تتبُّع الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي: أفضل 7 أدوات لمراقبة الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء

لسنوات، كان الترتيب على جوجل يضمن الظهور على جوجل. ولكن الآن، تتولى أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وPerplexity.

على عكس محركات البحث التقليدية، لا تقوم هذه النماذج اللغوية الكبيرة بترتيب المواقع الإلكترونية - فهي تعيد كتابة المحتوى وتلخيصه وإعادة تفسيره، وغالباً ما تمزج المعلومات من مصادر متعددة.

تكمن المشكلة في أنه حتى إذا كان موقعك يحتل المرتبة رقم 1 على جوجل، فقد يتجاهله نموذج بحث الذكاء الاصطناعي.

وهنا يأتي دور أدوات تتبُّع إدارة المحتوى منخفض التكلفة.

تُعرف أيضًا بأدوات مراقبة LLM، وهي تسمح للشركات بمراقبة الإشارات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي إلى علامتها التجارية، وتتبع الظهور في نتائج البحث، وتحسين المحتوى لمحركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الأدوات أيضًا في تحديد التحيزات أو الأخطاء الواقعية أو التفاصيل القديمة التي يمكن أن تنتشر عبر العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي سبع أدوات مراقبة LLM لمساعدتك في فحص كيفية تخزين نماذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية ومعالجتها.

⏰ ملخص 60 ثانية تتضمن أفضل 7 أدوات تتبع LLM التي تساعد العلامات التجارية على البقاء مرئية وتنافسية في مشهد البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ما يلي: مؤسسة: الأفضل لرؤية البحث بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات Scrunch AI: الأفضل لمراقبة العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي Otterly AI: الأفضل لتتبع رؤية الذكاء الاصطناعي Peec AI: الأفضل للتتبع متعدد LLM بأسعار معقولة Rankscale: الأفضل للتحليل الشامل للذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث تعرف على Knowatoa: الأفضل لتتبع ترتيب بحث LLM Nightwatch: الأفضل لمزج تتبع ترتيب تحسين محركات البحث مع مراقبة الذكاء الاصطناعي مكافأة: يساعد يساعد ClickUp فرق العمل على تتبع ظهور العلامة التجارية عبر محركات البحث بالذكاء الاصطناعي (ChatGPT، Gemini، إلخ) من خلال تبسيط جهود الفريق عبر تخصيص الموارد والتوثيق وسير العمل الآلي الفعال

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تتبُّع إدارة المحتوى منخفض المحتوى؟

تساعد أداة تتبُّع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي الشركات على تحليل عدد المرات التي يشير فيها المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى العلامة التجارية أو المنتج وفي أي سياق. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين المحتوى بحيث يتم تمثيله بشكل أفضل في أدوات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وضمان بقاء رسائل العلامة التجارية متسقة عبر المنصات المختلفة.

تقوم بعض الأدوات أيضًا بتقييم أداء التطبيق من خلال مراقبة سرعة الاستجابة والدقة وكفاءة معالجة الذكاء الاصطناعي. فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أداة تتبع الذكاء الاصطناعي طويل المدى:

تتبع جودة الردود: ابحث عن الأدوات التي تسجل الردود وتقيّمها من حيث الملاءمة أو الدقة الواقعية أو النبرة أو غيرها من المعايير. تستخدم بعض الأدوات أيضًا تحليل المشاعر لاكتشاف النبرة العاطفية أو اكتشاف الحالات الشاذة مثل تسريب البيانات أو الردود السامة

مراقبة ظهور الذكاء الاصطناعي: اختر أداة تتعقب عدد المرات التي تظهر فيها علامتك التجارية أو كلماتك الرئيسية في المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي ومكان ظهورها. وهذا يشبه تحسين محركات البحث ولكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما يُطلق عليه تحسين البحث بالذكاء الاصطناعي أو تحسين المحرك التوليدي (GEO)

المقارنة المعيارية التنافسية: اختر أداة تتبع العلامة التجارية LLM مع ميزات لتحليل المنافسين، والتي توضح كيفية مقارنة ظهورك بالآخرين. على سبيل المثال، إذا كان أحد المنافسين مذكورًا أكثر في محركات البحث بالذكاء الاصطناعي، فإن ذلك يسلط الضوء على الثغرات التي تحتاج إلى معالجتها

التكامل والتعاون: ابحث عن أداة تتكامل بسلاسة مع مجموعة التحليلات الموجودة لديك. ابحث أيضًا عن ميزات مثل التقارير القابلة للتخصيص، والتنبيهات (على سبيل المثال، إذا سقط ذكر علامتك التجارية من نتائج Bing Chat)، ودعم تعدد المستخدمين حتى تتمكن الفرق من التعاون في مراقبة ورصد إدارة المحتوى المحلي منخفض المحتوى

تحليل RAG : حدد أداة تُقيّم كيفية تأثير التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) على استجابات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تمثيل المحتوى المسترجع بشكل صحيح في المخرجات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يساعد ذلك في الكشف عن مخاطر المعلومات الخاطئة وتسليط الضوء على فرص التحسين

أداء النموذج التقييم: اختر أداة تتتبع المقاييس الرئيسية التي تؤثر على أداء نموذج إدارة التعلم الآلي منخفضة الأداء، مثل دقة النموذج في مطالبات الاختبار، أو اتساق الإجابات، أو زمن الوصول، أو تقييمات المستخدمين لجودة مخرجات النموذج

🤝 تذكير ودي: بما أن تطبيقات إدارة التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة تختلف باختلاف المجالات، تأكد من أن أداة التتبع الخاصة بك يمكنها التكيف مع حالات الاستخدام المختلفة، من روبوتات دعم العملاء إلى إنشاء التعليمات البرمجية.

➡️ اقرأ المزيد: ما هي وكلاء LLM في الذكاء الاصطناعي وكيف يعملون؟

1. عميق (الأفضل لرؤية البحث بالذكاء الاصطناعي في الشركات)

عبر بروفاوند

تأسست Profound على يد جيمس كادوالدر وديلان بابز، وهي عبارة عن منصة على مستوى المؤسسات تتعقب كيفية ذكر نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT وGemini وBing Chat وMicrosoft Copilot للمحتوى الخاص بك وترتيبه.

يحلل بيانات الإدخال التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي هذه لتوليد الاستجابات، مما يساعد الشركات على فهم كيفية تأثير استعلامات المستخدم المختلفة والمطالبات ومجموعات البيانات والمصادر على ظهور العلامة التجارية. كما يوفر أيضًا ميزات الامتثال والأمان مثل شهادة SOC 2 وتسجيل الدخول الأحادي لحماية البيانات الحساسة للمؤسسة وضمان الوصول الآمن.

أفضل الميزات العميقة

رؤى الإجابات: تتبع عدد المرات التي تظهر فيها علامتك التجارية في الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للعلامة التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية مراقبة عدد المرات التي يتم فيها ذكر منتجاتها في الإجابات عن "أفضل سماعات إلغاء الضوضاء" أو "أفضل مكبرات الصوت الذكية". كما أنه يحلل السياق والمصادر التي تؤثر على هذه الإشارات

مستكشف المحادثات: يساعد في استكشاف الموضوعات والكلمات الرئيسية التي يناقشها المستهلكون مع منصات الذكاء الاصطناعي. ويوفر رؤى في الوقت الفعلي للمحادثات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، ويتتبع كيفية ذكر الصناعات والعلامات التجارية والمنافسين

تحليلات الذكاء الاصطناعي: يتتبع زيارات روبوتات الذكاء الاصطناعي، ويحلل كيفية تفسير برامج الزحف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لموقعك، ويضمن تحسينه لفهرسة الذكاء الاصطناعي. كما يراقب أيضًا حركة المرور التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويحدد الصفحات التي يتم الرجوع إليها بشكل متكرر، ويوفر رؤى حول كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للمحتوى الخاص بك في الردود

القيود العميقة

تم تصميم Profound للعملاء على مستوى المؤسسات، مما يجعله أقل سهولة أو فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة

التسعير العميق

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات العميقة

G2: مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، ومع ذلك فإن أكثر من 50% منهم يتجنبون استخدامه في العمل. العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس أو الفجوات المعرفية أو المخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجاً في مساحة عملك وآمناً بالفعل؟ إن ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة واضحة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي مع ربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

🚀 اختراق الإنتاجية: قم بإعداد مكالمات LLM المجدولة لاسترداد الردود من ChatGPT أو Gemini أو Perplexity لكلمات رئيسية محددة تتعلق بعلامتك التجارية. قم بتخزين ومقارنة هذه المخرجات في لوحة تحكم مركزية للحصول على رؤى سريعة.

2. Scrunch AI (الأفضل لمراقبة ظهور العلامة التجارية بالذكاء الاصطناعي)

عبر Scrunch AI

يتفاعل العملاء بالفعل مع الذكاء الاصطناعي عند البحث عن المنتجات أو مقارنة الخدمات أو البحث عن توصيات. يتتبع Scrunch AI المكان الذي تظهر فيه علامتك التجارية في هذه الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من أهم النتائج، أو بالكاد مذكورة أو مفقودة تمامًا.

تتعقب الأداة ثلاثة جوانب أساسية: التواجد والموقع والمشاعر. يُظهر "التواجد" مكان وكيفية ذكر علامتك التجارية في إجابات الذكاء الاصطناعي، ويشير "الموضع" إلى ترتيبك أو بروزك في تلك الإجابات، ويحلل "الشعور" النبرة (إيجابية، محايدة، سلبية) عند ذكر علامتك التجارية.

أفضل ميزات Scrunch AI

التتبع والتحليل التنافسي : تتيح لك مقارنة إشارات علامتك التجارية بالمنافسين في نفس المطالبات. سوف يسلط الضوء على ما إذا كان أحد المنافسين يتفوق عليك في توصيات ChatGPT على سبيل المثال عن أفضل برنامج لإدارة المشاريع

مركز المعرفة : تحديد ثغرات المحتوى أو المعلومات الخاطئة فيما يتعلق بكيفية تمثيل علامتك التجارية

رؤى شخصية الذكاء الاصطناعي: تتيح لك معرفة كيفية حصول ملفات تعريف المستخدمين المختلفة (الشخصيات) على إجابات مختلفة للذكاء الاصطناعي حول علامتك التجارية. هذا المستوى من الرؤى مفيد للغاية لتحسين تسويق المحتوى الخاص بك للذكاء الاصطناعي

قيود سكرانش للذكاء الاصطناعي

الوصول مقيد حاليًا، مما يتطلب نهج "حجز اجتماع

تسعير Scrunch للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Scrunch للذكاء الاصطناعي

مراجعات G2: مراجعات غير كافية

مراجعات كابيترا: لا توجد مراجعات كافية

3. Otterly. AI (الأفضل لتتبع رؤية الذكاء الاصطناعي)

تتيح لك Otterly مراقبة علامتك التجارية، أو المحتوى، أو المنافسين، أو أي مطالبة عبر خدمات الذكاء الاصطناعي.

الميزة الرئيسية في Otterly هي سهولة استخدامها. وهي مناسبة لأولئك الذين يرغبون في التحقق بسرعة من نتائج البحث بالذكاء الاصطناعي دون منحنى تعليمي عميق. تدعم المنصة العديد من روبوتات الدردشة الآلية/الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، وجوزاء جوجل، وBing Chat.

إنها واحدة من أدوات مراقبة البحث بالذكاء الاصطناعي القليلة التي تتيح لك تتبع جودة المخرجات بناءً على مواقع عملائك. إذا كانت علامتك التجارية مشهورة في الولايات المتحدة ولكن نادرًا ما يتم ذكرها في عمليات البحث بالذكاء الاصطناعي في الهند أو ألمانيا، فأنت تعرف أين تركز جهودك في المحتوى

أوتيرلي أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

البحث عن الكلمات الرئيسية والمطالبات: يساعدك على فهم المطالبات أو الكلمات الرئيسية التي تجعل الذكاء الاصطناعي يشير إليك أو إلى منافسيك بدلاً من ذلك حتى تتمكن من تعديل استراتيجية المحتوى الخاص بك

تتبع الروابط: تتيح لك تتبع عدد الردود التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن روابط لمحتواك مقابل المنافسين

تنبيهات الأداء ولوحة المعلومات: تنبهك إذا كان هناك تحول كبير في إشارات الذكاء الاصطناعي، مثل استحواذ أحد المنافسين على مكانك في الردود التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

أوترلي قيود الذكاء الاصطناعي

تفتقر إلى بعض القدرات المتقدمة الموجودة في الأدوات الأخرى، مثل التتبع القائم على الشخصية أو التحليل العميق للمشاعر

أوتيرلي تسعير الذكاء الاصطناعي

لايت 29 دولارًا شهريًا (10 مطالبات بحث)

معيار: 189 دولارًا شهريًا (100 مطالبة بحث)

الإيجابيات: 989 دولارًا شهريًا (1000 مطالبة بحث)

أوتيرلي تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

مراجعات G2: مراجعات غير كافية

مراجعات كابيترا: لا توجد مراجعات كافية

4. بيك للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتتبع إدارة LLM المتعددة بأسعار معقولة)

عبر بيك للذكاء الاصطناعي

صُممت Peec AI خصيصًا لفرق التسويق، وهي عبارة عن منصة تحليلات بحث بالذكاء الاصطناعي تتميز بتقديم ميزات قوية بسعر مناسب.

تساعدك "نقاط ظهور علامتك التجارية" على تحليل مدى تكرار ظهور علامتك التجارية في نتائج الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مما يمنحك مقياسًا واضحًا لتتبع تقدمك.

يمكن للمنصة تقسيم ذلك حسب أدوات LLM المختلفة، مثل ChatGPT، وClaude، وPerplexity، وGemini من Google، وDebSeek، إلخ. وعلى جداول زمنية مختلفة، لذلك قد ترى أن نسبة ظهور علامتك التجارية 70% على ChatGPT و40% فقط على Claude، على سبيل المثال.

أفضل ميزات بيك للذكاء الاصطناعي

تحليل المصادر : يحدد المصادر التي يستشهد بها مساعدو الذكاء الاصطناعي عند ذكر علامتك التجارية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يخبرك لماذا يقوم الذكاء الاصطناعي بذكرك أو لا يقوم بذكرك. وتجدر الإشارة إلى أن 50% فقط من المصادر التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي تتداخل مع أهم نتائج جوجل. يمكنك استهداف تلك المصادر المحددة من خلال منشورات الضيوف والعلاقات العامة ومساهمات الخبراء في استراتيجية المحتوى الخاصة بك لتعزيز الظهور

قياس أداء المنافسين : يتيح لك إضافة منافسيك والاطلاع على "ترتيب الصناعة" جنبًا إلى جنب مع من يحصل على أكبر قدر من الحب للذكاء الاصطناعي

جناح تحليلات محركات البحث للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي: توفر تتبع السلاسل الزمنية، ولوحات معلومات متعددة النماذج، وتعاون الفريق، في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع مخططات واضحة، مما يجعلها أداة قوية للفرق التي تعتمد على البيانات

قيود بيك للذكاء الاصطناعي

قد تحتاج الفرق إلى وقت لفهم جميع الميزات، خاصةً إذا كانت جديدة على تحليلات البحث بالذكاء الاصطناعي

تسعير بيك للذكاء الاصطناعي

الفرق الداخلية: 130$/شهرًا (تحليل 30 مطالبة)

الوكالة 195 دولارًا شهريًا (العمل مع 3 عملاء)

تقييمات ومراجعات بيك للذكاء الاصطناعي

مراجعات G2: مراجعات غير كافية

مراجعات كابيترا: لا توجد مراجعات كافية

5. Rankscale (الأفضل للتحليل الشامل لتحسين محركات البحث للذكاء الاصطناعي)

عبر Rankscale

Rankscale (غالبًا ما يُطلق عليها Rankscale. ai) هي أداة تحسين المحرك التوليدي (GEO) المصممة لتكون حلاً شاملاً لرؤية البحث بالذكاء الاصطناعي.

إحدى ميزاتها البارزة هي محاكي محرك البحث بالذكاء الاصطناعي، الذي يُظهر كيفية زحف نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة إلى موقعك وتفسيرها، مما يمنحك درجة محتوى لمدى ملاءمة الذكاء الاصطناعي. يساعدك هذا على تحديد ما إذا كان هناك شيء ما على موقعك الإلكتروني قد يحظر أو يثبط برامج الذكاء الاصطناعي الآلية.

أفضل ميزات Rankscale

تتبع المطالبات عبر محركات الذكاء الاصطناعي المتعددة : يسمح لك بإعداد مطالبات البحث المخصصة على محركات متعددة قائمة على الذكاء الاصطناعي LLM، وجمع النتائج، وإظهار مكان ظهور موقعك. كما أنه يحدد الاقتباسات، ويكشف عن المصادر التي يرجع إليها الذكاء الاصطناعي

مراقبة إشارات المنافسين: يتتبع إشارات المنافسين، ويكشف عن المنافسين في إجابات الذكاء الاصطناعي التي قد يفوتها تحسين محركات البحث التقليدية. كما توفر أيضًا عرضًا كاملاً بزاوية 360 درجة لأداء الذكاء الاصطناعي لموقعك، بدءًا من التحسينات على الصفحة إلى تحليل المنافسين

لوحة معلومات العلامات التجارية: تساعد في مراقبة تصنيفات البحث بالذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر واتجاهات الظهور لجميع علاماتك التجارية دون التبديل بين أدوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم "الحسابات الآلية" بمعالجة بيانات تنفيذ مصطلح البحث على الفور، مما يضمن مقاييس دقيقة ومحدثة

قيود مقياس الرتب

تم تصميمه كمشروع فردي وتم فتحه مؤخرًا فقط للمختبرين، لذلك قد تكون بعض الميزات غير مكتملة أو بها أخطاء

تسعير مقياس الرتب

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مقياس الرتب

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

6. نواتوا (الأفضل لتتبع ترتيب البحث في LLM)

عبر نواتوا

تعمل Knowatoa كأداة مخصصة لتتبع الرتب تُظهر كيفية إدراك خدمات الذكاء الاصطناعي لعلامتك التجارية وترتيبها.

إنها تتتبع الإشارات الخاصة بعلامتك التجارية في إجابات الذكاء الاصطناعي وتتحقق مما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي تصف منتجاتك بدقة من خلال مقارنتها بمعلومات منتجك الفعلي. على سبيل المثال، إذا قال الذكاء الاصطناعي أن برنامجك يفتقد إلى ميزة تمتلكها بالفعل، فإن نواتوا سيشير إلى هذا التناقض.

أفضل ميزات نواتوا

التتبع عبر النماذج : يدعم جميع منصات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، مثل ChatGPT، وGemini من Google، وPerplexity، وMeta's AI، وAthropic's Claude من Anthropic، وغيرها. مما يمنحك تغطية واسعة على شاشة واحدة

تصنيفات المنافسين : تتيح لك إدراج منافسيك ومعرفة عدد المرات التي يظهرون فيها مقابل ظهورك في تلك الأسئلة

البساطة: تقدم واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام ولا تغرق في البيانات الدخيلة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن مقاييس مألوفة مثل عدد الأسئلة التي يتم تتبعها، وعدد المواقع (المواقع الإلكترونية) التي تراقبها، وما إلى ذلك.

قيود نواتوا

كأداة جديدة نسبيًا، تفتقر أداة Knowatoa إلى ميزات متقدمة مثل تحليل المشاعر أو واجهة برمجة التطبيقات للتكامل مع المنصات الأخرى

تسعير نواتوا

خطة مجانية (3 مواقع إلكترونية)

قسط: 49 دولارًا شهريًا (15 موقعًا إلكترونيًا)

الوكالة: 99 دولارًا شهريًا (50 موقعًا إلكترونيًا)

تقييمات ومراجعات نواتوا

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra: مراجعات غير كافية

نواتوا هي أداة رائعة للغاية تتصدر التغيير في مجالنا وتتبع ترتيب خدمات البحث بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وPerplexity وClaude.

نواتوا هي أداة رائعة للغاية تتصدر التغيير في مجالنا وتتبع ترتيب خدمات البحث بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وPerplexity وClaude.

7. Nightwatch (الأفضل لمزج تتبع ترتيب تحسين محركات البحث مع مراقبة الذكاء الاصطناعي)

عبر Nightwatch

تتيح لك أداة تتبُّع الذكاء الاصطناعي من Nightwatch مراقبة أداء ChatGPT 3. 0 و 4. 0 في الوقت الفعلي. يمكنك تتبُّع مكان ظهور شركتك أو خدمتك، ومعرفة عدد المرات التي يتم ذكرك فيها، و فهم سياق تلك الإشارات من خلال إدخال مطالبات رئيسية أو السماح للنظام بالمراقبة بمرور الوقت.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمونها بالفعل لتحسين محركات البحث، يمكنك تتبع ظهورك في ChatGPT وغيرها من أدوات إدارة المحتوى المحلي باستخدام الواجهة نفسها.

أفضل ميزات المراقبة الليلية

تقارير قابلة للتخصيص : أنشئ تقارير موحدة تعرض، على سبيل المثال، ترتيبك على Google لكلمة رئيسية وما إذا كان ChatGPT يوصي بك لنفس الكلمة الرئيسية

تحليل المنافسين: قارن بين ما إذا كان المنافسون يحصلون على توصيات من قبل LLM في كثير من الأحيان

الرؤى: احصل على رؤى مراقبة الذكاء الاصطناعي مع الميزات الأساسية، مثل تتبع الترتيب المحلي، والجوال مقابل سطح المكتب، وتدقيق الموقع، والتجزئة

قيود المراقبة الليلية

قد تستغرق ميزات المنصة بعض الوقت لإتقانها بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير المراقبة الليلية

39 دولارًا شهريًا (250 كلمة رئيسية)

تقييمات ومراجعات المراقبة الليلية

G2: 4. 9/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام موجهات سلسلة الأفكار (مع أمثلة)

كيف يمكن لـ ClickUp تحسين تتبع LLM؟

هذه الأدوات السبعة مصممة خصيصاً لتقييم إدارة التعلم الآلي الخفيف. ولكن كيف يمكنك ربط الاتجاهات والنتائج من هذه الأدوات بسير عملك الحالي؟

وهنا يأتي دور ClickUp.

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يمكن أن يساعدك ClickUp في تقييم استجابات إدارة المحتوى المحلي الإجمالي وكيفية ظهور العلامة التجارية في نتائج البحث التي ينشئها الذكاء الاصطناعي عبر نماذج لغوية كبيرة متعددة، مثل ChatGPT وGemini وPerplexity.

فهي تُمكِّن الفرق من تنظيم المراقبة، والتقاط الرؤى القابلة للتنفيذ، وتنفيذ التغييرات بناءً على تقلبات الترتيب. لنلقِ نظرة على كيفية القيام بذلك!

1. إدارة سير العمل

يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وتتبع المهام في منصة واحدة، مما يسهل مراقبة المواعيد النهائية والأولويات والتبعيات لتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى.

لنفترض أن فريق التسويق في ClickUp يريد معرفة سبب عدم وجود ClickUp في إجابات بحث الذكاء الاصطناعي عن "أفضل أدوات الإنتاجية" أو "أفضل برنامج لإدارة المشاريع". " يمكن للفريق تسجيل ذلك كمهمة في مهام ClickUp وإضافة مهام فرعية للتحقق من المشكلة في نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Perplexity أو Bard.

📌مثال: اسم المهمة: التحقيق في الإشارات المفقودة في بحث الذكاء الاصطناعي في Perplexity 👥 مخصص ل: جوشوا (باحث في الذكاء الاصطناعي) المهام الفرعية: 1️⃣ تحليل مصادر المعرفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الحيرة 2️⃣ إجراء الاختبار الفوري 3️⃣ التحقق من بيانات تدريب LLM ومصادر المحتوى

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Custom Fields لإضافة هيكلية ورؤى رئيسية إلى التحقيق. على سبيل المثال:

تتبع استعلام البحث : تحديد الكلمات الرئيسية التي تم اختبارها بدقة، مثل "أفضل أدوات الإنتاجية" أو "أفضل برامج إدارة المشاريع"

اسم المنصة: يشير إلى ما إذا كانت المشكلة في Perplexity أو ChatGPT أو Bard أو نموذج ذكاء اصطناعي آخر

قم بتعيين هذه المهمة إلى أحد أعضاء الفريق للتحقيق، مع حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز: "مفتوح" و"قيد المراجعة" و"تم حلها". يتيح لك ClickUp أيضًا تحديد الأولويات بحيث تحظى المشكلات الحرجة بالاهتمام أولاً.

يمكنك إنشاء مهمة وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق وإضافة مهام فرعية بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks

ClickUp Brain، وهي شبكة عصبية قوية تربط كل شيء داخل ClickUp، يمكنها اقتراح هياكل مهام للتحقيق في البحث بالذكاء الاصطناعي. وهذا يساعد الفرق على تقسيم العملية إلى مهام فرعية قابلة للتنفيذ، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز.

2. تنبيهات تتبع الذكاء الاصطناعي

نظرًا لأن استجابات نموذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتغير بشكل متكرر، تحتاج الفرق إلى إشعارات في الوقت الفعلي عندما تكون علامتها التجارية مفقودة أو مشوهة. يمكنك تكوين أتمتة ClickUp Automations لـ تشغيل التنبيهات بناءً على إجراءات محددة.

📌 على سبيل المثال، عندما يقوم أحد أعضاء الفريق بتحديث حقل "حالة الإشارة" من مذكور غير مذكور غير مذكور، يمكنك تعيين عمليات تلقائية مخصصة لـ تعيين مهمة متابعة لفريق أبحاث الذكاء الاصطناعي للتحقيق في المشكلة

أبلغ فريق التسويق وتحسين محركات البحث عبر البريد الإلكتروني

يمكن لأتمتة ClickUp Automations أيضًا إنشاء مهام متكررة لتتبع الظهور على أساس أسبوعي أو شهري. وهذا يضمن حدوث تتبع بحث الذكاء الاصطناعي بانتظام دون أن ينسى أي شخص التحقق منه يدويًا.

قم بأتمتة المهام المتكررة، وتشغيل التنبيهات، وتعيين الإجراءات عبر أتمتة ClickUp Automations

➡️ اقرأ المزيد: دليل المبتدئين للوحات المعلومات في ClickUp (مع أمثلة لحالات الاستخدام)

3. التوثيق والتعاون

بدلاً من الملاحظات أو رسائل البريد الإلكتروني المبعثرة، توفر ClickUp Docs نظاماً مركزياً لإدارة المعرفة حيث يمكن للفرق تسجيل نتائج البحث التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وتوثيق رؤى المنافسين والتعاون في استراتيجيات المحتوى لتحسين ظهور العلامة التجارية في استجابات إدارة التعلم الآلي.

على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بمستند لتسجيل نتائج البحث بالذكاء الاصطناعي، وتسميته تقرير اتجاهات البحث بالذكاء الاصطناعي - مارس 2025. يمكن أن:

قائمة بأماكن ظهور العلامة التجارية (أو عدم ظهورها) في الإجابات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي

تضمين لقطات شاشة للردود التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتصنيفات المنافسين

قم بتخزين رؤى حول سبب تفضيل نماذج الذكاء الاصطناعي لعلامات تجارية معينة على علامات تجارية أخرى واستراتيجيات تحسين الأداء

اجمع بين رؤى البحث بالذكاء الاصطناعي وتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

تُسهِّل ClickUp Docs على باحثي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات ومهندسي تعلُّم الآلة ومتخصصي تحسين محركات البحث التعاون في الوقت الفعلي. يمكن للفرق تتبع نتائج بحث الذكاء الاصطناعي وإضافة الملاحظات وتحسين استراتيجيات المحتوى في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب تقارير تعقب الترتيب لإنشاء تقرير تتبع ترتيب علامتك التجارية في الذكاء الاصطناعي. تتبع عدد المرات التي تظهر فيها علامتك التجارية في نتائج بحث الذكاء الاصطناعي، وقارن بين تصنيفات المنافسين، وسجل تحليل المشاعر. يساعد هذا النهج المنظم في تحديد الثغرات وتحسين المحتوى لتعزيز ظهور الذكاء الاصطناعي.

4. رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع LLM

ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، يتتبع ظهور بحث الذكاء الاصطناعي ويسترجع المعلومات من المهام والمستندات والمحادثات ولوحات المعلومات لمساعدة الفرق على تحليل الإشارات واكتشاف الاتجاهات وتحسين الاستراتيجيات.

📌 على سبيل المثال، يمكن للفرق أن تطلب من ClickUp Brain: لخص الاتجاهات الرئيسية من تقارير رؤية الذكاء الاصطناعي.

ما عدد مرات ظهور ClickUp في الردود التي أنشأها الذكاء الاصطناعي في ChatGPT الشهر الماضي؟

من هم المنافسون الذين تم ذكرهم أكثر في Perplexity AI لإدارة المشاريع؟

ClickUp Brain تفحص البيانات المخزّنة وتستخرج الرؤى ذات الصلة على الفور، مما يوفر الوقت ويبقي الفرق على اطلاع دائم.

تنظيم الرؤى واكتشاف الاتجاهات في مساحة عمل مركزية واحدة عبر ClickUp Brain

كما أنها تحلل البيانات التاريخية لاكتشاف الأنماط في تصنيفات البحث التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

إذا بدأ ChatGPT في تفضيل منافس جديد، يمكن لـ ClickUp Brain تسليط الضوء على هذا التحول

إذا انخفضت رؤية ClickUp عبر العديد من أدوات إدارة المحتوى منخفضة المستوى، فيمكنها تحديد الانخفاض واقتراح مجالات للتحسين

➡️ اقرأ المزيد: ربط النقاط: كيف يزيل الذكاء الاصطناعي المتصل الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

سهِّل تتبُّع LLM وعزِّز حضور العلامة التجارية باستخدام ClickUp

نظرًا لأن المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل كيفية ظهور العلامات التجارية في البحث، فإن تتبع ظهور علامتك التجارية عبر نماذج لغوية كبيرة أمر بالغ الأهمية. تساعد أدوات تتبُّع المحتوى اللغوي الكبير الشركات على مراقبة الإشارات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وتحليل ظهور المنافسين، وتحسين استراتيجيات المحتوى لنتائج البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولكن إذا لم تكن مستعدًا للاستثمار في أداة مراقبة مخصصة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في فهم البيانات، فيمكنك استخدام ClickUp. فهو يتيح لك تنظيم الرؤى وأتمتة المراقبة والتعاون في استراتيجيات رؤية الذكاء الاصطناعي. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك البقاء على اطلاع على اتجاهات البحث بالذكاء الاصطناعي دون إضافة أداة أخرى إلى مجموعتك التقنية.

هل أنت مستعد لتحسين ظهور علامتك التجارية مع ClickUp؟ اشترك في ClickUp اليوم.