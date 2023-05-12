أفضل 10 مواقع فرعية للإنتاجية على Reddit مع نصائح واختراقات في الإنتاجية

الأفضل الإنتاجية لا تأتي النصيحة دائمًا من دائرة عائلتنا وأصدقائنا وزملائنا في العمل. في بعض الأحيان نصل إلى ٪! لحظات هاها! مع مجتمعات الإنترنت التي تشهد أعلى وأدنى مستويات العمل الأكثر أهمية في حياتنا الشخصية والمهنية.

شبكة ريديت المتنوعة من المجتمعات و 52 مليون مستخدم نشط يناقشون أي موضوع يهتم به أي شخص تقريبًا! لذلك إذا كنت حول كتلة إنتاجية Reddit، فقد وضعنا لك قائمة مختصرة بأفضل 10 مواقع فرعية للإنتاجية ونموذج مجاني لتخطيط مكان وزمان إنجاز المهام

إن قالب الإنتاجية الشخصية ClickUp مزود بجميع الأدوات التي تحتاجها: أداة تعقب قائمة الأهداف، ومستند الاحتفالات، والمزيد لتتبع كل ما يدور في قلبك وعقلك لإنجازه.

استخدم القالب لنسخ ولصق الروابط المفضلة لديك، وتدوين الأفكار والملاحظات الإيجابية لنفسك! ✍️

تنظيم أهدافك الخاصة في ClickUp تنزيل هذا القالب

1. ص/تطبيقات الإنتاجية نحن نحب التوصية الجيدة لـ

تطبيقات الإنتاجية إلى ساعدنا في التركيز بشكل أفضل ومنع المشتتات. وعندما نرى هذه الكلمات الشهيرة هناك تطبيق لذلك نريده على الفور على أجهزتنا. ولكن هذا الموقع الفرعي يأخذ توصيات التطبيقات خطوة إلى الأمام.

تمتلئ خيوط التعليقات بتجارب الأشخاص مع تطبيق الإنتاجية المذكور، لذا ستقرأ المراجعات الفعلية لتعرف ما إذا كان يستحق وقتك ومساحة التخزين الخاصة بك.

_الإشارات المرجعية هو تطبيق لا بد من اقتنائه على جهازك لأنه يتيح لك تجربة إنترنت خالية من المتاعب. باستخدام الإشارات المرجعية، يمكنك حفظ مفضلاتك وإضافة علامات وتتبع الحالة وتعيين التذكيرات وحتى تنظيم الروابط في مجلدات ومشاريع لـ /ref/ https://clickup.com/blog/focus-apps// تحسين إنتاجيتك وتركيزك %/%href/_ على ما يهم. الباحثون، والطلاب، _ المطورون ، وببساطة أي شخص يحتفظ بإشارات مرجعية في تصفحه اليومي للإنترنت سيستفيد من هذا التطبيق. المنشور الأصلي رابط _تفقد الـ ClickUp subreddit **_للحصول على نصائح حول عمليات التكامل مع أدواتك المفضلة!

عبر ريديت

2. ص/getdisciplined سوف يفاجئك موقع r/getdisciplined subreddit في بعض الأحيان لأنه يشبه تقريبًا ملخصًا حرفيًا لكلمة بكلمة ل

مانع الإنتاجية يحدث لك يسأل الناس النصائح ويقدمون إجابات صادقة حول الثرثرة المستمرة التي تدور في أذهانهم: _كيف أخرج من هذا الروتين؟

"الانضباط" ليس فقط موضوع "subreddit" بل القاعدة أيضًا! ستقدرون قواعد النشر التي يضعها المشرفون على الموقع للمحادثات من المؤلفين والمعلقين على حد سواء لتتماشى مع الاحترام والجودة.

إذا كنت لا تزال تجد نفسك مضطرًا لتحميل التطبيق للوصول إليه، فاحذف معلومات تسجيل الدخول من كلمات المرور المحفوظة وقم بتغييرها. إنه يضيف طبقة أخرى من الإزعاج تكفي لجعلي "أنتظر" دون أن تمنعني فعليًا من استخدام التطبيقات في المنزل (كما قد يفعل حذف الحسابات تمامًا). المنشور الأصلي الرابط _ لذا، في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى كومة من الغسيل، أو حوض مليء بالأطباق، أو سرير فوضوي - قم بذلك. أصلحه الآن. لا تفكر في الأمر. أقل من خمس دقائق؟ هذا لا شيء. ــ قم به ــ ليس فقط لأن إكمال المهمة سيشعرك بتحسن، بل لأنك ستشعر بتحفيز للقيام بالمزيد. سيحب عقلك هذا الشعور، وسيبحث عن المزيد من تلك المكافأة. لا تفكر. افعلها. أطعم عقلك المنشور الأصلي رابط تحقق من هذه

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/productivity-templates// قوالب الإنتاجية *% ! _

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عبر ريديت

4. ص/بومودورو تقنية بومودورو هي طريقة تقسم الجلسات الطويلة إلى فترات زمنية قصيرة مع فترات راحة مخصصة للراحة. وهذا يساعد على تنظيم

مهام العمل السطحية والعميقة حتى تتحكم في انتباهك وطاقتك.

إليك كيفية عمل تقنية بومودورو:

اكتب مهامك اليومية في قائمة مهامك

اختر مهمة واحدة للعمل عليها

اضبط المؤقت لمدة 25 دقيقة وابدأ العمل

قم بإنهاء المهمة عند انتهاء المؤقت

خذ استراحة لمدة 5 دقائق

كرر الخطوات من 2-5 لإكمال ثلاث جلسات بومودورو

خذ استراحة أطول (20 دقيقة) بعد أربع جلسات بومودورو

يشارك الأشخاص نظائرهم و الإصدارات الرقمية لمؤقت بومودورو حتى تتمكن من العثور على أفضل حل لإدارة الوقت بناءً على تفضيلاتك الشخصية. هناك ما يناسب الجميع!

تتبع المدة التي تعمل فيها على مشروع ما ومدة الاستراحات والاجتماعات. بناءً على هذه البيانات، في نهاية الأسبوع، قم بإجراء مراجعة صغيرة لـ / href/ https://clickup.com/blog/how-to-measure-productivity// تقييم إنتاجيتك /%href/_ خطط الأسبوع بعد ذلك وفقًا لذلك مع الدروس المستفادة._ المنشور الأصلي رابط _تفقد الـ أفضل تطبيقات مؤقت بومودورو للمذاكرة والتركيز !

5. ص/تحسين الذات تغطي فئة تحسين الذات نفسها مجموعة واسعة من المواضيع لأنها تشمل جميع فصول الحياة. ستُظهر لك القصص والنصائح من الأشخاص الذين يمرون بمراحل مختلفة من رحلة تحسين الذات كيف تنظر إلى كل ما تواجهه من زاوية جديدة. ولكن الأهم من ذلك، كيف يمكنك اتخاذ إجراءات تجاهه.

_لأن أخذ الوقت الكافي للتصرف يعني استعادة السيطرة على الموقف. ستكون إجاباتك أكثر ذكاءً وتماسكًا، وستبدو حركاتك أكثر رشاقة، وستبدو أكثر ثقة وثقة بالنفس المنشور الأصلي رابط

6. ص/الإنتاجية هل قرأت شيئًا شعرت أنه مخصص لك فقط في تلك اللحظة بالضبط؟ التشجيع على العودة إلى مشروع نصف منتهٍ، أو وضع حدود من الرنات والأصوات، أو ببساطة الاسترخاء في مكانك المفضل لساعات دون الشعور بالذنب؟

إن المحتوى الفرعي للإنتاجية هو المكان المناسب للتفاعل مع الآخرين حول بناء أنظمة إنتاجية لوضعك على المسار الصحيح. ابدأ بأهم المنشورات للعثور على محتوى رائع وشق طريقك من هناك!

_ إذا كنت عالقًا في الحياة، جرب "الأسبوع" اكتب مجموعة من الأهداف في كل يوم، وما الذي تخطط لإنجازه خلال 7 أيام. ثم التزم بها وكأن حياتك تعتمد عليها. ستحفزك النتائج، وتوضح لك مدى ما يمكنك تحقيقه يوميًا المنشور الأصلي الرابط بدأت عبارة "الإنجاز أفضل من الكمال" في تغيير رحلتي الإنتاجية بطرق مذهلة. إن التركيز على مجرد إكمال شيء ما، وربما القيام بذلك بطريقة غير عادية بعض الشيء، هو عقلية أكثر إنتاجية من التركيز على الكمال. تخلَّ عن الأفكار المسبقة عن كيفية ومتى يجب إنجاز الأمور وافعل ما يناسبك المنشور الأصلي الرابط

7. ص/getmotivated "لذا تصفح الموقع، واطرح الأسئلة، وقدم النصائح، وشكل/انضم إلى مجموعة دعم. ولكن لا تقضي الكثير من الوقت هنا؛ فلديك أشياء أفضل للقيام بها."

يتضمن موقع r/getmotivated subreddit مرئيات ملفتة للنظر أكثر من غالبية المواقع الفرعية الأخرى. من لقطات شاشة التغريدات إلى التصاميم الإبداعية الفنية، في بعض الأحيان يتطلب الأمر بضع كلمات لإيصال الرسالة وفتح الحافز.

قسّم الأهداف إلى مهام يمكن إدارتها وعرضها في التقويم الخاص بك في ClickUp

8. ص/نوسرف هل أنت مستعد لهذا؟ تشير الدراسات إلى أن متوسط الوقت الذي نقضيه على الإنترنت كل يوم هو

ما يقرب من سبع ساعات .

سبع ساعات. هذا ما يقرب من نصف الوقت الذي نكون فيه مستيقظين!

العافية الرقمية مهمة جدًا، خاصة وأننا نعتمد على هواتفنا المحمولة للبقاء على اتصال مع بقية العالم. قد يبدو متناقضاً أن تقضي وقتاً طويلاً في قراءة لماذا يجب عليك التوقف عن التصفح الطائش أثناء تصفح هذا الموقع الفرعي. ومع ذلك، فإن أهم ما تستفيده من هذه المجموعة هو التعرف على ما يستبدله الناس بالتصفح الطائش بماذا.

_لا بأس من عدم النظر إلى هاتفك. قد تشعر بالحرج الاجتماعي لمجرد أن تكون وحيدًا مع أفكارك، ولا تنظر إلى أي شيء. لا تدع التكيّف الاجتماعي يخدعك. لا بأس أن تكون بمفردك، بدون هاتفك. في المرة القادمة التي لا تعرف ماذا تفعل، ببساطة لا تفعل شيئًا. دع عقلك يتجول المنشور الأصلي رابط

9. ص/المساعدة الذاتية ستجد هنا الأسئلة التي كنت تنوي طرحها، والنصائح الصادقة التي كنت تبحث عنها، والأشخاص الذين فهموا الأمر. يقدم الأشخاص الذين عانوا من جفاف الإنتاجية رؤى حقيقية حول جميع الطرق التي يمكنك من خلالها أن تضع نفسك في مقعد السائق لوقتك وطاقتك!

_ضع إشارة مرجعية على هذا المصدر على النقر اقتباسات ملهمة **_لأولئك الأيام التي تشعر فيها بأنك عالق!

10. ص/زين هابيتس هل تريد إضافة اللون والراحة إلى رحلة نموك؟ لا تقلل من شأن نفسك!

الصلابة الذهنية هي عضلة تبنيها مع كل تحدٍ وإنجاز. يمكن لعاداتنا - الإجراءات الصغيرة التي نتخذها كل يوم - إما أن تقودنا إلى أحلامنا التي تبقينا مستيقظين في الليل أو تجعلنا أكثر قلقاً. الخيار متروك لك تماماً!

بمساعدة مقاطع الفيديو والملاحظات الذهنية القصيرة من هذا الموقع الفرعي، تذكر أن تستمر في القيام بالعمل.

أدرج أهدافك وأنشئ مهامك داخل مستند ClickUp

إذا كنت تجد نفسك تعود باستمرار إلى اليوم الأول من رحلتك الإنتاجية، فاحرص على استخدام منصة لتبقيك مسؤولاً عن أين أنت وأين تريد أن تكون. من المفيد أن يكون لديك مكان مخصص لتحديد أولوياتك لما هو أكثر أهمية في حياتك وتصور تقدمك. ساعد ClickUp الآلاف من الفرق والأفراد في تحقيق أهدافهم على الارتقاء بإنتاجيتهم إلى آفاق جديدة ونريد نفس النتائج لك! إنشاء حساب مجاني