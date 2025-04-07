أكثر من 20+ أفضل GPTs للكتابة لتعزيز الإبداع والإنتاجية

الكتابة فن - ولكن حتى أفضل الكُتّاب يحتاجون إلى أدوات لصقل مهنتهم. سواءً كنت مدونًا أو مسوقًا أو طالبًا أو روائيًا، فإن أدوات GPT المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسّط عملية الكتابة والبحث على الويب وتعزز الإبداع وتساعدك على التغلب على عائق الكتابة.

🔎 هل تعلم؟ أظهرت دراسة حديثة أن نماذج الكتابة ChatGPT تساعد المحترفين على إكمال مهامهم الكتابية بشكل أسرع بنسبة 50% مع تحسين جودة عملهم.

ومع ذلك، كما سيخبرك أي شخص استخدم نماذج ChatGPT الأساسية للكتابة، فإن المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي غالباً ما يفتقر إلى نبرة المحادثة والتحليل المتعمق الذي ستحصل عليه مع الكتّاب البشر.

لحسن الحظ، هناك GPTs للكتابة التي ستساعدك على توليد محتوى شبيه بالمحتوى البشري مع جعل عملية الكتابة بأكملها أكثر كفاءة.

تستكشف هذه المدونة أكثر من 20+ من أفضل GPTs للكتابة والتي ستساعدك على الارتقاء بالمحتوى المكتوب الخاص بك. سواءً كنت كاتبًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك في الكتابة، فإن هذه الكتابة GPTs تقدم طريقة قوية لإطلاق العنان لإمكاناتك الكتابية الكاملة.

⏰ ملخص 60 ثانية كاتب محتوى المدونة (الأفضل لإنشاء منشورات المدونة)

خبير تحسين محركات البحث في المدونات (الأفضل لمحتوى المدونة المحسّن لتحسين محركات البحث)

مدرب الكتابة الإبداعية (الأفضل للمساعدة في الكتابة الإبداعية)

مقال GPT (الأفضل لتوليد المقالات)

كاتب المقالات (الأفضل لكتابة المقالات الطويلة)

اكتب من أجلي (الأفضل للمساعدة في الكتابة المتنوعة)

تحرير GPT (الأفضل للتحرير والتدقيق اللغوي)

دليل منشئي الكتب (الأفضل لإنشاء الكتب ودعمها)

الكتابة الأكاديمية (الأفضل للأبحاث الأكاديمية والكتابة)

كاتب المراجعات الأدبية (الأفضل لتوليد المراجعات الأدبية)

GPT (الأفضل لإنشاء نسخ تسويقية)

أداة كتابة المقالات (الأفضل لكتابة المقالات)

إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإضفاء الطابع الإنساني على النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي)

كاتب الروايات (الأفضل لكتابة الروايات)

مساعد كتابة السيناريو (الأفضل لكتابة السيناريو)

خطافات المقدمة الفيروسية (الأفضل لإنشاء مقدمات جذابة)

تسويق المحتوى GPT (الأفضل لاستراتيجيات تسويق المحتوى)

منشئ الصفحات المقصودة من HubSpot (الأفضل لنسخ الصفحات المقصودة)

مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات (الأفضل لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة للمبيعات)

مُنشئ نصوص الذكاء الاصطناعي المجاني (الأفضل لتوليد النصوص)

مدقِّق الانتحال (الأفضل لضمان الأصالة)

كاتب منشور احترافي على لينكد إن (الأفضل لمحتوى لينكد إن)

الكاتب القصصي (الأفضل لتطوير القصة والعصف الذهني للأفكار)

(الأفضل للمحتوى المدمج بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل) ClickUp(الأفضل للمحتوى المدمج بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

ما هي GPTs؟

تخيّل أن يكون لديك مساعد رقمي يتكيف مع أي مهمة تقريبًا، ويفهم السياق مثل المحترفين، ويحول طريقة عملك. هذا هو بالضبط ما هي المحوّلات المدربة مسبقًا (GPTs).

تُحدث GPTs ثورة في الإنتاجية في مختلف المجالات. فكر فيها كمتعاونين رقميين فائقين الذكاء. هذه النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، التي طوّرتها OpenAI، ليست مجرد أدوات لتوليد النصوص، بل هي أدوات شاملة لحل المشكلات تتعلم وتفهم وتنتج محتوى شبيهًا بالبشر مصمم خصيصًا لاحتياجاتك.

بشكل عام، هناك أربعة أنواع من GPTs:

نماذج GPTs ذات الأغراض العامة: نماذج متعددة الاستخدامات مثل ChatGPT التي تتعامل مع مهام متعددة، بما في ذلك الكتابة والترميز والتلخيص والعصف الذهني

نماذج GPTs المخصصة: نماذج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، مثل روبوتات الدردشة الآلية الخاصة بالصناعة، أو مساعدي البحث، أو أدوات الإنتاجية

نماذج GPTs المضبوطة بدقة: نماذج مُدرَّبة على مجموعات بيانات متخصصة للتطبيقات المتخصصة مثل التحليل القانوني، أو الأبحاث الطبية، أو دعم العملاء

أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات أو مواقع الويب أو الأدوات (على سبيل المثال، Microsoft Copilot في منتجات Office)

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق

فوائد GPTs

دعنا نلقي نظرة على بعض مزايا استخدام GPTs:

تحسين الإنتاجية: أتمتة المهام المتكررة مثل صياغة البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، وتحليل البيانات

تحسين خدمة العملاء: تقديم استجابات فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين مشاركة المستخدمين

المساعدة في التعلم والبحث: تلخيص المواضيع المعقدة، وتوليد الرؤى، ودعم التعليم

تعزيز الإبداع: المساعدة في توليد الأفكار، ومطالبات الكتابة، وسرد القصص

تمكين إنشاء الأكواد وتصحيح الأخطاء: مساعدة المطورين في كتابة الأكواد البرمجية وتحسينها بكفاءة

تأتي أفضل GPTs المخصصة للكتابة في أشكال مختلفة، كل منها مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كتابية محددة، مثل: تحسين تحسين تحسين محركات البحث: إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث للحصول على ترتيب أفضل على صفحات نتائج محرك البحث (SERP)

إنشاء المحتوى : إنشاء مقالات ومنشورات مدونة ونسخة تسويقية لتعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت

التحرير والتدقيق اللغوي : تحسين القواعد اللغوية، وتصحيح الأخطاء الإملائية، وتقديم اقتراحات حول الأسلوب، وتحسين الوضوح

الكتابة الأكاديمية : المساعدة في هيكلة المقالات والمراجعات الأدبية والأوراق البحثية

الكتابة الإبداعية: المساعدة في سرد القصص وكتابة الروايات وكتابة السيناريو

➡️ اقرأ المزيد: Grammarly مقابل ChatGPT: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل

ما الذي يجب أن تبحث عنه في GPTs للكتابة؟

إذا كنت تبحث عن محتوى مُنشَأ بالذكاء الاصطناعي يكاد يكون مشابهًا للكتاب البشريين أو أفضل منهم في بعض الحالات، فيجب عليك البحث عن كتابة GPTs المصممة لحالات استخدام محددة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي اختيار GPT التي تعزز سير عملك حقًا. بعض العوامل التي يجب مراعاتها هي

الدقة وفهم السياق: اختر GPT للكتابة الجيدة التي تولد محتوى مناسبًا ومتماسكًا وسليمًا من الناحية الواقعية مع الحفاظ على النبرة والأسلوب المناسبين

قابلية التخصيص: ابحث عن GPTs التي تسمح بضبطها أو هندستها بشكل سريع لتتناسب مع صوت علامتك التجارية ومتطلبات مجال عملك

النحو والوضوح: ابحث عن GPT التي تنتج نصًا منظمًا جيدًا وصحيحًا نحويًا وقابلًا للقراءة دون تحرير مفرط

الإبداع والقدرة على التكيف: اختر GPT لتوليد الأفكار والمحتوى الأصلي الجذاب مع التكيف مع أنماط الكتابة المختلفة، من التقارير الفنية إلى سرد القصص الإبداعية

الكشف عن الانتحال والذكاء الاصطناعي: تأكد من أن GPT ينشئ محتوى فريدًا ولا يعيد توظيف النص الحالي الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي دون إسناد مناسب

الاندماج: اختر نموذجًا يتكامل مع أدوات الكتابة، مثل Microsoft Word أو محرر مستندات Google أو أنظمة إدارة المحتوى (CMS)

احتياجات الكتابة: ضع في اعتبارك كتابة GPTs بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك. تتخصص بعض أدوات GPTs في أنواع معينة من الكتابة أو التحرير، لذا فإن مواءمة الأداة مع حالة استخدامك الأساسية أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، قد لا ينشئ مُحسِّن الكتابة محتوى ممتازًا من إنشاء الذكاء الاصطناعي ولكنه قد يساعدك على تحسين المحتوى الحالي إذا تم استخدامه بفعالية

سهولة الاستخدام: الواجهة المعقدة تعيق إنتاجيتك بدلاً من أن تساعدها. ابحث عن نماذج GPT التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيرًا تقنيًا

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب مطالبات الذكاء الاصطناعي لتحسين مدخلاتك والحصول على مخرجات أكثر دقة من نموذج GPT. فكلما كانت مطالباتك أفضل، كان المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي أفضل.

أفضل 20 من أفضل GPTs للكتابة

هل أنت مستعد للبدء أخيرًا في كتابة كتابك أو استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات لك؟ سواءً كنت تكتب منشورات مدونة أو أوراقًا أكاديمية أو تريد أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الكتابة الاحترافية، فهناك GPT متخصص في الكتابة مصمم خصيصًا لك.

في الأسفل، قمنا بتجميع قائمة بأفضل نماذج GPT للكتابة المتاحة في ChatGPT، مصنفة بناءً على حالات الاستخدام المختلفة. يتم تقييم كل نموذج من نماذج GPT بناءً على ميزاته وقابليته للاستخدام والقيود المحتملة لمساعدتك في اختيار مساعد الكتابة المناسب لاحتياجاتك.

1. كاتب محتوى المدونة (الأفضل لإنشاء منشورات المدونة)

عبر كاتب محتوى المدونة

إذا كنت تبحث عن GPTs للكتابة لمساعدتك في مهام الكتابة الإبداعية، فإن كاتب محتوى المدونة هو الأداة المناسبة تمامًا. فهو يساعد الكُتّاب في التغلب على عوائق الكتابة، واستكشاف زوايا جديدة، وضمان إخراج محتوى متسق.

هل تكتب مقالاً قيادياً فكرياً أو مراجعة لمنتج؟ تعمل هذه الأداة على صقل المحتوى الخاص بك وتحسينه لجذب الجمهور.

نموذج GPT هذا ممتاز لتوليد المحتوى، لكنه لا يتوقف عند هذا الحد! فهو يساعدك أيضًا على هيكلة المقالات، وإنشاء مخططات تفصيلية، وتحسين قابلية القراءة، والحفاظ على نبرة متسقة. وبالتالي، فهو أداة ممتازة لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى دون المساس بالجودة.

أفضل ميزات كاتب محتوى المدونة

أنشئ مخططات ومسودات منشورات المدونة بناءً على موضوع أو كلمات رئيسية معينة

صياغة عناوين ومقدمات جذابة لجذب انتباه القراء

احصل على اقتراحات للعناوين الفرعية والمحتوى الداعم

تحسين المحتوى لكلمات رئيسية محددة لتحسين ظهوره على محرك البحث

قيود كاتب محتوى المدونة

قد يتطلب تحريرًا يدويًا لتحسين النغمة والتدفق وفقًا لأساليب الكتابة الخاصة بك

تسعير كاتب محتوى المدونة

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاتب محتوى المدونة

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

2. خبير تحسين محركات البحث في المدونة (الأفضل لمحتوى المدونة المحسّن لتحسين محركات البحث)

عبر Blog SEO Expert

يؤدي تحسين محركات البحث (SEO) إلى زيادة حركة المرور العضوية إلى المدونات. يستخدم Blog SEO Expert الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكُتَّاب على تحسين محتوى مدوناتهم لمحركات البحث، مما يحسِّن من الظهور والوصول.

تساعد هذه الأداة في البحث عن الكلمات المفتاحية، والتحسين على الصفحة، وتحليل المحتوى، مما يجعل تحسين محركات البحث أكثر سهولة حتى لمن ليس لديهم معرفة تقنية واسعة. سواءً كان تأليف منشورات الأعمدة أو تقييمات المنتجات أو مقالات القوائم، تتيح أداة GPT هذه وضع الكلمات المفتاحية الفعّالة وتنظيم المحتوى وتحسين قابلية القراءة.

أفضل ميزات خبير تحسين محركات البحث في المدونات

قم بإجراء بحث وتحليل للكلمات المفتاحية لتحديد مصطلحات البحث ذات الصلة

حسِّن المحتوى للكلمات المفتاحية المستهدفة، بما في ذلك علامات العنوان والأوصاف الوصفية والنص الأساسي

توليد اقتراحات للروابط الداخلية والخارجية لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث

حلل محتوى المنافسين لتحديد فرص التحسين

قيود خبير تحسين محركات البحث في المدونات

قد تختلف النتائج اعتمادًا على القدرة التنافسية للكلمات الرئيسية المستهدفة واستراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة

تسعير خبير تحسين محركات البحث في المدونات

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خبراء تحسين محركات البحث في المدونات

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

إليك فيديو صغير عن كيفية الكتابة بشكل أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي:

3. مدرب الكتابة الإبداعية (الأفضل للمساعدة في الكتابة الإبداعية)

عبر مدرب الكتابة الإبداعية

مدرب الكتابة الإبداعية هو برنامج GPT للكتابة مصمم خصيصًا للكتّاب الذين يتطلعون إلى صقل مهاراتهم في سرد القصص وتطوير سرد جذاب. سواء كنت تعمل على كتابة رواية، أو قصة قصيرة، أو محتوى مدونة إبداعية، يقدم لك هذا الذكاء الاصطناعي اقتراحات تتعلق بالأسلوب، وتعديلات في الأسلوب، وتعديلات في النبرة، وتحسينات في البنية.

هذا GPT مثالي لكتاب الروايات والشعراء والمدونين الذين يجربون أنماطًا مختلفة من الكتابة. يمكنه إنشاء مطالبات، وتحسين تدفق الجمل، واقتراح خيارات بديلة للكلمات لجعل كتابتك أكثر تعبيرًا وغامرة.

أفضل ميزات مدرب الكتابة الإبداعية*

عزز سرد القصص والتفاعل مع اقتراحات الأسلوب

الوصول إلى مطالبات الكتابة الإبداعية لإثارة أفكار جديدة

صقل بنية الجملة واختيار الكلمات من أجل سهولة قراءة أفضل

هيكلة القصص مع تحسين وتيرة السرد وتدفق السرد

قيود مدرب الكتابة الإبداعية

تفتقر إلى العمق العاطفي مقارنة بالإبداع البشري

أسعار مدرب الكتابة الإبداعية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدرب الكتابة الإبداعية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

4. ArticleGPT (الأفضل لتوليد المقالات)

عبر المقالGPT

غالباً ما يستغرق إنشاء مقالات مدروسة جيداً وغنية بالمعلومات وقتاً طويلاً. تعمل أداة ArticleGPT على تحسين هذه العملية من خلال إنشاء مقالات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات. تساعد هذه الأداة الكُتّاب في إنتاج محتوى عالي الجودة بكفاءة أكبر، مما يوفر الوقت للمهام الأخرى.

من خلال إدخال موضوع أو كلمات رئيسية، يقوم المستخدمون بتوجيه الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقالات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في إنشاء محتوى بأساليب مختلفة، مما يساعد الكُتّاب في تعزيز الإنتاجية وإيجاد الكلمات المناسبة.

أفضل ميزات ArticleGPT*

تصميم مقالات كاملة، بما في ذلك إنشاء عناوين وعناوين فرعية

إنشاء محتوى بسرعة وكفاءة

احصل على المعلومات ذات الصلة والتفاصيل الداعمة للموضوع المختار

استخدم أساليب ونغمات كتابة مختلفة لتتناسب مع الغرض من المقالة

قيود المقالةGPT

قد تتطلب تدقيق الحقائق يدوياً للتأكد من دقتها

أسعار GPT للمقالات

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مقالاتGPT

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: مولدات فقرات الذكاء الاصطناعي المجانية للكتابة

5. كاتب المقالات (الأفضل لكتابة المقالات الطويلة)

عبر كاتب المقالات

مثل ArticleGPT، كاتب المقالات هو كاتب المقالات هو كاتب GPT للكتابة مصمم لمساعدتك في إنشاء المحتوى بكفاءة.

إنها فعالة بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى محتوى مناسب لتحسين محركات البحث بأقل جهد ممكن. فهو يصيغ مقالات مدروسة جيدًا ومنظمة بشكل منطقي، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على تنقيح الناتج النهائي وتخصيصه.

أفضل ميزات كاتب المقالات

أنشئ مقالات كاملة بناءً على الكلمات المفتاحية أو مطالبات الكتابة

احصل على تعديلات متعددة للنغمة والأسلوب لمختلف الجماهير

تأكد من البنية المنطقية والتدفق السلس للأفكار

استخدم إمكانياته المتقدمة لتقديم اقتراحات بناءً على الجمهور المستهدف والنتيجة المتوقعة

قيود كاتب المقالات

في بعض الأحيان تنتج محتوى يفتقر إلى العمق أو الأصالة إذا كان الموجه عامًا جدًا

تسعير كاتب المقالات

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاتب المقالات

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

6. اكتب لي (الأفضل للمساعدة على الكتابة المتنوعة)

عبر اكتب لي

اكتب لي هو مساعد كتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة منشئي المحتوى على تبسيط عملية الصياغة. سواءً كنت تعمل على منشورات المدونة أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، فإن هذه الأداة تُنشئ محتوى متماسكًا ومنظمًا بناءً على مدخلاتك.

مثالية لأولئك الذين يعانون من عقدة الكتابة، يساعد تطبيق "اكتب لي" على بدء العملية الإبداعية من خلال تقديم اقتراحات ومخططات ومسودات كاملة من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

إنها مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يحتاجون إلى نقطة بداية سريعة قبل تنقيح المحتوى ليتناسب مع أسلوبهم وصوتهم الشخصي.

أكتب لي أفضل الميزات

استخدم أفكار المحتوى والهياكل ونقاط الحوار الرئيسية

ضبط اللهجة والأسلوب لمختلف الجماهير والتنسيقات

تسريع إنشاء المحتوى عن طريق تقليل وقت العصف الذهني

تتكامل مع منصات مختلفة لسهولة الوصول إليها

قيود الكتابة لي

قد تتطلب تحريرًا وتنقيحًا لضمان الدقة والوضوح والاتساق مع صوت العلامة التجارية

اكتب من أجلي

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

اكتب لي التقييمات والمراجعات

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

راجع هذا الفيديو حول كيفية تنظيم المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى جمهور عالمي:

7. تحريرGPT (الأفضل للتحرير والتدقيق اللغوي)

عبر EditGPT

يتطلّب إتقان المحتوى المكتوب تحريرًا وتدقيقًا لغويًا دقيقًا. يساعدك برنامج EditGPT من خلال مساعدة الكتّاب على تحديد وتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم والأسلوب بمجرد إدخال النص.

وبالتالي، تعمل هذه الأداة على تحسين جودة المحتوى المكتوب وصقله بشكل كبير، مما يعزز الوضوح والإيجاز في التعبير.

أفضل ميزات EDITGPT*

استخدم اقتراحات الأسلوب لتحسين الوضوح والإيجاز

فهم الملاحظات حول بنية الجملة وتدفقها

ضمان الاتساق في اللهجة والأسلوب

تحسين جودة المحتوى المكتوب وصقله بشكل عام

قيود تحريرGPT

قد تعاني مع أساليب الكتابة التقنية أو المتخصصة للغاية، مما يغير المعنى المقصود من الجملة

تحرير أسعار GPT

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تصنيفات ومراجعات EDITGPT*

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

اقرأ أيضًا: Wordtune مقابل Grammarly: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

8. دليل منشئ الكتب (الأفضل لإنشاء الكتب ودعمها)

عبر دليل منشئي الكتب

دليل منشئي الكتب هو دليل GPT للكتابة مصمم خصيصًا للمؤلفين والكتاب الطموحين الذين يتطلعون إلى تبسيط عملية كتابة الكتب. سواء كنت تؤلف كتبًا خيالية أو غير خيالية أو كتب مساعدة ذاتية، يساعدك هذا الدليل في كل شيء بدءًا من توليد الأفكار وتنظيم الفصول إلى صقل اللغة والحفاظ على الاتساق.

علاوة على ذلك، يعمل دليل صانع الكتاب كمدرب كتابة افتراضي، مع إرشادات مدمجة حول تقنيات سرد القصة، ووتيرة الكتابة، وتطوير الشخصية.

أفضل ميزات دليل منشئي الكتب

خطط، وحدد الخطوط العريضة للكتب الخيالية وغير الخيالية وقم بتنظيمها وهيكلها

توليد أفكار للحبكة والموضوعات وتطوير الشخصيات

احصل على اقتراحات لتحسين الأسلوب والنبرة ووتيرة الكتابة

الوصول إلى ملاحظات حول سهولة القراءة والتفاعل

قيود دليل منشئي الكتب

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه تحريرًا كبيرًا وإعادة كتابة المحتوى الذي تم إنشاؤه ليتماشى مع الرؤية الإبداعية للمؤلف ولضمان الأصالة

تسعير دليل منشئي الكتب

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات دليل منشئي الكتب

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: كشف استطلاع أجرته شركة Statista على المؤلفين الأمريكيين أن 23% منهم استخدموا الذكاء الاصطناعي في عملية الكتابة. من بينهم، 47% منهم استخدموا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في قواعد اللغة، بينما استخدمه 29% منهم في العصف الذهني للشخصيات وأفكار الحبكة. ومن المثير للدهشة أن أقل من 10% منهم اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لإنشاء نص فعلي!

9. الكتابة الأكاديمية (الأفضل للأبحاث الأكاديمية والكتابة)

عبر الكتابة الأكاديمية

تم تصميم GPT للكتابة الأكاديمية لمساعدة الطلاب والباحثين في إنتاج أوراق ومقالات وتقارير أكاديمية عالية الجودة. تساعد هذه الأداة في تنظيم الحجج، والاستشهاد بالمصادر، وضمان الامتثال للأعراف الأكاديمية.

من خلال توفير مدخلات حول الموضوع ونتائج البحث وأسلوب الاقتباس المطلوب، يقوم المستخدمون بإنشاء مستندات أكاديمية جيدة التنظيم ومنسقة بشكل صحيح بسهولة.

أفضل ميزات الكتابة الأكاديمية

إنشاء الخطوط العريضة المنظمة للأوراق البحثية والمقالات

احصل على اقتباسات مقتبسة في أنماط APA و MLA و شيكاغو

صقل اللهجة الأكاديمية واللغة الرسمية

تعزيز التدفق المنطقي وتطوير الحجة

قيود الكتابة الأكاديمية

لا تنشئ بحثًا أصليًا أو تتحقق من دقة الوقائع وقد تواجه صعوبة في الموضوعات الأكاديمية عالية التقنية أو المتخصصة

تسعير الكتابة الأكاديمية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكتابة الأكاديمية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

10. كاتب المراجعات الأدبية (الأفضل لإنشاء المراجعات الأدبية)

عبر كاتب المراجعات الأدبية

كاتب المراجعات الأدبية مصمم خصيصًا للأكاديميين والباحثين والطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدة في تجميع وتلخيص وتحليل الأبحاث الموجودة.

يساعد المستخدمين على التنقل عبر كميات هائلة من المحتوى العلمي، واستخراج الرؤى الرئيسية، وتنظيم مراجعات أدبية شاملة.

يمكنك تحديد المواضيع، والكلمات المفتاحية، وأنماط الاقتباس، وحتى إطار زمني محدد يمكنك من خلاله تحديد مصدر الكتابة الأكاديمية وإنشاء مراجعة أدبية.

أفضل ميزات كاتب المراجعات الأدبية

لخص النتائج الرئيسية من مصادر أكاديمية متعددة

تحديد اتجاهات البحث والثغرات في المقالات الأكاديمية

تنظيم المحتوى من أجل مراجعة أدبية جيدة التنظيم

عزز سهولة القراءة من خلال تحسين اللغة الأكاديمية المعقدة

قيود كاتب المراجعات الأدبية

لا يمكن التحقق من مصداقية جميع المصادر تلقائيًا

تسعير كاتب المراجعات الأدبية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاتب المراجعات الأدبية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمستندات Word لتبسيط إنشاء المحتوى

11. كاتب الإعلانات GPT (الأفضل لإنشاء نسخ تسويقية)

عبر الكاتب GPT

الكتابة التسويقية المقنعة ضرورية لجذب العملاء وزيادة المبيعات. صُممت GPT لكاتب الإعلانات لمساعدة المسوّقين في إنشاء نسخة فعّالة ومقنعة لمختلف المنصات.

تسمح لك هذه الأداة السهلة الاستخدام بصياغة العناوين الرئيسية ونسخة الإعلانات ومحتوى الموقع الإلكتروني والمواد التسويقية الأخرى من خلال توفير مدخلات حول المنتج أو الخدمة التي يتم تسويقها والجمهور المستهدف والنبرة المطلوبة.

أفضل ميزات GPT للكتابة

حسِّن المحتوى للتحويلات باستخدام عبارات الحث على اتخاذ إجراء قوية

تكييف اللهجة والأسلوب لتتناسب مع هوية العلامة التجارية

الوصول إلى الاختلافات الموحية لاختبار A/B

صقل النسخة لتحسين سهولة القراءة والتأثير

قيود GPT لكاتب النسخ

تفتقر إلى الذكاء العاطفي العميق للتسويق القائم على سرد القصص

تسعير GPT لكاتب النسخ

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار/شهر

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات GPT للكتابة

Capterra: غير متاح

G2: غير متاح

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

12. أداة كتابة المقال (الأفضل لكتابة المقالات وتنظيمها)

عبر أداة كتابة المقالات

أداة كتابة المقالات هي أداة مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة الطلاب والباحثين والأكاديميين على صياغة مقالات جيدة التنظيم.

يعمل هذا GPT على تبسيط عملية كتابة المقالات، بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى تحديد النقاط الرئيسية وصقل الحجج. ويضمن الوضوح والتماسك والتدفق المنطقي، مما يجعله رفيقًا قيّمًا لمن يعملون على الأوراق الأكاديمية أو التقارير أو المقالات الإقناعية.

أفضل ميزات أداة كتابة المقالات

توليد الخطوط العريضة للمقالات والمسودات المنظمة

احصل على توصيات الأسلوب والنبرة للكتابة الأكاديمية

حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الجدل والهيكلية

تحقق من القواعد النحوية وسهولة القراءة لتحسين المسودات النهائية

قيود أداة كتابة المقالات

قد لا يستطيع كاتب المقالات هذا أن يحل محل التفكير النقدي والمهارات التحليلية المطلوبة لإنتاج مقالات أصلية وعالية الجودة

تسعير أداة كتابة المقالات

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أداة كتابة المقالات

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

13. إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي (الأفضل لإضفاء الطابع الإنساني على النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي)

عبر أنسنة الذكاء الاصطناعي

أحد التحديات التي تواجه النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو أنه قد يبدو آلياً أو غير طبيعي. يعالج برنامج Humanize AI هذه المشكلة من خلال مساعدة الكتّاب على جعل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يبدو أكثر شبهاً بالبشر.

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تحسين اللغة وتحسين التدفق وإضافة لمسة شخصية أكثر. استخدم المطالبات لإضفاء طابع إنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي الخاص بك لاكتساب ميزة تنافسية وتعزيز الإنتاجية.

إضفاء الطابع الإنساني على أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

تحسين النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ليبدو أكثر طبيعية وشبيهة بالبشر

تحسين تدفق المحتوى وسهولة قراءته

أضف لمسة فريدة إلى النص الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المحتوى على التأثير في القراء

تأكد من أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي لا يبدو آلياً بشكل مفرط

إضفاء الطابع الإنساني على قيود الذكاء الاصطناعي

قد يتطلب الأمر تعديلات يدوية للمحتوى الخاص بالسياق أو أنماط كتابة محددة

إضفاء الطابع الإنساني على تسعير الذكاء الاصطناعي

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

إضفاء الطابع الإنساني على تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

14. كاتب الروايات (الأفضل لإنشاء روايات جذابة ومفصلة)

عبر كتابة الرواية

كاتب الروايات هي أداة GPT مصممة خصيصًا للمؤلفين والروائيين الطموحين ورواة القصص الذين يحتاجون إلى المساعدة في صياغة روايات مقنعة. كما هو واضح تمامًا من اسمها، تساعد أداة الذكاء الاصطناعي هذه على تبسيط عملية الكتابة بحيث يمكنك حبك رواية بشكل أفضل، أو تطوير الشخصيات، أو تحسين الحوار.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من عائق الكتابة أو يبحثون عن الإلهام. من خلال توليد مطالبات إبداعية، وتحسين بنية الجمل، وتقديم تحسينات في الأسلوب، تتيح أداة Novel Writer للمؤلفين التركيز على سرد القصص أثناء التعامل مع المهام الثقيلة لتوليد المحتوى.

أفضل ميزات الكتابة الروائية

احصل على المساعدة في تطوير الشخصيات وبناء العالم

تحسين الحوار والبنية السردية

احصل على تحسينات مقترحة لوتيرة الكتابة وتدفق الحبكة

الوصول إلى تحليل مفصل لأسلوب الكتابة بناءً على تفضيلات النوع الأدبي

قيود الكتابة الروائية

قد لا تجسد صوت المؤلف الفريد بشكل كامل

تفتقر إلى الفوارق العاطفية العميقة في تطوير الشخصية

تسعير الكتابة الروائية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكتابة الروائية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. اطرح السؤال من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

15. مساعد كتابة السيناريو (الأفضل لكتابة السيناريو)

عبر مساعد كتابة السيناريو

مساعد كتابة السيناريو هو برنامج GPT مصمم لمساعدة كتاب السيناريو، وصانعي الأفلام، وكتاب المسرحيات على إنشاء سيناريوهات منظمة وجذابة. وهو يتبع تنسيقات السيناريو المتوافقة مع معايير الصناعة، مما يضمن تنظيم السيناريو الخاص بك بشكل احترافي من البداية إلى النهاية.

بالإضافة إلى التنسيق، يقدم مساعد كتابة السيناريو رؤى حول تطوير الشخصيات ووتيرة الكتابة وانتقالات المشهد. فهو ينشئ الحوارات، ويثري الأوصاف، ويقترح طرقًا لجعل نصك أكثر ديناميكية وجاذبية، مما يجعله خيارًا رائعًا للكتاب المبتدئين والمتمرسين.

أفضل ميزات مساعد الكتابة

تنسيق السيناريوهات وفقًا لمعايير الصناعة

اكتب أوصافًا فعالة للمشهد وحوارًا طبيعيًا وجذابًا

احصل بسهولة على تخطيط نصي احترافي

إنشاء نصوص جاهزة للإنتاج

قيود مساعد الكتابة المساعد

يتطلب مدخلات وتوجيهات كبيرة من كاتب السيناريو لخلق قصة مقنعة ومبتكرة

تسعير مساعد الكتابة

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مساعد الكتابة

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

16. خطافات مقدمة فيروسية (الأفضل لإنشاء مقدمات جذابة)

عبر خطافات المقدمة الفيروسية

كما يوحي اسمها، تُنشئ أداة " خطافات المقدمة الفيروسية " مقدمات مقنعة وجذابة للانتباه تجذب القارئ وتشجعه على متابعة القراءة.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لصياغة إدخالات المدونة أو المقالات أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتطلب مقدمة مقنعة. من خلال مشاركة التفاصيل حول الموضوع والجمهور المستهدف، يمكنك إنتاج خيارات تمهيدية متعددة.

تتيح للكتاب استكشاف أنماط ونغمات وأساليب مختلفة لاكتشاف الخطاف المثالي لمحتواهم.

أفضل ميزات خطافات المقدمة الفيروسية

إنشاء سطور افتتاحية عالية التحويل للمدونات ومقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي

تحليل الاتجاهات لإنشاء مقدمات تتوافق مع أنماط المشاركة الحالية

استخدم أشكالاً متعددة لتناسب أنماط المحتوى المختلفة

اطّلع على رؤى قيّمة لتحسين المقدمات لتحقيق أقصى قدر من الاحتفاظ بالجمهور

قيود الخطافات التقديمية الفيروسية

تعتمد الأداة على الاتجاهات الحالية، مما يحد من الأصالة

تسعير خطافات المقدمة الفيروسية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خطافات المقدمة الفيروسية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

📚 اقرأ أيضًا: كيفية كتابة وثائق المشروع: أمثلة وقوالب

17. تسويق المحتوى GPT (الأفضل لاستراتيجيات تسويق المحتوى)

عبر Content Marketing GPT

تسويق المحتوى GPT هو مساعد ذكاء اصطناعي متقدم مصمم خصيصًا للمسوقين والشركات والمدونين الذين يتطلعون إلى تبسيط استراتيجية المحتوى الخاصة بهم. فهو يساعد على تخطيط محتوى عالي الجودة وهيكلته وإنشاء محتوى عالي الجودة، مما يضمن الاتساق عبر منشورات المدونة، وحملات البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الأداة بتحليل اتجاهات تحسين محركات البحث ومقاييس تفاعل الجمهور، وتقدم رؤى حول نوع المحتوى الأفضل أداءً.

أفضل ميزات GPT لتسويق المحتوى

إنشاء منشورات المدونة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني

حسِّن استراتيجية المحتوى بما يتماشى مع اتجاهات تحسين محركات البحث ومقاييس مشاركة الجمهور

احصل على أفكار لإعادة استخدام المحتوى للتسويق متعدد المنصات

حسِّن من سهولة القراءة والهيكلية لتحسين الاحتفاظ بالجمهور

قيود GPT لتسويق المحتوى

قد لا تعكس توصيات تحسين محركات البحث دائمًا آخر التحديثات

أسعار GPT لتسويق المحتوى

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تصنيفات ومراجعات GPT لتسويق المحتوى

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

18. منشئ الصفحة المقصودة من HubSpot (الأفضل لنسخ الصفحات المقصودة)

عبر منشئ الصفحات المقصودة من Hubspot

الصفحات المقصودة ضرورية لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين أو عملاء. يستخدم مُنشئ الصفحات المقصودة من HubSpot الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين على إنشاء نسخة مقنعة للصفحة المقصودة. تساعد هذه الأداة في كتابة العناوين، والعبارات التي تحث على اتخاذ إجراءات، وغيرها من العناصر الأساسية لصفحة الهبوط عالية التحويل.

تتكامل هذه الأداة أيضًا بسلاسة مع مجموعة التسويق الخاصة ب HubSpot، مما يتيح لك تنقيح النسخة بناءً على رؤى الجمهور واختبار A/B.

منشئ الصفحة الرئيسية من HubSpot أفضل الميزات

تبسيط عملية إنشاء الصفحات المقصودة باستخدام قوالب منظمة واقتراحات في الوقت الحقيقي

طوِّر نسخة محسنة للتحويل للصفحة المقصودة دون عناء

اكتب عناوين مقنعة وعبارات CTA المقنعة

تطوير المحتوى بناءً على اتجاهات تحسين محركات البحث والمشاركة

مُنشئ الصفحة الرئيسية من قيود HubSpot

خيارات التخصيص محدودة مقارنةً بالكتابة اليدوية وقد تتطلب تنقيحًا بشريًا لتتناسب مع نبرة العلامة التجارية وصوتها

مُنشئ الصفحة الرئيسية من تسعير HubSpot

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

مُنشئ الصفحة الرئيسية من تقييمات ومراجعات HubSpot

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

19. مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات (الأفضل لصياغة رسائل بريد إلكتروني فعالة للمبيعات)

عبر مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات

تم تصميم مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات لمساعدة محترفي المبيعات على صياغة رسائل بريد إلكتروني باردة مقنعة تجذب الانتباه وتثير الاستجابات.

باستخدام هذه الأداة، قم بتحليل أفضل الممارسات في التواصل عبر البريد الإلكتروني واحصل على قوالب منظمة، وأسطر مواضيع مقنعة، ورسائل محسنة مصممة خصيصًا لمختلف الجماهير. تساعدك أداة GPT هذه على صياغة رسائل بريد إلكتروني متميزة للعملاء ومتابعة العملاء المحتملين وعروض المبيعات.

أفضل ميزات مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات*

صمّم قوالب بريد إلكتروني باردة عالية التحويل لتحسين التواصل مع المبيعات

استخدم سطور الموضوعات المقنعة لزيادة معدلات فتح الرسائل

تعرّف على كيفية تحسين نبرة البريد الإلكتروني وهيكله من أجل مشاركة أفضل

إضفاء الطابع الشخصي على محتوى البريد الإلكتروني بناءً على رؤى الجمهور والصناعة

قيود مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات

رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تبدو أحيانًا عامة بدون تخصيص

تسعير مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

📮 ClickUp Insight: حوالي 43% من العاملين يرسلون من 0 إلى 10 رسائل يوميًا. في حين أن هذا يشير إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، مع حدوث مناقشات مهمة في مكان آخر (مثل البريد الإلكتروني). لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات والتبديل غير الضروري بين المنصات المختلفة، فأنت بحاجة إلى تطبيق كل شيء للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

20. مولد نصوص مجانية للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتوليد نصوص جديدة)

عبر مولد نصوص مجانية للذكاء الاصطناعي

مولد نصوص الذكاء الاصطناعي المجاني هو أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة كتاب السيناريو في صياغة حوارات ومشاهد ونصوص كاملة وجذابة.

سواء كنت تكتب للأفلام أو التلفزيون أو يوتيوب أو مقاطع الفيديو الخاصة بالشركات، فإن هذه GPT تبسط عملية كتابة السيناريو من خلال توفير الخطوط العريضة المنظمة وحوارات الشخصيات وأوصاف المشاهد.

أفضل ميزات مولد نصوص الذكاء الاصطناعي المجانية

أنشئ نصوصًا وحوارات وأوصاف مشاهد جديدة كاملة في ثوانٍ بناءً على المطالبات

تطوير قصص جذابة وتفاعلات الشخصيات

تنسيق النصوص وفقًا لمعايير الصناعة (على سبيل المثال، السيناريو، يوتيوب، الشركات)

حسِّن تدفق النص ووتيرته باستخدام التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

قيود مولد نصوص الذكاء الاصطناعي المجانية

قد تفتقر إلى الفوارق العاطفية العميقة مقارنةً بالنصوص المكتوبة من قبل البشر

تسعير مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي المجانية

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي المجانية

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

21. مدقق السرقة الأدبية (الأفضل لضمان الأصالة)

عبر مدقق الانتحال

يعد ضمان أصالة المحتوى المكتوب أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً في الأوساط الأكاديمية والمهنية. يستخدم مدقق الانتحال الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الانتحال في النص.

تساعد هذه الأداة الكتاب على تجنب الانتحال غير المقصود والتأكد من أن عملهم أصلي. تقوم الأداة بالبحث عن أوجه التشابه مع المحتوى الموجود على الإنترنت أو في قواعد البيانات وتحدد مشكلات الانتحال المحتملة.

أفضل ميزات مدقق الانتحال

يكتشف حالات الانتحال في النص عن طريق الفحص مقابل المحتوى وقواعد البيانات على الإنترنت

يحدد مشكلات الانتحال المحتملة

يقدم اقتراحات للاقتباس أو إعادة الصياغة المناسبة

تساعد الكُتّاب على ضمان أصالة عملهم

قيود مدقق الانتحال

تختلف دقة اكتشاف الانتحال باختلاف الأداة والمصادر التي تتحقق منها

تسعير مدقق الانتحال

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدقق الانتحال

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

22. كاتب منشور احترافي على لينكد إن (الأفضل لإنشاء محتوى على لينكد إن)

عبر كاتب منشور احترافي على لينكد إن

تم تصميم GPT كاتب المنشورات الاحترافية على LinkedIn لمساعدة المحترفين والمسوّقين وقادة الفكر على صياغة منشورات جذّابة على LinkedIn تزيد من الظهور والتفاعل. إنه يفهم خوارزمية LinkedIn ويضمن تنظيم المنشورات لتحقيق أقصى قدر من الوصول مع الحفاظ على الأصالة والاحترافية.

تساعدك مواءمة المحتوى مع الموضوعات الشائعة والمصطلحات الخاصة بالمجال على الحفاظ على صوت موثوق به وقابل للتطبيق على LinkedIn.

أفضل ميزات كاتب المنشورات الاحترافية على لينكد إن للمحترفين

تخصيص منشورات عالية الجودة على LinkedIn مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لمجال عملك وجمهورك

حسِّن المنشورات من أجل المشاركة باستخدام تقنيات التنسيق والهيكلة التي أثبتت جدواها

استخدم خطافات قوية، وعبارات تحث على اتخاذ إجراء، وتقنيات التنسيق لجعل المنشورات أكثر قابلية للمسح والتفاعل

فهم اتجاهات LinkedIn باستخدام أدوات تحليل البيانات المدمجة لمواءمة المحتوى مع المناقشات الحالية

قيود الكاتب المحترف على لينكد إن للمحترفين

قد لا تلتقط الرؤى المتخصصة بشكل كامل دون مدخلات المستخدم

تسعير كاتب منشور احترافي على لينكد إن للمحترفين

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب المحترف على لينكد إن للكتابة

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

23. كاتب القصص (الأفضل لتطوير القصص والعصف الذهني للأفكار)

عبر راوي القصص الكاتب

انغمس في عالم يجتمع فيه سرد القصص مع الابتكار! يتيح كاتب سرد القصص للمؤلفين والمدونين ومنشئي المحتوى إنشاء قصص آسرة مع الرسوم التوضيحية.

باستخدام هذه الأداة، ستختبر مزيجًا فريدًا من صور الشخصيات والإبداعات المخصصة والتنوع في الأنواع والرسوم التوضيحية في الوقت الفعلي وتجربة تفاعلية مصممة خصيصًا لك. يمكنك التحكم في السرد، وتشكيل مغامرتك بطرق لا تعد ولا تحصى واكتشاف المسارات التي تتناسب مع خيالك.

أفضل ميزات الكاتب القصصي

قم بتحميل صورك - سواء كانت صورة لنفسك أو لحيوانك الأليف أو لمحيطك

أنشئ شخصيات مخصصة وإعدادات غامرة وعناصر بصرية أخرى تبعث الحياة في القصة بناءً على الإشارات البصرية من صورك

استخدام التحليل المتقدم لإنشاء قصص وصور مدروسة

حوِّل الأفكار إلى قصص وصور عبر منصات متعددة

قيود الكاتب الكاتب القصصي

تتطلب مدخلات بشرية لضمان الأصالة وتجنب الحبكات النمطية

تسعير الكاتب القصصي

متوفرة مع ChatGPT Plus وPro وTeam وTeam وEperprise:

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

الإيجابي: 200 دولار شهرياً

الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب القصصي

مراجعات غير كافية: لا توجد مراجعات كافية

G2: مراجعات غير كافية

🔎 هل تعلم؟ وجد بحث حديث أن 55% من محترفي التسويق يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، حيث يستخدمه 54% منهم لإنشاء المسودات الأولى، و43% لتحسين المحتوى، و42% للتحرير.

ClickUp-التطبيق اليومي للعمل والكتابة

في حين أن كتابة GPTs يمكن أن تساعد في تحسين عملية الكتابة، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات الإنتاجية تنقل العملية إلى المرحلة التالية.

Clickup، التطبيق اليومي للعمل وأحد أفضل أدوات إنشاء المحتوى وإدارة سير العمل بالذكاء الاصطناعي المتكاملة، يقدم منصة شاملة لإدارة دورة حياة المحتوى بأكملها.

من العصف الذهني الأولي وإنشاء المحتوى إلى التحرير التعاوني وإدارة المشاريع، فهي توفر مركزًا مركزيًا لجميع احتياجاتك الكتابية.

استخدم ClickUp Brain لتبسيط النص المعقد وجعل كتابتك أكثر وضوحًا وفعالية

ClickUp Brain هو مساعدك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي، حيث يدمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عملك وعملياتك اليومية. يتيح لك ذلك إنشاء محتوى عالي الجودة، وتنقيح المسودات، وتنظيم كتابتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

صياغة منشورات المدونة، أو النسخة التسويقية، أو الكتابة التقنية - هذا النموذج المتقدم للذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp Docs يقوم بكل شيء. فهو يقدّم اقتراحات ذكية ويلخّص المحتوى المكتوب ويحرّره لتحسين قابلية القراءة والتفاعل، مما يجعله الرفيق المثالي لمنشئي المحتوى والكتّاب والمسوّقين.

إليك ما قاله مستخدم Reddit u/codymreese عن استخدام ClickUp Brain:

نحن نستخدمه لإخبار الموظفين بالخطوات التالية، ولإنشاء الأتمتة، ونقوم بتحميل وثائق الأدوات والبرامج والتي يمكن البحث فيها داخل الذكاء الاصطناعي. لقد استخدمت الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي في طرق العرض لأصحاب المصلحة الرئيسيين حتى يتمكنوا من النقر فقط ويقوم الذكاء الاصطناعي بتشغيلها وتحديثها على المهمة والخطوات التالية.

نحن نستخدمه لإخبار الموظفين بالخطوات التالية، ولإنشاء الأتمتة، ونقوم بتحميل وثائق الأدوات والبرامج والتي يمكن البحث فيها داخل الذكاء الاصطناعي. لقد استخدمت الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي في طرق العرض لأصحاب المصلحة الرئيسيين حتى يتمكنوا من النقر فقط ويقوم الذكاء الاصطناعي بتشغيلها وتحديثها على المهمة والخطوات التالية.

احصل على قالب مجاني احصل على نهج منظم لإنشاء المحتوى باستخدام قالب كتابة المحتوى من ClickUp

بالإضافة إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، تقدم ClickUp أيضًا قوالب كتابة المحتوى التي تقضي على مشكلة عرقلة الكاتب بشكل فعال. يساعدك قالب ClickUp لكتابة المحتوى على تنظيم الأفكار وتتبع المراجعات والتعاون بسلاسة مع السماح لك بـ

احتفظ بجميع مسودات المحتوى والأبحاث والمراجعات في مكان واحد

اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي لتنقيح المحتوى وتحسينه

تعيين تواريخ الاستحقاق والتذكير للبقاء في الموعد المحدد

استخدم الاقتراحات وأدوات التنسيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة مصقولة

🎁 مكافأة: للحصول على إرشادات الكتابة والتوثيق المنظم، استكشف قالب إرشادات الكتابة ClickUp.

أطلق العنان لإمكاناتك الإبداعية مع ClickUp

يستكشف هذا الدليل بعضاً من أفضل مساعدي الكتابة المدعومين بالذكاء الاصطناعي، كل منها يلبي احتياجات مختلفة - تسويق المحتوى، أو الكتابة الأكاديمية، أو توثيق الأعمال. ومع ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد ممكن، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أداة كتابة، فأنت بحاجة إلى منصة متكاملة تعمل على تحسين إنشاء المحتوى والتعاون وإدارة سير العمل.

هنا يأتي دور ClickUp. بفضل إدارة المهام القوية، والتعاون في الوقت الحقيقي، وسير العمل القابل للتخصيص، يساعدك ClickUp على تخطيط وتتبع وتحسين عملية الكتابة من البداية إلى النهاية. سواءً كنت مدوناً أو مسوقاً أو روائياً، فإن ClickUp يحافظ على كل شيء في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على إنشاء أفضل أعمالك. هل أنت مستعد لتجربة مستقبل الكتابة؟ قم بالتسجيل في ClickUp واكتشف كيف يحول عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.