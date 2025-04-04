أفضل 10 بدائل لتطبيق AppFlowy لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر

AppFlowy من بين بدائل Notion الشائعة. مع ميزات مثل الذكاء الاصطناعي، والمشاريع، والمهام، والقوالب، والمواقع، فإنه يخلق تقريبًا نفس تجربة مساحة العمل التعاونية التي يوفرها هذا الأخير.

الفرق الوحيد؟ AppFlowy مفتوح المصدر. على عكس Notion، فهو يتمتع بقدرات الاستضافة الذاتية التي تتيح للمستخدمين التحكم في بياناتهم.

ولكن، هذا سيف ذو حدين. فبدون المزامنة السحابية المدمجة، يصبح إعداد AppFlowy والتعاون عليه أمراً صعباً. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الأداة إلى عمليات تكامل البرامج الأساسية وتفشل في تقديم تجربة سلسة على الهاتف المحمول.

لذا، إذا كنت تبحث عن أدوات توفر لك تجربة تعاونية حقيقية في إدارة المشاريع، تحقق من بدائل AppFlowy العشرة هذه.

هل تريد إلقاء نظرة خاطفة على أحد البدائل المفضلة لدينا؟ شاهد هذا الفيديو! 👇🏻

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي قائمة بأفضل 10 بدائل لـ AppFlowy يجب وضعها في الاعتبار: ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Notion : الأفضل لإدارة المشاريع والملاحظات في مساحة عمل قابلة للتخصيص

أوبسيديان : الأفضل لتنظيم المشاريع مع الملاحظات المحلية ذات الروابط العميقة والملاحظات المحلية أولاً

تريلو : الأفضل لإدارة المشاريع المرئية وتنظيم المهام البسيطة

Airtable : الأفضل لتتبع المشاريع مع تنظيم بنمط قاعدة البيانات وحقول الملاحظات

كوم : الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة بالتعاون مع الفريق والتوثيق

أسانا : الأفضل لإدارة المشاريع ذات المهام المنظمة والملاحظات التفصيلية

Todoist : الأفضل لإدارة مهام المشروع البسيطة وتدوين الملاحظات الخفيفة الوزن

كودا : الأفضل لدمج إدارة المشاريع والملاحظات وقواعد البيانات في مستندات تفاعلية

Taskade: الأفضل لتخطيط المشاريع بشكل تعاوني مع الملاحظات المتكاملة وتتبع المهام

قيود AppFlowy

يقوم AppFlowy بتسويق نفسه كبديل لتطبيق Notion. من الناحية الوظيفية، فهو أداة لإدارة المشاريع تتضاعف وظيفتها كتطبيق لتدوين الملاحظات.

في حين أن له فوائده، فإليك بعض الجوانب الرئيسية التي يقصر فيها:

إعدادات معقدة: قد يكون من الصعب إعداد AppFlowy للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة تقنية. نظرًا لأنها أداة مفتوحة المصدر لإدارة المشاريع، يتعين على المرء بناء بيئة الخادم الخاصة به، والتي تتضمن تكوين التبعيات المعقدة

لا توجد مزامنة سحابية مدمجة: نظرًا لأنها منصة ذاتية الاستضافة، يتم تخزين كل جزء من البيانات - سواء كان ملفًا أو ملاحظة - محليًا في الخادم. وعلى الرغم من أن هذا الأمر رائع للأمان لأنه يمنع المستخدمين من فقدان السيطرة على بياناتهم، إلا أنه يجعل التعاون مع أعضاء الفريق الآخرين أمرًا معقدًا

ميزات تعاون محدودة: على الرغم من أن AppFlowy يقدم ميزات تعاون، إلا أنها ليست متقدمة وبديهية مثل منافسيه. بالإضافة إلى ذلك، يشكو العديد من المستخدمين من التأخير أثناء التعاون في الوقت الفعلي

➡️ اقرأ المزيد: أفضل حلول برمجيات الكل في واحد للشركات

بدائل AppFlowy في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة على كل بديل من بدائل AppFlowy المذكورة في منشور المدونة هذا. تحقق من ميزاتها البارزة ومدى ملاءمتها في لمحة سريعة:

بدائل AppFlowy ميزة مميزة الأفضل لـ انقر فوق يقدم مجموعة إنتاجية شاملة مع طرق عرض المهام والمستندات والأهداف وتتبع الوقت القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة الفرق والشركات والشركات التي تركز على الإنتاجية الشركة يوفر مساحة عمل معيارية حيث يمكن للمستخدمين إنشاء قواعد بيانات ومذكرات ويكي ومذكرات وتخصيصها وربطها ببعضها البعض الشركات الناشئة والشركات الصغيرة وفرق العمل عن بُعد أوبسيديان يقدم نظام إدارة المعرفة القائم على التخفيضات المحلية أولاً مع نظام إدارة المعرفة القائم على العلامات مع روابط خلفية متقدمة وتصور بياني الباحثون والكتاب والعاملون في مجال المعرفة تريلو يتميز بنظام لوحة كانبان البديهي الذي يبسط تتبع المهام الفرق الصغيرة، والمستقلين، والشركات الناشئة أيرتابل يجمع بين قوة جداول البيانات ووظائف قواعد البيانات الشركات والمؤسسات والفرق كثيفة البيانات كوم يوفر نظاماً شاملاً لأتمتة العمليات مع لوحات معلومات وعمليات تكامل وقوالب قابلة للتخصيص الشركات والفرق الكبيرة ومديري المشاريع أسانا تمكين إدارة العمل المنظم مع التسلسل الهرمي للمهام، وموازنة عبء العمل، وإعداد تقارير مفصلة الفرق والشركات الناشئة والشركات المتنامية Todoist يتميز بمدير مهام بسيط وخالٍ من التشتت مع مدخلات اللغة الطبيعية وتتبع الإنتاجية الأفراد كودا يمزج بين المستندات التفاعلية والتشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية وقواعد البيانات العلائقية فرق العمل عن بُعد، والشركات الناشئة، والفرق متعددة الوظائف Taskade يدمج العصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والخرائط الذهنية وتعاون الفريق في مساحة عمل موحدة العاملون لحسابهم الخاص والعاملون عن بُعد والفرق الصغيرة

أفضل 10 بدائل لـ AppFlowy لاستخدامها

فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ AppFlowy إذا لم يكن المصدر المفتوح مناسباً لك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

معظم الأدوات تبالغ في الوعود وتقلل من الوفاء بها عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع التعاونية. ولكن ليس ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.

جرب ClickUp مجاناً قم بإنشاء المهام، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع

قم بإنشاء المهام وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز للحفاظ على تقدم المشاريع - كل ذلك في مكان واحد مع حل إدارة المشاريع من ClickUp. إنه مصمم بشكل شامل لجعل التعاون خاليًا من المتاعب. من المهام إلى المستندات، يمكنك العمل مع فريقك في أي مكان تقريبًا على المنصة لإنهاء المشروع دون أي عوائق.

الجزء الأفضل؟ يتم تسريع جميع ميزات ClickUp من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة. لذا، فهي ليست مفيدة فقط - إنها مؤثرة!

📮 ClickUp Insight: الفرق منخفضة الأداء أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال الحد من مجموعة أدواتها إلى 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ بصفته تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويتيح لك التركيز على ما يهمك بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

والآن، دعنا نناقش كل ميزة من الميزات بالتفصيل:

إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ميزات إدارة المشاريع في ClickUp واسعة النطاق.

تتيح لك مهام ClickUp Tasks إنشاء عناصر إجراءات من رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والمستندات بنقرة واحدة فقط. يمكنك أيضاً تحديد فئتها، وتعيين مستويات الأولوية، وتمييز التبعيات المهمة، وتعيينها لأعضاء الفريق لضمان عدم إغفال أي شيء.

من خلال أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp و ClickUp Dashboards، يمكنك بسهولة تتبع تقدم كل مهمة في الوقت الفعلي. اختر من القوائم (لإلقاء نظرة شاملة على جميع المهام) إلى لوحات كانبان (لتتبع مراحل المهام)، ومخططات جانت (للجداول الزمنية والتبعيات)، والمزيد. تساعد المقاييس الشاملة من لوحات المعلومات في تبسيط قرارات المشروع وإدارة أعباء العمل وتقدير الوقت المُقدّر للمهام وتتبع التكاليف.

ولكن ما هي إحدى أقوى الميزات على الإطلاق؟ إنها ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp!

أنشئ وثائق المشروع مثل ملخصات المشاريع باستخدام ClickUp Brain

استخدم Brain كـ:

كاتب ذكاء اصطناعي لإنشاء وثائق كاملة للمشروع مع مطالبات بسيطة

مدير مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بكتابة تقارير الوقوف التلقائي ويلخص نشاط المهام عند الطلب

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الذي يجلب المعلومات من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك على الفور

اعرض المعلومات على الفور من ClickUp - والتطبيقات المتصلة - باستخدام ClickUp Brain

تعاون سلس

عندما تكون أدوات إدارة مشروعك وأدوات الدردشة منفصلة، يمكن أن تتعطل اتصالات الفريق بسرعة. ولكن بفضل ClickUp Chat، لا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن. إنها مدمجة في ClickUp، لذا لن تحتاج أبداً إلى تبديل المنصات لتوجيه رسالة إلى زملائك أو نشر تحديث سريع على قناة مشروع مشترك.

تواصل مع جميع أعضاء فريقك من خلال أداة إدارة مشروعك عبر ClickUp Chat

مع ClickUp Chat، سيظل سياقك ومحادثاتك متصلة. استخدم الدردشة لـ

اربط المحادثات بالمهام والمستندات ذات الصلة

إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق مباشرةً من الرسائل

احصل على مكالمات الصوت والفيديو في الوقت الفعلي (SyncUps) وشارك شاشتك

إمكانيات تدوين الملاحظات الفعالة

الملاحظات جزء أساسي من إدارة المشاريع. فهي تساعد في تقسيم المشاريع إلى مهام قابلة للتنفيذ وتتبع تقدمها. لذا، يأتي ClickUp مزودًا بأداة مدمجة لتدوين الملاحظات أيضًا!

استخدم ClickUp Notepad لتدوين الملاحظات وإنشاء قوائم المهام وكل ما بينهما

باستخدام ClickUp Notepad، احتفظ بملاحظاتك ومذكراتك ومذكراتك وتفريغ أفكارك وقوائم مهامك وخطط عملك وما إلى ذلك. منظمة في مكان واحد. يمكنك أيضًا تحويل ملاحظة إلى مهمة بتواريخ استحقاق وأولويات ومكلفين مناسبين.

💡 نصيحة احترافية: هل تعبت من تدوين ملاحظات الاجتماعات يدوياً؟ تعرّف على أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي ClickUp. يقوم بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وتلخيصها حتى تتمكن من التركيز على المحادثة. حتى أنه ينشئ عناصر عمل للتنفيذ السريع والمتابعة!

الأتمتة

أنشئ عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية لتقليل الأعمال المزدحمة باستخدام أتمتة ClickUp

باستخدام أتمتة ClickUp Automations، يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 مشغّل قابل للتخصيص لتبسيط المهام المتكررة، مثل تغيير المُعيَّن للمهمة عندما تتغير حالة المهمة أو تشغيل إشعار تحديث عندما تصبح المهمة عاجلة.

تعرّف على كيفية إنشاء أتمتة سير العمل في هذا الفيديو التوضيحي:

أفضل ميزات ClickUp*

أنشئ مستندات وتعاون بفعالية في العمل عليها بسلاسة مع ClickUp Docs

قم بتبادل الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ألواح الكتابة ClickUp Whiteboards

استخدم ClickUp Goals لتتبع أهداف الفريق وقياس التقدم المحرز دون عناء

قم بتوحيد العمليات باستخدام قوالب ClickUp لضمان الكفاءة في جميع المهام

ابحث في أي مهمة، أو مستند، أو تعليق على الفور باستخدام ClickUp Connected Search

تكامل بسلاسة مع Slack وGoogle Drive وZoom لتبسيط العمل الجماعي

استمتع بالتوافق عبر المنصات مع التطبيقات المخصصة لسطح المكتب والجوال

قيود النقر فوق القيود

غالبًا ما يجد المستخدمون الجدد الأداة مربكة للغاية نظرًا لمجموعتها الواسعة من الميزات

تسعير ClickUp*

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لدى ClickUp الكثير ليقدمه في مكان واحد، مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز في الاجتماعات اليومية؛ كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

لدى ClickUp الكثير ليقدمه في مكان واحد، مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز في الاجتماعات اليومية؛ كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لإدارة المشاريع لجميع أنواع المشاريع

2. Notion (الأفضل لإدارة المشاريع والملاحظات في مساحة عمل قابلة للتخصيص)

عبر نوتيون

ألهمت Notion إنشاء AppFlowy. إنها منصة تعاون في الوقت الفعلي تتيح لك العمل مع فريقك على الويكي والمستندات والمشاريع.

على المنصة، يمكنك تنظيم المعلومات، وإنشاء المهام، وقوائم المهام، وتصورات العمل للحفاظ على توافق الجميع مع المشروع.

تقدم Notion أيضاً عمليات تكامل مع جهات خارجية، وأكثر من 100 وحدة إنشائية وأتمتة لتبسيط سير عملك. ويُعد تكامل الذكاء الاصطناعي المدمج ميزة احترافية أخرى تعمل على أتمتة المهام المتكررة وتوفر لك الوقت.

أفضل الميزات

قم بالوصول إلى قواعد البيانات ولوحات كانبان والتقويمات والجداول للعمليات المتنوعة

تبسيط تضمين الوسائط الغنية (الصور والفيديوهات وغيرها) داخل الصفحات

احصل على ميزات بحث وعلامات قوية لسهولة التصفح

قيود الحركة

يفتقر إلى الاستضافة الذاتية، مما يزيد من فرص انغلاق البائعين

يمكن أن يكون صعباً على المستخدمين الجدد بسبب خيارات التخصيص الواسعة التي يوفرها

تسعير الحركة

مجاناً

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهرياً لكل مقعد

الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 5900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notion؟

Notion سهل الاستخدام للغاية! أحب مدى مرونته في تنظيم كل شيء، سواء كانت مهام أو ملاحظات أو مشاريع. إنه رائع للاستخدام الشخصي والتعاون الجماعي على حد سواء.

Notion سهل الاستخدام للغاية! أحب مدى مرونته في تنظيم كل شيء، سواء كانت مهام أو ملاحظات أو مشاريع. إنه رائع للاستخدام الشخصي والتعاون الجماعي على حد سواء.

➡️ اقرأ المزيد: ClickUp مقابل Notion: أفضل أداة مستندات للاختيار

3. Obsidian (الأفضل لتنظيم المشاريع ذات الملاحظات المحلية المترابطة بعمق)

عبر أوبسيديان

إذا كنت تريد تطبيقًا مخصصًا لتدوين الملاحظات لتركيز ملخصات مشروعك، فيجب أن يثير اهتمامك تطبيق Obsidian. فهو يتيح لك إنشاء ملاحظات عميقة الارتباط وقائمة على العلامات التي تجعل من الأسهل إنشاء وثائق مفصلة للمشروع.

يوفر Obsidian أيضًا ميزات تحرير وتعاون غنية. يمكنك التعاون مع فريقك على الملفات المشتركة لتبادل الأفكار واقتراح التعديلات.

نظرًا لأنه يستخدم ملفات غير مملوكة، يتم تخزين كل مذكرة من مذكراتك كملفات Markdown نصية عادية على جهازك المحلي بدلاً من أن تكون مقفلة في قاعدة بيانات أو نظام سحابي. يمكنك تنزيله على أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بأنظمة ويندوز ولينكس وماك.

أفضل ميزات أوبسيديان

احصل على تخزين محلي أولاً لتعزيز الخصوصية والتحكم في المعلومات

تعاون بسهولة من خلال المكونات الإضافية مثل Obsidian Publish للسجلات المشتركة

استفد من وظيفة البحث القوية لسهولة استرجاع المعلومات

تكامل مع منصات مثل GitHub وGitHub وGoogle Drive وZotero لتحسين البحث

قيود أوبسيديان

يركز بشكل أساسي على تدوين الملاحظات؛ يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع القوية

يتطلب معرفة تقنية لإعداد الميزات المتقدمة والتعاون

تسعير أوبسيديان

مزامنة: 5$/مستخدم شهرياً

النشر: 10$/موقع شهرياً

محفز: 25 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

تجاري: 50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم سنويًا

تقييمات ومراجعات أوبسيدي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: Obsidian مقابل Notion: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

4. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية وتنظيم المهام البسيطة)

عبر تريلو

Trello هي أداة إدارة مهام قائمة على السحابة مع ميزات تعاون أساسية. يساعدك على تصور المهام في شكل قوائم ولوحات وبطاقات. يمكنك أيضًا تعيين مواعيدها النهائية وتحديد أولوياتها وتعيينها لأعضاء الفريق.

بفضل الأتمتة بدون رموز، يجعل Trello من السهل أتمتة المهام المتكررة في سير عملك. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك قوالب تدوين الملاحظات الجاهزة بناء أساس متين لمشاريعك.

أفضل ميزات تريلو

استخدم قوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق والأولويات لتتبع المهام

إدارة المهام أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال سهل الاستخدام

قم بتخطيط المهام وجدولتها وضبطها باستخدام إمكانيات السحب والإفلات

قيود تريلو

ميزات تدوين الملاحظات المحدودة للمشاريع المعقدة

ليست مثالية لإدارة الفرق الكبيرة أو سير العمل المعقد للغاية

تسعير تريلو

مجاناً

معيار: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

القسط: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: 17 دولاراً. 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

لقد أحببتُ حقيقة أنه سهل الاستخدام، وسهل جداً لدرجة أن الموظفين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا تمكنوا من استخدامه، ولم أكن مضطراً للذهاب وراءهم لإصلاح الأخطاء.

لقد أحببتُ حقيقة أنه سهل الاستخدام، وسهل جداً لدرجة أن الموظفين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا تمكنوا من استخدامه، ولم أكن مضطراً للذهاب وراءهم لإصلاح الأخطاء.

💡 نصيحة احترافية: حافظ دائمًا على تحديث أدوات إدارة المشاريع والتطبيقات والتكاملات الخاصة بك بأحدث تصحيحات الأمان لمنع استغلال الثغرات الأمنية المعروفة! 🔒

5. Airtable (الأفضل لتتبع المشاريع مع تنظيم على غرار قاعدة البيانات وحقول الملاحظات)

عبر أيرتابل

على الرغم من أن Airtable ليس أداة تقليدية لإدارة المشاريع، إلا أنه بديل قوي منخفض الكود يجمع بين مرونة جداول البيانات والوظائف على مستوى قواعد البيانات. على عكس برامج إدارة المشاريع الجامدة والمنظمة، تتيح لك Airtable تخصيص سير العمل لتناسب احتياجاتك بالضبط - سواء كنت تتبع التقدم المحرز أو أتمتة المهام المتكررة أو توحيد العمليات عبر الفرق.

يوفر Airtable أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الفريق وحالة المشروع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. على الرغم من كل شيء، فإن أفضل جزء في التطبيق هو واجهة المستخدم، فهي نظيفة جدًا ومنظمة بشكل جيد.

أفضل الميزات القابلة للتطبيق

الوصول إلى إمكانيات التصفية والفرز والبحث القوية لمجموعات البيانات الكبيرة

تتبع العلاقات بين عناصر المشروع بسهولة من خلال ربط البيانات في اتجاهين

يمكنك التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وSlack وZapier لإنشاء أتمتة سير العمل المخصص

القيود القابلة للتطبيق

منحنى تعلم حاد، خاصة للمستخدمين غير المعتادين على قواعد البيانات

ليست بديهية لأولئك الذين يبحثون عن مدير مهام بسيط أو قائمة مهام بسيطة

التسعير القابل للتطبيق

مجاناً

الفريق: 20 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

الشركات: 45 دولارًا شهريًا لكل مقعد

مقياس المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قابلة للتطبيق

G2: 4. 6/5 (أكثر من 2700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات برامج أتمتة سير العمل

6. كوم (الأفضل لإدارة المشاريع المعقدة مع تعاون الفريق والتوثيق)

عبر Monday.com

إذا كنت ترغب في الحصول على مرونة AppFlowy دون تحمل نفقات الاستضافة الذاتية وصيانة نظامك الخاص، فإن موقع Monday. com يقدم بديلاً منظماً وقابلاً للتطوير وأكثر سهولة في الاستخدام.

تتميز أداة إدارة العمل هذه بواجهة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك تخصيص مهام سير العمل، واختيار طريقة العرض المثالية لمشروعك، وحتى تغيير شكل لوحة التحكم. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكاملها القائم على الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة، بحيث تقضي وقتاً أقل في إدارة المشاريع الروتينية.

أفضل ميزات الاثنين. كوم*

تمكين تعاون الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة وتعليقات المهام ومشاركة المستندات

تتبع تقدم المهام في طرق عرض متعددة للمشروع (كانبان وجانت والتقويم) لتناسب احتياجات الفريق

حافظ على توافق الجميع مع اتصالات الفريق المضمنة والموافقات ومشاركة الملفات

قيود الاثنين. كوم

يفتقر إلى التكامل الأصلي مع بعض الأدوات والمنصات المتخصصة

يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد الذين يديرون تدفقات المهام المعقدة

الاثنين. كوم

مجاني (حتى 2 مستخدمين كحد أقصى)

الأساسي: 12 دولار/شهرياً لكل مقعد

القياسي: 14 دولاراً شهرياً لكل مقعد

الإيجابي: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الاثنين. كوم*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Monday

أحب القدرة على تقسيم المشاريع إلى مهام صغيرة والقدرة على التعاون مع زملاء العمل بسهولة.

أحب القدرة على تقسيم المشاريع إلى مهام صغيرة والقدرة على التعاون مع زملاء العمل بسهولة.

🔍 هل تعلم؟ 40% من متوسط يوم العمل اليومي مهيأ للأتمتة بفضل الذكاء الاصطناعي!

7. Asana (الأفضل لإدارة المشاريع بمهام منظمة وملاحظات مفصلة)

عبر أسانا

يأتي بعد ذلك في قائمة بدائل AppFlowy برنامج Asana، وهو برنامج أساسي لإدارة المشاريع مناسب للفرق التي تعمل على مشاريع معقدة. وهو يوفر تدفقات عمل مبنية مسبقاً، وتبعيات المهام، ومراحل الإنجاز، وموازنة عبء العمل في أداة واحدة موحدة لإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

يمكنك الاختيار من قائمة من طرق عرض المشاريع، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتلقي تحديثات تلقائية عن التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك إمكانات تتبع الوقت الأساسية تقدير الوقت المستغرق في كل مهمة وتخطيط السعة وعبء العمل بشكل أفضل في المستقبل.

أفضل ميزات أسانا

نظّم المشاريع بسهولة في أقسام. استخدم العلامات والحقول المخصصة لتحسين التتبع

تمكين تعاون الفريق من خلال تعليقات المهام ومرفقات الملفات والإشعارات في الوقت الفعلي

وفّر الوقت باستخدام الأتمتة المستندة إلى القواعد، وأنشئ تقارير مفصّلة، وتتبع التقدم المحرز دون تحديثات يدوية

قيود أسانا

لا يوفر وضع عدم الاتصال الفعال على تطبيق الهاتف المحمول

يمكن أن يكون استخدامه معقداً للمستخدمين الجدد دون تدريب مناسب

تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

البداية: 13. 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30 دولارًا. 49 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel و Word و ClickUp

8. Todoist (الأفضل لإدارة مهام المشاريع البسيطة وتدوين الملاحظات الخفيفة)

عبر تودويست

Todoist هو تطبيق لإدارة المهام وتدوين الملاحظات في آن واحد. إذا كان فريقك بحاجة إلى أداة تغذي مرحلة العصف الذهني للمشروع، فيمكن لهذا التطبيق أن يكون الخيار المناسب. يسمح Todoist للمستخدمين بتركيز الملاحظات والأفكار لمساعدتهم على بناء ملخصات شاملة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يُعد أداة جيدة لتتبع المهام. أنشئ قوائم مهام سريعة وسهلة لتقسيم وتتبع المشاريع الكبيرة خطوة بخطوة. واجهة المنصة أيضًا بديهية جدًا وسهلة التنقل.

أفضل ميزات Todoist*

قم بتمكين التعاون في المهام مع تواريخ الاستحقاق والأولويات وتخصيصات المهام في لمحة سريعة

السماح بتنظيم المشروع باستخدام الأقسام والمهام والمهام الفرعية

استخدم المهام المتكررة وتتبع الأهداف اليومية/الأسبوعية للإنتاجية الشخصية

قيود تودويست

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت أو تبعيات المهام

ليس مثاليًا للفرق الكبيرة أو المشاريع المعقدة ذات الأجزاء المتحركة الكثيرة

تسعير تودويست

مبتدئ: مجاني للأبد

المزايا: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist*

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Todoist؟

يمكنني بسهولة تحديد أولويات المهام المهمة باستخدام Todoist. يحتوي على ميزة التذكير التي تضمن لي عدم نسيان أو تفويت أي مهام ومشاريع.

يمكنني بسهولة تحديد أولويات المهام المهمة باستخدام Todoist. يحتوي على ميزة التذكير التي تضمن لي عدم نسيان أو تفويت أي مهام ومشاريع.

9. Coda (الأفضل لمزج إدارة المشاريع والملاحظات وقواعد البيانات في مستندات تفاعلية)

عبر كودا

إذا كنت بحاجة إلى برنامج يعمل كمساحة عمل شاملة وتعاونية لفريقك، تحقق من Coda. على عكس البنية القياسية لتدوين الملاحظات في AppFlowy، يتيح لك Coda إنشاء مستندات تفاعلية بجداول وأزرار وعمليات تكامل، مما يجعله أكثر ديناميكية لتعاون الفريق.

يمكنك أتمتة مهام سير العمل مباشرةً داخل مستنداتك باستخدام قواعد الأتمتة المضمنة في Coda وحزمها (التكامل مع Slack و Jira وتقويم Google، إلخ)، مما يقلل من العمل اليدوي.

تعمل جداول Coda مثل قواعد البيانات، مما يسمح لك بتصفية طرق العرض وربطها وتخصيصها - وهو أمر رائع لإدارة المشاريع أو خرائط طريق المنتجات أو أنظمة إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات كودا

احصل على ميزات تخصيص قوية لسير العمل والجداول وإدارة المهام

قم بسد الفجوة بين المستندات التقليدية وتطبيقات الأعمال المعقدة من خلال واجهة خالية من التعليمات البرمجية

دعم التعاون في الوقت الفعلي باستخدام عناصر ديناميكية مثل الأزرار ومربعات الاختيار والجداول القابلة للتحرير

قم بتمكين العمل دون اتصال بالإنترنت من خلال تطبيق سطح المكتب للوصول دون انقطاع

قيود كودا

منحنى تعلُّم أبطأ بسبب بنيته القابلة للتخصيص

يتطلب خطة مدفوعة للوصول الكامل إلى الميزات المتقدمة

تسعير كودا

مجاناً

الإيجابيات: 12 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات

الفريق: 36$/شهرًا لكل صانع مستندات

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كودا

ج2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 90 تقييم)

10. تاسكاد (الأفضل لتخطيط المشاريع بشكل تعاوني مع ملاحظات متكاملة وتتبع المهام)

عبر Taskade

أداة أخرى لإدارة المهام، يتيح لك Taskade أتمتة المهام والتعاون مع فريقك في منصة موحدة. ومع ذلك، فإن أهم ما يميزها هو الذكاء الاصطناعي الأصلي في مكان العمل. حيث يتيح لك وكلاء الذكاء الاصطناعي الأقوياء إنجاز مجموعة من المهام دون عناء، بما في ذلك إعداد المشاريع، وكتابة الوثائق من الصفر، وإنشاء مهام سير العمل، وتحديد أولويات المهام.

يتيح لك Taskade أيضاً التعاون مع فريقك من خلال التحديثات والمزامنة في الوقت الفعلي. وهو متاح لأجهزة ويندوز وماك ولينكس وأندرويد وiOS.

أفضل ميزات Taskade*

تبسيط تخطيط المشاريع باستخدام قوائم المهام والخرائط الذهنية والتعاون في المستندات

استخدم ميزات مثل تحديد أولويات المهام، وتواريخ الاستحقاق، وطرق عرض الجدول الزمني للإدارة المنظمة

استمتع بالعلامات التجارية المخصصة ومشاركة المستندات التعاونية لفرق العمل

قيود تاسكاد

محدودة لتدوين الملاحظات المتعمقة والتوثيق

يفتقر إلى التكامل مع أدوات إدارة المشاريع المتخصصة

تسعيرTaskade

مجاناً

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Taskade for Teams: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Taskade؟

يُعد Taskade رائعاً بفضل واجهته سهلة الاستخدام، والتعاون في الوقت الفعلي، وخيارات التخصيص. فهو يساعد الأشخاص على العمل معاً دون عناء والبقاء منظمين.

يُعد Taskade رائعاً بفضل واجهته سهلة الاستخدام، والتعاون في الوقت الفعلي، وخيارات التخصيص. فهو يساعد الأشخاص على العمل معاً دون عناء والبقاء منظمين.

✨ تنويهات خاصة Notesnook : يتعامل مع المشاريع مع تدوين الملاحظات المشفرة من النهاية إلى النهاية

مايكروسوفت ون نوت : يدير المشاريع مع تدوين الملاحظات وتنظيمها بشكل حر

Workflowy: هيكلة المشاريع باستخدام نظام تدوين الملاحظات القائم على المخطط التفصيلي

تجاوز AppFlowy، ClickUp هو أفضل أداة لإدارة المشاريع التعاونية!

يُعد AppFlowy خياراً ممتازاً لمن يبحثون عن بديل مفتوح المصدر لـ Notion. فهو يجمع بين الخصوصية والاستضافة الذاتية والتخصيص، مما يجعله مثاليًا للأفراد والشركات التي ترغب في التحكم الكامل في بياناتها.

ومع ذلك، يمكن أن تكون ميزات التعاون المحدودة عائقاً للفرق التي تعتمد على التواصل في الوقت الفعلي.

وهنا يأتي دور ClickUp، وهو عبارة عن مساحة عمل تعاونية وشاملة لإدارة المشاريع تقدم أفضل ما في Notion وAppFlowy. سواء كنت بحاجة إلى العمل الجماعي السلس أو إدارة المهام الديناميكية أو التخصيص المرن، فإن ClickUp يوفر لك كل ما تحتاجه.

هل أنت مستعد للارتقاء بسير عملك؟ جرِّب ClickUp اليوم.