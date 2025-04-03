8 قوالب مجانية للمخطط الهيكلي لشرائح جوجل (+ البدائل)

يمثل المخطط التنظيمي (المخطط التنظيمي) بشكل مرئي هيكل الشركة، مما يسهل فهم الأدوار والمسؤوليات وخطوط الإبلاغ.

يعمل المخطط التنظيمي المصمم جيدًا على تحسين التواصل وتبسيط عملية اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة سير العمل. سواء كنت تدير شركة ناشئة أو شركة كبيرة، فإن المخطط التنظيمي يساعد الموظفين على معرفة مكانهم داخل الفريق.

يتيح لك القالب المصمم مسبقًا إنشاء مخطط هيكلي احترافي يتوافق مع احتياجات عملك بسرعة. يضمن الإطار الصحيح الوضوح وسهولة التحديثات وقابلية التكيف مع التغييرات المستقبلية.

اليوم، دعنا نلقي نظرة على أفضل قوالب المخططات التنظيمية للشرائح من Google Slides وأفضل البدائل التي تقدمها ClickUp!

🔍 هل تعلم؟ وجود فهم واضح للأدوار يعزز أداء العمل بنسبة 25%.

ما الذي يجعل قالب المخطط الهيكلي جيدًا؟

يحافظ القالب التنظيمي على وضوح سير العمل. يجب أن يتضمن قالب المخطط التنظيمي الجيد ما يلي:

تسلسل هرمي واضح : يجب أن يحتوي القالب على هيكل منطقي يُظهر علاقات التقارير ويتيح لك تحديد التسلسل الهرمي بشكل منطقي. يجب أن ينقل كل جزء من المعلومات دون أي فوضى، مما يضمن سلاسة عملية إنشاء المخطط التنظيمي

خيارات التخصيص : يجب أن تكون قادراً على تعديل الأدوار والأسماء والأقسام في القالب بسهولة، ويجب أن يكون قابلاً للتخصيص بما يكفي ليعكس علامتك التجارية

الوضوح البصري : عناصر متباعدة بشكل جيد مع خطوط وألوان تعبئة قابلة للقراءة تضمن الوضوح. يجب أن تكون عناصر الإطار مرتبة بشكل صحيح حتى يتمكن أعضاء الفريق من فهم التدفق بسهولة

ميزات التعاون : يجب أن يسمح المخطط لأعضاء الفريق بالتعاون بفعالية. يجب أن يكونوا قادرين على تتبع المعلومات أو تحديثها ومناقشة النقاط الرئيسية دون التباس

قابلية التوسع: مع نمو فريقك، يجب أن يدعم القالب الذي تختاره هذا النمو، مما يسمح لك بالتوسع أو إجراء تعديلات حسب الحاجة

💡 نصيحة احترافية: تصور هيكل مؤسستك من خلال إنشاء المخططات التنظيمية وتحسينها. فهي تساعدك على فهم التسلسل الهرمي لشركتك وهي مفيدة بشكل خاص للموظفين الجدد لفهم علاقات الإبلاغ.

قوالب المخطط الهيكلي للشرائح من جوجل

فيما يلي أفضل قوالب المخططات التنظيمية للعروض التقديمية من Google Slides لاستخدامها لضمان تسلسل هرمي منظم:

1. قالب التسلسل الهرمي لفريق عمل العروض التقديمية من جوجل كرنفال الشرائح

عبر كرنفال الشرائح

اعرض أدوار الفريق وخطوط الإبلاغ والمخططات التنظيمية مع قالب التسلسل الهرمي لفريق العروض التقديمية من Google Slides من Slides Carnival.

يتيح لك هذا القالب نقل التسلسل الهرمي للشركة بتنسيق سهل المتابعة وجذاب بصرياً. وهو متوافق مع العروض التقديمية من جوجل وكذلك مايكروسوفت باوربوينت وكانفا.

يضمن أسلوب هذا المخطط البسيط والتدفق المنظم نقل كل دور وتعيين بدقة.

إليك سبب إعجابك به: تطبيق الرسوم المتحركة وميزات الانتقال لكل مخطط بياني

قم بتخصيص الرسوم البيانية الجاهزة للاستخدام A4 لتناسب الهيكل التنظيمي الخاص بك

استخدم المخططات والإطارات والخطوط لإضافة تفاصيل حول الأدوار

مثالي لـ: أخصائيي الموارد البشرية والمديرين لتقديم هياكل التقارير وأدوار الفريق والمخططات التنظيمية.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط أفكارك؟ استخدم الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps وحوّل أفكارك إلى واقع ملموس. بمساعدة هذه الميزة، يمكنك: تفكيك الأفكار والتسلسلات الهرمية المعقدة لتبسيط سير العمل

ارسم الروابط ووصف التبعيات بين المهام المختلفة

رسم خريطة لسير العمل لإنجاز العمل بشكل أسرع

تنظيم تخطيطات فوضوية لإبقاء الجميع على علم بالتغييرات والمهام

2. قالب المخطط الهيكلي للعروض التقديمية من جوجل إنفوجرافيك من سلايد كرنفال

عبر كرنفال الشرائح

أنشئ مخططًا بيانيًا واضحًا وموجزًا باستخدام قالب المخطط الهيكلي التنظيمي للشرائح من Google Slides من Slides Carnival.

يبسط قالب مخطط المعلومات هذا التسلسل الهرمي التنظيمي بحيث يمكن للمرء فهمه في لمحة. يضمن إطار العمل القابل للتخصيص أن تكون جميع المعلومات مركزية.

سواء كنت تعد مخططات تنظيمية أو تلخص البيانات، يتيح لك القالب تقديم المعلومات بتنسيق سهل الفهم.

إليك سبب إعجابك به: قم بتخصيص المخططات التنظيمية بناءً على التسلسل الهرمي التنظيمي لديك لتقديم نظرة عامة كاملة

استخدم عناصر التصميم والأيقونات لتعزيز التفاصيل والعروض المرئية

قم بإدراج الصور مع التسمية لسهولة التعرف عليها

مثالي ل: الفرق القيادية لإنشاء مخططات تنظيمية مرئية جذابة للحفاظ على التسلسل الهرمي التنظيمي.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للمخطط التنظيمي في PPT وWord وClickUp

3. قالب المخططات التنظيمية للشرائح من Google Slidesgo

عبر Slidesgo

أنشئ تسلسلاً هرميًا تنظيميًا منظمًا باستخدام قالب المخططات التنظيمية للشرائح من Google Slidesgo.

قد يكون من المربك معرفة من هو المسؤول عن ماذا ومن يرفع تقاريره إلى من، خاصةً في المؤسسات الكبيرة أو المصفوفة. يساعدك القالب على تنظيم أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق بتنسيق سهل المتابعة.

إليك سبب إعجابك به: قم بإدراج أو تغيير الأشكال لتعزيز الجاذبية البصرية والهيكلية

قم بتخصيص السمة والمخططات التنظيمية لتعكس التسلسل الهرمي التنظيمي الخاص بك

استخدم الأيقونات وامتداد Flaticon لتحسين التفاصيل

مثالي ل: المديرين التنفيذيين وفرق الموارد البشرية لتحديد أدوار ومسؤوليات الفريق.

4. قالب المخطط التنظيمي للشرائح من Google Slidemodel

عبر نموذج الشرائح

أنشئ مخططًا تنظيميًا قويًا باستخدام قالب المخطط التنظيمي للشرائح من Google Slides من Slidemodel.

يتيح لك الحل إنشاء مخطط تنظيمي بسيط وغني بالمعلومات لضمان وضوح التسلسل الهرمي التنظيمي الكامل. ويستخدم صورًا رمزية قابلة للتحرير لتحديد الأدوار المختلفة في المؤسسة.

باستخدام هذا المخطط التنظيمي للعرض التقديمي من Google Slides، يمكنك تحديد أدوار الموظفين المختلفين بتنسيق يسهل التنقل فيه.

إليك سبب إعجابك به: قم بإدراج ملاحظات صغيرة حول الدور لتوفير معلومات كاملة

استخدم الصور ذات الصلة لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق لتعزيز الجاذبية البصرية

استخدم الأشكال والتدفقات المختلفة لتحديد هيكل الشركة والحفاظ على الوضوح

مثالي ل: قادة الشركات لتحديد الهياكل التنظيمية للحفاظ على الوضوح في سير العمل

5. قالب الهيكل التنظيمي لمصفوفة العروض التقديمية من Google Slidemodel

عبر Slidemodel

اعرض الهيكل التنظيمي بشكل مبتكر مع قالب الهيكل التنظيمي لمصفوفة العروض التقديمية من Google Slides Matrix Structure من Slidemodel.

يمكن أن يكون تتبع كيفية تدفق المعلومات في المؤسسة أمرًا صعبًا عند عدم وجود تسلسل هرمي. يوفر قالب العروض التقديمية من Google طريقة بسيطة لفهم هذه العملية.

مع وجود صفوف وتبعيات مختلفة، يحدد المخطط التنظيمي المناصب المختلفة، مثل المستويات المختلفة للمديرين والموظفين الآخرين. ويوفر طريقة رسومية للتواصل، مما يضمن الوضوح.

إليك سبب إعجابك به: خصص المناصب الرئيسية والمشاريع والأيقونات والعقد لتتناسب مع الهيكل التنظيمي

أشر إلى تقاطع المشاريع والأدوار باستخدام عقد دائرية لسهولة تتبع الأدوار والمسؤوليات

حدد تدفق العملية بسرعة باستخدام السهم المتجه لأسفل واليمين

مثالي ل: مديري المشاريع لتتبع الأدوار متعددة الوظائف وفهم تدفق المعلومات.

6. قالب المخطط التنظيمي لمبيعات العروض التقديمية من Google Slideegg

عبر سلايدج

باستخدام قالب المخطط التنظيمي لمبيعات العروض التقديمية من Google Slides Sales Sales Chart من Slideegg، يمكنك إنشاء تمثيلات مرئية للأدوار داخل قسم المبيعات.

يجعل القالب توصيل الأدوار والمسؤوليات في قسم المبيعات أسهل. من خلال التدفق والهيكل المنظم، يجعل هذا المخطط في العروض التقديمية من Google Slides من السهل تقديم الهيكل بطريقة جذابة بصريًا لزيادة الاحتفاظ بالموظفين.

إليك سبب إعجابك به: قم بتخصيص التصميم والألوان والعناصر الأخرى لتعكس مؤسستك

املأ العناصر النائبة للصور بصور ذات صلة لتحديد أعضاء الفريق بسهولة

أدرج الأسماء مع المسؤوليات في كتل لمنع الالتباس وازدواجية العمل

مثالي من أجل: مديري المبيعات لتوضيح التسلسل الهرمي لفريق المبيعات بطريقة جذابة بصرياً.

7. قالب تشكيلة فريق العروض التقديمية لفريق العروض التقديمية من Google Slideegg

عبر سلايدج

أنشئ تشكيلة واضحة وموجزة للفريق مع قالب تشكيلة فريق العروض التقديمية للعرض التقديمي لفريق Google Slides Team Lineup PowerPoint من Slideegg.

هل يبدو إنشاء تشكيلة الفريق أمراً صعباً؟ هذا القالب يجعل الأمر بسيطًا مع تدفق منظم للمعلومات. أضف المدير وقادة الفريق وأعضاء الفريق بتنسيق منظم لضمان حصول الجميع على نظرة عامة واضحة عن الفريق.

إليك سبب إعجابك به: ضع قائمة بأعضاء الفريق وأدوارهم بوضوح للتواصل الدقيق في مكان العمل

قم بتحرير الرموز لتمثيل هيكل فريقك وتحسين المظهر المرئي

قم بإضافة أو إزالة مستويات التسلسل الهرمي لإنشاء تمثيل دقيق للفريق

مثالي لـ: قادة الفرق لتقديم هياكل الفريق وإعطاء نظرة عامة دقيقة عن الفريق.

8. قالب نموذج مخططات تنظيمية متعدد الألوان للشرائح من Google Slideegg

عبر سلايدج

قم بإضافة الأدوار والبيانات والأيقونات لتمثيل هيكل فريقك بشكل إبداعي مع قالب نموذج المخططات التنظيمية متعدد الألوان للشرائح من Google Slideegg.

لا يجب أن يكون الهيكل التنظيمي مملاً. يقدم هذا الإطار طريقة مبتكرة وملونة لتقديم هيكل الفريق. يمكنك الاختيار من بين خيارات الألوان والعقد المختلفة لإضافة جميع التفاصيل إلى المخطط التنظيمي.

إليك سبب إعجابك به: استخدم أيقونات وألوان مختلفة للحفاظ على الوضوح والجاذبية البصرية

أضف تفاصيل القسم أو الموظف في الدوائر الفائقة

قم بتعبئة البيانات والمعلومات ذات الصلة على الجانب لضمان الاتساق

مثالي لـ: قادة الفرق لتقديم هياكل الفريق وإعطاء نظرة عامة دقيقة عن الفريق.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إعادة هيكلة المنظمة بالطريقة الصحيحة

قيود استخدام العروض التقديمية من جوجل للمخطط التنظيمي

يمكن أن تكون العروض التقديمية من Google Slides حلاً سريعًا لإنشاء مخطط هيكلي، ولكن لها بعض القيود:

خيارات تصميم محدودة : تتميز العروض التقديمية من Google ببنية أساسية وتفتقر إلى ميزات التخصيص المتقدمة الموجودة في الأدوات المتخصصة

مشكلات قابلية التوسع : تصبح المخططات التنظيمية الكبيرة صعبة الإدارة والتنظيم داخل الشرائح. لذا، مع نمو فريقك، سيكون من الصعب إدارة الهيكل التنظيمي مع نمو فريقك

تحديات التعاون : في حين يمكن لعدة مستخدمين التحرير، قد يكون الحفاظ على التحكم في الإصدار في المخططات التنظيمية في العروض التقديمية من Google أمرًا صعبًا

غياب الأتمتة: يجب عليك ضبط الأشكال والموصلات يدويًا، مما يجعل الأمر مستهلكًا للوقت

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج برامج السبورة الرقمية

قوالب المخططات التنظيمية البديلة

🔍 هل تعلم؟ تشير الأبحاث إلى أنه عند مطابقة المهام مع أدوار محددة، تزداد مشاركة الموظفين بنسبة 10%.

فيما يلي أفضل قوالب المخططات التنظيمية البديلة للحفاظ على الكفاءة في التسلسل الهرمي التنظيمي:

1. قالب المخطط التنظيمي للنقر

احصل على قالب مجاني تصور هيكل الفريق لضمان التعاون الفعال مع قالب المخطط التنظيمي ClickUp Org Chart

يمكن أن يؤدي عدم وجود هيكل تنظيمي إلى الارتباك والتأخير. إن قالب الهيكل التنظيمي في قالب ClickUp Org Chart سهل الفهم يجعل الحفاظ على الهيكل التنظيمي أمرًا بسيطًا.

يمكنك إضافة أدوار ومسؤوليات كل عضو في الفريق لتوضيح العمل. سيساعد ذلك على تحسين سير العمل بشكل عام، مما يضمن الكفاءة والإنتاجية.

إليك سبب إعجابك به: أنشئ مهام لكل عضو من أعضاء الفريق وأضف المعلومات ذات الصلة عن عضو الفريق

املأ التفاصيل الإضافية حول الهيكل باستخدام الملاحظات اللاصقة

أضف الصور والأشكال لتعزيز الهيكلية والحفاظ على وضوح الأدوار

مثالي ل: فرق الموارد البشرية لتحديد الهيكل التنظيمي للتعاون وإزالة الالتباس.

💡 نصيحة احترافية: تساعدك الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Whiteboards على تصور العلاقات التنظيمية من خلال خرائط طريق مرمزة بالألوان وغير ذلك الكثير. إليك كيفية مساعدتك: استخدم العروض التقديمية الملونة والجذابة لجعل الهياكل والعلاقات والتسلسلات الهرمية سهلة التذكر

توضيح العلاقات مع الروابط القابلة للتخصيص

شارك لوح المعلومات الخاص بك مع أي شخص في فريقك حتى لا يفوت أحد أي شيء

2. قالب لقاء فريق العمل

احصل على قالب مجاني أنشئ ملفاً شخصياً للفريق وأبرز التفاصيل المهمة حول أعضاء الفريق باستخدام قالب ClickUp Meet the Team

قد يكون من الصعب تقديم فريقك عندما لا يتم تقديم جميع المعلومات بتنسيق منظم. يجعل قالب ClickUp Meet the Team قالب التعريف بالفريق من وضع تفاصيل الفريق أمرًا بسيطًا.

فهو يتيح لك عرض مهارات فريقك وإنجازاته وأبرز إنجازاته بشكل احترافي ومتماسك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديث القالب بسهولة في حالة حدوث تغييرات في الفريق.

يتيح لك هذا الإطار بناء ثقة العملاء ومساعدة أعضاء الفريق على معرفة بعضهم البعض بسرعة.

إليك سبب إعجابك به: استخدم المرئيات مع الأدوار لتعزيز جاذبية القالب وجعله يبدو احترافيًا

قدم لمحة سريعة عن أعضاء فريقك في البداية لتقديم فريقك بسرعة

أضف تفاصيل حول أدوار أعضاء فريقك ومهاراتهم ومواهبهم

مثالي لـ: فرق القيادة والموارد البشرية لتقديم أعضاء الفريق بشكل احترافي.

💡 نصيحة احترافية: قد يكون تتبع أهداف الموظفين أمرًا صعبًا. وهنا يمكن أن يساعدك قالب ميثاق الفريق! يتيح لك هذا التصميم تتبع هذه المعايير ووضع القواعد واللوائح الأساسية للجميع.

3. قالب قائمة الموظفين

احصل على قالب مجاني راجع جداول الفريق، وتتبع طلبات الإجازات، وقم بإدارة فريقك باستخدام قالب قائمة الموظفين في ClickUp

يمكن أن يكون تنظيم وإدارة قائمة الموظفين لضمان توفر الجميع عند الحاجة أمراً معقداً. يُظهر قالب قائمة الموظفين في ClickUp قائمة الموظفين العمليات الجارية في الشركة والارتباطات والمهام، وما إلى ذلك. لتبسيط الأمر بالنسبة لك لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

يسمح لك القالب بتوصيل الأدوار وضمان التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على الاحتفاظ بسجل دقيق لساعات العمل.

إليك سبب إعجابك به: تتبّع بسرعة إجمالي رواتب الموظفين باستخدام لوحة رواتب الموظفين

عرض وتغيير الجدول الزمني لمناوبة الموظفين المحددين في عرض التقويم الأسبوعي

تحقق من عبء العمل الحالي للموظف لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تولي المزيد من المهام باستخدام مربع تقدم العمل

مثالي لـ: فرق الموارد البشرية وفرق العمليات لإدارة جداول الموظفين وتوصيل الأدوار.

💡 نصيحة احترافية: تتقدم الإدارة اليوم نحو إدارة أفضل لفريق العمل والتوزيع الأمثل للموارد بممارسات أفضل. فيما يلي نظرة على وظائف الإدارة مع أمثلة من واقع الحياة.

4. قالب دليل صور فريق العمل

احصل على قالب مجاني نظّم صور الموظفين وتتبع تفاصيل الاتصال مع قالب دليل صور فريق العمل من ClickUp

يمكن أن يكون تخزين الصور وتفاصيل الاتصال بالموظفين في مكان واحد مهمة صعبة بدون تنسيق مناسب. يوفر قالب دليل صور الفريق من ClickUp قالب دليل صور الفريق تنسيقًا سهل الاستخدام لترتيب جميع الصور بطريقة إبداعية مع مخططات مدمجة.

يجعل القالب تحديد الأفراد في المؤسسة أمرًا بسيطًا. وينظم المعلومات بشكل احترافي لضمان الوصول السريع عند الحاجة.

قم بإنشاء وتعيين المهام بحالات مخصصة، مثل مفتوح ومكتمل، من خلال مراقبة تقدم كل موظف.

إليك سبب إعجابك به: قم بإنشاء فئات وإضافة سمات لتصور دليل الفريق وإدارة أعضاء الفريق بكفاءة

رتب الصور وتفاصيل الاتصال في السبورة البيضاء للحصول على نظرة عامة سريعة على أعضاء الفريق

استخدم الأشكال والملاحظات اللاصقة لإضافة معلومات إضافية وتعزيز المظهر المرئي للدليل

مثالي لـ: فرق الموارد البشرية للحفاظ على دليل الموظفين لتحديد الأفراد دون التباس.

5. قالب دليل الموظفين في ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على سجلات الموظفين منظمة ودقيقة مع قالب دليل الموظفين ClickUp

تُعد أدلة الموظفين طريقة مفيدة لتنظيم معلومات الموظفين وتحسين التعاون. يساعدك قالب دليل الموظفين ClickUp على تخزين معلومات الموظفين بسهولة في مكان مركزي واحد.

يوفر القالب وصولاً سريعاً إلى المسميات الوظيفية وتفاصيل الاتصال، مما يحسن التواصل بين الزملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبسط عملية تأهيل الموظفين الجدد من خلال تقديم المعلومات الأساسية.

يمكنك الوصول إلى حالات مختلفة، مثل المنتهية خدمتهم، وفي إجازة، وإجازة مرضية، وإجازة أمومة، لمراقبة الموظفين النشطين فقط.

إليك سبب إعجابك به: تتبع وصول الموظفين إلى المعلومات الحساسة لضمان أمن البيانات السرية

احصل على قاعدة بيانات كاملة للموظفين الذين يعملون حاليًا والموظفين في إجازة، بالإضافة إلى نوبات العمل والأقسام

تحقق من تفاصيل الاتصال، وتقييمات الأداء، والدفعات، وحالة الموظف، ومجموعات المهارات في مكان واحد للوصول السريع

مثالي من أجل: فرق الموارد البشرية لتنظيم سجلات الموظفين بكفاءة وتتبع إجازاتهم ومهاراتهم ومدفوعاتهم

6. قالب الملفات الشخصية للموظفين

احصل على قالب مجاني قم بتجميع الملاحظات الأسبوعية 1:1 وسلط الضوء على الإنجازات باستخدام قالب الملفات الشخصية للموظفين في ClickUp

يوفر قالب الملفات الشخصية للموظفين في ClickUp طريقة فعالة للمديرين والموظفين لتوثيق التطور المهني وإدارة الأداء بفعالية.

يتيح لك القالب تجميع الملاحظات حول النمو في موقع مركزي واحد. يمكنك استخدام هذا الإطار لتدوين الملاحظات لاجتماعات الموظفين، ومعالجة الثغرات في المهارات، وتحديد التطورات المهنية بفعالية.

إليك سبب إعجابك به: احصل على نظرة عامة كاملة على الجلسات 1:1 المجدولة وحافظ على جدول زمني خالٍ من الفوضى

نظِّم اجتماعات مثمرة مع إعداد جدول الأعمال والتحديثات والمناقشات المخصصة وعناصر العمل وحافظ على التعاون الفعال

أضف تفاصيل محددة حول كل موظف لضمان الاتساق في سير العمل وتقليل الارتباك

مثالي لـ: المديرين لتتبع تطور الموظفين وأدائهم وتجميع ملاحظات الجلسة الواحدة تلو الأخرى.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. تُظهر الأبحاث التي أجرتها ClickUp أن هذه العملية تؤدي إلى تشتت المعلومات وعدم الكفاءة. ويضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة لإبقاء فريقك على نفس الصفحة.

7. قالب نظرة عامة على الشركة من ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على نظرة شاملة لجميع الحملات والمبادرات مع قالب نظرة عامة على شركة ClickUp

تعد النظرة العامة الكاملة للشركة ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة وإبقاء الجميع على المسار الصحيح. يساعدك قالب نظرة عامة على الشركة ClickUp على إنشاء لمحة عامة محدثة عن شركتك.

يتيح لك القالب الوصول إلى معلومات حول فريقك ومنتجاتك وعملائك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الرجوع إلى المقاييس الرئيسية لتتبع الأداء وضمان التواصل الأمثل بين أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.

إليك سبب إعجابك به: احصل على عرض خطي للمهام غير المجدولة أو المتأخرة مع ترميز لوني للتحليل السريع

تحقق من التكاليف الإجمالية والتفاصيل الأخرى لمشاريع القسم وانقلها إلى أقسام مختلفة بمجرد سحبها

تتبع حالة التقدم مع مالك المشروع، وأصحاب المصلحة، وحالة RAG، ومعدل التقدم، وتكلفة المشروع

مثالي ل: المديرين التنفيذيين وفرق العمل لتتبع مبادرات الشركة الرئيسية وأدائها وضمان التواصل الأمثل.

8. قالب دليل الموظف في ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتوصيل إرشادات واضحة وتتبع الوثائق المهمة مع قالب دليل الموظف ClickUp

يُطلع دليل الموظف الموظفين الموظفين على سياسات الشركة ويحدد التوقعات. تم تصميم قالب دليل الموظف ClickUp لإنشاء دليل شامل ومفيد يمكن لموظفيك الرجوع إليه.

فهو يوفر سجلاً مكتوباً لسياسات الشركة، مما يساعد الموظفين على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم. كما يتيح لك القالب أيضًا توصيل إرشادات واضحة لإعداد الموظفين وإلغاء التعيين.

إليك سبب إعجابك به: أضف صفحات فرعية بناءً على متطلبات الشركة لضمان شمولية المعلومات

ضع جميع التفاصيل حول خدمات الشركة وهيكلها وفريق القيادة والتواجد عبر الإنترنت لإعطاء لمحة عامة عن الشركة

حدد مدونة قواعد السلوك القياسية مع الرسالة والقيم الأساسية وسبب وجود الشركة والأشخاص المشمولين بها

مثالي ل: المديرين التنفيذيين وفرق العمل لتتبع مبادرات الشركة الرئيسية وأدائها وضمان التواصل الأمثل.

9. قالب تأهيل الموظفين الجدد في ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ قائمة مرجعية للموظفين الجدد للتأكد من أنهم مجهزون تجهيزاً جيداً باستخدام قالب ClickUp للموظفين الجدد على متن الطائرة

الموظف المعين حديثًا لا يعرف الكثير عن الشركة. من الضروري منحهم قائمة مرجعية حتى يتمكنوا من الاستعداد بشكل أفضل للرحلة المقبلة.

يتضمن قالب ClickUp للموظفين الجدد على متن الطائرة جميع الإجراءات الضرورية التي يجب على الموظف الجديد إكمالها قبل بدء العمل.

يضمن القالب إتمام جميع الإجراءات بنجاح خلال الوقت المخصص لها. فهو يعمل كدليل تفصيلي خطوة بخطوة وينظم المسؤوليات الأساسية للتحضير لوصول الموظف الجديد.

إليك سبب إعجابك به: قم بإنشاء مهام فرعية لكل مهمة لضمان عملية تأهيل سلسة

قم بإدارة وتتبع جميع الإجراءات المطلوبة في المراحل المختلفة من عملية التعيين باستخدام قائمة مراجعة الموظفين الجدد

تتبّع حالة المهمة باستخدام بطاقات المهام في لوحة التقدم، وانقر على البطاقة للحصول على معلومات مفصّلة حول كل مهمة

مثالي ل: فرق الموارد البشرية لتبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد وضمان إتمام جميع الخطوات بنجاح.

🔍 هل تعلم: يمكن أن تؤدي عملية التأهيل الجيدة إلى تحسين الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 82%.

10. قالب ثقافة شركة ClickUp للشركات

احصل على قالب مجاني تصوّر فريقك وقم بمواءمة فريقك لضمان النمو الثقافي مع قالب ثقافة شركة ClickUp

تضمن ثقافة الشركة القوية مواءمة فريق العمل، وتبني الثقة والتحفيز، وتجعل شركتك متميزة. تم تصميم قالب ثقافة الشركة ClickUp لمساعدتك في تحديد المبادرات وتحديد أولوياتها لدعم نمو الثقافة.

يضمن القالب نجاح جهود التوظيف بشكل أكبر مع تحسين مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. وهذا يؤدي في النهاية إلى تحسين خدمة العملاء ورضاهم.

استخدمه لتوضيح قيم الشركة ومهامها ورؤيتها للحفاظ على توافق فريقك وتعزيز المشاركة والإنتاجية.

إليك سبب إعجابك به: تقديم نظرة عامة شاملة عن الشركة في الصفحة الرئيسية

استخدم الصفحات الفرعية لإعطاء تفاصيل حول ثقافة الشركة ومهامها وأهدافها وما تقدمه الشركة

أضف عناصر مثل الصور والأيقونات لتعزيز الجاذبية البصرية وتوصيل المعلومات بشكل أفضل

مثالي لـ: فرق الموارد البشرية وفرق القيادة لتحديد ثقافة الشركة وتعزيزها.

11. قالب مصفوفة الأدوار والأذونات

احصل على قالب مجاني قم بمحاذاة الأدوار والأذونات عبر الأقسام باستخدام قالب مصفوفة الأدوار والأذونات من ClickUp

تتطلب إدارة أدوار ومسؤوليات فريقك للحفاظ على توافق الجميع نهجًا منظمًا. يوفر قالب ClickUp Roles and Permission Matrix قالب مصفوفة الأدوار والأذونات الهيكل المثالي لإظهار الأدوار أو المهام مع المسؤولين عنها.

يساعدك قالب المصفوفة على تحديد من يمكنه أداء أي مهمة ومتى. يجعل تحديد الأدوار سهلاً ويساعد على إدارة سير العمل بكفاءة.

إليك سبب إعجابك به: قم بتلخيص جميع المهام وتجميعها حسب القسم في لوحة مهام القسم

تتبع مهام الفريق الجارية والموافقات الداخلية باستخدام قائمة المهام الداخلية

احصل على نظرة عامة على المهام الخارجية وأصحاب المصلحة الخارجيين والأشخاص المسؤولين باستخدام قائمة المهام الخارجية

مثالي لـ: فرق الموارد البشرية لمواءمة الأدوار والمسؤوليات وتتبع المهام الداخلية والخارجية.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام تحليلات القوى العاملة لبناء مكان عمل مزدهر

حافظ على التسلسل الهرمي المنظم مع ClickUp

تضمن قوالب المخطط التنظيمي للشرائح من Google Slides الوضوح في الحفاظ على التسلسل الهرمي التنظيمي. سيعرف كل فرد في الفريق من يجب أن يقدموا تقاريرهم وأدوارهم ومسؤولياتهم. ومع ذلك، فإن العروض التقديمية من Google Slides لديها قدرات محدودة.

كتطبيق كل شيء للعمل، يوفر ClickUp بديلاً فعالاً يجعل تنظيم وهيكلة التسلسل الهرمي أمراً بسيطاً. مع ميزات مثل ClickUp Mind Maps، و ClickUp Whiteboards، وقوالب المخططات التنظيمية القابلة للتخصيص، يمكنك إنشاء تدفق إنتاجي في فريقك.

لا تدع التسلسل الهرمي غير المنظم يعرقل سير العمل - اشترك في ClickUp اليوم.