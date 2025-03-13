أفضل 15 أداة للتنقيب عن المبيعات في 2025

تعمل المبيعات على الأهداف - ما هو عدد الصفقات التي قمت بإنشائها، ومقدار قيمة الحساب، وما هي عمولتك. لهذا السبب تبدو معظم جهود التنقيب عن المبيعات وكأنها لعبة أرقام. مجرد عميل متوقع آخر. مجرد بريد إلكتروني آخر.

النتيجة؟ تطارد العديد من فرق المبيعات الحجم أكثر من القيمة، وغالباً ما تتخطى النظام المطلوب لالتقاط البيانات القابلة للتنفيذ. وهذا يعني فقدان الاتجاهات والأداء غير المتتبع، وفي النهاية ضياع الفرص لتحسين الاستراتيجيات وتعزيز التحويل.

يمكن أن تساعد أدوات التنقيب عن المبيعات هنا. فهي تلتقط بيانات دقيقة، وتتتبع المشاركة، وتحدد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية لضمان تواصل أكثر ذكاءً واستراتيجية.

في منشور المدونة هذا، سنلقي نظرة على أفضل 15 أداة للتنقيب عن المبيعات وميزاتها الرئيسية لمساعدة محترفي المبيعات على بناء خط أنابيب أقوى.

⏰ ملخص 60 ثانية اختر من بين أفضل 15 برنامجًا من برامج التنقيب عن المبيعات لجعل كل عميل محتمل مهمًا: : الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات وإدارة علاقات العملاء ClickUp: الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات وإدارة علاقات العملاء مستكشف المبيعات على لينكد إن: الأفضل لتحديد وإشراك العملاء المحتملين في B2B أبولو. io: الأفضل للوصول إلى بيانات العملاء المحتملين التي تم التحقق منها عبر قنوات متعددة ZoomInfo: الأفضل للعثور على عملاء محتملين مؤهلين بناءً على النية UpLead: الأفضل للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين التعريف: الأفضل للبحث عن العملاء المحتملين من خلال الذكاء الاصطناعي 6Sense: الأفضل لفهم نوايا المشتري باستخدام التحليلات التنبؤية Seamless. ai: الأفضل لاكتشاف جهات الاتصال في الوقت الحقيقي لوشا: الأفضل لأتمتة التواصل LeadIQ: الأفضل لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية SalesIntel: الأفضل للحصول على بيانات تم التحقق منها بشرياً Leadfeedfeeder: الأفضل لتحويل زوار الموقع الإلكتروني إلى عملاء محتملين للمبيعات كاسبر: الأفضل لاستخراج بيانات جهات الاتصال من LinkedIn التواصل: الأفضل للتواصل متعدد القنوات HubSpot Sales HubSpot Sales Hub: الأفضل لتسجيل العملاء المحتملين

تعمل أفضل أدوات التنقيب كجسر بين الشركات والعملاء المحتملين. يمكن لأدوات التنقيب المناسبة للمبيعات أن تحول العملاء المحتملين الباردين إلى فرص دافئة. إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار واحدة منها:

سلاسة سير عمل إدارة علاقات العملاء : يجب أن تحتوي الأداة على برنامج CRM مدمج أو تكامل CRM للحفاظ على قاعدة بيانات مركزية للعملاء المحتملين

رؤى قابلة للتنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يجب أن تحلل سلوك العملاء المحتملين وأنماط تفاعلهم، وتقترح أفضل الأوقات والقنوات والرسائل للتواصل. يتيح ذلك إمكانية التنقيب المخصص للغاية

التواصل متعدد القنوات: يجب أن تمكّنك الأداة من التواصل مع العملاء المحتملين عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وLinkedIn والمنصات الاجتماعية الأخرى

التحليلات التنبؤية المتقدمة: يجب أن تحدد أداة ممتازة للتنقيب عن المبيعات الأنماط والاتجاهات في أداء التنقيب، مما يساعد فرق المبيعات على تحسين استراتيجياتها

تسجيل العملاء المحتملين: يجب أن تسجل أفضل أداة العملاء المحتملين بناءً على فرص التحويل وإشارة النية والمشاركة حتى تتمكن من استثمار مواردك بحكمة

إثراء البيانات: من خلال ملء التفاصيل المفقودة مثل المسميات الوظيفية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وإيرادات الشركة، تضمن أداة جيدة للتنقيب عن المبيعات أن تكون قائمة العملاء المحتملين كاملة ومحدثة

رؤى تخطيطية وتقنية: يجب أن توفر أداة التنقيب عن المبيعات رؤى تخطيطية (حجم الشركة ومجال عملها وموقعها وإيراداتها) ورؤى تقنية ( مجموعة التقنيات التي تستخدمها الشركة) لمساعدتك على استهداف الشركات المثالية

أتمتة المبيعات: يجب أن تعمل الأداة على أتمتة إدارة مشاريع المبيعات، مثل ضمان إرسال رسائل المتابعة في الوقت المناسب، بحيث لا يتم نسيان أي عميل محتمل

مع وضع قائمة المراجعة هذه في الاعتبار، دعنا نقيّم بعضاً من أفضل أدوات التنقيب في السوق لتحقيق دورة مبيعات سلسة.

سواءً كنت تبحث عن إدارة مرئية لخطوط المبيعات أو عن اكتشاف جهات الاتصال والتواصل معها بشكل أبسط، فإن كل أداة من الأدوات التالية للتنقيب عن المبيعات لديها USP مصممة خصيصاً لك. تابع القراءة للعثور على ما يناسبك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع المبيعات وإدارة علاقات العملاء)

إدارة مشاريع مبيعاتك في ClickUp إدارة مشاريع المبيعات وعلاقات العملاء في مكان واحد باستخدام ClickUp

تجد عملاءك المحتملين منظمين بدقة في جدول بيانات مفصل، ولكن في اللحظة التي تبدأ فيها التواصل، تنهار العملية. عندما يتطلب أحد العملاء المحتملين بحثاً إضافياً أو مراجعة البريد الإلكتروني، تجد نفسك تنتقل باستمرار بين التطبيقات.

تفاصيل الاتصال في مكان، وملاحظات البحث في مكان آخر، وحملات التواصل في مكان آخر تماماً. إن سير العمل غير المترابط هذا يحوّل ما يجب أن يكون واضحاً ومباشراً إلى شيء محبط وفوضوي.

هذا هو بالضبط المكان الذي تتألق فيه أدوات التنقيب عن المبيعات وإدارة العملاء مثل ClickUp - فهي تعمل على تبسيط جهودك في التواصل بسلاسة وتحقق إدارة متماسكة لخط أنابيب المبيعات الخاص بك.

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والتعاون الجماعي والتوثيق لفريق المبيعات لديك في منصة واحدة - يتم تسريعه من خلال أتمتة الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والبحث.

تساعدك أداة ClickUp لفرق المبيعات على تصور خط سير المبيعات الخاص بك، وإدارة التواصل مع العملاء المحتملين، وأتمتة عمليات سير العمل المتكررة.

تصوّر خط سير المبيعات وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام ClickUp لفرق المبيعات

ابدأ بجمع كل العملاء المحتملين ومعلومات الاتصال بهم في مكان واحد. يجعل ClickUp CRM ذلك ممكناً. فهو يساعدك على تجميع العملاء المحتملين من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والنماذج وأماكن أخرى في منصة واحدة. وبمجرد حصولك على البيانات، يمكنك استخدام مهام ClickUp Tasks لتعيين عملاء محتملين مختلفين في القائمة بين أعضاء فريقك للبحث والمشاركة والتواصل. قم بتعيين حالات المهام المخصصة في ClickUp، مثل "عميل محتمل جديد" و"بحث" و"حملة تم إرسالها" لتتبع خط مبيعاتك بالكامل. كما يمكنك تعيين أولويات المهام لضمان الاتصال بالحسابات ذات القيمة العالية أولاً.

تعيين مهام التوعية وتتبعها باستخدام مهام ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. يضمن لك حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة - حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء على توافق.

حان الوقت الآن لإعداد استراتيجية توعية مخصصة. يتيح لك ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، كتابة رسائل مخصصة لكل عميل محتمل.

👀 هل تعلم؟ 75% من المسوقين يعتقدون أن التخصيص ضروري لزيادة المبيعات وتكرار الأعمال

إضفاء الطابع الشخصي على الرسائل لتحسين التنقيب عن المبيعات باستخدام ClickUp Brain

هل تريد معرفة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للمبيعات لجعل عملياتك أكثر كفاءة؟ لقد قمنا بتغطيتك مع هذا الشرح السريع 👇

يمكنك أيضًا استخدام أتمتة ClickUp Automations لأتمتة المهام المتكررة وزيادة تبسيط عملية التنقيب عن المبيعات. فهو يمكّنك من إعداد المشغّلات لأتمتة مهام سير العمل. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مشغلات لتعيين عملاء محتملين لمندوبي المبيعات بناءً على قواعد محددة مسبقًا (الصناعة، المنطقة، إلخ). أو، إذا لم يستجب أحد العملاء المحتملين، يمكنك تعيين تذكير تلقائي للمتابعة بعد أسبوع.

قم بأتمتة مهام سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp Automations لضمان اتخاذ إجراءات أو متابعات سريعة مع العملاء المحتملين

تقدم ClickUp أيضًا نماذج المبيعات وإدارة علاقات العملاء لتبسيط عملية التنقيب عن المبيعات:

لقد كانت ClickUp هي الأداة التي ساعدتنا حقًا في تحقيق الابتكار في هذا المجال، مما سمح لنا بالنمو من 2٪ من المبيعات الرقمية إلى أكثر من 65٪ من المبيعات الرقمية بعد الجائحة.

لقد كانت ClickUp هي الأداة التي ساعدتنا حقًا في تحقيق الابتكار في هذا المجال، مما سمح لنا بالنمو من 2٪ من المبيعات الرقمية إلى أكثر من 65٪ من المبيعات الرقمية بعد الجائحة.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

لديها منحنى تعليمي حاد بسبب ميزاتها العديدة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

لقد وفر هذا التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين ليكونوا قادرين على تنظيم عملهم الخاص مع تتبع مشاريع الفريق الآخر. تُعد مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

لقد وفر هذا التحول إلى استخدام ClickUp لجميع الفرق مركزًا مركزيًا لجميع فرقنا + المستخدمين ليكونوا قادرين على تنظيم عملهم الخاص مع تتبع مشاريع الفريق الآخر. تُعد مجموعة الميزات والأدوات التي يوفرها ClickUp رائعة لفرق خدمات العملاء والمبيعات وفريق التطوير لدينا لإدارة مشاريعنا بكفاءة وفعالية على مستوى الشركة!

📖 اقرأ المزيد: قوالب مجانية لخطة المبيعات في Word و Excel و ClickUp

2. مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator (الأفضل لتحديد العملاء المحتملين من الشركات B2B وإشراكهم)

عبر مستكشف مبيعات لينكد إن*

مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator هو أداة بارزة للتنقيب عن المبيعات لتحديد العملاء المحتملين وتحديد أولويات الحسابات. تسهّل أداة تسليط الضوء على العملاء المحتملين وصناع القرار في حساباتك المستهدفة.

يمكنك حتى استخدام تكامل CRM ل العثور على العملاء السابقين الذين انتقلوا إلى مؤسسات جديدة، مما يساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين ذوي الصلة. كما يوفر مستكشف المبيعات أيضاً رؤى البيانات، مثل عدد موظفي الشركة واتجاهات النمو، بحيث يمكنك بسهولة تحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية بين الشركات.

أفضل ميزات مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator

استخدم عوامل التصفية المتقدمة مثل المسميات الوظيفية وحجم المؤسسة والمجال لإدارة العملاء المحتملين بسلاسة

قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال التواصل المخصص عبر البريد الإلكتروني على LinkedIn

قم بإعداد ملف تعريف العميل المثالي للعثور على العملاء المحتملين بناءً على أقدمية الدور أو المسمى الوظيفي

اكتشف علاقاتك المحتملة في أي مؤسسة باستخدام مستكشف العلاقات

قيود مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator

لديها إمكانيات تصدير محدودة وتحتاج إلى أدوات إضافية للعثور على رسائل البريد الإلكتروني

يمكن أن تكون مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator

تجربة مجانية لمدة 30 يوماً

Sales Navigator Core (احترافي): 99 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Sales Navigator Advanced (فريق): 179.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Sales Navigator Advanced Plus (للمؤسسات): يبدأ سعره من 1600 دولار في السنة لكل مستخدم

تقييمات مستكشف مبيعات LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن LinkedIn Sales Navigator؟

يعجبني أن تطبيق LinkedIn Sales Nav يتيح لفريقي استخدام مرشحات البحث المتقدمة لتضييق نطاق أنواع محددة من العملاء المحتملين الذين نبحث عنهم. يعجبني أيضاً أنه يتكامل مع HubSpot. إنه مكلف للغاية بالنسبة لفريق صغير مثل فريقي.

يعجبني أن تطبيق LinkedIn Sales Nav يتيح لفريقي استخدام مرشحات البحث المتقدمة لتضييق نطاق أنواع محددة من العملاء المحتملين الذين نبحث عنهم. يعجبني أيضاً أنه يتكامل مع HubSpot. إنه مكلف للغاية بالنسبة لفريق صغير مثل فريقي.

3. Apollo. io (الأفضل للوصول إلى بيانات العملاء المحتملين التي تم التحقق منها عبر قنوات متعددة)

عبر Apollo.io

Apollo. io هو برنامج رائد للتنقيب عن المبيعات يوفر إمكانية الوصول إلى بيانات العملاء المحتملين التي تم التحقق منها من LinkedIn أو Salesforce أو Gmail أو أي موقع إلكتروني للشركة. يمكنك تصفية العملاء المحتملين حسب عوامل مثل نية المشتري والوظائف الشاغرة ونمو الشركة للعثور على العملاء المحتملين. يمكن لأداة أبولو للذكاء الاصطناعي أيضاً تحديد العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، وإضافة النتائج، وحجز الاجتماعات.

أفضل جزء في هذه الأداة هو أنه يمكنك تتبع الزوار الفريدين على موقعك الإلكتروني والعثور على الصفحات التي يشاهدونها. يساعدك هذا على تحليل سلوك المستخدم وإنشاء استراتيجية توعية أكثر تخصيصًا.

أفضل ميزات Apollo. io

احصل على قاعدة بيانات شاملة للعملاء المحتملين غنية بتفاصيل الاتصال الدقيقة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ورؤية الشركة

تكامل بسلاسة مع أدوات المبيعات والتسويق من خلال Zapier لأتمتة سير العمل بكفاءة

استخدم النماذج ذات البيانات المملوءة تلقائيًا لتحويل أسرع للعملاء المحتملين الواردين

قيود Apollo. io

أفاد بعض المستخدمين أن Apollo. io يقدم بيانات عملاء محتملين غير دقيقة وجهات اتصال قديمة

تسعير Apollo. io

مجاناً

الخطة الأساسية: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الخطة الاحترافية: 99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

خطة المؤسسة: 149 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Apollo. io

G2: 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 6 (أكثر من 350 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Apollo. io؟

بصفتك مندوب مبيعات، يعد Apollo طريقة سهلة للحصول على معلومات مفيدة ودقيقة عن الشركات والعملاء الذين تبحث عنهم. تعتبر الأرصدة التجريبية التي يتم منحها بداية رائعة للتعرف على كيفية عمل البرنامج. الجانبان السلبيان الوحيدان هما التكلفة والمكالمات من دعم المبيعات. التكلفة مرتفعة بعض الشيء إذا كنت شركة أصغر أو واحد أو اثنين فقط في فريق المبيعات.

بصفتك مندوب مبيعات، يعد Apollo طريقة سهلة للحصول على معلومات مفيدة ودقيقة عن الشركات والعملاء الذين تبحث عنهم. تعتبر الأرصدة التجريبية التي يتم منحها بداية رائعة للتعرف على كيفية عمل البرنامج. الجانبان السلبيان الوحيدان هما التكلفة والمكالمات من دعم المبيعات. التكلفة مرتفعة بعض الشيء إذا كنت شركة أصغر أو واحد أو اثنين فقط في فريق المبيعات.

4. ZoomInfo (الأفضل للعثور على عملاء محتملين مؤهلين بناءً على النية)

عبر ZoomInfo

ZoomInfo هي أداة تنقيب عن المبيعات بين الشركات توفر معلومات عن الشركات وجهات الاتصال لفرق المبيعات والتسويق والمواهب. وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتجميع تفاصيل الأعمال، مثل حجم الشركة واتجاهات التوظيف.

باستخدام ZoomInfo، يمكنك الوصول إلى المخططات التنظيمية للأقسام لمعرفة المزيد عن صانعي القرار والتواصل معهم مباشرةً. تحلل ميزة النية الموجهة بيانات إدارة علاقات العملاء وتحدد الموضوعات التي يبحث عنها العملاء المحتملون عادةً. وهذا يجعل من السهل تخصيص التواصل وتقديم حلول مخصصة لتحويلات أسرع.

أفضل ميزات ZoomInfo

صمم ملفك الشخصي للعميل المثالي (ICP) لفهم العملاء المحتملين بشكل أفضل وتحديد المشترين المثاليين

الوصول إلى بيانات الشركة والتكنولوجيا والبيانات المالية وبيانات جهات الاتصال للحصول على رؤى أفضل للعملاء المحتملين

احصل على إشارات تنبؤية ورؤى النوايا لتوقع سلوكيات الشركة وإجراءاتها

تتبع زوار الموقع الإلكتروني واجمع المزيد من العملاء المحتملين

قيود ZoomInfo

تتقاضى رسومًا على كل جهة اتصال، وهو ما قد يكون مكلفًا للفرق الأصغر حجمًا

تسعير ZoomInfo

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 8800 تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZoomInfo؟

نحن نستخدم ZoomInfo Sales لتنمية أهداف الحملات الجديدة، بالإضافة إلى التحقق من العملاء المحتملين الذين يزورون موقعنا أو يظهرون نية الشراء. مع إضافة Copilot، يمكننا التعمق أكثر في حسابات عملاء محتملين محددين وتسليح فريق المبيعات لدينا بمعلومات أساسية يمكن أن تساعدهم في الحصول على قدم في الباب.

نحن نستخدم ZoomInfo Sales لتنمية أهداف الحملات الجديدة، بالإضافة إلى التحقق من العملاء المحتملين الذين يزورون موقعنا أو يظهرون نية الشراء. مع إضافة Copilot، يمكننا التعمق أكثر في حسابات عملاء محتملين محددين وتسليح فريق المبيعات لدينا بمعلومات أساسية يمكن أن تساعدهم في الحصول على قدم في الباب.

5. UpLead (الأفضل للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين)

عبر UpLead

يعمل UpLead على تبسيط عملية توليد العملاء المحتملين من خلال توفير بيانات جهات اتصال موثوقة وأدوات بحث ذكية. مع أكثر من 50 فلترًا للتحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي وإثراء البيانات التفصيلية، يساعدك في الوصول إلى العملاء المحتملين المناسبين بثقة. يمكنك تصفية جهات الاتصال بناءً على المجال أو الدور أو الموقع، مما يجعل الاستهداف أكثر دقة.

هل تريد الوصول إلى الشركات التي تستخدم أدوات منافسيك؟ يوفر لك تطبيق UpLead أكثر من 1600 نقطة بيانات، مما يساعدك على تحديد الشركات التي تعتمد على برامج منافسة، حتى تتمكن من تخصيص توعية العملاء وكسبهم. كما يتيح لك استبعاد الشركات التي تستخدم برامج معينة حتى تتمكن من تصفية الحسابات غير ذات الصلة.

أفضل ميزات UpLead

تحقق من رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لضمان دقة عالية للبيانات

اجمع المعلومات عن الشركات باستخدام امتداد كروم من UpLead

تحميل عناوين URL الخاصة بالشركة للحصول على رؤى

قيود UpLead

ميزات محدودة في خطط المستوى الأدنى؛ تتطلب ترقيات للحصول على الوظائف الكاملة

تسعير UpLead

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

الأساسيات : 99 دولاراً شهرياً

بالإضافة إلى : 199 دولاراً شهرياً

احترافية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات UpLead

G2: 4. 7/5 (780+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: غالباً ما يُنسب الفضل إلى جون باترسون، مؤسس الشركة الوطنية لتسجيل النقد (NCR)، في ريادة نسخة رائدة من الاتصال المباشر وجهاً لوجه في أواخر القرن التاسع عشر. فقد كان بائعو باترسون يتنقلون من باب إلى باب لإقناع الشركات التي تحتاج إلى أجهزة تسجيل النقد - مما أحدث ثورة في أساليب البيع.

6. كوغنيزم (الأفضل للبحث عن العملاء المحتملين من خلال الذكاء الاصطناعي)

عبر الإدراك*

Cognism هي منصة ذكاء المبيعات التي تساعدك في العثور على العملاء المحتملين المناسبين لخط أنابيب المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك الكتابة أو استخدام البحث الصوتي للحصول على العملاء المحتملين المناسبين. تستخدم Cognism مزيجًا من خصائص الشركة (خصائص الأعمال) والتركيبة السكانية (مجموعة تقنيات الشركة) ونوايا المشتري لتوفير بيانات قيّمة.

تتكامل المنصة مع أنظمة CRM مثل Salesforce و HubSpot، مما يسهل إدارة العملاء المحتملين. كما تقدم Cognism أيضاً ميزة إثراء قائمة العملاء المحتملين. وهذا يضمن لك إضافة أحدث بيانات العملاء المحتملين المحدثة فقط إلى نظام إدارة علاقات العملاء لديك.

أفضل ميزات Cognism

أنشئ قوائم العملاء المحتملين بعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف تم التحقق منها استناداً إلى ملفات تعريف العملاء المثاليين

قم بتصدير جهات الاتصال من LinkedIn وادفعها إلى إدارة علاقات العملاء باستخدام امتداد Chrome

حدد العملاء المحتملين في السوق من خلال مراقبة بيانات النوايا من خلال تكامل Bombora

الوصول إلى بيانات B2B العالمية من مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لاستهداف صانعي القرار بفعالية

قيود الإدراك

تعتمد هذه الأداة على الوصف الوظيفي على LinkedIn، مما قد يؤثر على دقة البيانات

تسعير الإدراك

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Cognism

G2: 4. 6/5 (أكثر من 790 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. 6Sense (الأفضل لفهم نوايا المشتري باستخدام التحليلات التنبؤية)

عبر 6Sense

6sense هي في المقام الأول منصة ذكاء الإيرادات التي تقدم رؤى تفصيلية حول رحلة المشتري الكاملة. وتستخدم بيانات في الوقت الفعلي، مثل أداء الحملة ونوايا الشراء، لإنشاء قائمة احتمالات مصممة خصيصًا للعملاء المحتملين.

أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة تستخدم التحليلات التنبؤية لتحليل بيانات الفرص التاريخية، وملاءمة الملف الشخصي، ومدى الوصول إلى الحساب، وإشارات الشراء في الوقت الفعلي. ثم تتنبأ بعد ذلك بالعملاء المحتملين ذوي فرص التحويل الأعلى، مما يمكّن فريق المبيعات من استهداف الحسابات عالية القيمة.

أفضل ميزات 6Sense

تحديد الحسابات بناءً على سلوك المشتري للاستهداف المركّز

أنشئ شرائح تفصيلية للجمهور باستخدام بيانات الشركة وبيانات المشاركة من أجل حملة ذات أداء أفضل

احصل على إمكانية الوصول إلى تفاصيل الاتصال بفريق الشراء وأنشئ رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتفاعل مع صانعي القرار الرئيسيين

6قيود الإحساس

يقول بعض المستخدمين أن استخدام المنصة قد يكون معقداً في البداية

6تسعير 6Sense

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات 6Sense

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

عبر Seamless.ai*

يوفر Seamless. ai أكثر من 100 مرشح لتحديد شخصية العميل المثالية وتضييق نطاق البحث. وتبحث أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في البيانات في الوقت الفعلي لمساعدتك في الحصول على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام هواتف العملاء المحتملين، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه في البحث عن معلومات قديمة.

يمكنك أيضًا استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لـ الحصول على رؤى تفصيلية حول العملاء المحتملين، بما في ذلك منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات الموظفين والأخبار الأخيرة والجوائز والمجموعة التقنية. وهذا يتيح لك المزيد من الرسائل المخصصة والتوعية المستهدفة.

وأخيرًا، يتيح لك Seamless. ai أيضًا إنشاء قائمة مجمعة آلية للمبيعات الصادرة. ومع ذلك، فإن هذه الميزة متاحة فقط في الخطط المميزة.

أفضل ميزات Seamless

ابحث عن جهات اتصال وشركات B2B مع اكتشاف البيانات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوصول إلى أرقام الاتصال المباشر وأرقام الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل

التكامل بسلاسة مع Salesforce و HubSpot وغيرهما من أدوات إدارة علاقات العملاء الشائعة

حدِّد العملاء المحتملين الذين لديهم نية الشراء لتسريع عملية المبيعات الخاصة بك

القيود التي تفرضها شركة Seamless

لا تقدم لوحات تحكم مخصصة للتحليلات وإعداد التقارير

تسعير سلس

مجاناً: يتضمن الخيار التجريبي 50 رصيدًا مجانيًا

الإيجابي رصيد يومي؛ تسعير مخصص

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Seamless

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4900 تقييم)

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Seamless. ai؟

إن سهولة إنشاء القوائم، والعثور على البيانات، والحصول على 1000 عميل محتمل في اليوم أمر هائل، خاصة إذا نظرت إلى خطط برامج البيانات الأخرى التي تكلف 10 أضعاف تكلفة برنامج Seamless. أحد الأمور التي لا تعجبني هو أنه لا يمكنك ضبط جودة دقة معلومات العملاء المحتملين قبل أن تقوم بالكشط. لذلك عليك أن تنفق الـ 1000 رصيد في اليوم لكشط العملاء المحتملين غير المرغوب فيهم أو العملاء المحتملين الجيدين، ولا يمكنك التصفية إلا بعد أن تكشط.

إن سهولة إنشاء القوائم، والعثور على البيانات، والحصول على 1000 عميل محتمل في اليوم أمر هائل، خاصة إذا نظرت إلى خطط برامج البيانات الأخرى التي تكلف 10 أضعاف تكلفة برنامج Seamless. أحد الأمور التي لا تعجبني هو أنه لا يمكنك ضبط جودة دقة معلومات العملاء المحتملين قبل أن تقوم بالكشط. لذلك عليك أن تنفق الـ 1000 رصيد في اليوم لكشط العملاء المحتملين غير المرغوب فيهم أو العملاء المحتملين الجيدين، ولا يمكنك التصفية إلا بعد أن تكشط.

9. لوشا (الأفضل لأتمتة التواصل)

عبر لوشا

Lusha هو برنامج ذكاء المبيعات الذي يُثري البيانات في أي نظام أو قاعدة بيانات أو تطبيق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، مما يوفر رؤى قيمة حول نوايا المشتري. وهو يوفر معلومات اتصال مفصلة، بما في ذلك أدوار العملاء المحتملين وأقدميتهم داخل الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك Lusha تسلسلات البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل وتحسين إنتاجية المبيعات .

يتضمن Lusha أيضاً امتداد Google Chrome وأداة البحث عن البريد الإلكتروني، مما يتيح لك جمع تفاصيل الاتصال ومعلومات الشركة مباشرةً من LinkedIn. توفر المنصة إصدارًا مجانيًا بميزات أساسية، ولكن لفتح الأدوات المتقدمة مثل البحث عن بيانات التمويل، ستحتاج إلى الترقية إلى الباقة المميزة.

أفضل ميزات لوشا

الوصول إلى العملاء المحتملين مباشرةً من خلال الوصول إلى دليل واسع للاتصالات المباشرة

استهداف الحسابات ذات الأولوية العالية باستخدام مرشحات سمات الشركة المتقدمة

احصل على العملاء المحتملين الموصى بهم من الذكاء الاصطناعي لتحسين جهود المبيعات

قيود لوشا

يعثر على العملاء المحتملين بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والمناطق الأوروبية

تسعير لوشا

مجاناً

الإيجابيات: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قسط: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات لوشا

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4/5 (370+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lusha؟

قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لجهات اتصال B2B، وهي سهلة الاستخدام سواء من منصة Lusha's Saas أو من خلال الوظيفة الإضافية على LinkedIn. دعم العملاء جيد جداً أيضاً. بعض التفاصيل المسجلة داخل كل عميل محتمل خاطئة وهذا إهدار للأرصدة.

قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لجهات اتصال B2B، وهي سهلة الاستخدام سواء من منصة Lusha's Saas أو من خلال الوظيفة الإضافية على LinkedIn. دعم العملاء جيد جداً أيضاً. بعض التفاصيل المسجلة داخل كل عميل محتمل خاطئة وهذا إهدار للأرصدة.

10. LeadIQ (الأفضل لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية)

عبر LeadIQ

يساعدك امتداد كروم الخاص بـ LeadIQ على التقاط بيانات دقيقة للعملاء المحتملين في CRM أو LinkedIn Sales Navigator أو على الويب. من السهل إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل حساب باستخدام Scribe، مساعد الذكاء الاصطناعي في LeadIQ.

مع مركز بيانات LeadIQ، يمكنك إثراء جهات الاتصال والعملاء المحتملين في Salesforce على الفور. فهو يزيل البيانات المكررة، مما يضمن لك خط مبيعات واضح ومنظم. بالإضافة إلى ذلك، تُعلمك المنصة عندما يغير صانعو القرار أو المشترون وظائفهم. يمكنك أيضًا الحصول على إشارة "العميل المحتمل الساخن" لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية.

أفضل ميزات LeadIQ

استخرج رسائل البريد الإلكتروني الموثوقة والاتصالات المباشرة من الملفات الشخصية على LinkedIn في الوقت الفعلي

تتبّع ومزامنة نشاط العملاء المحتملين عبر قنوات تواصل متعددة تلقائياً

قم بأتمتة عمليات المتابعة المخصصة باستخدام أدوات المشاركة القائمة على الذكاء الاصطناعي

قيود LeadIQ

أرصدة مجانية محدودة تقيد وصول الفرق الصغيرة

تسعير LeadIQ

مجاناً

مبتدئ: 45 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

الإيجابيات: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات LeadIQ

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن إرجاع تقنيات المبيعات إلى مبادئ أرسطو في البلاغة - الميثوس (المصداقية)، والباثوس (العاطفة)، واللوغوس (المنطق). ولا تزال استراتيجيات المبيعات الحديثة تعتمد على أساليب الإقناع هذه!

11. SalesIntel (الأفضل للحصول على بيانات تم التحقق منها بشرياً)

عبر SalesIntel

يجمع برنامج SalesIntel بين أتمتة المبيعات والتحقق البشري من صحة العملاء المحتملين للحفاظ على دقة أعلى للعملاء المحتملين. فهي تقوم بتحديث تفاصيل جهات الاتصال كل 90 يوماً لضمان حصولك على قائمة محدثة من العملاء المحتملين. كما تقوم المنصة أيضاً بتحديث أرقام الهواتف القديمة والملفات الشخصية على LinkedIn، مما يجعل التنقيب أسهل.

استخدمها لتتبع إشارات النوايا من مصادر متعددة حتى تتمكن من رؤية العملاء المستهدفين من منافسيك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أحدث أخبار الصناعة، ومتطلبات الامتثال، والاتجاهات الناشئة لتحسين توعيتك.

أفضل ميزات SalesIntel

احصل على رؤى تفصيلية حول العملاء المحتملين مع خدمة البحث عند الطلب

أرسل إعلانات مستهدفة إلى عملائك لتحسين خط المبيعات لديك

قم بتصدير بيانات نظيفة ومُحدَّثة إلى نظام إدارة علاقات العملاء باستخدام ميزة إثراء العملاء المحتملين

قيود SalesIntel للمبيعات

الميزات المتقدمة، مثل تتبع زوار الموقع الإلكتروني وإعادة توجيه الإعلانات، تتطلب دفع رسوم إضافية

تسعير SalesIntel

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SalesIntel

G2: 4. 3/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SalesIntel؟

خدمة البحث عند الطلب مفيدة للغاية. فأوقات الاستجابة سريعة ويوفر فريق SalesIntel المعلومات المطلوبة، وغالباً ما يتجاوز ذلك بتضمين احتمالات إضافية للنظر فيها تتناسب مع الصناعات والعناوين المطلوبة.

خدمة البحث عند الطلب مفيدة للغاية. فأوقات الاستجابة سريعة ويوفر فريق SalesIntel المعلومات المطلوبة، وغالباً ما يتجاوز ذلك بتضمين احتمالات إضافية للنظر فيها تتناسب مع الصناعات والعناوين المطلوبة.

12. Leadfeeder (الأفضل لتحويل زوار الموقع الإلكتروني إلى عملاء محتملين للمبيعات)

عبر Leadfeedfeeder

يتتبع برنامج Leadfeeder أسماء الشركات لمساعدتك في تحويل زوار الموقع الإلكتروني إلى عملاء محتملين. كما أنه يسلط الضوء على الاهتمامات الرئيسية للزائرين وأنماط تفاعلهم. ومن خلال تسجيل نقاط العملاء المحتملين التلقائي والتكامل مع إدارة علاقات العملاء، يمكن لفرق المبيعات التركيز بسرعة على العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية. يمكنك الحصول على تنبيهات مخصصة تُخطرك عندما تزور الشركات المستهدفة موقعك الإلكتروني، حتى تتمكن من إرسال عمليات المتابعة ذات الصلة في الوقت المناسب. يساعدك برنامج Leadfeeder أيضاً في تصفية العملاء المحتملين بناءً على عدد الزيارات ومدة الزيارة. وهذا يساعدك على تسجيل العملاء المحتملين بناءً على المشاركة.

أفضل ميزات Leadfeeder

تتبع زائري الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي وحلل سلوكهم في الموقع

تسجيل العملاء المحتملين وتأهيلهم تلقائياً بناءً على مشاركتهم وتفاصيل الشركة

التكامل بسهولة مع أدوات إدارة علاقات العملاء وغيرها من الأدوات، مثل HubSpot وSalesforce وإعلانات Google

قم بتقسيم العملاء المحتملين بناءً على المجال والجغرافيا ونشاط الويب لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني للتوعية.

قيود Leadfeeder

قد يخطئ تتبع العملاء المحتملين في بعض الأحيان في إسناد الزيارات بسبب عناوين IP المشتركة

تسعير Leadfeeder

مجاناً

مدفوعة: 103. 69 دولارًا (99 يورو) / شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LeadFeeder؟

من السهل نسبياً إعدادها وتعطي نظرة ثاقبة على العملاء المحتملين القادمين إلى موقعك الإلكتروني. هذه المعلومات مفيدة للغاية لوضع استراتيجيات لزيادة زيارات الموقع الإلكتروني وضمان تحسين الصفحات.

من السهل نسبياً إعدادها وتعطي نظرة ثاقبة على العملاء المحتملين القادمين إلى موقعك الإلكتروني. هذه المعلومات مفيدة للغاية لوضع استراتيجيات لزيادة زيارات الموقع الإلكتروني وضمان تحسين الصفحات.

عبر كاسبر*

يساعد Kaspr فرق المبيعات في الوصول إلى العملاء المحتملين المناسبين بشكل أسرع من خلال أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها من أكثر من 150 مصدراً. تعمل إضافة Chrome الخاصة به على تبسيط التواصل من خلال أتمتة عمليات المتابعة وتتبع العملاء المحتملين والتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce و HubSpot.

يساعدك Kaspr أيضًا على العثور على أرقام هواتف العملاء المحتملين ومعرفات البريد الإلكتروني ومعلومات الشركة على LinkedIn حتى تتمكن من استخدام مستكشف مبيعات LinkedIn بكفاءة أكبر. ومع ذلك، يوفر Kaspr في الغالب بيانات محدثة للشركات الأوروبية. إذا كنت تستهدف أي منطقة أخرى، فقد لا يعمل Kaspr بشكل جيد.

أفضل ميزات Kaspr

استخرج تفاصيل الاتصال التي تم التحقق منها في الوقت الفعلي من LinkedIn، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف

أتمتة تأهيل العملاء المحتملين باستخدام الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية

قم بمزامنة بيانات العملاء المحتملين المخصّبة على الفور مع نظام إدارة علاقات العملاء لديك لتحقيق التكامل السلس لسير العمل

قيود كاسبر

الوظائف المحدودة خارج LinkedIn، مما يجعلها أقل فعالية في التنقيب متعدد المنصات

تسعير كاسبر

مجاناً

مبتدئ : 47.13 دولارًا (45 يورو) شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 82. 75 دولارًا (79 يورو) شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كاسبر

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

👀 هل تعلم؟ يختلف متوسط التكلفة لكل عميل محتمل من مجال إلى آخر. في عام 2025، كان الأعلى في مجال التعليم العالي حيث بلغ 982 دولاراً والأقل في مجال التجارة الإلكترونية حيث بلغ 91 دولاراً.

14. التواصل (الأفضل للتواصل متعدد القنوات)

عبر التواصل

Outreach هي منصة لتنفيذ المبيعات تساعد الفرق على تبسيط عمليات التنقيب والمشاركة وإدارة الصفقات. وهي توفر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتواصل متعدد القنوات، والتدريب على المبيعات، والتنبؤ. بفضل تدفقات العمل الآلية واختبار A/B ورؤى المحادثات، يمكن لفرق المبيعات تحسين الكفاءة وإتمام المزيد من الصفقات.

هذه المنصة هي الأنسب للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى حل مبيعات موحد. ومع ذلك، قد تفضل الفرق الأصغر حجماً أدوات أتمتة أبسط. إن واجهتها سهلة الاستخدام ونهجها القائم على البيانات يجعلها خياراً قوياً لتوسيع نطاق جهود المبيعات وتحسين إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات التوعية

أتمتة عمليات التواصل مع المبيعات باستخدام التسلسلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تبسيط جدولة الاجتماعات باستخدام أدوات التقويم المدمجة

عزز التفاعل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الردود الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود التوعية

يتطلب وقتاً لتخصيص سير العمل لعمليات مبيعات محددة

تسعير التوعية

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات التوعية

G2: 4. 3/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

15. محور مبيعات HubSpot (الأفضل لتسجيل العملاء المحتملين)

عبر مبيعات هاب سبوت

يساعدك HubSpot Sales Hub في الحصول على العملاء المحتملين عن طريق إرسال قوالب بريد إلكتروني مخصصة والمتابعة التلقائية. يوفر اختبار A / B لفهم حملة التوعية التي تحقق أداءً أفضل. يمكنك إنشاء مساحة عمل مخصصة للمبيعات في HubSpot لإدارة بيانات العملاء المحتملين ونشاط المبيعات. تقدم أداة الذكاء الاصطناعي في HubSpot درجة لكل عميل محتمل وتتنبأ أداة التنبؤ بالمبيعات بنتائج المبيعات. يساعد ذلك على تقليل التخمين ويسمح لك بالتركيز على العملاء المحتملين المهمين.

أفضل ميزات HubSpot Sales Hub

تتبع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي لمعرفة زيارات الموقع الإلكتروني والتفاعلات

أتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال توليد عملاء محتملين يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تبسيط عمليات المبيعات من خلال تسجيل العملاء المحتملين والمتابعة

إنشاء المواقع الإلكترونية باستخدام القوالب والتقاط بيانات زوار الموقع الإلكتروني لتحويلهم إلى عملاء محتملين

قيود HubSpot Sales HubSpot Sales Hub

توفر خيارات تخصيص محدودة للوحة التحكم

أسعار HubSpot Sales HubSpot Sales Hub

مجاناً

Sales Hub Starter: 15 دولاراً شهرياً لكل مقعد

منصة العملاء المبتدئين: 15 دولاراً شهرياً لكل مقعد

Sales Hub Professional: 90 دولاراً شهرياً للمقعد الواحد

تقييمات ومراجعات HubSpot Sales HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot Sales Hub؟

أكثر ما يعجبني في HubSpot Sales Hub هو كيفية تفوقه في إدارة عمليات المبيعات الطويلة والمعقدة. تم تصميم مجموعته القوية من الميزات للتعامل مع تعقيدات الصفقات متعددة الخطوات، مما يجعل من السهل تتبع كل تفاعل، من نقطة الاتصال الأولى إلى إغلاق الصفقة. يتمثل أحد المجالات التي يمكن أن يتحسن فيها HubSpot Sales Hub في سهولة الاستخدام، عندما يتعلق الأمر بإنشاء لوحات المعلومات. في حين أن المنصة تقدم أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، إلا أن عملية تخصيص لوحات المعلومات يمكن أن تكون مرهقة بعض الشيء وأقل سهولة مما يمكن أن تكون عليه.

أكثر ما يعجبني في HubSpot Sales Hub هو كيفية تفوقه في إدارة عمليات المبيعات الطويلة والمعقدة. تم تصميم مجموعته القوية من الميزات للتعامل مع تعقيدات الصفقات متعددة الخطوات، مما يجعل من السهل تتبع كل تفاعل، من نقطة الاتصال الأولى إلى إغلاق الصفقة. يتمثل أحد المجالات التي يمكن أن يتحسن فيها HubSpot Sales Hub في سهولة الاستخدام، عندما يتعلق الأمر بإنشاء لوحات المعلومات. في حين أن المنصة تقدم أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، إلا أن عملية تخصيص لوحات المعلومات يمكن أن تكون مرهقة بعض الشيء وأقل سهولة مما يمكن أن تكون عليه.

📖 اقرأ المزيد: ClickUp مقابل HubSpot: ما هي أداة CRM الأفضل؟

من العملاء المحتملين إلى الصفقات: تحويل العملاء المحتملين للمبيعات بشكل أسرع باستخدام ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار أداة تنقيب المبيعات المناسبة إلى تعزيز قدرتك على التواصل مع العملاء المحتملين بشكل كبير. توفر جميع الأدوات المذكورة أعلاه التي ناقشناها حلولاً متنوعة لتحسين وأتمتة التواصل مع المبيعات.

يمكن أن تساعدك SalesIntel في الحصول على بيانات تم التحقق منها بشرياً لمكالمات المبيعات. أداة LinkedIn Sales Navigator للمبيعات تعمل بشكل أفضل لإدارة العملاء المحتملين B2B. 6Sense مفيد للتحليلات التنبؤية. ولكن، إذا كنت تبحث عن منصة شاملة للتنقيب عن المبيعات والمشاركة في المبيعات، فإن ClickUp هو ما تحتاجه.

يقوم ClickUp لفرق المبيعات بتجميع بيانات العملاء المحتملين في مكان واحد، ويدير التواصل، ويُنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور خط المبيعات الخاص بك. ويمكنك أيضًا إنشاء ضمانات مبيعات مخصصة ورسائل بريد إلكتروني للتوعية باستخدام ClickUp Brain.

هل تريد جمع خط أنابيب المبيعات والمهام والاتصالات الخاصة بك في مكان واحد؟ اشترك في ClickUp اليوم!