10 نماذج مجانية لاتفاقيات شراكة مجانية لصفقات تجارية سهلة

الشراكة ليست عقداً قانونياً بين شخصين متساويين. إنها تحالف عاطفي بين شخصين ملتزمين بنجاح بعضهما البعض.

الشراكة ليست عقداً قانونياً بين شخصين متساويين. إنها تحالف عاطفي بين شخصين ملتزمين بنجاح بعضهما البعض.

الشراكات هي العمود الفقري لنمو الأعمال، سواء كنت تطلق شركة ناشئة، أو تحصل على راعٍ جديد للمشروع، أو تتوسع في أسواق غير مستغلة. ولكن إليك المشكلة: حتى أكثر أشكال التعاون الواعدة يمكن أن تتعثر بدون إرشادات واضحة.

على مدى السنوات القليلة المقبلة، تتوقع 76% من الشركات حدوث تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها بسبب نظم الشراكة.

وهنا يأتي دور نماذج اتفاقيات الشراكة. تضمن هذه الوثائق سلاسة تعاون الفريق من خلال تحديد الأدوار ووضع التوقعات.

إذا كنت تفكر، "لكن صياغة الاتفاقيات القانونية تبدو معقدة، فلا تقلق. لقد قمنا بتغطيتك!

دعنا نستكشف 10 نماذج اتفاقيات شراكة مجانية قابلة للتخصيص مصممة لتبسيط العملية.

ما هي نماذج اتفاقيات الشراكة؟

قوالب اتفاقيات الشراكة هي مستندات مصممة مسبقًا تحدد الشروط والأحكام لطرفين أو أكثر يعملون معًا على هدف مشترك.

تعمل اتفاقية الشراكة المخصصة على تبسيط عملية إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة من خلال توفير إطار عمل منظم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وترتيبات تقاسم الأرباح وآليات حل النزاعات.

وهي مفيدة بشكل خاص في السيناريوهات التي يكون فيها التواصل الواضح أمرًا أساسيًا، مثل استخدام برامج التعاون مع العملاء لإدارة المشاريع أو الحفاظ على الشفافية.

هذه القوالب قابلة للتكيف مع أنواع مختلفة من العقود، من الشراكات العامة وذات المسؤولية المحدودة إلى اتفاقيات التنمية المشتركة والشراكة التجارية.

ما الذي يجعل قالب اتفاقية الشراكة جيداً؟

نموذج اتفاقية الشراكة العامة هو أكثر من مجرد مستند؛ إنه أداة تضمن الوضوح والإنصاف وأساس قوي للتعاون. إليك ما يجب البحث عنه:

هيكل شامل : يغطي تفاصيل الشراكة الأساسية مثل أدوار الشركاء والمسؤوليات وتقاسم الأرباح وعمليات اتخاذ القرارات، خاصة في اتفاقيات التعاون

لغة واضحة : تستخدم مصطلحات سهلة الفهم، وتتجنب المصطلحات القانونية المعقدة للغاية

قابلية التخصيص : تتكيف مع الاحتياجات المحددة لكيان الشراكة الخاص بك

بنود حل النزاعات : تحدد كيفية التعامل مع النزاعات لتجنب الخلافات المطولة

شروط الإنهاء : تتضمن شروطًا واضحة لإنهاء الاتفاقية أو حل الشراكة، كما هو الحال في نماذج عقود التسويق

الامتثال القانوني : تفي بالمعايير القانونية المحلية والخاصة بالصناعة

توزيع الحصص : تفاصيل كيفية تقسيم حصة الملكية أو الأرباح

أحكام السرية: تحمي المعلومات التجارية الحساسة التي تتم مشاركتها بين الشركاء، كما هو الحال في نماذج عروض الأعمال

🧠 حقيقة ممتعة: اتفاقيات الشراكة ليست اختراعًا حديثًا! بل يمكن إرجاعها إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، حيث كان التجار يضفون الطابع الرسمي على شراكاتهم على ألواح طينية.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لاتفاقيات الشراكة في Word و ClickUp

10 نماذج مجانية لاتفاقية شراكة مجانية

ألن يكون من الرائع أن يكون لديك منصة واحدة تجمع كل ما تحتاجه للعمل في مكان واحد - المستندات والمهام والدردشة والتكاملات وحتى القوالب المبنية مسبقًا؟

هذا بالضبط ما يفعله تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.

مع وجود أكثر من 1000 نموذج لأي حالة استخدام ومجال، لن تضطر إلى القيام بأي شيء من الصفر، مما يخلصك من التخمين في معظم مهام المشروع.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض مهام سير العمل. كما استخدمنا أيضاً الأتمتة المدمجة لتيسير بعض مهام سير العمل، خاصةً عندما تقوم الحقول المخصصة بالتقاط المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيراً، استخدمنا أيضاً تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء المهام تلقائياً عندما تصدر بعض الأنظمة الأساسية تنبيهاً أو تظهر مشكلات محتملة في الأداء.

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض مهام سير العمل. كما استخدمنا أيضاً الأتمتة المدمجة لتيسير بعض مهام سير العمل، خاصةً عندما تقوم الحقول المخصصة بالتقاط المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيراً، استخدمنا أيضاً تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء المهام تلقائياً عندما تصدر بعض الأنظمة الأساسية تنبيهاً أو تظهر مشكلات محتملة في الأداء.

دعنا نتفحص نماذج نماذج اتفاقيات الشراكة المجانية التي اختارها ClickUp لك، واحداً تلو الآخر.

1. قالب اتفاقية الشراكة ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد شروط ممثلي الشراكة، والتزامات كل طرف، والمساهمات المالية مع الالتزامات مع نموذج اتفاقية شراكة ClickUp

اتفاقية الشراكة هي وثيقة قانونية مهمة للشركات التي تتعاون مع الآخرين. يساعدك قالب اتفاقية الشراكة ClickUp على إنشاء اتفاقية شاملة وسليمة من الناحية القانونية.

باستخدام نموذج عقد العمل هذا، يمكنك تبسيط عملية اتفاقية الشراكة وتقليل المخاطر القانونية وبناء أساس قوي لمشروعك التعاوني.

بعض الميزات الرئيسية للنموذج هي:

سير العمل المنظم: تنظيم المهام المتعلقة بصياغة الاتفاقية ومراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها بكفاءة

مركز التعاون: شارك مسودات العقود بسهولة، واجمع الملاحظات، واحرص على توافق جميع الأطراف المعنية

التحكم في الإصدار: تتبع التغييرات والمراجعات التي تم إجراؤها على الاتفاقية طوال العملية

التذكيرات الآلية: قم بإعداد الإشعارات لتتبع المواعيد النهائية وضمان إنجاز المهام في الوقت المناسب

🔑 مثالي لـ: شركاء الأعمال الذين يرغبون في صياغة اتفاقية شراكة بسرعة

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بتضمين بند للتعديلات المستقبلية في اتفاقيات الشراكة الخاصة بك. يضمن لك بند مدمج لتحديث الاتفاقية إمكانية التكيف مع التغييرات مثل إضافة شركاء جدد، أو مساهمات رأس مال الشريك، أو إعادة تحديد المسؤوليات - دون البدء من الصفر.

2. قالب اتفاقية الشراكة ClickUp 50/50 من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد عملية اتخاذ القرارات، ونظم تقاسم الأرباح، وحدد الأدوار والمسؤوليات مع نموذج اتفاقية الشراكة ClickUp 50/50

اتفاقية الشراكة بالمناصفة هي عقد ملزم يضمن اتفاق الشريكين على أن يكونا على وفاق فيما يتعلق بإدارة الأعمال وتحديد الحقوق والمسؤوليات وتوزيع الأرباح والخسائر.

يعمل قالب اتفاقية الشراكة ClickUp 50/50 على تبسيط هذه العملية، حيث يقدم حلاً منظماً وسهل الاستخدام لإضفاء الطابع الرسمي على شراكتك.

إليك ما يمكنك فعله مع نموذج اتفاقية الشراكة هذا:

🔑 مثالية لـ: الشركاء الذين يرغبون في تقسيم الأدوار والمسؤوليات وتقاسم الأرباح بالتساوي في أعمالهم

👀 هل تعلم؟ يخطط قادة الأعمال بين الشركات بأغلبية ساحقة لتوسيع شراكاتهم، حيث يعتزم 82% منهم إضافة شركاء جدد ويتطلع 70% تقريبًا إلى زيادة ميزانيات برامج قنواتهم.

3. قالب خطاب اتفاق ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لنطاق وتفاصيل الشراكة، وشروط تقاسم الأرباح، وأدوار كل طرف مع نموذج خطاب اتفاق ClickUp

يعمل قالب خطاب الاتفاق ClickUp على تبسيط عملية إبرام الاتفاقيات من خلال إنشاء عقود واضحة وموجزة.

كقالب اتفاقية عمل بسيط، فهو يحدد تفاصيل المشروع ويوضح المسؤوليات ويضمن أن يكون لدى جميع الأطراف فهم مشترك منذ البداية.

بعض ميزاتها هي:

محتوى شامل : تغطية نطاق المشروع والرسوم والتكاليف ومسؤوليات كل طرف

وثائق منظمة : استخدم : استخدم ClickUp Docs لصياغة الغرض من الاتفاقية وشروطها

تمثيل مرئي : استفد من عرض مجلس الإدارة لإنشاء نظرة عامة بديهية للاتفاقية

مهام قابلة للتنفيذ : قسّم توقعات كل طرف إلى مهام يمكن التحكم فيها داخل ClickUp

تواصل سلس: قم بإعداد رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات التلقائية لمشاركة الاتفاقية دون عناء مع جميع الأطراف المعنية

🔑 مثالي لـ: المؤسسون الذين يرغبون في صياغة خطاب اتفاق لشراكتهم التجارية

4. قالب اتفاقية العمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني طرح الأفكار والتخطيط والتتبع وإدارة الشركاء على نفس الصفحة مع نموذج اتفاقية عمل ClickUp

أنشئ بيئة عمل تعاونية ومنتجة لفريق العمل مع نموذج اتفاقية العمل من ClickUp.

يساعد هذا النموذج البديهي للسبورة البيضاء الفرق على تحديد كيفية العمل معاً، وتأسيس جو آمن وداعم ووضع توقعات واضحة لإطلاق العنان للإبداع والنمو.

إليك الطريقة:

استخدم ألواح ClickUp البيضاء لتحديد بيئات العمل المفضلة وتوقعات الفريق

إنشاء مهام باستخدام حالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لتتبع التقدم المحرز

قم بالتبديل بين دليل بدء الاستخدام واللوحة البيضاء لتكوين سلس

إنشاء مهام بتواريخ استحقاق لإدارة الجداول الزمنية للمشروع بفعالية

وضع معالم رئيسية لتقييم نجاح المشروع عند اكتماله

🔑 مثالي لـ: قادة الفرق الذين يرغبون في تحديد المسؤوليات وتفويض المهام بكفاءة

5. قالب اتفاقية مقاول ClickUp للمقاولين

احصل على نموذج مجاني حدد مسؤوليات الوظيفة، وحدد التوقعات فيما يتعلق بالدفع والجداول الزمنية والتسليمات مع نموذج اتفاقية مقاول ClickUp

قالب اتفاقية المقاول ClickUp هو الخيار المثالي إذا كنت ترغب في تبسيط عملية التعاقد.

يساعد هذا النموذج المصمم للمتعاقدين المستقلين والعملاء على وضع شروط واضحة وحماية المصالح وتحديد التوقعات من أجل علاقة عمل سلسة.

إليك ما يمكنك فعله بهذا النموذج:

جمع المعلومات : قم بإنشاء : قم بإنشاء مهام ClickUp لتجميع كل التفاصيل اللازمة لإنشاء الاتفاقية ووضع اللمسات الأخيرة عليها، مثل التوافق على التعويضات وتحديد القواعد وتحديد التوقعات

التحرير التعاوني : استخدم محرر المستندات لصياغة الاتفاقية وتنقيحها أثناء التعاون مع المتعاقد على الشروط

تواصل سلس : استفد من البريد الإلكتروني في ClickUp لإرسال الاتفاقية مباشرةً إلى المتعاقد لمراجعتها وتوقيعها

تتبع المشروع : استخدم مخطط جانت لتصميم جدول زمني ومراقبة التقدم المحرز

تنظيم المستندات: استخدم عرض مجلس الإدارة لتركيز جميع المستندات والمراسلات ذات الصلة لسهولة الوصول إليها

🔑 مثالي لـ: أصحاب العمل والموظفين الذين يرغبون في صياغة اتفاقيات وتحديد شروط السلوك

👀 هل تعلم؟ 94% من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا يوافقون على أن الشراكات الابتكارية ضرورية لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

6. نموذج إدارة عقود ClickUp لإدارة العقود

احصل على نموذج مجاني نظِّم العقود ومعلومات الدفع وجهات الاتصال باستخدام قالب ClickUp لإدارة العقود

اجعل عقودك مركزية في مكان واحد مع نموذج ClickUp لإدارة العقود.

سواء كنت تدخل في شراكة جديدة أو تسعى لتجديد العقد، يضمن لك هذا النموذج عدم تفويت أي شيء. ابقَ على اطلاع على تواريخ التجديد، وحالة المفاوضات، ومهام الإدارات مع ميزات مثل:

تتبع التقدم : أنشئ مهام مع حالات مخصصة مثل الصياغة والتفاوض والقبول والمراجعة لمراقبة دورة حياة كل عقد

تنظيم البيانات : استخدم الحقول المخصصة مثل تاريخ التوقيع، والقسم، ونوع العقد لتصنيف وتصور معلومات الاتصال الأساسية

وصول متعدد العروض : قم بالتبديل بين التكوينات مثل دليل البدء، والقائمة الرئيسية للعقود، وقائمة العقود الرئيسية، وتقدم العقود، ونموذج طلب العقد للوصول إلى بيانات العقود وإدارتها دون عناء

تخزين مركزي: أنشئ جدولاً في ClickUp لتخزين جميع العقود والسجلات ذات الصلة في مساحة واحدة منظمة

🔑 مثالي لـ: الفرق القانونية التي ترغب في إدارة وتتبع جميع عقودها في مكان واحد

💡 نصيحة احترافية: توفر القوالب الوقت أثناء صياغة العقود، وكذلك الذكاء الاصطناعي. يمكن لمساعدات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain تسريع عملية إنشاء المستندات القانونية المعقدة مثل المقترحات والعقود. وحتى مساعدتك في إنشاء قوالب مخصصة لها. شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيف:

7. قالب اتفاقية تعاون نجاح العميل ClickUp مع العملاء

احصل على نموذج مجاني اجمع جميع فرق العمل لديك في صفحة واحدة وتعاون معهم في الوقت الفعلي باستخدام نموذج ClickUp Client Success Collaboration

هل تريد ضمان تسليم سلس من المبيعات وإعداد العميل إلى الإنتاج؟ إن قالب ClickUp Client Success Collaboration Template هو الحل. من خلال هذا القالب، يمكن لفرق المبيعات والإعداد والإنتاج التواصل في مكان واحد، مع التعليقات وتحديثات المهام والمستندات المشتركة، مما يلغي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة.

فيما يلي كيفية مواءمة هذا النموذج بين فريقي المبيعات والمنتج لديك، مما يؤدي إلى إنشاء عملية مبسطة تعزز تجربة العملاء وتعزز النجاح على المدى الطويل:

احتفظ بجميع تفاصيل العميل والاتفاقيات وخطوات التأهيل في مساحة عمل واحدة مشتركة، حتى لا يضيع أي شيء في عملية الانتقال

قلل من عمليات المتابعة اليدوية من خلال تعيينات المهام وتحديثات الحالة التلقائية، مما يضمن تقدمًا سلسًا من المبيعات إلى التنفيذ

تصور مراحل العملية من خلال عرض مجلس الإدارة، مما يضمن حساب كل خطوة

استخدم مستندًا إرشاديًا/استبيانًا إرشاديًا أثناء مكالمات تأهيل العميل من أجل مشاركة متسقة

تتبع البيانات الهامة مثل قطاع الصناعة، وحجم الشركة، وتاريخ توقيع العقد، ومدة العقد، والمستخدمين الرئيسيين للعملاء مثل المستخدم الأول والمستخدم الأكثر مشاركة

اضبط مرحلة المصادقة تلقائيًا على "عميل جديد" عند إنشاء المهام عبر عمليات إرسال النماذج

ضع مخرجات وجداول زمنية واضحة للحفاظ على المشاريع في مواعيدها المحددة والحفاظ على المساءلة عبر الفريق

🔑 مثالي لـ: مديرو المشاريع الذين يرغبون في جمع وإدارة وتتبع جميع جهات اتصال العملاء والتسليمات في مكان واحد

8. قالب اتفاقية خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الخدمات، وبطاقات الأسعار، وشروط الدفع مع نموذج اتفاقية خدمات ClickUp

ابدأ علاقاتك مع عملائك بوضوح واحترافية باستخدام نموذج اتفاقية خدمات ClickUp.

يوفر هذا النموذج إطار عمل منظم وسهل الاستخدام لتحديد الخدمات التي تقدمها وكيفية تقديمها وشروط الاتفاقية.

اضمن الشفافية والمواءمة مع عملائك مع الحفاظ على مستند قابل للتنفيذ لاحتياجات عملك مع ميزات مثل:

تنفيذ المشروع : قم بإعداد مشروع مخصص لإدارة اتفاقية الخدمات الخاصة بك بكفاءة

تعاون أصحاب المصلحة : قم بمراجعة الاتفاقية ومناقشتها بشكل تعاوني للتوافق على الشروط

تنظيم المهام : صنف المهام لتتبع التقدم المحرز وتبسيط سير العمل

إشعارات آلية : ابق على اطلاع على آخر المستجدات بشأن المعالم والتغييرات مع التنبيهات في الوقت الفعلي

مراجعة دورية: حدد مواعيد الاجتماعات لمعالجة التقدم المحرز وحل المشكلات على الفور

🔑 مثالية لـ: مقدمي الخدمات الذين يرغبون في تحديد خدماتهم وشروط الدفع

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن ذلك. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

9. قالب اتفاقية استشارات ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مستندًا ملزمًا قانونيًا، وحدد إرشادات الدفع، وحدد التوقعات مع العملاء باستخدام نموذج اتفاقية ClickUp الاستشارية

ضع توقعات واضحة لعملائك واحمِ مصالحك كمستشار مع نموذج اتفاقية الاستشارات ClickUp.

يساعد هذا النموذج سهل الاستخدام في توثيق الشروط وتحديد المسؤوليات وتوضيح الأحكام القانونية، مما يضمن مشاركة استشارية احترافية ومنظمة.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك

خطوط عريضة للشروط: استخدم مستندًا في ClickUp لتحديد شروط الاتفاقية والأدوار والمسؤوليات

ضع قائمة بالخدمات: قم بإنشاء مهام لسرد الخدمات التي ستقدمها وحدد مواعيد نهائية لإبقاء المشاركة على المسار الصحيح

تتبع المدفوعات: تتبع التفاصيل المهمة مثل الرسوم وجداول الدفع وطرق الدفع لتحقيق الشفافية الكاملة

🔑 مثالية لـ: مقدمو الخدمات الذين يرغبون في تحديد خدماتهم وشروط الدفع بوضوح للعملاء

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لاتفاقية عقد الخدمة في Word و ClickUp

10. قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتنظيم وإدارة جميع مستندات الملكية التجارية الخاصة بك في مكان واحد مع قالب اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp

قم بتبسيط إنشاء وإدارة اتفاقيات الإيجار التجاري الخاصة بك مع نموذج اتفاقية الإيجار التجاري ClickUp.

صُممت هذه النماذج لحماية كل من الملاك وأصحاب الأعمال على حد سواء، وهي مصممة لحماية كل من الملاك وأصحاب الأعمال، حيث تبسّط هذه النماذج تعقيدات ترتيبات الإيجار، وتضمن الشفافية والامتثال.

يقدم ميزات مثل:

وثائق شاملة : استخدم مستند ClickUp لتوضيح تفاصيل الأطراف المعنية ومعلومات الاتصال بهم وشروط الإيجار الرئيسية

تمثيل مرئي : استفد من سبورة ClickUp Whiteboards لتخطيط وتصور شروط وأحكام اتفاقية الإيجار

تتبع المدفوعات : إنشاء مهام لمراقبة جداول الدفع ومبالغ الإيداع والالتزامات المالية الأخرى

المراجعات المتكررة: قم بإعداد : قم بإعداد مهام متكررة في ClickUp لمراجعة اتفاقية الإيجار وتحديثها بشكل دوري لاستمرار الامتثال

🔑 مثالي لـ: الشركات العقارية التجارية التي ترغب في تنظيم ومشاركة العقود بسرعة وأمان

الكمال في الشراكة يبدأ مع ClickUp

إليك الأمر بشأن الشراكات: إنها مثل الوصفة الجيدة - احصل على التوازن الصحيح، وستحصل على طبق يستحق قبلة الطاهي. لكن بدون تعليمات واضحة؟ سينتهي بك الأمر ببذل الكثير من الجهد، وقد لا تكون النتيجة على ذوق أي شخص. 🍝

قوالب اتفاقيات الشراكة المجانية التي شاركناها تعمل كبطاقات وصفات لك، وتوازن بين مصالح الجميع. سواء كنت تقوم بتقسيم الأرباح، أو تحديد المسؤوليات، أو التأكد من أن الجميع يعلم أنكما معاً في هذا الأمر، يمكن تخصيص هذه النماذج لتمنحك النتائج التي تريدها.

الجزء الأفضل؟ لا يعمل أي منها بمعزل عن الآخر. فهي مدعومة بتطبيق ClickUp القوي لكل شيء للعمل، والذي يجمع بين محادثاتك ومشاريعك ومستنداتك وذكاءك الاصطناعي في مركز عمل واحد يحافظ على تركيزك وإنتاجيتك.

لا ترضى بالقوالب المجردة بينما يمكنك الحصول على كل شيء. اشترك في ClickUp اليوم - حتى شركاؤك سيشكرونك.