أفضل 11 من بدائل Tactiq والمنافسين

الاجتماعات ضرورية للعمل المختلط والعمل عن بُعد، حيث تساعد الفرق على التعاون واتخاذ القرارات ودفع المشاريع إلى الأمام. ولكن دعنا نكون صادقين - يمكن أن تكون الاجتماعات الكثيرة جداً مرهقة وغالباً ما تصبح استنزافاً كبيراً للإنتاجية!

⏳ تُظهر الدراسات أن الموظفين يقضون في المتوسط 31 ساعة شهرياً في اجتماعات غير منتجة! تخيل كم يمكن تحقيق المزيد مع إدارة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي!

وهنا يأتي دور أدوات نسخ الاجتماعات مثل Tactiq. فهي تساعد في تبسيط تدوين الملاحظات وملخصات الاجتماعات، ولكن Tactiq ليست الخيار الوحيد المتاح. هناك مجموعة كبيرة من أدوات النسخ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكل منها يقدم ميزات فريدة لتدوين الملاحظات والملخصات والتعاون.

تابع القراءة لاستكشاف أفضل 11 بديلاً من بدائل Tactiq التي يمكن أن تساعدك على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية وجعل الاجتماعات أكثر كفاءة!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي مقارنة سريعة لأفضل 11 بديلاً لـ Tactiq وميزات بارزة: ClickUp : *أفضل أداة للاجتماعات وإدارة المهام والتعاون مدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ Otter. ai: الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وملاحظات الاجتماعات الآلية ✅ فايرفلايز. ai: الأفضل لذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ✅المراجعة: الأفضل للنسخ البشري والذكاء الاصطناعي عالي الدقة ✅ سونيكس: الأفضل للنسخ والترجمات متعددة اللغات ✅ فاثوم AI: الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء ✅ زميل: الأفضل لجداول أعمال الاجتماعات المنظمة والملاحظات التعاونية ✅ الوصف: الأفضل لنسخ البودكاست والفيديو مع تحرير بالذكاء الاصطناعي ✅ tl;dv: الأفضل لاجتماعات الفيديو مع النسخ بالذكاء الاصطناعي ✅ أفوما: الأفضل للرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي ✅ MeetGeek: الأفضل لإدارة الاجتماعات ومتابعتها آليًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Tactiq؟

يعتمد اختيار البدائل المناسبة ل Tactiq على احتياجات فريقك - سواء كان ذلك في الوقت الفعلي، أو ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو التعاون الأفضل في مهام المتابعة.

إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

دقة النسخ : ابحث عن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفر تفريغًا دقيقًا للغاية وفي الوقت الفعلي للاجتماعات

توافق متعدد المنصات : تأكد من أن الأداة تعمل بسلاسة مع برنامج إدارة الاجتماعات الخاص بك، سواء كان Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams أو غيرها من المنصات

ملخصات ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي : بالإضافة إلى ملاحظات الاجتماع، يجب أن تكون الأداة قادرة أيضًا على إنشاء ملخصات موجزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ورؤى قابلة للتنفيذ لمنحك نظرة عامة عالية المستوى لكل اجتماع

تحديد هوية المتحدثين : يجب أن يُميّز بديل Tactiq المختار بدقة بين المتحدثين المختلفين في المحادثات حتى تعرف بالضبط من قال ماذا قال

ملاحظات قابلة للبحث والمشاركة : اختر البرنامج الذي يتيح سهولة البحث عن ملاحظات الاجتماعات، ووضع علامات عليها، ومشاركتها

التخصيص والتنسيق : ابحث عن الأدوات التي تتيح لك تحرير وتمييز وتنسيق تدوين الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي حسب الحاجة لتتناسب مع تنسيق تدوين الملاحظات في مؤسستك

الأمان: نظرًا لأن اجتماعاتك المكتبية غالبًا ما تتضمن معلومات سرية، تأكد من أن المنصة توفر معايير تشفير عالية وتوافقًا مع المتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تحسين التعاون في مكان العمل

أفضل 11 بديلاً لـ Tactiq يجب استكشافها

بينما تتفوق Tactiq في تقديم تدوين مباشر أثناء الاجتماعات وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها ليست الأداة الوحيدة التي يمكن أن تساعدك على زيادة إنتاجية الاجتماعات.

تتخطى أفضل البدائل مجرد النسخ الأساسي، حيث تقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاجتماعات المشاريع، وتكامل سلس مع Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet، وميزات متخصصة مصممة خصيصًا لمختلف الفرق. 🎯

فيما يلي أفضل 11 بديلاً لـ Tactiq، تم اختيار كل منها لميزاته الفريدة وقدرته على تحسين الإنتاجية بطرق قد لا تتوفر في Tactiq:

1. ClickUp (أفضل ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والتعاون)

احصل على عرض تفصيلي لجميع معلومات اجتماعك، بما في ذلك جدول الأعمال، والملاحظات، والحضور، والمهام المخصصة، والمزيد في لوحة معلومات ClickUp Meetings

وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، فإن ClickUp يتجاوز مجرد تلخيص الاجتماعات - فهو يحسِّن عملية الاجتماع بأكملها. بدءاً من الجدولة والتعاون في الوقت الفعلي إلى ملاحظات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والمتابعة التلقائية، يضمن ClickUp أن يكون كل اجتماع مثمرًا وقابلاً للتنفيذ.

ابدأ مع ClickUp Meetings، الذي يتيح لك توثيق جميع وثائق اجتماعاتك، من جداول الأعمال ونقاط المناقشة إلى بنود المتابعة، في مكان واحد. استخدمه لالتقاط جميع نقاط المناقشة الرئيسية داخل ClickUp Docs، من خلال ميزات تحرير فائقة الثراء، وقوائم مراجعة، وأوامر / شرطة مائلة لاتخاذ إجراءات سريعة.

بمجرد الانتهاء من إعداد جدول الأعمال، أضف مدوِّن ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي إلى دعوة التقويم الخاص بك! سيحضر معك الاجتماعات ويجمع كل المعلومات الأساسية للاجتماع، بما في ذلك الملخص، وملاحظات الاجتماع، وعناصر الإجراءات، وأبرز ما جاء في الاجتماع، في مستند خاص. هذا صحيح - يمكنك التركيز على الاجتماع الفعلي بدلاً من التدافع لتدوين الملاحظات.

بعد انتهاء الاجتماع، يمكنك مشاركة الملخص مع فريقك بسهولة ثم تعديل وتوضيح أي نقاط محددة بشكل تعاوني باستخدام كشف التعاون الحقيقي ClickUp Docs.

عندما يكون لديك مجموعة قوية من عناصر العمل، استخدم ClickUp Brain لـ

إنشاء عناصر الإجراءات من ملاحظات الاجتماع وتحديد أولويات المهام دون جهد يدوي

اطرح أسئلة محددة فيما يتعلق بالاجتماع أو المهام، واحصل على معلومات مفصلة عبر جميع المستندات وعناصر الإجراءات ذات الصلة

استفد من قوة الكتابة بالذكاء الاصطناعي في تنقيح ملاحظات الاجتماعات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، والتحقق من القواعد النحوية، وحتى كتابة تقارير مفصلة باستخدام بعض المطالبات البسيطة

التقط ملاحظات الاجتماعات والمناقشات من أي اجتماع بسهولة باستخدام ClickUp Brain

كما أنه يساعدك أيضًا على تصور خط أنابيب المبيعات، وتتبع الصفقات، وتعيين المهام، وتشغيل الإجراءات المستندة إلى الأحداث باستخدام الأتمتة، وإدارة جميع إجراءات الاجتماعات الخاصة بك في منصة واحدة. وهذا يجعلها الخيار الأمثل لفرق المبيعات ومديري المشاريع وفرق العملاء، حيث تتيح لك تعزيز الكفاءة ودمج جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب ClickUp الجاهزة لتوحيد الوثائق وتدوين ملاحظات الاجتماعات بسهولة. على سبيل المثال، يُعد قالب محضر الاجتماع الخاص بـClickUp مثاليًا لتنظيم وتخزين تفاصيل الاجتماع الأساسية والقرارات وعناصر الإجراءات في مكان واحد. ويضمن هذا القالب توثيق جميع النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات بشكل واضح ومتسق، مما يسهل عمليات المتابعة ويحسن مساءلة الفريق.

احصل على قالب مجاني اكتب محاضر الاجتماعات التفصيلية بتنسيق متسق باستخدام قالب محضر اجتماع ClickUp Meeting Minutes

باستخدام هذا القالب القابل للتخصيص، يمكنك:

نظِّم جميع معلومات اجتماعك في مكان واحد، مثل معلومات الحضور، وجدول الأعمال، وعناصر الإجراءات، والخطوات التالية، وما إلى ذلك.

تتبّع النتائج الرئيسية للاجتماع وأنشئ ملخصات دقيقة لجميع الأطراف المعنية

قم بتعيين عناصر العمل لأعضاء فريق محددين وحتى فهم التقدم المحرز لضمان أن تكون اجتماعاتك مثمرة دائماً

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ قالب ملاحظات الاجتماعات الخاص بـ ClickUp على تنظيم جميع المناقشات وإمكانية البحث فيها لسهولة الرجوع إليها. هذا القالب مثالي لفرق المبيعات التي تحتاج إلى مساحة مركزية لتسجيل محادثات العملاء، وتتبع تقدم الصفقات، وضمان عدم ضياع أي رؤى مهمة.

سجِّل شاشتك وشارك المعلومات التفصيلية مع فرقك باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ClickUp Clips إمكانية تسجيل ومشاركة الملاحظات التفصيلية للشاشة، مما يقلل من الاجتماعات غير الضرورية. فبدلاً من عقد اجتماع تفصيلي للفريق، يمكنك بسهولة تسجيل تسجيل شاشة حول ميزة معينة أو جولة إرشادية حول منتج معين ومشاركتها مع فرقك.

أفضل ميزات ClickUp*

قيود ClickUp

يمكن أن تمثل مجموعة الميزات الشاملة منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير ClickUp*

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp AI Notetaker: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

بفضل ميزات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات التعاون السلس التي يوفرها ClickUp، فقد أبهرت ClickUp الفرق في مختلف المجالات. تذكر مراجعة المستخدم:

هذا هو موردنا الشامل لمعلومات المشروع والتعاون وإدارة أعضاء الفريق. يتيح لنا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، بما في ذلك الاتصالات الخاصة بالمشروع.

هذا هو موردنا الشامل لمعلومات المشروع والتعاون وإدارة أعضاء الفريق. يتيح لنا الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، بما في ذلك الاتصالات الخاصة بالمشروع.

➡️ اقرأ أيضًا: قوالب قائمة المهام المجانية في Excel و ClickUp

2. Otter. ai (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي وملاحظات الاجتماعات الآلية)

Otter. ai هي أداة رائدة لنسخ الاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعروفة بسرعتها ودقتها. وهي تتفوق في التقاط المحادثة في الوقت الفعلي، مما يجعلها لا تقدر بثمن لإنشاء ملاحظات فورية للاجتماعات ونصوص قابلة للبحث.

مع Otter. ai، يمكن للمستخدمين التعاون في تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية، وإضافة التعليقات، ومشاركة الرؤى مباشرةً مع فريقهم. تستخرج الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا القرارات الرئيسية وعناصر الإجراءات والنتائج الأساسية لضمان عدم تفويت أي شيء.

أفضل ميزات Otter. ai*

نسخ الاجتماعات والمكالمات الصوتية في الوقت الفعلي بدقة عالية

استخدم ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى الرئيسية وعناصر الإجراءات والقرارات

الكشف عن المتحدثين المختلفين وتمييزهم حتى في البيئات الصاخبة من أجل تدوين دقيق في الاجتماعات الجماعية

التكامل مع منصات مثل Google Meet وMS Teams وDropbox وZoom للوصول السلس إلى تسجيلات الاجتماعات

قيود الذكاء الاصطناعي

تتطلب الميزات المتقدمة مثل تحليل المشاعر اشتراكًا مدفوعًا

الباقات المميزة مطلوبة للحصول على ميزات النسخ الكامل للاجتماعات والتخزين

تاكتيك. ai التسعير

الأساسي: مجاني للأبد

محترف : 16. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

اكتسبت Otter. ai شهرة بسبب دقة النسخ في الوقت الفعلي والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقول أحد المستخدمين

الشيء المفضل لدي في Otter هو أنه يمكنني الانتباه الكامل لمن أتواصل معهم في المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر حرية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيدوّن الملاحظات ويسجّل نسخة صوتية.

الشيء المفضل لدي في Otter هو أنه يمكنني الانتباه الكامل لمن أتواصل معهم في المكالمة، دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات باستمرار. يمكن أن تصبح المحادثات أكثر حرية، ويمكنني طرح المزيد من الأسئلة ومعرفة المزيد من المعلومات، لأنني أعلم أن Otter سيدوّن الملاحظات ويسجّل نسخة صوتية.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Otter AI لمساعدتك في نسخ ملاحظات الاجتماع

3. Fireflies. ai (الأفضل لذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

Fireflies. ai هو أحد البدائل الشائعة لـ Tactiq. فهو يساعد الفرق على أتمتة تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات، خاصةً لفرق المبيعات ونجاح العملاء. وتتمثل نقطة قوته الرئيسية في مساعد الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يلتقط المحادثات الرئيسية ويستخرج عناصر الإجراءات وينشئ ملاحظات اجتماعات قابلة للبحث للرجوع إليها لاحقاً.

إنها تتجاوز مجرد النسخ الأساسي من خلال تقديم ميزات مثل ذكاء المحادثة وتكامل إدارة علاقات العملاء، مما يجعلها أداة قوية لفرق المبيعات والتسويق التي تتطلع إلى تحسين الأداء. يساعدك ذلك على اكتساب رؤى قيّمة من تفاعلات العملاء، وتحديد الاتجاهات الرئيسية، وتدريب فرقك بفعالية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

التقط عناصر الإجراءات الرئيسية من اجتماعات المبيعات ومكالمات العملاء تلقائياً، مما يسهل إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو اتخاذ الخطوات التالية

قم بنسخ المحادثات بدقة عالية، حتى مع وجود عدة متحدثين باستخدام ميزات التعرف على الكلام

تحليل المحادثات باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي لفهم المشكلات وتحسين الإنتاجية

التكامل مع أكثر من 20 نظامًا أساسيًا شائعًا، بما في ذلك Google Meet وZoom وMS Teams وSalesforce وغيرها

قيود الذكاء الاصطناعي

قد يكون التسعير عقبة أمام الفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد، مما يجعلها أقل سهولة بالنسبة للمحترفين المهتمين بالميزانية

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المدمجة، مما يعني أنه لا يوفر إمكانات تتبع المهام، مما يتطلب أدوات إضافية لإدارة سير العمل

تسعير الذكاء الاصطناعي

مجاني للأبد

محترف : 18$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال : 29$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسة: 39$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra لا توجد مراجعات كافية

إليك ما ذكره أحد المستخدمين عن هذه الأداة:

أحب أن Fireflies تحررني من أن أكون مستمعًا ومشاركًا نشطًا في الاجتماعات التي تقوم بتسجيلها وتدوينها. لم أعد مقيداً بالقلم والدفتر. كما يعجبني أيضاً أنه إذا فاتني اجتماع ما، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل.

أحب أن Fireflies تحررني من أن أكون مستمعًا ومشاركًا نشطًا في الاجتماعات التي تقوم بتسجيلها وتدوينها. لم أعد مقيداً بالقلم والدفتر. كما يعجبني أيضاً أنه إذا فاتني اجتماع ما، يمكنني قراءة الملخص والنص لتحديد ما حدث بالفعل.

4. Rev (الأفضل للنسخ البشري والذكاء الاصطناعي عالي الدقة)

عبر Rev

يُعد Rev لاعباً راسخاً في مجال النسخ، حيث يقدم كلاً من النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخيار النسخ المحررة بواسطة البشر. يوازن هذا المزيج بين السرعة والدقة، ويلبي احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى ملاحظات موثوقة للاجتماعات دون التضحية بالجودة.

في حين أن عمليات النسخ بالذكاء الاصطناعي سريعة وفعالة من حيث التكلفة، فإن خدمة التحرير البشري تضمن أعلى مستوى من الدقة للاجتماعات المهمة. تُعد خدمة Rev مفيدة بشكل خاص للقطاعات التي تُعد الدقة فيها أمراً أساسياً، مثل القطاعات القانونية والطبية والمالية.

أفضل الميزات

استخدم النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات عبر الإنترنت بنتائج سريعة وفعالة

استفد من خدمات النسخ المحررة بشرياً للاجتماعات المهمة أو الاجتماعات الشخصية لضمان الدقة

احصل على دعم لأكثر من 15 لغة، مع إمكانية التعرف على أكثر من 15 لغة، مع توفر خدمات تحديد المتحدثين المتعددين والترجمة عند الطلب

إعادة النظر في القيود

قد لا تكون ملخصات وملخصات الذكاء الاصطناعي والتفريغ الصوتي دقيقة مثل التدوين المحرر بواسطة البشر في الاجتماعات المعقدة أو في البيئة الصاخبة

تعديل الأسعار

مجاني للأبد

الأساسي: 14. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الإيجابي 34. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات (حالات الاستخدام والأدوات)

5. Sonix (الأفضل للنسخ والترجمات متعددة اللغات)

عبر Sonix

تعد Sonix واحدة من أفضل بدائل Tactiq لأنها متخصصة في النسخ والترجمة متعددة اللغات، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات التي تعمل في سياق عالمي.

تشتهر هذه الأداة بدقتها وسرعتها، فهي تستخدم النسخ بالذكاء الاصطناعي لتحويل تسجيلات الاجتماعات إلى نصوص جيدة التنظيم بسرعة. كما أنه يوفر أيضًا مجموعة قوية من ميزات التحرير، مما يسمح للمستخدمين بضبط النصوص وتصحيح الأخطاء وإبراز اللحظات الرئيسية بسهولة.

أفضل ميزات سونيكس

نسخ الاجتماعات الصوتية والمرئية بأكثر من 53 لغة، مما يجعلها مثالية لفرقك العالمية

احصل على خيارات بحث سهلة لتحديد موقع ملاحظات الاجتماع بسرعة باستخدام كلمات رئيسية وعبارات مهمة

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Dropbox وZoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet

قم بحماية بياناتك الحساسة من خلال التحميلات المشفرة وإدارة الملفات

قيود سونيكس

على الرغم من أن الدعم متعدد اللغات يمثل نقطة قوة، إلا أن الدقة يمكن أن تختلف حسب اللغة المختارة

تسعير سونيكس

قياسي : 0 دولار/شهر

القسط : 16 دولارًا. 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سونيكس

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

💡 نصيحة إضافية: هل تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات؟ اتبع هذه الخطوات للقيام بذلك بفعالية: 🎙 ضمان جودة صوت واضحة لنسخ دقيق وأقل قدر من الأخطاء 📌 تسليط الضوء على النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات لتسهيل المتابعة 📤 مشاركة الملاحظات وتنظيمها في مساحة عمل مركزية لتعاون الفريق بسلاسة

6. Fathom AI (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء)

عبر فاثوم للذكاء الاصطناعي*

Fathom AI هي أداة تدوين بالذكاء الاصط ناعي تتجاوز مجرد تدوين الملاحظات البسيطة، حيث تقدم للشركات أداة لاستخراج النتائج الرئيسية والرؤى القابلة للتنفيذ. هذه الأداة مصممة خصيصًا لدعم فرق العمل الافتراضية وفرق المبيعات الذين يحتاجون إلى ضمان تدوين تفاصيل الاجتماعات المهمة بدقة دون تدخل يدوي.

يشتهر مساعد الذكاء الاصطناعي هذا بواجهته سهلة الاستخدام، مما يسمح بالإعداد السريع والاندماج السهل في مهام سير العمل الحالية. إنه أحد أفضل بدائل Tactiq، مع ميزات مثل وضع علامات على الملاحظات، والتعاون في الوقت الفعلي، والتذكيرات القابلة للتنفيذ لضمان بقاء الفرق متناسقة.

أفضل ميزات Fathom AI*

استخدم ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج المعلومات الرئيسية وعناصر الإجراءات من أي اجتماع

قم بفصل الملاحظات باستخدام نظام تمييز ذكي ووضع علامات على الملاحظات لتصنيف مناقشتك بسهولة بناءً على الموضوع أو الموضوع أو الفئات الأخرى

تصدير ملخصات الاجتماعات بتنسيقات متعددة مثل PDF أو CSV

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

لغات النسخ المحدودة، والتي قد تكون مشكلة بالنسبة للاجتماعات متعددة اللغات

التكامل مع Zoom فقط، مما يحد من استخدامه للفرق التي تعتمد على منصات اجتماعات أخرى

تسعير فاثوم للذكاء الاصطناعي

مجاني للأبد

قسط : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق : 29$/شهرًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39$/شهرًا لكل مستخدم

*تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

🍭 نصيحة إضافية: هل تتساءل عن كيفية الحصول على اجتماعات مثمرة؟ إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها: ✅ ضع جدول أعمال واضح للحفاظ على تركيز المناقشات وفعاليتها ⏳ جرب تنسيقات اجتماعات أقصر لتجنب استنزاف الوقت غير الضروري 🤝 تشجيع المشاركة النشطة عبر استطلاعات الرأي أو العناصر التفاعلية لضمان سماع صوت الجميع

7. Fellow (الأفضل لجداول أعمال الاجتماعات المنظمة والملاحظات التعاونية)

عبر زميل*

Fellow هو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم للفرق التي تعطي الأولوية لملاحظات الاجتماعات التعاونية وإنشاء جداول أعمال فعالة. تعمل هذه الأداة على تبسيط تخطيط الاجتماعات وتنظيمها من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء جداول أعمال الاجتماعات المشتركة قبل الاجتماعات وتدوين الملاحظات التعاونية.

تكمن قوة الأداة الرئيسية في تركيزها على تعاون الفريق، حيث تقدم جميع الميزات التي تساعد الفرق على تتبع عناصر العمل والقرارات المتخذة والمشكلات المفتوحة. إنها مفيدة بشكل خاص لمديري المشاريع وفرق المبيعات وفرق نجاح العملاء، الذين يحتاجون إلى التأكد من أن كل عضو في الفريق متوافق وواضح بشأن الخطوات التالية.

أفضل الميزات

إنشاء محاضر اجتماعات تعاونية مع جدول أعمال، مما يسمح للعديد من المشاركين بالمساهمة في الوقت الفعلي

صمم جدول أعمال مشترك قبل الاجتماعات، مما يساعدك على تعزيز الاجتماعات المنظمة والفعالة عبر الإنترنت

التكامل بسلاسة مع المنصات الرئيسية مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams وSlack وغيرها

تابع الملاحظات والمتابعة السهلة بعد الاجتماعات لضمان تتبع عناصر العمل من الاجتماعات السابقة

القيود الزميلة

تحتوي الباقة المجانية على العديد من القيود على ميزات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، مع حدود للنسخ والتسجيل وتدوين الملاحظات بحد أقصى 5 اجتماعات لكل مستخدم

تركز في المقام الأول على سير عمل الاجتماعات؛ إمكانيات محدودة لإدارة المشاريع تتجاوز عناصر العمل

تسعير الزملاء

مجاني للأبد

فريق : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 25$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

مراجعة مستخدم واحد يذكر :

لقد زاد برنامج Fellow من تنظيمي وإنتاجيتي بشكل كبير فيما يتعلق بالاجتماعات. فهو يسمح لي بالذهاب إلى كل يوم وأنا مستعد بشكل لا يصدق - مما يتيح لي أن أكون أكثر حضوراً وتفكيراً خلال الوقت الذي أقضيه في الجلسات. وعندما لا أتمكن من حضور الاجتماع - فإن التسجيل والتدوين الذي ينشئه برنامج Fellow's AI أفضل من أي منصة أخرى استخدمتها.

لقد زاد برنامج Fellow من تنظيمي وإنتاجيتي بشكل كبير فيما يتعلق بالاجتماعات. فهو يسمح لي بالذهاب إلى كل يوم وأنا مستعد بشكل لا يصدق - مما يتيح لي أن أكون أكثر حضوراً وتفكيراً خلال الوقت الذي أقضيه في الجلسات. وعندما لا أتمكن من حضور الاجتماع - فإن التسجيل والتدوين الذي ينشئه برنامج Fellow's AI أفضل من أي منصة أخرى استخدمتها.

📮 ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع عناصر الإجراءات، ولكن 36% من العاملين لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الثغرات.

8. ديسكريبت (الأفضل لنسخ البودكاست والفيديو مع تحرير الذكاء الاصطناعي)

عبر النسخ*

ديسكريبت هي أداة لنسخ الصوت والفيديو تتميز بقدراتها على التحرير. إنه شائع بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى نسخ ملفات البودكاست أو الاجتماعات عبر الإنترنت أو تسجيلات الفيديو أو أي محتوى صوتي مع الحاجة أيضًا إلى تحرير أو إنتاج الوسائط.

على الرغم من أن العديد من بدائل Tactiq تقدم النسخ الأساسي، إلا أن التحرير الفريد المستند إلى النص ومجموعة الميزات الشاملة التي يتميز بها برنامج Descript. وهذا يعني أنه يمكنك دمج النسخ والتحرير في سير عمل واحد دون الحاجة إلى برنامج منفصل لتحرير الفيديو.

نص أفضل الميزات

قم بتحرير ملفات الصوت والفيديو مباشرةً من النصوص، مما يسهل عليك قص الوسائط أو لصقها أو تحريرها

استخدم خيار تسجيل الشاشة لتسجيل الاجتماعات أو العروض التقديمية عبر الإنترنت إلى جانب النسخ في الوقت الفعلي

قم بأتمتة عملية تحرير الفيديو والصوت باستخدام ميزات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإزالة كلمات الحشو مثل "أم" أو "آه" في كل من الصوت والفيديو

قيود النسخ

تحتوي الخطة المجانية على ميزات محدودة لملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي أو ملخصات الاجتماعات مقارنة ببدائل Tactiq الأخرى

يأتي مع منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد غير المعتادين على أدوات تحرير الفيديو أو الصوت

نص التسعير

مجاني للأبد

هاوٍ : 19$/شهرًا لكل مستخدم

منشئ : 35$/شهرًا لكل مستخدم

الأعمال : 50 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

*تصنيفات ومراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ وجدت أبحاث هارفارد للأعمال أن 70% من الموظفين يشكون من أن الاجتماعات المتكررة تمنعهم من إكمال مهامهم في الوقت المحدد. هناك بالتأكيد مجال للتحسين!

9. tl؛dv (الأفضل لاجتماعات الفيديو مع النسخ بالذكاء الاصطناعي)

عبر tl;dv

tl;dv (اختصار لـ Too Long; Didn't View) هي أداة تفريغ فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لأولئك الذين يتطلعون إلى توفير الوقت والحصول على النقاط الرئيسية من الاجتماعات الافتراضية. يلخص مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي هذا تلقائيًا نقاط الاجتماع الرئيسية ويوفر للمستخدمين ملخصات موجزة تسلط الضوء على الرؤى القابلة للتنفيذ.

وهذا يجعلها مثالية لمديري المشاريع، وفرق المبيعات، ومديري نجاح العملاء الذين يحتاجون إلى أداة تفريغ في الوقت الفعلي لتسليط الضوء على النقاط الرئيسية واستيعاب المعلومات بسرعة.

أفضل ميزات Tactiq

احصل على ملخصات فورية للاجتماعات تلتقط أهم التفاصيل من أي اجتماع افتراضي

استخدم قوالب ملاحظات الاجتماع القابلة للتخصيص لحالات الاستخدام المختلفة، مثل تحديثات المشروع أو اجتماعات المبيعات أو جلسات العصف الذهني

القدرة على تمييز النقاط الرئيسية حول الاجتماعات في CRM أو دفع المهام ذات الصلة إلى Jira أو Slack أو أي أداة أخرى تستخدمها

قيود tl;dv

تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل تحرير الملاحظات أو تخصيص ملاحظات الاجتماع بتنسيق معين

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة غالباً ما تواجه صعوبات في الاجتماعات التي تضم عدة متحدثين أو مناقشات معقدة وسريعة الإيقاع

تسعير Tactiq

مجاني للأبد

الإيجابيات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 98$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات tl;dv*

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra لا

يحب المستخدمون tl ؛ dv لقدرته على تفريغ الاجتماعات متعددة اللغات، حيث يقول أحد المستخدمين:

أستخدم tl;dv منذ فترة بعد تقييم العديد من الخيارات. وبما أنني أعمل في مجال أبحاث السوق، فهو مفيد للغاية في التقاط الرؤى من المقابلات وتحليل النصوص بالتفصيل، وهي مفيدة للغاية - حتى بلغات مختلفة (لقد اختبرته باللغات الإسبانية والإنجليزية والإنجليزية مع أشخاص من الشرق الأوسط والإنجليزية مع أشخاص من الهند). لذا، يمكنني القول أنها مضمونة إلى حد كبير.

أستخدم tl;dv منذ فترة بعد تقييم العديد من الخيارات. وبما أنني أعمل في مجال أبحاث السوق، فهو مفيد للغاية في التقاط الرؤى من المقابلات وتحليل النصوص بالتفصيل، وهي مفيدة للغاية - حتى بلغات مختلفة (لقد اختبرته باللغات الإسبانية والإنجليزية والإنجليزية مع أشخاص من الشرق الأوسط والإنجليزية مع أشخاص من الهند). لذا، يمكنني القول أنها مضمونة إلى حد كبير.

10. Avoma (الأفضل للرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي)

عبر أفوما

Avoma هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ويركز على أن يكون منصة وحيدة لإدارة التفاعلات الداخلية والخارجية.

فهي تقوم بنسخ الاجتماعات وتحليلها لتوليد الملخصات والرؤى وعناصر الإجراءات، مما يتيح للفرق التركيز على مهام المتابعة بدلاً من غربلة المحادثات بأكملها. مع الاكتشاف الآلي للموضوعات وتحليل المشاعر وذكاء الصفقات، يمكنك استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من محادثاتك وتحسين عملية اتخاذ القرار.

أفضل ميزات أفوما*

التقط مكالمات واجتماعات العملاء ونسخها تلقائيًا باستخدام ميزات النسخ المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بتحليل المحادثات وتفاصيل الاجتماعات باستخدام ميزات ذكاء المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحديد الموضوعات والاتجاهات الرئيسية في تفاعلات العملاء بدقة عالية

تقييم مشاعر العملاء، ونقاط المناقشة الرئيسية، ومستويات المشاركة في تحليلات ما بعد الاجتماع

قيود أفوما

يمكن أن تكون ميزاته مربكة للمستخدمين الذين يبحثون عن حل أساسي لتدوين الملاحظات آلياً

أسعار الميزات المتقدمة والرؤى الأعمق للاجتماعات مرتفعة مقارنة ببدائل Tactiq الأخرى

تسعير أفوما

AI Meeting Assistant : 29$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

Conversation Intelligence : 69$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

ذكاء الإيرادات: 99$/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات أفوما

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra لا توجد مراجعات كافية

يعجب المستخدمون بميزات Avoma، وهي مزيج من أدوات نسخ الاجتماعات وأدوات ذكاء الإيرادات، حيث يقول المستخدم

الجزء الأكثر فائدة في Avoma بالنسبة لي هو التعليقات بعد مكالماتي. مثل مقدار حديثي مقابل مقدار حديث العميل أثناء المكالمات. أميل إلى الإفراط في التحدث في بعض المكالمات، لذا سمحت لي هذه الميزة بإلقاء نظرة على المكالمات ومعرفة مقدار ما أميل إلى القيام بذلك. هناك ميزة أخرى أستخدمها في كل مكالمة وهي ميزة بطاقة الأداء. وقد ساعدت هذه الميزة وحدها في رفع جودة مكالماتي.

الجزء الأكثر فائدة في Avoma بالنسبة لي هو التعليقات بعد مكالماتي. مثل مقدار حديثي مقابل مقدار حديث العميل أثناء المكالمات. أميل إلى الإفراط في التحدث في بعض المكالمات، لذا سمحت لي هذه الميزة بإلقاء نظرة على المكالمات ومعرفة مقدار ما أميل إلى القيام بذلك. هناك ميزة أخرى أستخدمها في كل مكالمة وهي ميزة بطاقة الأداء. وقد ساعدت هذه الميزة وحدها في رفع جودة مكالماتي.

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11. MeetGeek (الأفضل لإدارة الاجتماعات والمتابعة الآلية)

via MeetGeek

MeetGeek عبارة عن مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة عملية تسجيل الاجتماعات ونسخها وتلخيصها. الأداة مثالية لتتبع نتائج اجتماعات الأعمال، خاصة في بيئات المبيعات ونجاح العملاء وإدارة المشاريع.

تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لتقليل النفقات الإدارية المرتبطة بالاجتماعات، مما يضمن تركيز الحضور على المناقشة. وهذا يجعلها خيارًا رائعًا للفرق التي ترغب في تقليل مهام ما بعد الاجتماع وتوفير متابعة متسقة.

أفضل ميزات MeetGeek*

قم بتسجيل الاجتماعات ونسخها تلقائيًا بدقة عالية باستخدام ميزات تفريغ الاجتماعات القائمة على الذكاء الاصطناعي

أنشئ ملخصات تلقائية لمناقشات الاجتماعات مع الوجبات الرئيسية وعناصر الإجراءات

وضع علامات على عناصر الإجراءات الإضافية وتعيين عمليات المتابعة بعد الاجتماعات تلقائياً

التكامل مع منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet وغيرها

قيود MeetGeek*

على الرغم من أنه يعمل على أتمتة نسخ الاجتماعات ومتابعتها، إلا أنه لا يقدم عمق التحليل أو ميزات ذكاء المحادثة مثل بدائل Tactiq الأخرى

تسعير MeetGeek*

الأساسي: مجانياً للأبد

محترف : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 39$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MeetGeek*

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra لا توجد مراجعات كافية

يعجب المستخدمون بكيفية مساعدة مساعد الاجتماعات هذا المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تدوين الاجتماعات، حيث يقول أحد المستخدمين

أحب كيف أنني لست مضطرًا لتدوين أي ملاحظات، أو تدوين ملاحظات، أو حتى محاولة معرفة ما فاتني لأنه حتى لو لم أكن حاضرًا في الاجتماع، فإن MeekGeek سيكون حاضرًا في ذلك الاجتماع من أجلي ويلخص كل شيء بتفاصيل بسيطة! إنه يبقيك منظمًا ومتقدمًا دائمًا!

أحب كيف أنني لست مضطرًا لتدوين أي ملاحظات، أو تدوين ملاحظات، أو حتى محاولة معرفة ما فاتني لأنه حتى لو لم أكن حاضرًا في الاجتماع، فإن MeekGeek سيكون حاضرًا في ذلك الاجتماع من أجلي ويلخص كل شيء بتفاصيل بسيطة! إنه يبقيك منظمًا ومتقدمًا دائمًا!

أدوات اجتماعات الذكاء الاصطناعي الإضافية لاستكشافها بالإضافة إلى بدائل Tactiq الشائعة التي قمنا بتغطيتها، إليك بعض بدائل Tactiq الأقل شهرة ولكنها قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستحق الاستكشاف: جام ووركس : مساعد ذكي للاجتماعات مصمم للطلاب والمهنيين، مما يسمح لهم بتسجيل المناقشات الرئيسية وتدوينها وتسليط الضوء عليها

Sembly AI : مساعد متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بنسخ وتلخيص واستخراج الرؤى الرئيسية من الاجتماعات مع التكامل مع Slack وTrickllo

سوبرنورال أداة خفيفة الوزن لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي تلتقط مناقشات الاجتماعات وتنظمها في الوقت الفعلي مع ملخصات تلقائية

تحكم في اجتماعاتك باستخدام ClickUp

يمكن لأداة نسخ الاجتماعات المناسبة أن تغير الطريقة التي يتعاون بها فريقك وتعزز الإنتاجية. في حين أن Tactiq خيار قوي، فإن البدائل التي استكشفناها تقدم ميزات فريدة قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

وهنا يبرز ClickUp. من خلال نسخ الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وعناصر الإجراءات الآلية، وأدوات التعاون السلسة، تضمن ClickUp أن يكون كل اجتماع مثمرًا وقابلًا للتنفيذ - سواء كنت تعمل في المبيعات أو نجاح العملاء أو إدارة المشاريع.

ابدأ باستخدام ClickUp اليوم واختبر طريقة أكثر ذكاءً لإدارة الاجتماعات وتتبع التقدم المحرز وتحقيق النتائج! 🚀