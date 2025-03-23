DeepSeek AI مقابل ChatGPT: ما هو نموذج الذكاء الاصطناعي الأفضل لاحتياجاتك؟

روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي منتشرة في كل مكان. وقد أصبحت جزءًا لا غنى عنه في سير عملنا بطرق عديدة. وسواء كان الأمر يتعلق بتصحيح التعليمات البرمجية، أو إنشاء المحتوى، أو تحليل كميات هائلة من البيانات، أو أتمتة المهام المتكررة، فقد نسج الذكاء الاصطناعي نفسه بسلاسة في طريقة عملنا.

لبضع سنوات حتى الآن، كان ChatGPT يهيمن على هذا المجال باعتباره مساعد الذكاء الاصطناعي المفضل. ومع ذلك، لديها منافس جديد - DeepSeek AI R1.

السؤال الآن هو، DeepSeek أم ChatGPT؟ أيهما الأنسب لاحتياجاتك؟

من أجل تحديد الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي هذا، دعنا نحلل نقاط القوة والضعف والأداء في العالم الحقيقي حتى تتمكن من اختيار الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك.

ما هو DeepSeek AI؟

إن DeepSeek AI هو نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر (LLM) تم تطويره كبديل مفتوح المصدر لـ ChatGPT.

إنها تتفوق في إنشاء المحتوى، وتوليد التعليمات البرمجية، والبحث، والاستدلال المتقدم، والتعامل مع كل شيء بدءًا من الاستعلامات البسيطة إلى حل المشكلات المعقدة.

يمكن الوصول إلى DeepSeek AI عبر الهاتف المحمول والويب على حد سواء، وهو يوفر حلولاً قابلة للتخصيص لواجهة برمجة التطبيقات التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك الخاصة.

نظرًا لأنه نموذج مفتوح المصدر، يمكنك التحكم الكامل في نشر النظام الأساسي وتخصيصه.

هل تعلم؟ في غضون أسبوع واحد فقط من إطلاقه، أصبح تطبيق DeepSeek-R1 التطبيق المجاني الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة.

ميزات DeepSeek AI

لقد وضع DeepSeek AI نفسه بسرعة كمنافس قوي لبعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي - لدرجة أن العديد من مستخدمي الذكاء الاصطناعي النشطين يعتبرونه بديلاً عن ChatGPT. دعنا نلقي نظرة على الميزات التي تميز DeepSeek AI.

الميزة رقم 1: بنية MoE

يستخدم DeepSeek AI نموذج مزيج من الخبراء (MoE) لإنشاء ردود على استفسارات المستخدم.

هذا يعني أنه بدلاً من استخدام شبكة عصبية عملاقة واحدة لكل شيء، فإنه يقسم المهام بين نماذج "خبيرة" متخصصة تركز على مشاكل مختلفة.

يشبه MoE وجود فريق من المتخصصين لكل فئة من فئات المهام بدلاً من شخص واحد يقوم بكل العمل. يتيح ذلك لـ DeepSeek AI العمل بكفاءة أكبر بموارد أقل ويمنح المستخدمين استجابات أكثر دقة.

الميزة رقم 2: نموذج مفتوح المصدر

يستخدم DeepSeek نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر بالكامل. يمكن لأي شخص تنزيل DeepSeek-R1 مجاناً وتشغيله محلياً، مع إمكانية الوصول غير المقيد إلى بنيته وبيانات التدريب الخاصة به.

مع DeepSeek، يمكن للمطوِّرين والشركات تعديل الذكاء الاصطناعي وتحسينه ونشره على أنظمتهم دون الاعتماد على مزوِّدي الطرف الثالث.

الميزة رقم 3: التفكير المنطقي المتسلسل

عبر DeepSeek AI

يستخدم DeepSeek AI التعلُّم المعزز (RL) والمنطق للإجابة عن استفسارات المستخدم. وهو يتبع عملية التفكير المنطقي خطوة بخطوة لتحليل المشاكل المعقدة منطقياً بدلاً من الاعتماد على الأنماط للحصول على إجابات سريعة.

هذا المنطق المُحسَّن يجعل Deepseek فعّالاً للغاية في الرياضيات والترميز والمهام التحليلية، حيث الدقة والتفسيرات المنظمة مهمة.

الميزة رقم 4: المعالجة المتقدمة للنصوص

تزدهر معالجة النصوص في DeepSeek بالاعتماد على القدرة على التكيف مع المجال. فهو يسترجع المعلومات من النصوص الكثيفة والمليئة بالبحث والمليئة بالمصطلحات بدقة ودقة عالية، متفوقاً بذلك على روبوتات الدردشة الآلية القياسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يمكن لنوافذ السياق متعددة الطبقات تتبع الروابط بين كتل النص المختلفة في المستندات الطويلة، مما يجعلها أداة قوية للبحث الأكاديمي والمستندات القانونية والتقارير الفنية.

اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

تسعير DeepSeek AI

يعمل تسعير DeepSeek على نموذج الدفع حسب الاستخدام، مما يعني أنك تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. بدلاً من الاشتراك الثابت، يعتمد التسعير على عدد الرموز التي تتم معالجتها.

خطة مجانية: مجاني للأبد

DeepSeek AI Chat: DeepSeek AI Chat يتقاضى 0. 07 دولار إذا تم استرداد الاستجابة من ذاكرة التخزين المؤقت (إصابة ذاكرة التخزين المؤقت)، و0. 27 دولار إذا تطلبت معالجة جديدة (فقدان ذاكرة التخزين المؤقت)، و1. 10 دولار للإخراج

DeepSeek AI Reasoner: تبلغ تكلفة هذه الخطة 0. 14 دولارًا أمريكيًا لزيارات ذاكرة التخزين المؤقت، و0. 55 دولارًا أمريكيًا لفقدان ذاكرة التخزين المؤقت، و2. 19 دولارًا أمريكيًا للإخراج

ملاحظة: يتم حساب هذه الأسعار لكل 1 مليون توكن تمت معالجتها*

ما هي ChatGPT؟

ChatGPT عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإشراك المستخدمين في محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية.

يتم تشغيل المنصة حالياً بواسطة نموذج اللغة الكبيرة GPT-4o (LLM)، الذي يوفر قدرات مُحسَّنة في فهم السياق، وتذكُّر التفاعلات السابقة، وتوليد استجابات مفصّلة.

من دعم العملاء إلى حل المشاكل التقنية وإنشاء المحتوى، يمكن لتعدد استخدامات ChatGPT التعامل مع أي شيء تقريباً، بدءاً من دعم العملاء إلى حل المشاكل التقنية وإنشاء المحتوى. لقد أصبح حجر الزاوية للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في الشركات الحديثة، مما يساعد الشركات والمطورين على بناء ونشر الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بسهولة.

🔎هل تعلم؟ أصبح تطبيق ChatGPT، الذي أطلقته شركة OpenAI في نوفمبر 2022، أسرع تطبيقات البرمجيات الاستهلاكية نموًا في التاريخ، حيث اكتسب أكثر من 100 مليون مستخدم في شهرين.

ميزات ChatGPT

ChatGPT هو مساعد ذكاء اصطناعي يستخدمه عدد من المحترفين على نطاق واسع. فيما يلي بعض ميزاته البارزة:

الميزة رقم 1: البنية القائمة على المحول

تم بناء ChatGPT من OpenAI على بنية قائمة على المحولات. فبدلاً من تنشيط مسارات عصبية مختارة، يستخدم قاعدة معارفه بالكامل (1. 8 تريليون معلمة) للإجابة على استعلام المستخدم بشكل أكثر تماسكاً.

يستخدم ChatGPT آلية الانتباه الذاتي لفهم العلاقات بين الكلمات، مما يجعله فعالاً للغاية في التعامل مع المناقشات الطويلة، واتباع التعليمات المعقدة، وتوليد نص يشبه الإنسان بدقة.

الميزة رقم 2: GPTs المخصصة

يتيح ChatGPT للمستخدمين إنشاء ما يسمى بـ GPTs المخصصة. يمكنك استخدام هذه الإصدارات المخصصة من ChatGPT للمساعدة في مهام محددة.

تسمح لك أدوات GPT المخصصة بضبط استجابات الروبوتات بشكل دقيق، ودمج معارف محددة، وأتمتة مهام معينة دون أي ترميز.

يمكنك إنشاء GPT مخصص مدرب على سياسات الشركة للتعامل مع الاستفسارات الداخلية ونشر واحد مدرب على أسلوبك الفريد في الكتابة للمساعدة في المحتوى. أو يمكنك حتى إعداد GPT لتصحيح التعليمات البرمجية باستخدام إطار عمل محدد. الاحتمالات لا حصر لها!

تعمل GPTs المخصصة بشكل مستقل عن الذاكرة التي يستخدمها ChatGPT في التفاعلات القياسية. يمكن أن يكون لكل GPT مخصص إرشادات وملفات مرجعية خاصة به، ولكنه لا يتذكر التفاعلات السابقة بشكل افتراضي.

الميزة رقم 3: قدرات متعددة الوسائط

لا يقتصر ChatGPT على الردود النصية. حيث تسمح له قدراته متعددة الوسائط بمعالجة وإنشاء النصوص والصور وحتى المحتوى الصوتي.

هذا يعني أنه يمكنك تحميل الصور، أو لقطات الشاشة، أو المقاطع الصوتية، ويمكن لـ ChatGPT استخراج المعلومات، وتحديد الأشياء، ونسخ الكلمات المنطوقة، وتقديم تفسيرات أو ملخصات بناءً على المحتوى.

الميزة رقم 4: ذاكرة المحادثة

يمكن ل ChatGPT تذكُّر تفضيلات المستخدم، والمناقشات السابقة، والمهام الجارية عبر تفاعلات متعددة. على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتم إعادة تعيينها بعد كل جلسة، يمكن لـ ChatGPT تذكر التفاصيل بمرور الوقت، مما يجعلها مثالية للمشاريع طويلة الأجل، وسير العمل المخصص، وأتمتة الأعمال.

يستطيع المستخدمون المدفوعون تدريب ذاكرة ChatGPT على الاحتفاظ بمعلومات محددة، مثل تفاصيل المشروع، أو أسلوب الكتابة، أو التعليمات الخاصة بالمستخدم. لذا، بدلاً من تقديم تعليمات مفصلة في كل مرة، يمكن للشركات متابعة المهام بسلاسة، والحفاظ على الاتساق، وأتمتة عمليات سير العمل المتكررة.

تسعير ChatGPT

بينما تقدم ChatGPT خطة مجانية، يمكن للأفراد الذين يستخدمونها باستمرار وبشكل متكرر الاستفادة أكثر من خطتها المدفوعة.

مجاني للأبد

بالإضافة إلى ذلك: 20$ شهرياً

المزايا: 200 دولار شهرياً

الفريق : 30$/شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

اقرأ المزيد: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

DeepSeek AI مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

يتمتع كل من DeepSeek AI وChatGPT بنقاط قوة مميزة.

في حين أن ChatGPT هي أداة راسخة وموثوقة للذكاء الاصطناعي، وتتفوق في التفاعلات التخاطبية؛ فإن DeepSeek AI فعالة للغاية من حيث التكلفة ومُحسَّنة للمهام التقنية والتفكير المنطقي.

إليك نظرة سريعة على كيفية اختلاف نموذجي الذكاء الاصطناعي عن بعضهما البعض:

الميزات DeepSeek ChatGPT الأداء أداء فائق للمهام المُنظَّمة أداء متسق عبر مجموعة واسعة من الموضوعات حالات الاستخدام المهام التقنية والبحث وتحليل البيانات المهيكلة الكتابة الإبداعية والعصف الذهني ومهام الذكاء الاصطناعي العامة واجهة المستخدم التركيز على المطورين بديهية وسهلة المتابعة الوقت الضائع انقطاع الخادم المتكرر مخرجات خادم متناسقة تكلفة التدريب 5.5 مليون دولار 100 مليون دولار التخصيص يسمح بالتخصيص المتقدم والضبط الدقيق اعتمادًا على تحديثات بيانات Open AI تحليل البيانات يدعم النص فقط استخراج معلومات متعددة الوسائط من النصوص والصور والصوت

لنناقش الآن الاختلافات الرئيسية بالتفصيل.

الميزة رقم 1: إنشاء المحتوى

كل من DeepSeek AI وChatGPT هما نموذجان للذكاء الاصطناعي للمحادثة قادران على إنتاج محتوى شبيه بالبشر لجمهورهما. ومع ذلك، عندما يتم اختبار قدرات توليد المحتوى الخاصة بهما عن كثب، يتفوق كل منهما في جوانب مختلفة، بما يلبي حالات الاستخدام وأنماط الكتابة المختلفة.

DeepSeek

يقوم DeepSeek AI بعمل أفضل في الكتابة التقنية من ChatGPT. فهو يُنتج محتوى منظماً وقائماً على الحقائق، ويركز على التفسيرات المتعمقة أكثر من تدفق المحادثة.

هذا لا يعني أنها تفتقر إلى قدرات الكتابة الإبداعية. إنه ببساطة أكثر ملاءمة للمستندات الرسمية والشروحات الفنية والملخصات البحثية التي تتطلب معلومات سياقية ومنظمة ودقيقة دون زخرفة.

لقد طلبنا من شركة DeepSeek AI شرح مبادئ عمل تقنية LiDAR في المركبات ذاتية القيادة، وقد وفرت استجابتها، على الرغم من وضوحها ودقة فهمها، تفصيلاً واضحاً ومنظماً للمفهوم، مما يجعل فهمه سهلاً للغاية.

ChatGPT

من ناحية أخرى، تتمتع ChatGPT بـ تفوق في الكتابة الإبداعية والتقنية مع التركيز على إبقائها تحادثية وجذابة.

من العصف الذهني للأفكار الإبداعية إلى تطوير الخطوط العريضة للمدونة، ونسخة الوسائط الاجتماعية، ورسائل البريد الإلكتروني، وكل ما بينهما، تكمن قوة ChatGPT في سرد القصص بسلاسة، وتوليد الأفكار، وإنتاج المحتوى بتدفق طبيعي يشبه البشر.

هذا لا يعني أن ChatGPT لا يمكنها كتابة محتوى تقني. على عكس DeepSeek AI، الذي يركز على الدقة والإتقان، يركز ChatGPT على تبسيط الأفكار التقنية المعقدة باستخدام التشبيهات والأمثلة ونقاط البيانات لجعلها سهلة الفهم للمستخدمين غير التقنيين.

لاختبار قدراتها في العصف الذهني، طلبنا من ChatGPT أن تشرح الحوسبة الكمية كما لو كانت تشرح لطفل في العاشرة من عمره. وكما ترى، فإنه يفصل الموضوع المعقد لسهولة فهمه. ومع ذلك، فإنه يفتقد الدقة من حيث الدقة في نقاط بيانات محددة.

🏆الفائز: تتميز ChatGPT بكتابتها الإبداعية والمحادثة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء ما للتوثيق التقني وملخصات الأبحاث، فإن DeepSeek هو الأفضل.

اقرأ المزيد: أفضل موجهات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

الميزة رقم 2: القدرات الرياضية والترميزية

يتمتع كل من نموذجي الذكاء الاصطناعي، DeepSeek وChatGPT، بقدرات مذهلة تساعد في الرياضيات والترميز. دعنا نقارن بينهما.

DeepSeek

الذكاء الاصطناعي DeepSeek AI متفوق في أداء المهام التقنية، سواءً كانت مسائل رياضية متقدمة، أو حسابات إحصائية، أو تطوير الأكواد، أو حتى تصحيح الرموز المعقدة.

لقد سجل 97. 3% على معيار MATH-500 وأظهر تصنيفًا مئويًا عاليًا في تحديات Codeforces، متفوقًا على ChatGPT وجوزاء جوجل.

يُعطي DeepSeek AI الأولوية للإجابات المباشرة على التفسيرات خطوة بخطوة. إنه مُصمَّم للمبرمجين والمهندسين والباحثين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة ودقيقة دون الحاجة إلى البحث في التفسيرات المطولة.

ChatGPT

يؤدي ChatGPT أيضًا أداءً جيدًا بشكل استثنائي في الاستدلال الرياضي وتطوير التعليمات البرمجية. فهو لا يقوم فقط بتوليد إجابات على استفساراتك الرياضية - بل يرشدك خلال عملية التفكير ويشرح لك جميع النقاط الرئيسية بطريقة مبسطة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ChatGPT مساعدة شاملة في البرمجة، ويقترح تحسينات، ويساعد في تصحيح الأخطاء. إنه مثالي للطلاب والمطورين والمحترفين، خاصةً أولئك الجدد في مجال البرمجة أو الرياضيات المتقدمة الذين يحتاجون إلى إرشادات منظمة وخطوة بخطوة.

🏆الفائز: في حين أن كلتا الأداتين تساعدان في الرياضيات والرموز، تفوز أداة DeepSeek لدقتها وقدرتها على التعامل مع الخوارزميات المعقدة بسرعة.

الميزة رقم 3: تصور البيانات والقدرات التحليلية

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة DeepSeek AI و ChatGPT في تحليل البيانات.

DeepSeek

يتفوق DeepSeek AI في استرجاع البيانات والبحث عنها. فهو يعالج مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة ويُنشئ مخرجات منظمة دون فقدان الدقة.

ومع ذلك، لا يمكنه استخراج المعلومات من الصور أو دعم البحث الصوتي. كما أنه يفتقر إلى أدوات التصور المدمجة، لذلك لا يمكنه إنشاء جداول أو مخططات أو رسوم بيانية ضرورية لتحليل البيانات وإعداد التقارير وتصور الاتجاهات.

ChatGPT

على عكس DeepSeek، يدعم ChatGPT تحليل الصور واستخراج النصوص من لقطات الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بمعالجة البيانات المرئية مباشرةً. وهذا يجعلها مفيدة لمسح المستندات، واستخراج الجداول، وتحليل المحتوى الرسومي دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

🏆الفائز: تتفوق ChatGPT في هذه الجولة. حيث تسمح له قدراته متعددة الوسائط باستخراج المعلومات وتفسيرها من النصوص والصور وحتى الرسوم البيانية، بينما لا يستطيع DeepSeek استخراج المعلومات إلا من النصوص.

اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة المستندات للتنظيم

الميزة رقم 4: الخصوصية والاعتبارات الأخلاقية والرقابة

الخصوصية والأخلاقيات والرقابة عوامل رئيسية عند اختيار أداة ذكاء اصطناعي. بين الاثنين، تُعد أداة ChatGPT أكثر موثوقية لسياساتها القياسية لحماية البيانات.

DeepSeek

تقوم شركة DeepSeek AI بتخزين بيانات المستخدم على خوادم آمنة في الصين، ولكن سياسات استخدام البيانات الخاصة بها لا تزال غير واضحة. يثير هذا الافتقار إلى الشفافية مخاوف الشركات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، حيث إنه من غير المؤكد كيفية معالجة بيانات المستخدم أو الاحتفاظ بها.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض الذكاء الاصطناعي DeepSeek AI رقابة صارمة على الموضوعات الحساسة سياسياً، خاصةً الجغرافيا السياسية والأحداث التاريخية.

ChatGPT

ومع ذلك، فإن ChatGPT يتبع معايير حماية البيانات الغربية، بما يتماشى مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات العامة (CCPA). فهو يوفر شفافية أكبر في التعامل مع البيانات، مما يجعله خياراً أكثر أماناً للشركات التي تدير معلومات حساسة. كما يمكن لعملاء الشركات أيضاً التحكم بشكل أكبر في خصوصيتهم من خلال إلغاء الاشتراك في تتبع البيانات.

على الرغم من أن OpenAI يطبق الاعتدال في المحتوى وفلاتر الأمان، إلا أن هذه الإجراءات لا تقضي على التحيز بشكل كامل. يتعين على المرء تنفيذ عمليات التحقق من التحيز يدوياً لضمان مخرجات عادلة ومتوازنة في التطبيقات الحساسة.

لقد طرحنا على ChatGPT نفس السؤال الذي طرحناه على DeepSeek حول حقوق الإنسان، ولكن بدلاً من حجب الإجابة، قدمت إجابة مفصلة ودقيقة مع الاعتراف بالتعقيد.

🏆الفائز: تفوز أداة ChatGPT لامتثالها لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات العامة (CCPA) مما يجعلها أفضل لحماية البيانات والشفافية.

DeepSeek AI مقابل ChatGPT على Reddit

لقد انتقلنا إلى Reddit لنرى أين يهبط الناس في المناظرة بين DeepSeek AI و ChatGPT. عندما تبحث عن DeepSeek AI مقابل ChatGPT على Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن DeepSeek AI أكثر كفاءة (وأرخص) في الترميز والاستعلامات الرياضية.

قال أحد مستخدمي Reddit

هناك شيئان يخطئ فيهما GPT باستمرار وهما "المصفوفات" وعبارات "إذا كان الأمر كذلك". وبغض النظر عن عدد المرات التي أصحح فيها GPT، فإنه لا يتذكر التصحيح. يحصل كل من DeepSeek AI و Copilot المجانيان على أول فرصة. ناهيك عن أنه أرخص ب 17 مرة من GPT 4o

هناك شيئان يخطئ فيهما GPT باستمرار وهما "المصفوفات" وعبارات "إذا كان الأمر كذلك". وبغض النظر عن عدد المرات التي أصحح فيها GPT، فإنه لا يتذكر التصحيح. يحصل كل من DeepSeek AI و Copilot المجانيان على أول فرصة. ناهيك عن أنه أرخص ب 17 مرة من GPT 4o

قال مستخدم آخر على موقع Reddit

لا يفهم الناس أنها جيدة مثل O1 ولكن تكلفتها 1/50 من التكلفة. يمكنك استخدامه طوال اليوم وإنفاق نفس المبلغ الذي كنت تنفقه مع O1

لا يفهم الناس أنها جيدة مثل O1 ولكن تكلفتها 1/50 من التكلفة. يمكنك استخدامه طوال اليوم وإنفاق نفس المبلغ الذي كنت تنفقه مع O1

قال مستخدم آخر على موقع Reddit هذا لصالح DeepSeek AI:

يتفوق R1 بالتأكيد على o1 في جانب عرض عملية التفكير الخاصة به. لقد أخفى OpenAI هذه الميزة عنا، لذا يعجبني أن R1 يُظهر كل خطوة اتخذها للوصول إلى تلك الإجابة.

يتفوق R1 بالتأكيد على o1 في جانب عرض عملية التفكير الخاصة به. لقد أخفى OpenAI هذه الميزة عنا، لذا يعجبني أن R1 يُظهر كل خطوة اتخذها للوصول إلى تلك الإجابة.

يلاحظ مستخدمو Reddit الآخرون أن ChatGPT أكثر فائدة للمهام التي تتطلب استجابات تحادثية ومفصلة:

تتفوق ChatGPT في فهم الفروق الدقيقة في السياق وتوليد استجابات شبيهة بالإنسان، مما يجعلها قابلة للتكيف بشكل كبير مع مختلف المهام. - مراجعة Reddit

تتفوق ChatGPT في فهم الفروق الدقيقة في السياق وتوليد استجابات شبيهة بالإنسان، مما يجعلها قابلة للتكيف بشكل كبير مع مختلف المهام. - مراجعة Reddit

إن نماذج o1 أو ChatGPT أفضل في فهم الصور بشكل عام، أما DeepSeek فأعتقد أنه لا يقوم إلا باستخراج بعض النصوص، ولكنه يواجه مشاكل في فهم ما يجري مع النص إذا كان رسمًا تخطيطيًا أو ما شابه. - مراجعة ريديت

إن نماذج o1 أو ChatGPT أفضل في فهم الصور بشكل عام، أما DeepSeek فأعتقد أنه لا يقوم إلا باستخراج بعض النصوص، ولكنه يواجه مشاكل في فهم ما يجري مع النص إذا كان رسمًا تخطيطيًا أو ما شابه. - مراجعة ريديت

يبدو أن ChatGPT هو الأفضل لطرح الأسئلة حول الموضوعات. يبدو أن DeepSeek لا يعرف الكثير من الموضوعات ويهلوس. - مراجعة Reddit

يبدو أن ChatGPT هو الأفضل لطرح الأسئلة حول الموضوعات. يبدو أن DeepSeek لا يعرف الكثير من الموضوعات ويهلوس. - مراجعة Reddit

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لـ DeepSeek AI مقابل ChatGPT

تُعد محركات البحث بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وDebSeek AI رائعة لإنشاء المحتوى، وتلخيص النصوص، والمساعدة في التعليمات البرمجية، وحتى دعم البحث. ولكن هنا تنتهي وظيفتها.

فهي لا تتعقب تقدمك أو تخزن المناقشات أو تساعد في الحفاظ على توافق فريقك. لن يتذكروا ملاحظات اجتماع الأسبوع الماضي، أو الموعد النهائي الذي قمت بإعادة جدولته، أو المهمة التي لا تزال تنتظر الموافقة عليها. بمجرد انتهاء الدردشة، تنتهي ذاكرتهم.

وهنا يأتي دور ClickUp - مركز الإنتاجية النهائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي وسير العمل المنظم، والتعاون في الوقت الفعلي، والتنظيم السلس حتى تتمكن من العمل بذكاء أكبر.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain أكثر من مجرد ذكاء اصطناعي. فهو يتفهم سير عملك، ويتتبع المعلومات، ويسترجع الرؤى ذات الصلة من مساحة عملك، سواء كان جدولاً زمنياً لمشروع، أو مناقشة سابقة، أو ملفاً مُحدَّداً.

بدلاً من التبديل بين أدوات متعددة للبحث عن معلومات مبعثرة، يمنحك برنامج ClickUp Brain كل ما تحتاجه في مكان واحد. فهو يربط بسلاسة بين وثائق الشركة والمهام والأشخاص والمعرفة مع الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك العمل على كل شيء من مساحة عمل واحدة وموحدة.

أنشئ سياسات واسعة النطاق وذات صلة بالشركة باستخدام ClickUp Brain

وهذا ليس كل شيء. ClickUp Brain يعمل حقًا كمساعدك في الإنتاجية، حيث يعتني بالأعمال المتكررة مثل مشاركة تحديثات المشروع، وتغيير حالات المهام، وغيرها من المهام العادية ولكن المهمة التي تحافظ على سير العمل. وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على المشاريع ذات التأثير الكبير دون أن يبطئك العمل المزدحم.

على سبيل المثال، لنفترض أنك بحاجة إلى إرسال تحديث أسبوعي للمشروع إلى فريقك. بدلاً من صياغته يدوياً، يمكن لـ ClickUp Brain تحليل تقدم مشروعك وسحب النقاط الرئيسية وإنشاء تحديث واضح واحترافي في ثوانٍ.

اقرأ المزيد: داخل ClickUp Brain للفرق: أفضل الأدوات لمشاركة المعرفة، وأتمتة المشاريع، والكتابة

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

كم مرة أمضيت ساعات في البحث عن ملف واحد، أو مناقشة قديمة، أو تحديث مهم لمشروعك - متنقلاً بين رسائل البريد الإلكتروني، و Slack، و Google Drive، وعلامات تبويب لا نهاية لها - فقط لتدرك أنك أهدرت نصف يومك؟

تدفقات العمل المجزأة تضر بالإنتاجية. وفقاً لدراسة أجرتها هارفارد بيزنس ريفيو، يتنقل الموظفون بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم، مما يؤدي إلى ما يسمى "ضريبة التبديل" - مما يكلف الشركات 9% من وقت العمل السنوي لموظفيها.

هذا ما يساعدك ClickUp's Connected Search على التخلص منه. فهو يركّز بياناتك، مما يجعل كل شيء قابلاً للبحث والوصول إليه بسهولة. بدلاً من البحث يدوياً عبر أدوات متعددة، يمكنك استرداد ما تحتاج إليه بالضبط على الفور.

إصلاح عمليات سير العمل المجزأة باستخدام البحث المتصل من ClickUp

علاوةً على ذلك، يتم تحديث كل تغيير داخل ClickUp وتطبيقات الطرف الثالث المدمجة تلقائياً، مما يضمن حصولك دائماً على أحدث المعلومات.

💡 نصيحة احترافية: استفد من الفلاتر المدمجة لفرز نتائج البحث حسب المهام أو المستندات أو التعليقات. اذكر مجموعات كلمات رئيسية محددة، مثل "ملاحظات الاجتماع" + "Q4" للحصول على نتائج سريعة ودقيقة

ClickUp's One Up #3: ClickUp Knowledge Management

اجعل معرفة شركتك مركزية مع إدارة المعرفة ClickUp Knowledge Management

تكون معرفة شركتك قيّمة بقدر سهولة الوصول إليها. إذا كانت المعلومات المهمة مدفونة في رسائل البريد الإلكتروني، أو مفقودة في مستندات قديمة، أو موزعة عبر أدوات متعددة، فإنها تصبح في طي النسيان.

تحافظ إدارة المعرفة ClickUp Knowledge Management على جميع معلومات شركتك في مركز واحد مركزي ومنظم وقابل للبحث.

سواء كانت الوثائق الداخلية، أو إجراءات التشغيل الموحدة، أو السياسات، أو الويكي (wiki)، يمكن لفريقك الوصول بسهولة إلى أحدث المعلومات باستخدام أدوات إدارة المعرفة.

تحويل أي مستند إلى ويكي على الفور : قم بتحويل : قم بتحويل مستندات ClickUp Docs إلى قاعدة معرفية تفاعلية مع قوالب معدة مسبقًا وتنسيق غني وتعاون في الوقت الفعلي ✅

التعاون وتحديث المعلومات باستمرار : يمكن لأعضاء الفريق التعديل، والتعليق، ومشاركة المعرفة في الوقت الفعلي ✅

قم بإنشاء شبكة مترابطة مع الربط الخلفي : اربط بسهولة المستندات والسياسات والموارد ذات الصلة لبناء مركز معرفي مترابط بالكامل بحيث لا تبقى أي معلومات بمعزل عن بعضها البعض ✅

التكامل السلس : جلب جداول البيانات والمستندات والملاحظات من أدوات أخرى لدمج المعرفة دون فقدان مسار العمل السابق ✅

قوالب قاعدة المعرفة: قوالب قاعدة معرف ية مبنية مسبقاً لتبسيط مشاركة المعرفة واسترجاعها ✅

📮📮 انقر فوق انسايت: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت لديك جميع المعلومات الموثقة والمتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain بجانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

اقرأ المزيد: قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية

ارتقِ بالذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من مجرد إجابات - عزز سير عملك باستخدام ClickUp

مع استمرار تطوّر وتنافس كل من DeepSeek AI وChatGPT، فإن مساحة الذكاء الاصطناعي مهيأة لتحقيق تطورات كبيرة. ولكن في نهاية المطاف، تظل كلتا الأداتين أدوات مستقلة تركز على توليد الاستجابات وليس إدارة سير العمل.

مع ClickUp، لن تحصل مع ClickUp على أداة ذكاء اصطناعي للرد على الاستفسارات فحسب، بل ستحصل على مركز مركزي يربط المعلومات المخزنة في المستندات والمهام وقاعدة المعرفة والمحادثات، ويؤدي إلى أتمتة سير العمل، ويحول المعلومات المبعثرة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

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