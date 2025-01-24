11 أفضل مولدات مهام الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام بفعالية

هل تدير مشاريع عالية المخاطر ذات تبعيات متعددة ومواعيد نهائية ضيقة تتطلب منك تقسيم المهام وتعيينها وتحديد المواعيد النهائية؟ ماذا لو، بدلاً من القيام بكل ذلك يدويًا، هل يمكنك استخدام أداة تقوم بهذه المهمة في ثوانٍ معدودة؟

حسنًا، هذا هو الواقع، بفضل مولدات مهام الذكاء الاصطناعي!

تستخدم مُولِّدات مهام الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لأتمتة إنشاء المهام، وتحديد أولويات العمل، وتحسين الجدول الزمني. يضمن لك مساعدو الإنتاجية هؤلاء قضاء وقتٍ أقل في التخطيط والتنظيم ووقتٍ أطول في الإنجاز!

اطلع على مدونة الفيديو هذه لاكتشاف كيف يمكنك أتمتة المهام دون عناء والتحكم في إدارة مشروعك كالمحترفين!

سواء كنت مدير مشروع متمرسًا أو مدير مشروع منفردًا، فقد جمعنا لك أفضل 11 أداة لتوليد المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي بعض من أفضل مولدات مهام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبسيط سير عملك وأتمتة المهام المتكررة وتعزيز الإنتاجية

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي Taskade: الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي في إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي في إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي Asana: الأفضل لتبسيط إدارة المهام وأتمتة سير العمل ✅

الأفضل لتبسيط إدارة المهام وأتمتة سير العمل جاسبر للذكاء الاصطناعي: الأفضل لإنشاء المحتوى والمساعدة في المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل لإنشاء المحتوى والمساعدة في المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي تريلو: الأفضل لتصور المهام باستخدام لوحات قابلة للتخصيص ✅

الأفضل لتصور المهام باستخدام لوحات قابلة للتخصيص تودويست: الأفضل للإنتاجية الشخصية وجدولة المهام المنظمة ✅

الأفضل للإنتاجية الشخصية وجدولة المهام المنظمة Wrike: الأفضل لتعاون الفريق والقوالب الشاملة ✅

الأفضل لتعاون الفريق والقوالب الشاملة Motion: الأفضل لإدارة المهام والوقت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل لإدارة المهام والوقت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ChatGPT: الأفضل للمساعدة في المهام الإبداعية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅

الأفضل للمساعدة في المهام الإبداعية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي Copy.ai: الأفضل لتوليد المحتوى وسير العمل التسويقي ✅

الأفضل لتوليد المحتوى وسير العمل التسويقي TimeHero: الأفضل للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل بسلاسة ✅✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد مهام الذكاء الاصطناعي؟

يستلزم اختيار منشئ قائمة مهام الذكاء الاصطناعي المناسب أن يلبي احتياجاتك الفريدة ويعزز الإنتاجية. لذا، ابحث عن الميزات التالية أثناء القيام بهذا الاختيار:

أتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي : ابحث عن منشئ مهام الذكاء الاصطناعي الذي يقدم أكثر من مجرد إنشاء المهام. يجب أن يساعدك في تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعديل الجداول الزمنية بناءً على التوافر، وعرض النطاق الترددي، وعبء العمل، والأولويات

: ابحث عن منشئ مهام الذكاء الاصطناعي الذي يقدم أكثر من مجرد إنشاء المهام. يجب أن يساعدك في تعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتعديل الجداول الزمنية بناءً على التوافر، وعرض النطاق الترددي، وعبء العمل، والأولويات تخصيص سير العمل : يجب أن يسمح لك مُنشئ قائمة مهام الذكاء الاصطناعي بتخصيص سير العمل حسب متطلبات الفريق والمشروع. ستعزز ميزات مثل محررات السحب والإفلات والقوالب القابلة للتخصيص وخطوط سير العمل القابلة للتكوين إدارة المهام

: يجب أن يسمح لك مُنشئ قائمة مهام الذكاء الاصطناعي بتخصيص سير العمل حسب متطلبات الفريق والمشروع. ستعزز ميزات مثل محررات السحب والإفلات والقوالب القابلة للتخصيص وخطوط سير العمل القابلة للتكوين إدارة المهام تحديد أولويات المهام : يجب أن تقوم أداة تقسيم المهام بالذكاء الاصطناعي بتحليل المواعيد النهائية والتبعيات وأعباء العمل من أجلتحديد أولويات المهام ديناميكيًا. يضمن ذلك حصول المهام ذات التأثير الكبير على الاهتمام الذي تستحقه

: يجب أن تقوم أداة تقسيم المهام بالذكاء الاصطناعي بتحليل المواعيد النهائية والتبعيات وأعباء العمل من أجلتحديد أولويات المهام ديناميكيًا. يضمن ذلك حصول المهام ذات التأثير الكبير على الاهتمام الذي تستحقه التعاون في الوقت الحقيقي : تعمل ميزات التعاون في الوقت الفعلي، مثل مساحات العمل المشتركة ولوحات المعلومات المركزية والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي، على جعل الجميع على نفس الصفحة. وهذا مفيد بشكل خاص لفرق العمل عن بُعد

: تعمل ميزات التعاون في الوقت الفعلي، مثل مساحات العمل المشتركة ولوحات المعلومات المركزية والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي، على جعل الجميع على نفس الصفحة. وهذا مفيد بشكل خاص لفرق العمل عن بُعد التكاملات : في حالة عدم امتلاك مُنشئ مهام الذكاء الاصطناعي قدرات مدمجة لتعيين المهام والأولويات وما إلى ذلك، يجب أن يتكامل على الأقل مع أدوات إدارة المشاريع المفضلة,برنامج إدارة المهاموأدوات الإنتاجية الأخرى لعمليات قابلة للتطوير

: في حالة عدم امتلاك مُنشئ مهام الذكاء الاصطناعي قدرات مدمجة لتعيين المهام والأولويات وما إلى ذلك، يجب أن يتكامل على الأقل مع أدوات إدارة المشاريع المفضلة,برنامج إدارة المهاموأدوات الإنتاجية الأخرى لعمليات قابلة للتطوير إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : سيمنح مولد مهام الذكاء الاصطناعي المتاح على الهاتف المحمول إمكانية الوصول أثناء التنقل. وسواء تم تقديمها من خلال إصدارات الويب سريعة الاستجابة أو التطبيقات الأصلية، فإنها تساهم في تحسين سير العمل والوفاء بالمواعيد النهائية

: سيمنح مولد مهام الذكاء الاصطناعي المتاح على الهاتف المحمول إمكانية الوصول أثناء التنقل. وسواء تم تقديمها من خلال إصدارات الويب سريعة الاستجابة أو التطبيقات الأصلية، فإنها تساهم في تحسين سير العمل والوفاء بالمواعيد النهائية التقارير والتحليلات: تمنح التقارير المستندة إلى البيانات المقترنة بالتحليلات رؤية واضحة للأداء والتقدم والإنتاجية والاختناقات لضمان نجاح المشروع

أفضل 11 أداة لتوليد المهام بالذكاء الاصطناعي

استنادًا إلى المعايير المذكورة أعلاه، قمنا بتجميع 11 من أفضل أدوات توليد قائمة مهام الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام بفعالية. دعنا نلقي نظرة عليها بالتفصيل أدناه:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي) كليك أب هي أداة لإدارة المشاريع مليئة بالطاقة تجمع بين الأتمتة الذكية والتصميم سهل الاستخدام لتمكين إدارة المهام بشكل عملي.

تعلم المزيد

ClickUp Tasks مولد مهام الذكاء الاصطناعي

تقدم المنصة مهام ClickUp لإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها دون عناء. فهو يجعلك مسؤولاً عن المهمة بغض النظر عن حجمها أو حجم الفريق. بالإضافة إلى ذلك, أولوية مهمة ClickUp تتيح لك ميزة تحديد أولويات المهام استنادًا إلى معايير مختلفة، مثل التأثير، والحاجة الملحة، والتبعيات، وغيرها.

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ClickUp Brain

لديك أيضاً مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain يقوم بجدولة المهام وإدارتها تلقائيًا. وهذا يضمن استمرار تركيز فريقك على الأنشطة عالية التأثير دون تفويت أي مواعيد نهائية.

كبرنامج كامل الميزات أداة إدارة المشروع, انقر فوق كل شيء - من إنشاء قوائم مهام مفصّلة إلى تحسين خطوط سير المهام - لمساعدتك في إدارة المشاريع بكفاءة.

هذه الأداة هنا لمساعدتك في إنشاء المهام التي تتماشى تمامًا مع أهدافك التنظيمية مع البقاء على رأس المواعيد النهائية!

إليك السبب المستخدمون يحبون ClickUp لتبسيط مهامهم:

_ لأي مؤسسة تعاني في كيفية إدارة مشاريعها، سيساعد برنامج ClickUp في التعاون في المهام. باستخدام هذا البرنامج، يمكن للأشخاص تتبع عناصر قائمة المهام والعمل على تلك المهام في الوقت المحدد. كما أنه يساعد فريق إدارة المشروع على تتبع التقدم الإجمالي للمشاريع لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية

ألفريد تيتوس، مؤسسة إشراق الروح

أفضل ميزات #### ClickUp

التعاون في المهام مع أعضاء الفريق الآخرين باستخدام دردشة ClickUp حوّل جميع الأفكار القابلة للتنفيذ إلى واقع ملموس من خلال تصور جميع مهامك باستخدام ClickUp Whiteboards قم بالتحرير في الوقت الفعلي واستخدم النص لإنشاء مهام قابلة للتتبع ووضع أفكار لمهام قابلة للتتبع باستخدام مستندات ClickUp تخصيص سير عملك وفقًا لمتطلبات المشروع المحددة

تصور مهامك في طرق عرض متعددة - التقويم، ولوحة كانبان، ومخططات جانت، وقائمة المهام، وما إلى ذلك.

اختر من مكتبة غنية بالقوالب الجاهزة للاستخدام لإنشاء المهام وإدارتها

تكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق مثل Slack وGoogle Workspace وZoom وغيرها

قيود ClickUp

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي طفيف بسبب ميزاته المتعددة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: 7 دولارات شهريًا لكل عضو (على الخطط المدفوعة)

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (9,980+ تقييم)

4.7/5 (9,980+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4350 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن تسريع إنجاز مهامك؟ ابدأ كل عنصر في قائمة مهامك بفعل قابل للتنفيذ. هذا التعديل البسيط يجعل قائمتك أكثر إيجازًا ووضوحًا، مما يساعدك على معرفة ما يجب القيام به بعد ذلك بالضبط!

2. Taskade (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي في إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via تاسكاد تعمل Taskade على تبسيط سير العمل من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والتعاون في الوقت الفعلي. يسمح منشئ قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي للفرق بتبادل الأفكار والتخطيط وتنظيم المهام المتشابهة بفعالية.

وفي الوقت نفسه، تساعد الميزات التعاونية الأفراد على العمل معاً كفريق واحد. يُنتج تصميم Taskade البديهي بسهولة قائمة المهام مما يسهل على فرق المشروع تحقيق أهدافها.

أفضل ميزات Taskade

إنشاء مخططات ومهام باستخدام أدوات العصف الذهني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التعاون في الوقت الفعلي باستخدام مساحات العمل واللوحات المشتركة

تنظيم المهام بشكل مرئي باستخدام لوحات كانبان والقوائم و الخرائط الذهنية تتبع تقدم الفريق باستخدام تحليلات الإنتاجية المدمجة



قيود المهام

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المتقدمة للتحليل التفصيلي

خيارات تخصيص محدودة للفرق الكبيرة

تسعير Taskade

مجاني

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Taskade للفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5.0 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5.0 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 60 تقييمًا)

Taskade تحول من أداة أساسية لإدارة المشاريع إلى أداة أتمتة قوية للذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يمكنهم العمل في فرق بشكل مستقل. يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير عمل تتضمن خيارات مثل نسخ المحتوى دون استخدام أدوات خارجية مستخدم G2 3. Asana (الأفضل لتبسيط إدارة المهام وأتمتة سير العمل)

via أسانا أسانا هي أداة لإدارة المشاريع مع قدرات الذكاء الاصطناعي. تجعل واجهتها سهلة الاستخدام من السهل تتبع المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز.

يتيح Asana AI للمستخدمين استخراج المهام القابلة للتنفيذ من الأفكار غير المنظمة واكتشاف طرق لتحسين إنتاجية الفريق. وهو يتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات للشركات في مختلف المجالات.

أفضل ميزات أسانا

أتمتة مهام سير العمل لتقليل الوقت والجهد المبذول

إنشاء مهام قابلة للتنفيذ من الأفكار المجردة والبيانات غير المنظمة

الحصول على إشارات مرئية علىتقدم المشروعمن خلال مخططات جانت ولوحات كانبان

إنشاء قوالب مهام واستخدامها للأحداث والأنشطة المتكررة

قيود أسانا

تعمل الواجهة على تعقيد عملية التنقل بين التبعيات المتراصة، مما يحد من الاستخدام للمؤسسات الكبيرة

الإشعارات المتداخلة والمتواصلة مربكة ومشتتة للانتباه

تسعير أسانا

شخصي: 0 دولار

0 دولار المبتدئ: 8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.50 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.21 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم

19.21 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 10,740 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 10,740 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 13,250 تقييم)

4. Jasper AI (الأفضل لإنشاء المحتوى والمساعدة في المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via جاسبر AI إذا كنت تبحث عن مُنشئ قائمة مهام يعمل بالذكاء الاصطناعي يتمحور حول إنشاء المحتوى والتسويق، فيجب أن يكون Jasper AI هو اختيارك. ففي النهاية، إنشاء المحتوى هو العرض الأساسي الذي يقدمه.

بالإضافة إلى إمكانيات الكتابة هذه، يعمل Jasper AI أيضًا كمساعد لـ إدارة المهام . من إنشاء النسخ التسويقية إلى تنظيم ملخصات المشاريع، ينسق جاسبر جميع المهام بدقة.

أفضل ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى عالي الجودة بأشكال وتنسيقات مختلفة

تنظيم سير العمل باستخدام اقتراحات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحفيز الإبداع من خلال العصف الذهني وتوليد الأفكار بقيادة الذكاء الاصطناعي

تخصيص نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك ليناسب تفضيلات الجمهور

قيود الذكاء الاصطناعي في جاسبر

يفتقر إلى قدرات إدارة المشاريع الأوسع نطاقاً ويركز بشكل كبير على إنشاء المحتوى

قد لا تشعر بأن وجود أداة منفصلة عندما يكون لديك خيارات متعددة الاستخدامات أمر غير مبرر

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5.0 (1,240+ تقييم)

4.7/5.0 (1,240+ تقييم) Capterra: 4.8/5.0 (1,840+ تقييم)

_ جاسبر سهّل عليّ إنشاء محتوى كان بالضبط ما أريده بسرعة. وبفضل جاسبر، يمكنني الآن تركيز وقتي على إنشاء مواد جذابة لطلابي بدلاً من المعاناة في المهام الشاقة مستخدم G2 5. Trello (الأفضل لتصور المهام مع لوحات قابلة للتخصيص)

via تريلو Trello هي منصة مرئية لإدارة المشاريع. يتيح تصميمها على غرار كانبان للفرق تقسيم المشاريع إلى مهام يمكن إدارتها.

تعمل واجهة السحب والإفلات البديهية على إزالة أي عبء إدراكي أثناء تعيين المهام وتحديث حالة المهام، والتحقق من تقدم المشروع. بالإضافة إلى لوحات كانبان، يمكنك تصور مشروعك كقوائم تدقيق تفاعلية ووضع علامة على المهام بمجرد إكمالها!

أفضل ميزات تريلو

تنظيم مهامك بشكل مرئي عبر لوحات وقوائم كانبان القابلة للتخصيص

أتمتة المهام المتكررة باستخدام قواعد أتمتة بتلر

تعاون مع أعضاء الفريق باستخدام اللوحات المشتركة وميزة التعليقات

مزامنة قوائم المهام عبر الأجهزة للوصول السلس إلى المعلومات

قيود التريلو

لا يقدم تقارير أو تحليلات متقدمة

لديه وظائف محدودة لتحديثات المهام دون اتصال بالإنترنت

تسعير تريلو

مجاني

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تريللو

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 13,630 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 13,630 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 23,300 تقييم)

6. تودويست (الأفضل للإنتاجية الشخصية وجدولة المهام المنظمة)

via تودويست تودويست هو تطبيق قائمة المهام الذي يعمل كمُنشئ مهام يعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي والمهني (خاصةً الفرق الصغيرة). تساعد أداة التوصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في جدولة المهام، مما يسمح للفرق بالحفاظ على التركيز على المهام ذات الأولوية القصوى والمهام المحددة زمنياً وتخصيص الوقت والموارد بحكمة.

يتميز Todoist بميزات مثل المهام المتكررة، وتسميات الأولويات، ومدخلات اللغة الطبيعية التي تحافظ على تنظيمك. لذا، سواء كنت تتعامل مع قوائم المهام الخاصة بك أو تتعاون مع الآخرين، فإن Todoist ينجز المهام.

أفضل ميزات تودويست

تنظيم المهام باستخدام التسميات والفلاتر ومدخلات اللغة الطبيعية

تتبع الأداء وتعزيز الإنتاجية باستخدام لوحة معلومات تحليلية مدمجة

أتمتة المهام المتكررة باستخدام جدولة مهام سهلة الاستخدام

الوصول إلى قائمة مهامك من أي مكان، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

- أهم مزايا Todoist هي أداة التعاون المدمجة. تُعد الأداة حلاً كاملاً لإدارة العمل الجماعي لأنه يمكنك تنسيق العمل بفعالية لمجموعة كاملة. _ مستخدم G2 قيود Todoist

يفتقر إلى ميزات الدردشة والتعاون المدمجة

تتطلب الميزات المتقدمة مثل الإشعارات والتذكيرات اشتراكًا مدفوعًا

تسعير Todoist

المبتدئين: 0 دولار

0 دولار المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (2,530+ تقييم)

🔍 هل تعلم؟ 50% من العناصر المكتملة في قائمة المهام يتم إنجازها خلال يوم واحد! لذا، إذا كنت قد وضعت فكرة القائمة جانبًا، فابدأ في تنفيذها على الفور!

7. Wrike (الأفضل لتعاون الفريق والقوالب الشاملة)

via وريك Wrike هي أداة شاملة لإدارة المشاريع مصممة للتعامل مع المشاريع المعقدة. تقدم العديد من قوالب إدارة المهام لتبسيط الأنشطة الروتينية والمتكررة وإطلاق المشاريع بشكل أسرع.

يدعم مُنشئ قائمة المهام نماذج الطلبات الديناميكية، وعرض مخطط جانت، والتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعله مناسبًا للفرق متعددة الوظائف. وبفضل أدوات إعداد التقارير والتكاملات القوية، يجعل Wrike تخطيط المهام وتنفيذها ومراقبتها سلسًا.

أفضل ميزات Wrike

بدء المشاريع باستخدام قوالب مهام قابلة للتخصيص

تعاون في الوقت الفعلي بفعالية مع لوحات المعلومات ومساحات العمل المشتركة

الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع وتحسين تخصيص الموارد باستخدام مخططات جانت

أتمتة مهام سير العمل لتحسين الإنتاجية والكفاءة

قيود Wrike

يتأخر في بعض الأحيان، خاصة عند إدارة المشاريع الكبيرة

يمكن أن تربك الواجهة المبتدئين بسهولة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Pinnacle: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5.0 (3,730+ تقييم)

4.2/5.0 (3,730+ تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 2,740 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: مخططات جانت التي نستخدمها لتبسيط المشاريع ابتكرها في الأصل كارول أداميكي في تسعينيات القرن التاسع عشر. وفي وقت لاحق، تم تعميمها من قبل هنري جانت في الدول الغربية، وهكذا حصلوا على الاسم!

8. الحركة (الأفضل لإدارة المهام والوقت بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي)

via الحركة تجمع Motion بين إدارة المهام وحظر الوقت لمكافحة عدو قوي: تبديل السياق. إنها أتمتة مهام الذكاء الاصطناعي إعداد جدول المهام بذكاء، وتخصيص فترات زمنية مخصصة، وتعيين الأولويات، وتحديد المواعيد النهائية للمشروع، وتعزيز الإنتاجية.

كما أن واجهته البسيطة سريعة الاستجابة للغاية، وتنعكس تغييرات الخطة بشكل ديناميكي. يمكن للأداة التعامل مع الأولويات المتداخلة وتعيين كل شيء مقابل التقويم، مما يجعلها أداة قوية لإنشاء قائمة مهام.

أفضل ميزات

مزامنة المهام والتقويمات للحصول على عرض موحد وإدارة مبسطة

تعديل الجداول بشكل ديناميكي مع تحديثات في الوقت الفعلي

إدارة الأولويات المختلفة باستخدام خوارزميات متقدمة لموازنة المتغيرات

الوفاء بالمواعيد النهائية بكل أريحية مع ميزات بديهية لحظر الوقت

_ أحب ميزة ملء الوقت بالذكاء الاصطناعي. إذا احتجت إلى إلغاء اجتماع أو كان لديّ وقت فراغ، فإنه يملأ وقتي بالمشروع/المهمة التي يجب إنجازها. من السهل نسبيًا تطبيقه على فريقك وجعل الجميع على التقويمات وربطها ببعضها البعض مستخدم G2 قيود الحركة

لا يقدم طرق عرض متعددة مثل مولدات قائمة مهام الذكاء الاصطناعي الأخرى في هذه القائمة

تتطلب أتمتة الذكاء الاصطناعي ضبطًا دقيقًا للحصول على الأداء الأمثل

تسعير الحركة

فردي: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات المحترفة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5.0 (أكثر من 90 تقييم)

4.0/5.0 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 40 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحديد أولويات المهام بشكل منتج ولكنك تريد بعض المساعدة؟ استكشف أفضل 10 برامج لجدولة المهام لمديري المهام حتى تتمكن من تحسين كفاءة فريقك والوصول إلى كل موعد نهائي!

9. ChatGPT (الأفضل للمساعدة في المهام الإبداعية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via ChatGPT على الرغم من أن ChatGPT ليس مُولِّدًا تقليديًا لقوائم مهام الذكاء الاصطناعي، إلا أن تعدد استخداماته تجعله مؤهلاً ليكون منافسًا في هذه القائمة. فإتقانه لمعالجة اللغة الطبيعية يسمح له بتبادل الأفكار وإنشاء المحتوى وإعداد قوائم مهام دقيقة.

كما أنه يفهم تفاصيل مشروعك من حيث السياق ويطرح حلولاً ذكية. سواء كنت تتطلع إلى كتابة وصف واضح ومفصّل لمهامك أو تحسين الأداء من خلال تجميع المهام، فإن ChatGPT يمكنه القيام بكل ذلك.

أفضل ميزات ChatGPT

أتمتة المهام المتكررة باستخدام أوامر اللغة الطبيعية

تقديم إجابات فورية ودعم العصف الذهني

التكيف مع المشاريع والصناعات المختلفة من خلال تطبيقات مرنة

تولي مسؤولية تنظيم سير العمل وتفويض المهام

قيود ChatGPT

يتطلب مطالبات مفصلة لإعطاء نتائج ناجحة

تكامل محدود مع الأدوات الخارجية

تسعير ChatGPT

مجاناً

بالإضافة: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً المحترف: 200 دولار شهرياً

200 دولار شهرياً الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 640 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 640 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 70 تقييم)

🧠 هل تعلم؟: عبرت ChatGPT 1 مليون مستخدم في خمسة أيام فقط !

10. Copy.ai (الأفضل لإنشاء المحتوى وسير العمل التسويقي)

via Copy.ai Copy.ai هو أداة أخرى رائعة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق التي تسعى إلى إنشاء محتوى عالي الجودة لجميع مشاريعك. بالإضافة إلى الكتابة، تساعد Copy.ai المستخدمين على تخطيط وتنظيم الحملات التسويقية وإدارة المهام المرتبطة بها.

إنها أداة قيّمة للمحترفين المبدعين لأنها تُنشئ عناوين جذابة ونسخاً جديرة بالإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى بريد إلكتروني يزيد من معدلات فتح المحتوى. حوّل حملتك التسويقية إلى قائمة مهام قابلة للتنفيذ باستخدام Copy.ai.

أفضل ميزات Copy.ai

إنشاء محتوى تسويقي جذاب عبر منصات مختلفة

تخصيص نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك بناءً على تفضيلات الجمهور المستهدف

وفر الوقت مع المسودات السريعة للإعلانات والمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي

استخدم القوالب لبدء العمل على فكرة أو مهمة بكفاءة

قيود Copy.ai

يركز بشكل كبير على المهام المتعلقة بالمحتوى

يفتقر إلى العمق أثناء توليد مخرجات المحتوى لصناعات محددة

تسعير Copy.ai

مجاني

بداية : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Copy.ai

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 180 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 60 تقييم)

11. TimeHero (الأفضل للمهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل بسلاسة)

via تايم هيرو كما يشير الاسم، يستخدم TimeHero الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل استفادة من وقتك. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الجداول الزمنية.

استخدمه لمسح المواعيد النهائية وتفويض المهام بناءً على المواعيد النهائية وقدرة الفريق وعبء العمل المتوازن. يقوم بتعيين المهام ديناميكيًا لأعضاء الفريق وإعادة صياغة الجداول الزمنية بناءً على الأولويات المتغيرة.

أفضل ميزات TimeHero

أتمتة تعيين المهام لأعضاء الفريق والجدولة باستخدام قوالب تحديد الأولويات تصور مهام سير العمل في عروض كانبان والجدول الزمني

إعادة جدولة المهام بشكل ديناميكي بناءً على تغييرات الأولوية

التعاون بسلاسة مع تتبع التقدم المحرز في الفريق

_ قبل Timehero، كنت أجد صعوبة في تحديد المهمة التي يجب القيام بها أولاً أثناء وجود العديد من المهام المختلفة. عالج TimeHero هذه المشكلة من خلال تنظيم جدول زمني لمهامي اليومية. يمكنني أن أعرف بسرعة ما يجب البدء به أولاً والانتهاء منه من القائمة مستخدم G2 قيود الوقت

الواجهة معقدة بشكل غير ضروري، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

تخصيص محدود في إعداد تقارير المهام

تسعير TimeHero

الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TimeHero

G2: 4.5/5.0 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5.0 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5.0 (أكثر من 20 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: ورقة الغش الخاصة بك لتجاوز قوائم المهام: أنشئ قائمة مهام مفصلة، واختر شيئًا واحدًا - شيء واحد فقط وابدأ العمل عليه. اختر العنصر التالي من قائمة مهامك. اشطف وكرر!

قم بإنشاء المهام وتعيينها بسرعة لتحقيق أفضل النتائج باستخدام ClickUp

لقد غيرت مولدات قوائم المهام التي تعمل بالذكاء الاصطناعي طريقة عملنا وكيفية بقائنا منظمين. إن قدرتها على تقديم حلول ذكية لإدارة المهام والجدولة والتعاون تجعلها أداة لا غنى عنها في المكدس التقني لكل مؤسسة.

وعلى الرغم من أن جميع الأدوات التي تمت مناقشتها أعلاه تقدم شيئاً فريداً من نوعه، إلا أن ClickUp تبرز كأفضل اختيار. مع ميزات شاملة مثل ClickUp Tasks و Brain، فهي تبسط إنشاء المهام وتزيد من الإنتاجية.

إنها أداة متعددة الاستخدامات للغاية يمكنك تخصيصها وفقًا لمتطلباتك الفورية. سواء قررت إنهاء المهام الأكثر صعوبة أولاً أو بناء الزخم تدريجيًا من خلال إكمال المهام الأصغر، فإن ClickUp يلبي توقعاتك.هل أنت مستعد لتجربة كيف يمكن لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين سير عملك؟ اشترك في ClickUp الآن .