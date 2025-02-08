أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات التي ستحول العمل في عام 2025

في عصرنا الحالي، تحولت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات من أدوات "لطيفة" إلى أدوات مهمة للغاية.

مع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يصل إلى 307 مليار دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 632 مليار دولار، لا يمكن إنكار دورها. 📈

ولكن إليك الأمر المهم: مع القوة الكبيرة يأتي المزيد من التدقيق. يجب على قادة الشركات و محترفي تكنولوجيا المعلومات الموازنة بين الإمكانات التحويلية و الامتثال المحكم و الأمن.

للمساعدة، قمنا بتجميع أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تجمع بين الابتكار الخارق والموثوقية الثابتة.

دعنا أولاً نستكشف ما الذي يجب البحث عنه عند اختيار أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي المثالية لأعمالك.

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إليك اختيارنا لأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الجيني:

1. ClickUp: الأفضل للإنتاجية والابتكار المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي

2. OpenAI: الأفضل للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع وظائف النص والصورة والصوت في المستقبل

3. Google Cloud Vertex AI: الأفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي الجاهز للمؤسسات

4. خدمة Microsoft Azure Azure OpenAI Service: الأفضل لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع أمان قوي

5. Cohere: الأفضل لنماذج الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية مع التخصيص المتقدم

6. الأنثروبيك: الأفضل لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ذات القدرات المنطقية المتقدمة

7. GitHub Copilot: الأفضل لإنتاجية المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي والترميز الذكي

8. Glean AI: الأفضل لإدارة المعرفة والبحث عبر التطبيقات

9. الذكاء الاصطناعي المستقر: الأفضل لتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي التوليدي

10. NVIDIA AI: الأفضل للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي المُسرّع بوحدة معالجة الرسومات

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات؟

لا يقتصر اختيار منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة على أحدث التقنيات؛ بل يتعلق الأمر باختيار الأداة التي تتوافق بسهولة مع سير عملك.

إليك ما يجب مراعاته:

التخصيص: ابحث عن أداة مصممة خصيصًا لتلائم سير عملك واحتياجاتك الخاصة بالصناعة، مما يتيح لك تعديل الميزات والإعدادات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

ابحث عن أداة مصممة خصيصًا لتلائم واحتياجاتك الخاصة بالصناعة، مما يتيح لك تعديل الميزات والإعدادات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة قابلية التوسّع: اختر حلاً يمكنه التوسّع مع عملك والتعامل مع البيانات والمستخدمين والمهام المتزايدة

اختر حلاً يمكنه والتعامل مع البيانات والمستخدمين والمهام المتزايدة أمان البيانات: أعط الأولوية للأدوات ذات التشفير القوي ، شهادات الامتثال (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA)، و ممارسات تخزين البيانات الآمنة لحماية معلومات الأعمال الحساسة

أعط الأولوية للأدوات ذات ، (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA)، و لحماية معلومات الأعمال الحساسة سهولة التكامل: اختر أداة تتصل بسهولة مع مجموعة البرامج والأنظمة الموجودة لديك، مما يقلل من التعطيلات أثناء التنفيذ

اختر أداة تتصل بسهولة مع الموجودة لديك، مما يقلل من التعطيلات أثناء التنفيذ الدعم والتدريب: اختر أداة مزودة ب دعم شامل مثل موارد التأهيل والبرامج التعليمية وتفاعلات العملاء - حتى يتمكن فريقك من التعرّف على السرعة بسرعة

اختر أداة مزودة ب

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات

استكشف أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه المصممة للتطور مع احتياجات عملك - من تنفيذ إدارة المشاريع المؤسسية لتحسين عملية صنع القرار وغير ذلك.

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية والابتكار المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي)

قم بصياغة مراسلات جاهزة للعميل على الفور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من ClickUp، باستخدام إشارات ذكية لتوجيه كتابتك وتحسينها

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يعمل على تسهيل سير عملك من خلال ذكاء مساحة العمل الموحّدة.

على سبيل المثال, حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من ClickUp يدمج إدارة المشاريع والمعرفة للفرق الكبيرة مع الأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SSO و الامتثال لقانون التأمين الصحي وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية على التأمين الصحي الشامل.

إليك كيف توفر لك المنصة الوقت وتساعدك على إنجاز المزيد:

🚀 إدارة المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp بتحليل بيانات المشروع التاريخية لتبسيط سير العمل في المستقبل من خلال:

تقديم اقتراحات ذكية بشأن تعيينات المهام استنادًا إلى أعباء عمل الفريق

استنادًا إلى أعباء عمل الفريق إبقاء فريقك على اطلاع دائم بتحديثات تقدم المشروع في الوقت الفعلي

تقديم رؤى حول الجداول الزمنية للمشروع ، والمواعيد النهائية ، و المعوقات المحتملة

، ، و تنشيط التذكيرات التلقائية لمراجعات المستندات والتحديثات

لمراجعات المستندات والتحديثات تعزيز التعاون من خلال التكامل مع ClickUp Whiteboards , مستندات ClickUp، و دردشة ClickUp الحلول

🚀 إدارة المعرفة المحسنة

مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي للمنصة, ClickUp Brain يتعلم من أنشطة مساحة العمل الخاصة بك لتحسين ملاءمة المعلومات التي يسترجعها بمرور الوقت.

باختصار، تعزز الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي إنتاجيتك من خلال:

تجميع المحتوى من المهام والمستندات والمناقشات لإنشاء مركز مركزي للمعرفة

صياغة و تلخيص مقالات القاعدة المعرفية من أجل نظرات عامة موجزة

و مقالات القاعدة المعرفية من أجل توليد جداول أعمال اجتماعات و محاضر لتحسين التنظيم والمتابعة

اجتماعات محاضر لتحسين التنظيم والمتابعة أتمتة مهام سير العمل والإجراءات باستخدام لغة طبيعية للمحفزات والشروط

باستخدام لغة طبيعية للمحفزات والشروط إنشاء أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمهام مباشرة من ClickUp

تكثيف الأفكار من مستندات إصدار الميزات المطولة لرسائل البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Brain

جرب ClickUp Brain الآن!

ClickUp أفضل الميزات

تتيح لك الأسئلة والأجوبة التفاعلية طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وسياقية من خلال البحث في مساحات الفريق والمشاريع والمستندات

طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وسياقية من خلال البحث في مساحات الفريق والمشاريع والمستندات مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يوفر مطالبات خاصة بالأدوار لإنشاء المحتوى ويساعدك على إنشاء المهام أو المستندات مباشرةً من المحتوى الذي تم إنشاؤه

يوفر مطالبات خاصة بالأدوار لإنشاء المحتوى ويساعدك على إنشاء المهام أو المستندات مباشرةً من المحتوى الذي تم إنشاؤه إنشاء المهام الآلية يتيح إنشاء مهام فرعية من إنشاء الذكاء الاصطناعي وملخصات تلقائية للمشروع باستخدام اللغة الطبيعية

يتيح إنشاء مهام فرعية من إنشاء الذكاء الاصطناعي وملخصات تلقائية للمشروع باستخدام اللغة الطبيعية الترجمة السياقية والترجمة المحلية ترجمة المحتوى لتحسين إمكانية الوصول والتواصل عبر اللغات المختلفة في المشاريع

قيود ClickUp

قد تكون الأدوات والإعدادات العديدة مربكة في البداية

قد تكون ميزة تتبع الوقت صعبة بعض الشيء لإتقانها

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

لا يسمح لنا ClickUp بالبقاء مرنًا فحسب، بل يمكّننا أيضًا من البقاء على اطلاع، وتقديم الابتكار، وخلق قيمة مضافة لعملائنا

دايانا ميليفا، مديرة حسابات، PONTICA SOLUTIONS

2. OpenAI (الأفضل للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع وظائف النص والصورة والصوت في المستقبل)

عبر OpenAI تقدم OpenAI نماذج لغوية، مثل GPT-4 وGPT-4o، تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لتبسيط مهام مثل إنشاء المحتوى و تطوير روبوتات الدردشة. وتستخدم سلسلة O1 التي أطلقتها الشركة حديثًا سلسلة "سلسلة التفكير" لمعالجة المعلومات بشكل منطقي ومتسلسل.

ChatGPT، وهي الأداة الرئيسية لشركة OpenAI، تركز هذه القدرات على هذه القدرات من أجل التواصل المؤسسي ، مع قوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي ضمان مخرجات متسقة.

أفضل ميزات OpenAI

يوفر نموذج GPT-4 متعدد الوسائط ذكاءً اصطناعيًا متقدمًا يعالج النصوص والرؤية والصوت والرمز

GPT-4 متعدد الوسائط ذكاءً اصطناعيًا متقدمًا يعالج النصوص والرؤية والصوت والرمز توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) من فئة المؤسسات بنية تحتية قابلة للتطوير لدمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في المهام المعقدة وسير العمل

بنية تحتية قابلة للتطوير لدمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في المهام المعقدة وسير العمل تساعد خاصية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص على ضبط النماذج باستخدام بيانات خاصة وإنشاء أنظمة ذكية

على ضبط النماذج باستخدام بيانات خاصة وإنشاء أنظمة ذكية يساعد الفهم السياقي في الوقت الحقيقي على توليد استجابات شبيهة باستجابات البشر

قيود OpenAI

يمكن أن تختلف جودة الردود بشكل كبير، خاصة خلال أوقات ذروة الاستخدام

لا يزال المستخدمون المميزون يواجهون حدوداً للرسائل (على سبيل المثال، 25 رسالة في الساعة ل GPT-4)

تسعير OpenAI

الدردشةGPT مجاني بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا المحترف: 200 دولار شهريًا الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للذكاء الاصطناعي السعر لكل رمز مميز: يختلف حسب اختيار النموذج



تقييمات ومراجعات OpenAI

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: الجمع بين حالات استخدام ChatGPT مع أدوات الأتمتة لتعزيز إنتاجيتك. على سبيل المثال، يمكن إعداد ChatGPT لصياغة الردود أو المقترحات تلقائياً، والتي يتم تشغيلها من خلال أحداث مثل استفسارات العملاء الجدد أو إكمال المهام.

3. جوجل كلاود فيرتكس للذكاء الاصطناعي (الأفضل لتطوير الذكاء الاصطناعي الجاهز للمؤسسات)

عبر جوجل كلاود فيرتكس للذكاء الاصطناعي يوفر Google Cloud Vertex AI بيئة تطوير موحدة لبناء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها وتوسيع نطاقها في مختلف الصناعات. كما أنه يتكامل بسهولة مع خدمات البيانات الشاملة من Google، مثل BigQuery و Dataflow، مما يساعدك على إدارة مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها.

أفضل ميزات Google Cloud Vertex AI

يوفر بيئة واحدة متكاملة لدورة حياة التعلُّم الآلي بالكامل

لدورة حياة التعلُّم الآلي بالكامل يوفر الوصول إلى أكثر من 160 نموذجًا تأسيسيًا ، بما في ذلك نماذج Gemini من Google، والنماذج مفتوحة المصدر مثل Gemma، ونماذج الشركاء مثل Claude 3

، بما في ذلك نماذج Gemini من Google، والنماذج مفتوحة المصدر مثل Gemma، ونماذج الشركاء مثل Claude 3 يدعم كلاً من AutoML (تدريب نموذج بدون كود) و بيانات تدريب مخصصة

(تدريب نموذج بدون كود) و تمكين الإدخال المنطقي مع وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة مثل الهندسة الفورية قيود Google Cloud Vertex AI

يمكن أن تكون هناك مشكلات في حالات بدء التشغيل البارد، حيث تستغرق التطبيقات وقتًا للاستجابة بعد الخمول لفترة من الوقت

أبلغ المستخدمون عن عدم كفاية الوثائق، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المجال

تسعير Google Cloud Vertex AI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Google Cloud Vertex AI

G2 : 4.3/5 (أكثر من 480 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 480 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

🤖 هل كنت تعلم: يعمل Google Cloud Vertex AI على تبسيط عملية التطوير لعلماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي من خلال طلب 80% عدد أقل من أسطر التعليمات البرمجية لتدريب نماذج التعلم الآلي.

4. خدمة Azure OpenAI من Microsoft Azure (الأفضل لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع أمان قوي)

عبر خدمة Microsoft Azure OpenAI Service تدمج خدمة Microsoft Azure OpenAI Service نماذج اللغة المتقدمة من Microsoft Azure OpenAI مع البنية الأساسية السحابية القوية من Microsoft Azure، مما يساعد المؤسسات على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الذكية ونشرها وتوسيع نطاقها مع أمان من فئة المؤسسات والامتثال.

أفضل ميزات خدمة Microsoft Azure OpenAI Service من Microsoft Azure

توفر إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما في ذلك GPT-4o وGPT-4 وGPT-3.5-Turbo و DALL-E

و توفر شبكات خاصة ، و تصفية محتوى الذكاء الاصطناعي المسؤول ، و التحكم في الوصول المستند إلى الدور ، مما يضمن حماية البيانات والامتثال

، و ، و ، مما يضمن حماية البيانات والامتثال يساعدك على تحسين النماذج المدربة مسبقًا باستخدام بيانات خاصة بك، وإنشاء حلول ذكاء اصطناعي متخصصة

باستخدام بيانات خاصة بك، وإنشاء حلول ذكاء اصطناعي متخصصة يدعم حالات استخدام متنوعة، بما في ذلك إنشاء المحتوى والبحث الدلالي وفهم اللغة الطبيعية

قيود خدمة Microsoft Azure OpenAI Service من Microsoft Azure

بعض النماذج متاحة فقط في مناطق معينة

يمكن أن يكون الانتقال من OpenAI العام إلى حل Microsoft أكثر سلاسة

تسعير خدمة Microsoft Azure OpenAI Service من Microsoft Azure

قياسي (حسب الطلب) : الدفع حسب الطلب

: الدفع حسب الطلب واجهة برمجة التطبيقات الموفرة والدُفعات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات خدمة Microsoft Azure OpenAI Service

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🤖 هل تعلم: دراسات عن تأثير ومستقبل الذكاء الاصطناعي يسلط الضوء على إمكاناته التحويلية، حيث من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي سوقًا بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال العقد القادم.

5. Cohere (الأفضل لنماذج الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية مع التخصيص المتقدم)

عبر كوهير يقدم Cohere نماذج لغوية للتعلم مصممة خصيصًا ل مهام متنوعة في البرمجة اللغوية العصبية، بما في ذلك توليد النصوص وتصنيفها وتلخيصها. ويضمن دعمه متعدد النماذج المرونة لمختلف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته .

بالإضافة إلى ذلك، فإن نهجها الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يؤكد على الشفافية، مما يجعلها خياراً موثوقاً للشركات والمطورين على حد سواء.

Cohere أفضل الميزات

يوفر إمكانات ضبط دقيق دقيق مع دعم ما يصل إلى 16,000 طول لسياق الرمز المميز

يقدم نماذج عائلة الأوامر التي تدعم لغات وحالات استخدام متعددة، بما في ذلك وكلاء المحادثة و تحليل المشاعر

التي تدعم لغات وحالات استخدام متعددة، بما في ذلك و يوفر أطر عمل أمنية مع عناصر تحكم متقدمة في الوصول والقدرة على تأريض مخرجات الذكاء الاصطناعي في البيانات التنظيمية الخاصة

مع عناصر تحكم متقدمة في الوصول والقدرة على تأريض مخرجات الذكاء الاصطناعي في البيانات التنظيمية الخاصة يدعم النشر عبر منصات سحابية متعددة، بما في ذلك خدمة Oracle GenAI Service وAWS Bedrock

قيود Cohere

يفشل النموذج أحيانًا في تصنيف النصوص، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة

يمكن أن تكون واجهة مستخدم الوكيل وتجربة المستخدم أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير Cohere

المستوى المجاني

السعر لكل توكن: يختلف حسب اختيار النموذج

Cohere التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

قراءة المزيد: أفضل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

6. أنثروبيك (الأفضل لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ذات القدرات المنطقية المتقدمة)

عبر أنثروبيك تكرس أنثروبيك جهودها لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتفسير ومتوافقة أخلاقياً ، والتي تعطي الأولوية للتقدم التكنولوجي المسؤول.

أفضل ميزات أنثروبيك

تطبق منهجية فريدة من نوعها لتدريب الذكاء الاصطناعي تدمج المبادئ الأخلاقية مباشرةً في سلوك النموذج

يقدم نماذج ذكاء اصطناعي ذات فهم سياقي، قادرة على التعامل مع مهام التفكير المعقدة

ذات فهم سياقي، قادرة على التعامل مع يوفر إمكانية تفسير النماذج، مما يساعدك على فحص وفهم عمليات اتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي

مما يساعدك على فحص وفهم عمليات اتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي يطور أنظمة ذكاء اصطناعي مزودة بضمانات مدمجة تقلل بشكل استباقي من المخرجات الضارة المحتملة

القيود الأنثروبولوجية

لا يتمتع كلود بتدريب مكثف على البيانات، مما يؤدي إلى توليد محتوى غير مكتمل في بعض الأحيان

أبلغ المستخدمون عن الوصول إلى حدود الاستخدام المجاني بسرعة مع وجود حدود غير واضحة للحدود

التسعير الأنثروبي

خطط كلود.ai مجانية المحترفين: 20 دولارًا شهريًا الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

خطط واجهة برمجة تطبيقات أنثروبيك المستوى المجاني السعر لكل رمز مميز: يختلف حسب اختيار النموذج



تقييمات ومراجعات أنثروبيك

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

💡اختراق سريع: إنشاء سياسة الذكاء الاصطناعي للشركة لمعالجة المخاطر الأخلاقية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجيني، مثل انتهاكات خصوصية البيانات وتسمم البيانات.

7. GitHub Copilot (الأفضل لإنتاجية المطورين المدعوم بالذكاء الاصطناعي والترميز الذكي)

عبر GitHub Copilot GitHub Copilot هو مساعد ترميز متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية المطورين من خلال تقديم دعم الترميز المدرك للسياق خلال تطوير برامج المؤسسة.

بناءً على نموذج Codex الخاص بالذكاء الاصطناعي المفتوح، يقترح Copilot مقتطفات من التعليمات البرمجية والوظائف والخوارزميات ذات الصلة المصممة خصيصًا لمشروع معين.

أفضل ميزات GitHub Copilot

يقدم اقتراحات دالة متعددة الأسطر و توليد التعليمات البرمجية في الوقت الحقيقي ، مما يساعد المطورين على كتابة مقاطع التعليمات البرمجية المعقدة بشكل أسرع

و ، مما يساعد المطورين على كتابة مقاطع التعليمات البرمجية المعقدة بشكل أسرع يتصل بمحرري أكواد وواجهات متعددة ، بما في ذلك Visual Studio Code وJetBrains IDEs وGitHub.com

، بما في ذلك Visual Studio Code وJetBrains IDEs وGitHub.com يتكيف مع أنماط الترميز الفردية والتفضيلات بمرور الوقت، مما يحسن من ملاءمة ودقة اقتراحاته

والتفضيلات بمرور الوقت، مما يحسن من ملاءمة ودقة اقتراحاته يوفر إدارة سياسة على مستوى المؤسسات، وإدارة السياسات، وضوابط الوصول، وتتبع الاستخدام، وسجلات تدقيق مفصلة

قيود GitHub Copilot

كأداة قائمة على السحابة، يتطلب Copilot اتصالاً مستقرًا بالإنترنت لتحقيق الأداء الأمثل

هناك مخاوف بشأن أمن التعليمات البرمجية، لا سيما فيما يتعلق بالترخيص ومشاكل حقوق النشر المحتملة

تسعير برنامج GitHub Copilot من GitHub

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

GitHub Copilot التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

حقيقة ممتعة: يمكن للمطورين استخدام GitHub Copilot t o إرسال التغريدات مباشرةً من IDEs الخاصة بهم. من خلال كتابة التعليقات المتعلقة بواجهة برمجة تطبيقات تويتر، يمكن لـ Copilot إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية المطلوبة، ودمج الوسائط الاجتماعية مع سير عمل الترميز.

8. Glean AI (الأفضل لإدارة المعرفة والبحث عبر التطبيقات)

عبر استخلاص الذكاء الاصطناعي Glean AI عبارة عن منصة إدارة معرفة على مستوى المؤسسات تعمل على تحويل الوصول إلى المعلومات المؤسسية من خلال إمكانيات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أفضل ميزات Glean AI

يوفر تكاملاً مع أكثر من 100 تطبيق أعمال ، مما يتيح البحث الموحد واسترجاع المعرفة

، مما يتيح البحث الموحد واسترجاع المعرفة يوفر نتائج بحث آمنة ومحددة السياق تحترم حوكمة البيانات المؤسسية

تحترم حوكمة البيانات المؤسسية يستخدم تقنية رسم بياني معرفي متقدم لتوفير نتائج بحث مصممة خصيصاً بناءً على أدوار المستخدم والمشاريع

رسم بياني معرفي متقدم لتوفير نتائج بحث مصممة خصيصاً بناءً على أدوار المستخدم والمشاريع تمكين الأتمتة الذكية للمهام المتكررة وحل الاستعلامات المعقدة عبر وظائف الهندسة والدعم والمبيعات

قيود الذكاء الاصطناعي Glean AI

هناك منحنى تعليمي مرتبط باستخدام المنصة بفعالية

قد تفتقر نتائج البحث إلى الملاءمة في بعض الأحيان، خاصة في الاستعلامات المعقدة

تسعير Glean AI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Glean AI

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، ضع في اعتبارك دمج واجهات برمجة التطبيقات المبنية مسبقًا للذكاء الاصطناعي في أدواتك الحالية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS) دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية أو خبرة في الترميز.

9. استقرار الذكاء الاصطناعي (الأفضل لتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي التوليدي)

عبر استقرار الذكاء الاصطناعي استقرار الذكاء الاصطناعي هو أداة ذكاء اصطناعي عام مفتوحة المصدر مخصصة لـ إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر طرائق متعددة. وهي تساعدك على اعتماد نماذج ذكاء اصطناعي مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، سواءً لإنشاء محتوى إبداعي أو توليف البيانات أو غيرها من التطبيقات المبتكرة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المستقر

يقدم نماذج ذكاء اصطناعي توليدية شاملة تغطي مجالات الصور والفيديو والصوت واللغة

تغطي الصور والفيديو والصوت يوفر نماذج ترخيص متساهلة تتيح الاستخدام التجاري وغير التجاري، مع خيارات الاستضافة الذاتية و التكامل بين الشركات

تتيح الاستخدام التجاري وغير التجاري، مع خيارات و يقدم نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتكيف مثل النشر المستقر 3.5 ، التي تولد صورًا عالية الجودة من المطالبات النصية

مثل ، التي تولد صورًا عالية الجودة من المطالبات النصية تمكين النشر المؤسسي من خلال المنصات السحابية الرئيسية مثل AWS

قيود الذكاء الاصطناعي المستقر

تتطلب النماذج موارد حاسوبية ومواصفات أجهزة كبيرة

يمكن أن تواجه صعوبة في توليد صور معقدة عبر أنماط مختلفة

الاستقرار تسعير الذكاء الاصطناعي

رخصة غير تجارية : مجاني

: مجاني الترخيص المجتمعي: مجاني

مجاني ترخيص الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات استقرار الذكاء الاصطناعي

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: عند الاختيار بين LLMs والذكاء الاصطناعي التوليدي قم بمواءمة الأداة مع أهدافك المحددة. استخدم LLMs من أجل الدقة في المهام ذات النصوص الثقيلة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل سير العمل الإبداعي .

10. NVIDIA AI (الأفضل للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي المسرّع بوحدة معالجة الرسومات)

عبر NVIDIA AI توفر تقنية NVIDIA AIU من NVIDIA AI موارد حوسبة عالية الأداء تساعد المؤسسات على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونشرها. وهي تدعم تطبيقات متنوعة، مثل التعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية والروبوتات وتساعد على تحسين العمليات في مختلف الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نظام NVIDIA البيئي أدوات مثل TensorRT لتحسين الاستدلال ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات SDK للتعلم العميق NVIDIA Deep Learning، التي تُبسّط تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات NVIDIA AI

توفر بنية تحتية شاملة للذكاء الاصطناعي تشمل الأجهزة (وحدات معالجة الرسومات)، والبرامج (أطر عمل الذكاء الاصطناعي)، و الخدمات

تشمل (وحدات معالجة الرسومات)، (أطر عمل الذكاء الاصطناعي)، و يقدم خدمات NVIDIA NIM المصغرة التي تقلل من أوقات نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي يدعم التكامل عبر المنصات السحابية مثل AWS وGoogle Cloud وAzure

NVIDIA NIM المصغرة التكامل عبر المنصات السحابية مثل AWS وGoogle Cloud وAzure يتوافق مع أطر عمل التعلم الآلي والتعلم العميق الشائعة مثل TensorFlow و PyTorch ، مما يوفر المرونة للمطورين

و ، مما يوفر المرونة للمطورين يقدم منصات ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج مع بروتوكولات أمان قوية واستقرار واجهة برمجة التطبيقات ودعم شامل

قيود NVIDIA AI

قد يكون إعداد المنصة وإدارتها أمرًا معقدًا، خاصةً بالنسبة للفرق التي لا تمتلك خبرة متعمقة في الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا المعلومات

تم تحسين الذكاء الاصطناعي لوحدات معالجة الرسومات NVIDIA مع مرونة محدودة مع منصات الأجهزة البديلة

تسعير الذكاء الاصطناعي من NVIDIA

التسعير المخصص

تصنيفات ومراجعات NVIDIA AI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

حقيقة ممتعة: كشفت بيانات المبيعات التاريخية أن أكثر من 50٪ من إجمالي إيرادات NVIDIA تأتي من من أعمالها في مراكز البيانات، مما يسلط الضوء على التحول الاستراتيجي نحو حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

قم بتفعيل مساحة عمل ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

إن اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل سير عملك أكثر سلاسة وسرعة واتصالاً من أي وقت مضى. ولكن دعنا نكون صادقين - معظم الأدوات المتوفرة تحل مشكلة واحدة فقط في كل مرة.

وهنا تأتي أهمية ClickUp.

يجتمع مدير المهام بالذكاء الاصطناعي في ClickUp مع Brain لخلق سحر - من تعدد المهام إلى العصف الذهني للأفكار، وأتمتة المهام، والحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح، كل ذلك في منصة واحدة.

بفضل واجهته سهلة الاستخدام وأدوات التعاون القوية، يتكيف ClickUp مع احتياجاتك. اشترك في ClickUp مجانًا وحوّل طريقة عملك مع الذكاء الاصطناعي الذي ينمو معك.