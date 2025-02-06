كيفية استخدام Google Gemini لتوليد الصور؟

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال إنشاء المحتوى بطرق كنا نعتقد أنها مستحيلة.

قبل بضع سنوات، هل كان بإمكانك تخيل كتابة شيء مثل: "سفينة فضاء، زرقاء نيون، تطفو وسط مجرة من السدم الأرجوانية والذهبية الدائرية، مع مسارات طاقة متوهجة خلفها" وتوليد صورة مذهلة على الفور؟

هذه هي قوة مولدات صور الذكاء الاصطناعي. أحد الأسماء التي ستسمعها عادةً في تلك القائمة هو Gemini. في منشور المدونة هذا، دعنا نطلعك على كيفية توليد الصور باستخدام Gemini باستخدام نهج خطوة بخطوة.

وإليك أفضل جزء - في النهاية، سنكشف لك عن أداة تجعل إنشاء المحتوى أسهل مما تتخيل.

لذا ابق معنا حتى النهاية! 🤝

أنشئ صورًا عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Whiteboards. جرّب الآن!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

Gemini هو مولد صور بالذكاء الاصطناعي يحول مطالباتك النصية إلى صور مذهلة في ثوانٍ

استخدم Gemini على موقع الويب أو التطبيق أو من خلال Vertex AI. انتقل إلى الوضع المتقدم لتخصيص أكثر تفصيلاً

هل تريد الصورة المثالية؟ كن محددًا في مطالباتك. صِف النمط والإعداد والمنظور لمساعدة Gemini في تحقيق رؤيتك

إنشاء مشاريع الصور وإدارتها؟ انقر فوق يحافظ على تنظيم كل شيء بأدوات مثل السبورات البيضاء للعصف الذهني، والأتمتة لتوفير الوقت، والدردشة للعمل الجماعي السلس

💡 نصيحة احترافية: أضف قوالب موجه الذكاء الاصطناعي " إلى مستندات ClickUp Docs لتصنيف المطالبات الناجحة حسب النمط (على سبيل المثال، "الواقعية الضوئية" و"العروض ثلاثية الأبعاد"). سيؤدي ذلك إلى إنشاء مكتبة للنتائج التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي القابلة للتكرار.

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يمكن لـ ClickUp إحداث ثورة في طريقة عمل فريقك، بدءاً من تبسيط إدارة المشروع وتبسيط مهام المهام إلى تمكين التعاون في الوقت الفعلي. هذا الأمر ذو قيمة خاصة للفرق التي يجب أن تدير أولويات متعددة، أو تدير مهام سير العمل الموزعة، أو تتعامل مع مشاريع واسعة النطاق ذات مواعيد نهائية ضيقة.

إذا كنت تبحث عن نظام أساسي واحد لإدارة المهام والمستندات واتصالات الفريق مع الحفاظ على اتصال كل شيء بسلاسة، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك. ابدأ مجاناً اليوم وشاهد كيف يُغيّر ClickUp الطريقة التي تُنشئ بها وتتعاون وتنتصر.