندما يقوم شخص ما بالإبلاغ عن خطأ جديد. إذا وجد تطابقًا، فإنه يقترح إضافة المستخدم إلى قائمة CC لهذا الخطأ بدلاً من إنشاء إدخال مكرر.

تسعير Bugzilla

مجانًا

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Bugzilla لتتبع الأخطاء

👀 هل تعلم؟ تم إنشاء Bugzilla في البداية على يد تيري وايزمان في عام 1998 ليحل محل نظام داخلي إشكالي كان يُستخدم في مشروع موزيلا.

ما هي جيرا؟

عبر أطلسيان

تساعد Jira الفرق على تخطيط البرامج وتتبعها وشحنها بثقة.

منذ إطلاقها في عام 2002، تطورت أداة جيرا من Atlassian Jira من أداة تعقب أخطاء بسيطة إلى أداة إدارة مشاريع كاملة الميزات.

من تتبع الأخطاء إلى إدارة الإصدارات المعقدة، تعمل Jira كمصدر واحد للحقيقة يحافظ على توافق الجميع مع أهداف العمل.

تُظهر مراجعتنا التفصيلية ل Jira سبب ثقة أكثر من 300,000 فريق به كبرنامج لتتبع المشكلات.

🧠 حقيقة ممتعة: لدى جيرا صلة كبيرة بالسحلية أيضًا! جيرا هو نسخة مختصرة من "جوجيرا"، وهو الاسم الياباني الأصلي لغودزيلا!

ميزات جيرا

يجمع برنامج Jira بين تتبع الأخطاء القوي والأدوات التي تدعم دورة حياة التطوير بأكملها، مما يجعله ذا قيمة خاصة للفرق التي تريد إدارة سير عمل موحدة. لنلقِ نظرة على ما يميزه عن غيره.

1. لوحات رشيقة مرنة

عبر أطلسيان

تتكيف لوحات Jira مع طريقة عمل فريقك، سواء كنت تدير Scrum أو Kanban أو نهجًا مختلطًا. تقدم كل لوحة:

أعمدة قابلة للتخصيص تتوافق مع حالات سير عملك

ألواح السباحة لتنظيم المشكلات حسب الملحمة أو المُعيَّن أو الأولوية

تحديثات في الوقت الفعلي مع تقدم أعضاء الفريق في عملهم

2. رؤى وتقارير

عبر أطلسيان

البيانات تقود إلى قرارات أفضل؛ أدوات إعداد التقارير في Jira تضع هذه البيانات في متناول يدك. يمكنك ذلك:

تتبّع سرعة العدو السريع

راقب المخططات البيانية المتقادمة

قياس أداء الفريق

اتخذ خيارات مستنيرة حول اتجاه المشروع

3. نظام تكامل غني

عبر أطلسيان

مع أكثر من 3000 تطبيق وتكامل، يتصل Jira بسلاسة مع سلسلة أدواتك الحالية:

تكامل الكود مع GitHub وBitbucket وGitLab

خطوط أنابيب CI/CD من خلال Jenkins و Bamboo

إدارة الاختبار عبر Xray و Zephyr

ربط التوثيق مع Confluence

هذا يعني أن مطوري البرامج يقضون وقتًا أقل في التنقل بين التطبيقات ووقتًا أطول في بناء برامج رائعة.

4. سير العمل وتتبع الأخطاء

عبر أطلسيان

تتألق Jira في إدارة مشكلات البرامج من خلال مهام سير العمل المخصصة. عندما تظهر الأخطاء، يمكنك:

فرز المشاكل حسب الأولوية

تتبع المشكلات حتى حلها

أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالتقدم المحرز

يمكنك أيضًا إعداد أتمتة بدون تعليمات برمجية للتعامل مع المهام الروتينية مثل الموافقات والحفاظ على سير العمل حتى عندما لا يراقبه أحد بنشاط.

تسعير جيرا

مجانًا

المعيار: 7. 53 دولار شهريًا لكل مستخدم

القسط: 13. 53 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة: تسعير مخصص

Bugzilla مقابل Jira: مقارنة الميزات

إليك جدولاً يحتوي على الفروق الرئيسية بين الأداتين، وجهاً لوجه:

الميزات باغزيلا جيرا مكافأة: انقر فوق واجهة المستخدم واجهة تقليدية وبسيطة واجهة حديثة وبديهية واجهة مستخدم ديناميكية وممتعة التخصيص يتطلب معرفة البرمجة أدوات التخصيص بدون كود تخصيص بدون كود مدعوم بالذكاء الاصطناعي تخطيط المشروع التتبع الأساسي أداة كاملة لإدارة المشاريع إدارة المشروع من البداية إلى النهاية كاملة مع المهام، والمهام الفرعية، وقوائم التدقيق، والتعليقات داخل المهمة، وقوالب إدارة المشروع بحث بحث قوي لتتبع الأخطاء بحث JQL متقدم شريط بحث واحد قوي يمكنه البحث عبر مساحة العمل الخاصة بك وأدوات الطرف الثالث المدمجة تتبع الوقت تتبع مدمج متاح من خلال عمليات التكامل تتبع الوقت المدمج والجدولة التلقائية عبر التقويم الأمان والدعم يحركها المجتمع دعم احترافي وميزات احترافية الدعم الاحترافي والأمان الأفضل في فئته

الآن بعد أن فهمنا ما تقدمه كل أداة، دعنا نحلل كيفية المقارنة بينهما. تعكس المقارنات التالية الاستخدام الواقعي من فرق التطوير بدلاً من ادعاءات التسويق.

1. واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام

يحافظ Bugzilla على بساطة الأمور من خلال واجهة تقليدية لم تتغير كثيرًا منذ أيامه الأولى. على الرغم من أن هذا يعني منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين الجدد، إلا أن المطورين المتمرسين غالبًا ما يقدرون نهجه الخالي من الرتوش لتحديد الأخطاء.

يوفر Jira واجهة أكثر صقلًا وحداثة تجدها معظم الفرق أسهل في التنقل. وتساعد وظيفة السحب والإفلات ومنشئ سير العمل المرئي أعضاء الفريق الجدد على البدء بسرعة.

🏆 الفائز: جيرا. الواجهة الأكثر بديهية وسهولة في الاستخدام تمنح Jira ميزة، خاصةً بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد الذين هم على متن الطائرة.

2. خيارات التخصيص

طبيعة Bugzilla مفتوحة المصدر تعني أنه يمكنك تعديل الكود مباشرةً ليتناسب مع احتياجاتك. ومع ذلك، يتطلب ذلك معرفة تقنية ووقتًا مخصصًا للتطوير.

يتألق Jira بأدوات التخصيص الجاهزة. يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة بدون ترميز، وإنشاء لوحات معلومات متخصصة مصممة خصيصًا لأدوار مختلفة، وإضافة حقول جديدة لتتبع نقاط بيانات محددة. وهناك الآلاف من عمليات التكامل المتاحة التي تربط Jira بأدوات فريقك الحالية.

🏆 الفائز: جيرا. بينما توفر كلتا الأداتين إمكانية التخصيص، إلا أن خيارات Jira الخالية من التعليمات البرمجية تجعلها أكثر سهولة لجميع أعضاء الفريق.

3. تخطيط المشاريع والميزات الرشيقة

يتفوق Bugzilla في تتبع الأخطاء فقط. إنه يتعامل مع تتبع المشكلات بشكل جيد ولكنه يفتقر إلى الأدوات المدمجة لتخطيط المشروع الأوسع نطاقًا.

يتجاوز Jira مجرد تتبع الأخطاء لدعم إدارة المشروع بالكامل. تتكيف لوحات Kanban و Scrum مع سير عملك، بينما تساعد أدوات التخطيط السريع في تقسيم العمل إلى مهام يمكن التحكم فيها.

توفر طرق عرض الجدول الزمني صورة واضحة لتقدم المشروع، وتضمن ميزات تخصيص الموارد بقاء فرق إدارة المشروع متوازنة دون تحميلها أكثر من طاقتها.

🏆 الفائز: جيرا. يوفر حلولاً أكثر اكتمالاً للفرق التي تريد حلاً شاملاً لإدارة المشاريع إلى جانب تتبع الأخطاء.

4. إمكانيات البحث

يتمتع نظام البحث في Bugzilla بقوة مدهشة. يمكنك إنشاء استعلامات معقدة باستخدام الاختصارات، وحفظ عمليات البحث المتكررة كطرق عرض مخصصة، والعثور على أخطاء محددة بسرعة باستخدام عوامل تشغيل متقدمة.

يطابق Jira هذا الأمر مع لغة استعلام Jira (JQL)، التي تقدم وظائف بحث متقدمة مماثلة. ومع ذلك، يجد بعض المستخدمين أن نهج Bugzilla أكثر وضوحًا لاحتياجات تتبع الأخطاء البحتة.

🏆 الفائز: باغزيلا. بينما تتفوق كلتا الأداتين في مساعدة الفرق في العثور على المعلومات التي يحتاجونها، يجد المطورون أن نظام البحث في Bugzilla أكثر ملاءمة.

5. تتبع الوقت

يتضمن Bugzilla تتبع الوقت المدمج الذي يتكامل مباشرةً مع إدارة الأخطاء. استنادًا إلى البيانات السابقة، يمكنك تسجيل الساعات المستغرقة في الإصلاحات وتتبع أنماط الإنتاجية وتخطيط الاحتياجات المستقبلية من الموارد.

على الرغم من أن Jira لا يوفر تتبعًا أصليًا للوقت، إلا أن خيارات التكامل الواسعة تتيح لك إضافة هذه الوظيفة من خلال التطبيقات. هذه المرونة تعني أنه يمكنك اختيار حل تتبع الوقت الذي يناسب احتياجاتك.

🏆 الفائز: تعادل. كل نهج له مزاياه. الحل المدمج في Bugzilla مقابل تكامل Jira القابل للتخصيص - الفائز هو أيًا كانت حالة استخدامك!

6. الأمان والدعم

يتخذ Bugzilla نهجًا أبسط تجاه الأمان. إنه يتعامل مع الاحتياجات الأساسية ولكنه قد لا يفي بمتطلبات المؤسسة. فيما يتعلق بالدعم، يعتمد Bugzilla على منتديات المجتمع. يمكن أن تختلف تجربتك - قد تحصل على إجابات سريعة أو قد تواجه أوقات انتظار أطول اعتمادًا على مدى توفر المجتمع.

من ناحية أخرى، تقدم Jira حزمة أكثر قوة. فهي تأتي مع فريق دعم محترف مستعد دائمًا للمساعدة. بالنسبة للأمان، فإن Jira لديه نهج شامل:

فرق دعم احترافية تقدم مساعدة موثوقة

تصحيحات وتحديثات أمنية منتظمة للحماية من التهديدات الجديدة

ميزات المؤسسات مثل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) لسهولة الوصول

التزويد الآلي للمستخدمين لتقليل العمل الإداري

المصادقة متعددة العوامل المطلوبة لتعزيز الأمان

🏆 الفائز: تعادل. تتفوق كلتا الأداتين بطريقتها الخاصة. Jira، بميزاتها الجاهزة للمؤسسات ودعمها الاحترافي، و Bugzilla، بنهجها القائم على المجتمع وسجلها الحافل في تتبع الأخطاء.

Bugzilla مقابل Jira على رديت

لقد بحثنا في Reddit لنرى ما يقوله الناس عن كلتا المنصتين لتتبع الأخطاء.

عادةً ما يتم الإشادة بـ Bugzilla لنهجه المباشر في تتبع الأخطاء. يؤكد أحد المستخدمين في r/kde على مرونته: “If an issue is reported against the wrong product, it can just be reassigned to the correct product. أنت لا يمكنك فعل ذلك في مختبر جيت ما لم تنتقل إلى إلى مستودع مونو"، *يقول هاردولاف.

من ناحية أخرى، تشتهر Jira بميزاتها الشاملة، خاصةً في تحليل البيانات. أحد المطورين في ملاحظات r/Agile:

من السهل جدًا تهيئة البيانات ومعالجتها، بالإضافة إلى أن Jira لديه بالفعل الكثير من المخططات المدمجة. من السهل جدًا استخدام JQL لسحب أي نوع من البيانات التي تحتاج إلى رؤيتها بسرعة كبيرة

من السهل جدًا تهيئة البيانات ومعالجتها، بالإضافة إلى أن Jira لديه بالفعل الكثير من المخططات المدمجة. من السهل جدًا استخدام JQL لسحب أي نوع من البيانات التي تحتاج إلى رؤيتها بسرعة كبيرة

يتلقى Bugzilla الثناء على موثوقيته وبساطته.

يشارك ديريكسلاجر، مطور في r/برمجة:

يعمل Bugzilla في الواقع بشكل جيد جدًا لفريقنا الصغير. لقد قمنا باستكماله مع Testopia للمختبرين لدينا، ويستخدمه رئيس الوزراء لدينا عبر Deskzilla لإدارة قوائم الميزات والمواصفات وما إلى ذلك. من السهل إعداده وإدارته على كل منصة، ولا يكلف أي شيء (باستثناء ترخيص Deskzilla واحد)، ويتكامل بشكل جيد مع الأدوات الأخرى. ينتقده الناس لأنه قبيح، وهو كذلك، لكنه في نهاية المطاف يعمل.

يعمل Bugzilla في الواقع بشكل جيد جدًا لفريقنا الصغير. لقد قمنا باستكماله مع Testopia للمختبرين لدينا، ويستخدمه رئيس الوزراء لدينا عبر Deskzilla لإدارة قوائم الميزات والمواصفات وما إلى ذلك. من السهل إعداده وإدارته على كل منصة، ولا يكلف أي شيء (باستثناء ترخيص Deskzilla واحد)، ويتكامل بشكل جيد مع الأدوات الأخرى. ينتقده الناس لأنه قبيح، وهو كذلك، لكنه في نهاية المطاف يعمل.

تشتهر Jira بميزاتها الشاملة، خاصةً في تحليل البيانات.

بيتي_د مطور في ملاحظات r/jira:

تقدم Jira أداة استيراد مدمجة تدعم الترحيل من Bugzilla. تسمح لك هذه الأداة بتعيين الحقول من Bugzilla إلى الحقول المقابلة في Jira، ويمكنها التعامل مع استيراد المشكلات والتعليقات والمرفقات والمزيد. يمكنك الوصول إلى هذه الأداة من واجهة إدارة جيرا.

تقدم Jira أداة استيراد مدمجة تدعم الترحيل من Bugzilla. تسمح لك هذه الأداة بتعيين الحقول من Bugzilla إلى الحقول المقابلة في Jira، ويمكنها التعامل مع استيراد المشكلات والتعليقات والمرفقات والمزيد. يمكنك الوصول إلى هذه الأداة من واجهة إدارة جيرا.

بينما تتباين الآراء، يبدو أن الإجماع يتماشى مع حالات استخدام محددة:

يُفضل Bugzilla عندما:

الأداء أمر بالغ الأهمية

تحتاج الفرق إلى تدفقات عمل قوية قائمة على البريد الإلكتروني

المؤسسات تريد حلاً بدون تكلفة

سرعة البحث أولوية

تحتاج الفرق الصغيرة إلى تتبع الأخطاء الداخلية دون تعقيد

الاستقرار والموثوقية أكثر أهمية من الصقل البصري

الفرق التي لديها معرفة تقنية حالية وتفضل حلاً خفيفًا

يُفضل Jira عندما:

تحتاج الفرق إلى أدوات رشيقة حديثة

التكامل مع الأدوات الأخرى أمر ضروري

المؤسسات تريد واجهة مستخدم مصقولة

مطلوب تقارير مفصلة

تحتاج الفرق إلى إدارة شاملة للمشروع تتجاوز مجرد تتبع الأخطاء

تتطلب عمليات سير العمل تخصيصًا متكررًا دون الحاجة إلى الترميز

تريد المؤسسات دعمًا احترافيًا وميزات أمان على مستوى احترافي

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تصدير المهام من JIRA واستيرادها إلى ClickUp

تعرّف على ClickUp: أفضل بديل ل Bugzilla مقابل Jira

التحدي الحقيقي ليس إصلاح الأخطاء - بل إدارتها بفعالية. تعاني فرق التطوير من التقارير المكررة، والأولويات غير الواضحة، والتراكمات المتزايدة التي تبطئ دورة التطوير بأكملها.

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يعالج هذه المشاكل بشكل مباشر من خلال نهج بسيط لتتبع الأخطاء والتعاون بين الفريق.

ميزة ClickUp رقم 1: الدعم الذكي لفرق البرمجيات وفرق العمل الرشيقة

على عكس متتبعات الأخطاء التقليدية التي تجبرك على سير عمل صارم، فإن ClickUp لفرق البرمجيات يضع لمسة جديدة لإدارة الأخطاء.

يمكنك جمع تقارير الأخطاء من خلال النماذج المخصصة، وتتبع المشكلات في الوقت الفعلي، وإبقاء الجميع متزامنين مع الإشعارات التلقائية.

تتبع أخطاء البرمجيات بسلاسة مع أداة ClickUp المخصصة لفرق البرمجيات

إليك ما يجعلها تبرز:

نماذج مخصصة لتتبع الأخطاء تلتقط التفاصيل الأساسية مثل معلومات المتصفح وشدة الأخطاء

تساعد العلامات في فرز المشكلات حسب النوع (الأمان، الوظيفية، الأداء)

تحديثات الحالة في الوقت الفعلي لإبقاء الفريق بأكمله على اطلاع

عمليات سير العمل المؤتمتة تنقل الأخطاء من خلال العملية الخاصة بك

قالب ClickUp لتتبع الأخطاء يوفر أساسًا احترافيًا مع قوائم وعروض معدة مسبقًا. يمكنك التبديل على الفور بين طرق عرض القائمة وكانبان والتقويم لإلقاء نظرة فاحصة على إضافات الأخطاء.

احصل على نموذج مجاني ابدأ باستخدام قالب تتبع الأخطاء الذي تم تكوينه مسبقًا من ClickUp

بالنسبة للأشخاص الذين يديرون مشاريع أجايل، يقدم برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp's Agile Project Management Software أفضل ما لديه. يساعدك التخطيط السريع، ولوحات كانبان ومخططات جانت على البقاء على المسار الصحيح مع احتياجاتك الرشيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين نقاط العدو السريع للمهام وإضافة حقول مخصصة لتتبع مقاييسك.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب ونماذج تقارير الأخطاء المجانية لتتبع الأخطاء

الميزة رقم 2 من ClickUp: إدارة المهام التي تؤدي إلى النتائج

تبسيط مهام سير عمل التطوير باستخدام مهام ClickUp Tasks

أنت بحاجة إلى عملية تطوير برمجيات منظمة بشكل مثالي وسير عمل لا مجال فيه للارتباك. تساعدك مهام ClickUp Tasks على إنشاء مهام سير عمل واضحة ومنظمة تبقي كل شيء على المسار الصحيح.

يمكنك أتمتة المشكلات الروتينية مثل:

تعيين الأخطاء الجديدة لأعضاء الفريق

نقل المهام بين القوائم بناءً على حالة المشروع

إرسال إشعارات عند اقتراب المواعيد النهائية

يحافظ الإعداد الهرمي (المساحات > المجلدات > القوائم) على كل شيء مرتبًا. يمكنك تجميع المهام حسب المشروع أو القسم أو أي نظام آخر يناسبهم.

ميزة ClickUp رقم 3: البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة

احصل على نتائج بحث أفضل مع بحث ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة المعرفة

يعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل كل شيء داخل ClickUp . يعمل ClickUp Brain كمساعد بحث مخصص لك، خصيصًا لتتبع الأخطاء. عندما تواجه خطأ ما، يقوم بذكاء بجمع كل أجزاء اللغز ذات الصلة - التقارير السابقة، والمناقشات ذات الصلة، ووثائق التصميم، وأي شيء قد يلقي الضوء على المشكلة.

هذا يعني أنك لا تبدأ من الصفر؛ لديك سياق فوري.

بعد ذلك، يعمل "البحث المتصل " كأمين مكتبة سريع البرق ومطّلع على كل شيء لمساحة عمل ClickUp الخاصة بك. بغض النظر عن مكان وجود المعلومات - في المهام أو المستندات أو الدردشات أو تطبيقات الطرف الثالث المدمجة.

يقلل هذا المزيج بشكل كبير من الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات، مما يسمح لفريقك بفهم المشكلة بسرعة، والتعاون بكفاءة، وحل الأخطاء بشكل أسرع.

ميزة ClickUp رقم 4: لوحات المعلومات التي تحكي القصة الحقيقية

تمنحك لوحات معلومات ClickUp الصورة الكاملة لمشروع التطوير الخاص بك في لمحة سريعة

توفر لوحات معلومات ClickUp رؤية شاملة للمشروع من خلال بطاقات قابلة للتخصيص. يمكن لقادة الفريق إنشاء لوحات معلومات بدون تعليمات برمجية بسهولة لتتبع:

أعباء عمل أعضاء الفريق

التقدم السريع

الوقت المستغرق في المهام

تحديثات حالة الأخطاء في مكان واحد

تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء تقارير تساعد الفرق على تحديد الاختناقات وتحسين عملياتهم.

يعمل ClickUp على تغيير اللعبة حقًا لفرق البرمجيات. فقط اسأل هايري يلدريم، محلل الأعمال في PacelVision:

ClickUp هو أداة بديهية وفعّالة لإدارة المشاريع وتتبع الأخطاء تساعد الفرق على البقاء منظمة، وزيادة الإنتاجية، والتعاون بشكل أكثر فعالية.

ClickUp هو أداة بديهية وفعّالة لإدارة المشاريع وتتبع الأخطاء تساعد الفرق على البقاء منظمة، وزيادة الإنتاجية، والتعاون بشكل أكثر فعالية.

💡 نصيحة احترافية: قبل اختيار أي أداة لتتبع الأخطاء، قم بتصدير عينة من الأخطاء الحالية إلى جدول بيانات. ثم حدد أهم خمس نقاط بيانات يتتبعها فريقك بشكل متكرر. سيساعدك ذلك على تقييم واجهة الأداة التي تتوافق بشكل أفضل مع سير عملك.

قم بالاختيار الصحيح لسير عمل التطوير لديك

ما الفرق بين دورة الإصدار السلس ودورة الإصدار الفوضوية؟ برنامج تتبع الأخطاء الخاص بك. استنادًا إلى مقارنة Jira مقابل Bugzilla، يمكنك الآن معرفة أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل.

ولكن لماذا تقتصر على تتبع الأخطاء بينما يمكنك إدارة سير عمل التطوير بالكامل باستخدام ClickUp؟

يجمع ClickUp بين تعقب الأخطاء وإدارة المهام وتخطيط سباقات السرعة والتوثيق في مكان واحد. تتيح لك عمليات سير العمل القابلة للتخصيص تخصيص عملية التطوير حسب احتياجات فريقك. يمكنك إبقاء المشاريع على المسار الصحيح من خلال التعاون في الوقت الفعلي وإعداد التقارير التلقائية دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

هل أنت مستعد للارتقاء بعملية تتبع الأخطاء إلى مستوى أعلى؟ جرّب ClickUp مجانًا اليوم!