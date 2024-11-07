فهم مستويات الإدارة المختلفة: الأدوار والمهارات

تظهر الأبحاث أن 58% من المؤسسات التي لديها إحساس واضح بالهدف شهدت نموًا بنسبة 10% أو أكثر خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا الوضوح يدفع النمو ويعزز تحفيز الفريق والإنتاجية.

ويكمن في صميم هذا الوضوح هيكل إداري فعال مبني على مستويات إدارية متعددة. مستويات الإدارة هي مستويات هرمية مختلفة داخل المؤسسة، مع اختلاف السلطة والمسؤولية وسلطة اتخاذ القرار. وتنقسم هذه المستويات عادةً إلى ثلاثة مستويات رئيسية: الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والإدارة الدنيا.

يعد فهم مستويات الإدارة أمرًا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة للمشروع لأنه يؤثر بشكل مباشر على نتائج المشروع والتواصل والتوافق مع الأهداف التنظيمية. لنرى كيف.

فهم مستويات الإدارة المختلفة

كل مستوى من المستويات الثلاثة في التسلسل الهرمي للإدارة له أدوار ومسؤوليات ووظائف مميزة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

مستوى الإدارة العليا (المديرين التنفيذيين)

تعمل الإدارة العليا كمهندس للشركة. وتشمل هذه الفئة الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، والمدير المالي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي، والمدير التنفيذي للموارد البشرية، والمدير التنفيذي للعمليات. ويرأس هؤلاء الأفراد الهيكل التنظيمي و توجيه اتجاه الشركة للسنوات القادمة، مع التركيز على الصورة الكبيرة.

الإدارة العليا مسؤولة عن:

تحديد الاتجاه العام للشركة

اتخاذ القرارات الاستراتيجية

ضمان الاستقرار المالي

وضع الأهداف طويلة الأجل

إدارة الموارد

الحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

تقوم الإدارة العليا بتشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال تحليل البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات. تقود قراراتهم عملية التخطيط الاستراتيجي، وتؤثر على مسار الشركة ونجاحها على المدى الطويل.

الإدارة الوسطى (القادة الوظيفيون)

المديرون من المستوى المتوسط هم حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة العليا وموظفي المستوى الأدنى أو موظفي الخطوط الأمامية. فهم ينفذون استراتيجيات الإدارة العليا و يضمنون تحقيق أهداف الإدارات بفعالية.

المديرون من المستوى المتوسط مسؤولون عن

ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط قابلة للتنفيذ

الإشراف على المدراء من المستوى الأدنى

وضع أهداف الإدارات

الإشراف على عمليات الأقسام

تخصيص الموارد وإدارة الميزانيات

مراقبة الأداء

يشارك المدراء من المستوى المتوسط في الوظائف التنظيمية والتوجيهية. فهم يفسرون وينقلون الرؤية الاستراتيجية التي تضعها الإدارة العليا، ويترجمونها إلى خطط قابلة للتنفيذ للمشرفين والفرق. وهذا يضمن أن الأهداف الأوسع نطاقاً للشركة تتماشى باستمرار مع الأنشطة اليومية، مما يساعد المؤسسة بأكملها على الاستمرار في التركيز على أهدافها.

اقرأ أيضًا: قوالب ميثاق الفريق لتحديد الأهداف بفعالية

الإدارة من المستوى الأدنى (المشرفون)

المديرون من المستوى الأدنى يتعاملون مع الأنشطة اليومية ويديرون فرق العمل الصغيرة. وهم يضمنون إنجاز المهام بكفاءة واتباع سياسات الشركة.

المشرفون مسؤولون عن

إسناد العمل

الإشراف على المهام اليومية

ضمان الامتثال لإجراءات الشركة

توظيف أعضاء الفريق وتدريبهم ودعمهم

تقديم الملاحظات

المشرفون ضروريون للهيكل التنظيمي ومعنويات الموظفين، حيث تؤثر فعاليتهم بشكل مباشر على معنويات وإنتاجية القسم الذي يعملون فيه.

أنماط القيادة لمستويات الإدارة المختلفة

يمكن أن تختلف أنماط القيادة بشكل كبير عبر مستويات الإدارة المختلفة، وفهم هذه الفروق الدقيقة أمر مهم للإدارة التنظيمية الفعالة.

يمكن للمنظمات بناء بيئة عمل إيجابية ومنتجة من خلال تصميم أساليب القيادة والإدارة لمستويات إدارية محددة

قيادة المعاملات

غالبًا ما يتم تشبيه قيادة المعاملات بالعلاقة الكلاسيكية بين المدير والموظف. فهي تقوم على تبادل شفاف: أنت تقوم بعملك بشكل جيد، وستتم مكافأتك.

يعمل هذا النمط بشكل جيد مع المديرين في المستويات الإشرافية أو في بيئات المبيعات حيث تكون المهام محددة بشكل جيد ويتم تحفيز الموظفين من خلال المكافآت الخارجية. كان بيل جيتس مثالاً على هذا الأسلوب القيادي من خلال التأكيد على المكافآت القائمة على الأداء والمساءلة الواضحة في مايكروسوفت. فقد وضع توقعات عالية وقدم حوافز ملموسة، مثل المكافآت والترقيات، للموظفين الذين يتفوقون في أدوارهم.

القيادة التحويلية

تتعلق القيادة التحويلية أكثر بالإلهام والتحفيز. فهؤلاء القادة لا يديرون فقط؛ بل يلهمون.

فهم يخلقون رؤية يمكن للموظفين أن يحتشدوا خلفها، ويشجعونهم على تجاوز أهدافهم الشخصية والمساهمة في شيء أكبر. غالبًا ما يكون هذا الأسلوب فعالاً في المواقف التي تتطلب التغيير أو الابتكار. ماري بارا هي أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، وقد أحدثت تحولاً في الشركة وعززت قدرتها التنافسية. وقد وجهت قيادتها الحكيمة مبادرات التغيير المناخي، وتجاوزت الأزمات، وأكدت على رؤية جنرال موتورز وقيمها الأساسية.

أسلوب الإدارة التشاركية

تُشرك الإدارة التشاركية الموظفين في عملية صنع القرار، مما يعزز مشاركة الموظفين. فرأي الجميع مهم، ويشعر الجميع بأنهم معنيون بالنتيجة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيبسيكو إندرا نويي أدركت أهمية تعزيز العمل الجماعي. فقد أعطت الأولوية للمحادثات المنتظمة مع الموظفين لتعزيز الشمولية. وجعلت نويي من ممارساتها كتابة رسائل صادقة للموظفين وعائلاتهم، مما يبرز التزامها بالتواصل الشخصي. وكان لهذا النهج دور فعال في نجاح شركة بيبسيكو، مما عزز مشاركة الموظفين ورفع معنوياتهم.

التدريب وأساليب الإدارة الحكيمة

تركز أساليب التدريب والإدارة الحكيمة على تطوير الموظفين وإلهامهم لتحقيق كامل إمكاناتهم.

تضع القيادة الحكيمة رؤية واضحة وملهمة للمؤسسة، بينما تركز القيادة التوجيهية على تطوير الموظفين من خلال توفير التوجيه والدعم. ستيف جوبز مارس القيادة ذات الرؤية الثاقبة وألهم الابتكار وقاد نجاح الشركة برؤيته الواضحة. بيل كامبل والمعروف باسم "مدرب وادي السيليكون"، كان مثالاً يُحتذى به في القيادة التدريبية؛ فقد كان يوجه القادة، ويعزز النمو الشخصي، ويشجع على ثقافة التعاون.

وعلى الرغم من أهمية اختيار نهج قيادي محدد، إلا أن الهياكل الإدارية تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف التنظيمية على مختلف المستويات. اختيار أسلوب الإدارة الصحيح يضمن الوضوح والمواءمة، مما يعزز النمو الفردي والمؤسسي على حد سواء.

كيف تؤثر الهياكل الإدارية على المنظمات

إن التصميم الجيد هيكل الإدارة يمكن أن يؤدي إلى أدوار واضحة وفعالية في اتخاذ القرارات. هناك تسلسل واضح للسلطة، ومسارات وظيفية محددة، وثقافة تنظيمية قوية. يتم تحديد وظائف كل مستوى من مستويات الإدارة بوضوح. تقليدياً، هذا النوع من الهيكل الإداري يعمل بشكل جيد.

إلا أن الزمن يتغير. قد لا يصلح الهيكل التنظيمي الصارم أو الهرمي للشركات الناشئة والمؤسسات الفتية. فالروتين البيروقراطي يمكن أن يخنق الابتكار؛ ويمكن أن تؤدي الاختلافات بين الفرق المعزولة إلى تعزيز المنافسة بدلاً من التعاون؛ ويمكن أن تؤدي الحاجة إلى تدفق القرارات صعوداً ونزولاً في التسلسل الهرمي إلى إبطاء أوقات الاستجابة.

وتعتبر شركة نوكيا، عملاق الهواتف المحمولة، قصة تحذيرية كلاسيكية. فقد شهدت انخفاضًا حادًا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المقام الأول لأن تسلسلها الهرمي التنظيمي الصارم منعها من الاستجابة بسرعة للمنافسين الأكثر مرونة مثل Apple و Samsung.

ألقِ نظرة على هذا الجدول الذي يقارن بين مزايا وعيوب الهيكل الإداري الهرمي من منظور إدارة القوى العاملة:

المزايا المزايا العيوب هيكل واضح للتقارير يعرف الموظفون بالضبط الجهة التي يقدمون تقاريرهم إليها، مما يؤدي إلى وضوح الأدوار والمسؤوليات قد يشعر الموظفون بأنهم مضطرون للتواصل فقط من خلال المشرفين المباشرين عليهم، مما يحد من التعاون بين الأقسام مسارات وظيفية محددة فرص التقدم الوظيفي الواضحة تحفز الموظفين وتساعد على الاحتفاظ بالمواهب قد يشعر الموظفون ذوو الأداء العالي بالحاجة إلى القفز من السفينة سعيًا وراء التقدم الوظيفي القيادة الفعالة والمساءلة المديرون مسؤولون عن فرقهم، مما يعزز القيادة الفعالة والرقابة تتركز السلطة في المستويات العليا، مما قد يعيق المرونة

يمتد تأثير هياكل الإدارة الهرمية إلى ما هو أبعد من إدارة القوى العاملة.

على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نهج المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

الجانب الإيجابي: إن الإطار الواضح يجعل مواءمة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات مع أهداف الشركة أسهل. فالمؤسسات التي لديها أطر حوكمة قوية تكون في وضع أفضل لإطلاق استراتيجيات فعالة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنفيذها.

الجانب السلبي: قد تؤدي الثقافة التي تركز على الامتثال إلى جعل الموظفين ينظرون إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام وليس التزامًا حقيقيًا. كما أن الاستجابات لاحتياجات المجتمع المحلي أو القضايا البيئية قد تكون بطيئة، حيث يجب أن تمر القرارات عبر طبقات الإدارة العليا.

## كيفية تحسين الكفاءة في جميع مستويات الإدارة

يعد تحسين الكفاءة عبر مستويات الإدارة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح التنظيمي. ويظهر التحول الذي شهدته شركة تويوتا موتور كوربوريشن في التسعينيات فوائد تحسين كفاءة الإدارة.

عندما واجهت شركة تويوتا تحديات كبيرة في مراقبة الجودة وكفاءة الإنتاج، قامت الشركة تبسيط العمليات . كما استثمرت الشركة في التكنولوجيا، وركزت على التحسين المستمر، وقدمت تدريبًا مكثفًا للموظفين.

إذا كنت تواجه مشاكل مماثلة، فإليك بعض الاستراتيجيات لتعزيز كفاءة الإدارة.

اعتماد أدوات تكنولوجية متقدمة

يقوم المديرون العصريون بدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات لأتمتة المهام الروتينية وتقديم رؤى قائمة على البيانات. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالاتجاهات، وتحسين تخصيص الموارد، وتحديد أوجه القصور في سير العمل. يتيح ذلك للمديرين اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين إدارة الموارد بشكل عام.

تُعد أدوات إدارة الموارد المزودة بميزات مثل تخصيص المهام وتوزيع عبء العمل ضرورية لتحقيق الفعالية في إدارة الموارد إدارة الفريق . تسمح هذه القدرات للمديرين المتوسطين بضمان استخدام أعضاء الفريق بشكل صحيح. وهذا يوازن بين أعباء العمل ويقلل من خطر الإرهاق.

اقرأ أيضًا: 4 وظائف للإدارة مع أمثلة واقعية من الحياة الواقعية

استثمر في التدريب الإداري

اجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتدريب الإداري المنتظم لمساعدة المديرين على البقاء على اطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات. يساعد التدريب الإداري الفعال المديرين على تحسين الأداء الوظيفي. كما أنه يخلق بيئة عمل إيجابية، ويطور مهاراتهم القيادية، ويساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل، ويطور حياتهم المهنية.

تشتهر Google بإعطاء الأولوية لـ تطوير الموظفين . يوفر للمديرين التدريب على المهارات الأساسية مثل القيادة والتواصل وتحليل البيانات. وهذا يبقيهم مواكبين للعصر وناجحين في الأدوار الإدارية .

توضيح الأدوار والمسؤوليات

تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لرؤساء الأقسام والمديرين المبتدئين وجميع أعضاء الفريق لمنع التداخل والارتباك. إن التأكد من معرفة الجميع بالمهام وخطوط الإبلاغ في وحدات العمل الخاصة بهم يؤدي إلى المساءلة ويزيد من الكفاءة.

إنشاء مخططات تنظيمية لتوضيح هيكل الفريق

تساعد المخططات التنظيمية الفرق على فهم الأدوار والمسؤوليات. يمكنك إنشاء مثل هذه المخططات لمؤسستك بسرعة باستخدام قوالب المخططات التنظيمية .

أو يمكنك التفكير في استخدام أداة مثل انقر فوق وهو تطبيق متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع يمكنه المساعدة في أكثر من ذلك بكثير - كما سترى في الأسفل. قالب اللوحة البيضاء للمخطط التنظيمي من ClickUp هو الحل الأمثل للفرق التي تواجه النمو والتغيير. فهو يساعدك على تصور من يرفع تقاريره إلى من في المؤسسة، و الهيكل العام للفريق .

انقر فوق المخططات التنظيمية

قم بتعديل المخطط وتحديثه بإضافة أعضاء وأدوار وأقسام جديدة حسب الحاجة، وحافظ على توافق الجميع من خلال ضمان ظهور التغييرات في الوقت الفعلي.

إليك كيفية البدء باستخدام هذا القالب:

اجمع المعلومات الأساسية عن كل عضو من أعضاء الفريق، بما في ذلك الاسم والمسمى الوظيفي وهيكل التقارير

أضف أسماء وألقاب أعضاء الفريق في الرسم البياني وأنشئ مخططًا يحتوي على مربعات وأسهم لتمثيل التسلسل الهرمي. قم بتسمية كل مربع بأدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق. استخدم الخطوط والأسهم لتوضيح العلاقات بين الأعضاء وأقسامهم

راجع الرسم البياني للتأكد من أنه يعكس بدقة هيكل مؤسستك

استخدم أداة إدارة شاملة

اختر أدوات إدارة العمل التي تساعد في كل شيء بدءًا من تخطيط المشروع وإدارته إلى العصف الذهني والتحليل. سيساعد ذلك على إدارة الموارد بكفاءة وضمان توافق جميع المهام مع الأهداف التنظيمية. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه الميزات:

تخصيص الموارد وإعداد التقارير

يتضمن تخصيص الموارد تحديد الموارد المتاحة وتخصيصها بشكل استراتيجي، مثل العمالة والأموال النقدية والبنية التحتية، لمهام محددة للمشروع لتحسين الأداء وتحقيق أهداف المشروع.

تساعد أدوات مثل ميزات التخصيص وإعداد التقارير في ClickUp المديرين على تقسيم الموارد بفعالية وإنشاء تقارير حول تقدم المشروع، مما يوفر رؤى قيمة لاتخاذ القرارات. ميزة تتبع الوقت في ClickUp هي إحدى هذه الميزات التي تُمكِّن المديرين من تتبع إنتاجية الموظفين واكتساب رؤى حول الوقت الذي يقضونه في المهام المختلفة من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد.

تتبع الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح واربطه بأي مهمة في ClickUp

يمكن للمديرين المتوسطين استخدام ذلك لتحسين تخصيص الموارد من خلال تتبع وقت المهام وإنشاء تقارير شاملة عن الساعات المدفوعة. كما يعمل التكامل مع تطبيقات مثل Toggl وHarvest على تحسين رؤية تقديرات الوقت من أجل تخطيط أفضل. تساعد الجداول الزمنية المخصصة في تحليل الوقت المستغرق في الأنشطة.

ميزة أخرى مفيدة هي لوحات معلومات ClickUp . توفر نظرة عامة قابلة للتخصيص على أداء المؤسسة.

استخدم ClickUp Dashboards للعثور على أماكن للتحسين واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لفريق الإدارة العليا حيث يتيح لهم مراقبة المقاييس الرئيسية وتحديد مجالات التحسين.

إدارة المشاريع

تتيح ميزات إدارة المشاريع في ClickUp للمديرين تصور الجداول الزمنية والتبعيات وتخصيص الموارد. يمكن للمديرين المتوسطين استخدام عرض مخطط جانت البياني ClickUp و انقر فوق الخرائط الذهنية لتبسيط التخطيط والتنظيم، مما يساعد على إبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt، يمكن للمديرين المتوسطين إبقاء المشاريع على المسار الصحيح وتحديثها

تُعد طريقة عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt Chart View تمثيلًا مرئيًا للجدول الزمني للمشروع. إنها أداة قيّمة ل الإدارة الوسطى لأنها تساعدهم على فهم التبعيات بين المهام، وتحديد الاختناقات المحتملة على المسار الحرج للمشروع.

تبسيط العمل من خلال تبسيط الأفكار المعقدة وتصور المهام باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

تعد الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps أداة رائعة للعصف الذهني والتخطيط للمشاريع. يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص ل الإدارة العليا لأنها تساعد على تصور الصورة الكبيرة وتحديد الأولويات الرئيسية.

يمكن أيضًا استخدام الخرائط الذهنية لتقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

إدارة المهام

تسمح الأدوات التي تضمن للمشرفين إدارة مهام فريقهم بإنجاز العمل في الوقت المحدد وبمستوى عالٍ.

تنظيم العمل ومراقبته وتقديم الملاحظات بشأنه باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنك استخدام مهام النقر فوق المهام لتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز وتقديم الملاحظات لقادة وأعضاء الفريق.

هناك ميزة أخرى مفيدة بشكل خاص للمدراء من المستوى الأدنى، وهي طريقة عرض القائمة في ClickUp، حيث يمكن أن تساعد في تتبع تقدم أعضاء الفريق. توفر طريقة العرض هذه نظرة عامة واضحة على المهام وحالتها. يمكن للمشرفين والمديرين بسهولة رؤية المهام منظمة داخل كل مستوى من مستويات التسلسل الهرم الوظيفي، مما يجعل من السهل تحديد المهام المتأخرة أو قيد التنفيذ أو المكتملة.

تعزيز قدرات القيادة

استفد من الأدوات التي تساعد على تحديد أهداف واضحة، وتتبع التقدم المحرز، وتعيين المهام بكفاءة. جرّب ميزات ClickUp لتتبع الأهداف، ونقاط سبرنت، والمعينين من أجل تحسين التواصل والتعاون والكفاءة التنظيمية بشكل عام لمختلف مستويات المديرين.

تتبع الأهداف

تتبع التقدم المحرز نحو أهداف ClickUp المتعددة ذات الصلة من خلال تجميعها في مجلدات

يمكن للمديرين رفيعي المستوى استخدام ميزات القيادة مثل ClickUp Goals لتحديد الأهداف المؤسسية عالية المستوى وتتبعها، مما يضمن توافق الفرق والعمل على تحقيق رؤية مشتركة. يمكن للفرق والأفراد استخدام ClickUp Goals أيضاً لتتبع أهدافهم قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

نقاط سبرينت

ClickUp Sprint Points، في المشاريع الرشيقة، تقدير الجهد المطلوب لإكمال عنصر متراكم ClickUp Sprint Points هي ميزة قيادية مفيدة للإدارة الوسطى لأنها يمكن أن تساعد في تقدير مدى تعقيد المهام وتتبع سرعة الفريق. تساعدهم هذه المعلومات على تحديد مواعيد نهائية واقعية وتخصيص الموارد بفعالية ومراقبة أداء الفريق.

المعينين يسمح ClickUp للمستخدمين بإضافة مكلفين إلى مهام أو مشاريع محددة: المكلفون هم المستخدمون المسؤولون عن إكمال مهمة معينة أو المساهمة في مشروع ما.

هذه الميزة ضرورية لجميع مستويات الإدارة لأنها تتيح إسناد المهام بوضوح إلى أفراد محددين. وهذا يضمن المساءلة ويمنع ازدواجية الجهد ويحسن التواصل داخل الفرق.

الحفاظ على السيطرة على المشاريع

تحتوي منصة ClickUp على ميزات توفر رؤى حول استخدام الموارد وحالة المشروع. يتيح ذلك للمديرين مراقبة الجداول الزمنية للمشروع والإنتاجية، مما يتيح إجراء التعديلات في الوقت المناسب وإعداد تقارير دقيقة.

حالة المهام حالات المهام المخصصة ل ClickUp تسمح للمديرين بتتبع تقدم المهام والمشاريع. وهذا مفيد بشكل خاص لـ المشرفين الذين يحتاجون إلى مراقبة عمل أعضاء فريقهم. يمكن للمشرفين استخدامه لتحديد المهام المتأخرة عن الجدول الزمني لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية. كما يمكنهم أيضًا تقديم الدعم لأعضاء الفريق حسب الحاجة.

تتبع التقدم المحرز وأبقِ الجميع على نفس الصفحة باستخدام الحالات المخصصة في مهام ClickUp Tasks.

من خلال تنفيذ هذه الخطوات، على غرار نهج تويوتا، يمكنك تعزيز الكفاءة في الإدارة بشكل كبير وتحسين الأداء التنظيمي العام.

اختيار أفضل هيكل إداري لشركتك ## اختيار أفضل هيكل إداري لشركتك

يعتمد أفضل هيكل إداري لشركتك على عوامل مثل حجم الشركة وثقافتها وقيمها ومجال عملك. تشمل الهياكل الشائعة ما يلي:

هرمية: تقليدية ذات سلطة واضحة، وتستخدمها الشركات الكبيرة مثل Walmart

تقليدية ذات سلطة واضحة، وتستخدمها الشركات الكبيرة مثل Walmart مسطحة: طبقات إدارية أقل من أجل تواصل أفضل، وتفضلها الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا مثل شركة Valve

طبقات إدارية أقل من أجل تواصل أفضل، وتفضلها الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا مثل شركة Valve مصفوفة: تجمع بين العناصر الهرمية والوظيفية. هياكل المصفوفة مناسبة للمؤسسات المعقدة مثل الشركات الاستشارية مثل ديلويت

تجمع بين العناصر الهرمية والوظيفية. هياكل المصفوفة مناسبة للمؤسسات المعقدة مثل الشركات الاستشارية مثل ديلويت وظيفية: منظمة حسب مجالات مثل التسويق والتمويل، وتستخدمها شركات التصنيع والجامعات، مثل شركة لير على سبيل المثال

منظمة حسب مجالات مثل التسويق والتمويل، وتستخدمها شركات التصنيع والجامعات، مثل شركة لير على سبيل المثال الشعبية: منظمة حسب الأقسام أو خطوط الإنتاج، وتستخدمها التكتلات مثل شركة بروكتر آند جامبل

منظمة حسب الأقسام أو خطوط الإنتاج، وتستخدمها التكتلات مثل شركة بروكتر آند جامبل دائرية: يتم توزيع السلطة بالتساوي، كما هو الحال في المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) مثل شركة سكاي

يتم توزيع السلطة بالتساوي، كما هو الحال في المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) مثل شركة سكاي الشبكة: تجميع الموظفين حسب التخصص من أجل التعاون، وهو أمر شائع في صناعات التكنولوجيا والاستشارات. على سبيل المثال، تنشئ شركة Spotify فرقًا تعاونية بمجموعات مهارات متنوعة

رفع مستوى المهارات القيادية عبر المستويات الإدارية

من خلال اختيار الهيكل المناسب ونهج القيادة المناسب، يمكن للشركات تشجيع بيئة عمل إيجابية ومنتجة. ويمكنها أيضاً تحسين التواصل وصنع القرار وتحقيق أهدافها في نهاية المطاف.

يمكن أن يكون ClickUp أداة قيّمة في مساعدة المؤسسات على تجاوز هذه التحديات وتحسين هياكلها الإدارية.

يمكن للإدارة العليا الاعتماد على تقارير وتحليلات ClickUp في دفع المبادرات الاستراتيجية، بينما يمكن للمديرين المتوسطين استخدام المنصة لإدارة الفرق وتتبع المشاريع. كما يمكن للمشرفين أو مديري الصف الأول استخدام ClickUp لتعيين المهام وتتبع أداء الموظفين وتقديم الملاحظات.

تُمكِّن ClickUp المؤسسات من تحسين ممارساتها الإدارية عبر مختلف مستويات المديرين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق النجاح.

ابدأ بالتسجيل في حساب ClickUp مجاني اليوم