أفضل 10 برامج لإدارة الأغذية تستحق التجربة في عام 2025

تتطلب إدارة شركة أغذية تنظيم عدد لا يحصى من الأجزاء المتحركة. هناك ضغط مستمر لمعالجة الطلبات، وتقليل تكاليف الطعام والهدر، وتتبع المخزون، وتخطيط الوجبات، والتنبؤ باحتياجات التوريد مع ضمان أعلى مستوى من خدمة العملاء.

في مثل هذه السيناريوهات، لم تعد جداول البيانات مجدية. فهي تفتقر إلى الأتمتة، وتتطلب إدخالات وتحديثات يدوية، وهي أكثر عرضة للأخطاء البشرية. هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى برامج إدارة الأغذية.

لكن العثور على أداة إدارة الأغذية المناسبة ليس بالأمر السهل. ففي حين أن بعضها أفضل لعمليات سلامة الأغذية، فإن بعضها يعطي الأولوية لإدارة المخزون، بينما يركز البعض الآخر على إدارة قوائم الطعام والوصفات.

لتسهيل الأمور، قمنا بتجميع قائمة بأفضل عشرة برامج لإدارة الأغذية لعام 2025. تابع القراءة لمعرفة أي منها يناسبك!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل برامج إدارة الأغذية التي يمكنك تجربتها في عام 2025: ClickUp: الأفضل لتبسيط إدارة الطعام الأفضل لتبسيط إدارة الطعام SmartSuite: الأفضل لإدارة سير عمل المطبخ والمخزون MarginEdge: الأفضل لمعالجة الفواتير وتقدير تكاليف الطعام وتحليل قوائم الطعام Agilysys Foodservice Management: الأفضل لتبسيط العمليات وتحسين تجربة الضيوف FoodPro®: الأفضل للعمليات التجارية الغذائية صغيرة الحجم كرانش تايم الأفضل لإدارة عمليات المطاعم Restaurant365: الأفضل للمحاسبة وإدارة الرواتب الخبز المحمص الأفضل لمعالجة المدفوعات FoodStorm: الأفضل لتقديم الطلبات متعددة القنوات وإدارتها كومبيوتريشن: الأفضل لإدارة الخدمات الغذائية في المستشفيات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الأغذية؟

على الرغم من أن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" لا يصلح عندما يتعلق الأمر باختيار أداة إدارة الطعام المناسبة، إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها:

إدارة المخزون : اختر برنامج إدارة الأغذية الذي يسمح لك بإنشاء نظام جرد لتنظيم وتتبع الطلبات ومراقبة المكونات وتواريخ انتهاء صلاحيتها، وتحديد مستويات إعادة الطلب، وما إلى ذلك.

الامتثال لسلامة الأغذية : احصل على الأدوات التي تحتوي على ميزات الامتثال لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP) مع تنبيهات تلقائية يتم تشغيلها في حالات عدم الامتثال أو عند اقتراب تواريخ انتهاء الصلاحية

إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي : اختر منصات إدارة الأغذية التي تمكنك من إنشاء لوحات تحكم قابلة للتخصيص وإنشاء تقارير مفصلة عن تكاليف الأغذية والمبيعات ومستويات المخزون وما إلى ذلك.

إمكانيات التكامل : تأكد من أن الأداة التي اخترتها تتكامل بسلاسة مع نقاط البيع وأنظمة المحاسبة لإنشاء نظام موحد وتبسيط الإدارة المالية

الوصول عبر الهاتف المحمول: اختر الأدوات التي تسمح لك بتتبع المخزون والموافقة على العمليات وإدارة الطلبات أثناء التنقل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

💡 نصيحة احترافية: خطط لقابلية التوسع. اختر برنامجاً يمكنه التعامل مع 3 أضعاف حجم عملياتك الحالية. سيضمن هذا أن البرنامج يمكنه استيعاب احتياجات النمو المستقبلية الخاصة بك

أفضل 10 برامج لإدارة الأغذية

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط إدارة الطعام)

إدارة طلبات الطعام، والمخزون، والفواتير باستخدام ClickUp

إن إدارة أعمال الطعام تشبه التعامل مع أطباق الطعام المشتعلة - تتبع المخزون، وإدارة جداول الموظفين، وتنسيق عمليات التسليم، والتواصل مع البائعين، وضمان خدمة عملاء ممتازة، وما إلى ذلك. من السهل أن تشعر بالإرهاق.

ولكن هذا فقط عندما لا يكون لديك أداة قوية مثل ClickUp.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل *الذي يمكنه تبسيط إدارة الطعام. تجمع هذه المنصة متعددة الاستخدامات بين إمكانات إدارة علاقات العملاء وإدارة سير العمل البديهية، مما يجعلها خيارًا متميزًا لمصنعي الأغذية ومديري المطاعم.

يتيح لك برنامج ClickUp's CRM لمصنعي الأغذية تبسيط الاتصالات مع العملاء وإدارة العلاقات مع العملاء في مكان واحد دون عناء.

باستخدام إدارة علاقات العملاء في ClickUp، يمكنك أتمتة عمليات التسليم، وإدارة خطوط الإنتاج، وتتبع الطلبات، والتنبؤ بالمبيعات، وأتمتة مهام سير العمل مثل الموافقات على قوائم الطعام، ومعالجة الطلبات، والفواتير، وغيرها من مهام إدارة المخزون.

من خلال أكثر من 10 طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع كل شيء بدءًا من مخزون المكونات إلى طلبات العملاء باستخدام لوحات كانبان والقوائم والجداول وطرق عرض التقويم. يمكنك أيضًا استخدام طريقة عرض الخرائط لإدارة مواقع المخزون المتعددة ومناطق التسليم.

إدارة خطوط الأنابيب ومشاركة العملاء والطلبات باستخدام طرق العرض المرنة من ClickUp

يساعدك ClickUp Brain على أتمتة المهام المتكررة مثل فحوصات سلامة الأغذية وجدولة الموظفين وما إلى ذلك. يمكنك استخدامه لتحليل بيانات العملاء واكتساب رؤى الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة. يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص الوصفات وخطط الوجبات والحصول على تحديثات المخزون في الوقت الفعلي.

أنشئ قوائم طعام أسبوعية لمطعمك باستخدام ClickUp Brain

هذا ليس كل شيء؛ تقدم ClickUp أيضًا آلاف القوالب القابلة للتخصيص لتبسيط إدارة الطعام. على سبيل المثال، يساعدك قالب تخطيط الوجبات ClickUp Meal Planning Template على تبسيط عملية إعداد الوجبات.

احصل على نموذج مجاني خطط الوجبات بسرعة ونظم الوصفات باستخدام قالب ClickUp لتخطيط الوجبات

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

خطط للوجبات باستخدام قوائم السحب والإفلات

تتبع المكونات وقوائم التسوق

تنظيم الوصفات باستخدام المجلدات لسهولة الوصول إليها

وبالمثل، يحتوي ClickUp على العديد من قوالب الجرد، مثل ClickUp Restaurant Inventory Template، لمساعدتك على تتبع المخزون في الوقت الفعلي وتنظيم الطلبات وعمليات التسليم.

أفضل ميزات ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي : تعاون على الوصفات وتخطيط قوائم الطعام والمخزون ووثق إرشادات سلامة الأغذية باستخدام : تعاون على الوصفات وتخطيط قوائم الطعام والمخزون ووثق إرشادات سلامة الأغذية باستخدام ClickUp Docs

أتمتة سير العمل : أتمتة مهام مثل طلبات الشراء، والطلبات الروتينية الواردة، والمتابعة، وتدقيق الامتثال لسلامة الأغذية والتذكير بالمناوبات، والموافقات على قوائم الطعام، وما إلى ذلك. باستخدام : أتمتة مهام مثل طلبات الشراء، والطلبات الروتينية الواردة، والمتابعة، وتدقيق الامتثال لسلامة الأغذية والتذكير بالمناوبات، والموافقات على قوائم الطعام، وما إلى ذلك. باستخدام أتمتة ClickUp Automations

إدارة المخزون : سجّل جميع التفاصيل الدقيقة، من سجلات المخزون، ومعلومات البائعين إلى المكونات، وتتبع وحدات المخزون، ووضع علامة على عمليات التسليم العاجلة، وما إلى ذلك. باستخدام : سجّل جميع التفاصيل الدقيقة، من سجلات المخزون، ومعلومات البائعين إلى المكونات، وتتبع وحدات المخزون، ووضع علامة على عمليات التسليم العاجلة، وما إلى ذلك. باستخدام مهام ClickUp Tasks

معلومات مركزية : احصل على رؤى حول ملاحظات العملاء، ومستويات المخزون، ومخلفات الطعام، وأداء الموظفين، وبيانات المبيعات، وتنفيذ الطلبات، وما إلى ذلك. مع : احصل على رؤى حول ملاحظات العملاء، ومستويات المخزون، ومخلفات الطعام، وأداء الموظفين، وبيانات المبيعات، وتنفيذ الطلبات، وما إلى ذلك. مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

الإدماج: دمج أكثر من 1000 أداة بما في ذلك نقاط البيع، لتحسين إدارة المخزون، وتواصل أسرع بين الأنظمة، وتجربة أفضل للعملاء

قيود ClickUp

يمكن أن يربك عدد الميزات في ClickUp المستخدمين في البداية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام هذا التطبيق. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق بمجرد أن تعتاد على ما هو متاح. ومع ذلك، يُطلق على أصغر وحدة من محتوى التخطيط اسم "مهمة"، في حين أنه يمكن استخدام هذا بعدة طرق، وليس فقط كمهمة (وهو أمر رائع). يمكن إعادة تسمية ذلك بشيء مثل "عنصر".

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام هذا التطبيق. إنه قابل للتخصيص بشكل لا يصدق بمجرد أن تعتاد على ما هو متاح. ومع ذلك، يُطلق على أصغر وحدة من محتوى التخطيط اسم "مهمة"، في حين أنه يمكن استخدام هذا بعدة طرق، وليس فقط كمهمة (وهو أمر رائع). يمكن إعادة تسمية ذلك بشيء مثل "عنصر".

🍭 مكافأة: تعرف على كيفية أتمتة مهام سير عمل إدارة الطعام وإنجاز المزيد من المهام!

2. SmartSuite (الأفضل لإدارة سير عمل المطبخ وسجلات المخزون في مكان واحد)

عبر SmartSuite*

SmartSuite عبارة عن منصة لإدارة العمل لتنظيم عمليات الأعمال التجارية الغذائية. تتيح لك واجهة الأداة البديهية التي لا تحتوي على رموز إنشاء حلول مخصصة لتخطيط قوائم الطعام وتتبع المخزون وإدارة الوصفات.

يمكنك استخدام الأتمتة المدمجة لتحسين عمليات الطلبات وسير عمل المطبخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام خاصية الربط في المنصة لربط المواد الغذائية بقيمتها الغذائية، مما يضمن الامتثال لمعايير سلامة الأغذية.

أفضل ميزات SmartSuite

اربط السجلات لربط عناصر قائمتك بالتكاليف والمخزون وما إلى ذلك. حتى تتمكن من الحصول على جميع المعلومات في مكان واحد

أنشئ نماذج الطلبات مع تفاصيل الوصفات، وجرد المخزون، ومعلومات الموردين، وما إلى ذلك.

قم بإنشاء أتمتة سير العمل لحساب تكاليف الطعام تلقائيًا وتشغيل تنبيهات إعادة الطلب بناءً على عتبات المخزون

قيود SmartSuite

لديه منحنى تعليمي حاد. يتطلب بعض الفهم لقواعد البيانات

من الصعب أحيانًا العثور على عناصر محددة نظرًا لعدم وجود نظام مجلدات للحفاظ على تنظيم الأشياء

قد يكون استيراد قواعد البيانات الكبيرة أمرًا صعبًا

تسعير SmartSuite

مجاني

فريق : 12 دولارًا لكل مستخدم/شهر

احترافي : 28 دولارًا لكل مستخدم/شهر

المؤسسة: 41 دولارًا لكل مستخدم/شهر

تقييمات ومراجعات SmartSuite

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن SmartSuite؟

تضمن واجهة SmartSuite البديهية أن يتمكن فريقنا من التنقل واستخدام ميزاته بأقل قدر من التدريب. بينما يقدم SmartSuite مجموعة جيدة من أدوات الأتمتة، نجد أن بعض ميزات الأتمتة الأساسية غير متوفرة بعد. سيكون من المفيد إجراء تحسينات مثل المزيد من أتمتة سير العمل القابلة للتخصيص والتكامل مع منصات الأتمتة الأخرى. ومن شأن هذه الإضافات أن تقلل من الحاجة إلى التدخلات اليدوية وتزيد من الكفاءة في جميع عملياتنا.

تضمن واجهة SmartSuite البديهية أن يتمكن فريقنا من التنقل واستخدام ميزاته بأقل قدر من التدريب. بينما يقدم SmartSuite مجموعة جيدة من أدوات الأتمتة، نجد أن بعض ميزات الأتمتة الأساسية غير متوفرة بعد. سيكون من المفيد إجراء تحسينات مثل المزيد من أتمتة سير العمل القابلة للتخصيص والتكامل مع منصات الأتمتة الأخرى. ومن شأن هذه الإضافات أن تقلل من الحاجة إلى التدخلات اليدوية وتزيد من الكفاءة في جميع عملياتنا.

📖 اقرأ المزيد: نصائح لإدارة علاقات العملاء لإدارة العملاء

3. MarginEdge (الأفضل لمعالجة الفواتير وتقدير تكاليف الطعام وتحليل قوائم الطعام)

عبر MarginEdge

يمكن أن يكون MarginEdge أداة مفيدة إذا كنت ترغب في تبسيط عمليات المكتب الخلفي. فهو يقوم برقمنة الفواتير ومعالجتها من خلال عمليات مسح بسيطة عبر الهاتف المحمول، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات. يتكامل MarginEdge أيضًا مع حلول المحاسبة ونقاط البيع، مما يؤدي إلى إنشاء نظام فوترة سلس.

ما يحبه المستخدمون في MarginEdge هو خاصية حساب تكاليف الوصفات في الوقت الفعلي. تتيح لك هذه الميزة عرض تكاليف طعامك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التسعير وقائمة الطعام. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد في حساب المخزون وتتبع استخدام الطعام والهدر وما إلى ذلك. عبر التقارير.

أفضل ميزات MarginEdge

التقط بيانات الفواتير، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد رقميًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو تحميل المنصة وما إلى ذلك.

إعداد الوصفات وإدارتها مركزيًا لتدريب الموظفين الجدد بسهولة

قارن أداء قائمة الطعام في فئات محددة وحدد العناصر المربحة بناءً على المبيعات

ادفع للبائعين باستخدام طرق متعددة - عن طريق الشيكات أو بطاقات الائتمان أو جدولة المدفوعات باستخدام الدفع التلقائي

قيود MarginEdge

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الكثير من الميزات، خاصة في تحرير الفواتير والموافقات المعلقة

يحتوي النظام على أخطاء تؤدي إلى خلل متكرر مثل عدم مرور الفواتير أو الشاشات المجمدة

قد تظهر أحيانًا إدخالات الطلبات غير الدقيقة مثل الأخطاء الإملائية والإدخالات المكررة والأسماء المختلفة لنفس الصنف وما إلى ذلك

تسعير MarginEdge

MarginEdge : 330 دولارًا لكل موقع/شهر

MarginEdge + Freepour: 480 دولارًا لكل موقع/شهر

تقييمات ومراجعات MarginEdge

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن MarginEdge؟

إنها أداة قوية لمساعدتنا في أعمال المطاعم. يمكننا الذهاب إلى MarginEdge لتسعير عناصر القائمة وكذلك لتنبيهات الأسعار، وتحليل القائمة، والمخزون، ودفع الفواتير، والمخزون من بين أشياء أخرى. ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء في النظام، خاصة مع أداة إنشاء الوصفات الخاصة بهم.

إنها أداة قوية لمساعدتنا في أعمال المطاعم. يمكننا الذهاب إلى MarginEdge لتسعير عناصر القائمة وكذلك لتنبيهات الأسعار، وتحليل القائمة، والمخزون، ودفع الفواتير، والمخزون من بين أشياء أخرى. ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء في النظام، خاصة مع أداة إنشاء الوصفات الخاصة بهم.

📖 اقرأ المزيد: قوالب قائمة محرر مستندات جوجل المجانية

4. Agilysys Foodservice Management (الأفضل لتبسيط العمليات وتحسين تجربة الضيوف)

عبر أغيليس

Agilysys هو حل شامل للضيافة يخدم الفنادق، والكازينوهات، والمنتجعات، وخطوط الرحلات البحرية، وحتى خدمات الرعاية الصحية والخدمات الغذائية الجامعية. تعمل المنصة على تبسيط عمليات المأكولات والمشروبات (الأغذية والمشروبات) والمخزون وتوفر لك نظاماً موحداً لإدارة كل جانب من جوانب الضيافة - من إدارة الممتلكات إلى نقاط البيع.

بشكل عام، تساعدك Agilysysys على إدارة ملفات تعريف الضيوف، ومعالجة المدفوعات، ومخزون الطعام، وتضمن لك خدمة أفضل مع مجموعة واسعة من أدوات إدارة خدمات الطعام.

أجيليسيس لإدارة الخدمات الغذائية أفضل الميزات

عزز عملية الحجز ونقل الضيوف بسلاسة مع نظام الحجز المباشر

قم بإدارة كل شيء بدءًا من طلبات الشراء إلى الفواتير والتقنيات المالية للأعمال ونقاط البيع

قم بتبسيط تحليلات المطاعم والفنادق والمخزون لاكتساب رؤى مهمة حول تفضيلات النزلاء وأداء الأعمال

قيود إدارة الخدمات الغذائية من أجيليسيس

يعمل بشكل أفضل مع Agilysys POS. يمكن أن يؤدي دمج أنظمة نقاط البيع الأخرى إلى وظائف محدودة

تسعير أجيليس لإدارة الخدمات الغذائية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Agilysys Foodservice Management

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Agilysys Foodservice Management؟

سهل التثبيت وواجهة مستخدم مباشرة. تدريب الموظفين الجدد بسيط وتخفيف وقت الدوران. ومع ذلك، يمكن لبعض قوائم الواجهة استخدام مظهر محدَّث وتحسينات بصرية.

سهل التثبيت وواجهة مستخدم مباشرة. تدريب الموظفين الجدد بسيط وتخفيف وقت الدوران. ومع ذلك، يمكن لبعض قوائم الواجهة استخدام مظهر محدَّث وتحسينات بصرية.

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج تحسين المخزون

5. FoodPro® (الأفضل للعمليات التجارية الغذائية صغيرة الحجم)

عبر FoodPro ®

برنامج FoodPro®، من Aurora Information Systems، مخصص لصغار مصنعي الأغذية ومديري المطاعم الذين يبحثون عن نظام لإنتاج الأغذية والتخطيط والتحكم فيها. وهو عبارة عن منصة متكاملة متعددة المستخدمين تتيح لك التنبؤ بالمخزون والتحكم فيه، ومراقبة إنتاج الطعام، وإنشاء خطط الوجبات، وإجراء التحليل المالي لاكتساب رؤى حول هوامش الربح وضمان التحكم في الميزانية.

أفضل ميزات FoodPro® FoodPro

تصميم قوائم الدورة وقوائم الطعام وقوائم ACI والقوائم القياسية لمواقع تقديم الطعام الفردية مع الأخذ في الاعتبار تقليل هدر الطعام والتكلفة

توقع العدد الدقيق للضيوف بناءً على قاعدة البيانات التاريخية لإنشاء خطط وجبات فعالة

أنشئ تقارير مالية، من بيانات الأرباح والخسائر الأساسية إلى المشتريات، وملخصات تكاليف الموقع، وتكلفة إعداد الوجبات، وما إلى ذلك.

قيود FoodPro® المحدودة

التخصيص المحدود. قد لا يكون الخيار الأفضل إذا كنت شركة أغذية ذات احتياجات تخصيص متقدمة

واجهة مستخدم أقل بديهية مقارنةً بالأدوات المماثلة

تسعير FoodPro®

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات FoodPro® FoodPro

G2 : لا توجد مراجعات متاحة

Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

📖 اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتخطيط قوائم الطعام

6. Crunchtime (الأفضل لإدارة عمليات المطاعم)

عبر كرانش تايم

إذا كنت تشعر بحرارة ارتفاع تكاليف الغذاء، ومعايير سلامة الأغذية المتطورة، وتحديات العمالة في صناعة الأغذية، يمكن أن تساعدك Crunchtime على تحسين العمليات وضمان الامتثال.

يشتهر برنامج Crunchtime بالتعامل مع المخزون وعمليات العمالة، ويمنحك لوحة تحكم مركزية لعرض المواقع وتتبع طلبات المخزون وإدارة الوصفات وقوائم الطعام. كما أنه يحتوي على أدوات مخصصة لإعداد التقارير والجدولة الزمنية وموارد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يجعله منصة ملائمة للمبتدئين.

أهم ما يميز هذه الأداة هو أنها تحتوي على إمكانيات "التنقل إلى الأسفل" التي تتيح لك التنقل من نظرة عامة عالية المستوى على بيانات المطعم إلى نقاط البيانات الدقيقة.

أفضل ميزات برنامج Crunchtime

أتمتة الجداول اليومية والأسبوعية للموظفين وإرسال تذكيرات مع تنبيهات آلية

احصل على اقتراحات دقيقة بالذكاء الاصطناعي بشأن كميات إعداد الطعام، وطلبات التوريد، والمبيعات بناءً على بيانات الاستهلاك التاريخية، ومستويات PAR في المتجر، والمخزون المتوفر، وما إلى ذلك.

تتبع درجات الحرارة ما بين -40 درجة مئوية و85 درجة مئوية لضمان الامتثال لمعايير سلامة الأغذية

احصل على بيانات مباشرة عن تكاليف الطعام واتجاهات العمالة وبرامج التدريب باستخدام أدوات التحليلات

قيود وقت الأزمات

من الصعب تنظيم أدلة الطلبات بدون استخدام القوالب، ولا توجد مساحة لإضافة كمية متساوية

لا يمكنك حقًا استخدام القوالب عند الوصول إلى البرنامج من الأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية

تفتقر الأداة إلى مرونة تكوين المستخدم. لديها مرشحات محدودة ولا توجد طريقة لنقل أدوات معينة لتحقيق كفاءة المستخدم

تسعير كرانش تايم

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Crunchtime

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Crunchtime؟

إذا كنت شركة مطاعم تقليدية، فإن برنامج CrunchTime سيخدم احتياجاتك وهو سهل الاستخدام إلى حد ما في العمليات. ومع ذلك، فهو بطيء في إجراء التغييرات، وقد شعر المنتج بالركود خلال السنوات العديدة الماضية. لم يتم لمس وحدة المندوب ولم يتم تصميمها بشكل جيد.

إذا كنت شركة مطاعم تقليدية، فإن برنامج CrunchTime سيخدم احتياجاتك وهو سهل الاستخدام إلى حد ما في العمليات. ومع ذلك، فهو بطيء في إجراء التغييرات، وقد شعر المنتج بالركود خلال السنوات العديدة الماضية. لم يتم لمس وحدة المندوب ولم يتم تصميمها بشكل جيد.

🧠 هل تعلم؟ في عام 2023، أبلغ أكثر من 80% من الفنادق عن نقص في عدد الموظفين. وهذا يستدعي تطبيق التكنولوجيا لأتمتة الوظائف الروتينية وجدولة الموظفين بناءً على توقعات دقيقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

7. Restaurant365 (الأفضل للمحاسبة وإدارة الرواتب)

عبر مطعم 365

Restaurant365 عبارة عن منصة لإدارة المطاعم يمكنها تغيير الطريقة التي تدير بها عملياتك التجارية في مجال الطعام. تتميز هذه المنصة بقدراتها على إعداد التقارير المالية، وكشوف الرواتب والمحاسبة، وإدارة المخزون والقوى العاملة، وقدرات تكامل نقاط البيع.

على الرغم من أن الأداة ليست صديقة للمبتدئين، إلا أنها قد تعجبك بسبب سهولة الوصول إليها عبر المتصفح وأدوات المحاسبة الآلية التي يمكن أن تساعد في تقليل تكاليف الطعام من خلال التتبع الدقيق وزيادة الربحية إلى أقصى حد.

أفضل ميزات برنامج Restaurant365

قم بإعداد معايير عادلة لتوزيع الإكراميات وأتمتة عمليات إدارة الإكراميات لتوفير وقتك الثمين

استخدم تقارير العمالة والمبيعات للتنبؤ بالمبيعات وجدولة الموظفين عبر مواقع متعددة

أنشئ كتالوجات مركزية وأدلة طلبات مركزية لضمان اتساق ممارسات إعداد الطعام واستخدام المكونات عبر المواقع

قيود المطاعم 365

وفقًا لعدد قليل من المستخدمين، فإن نظام إدارة المخزون معقد، خاصةً وظائف إدارة الوصفات يمكن أن تكون أكثر سهولة في الاستخدام

تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد بسبب وظائفها المتعددة وواجهتها المعقدة

قد تكون تسوية الحسابات المصرفية أمرًا صعبًا، وقد يستغرق إصلاح أخطاء الفترة السابقة وقتًا طويلاً

أسعار المطاعم 365

الأساسيات : 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موقع، تُدفع كل ثلاثة أشهر

احترافي : 749$/شهرًا لكل موقع، تُدفع كل ثلاثة أشهر

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مطعم 365

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ما رأي المستخدمين الحقيقيين في برنامج Restaurant365؟

أقدر وجود جميع احتياجاتي في مكان واحد. كمية المعلومات التي يمكن سحبها بنقرة واحدة، يمكنني مراقبة والإشراف على أكثر من شيء في وقت واحد. سهل الاستخدام بين جميع مراحل معرفة الكمبيوتر. أدير أعمالاً أكثر استقراراً من الناحية المالية باستخدام هذه الأداة. نحن نستخدم 365 طوال اليوم في أعمالنا، ودعم العملاء سريع وفعال مع متابعة قوية. ومع ذلك، فإن واجهة المدرسة القديمة الجمالية. تبدو مثل برنامج ويندوز 95 مقابل عرض أنظف وأوضح.

أقدر وجود جميع احتياجاتي في مكان واحد. كمية المعلومات التي يمكن سحبها بنقرة واحدة، يمكنني مراقبة والإشراف على أكثر من شيء في وقت واحد. سهل الاستخدام بين جميع مراحل معرفة الكمبيوتر. أدير أعمالاً أكثر استقراراً من الناحية المالية باستخدام هذه الأداة. نحن نستخدم 365 طوال اليوم في أعمالنا، ودعم العملاء سريع وفعال مع متابعة قوية. ومع ذلك، فإن واجهة المدرسة القديمة الجمالية. تبدو مثل برنامج ويندوز 95 مقابل عرض أنظف وأوضح.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر العمل، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن حل ClickUp لإدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من العمل بسرعة والبقاء متناسقاً.

8. توست (الأفضل لمعالجة الدفع)

عبر توست

يجمع Toast بين نقاط البيع وتتبع المخزون وإدارة المطبخ. إنه أداة سهلة الاستخدام مع نظام إدارة المخزون المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك مسح الفواتير وتحديث مستويات المخزون في الوقت الفعلي.

يمكنك استخدامها لتنسيق عمليات المطبخ، والتعامل مع عمليات المكاتب الأمامية والخلفية، وتتبع أداء قائمة الطعام، وحتى إدارة كشوف المرتبات باستخدام نظام الرواتب المدمج.

أفضل ميزات توست

إنشاء قواعد إكراميات مخصصة، وأتمتة التوزيع، وتبسيط إعداد تقارير الإكراميات

قلل من أوقات الانتظار وحسِّن كفاءة الموظفين مع أكشاك مطعم Toast حيث يمكن للضيوف تخصيص طلباتهم

قم بتوجيه الطلبات وعرض الطلبات القادمة وإنشاء تقارير إنتاجية المطبخ باستخدام نظام عرض المطبخ

خصص القوائم لكل موقع، وقم بإدارة التقارير مركزياً، وتحكم في العمليات من لوحة تحكم واحدة

قيود التوست

ميزات إعداد التقارير المحدودة

غالبًا ما تكون خدمة العملاء غير مستجيبة وفقًا لبعض المستخدمين

الرسوم، بما في ذلك رسوم معالجة بطاقات الائتمان، مرتفعة للغاية

تسعير التوست

مجاني

نقاط البيع : ابتداءً من 69 دولارًا في الشهر

أنشئ برنامجك الخاص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات توست

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Toast؟

كان العمل مع Toast على الإعداد رائعاً وسهلاً. ومع تطورنا كان دعمهم قويًا. ليس مثل نقاط البيع الأخرى التي استخدمناها في الماضي. ومع ذلك، تحتاج التقارير إلى العمل ... معظم البيانات موجودة، ولكن ليس من الواضح كيفية الحصول على ما تحتاج إليه وعليهم تفريغ البيانات وإرسالها بالبريد الإلكتروني. أيضًا، يمكن أن تصبح قوائم خدمة العملاء أكثر من اللازم في بعض الأحيان من 2-3 مستويات في بعض الأحيان لعمل 8 أونصات من البيرة البنية.

كان العمل مع Toast على الإعداد رائعاً وسهلاً. ومع تطورنا كان دعمهم قويًا. ليس مثل نقاط البيع الأخرى التي استخدمناها في الماضي. ومع ذلك، تحتاج التقارير إلى العمل ... معظم البيانات موجودة، ولكن ليس من الواضح كيفية الحصول على ما تحتاج إليه وعليهم تفريغ البيانات وإرسالها بالبريد الإلكتروني. أيضًا، يمكن أن تصبح قوائم خدمة العملاء أكثر من اللازم في بعض الأحيان من 2-3 مستويات في بعض الأحيان لعمل 8 أونصات من البيرة البنية.

🧠 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو نظام نقاط البيع في المطاعم من 13. 35 (مليار دولار أمريكي) في عام 2025 إلى 28. 06 (مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8. 6%.

9. FoodStorm (الأفضل لوضع وإدارة الطلبات متعددة القنوات)

عبر FoodStorm*

فكّر في FoodStorm على أنه مراقبة المهام لمشغلي خدمات الطعام. سواء كنت متعهد تقديم الطعام، أو بقالًا، أو مدير مطعم يتعامل مع أكثر من 100 طلب، فإن المنصة تجعل كل شيء مركزيًا - من الإنتاج وإدارة الطلبات إلى التسويق والاتصالات مع العملاء.

باستخدام FoodStorm، يمكنك إدخال الطلبات مباشرةً من المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو أكشاك المتجر، وتنظيم مطبخك بالكامل، والتحقق من الطلبات والأحداث القادمة في عرض التقويم. الجزء الأفضل؟ يمكنك تخصيص العناصر، والأسعار، والقوائم، وإضافة أزرار وفئات إلى صفحات الطلبات، وحتى إضافة صور إلى القوائم باستخدام منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات FoodStorm

ضع الطلبات وقم بإدارتها من خلال قنوات متعددة، مثل الأكشاك داخل المتجر وعدادات الخدمة ورسائل البريد الإلكتروني والهواتف

إدارة طلبات الاستلام، ومراقبة حالات الدفع، والتعامل مع الأصناف المباعة حسب الوزن مع إدارة حجم العطلات

اعرض طلبات العملاء الواردة على شاشات المطبخ باستخدام نظام عرض المطبخ

قيود FoodStorm

وفقًا لبعض المستخدمين، يفتقر برنامج FoodStorm إلى الدعم وإدارة الحسابات

قد يكون من الصعب استخدام التطبيق على الأجهزة المحمولة. يغطي الوظائف الأساسية فقط

طلب الطعام لمتلقي مختلف غير الشخص الذي يقدم الطلب أمر مربك

تسعير FoodStorm

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات FoodStorm

G2 : 4. 5/5 (30 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن FoodStorm؟

برنامج FoodStorm سهل الاستخدام وعملي للغاية. لقد كان دعم العملاء لا يعلى عليه، ونحن نحب خيارات التخصيص لضمان سهولة الحصول على المعلومات التي يحتاجها فريقنا. إدخال عناصر القائمة والحزم بسيط جداً أيضاً. ومع ذلك، فإن بعض التقارير ليست قابلة للتخصيص مثل البرامج الأخرى التي استخدمناها، ولكن FoodStorm يقدم تقارير مخصصة مقابل رسوم وهو أمر رائع.

برنامج FoodStorm سهل الاستخدام وعملي للغاية. لقد كان دعم العملاء لا يعلى عليه، ونحن نحب خيارات التخصيص لضمان سهولة الحصول على المعلومات التي يحتاجها فريقنا. إدخال عناصر القائمة والحزم بسيط جداً أيضاً. ومع ذلك، فإن بعض التقارير ليست قابلة للتخصيص مثل البرامج الأخرى التي استخدمناها، لكن FoodStorm يقدم تقارير مخصصة مقابل رسوم وهو أمر رائع.

10. Computrition (الأفضل لإدارة الخدمات الغذائية في المستشفيات)

عبر Computrition*

تساعد مجموعة Computrition المتكاملة تمامًا في مجال الضيافة المؤسسات على إدارة خدمات التغذية والطعام لديها، وخاصةً المستشفيات. باستخدام هذه الأداة، يمكنك إدارة أي شيء يتعلق بخدمة الطعام - من الوصفات وقوائم الطعام إلى الميزانية والمخزون والبائع وتوزيع الوجبات.

الميزة المميزة للمنصة هي قدرتها على ربط الوصفات بمسببات الحساسية وقيود النظام الغذائي. تقوم بتصحيح وتعديل قوائم الطعام تلقائياً، مما يضمن سلامة الغذاء وجودة رعاية المرضى.

أفضل ميزات الحوسبة

إنشاء تذاكر وجبات مخصصة بناءً على اختيارات المرضى وتفضيلاتهم

أتمتة إدارة التغذية، واستبدال قوائم الطعام وتصحيحها، وتتبع تاريخ النظام الغذائي للمرضى

التنبؤ باحتياجات التوريد لتقليل هدر الطعام مع التنبؤ الذكي من CI Smart Forecasting

قيود الحوسبة

مساحة الملاحظات الخاصة أو الشخصية على تذاكر قائمة الطعام محدودة

لديه منحنى تعليمي حاد، مع بعض الميزات التي تتطلب الكثير من النقرات

تسعير الحوسبة

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الحوسبة

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

قم بالاختيار الصحيح لتحويل عملياتك التجارية الغذائية

إن برامج إدارة الأغذية ضرورية بالفعل لتبسيط العمليات وتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة. ولكن، وجود البرنامج المناسب أمر بالغ الأهمية.

على سبيل المثال، إذا كنت مؤسسة كبيرة ذات احتياجات تخصيص متقدمة، فإن اختيار برنامج مثل FoodPro® أو Crunchtime لن يكون كافياً، لأن هذه الأدوات لها وظائف محدودة. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الحل القوي مثل ClickUp هو الحل الأمثل لك.

تقدم ClickUp مجموعة واسعة من الميزات التي تساعدك في كل شيء يتعلق بإدارة الطعام - من تتبع المخزون والمكونات إلى تخطيط الوصفات وقوائم الطعام، وتحليل الأسعار، والامتثال لمعايير سلامة الغذاء، والتنبؤ بالمبيعات، وغير ذلك الكثير.

لذا، قم بتقييم احتياجات عملك واكتشف الأداة التي تحقق جميع المربعات. إذا كان ClickUp، فاستكشف المنصة اليوم. اشترك مجاناً!