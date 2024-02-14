10 قوالب مجانية لاتفاقية التوكيل في Word و ClickUp

يعد العمل مع العملاء بموجب توكيل أحد أفضل الطرق لتأمين تدفق ثابت للدخل وبناء علاقة عمل طويلة الأمد. ولبدء هذه العلاقة ستحتاج إلى وضع اتفاقية توكيل.

يخجل الكثير منا من المستندات القانونية مثل اتفاقيات التوكيل والعقود لأننا لسنا متأكدين مما يجب أن نقوله أو ما نحتاج إلى تضمينه. هذا هو السبب في أن قوالب اتفاقية التجنيب مفيدة للغاية - فقد قام شخص آخر بكل العمل الشاق. كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل مشروعك وإرسالها إلى عميلك للتوقيع عليها!

سنستكشف في هذا الدليل ما هو نموذج اتفاقية التوكيل وما الذي تبحث عنه عند التفكير في الخيارات المختلفة. سنقوم بعد ذلك بمشاركة أفضل قوالب اتفاقيات التجنيب للمقاولين، والمستقلين، ومقدمي الخدمات المهنية. 🌻

ما هو نموذج اتفاقية التجنيب؟

اتفاقية التوكيل هي عقد بين طرفين يوافق فيه مقدم الخدمة على نوع ومقدار العمل المنجز للعميل على أساس شهري. قد يكون هذا عددًا محددًا من الساعات، أو عددًا محددًا من المشروع التسليمات شهرياً - وعادةً ما يدفع العميل مقدماً. اتفاقيات الاحتفاظ بالموظفين هي اتفاقيات نموذجية بين الوكالات والعملاء من الشركات وعملائهم من الشركات وموظفيهم المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص (أو أي شخص لديه صفة المتعاقد المستقل).

على الرغم من أنه يمكنك كتابة اتفاقية التوكيل الخاصة بك في كل مرة تحتاج فيها إلى واحدة، إلا أن وجود نموذج جيد لاتفاقية التوكيل يعني أنك لست مضطرًا لذلك. فبدلاً من إعادة اختراع العجلة في كل مرة، يمكنك الاستفادة من خبرات الآخرين لإنشاء عقد قوي مراراً وتكراراً فقط بتغيير تفاصيل العميل الضرورية.

توفر لك قوالب اتفاقية التوكيل الوقت، ووقتك هو المال. ليس ذلك فحسب، بل يمكن للقالب الصحيح أن يوفر لك الحماية الصحيحة ويضمن لك وضوح من يملك منتجات العمل، وما يحدث معها، والقيود المفروضة على الخدمات المقدمة، وكيف ومتى سيتم الدفع لك. 💰

ما الذي يجعل قالب اتفاقية التوكيل جيداً؟

هناك الكثير من قوالب اتفاقيات التوكيل المتوفرة، ولكن كيف تعرف أي منها يجب عليك استخدامه؟

ستتضمن أفضل نماذج اتفاقيات التوكيل ما يلي:

مدة الاتفاقية : ما هو تاريخ سريان الاتفاقية ومدة سريان الاتفاقية

: ما هو تاريخ سريان الاتفاقية ومدة سريان الاتفاقية نطاق العمل : العمل الذي اتفقت على إنجازه كل شهر

العمل الذي اتفقت على إنجازه كل شهر العمل المخصص: كيف سيتم تعيين العمل وما الذي سيحدث عندما لا يتم تعيين جميع الساعات أو النواتج من قبل العميل

كيف سيتم تعيين العمل وما الذي سيحدث عندما لا يتم تعيين جميع الساعات أو النواتج من قبل العميل الفواتير : كيف تتوقع أن يتم الدفع لك وما هو المبلغ المالي الذي ستحصل عليه، على سبيل المثال، أجر بالساعة أو رسوم شهرية

: كيف تتوقع أن يتم الدفع لك وما هو المبلغ المالي الذي ستحصل عليه، على سبيل المثال، أجر بالساعة أو رسوم شهرية تسوية المنازعات : كيف ستتعامل مع أي مشاكل أو نزاعات، على سبيل المثال، من خلال التحكيم

: كيف ستتعامل مع أي مشاكل أو نزاعات، على سبيل المثال، من خلال التحكيم اتفاقية نهائية : قسم أخير يؤكد على نطاق الاتفاقية

قسم أخير يؤكد على نطاق الاتفاقية الأسئلة: يمكنك تضمين قسم اختياري للأسئلة المتكررة

هذه ليست قائمة شاملة، وسيكون كل نموذج مختلف قليلاً. ابحث عن قالب يتناسب مع احتياجاتك ويساعدك على تسريع عملية الإعداد. 🏃

10 نماذج لاتفاقية التعيين لاستخدامها في عام 2024

تُعد اتفاقيات التوكيل أمرًا ضروريًا إذا كنت تقوم بعمل لصالح عميل على أساس شهري وتريد الحماية في الحصول على أموالك في الوقت المحدد وتحديد حدودك.

يبسّط القالب الصحيح العملية ويعني أن كل ما عليك فعله هو إضافة تفاصيل العميل الخاص بك، والتحقق من رضاك عنه، والضغط على إرسال. إذا كان القالب مدمجاً مع برنامج إدارة المشاريع للعاملين لحسابهم الخاص فهو أفضل

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك دليلنا لأفضل نماذج اتفاقيات التوكيل التي يجب أن تفكر في استخدامها في عملك هذا العام.

1. قالب اتفاقية الخدمة العامة لـ ClickUp

قم بإعداد وثيقة بسيطة تحدد توقعات كلا الطرفين باستخدام نموذج اتفاقية الخدمة العامة هذا

أولاً، لدينا نموذج اتفاقية الخدمة العامة من ClickUp . كما يوحي الاسم، هذا القالب مثالي للشركات من أي نوع أو حجم. ولأنه قالب ClickUp، فهو قابل للتخصيص بالكامل ليناسب احتياجاتك. ✔️

يمنحك قالب اتفاقية الخدمة العامة هذا طريقة لإنشاء عقد رسمي متين بينك وبين عميلك. يحتوي القالب على مساحة لك لتحديد خدماتك وعروضك، وتحديد توقعاتك وشروط الدفع وحدد توقعاتك حول الأداء والتسليم. يمكنك أيضًا ذكر ما إذا كنت تستخدم مقاولين من الباطن، وإضافة تنازل عن عدم الإفصاح، وتضمين أي شروط أو تفاصيل إضافية ذات صلة بمشروعك.

استخدم نموذج اتفاقية الخدمات هذا عندما تكون مستعدًا لبدء العمل مع عميل جديد وتريد أساسًا جيدًا للبدء منه. إنه مثالي لأي عميل أو مزود خدمة أو متعاقد أو مستقل.

2. قالب عقد عمل ClickUp

احصل على الإلهام لاتفاقية التوكيل الخاصة بك من قالب عقد العمل هذا

إذا كنت تبحث عن قالب عقد يتماشى بشكل أكبر مع ما تراه كموظف، فإن قالب عقد العمل من ClickUp قد يكون الخيار الأفضل لك. 📝

يُستخدم نموذج عقد عمل كهذا عادةً بين صاحب العمل والموظف، وهو يشرح بالتفصيل مجموعة كبيرة من الموضوعات التي يجب أن يكون الطرفان على دراية بها. وتشمل هذه القائمة منصب العمل، والمزايا، وتعويضات العمال، وفترات الاختبار، ووقت الإجازة، والمعلومات السرية والتعامل مع الملكية الفكرية، وقابلية الفصل.

بالنسبة للكثير من المتعاقدين، قد لا تكون اللغة المستخدمة في هذا النموذج والأقسام المتضمنة فيه ذات صلة وقد تطمس الخطوط الفاصلة بين ما إذا كنت موظفاً أو متعاقداً. ومع ذلك، فإنه يستحق القراءة (والنظر فيه) عندما تقرر كيف ترغب في إدارة اتفاقيات التوكيل الخاصة بك.

3. قالب عقد العمل الحر ClickUp

قم بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات عملك المستقل مع قالب عقد العمل المستقل هذا

على الرغم من أنه يسمى قالب عقد العمل الحر من ClickUp لا يوجد سبب يمنع المتعاقدين من الاستفادة من هذا القالب الرائع أيضاً. كما يوحي الاسم، هذا القالب مثالي للعاملين المستقلين الذين يرغبون في توقيع اتفاقية رسمية مع عملائهم. 💼

يحتوي قالب عقد العمل المستقل على كل ما تحتاجه لتعيين الحدود، وشروط الدفع، والتسليمات المتوقعة لطول مدة اتفاقية التوكيل. يتضمن القالب أقسامًا لجدول مشروعك، ووصف الخدمات، ومعلومات عن المسؤولية، والمزيد.

استخدم هذا القالب إذا كنت تريد طريقة آمنة للعمل مع عملائك وتريد أن تبدو محترفاً أثناء القيام بذلك. هذا القالب هو نقطة انطلاق مثالية لأي شخص يريد أن يأخذ عمله المستقل أو التعاقد على محمل الجد.

4. قالب تتبع القضايا القانونية ClickUp

قم بتنظيم عبء القضايا الخاصة بك واطلع بسرعة على ما تعمل عليه باستخدام قالب تتبع القضايا القانونية هذا

بالنسبة للقانونيين من بيننا، فإن الحصول على اتفاقية توكيل قوية ليس نهاية المطاف في عملية الأعمال الورقية - فأنت تريد طريقة لتتبع قضاياك أيضاً. إن قالب تتبع القضايا القانونية من ClickUp مطابق تمامًا لهذا. ⚖️

لدينا برنامج سير العمل القانوني والقالب يسمح لك بتتبع كل قضية على حدة، حتى لا تفوتك أي تفاصيل رئيسية أو مواعيد نهائية أو معالم رئيسية. مع وجود كل شيء في مكان واحد، يمكنك أن تشعر بمزيد من التنظيم والعمل بشكل أكثر إنتاجية مع برنامج مجاني لإدارة المشاريع . يتضمن القالب ميزات مثل تفاصيل الحالة، وأصحاب المصلحة، والجداول الزمنية، والأحداث، والملاحظات، وتحديثات الحالة، بحيث يمكنك مراجعة عبء الحالة في لمحة سريعة.

يجب على المهنيين القانونيين التفكير في استخدام هذا القالب للحصول على طريقة أفضل للبقاء على رأس عبء العمل. عندما يقترن باتفاقية توكيل قوية و برنامج تتبع وقت المحامي ، هذا برنامج إدارة المشاريع القانونية يعني أنك في طريقك للحصول على ممارسة منظمة بشكل جميل.

6. قالب اتفاقية خدمات ClickUp

حدد خدماتك وتوقعات الدفع الخاصة بك مع نموذج اتفاقية الخدمات هذا

بالنسبة للمتعاقدين والعاملين المستقلين الذين يرغبون في الحصول على ملعب أكثر انفتاحًا للبدء به، فإن قالب اتفاقية الخدمات من ClickUp يمكن أن يكون نموذجك المثالي. هذا القالب أبسط من بعض القوالب الأخرى في هذه القائمة، وهو أمر رائع إذا كان لديك بالفعل صياغاتك وأقسامك المخصصة لإضافتها. 🧰

على الرغم من أنه أكثر بساطة من القوالب الأخرى، إلا أنه لا يزال يحتوي على كل ما تحتاجه للبدء. هناك مساحة لمشاركة نظرة شاملة على خدماتك وعروضك، والمبلغ الذي تتوقع أن تتقاضاه ومتى، وما هي توقعاتك لنفسك ولعميلك.

هذا النموذج خيار رائع للمقاولين الذين يريدون أساساً نظيفاً وسليماً من الناحية القانونية. يمكنك بعد ذلك تخصيص اتفاقيتك وإضافة شخصيتك الخاصة بدعم من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي .

7. قالب عقد عمل ClickUp

قم بتأمين صفقاتك المهنية مع نموذج عقد العمل هذا

يمكن أن تكون العقود المتخصصة رائعة، ولكن في بعض الأحيان ما تريده حقًا هو قالب يغطي جميع القواعد. هذا قالب عقد العمل من ClickUp يحتوي على جميع الأقسام الرئيسية التي تحتاجها للتأكد من تغطيتك. ✨

يجمع هذا القالب النموذجي كل تلك العقود الضرورية في مكان واحد، مما يمنحك مستندًا واحدًا منظمًا يمكنك مشاركته مع عملائك. هذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يساعد أيضًا على تجنب سوء التواصل. يتضمن القالب حالات وطرق عرض وحقول مخصصة لجعل التخصيص سريعاً وسهلاً.

استخدم قالب عقد العمل هذا إذا كنت تريد مستندًا رسميًا مشتركًا للعملاء يحدد خدماتك، ويتضمن بيانات من برنامج تتبع وقت العمل المستقل ويحدد ما هو متوقع من كلا الطرفين.

8. قالب اتفاقية التوكيل في وورد من توقيع

عبر Signaturely

في حين أننا نعتقد بقوة أن ClickUp يقدم لك أفضل طريقة لإنشاء العقود والاتفاقيات والتعاون فيها ومشاركتها، فإننا ندرك أنه في بعض الأحيان لا يمكنك أحيانًا تبديل المقاول أو برنامج استشاري على الفور. لهذا السبب فإن الاقتراحات القليلة التالية هي قوالب يمكنك استخدامها مع Microsoft Word. 💻

أولاً، لدينا قالب اتفاقية Word Retainer Agreement. تمت صياغة هذا النموذج من قبل خبراء قانونيين ويتضمن كل ما تحتاجه لإنشاء عقد آمن بين طرفين.

حدد قائمة خدماتك، وحدد جدول رسوم التوكيل الخاص بك، وحدد التوقعات حول المطالبة بسداد النفقات المتكبدة والتفاصيل الأخرى. مثل جميع القوالب في هذه القائمة، يمكنك تخصيصها بقدر ما تريد - أو يمكنك الاحتفاظ بالصياغة كما هي وإضافة تفاصيل عميلك في المساحات الفارغة.

قالب اتفاقية التوكيل هذا مثالي إذا كنت مرتبطاً باستخدام مايكروسوفت وورد.

9. قالب اتفاقية التوكيل بكلمة من EasyLegalDocs

عبر EasyLegalDocs

إذا كنت تبحث عن قالب اتفاقية توكيل تبدو أكثر تقليدية من غيرها في هذه القائمة، فقد يكون قالب اتفاقية التوكيل هذا هو الخيار الصحيح. 📄

في حين أن بعض الاتفاقيات يمكن أن تكون مفصلة ومتعددة الصفحات، إلا أن هذا القالب قصير ولطيف في صفحة واحدة فقط. وهو يتضمن أقسامًا لتفاصيل شركتك، ومدة التوكيل، ونطاق الخدمات، ورسوم التوكيل، والنفقات القابلة للسداد، والعلاقة بين الطرفين.

بما أن هذه الاتفاقية قصيرة وغير معقدة، فهي خيار جيد للموظفين المستقلين الجدد أو المتعاقدين الذين لا يريدون أن يضيعوا في التفاصيل القانونية - أو عندما تكون قيمة اتفاقية التجنيب منخفضة بما يكفي بحيث لا تهتم بإضافة بيانات أو تفاصيل أو حماية إضافية.

10. قالب عقد توكيل وكالة إعلانات وورد من Template.net

عبر Template.net

يعد تأسيس وكالة إعلانات خاصة بك طريقاً شائعاً لكثير من الأفراد الموهوبين، وعندما تصل إلى هذه المرحلة ستحتاج إلى اتفاقيات وعقود ووثائق تتناسب مع وضعك وأسلوبك. 📣

إذا كنت تدير وكالة إعلانية، ففكر في قالب عقد الوكالة الإعلانية المخصص هذا. إنه مزيج جيد بين البساطة والتفصيل، مع مساحة كافية لتغطية خدماتك ومعالمك وتوقعاتك دون أن تكون قراءته مربكة.

يعد هذا القالب خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن قالب Word، أو إذا كنت من مستخدمي Apple Pages أو Google Docs - هذا القالب متوافق مع جميع أدوات تحرير المستندات الشائعة هذه.

وفر الوقت مع نماذج اتفاقية التوكيل هذه

قوالب اتفاقية التوكيل ضرورية إذا كنت تأخذ أعمال المقاولات الخاصة بك على محمل الجد. فهي لا تشير فقط إلى عملائك بأنك جدير بالثقة وتعرف كيف تعمل بفعالية، ولكنها تسهل عليك الحفاظ على التنظيم والإنتاجية.

استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على قالب اتفاقية التوكيل المجاني المناسب لاحتياجاتك، ثم استخدمه لتبسيط عمليات عملك وتوفير الوقت. مع وجود العديد من القوالب والميزات لإدارة المشاريع والمهام، فإن ClickUp هو أفضل مكان لتنظيم أعمال المقاولات الخاصة بك. جرب ClickUp مجاناً اليوم واكتشف كيف يمكن أن يصبح مصدرك الوحيد للحقيقة في الطريقة التي تدير بها عملك. 👀