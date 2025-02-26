أفضل 11 مولد قائمة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المهام وقوائم المهام

لا يخفى على أحد أن يميل الأشخاص الذين يستخدمون قوائم المهام إلى المماطلة بشكل أقل . هذا تذكير بسيط لمدى قوة تنظيم المهام في البقاء على المسار الصحيح.

ولكن بقدر ما تكون القوائم مفيدة، فإن إنشاء القوائم والحفاظ عليها غالبًا ما يبدو وكأنه عمل روتيني إضافي على لوحة الأولويات المثقلة بالفعل.

وهنا أدركت القوة الحقيقية لمولِّدات قوائم الذكاء الاصطناعي. هذه الأدوات الذكية تتوقع احتياجاتي، وتقترح المهام بناءً على عاداتي، وتساعدني على ترتيب أولويات مهامي كالمحترفين.

لقد اختبرت العديد من مولدات قوائم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على القيام بنفس الشيء. تابع القراءة لمعرفة حكمي!

⏰ ملخص 60 ثانية

هل تريد العثور على شريكك المثالي لإنتاجية الذكاء الاصطناعي؟ إليك ملخص سريع لأفضل مولدات قائمة الذكاء الاصطناعي ونقاط قوتها الرئيسية:

كليك أب : الأفضل لإدارة المهام والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Taskade : الأفضل لبساطته وسهولة استخدامه

: الأفضل لبساطته وسهولة استخدامه تريلو : الأفضل لإدارة المهام المرئية المعززة بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل لإدارة المهام المرئية المعززة بالذكاء الاصطناعي Notion AI : الأفضل للاستخدام الشخصي وإدارة المشاريع

: الأفضل للاستخدام الشخصي وإدارة المشاريع تريفور للذكاء الاصطناعي : الأفضل لجدولة المهام الذكية

: الأفضل لجدولة المهام الذكية TimeHero : الأفضل لإدارة الوقت والوفاء بالمواعيد النهائية

: الأفضل لإدارة الوقت والوفاء بالمواعيد النهائية Taskaid : الأفضل لتحديد أولويات المهام المستندة إلى البيانات

: الأفضل لتحديد أولويات المهام المستندة إلى البيانات Taskheat AI Assistant : الأفضل لتنظيم المهام والتركيز عليها

: الأفضل لتنظيم المهام والتركيز عليها Todoist : الأفضل لإدارة العمل وبساطته

: الأفضل لإدارة العمل وبساطته Motion : الأفضل لإدارة الوقت بذكاء وتحسينه

: الأفضل لإدارة الوقت بذكاء وتحسينه Munday.com: الأفضل للتعاون وإدارة سير العمل

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد قائمة الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار أدوات قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي، ضع في اعتبارك أفضل ما يدعم سير عملك وأهدافك الإنتاجية. إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك عند اختيار أفضل مولد قائمة مهام بالذكاء الاصطناعي :

تحديد أولويات المهام وتنظيمها: إن العثور على أداة ذكاء اصطناعي تقوم تلقائيًا بفرز المهام حسب الأولوية وتواريخ الاستحقاق والفئات يمكن أن يخفف جزءًا كبيرًا من عبء العمل

إن العثور على أداة ذكاء اصطناعي تقوم تلقائيًا بفرز المهام حسب الأولوية وتواريخ الاستحقاق والفئات يمكن أن يخفف جزءًا كبيرًا من عبء العمل ميزات تعاونية: إذا كنت تعمل ضمن فريق، فاختر أداة تتيح مشاركة الملفات بسهولة والعمل الجماعي السلس عبر المشاريع

إذا كنت تعمل ضمن فريق، فاختر أداة تتيح مشاركة الملفات بسهولة والعمل الجماعي السلس عبر المشاريع قابلية التخصيص والمرونة: احتياجات إدارة المهام الخاصة بك فريدة من نوعها، لذا يجب أن توفر الأداة المثالية المرونة لتخصيص سير العمل وطرق العرض والتسميات

احتياجات إدارة المهام الخاصة بك فريدة من نوعها، لذا يجب أن توفر الأداة المثالية المرونة لتخصيص سير العمل وطرق العرض والتسميات التكامل والتوافق: يجب أن تتكامل مع أدواتك الحالية، مثل البريد الإلكتروني والتقويم وبرامج إدارة المشاريع. كما يمكن لمساعد الكتابة المدمج بالذكاء الاصطناعي في هذه الأدوات أن يعزز إنتاجيتك بشكل كبير

يجب أن تتكامل مع أدواتك الحالية، مثل البريد الإلكتروني والتقويم وبرامج إدارة المشاريع. كما يمكن لمساعد الكتابة المدمج بالذكاء الاصطناعي في هذه الأدوات أن يعزز إنتاجيتك بشكل كبير السعر وسهولة الاستخدام: أخيرًا، تأكد من أن الأداة تناسب ميزانيتك وأنها سهلة الاستخدام بما يكفي لإبقائك متفاعلًا دون بذل الكثير من الجهد من جانبك

هذه ليست سوى بعض الأمثلة القليلة عن كيفية عمل أداة أداة قائمة مهام الذكاء الاصطناعي مصممة مع أنت في الاعتبار. من هذا المنطلق، دعنا نستكشف بعضًا من أفضل الخيارات المتاحة اليوم لمولّدات قوائم الذكاء الاصطناعي.

مكافأة: شاهد هذا الفيديو للحصول على أفضل النصائح حول ترتيب أولويات قائمة مهامك!

أفضل 11 مولد قائمة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها هذا العام

العثور على أدوات الذكاء الاصطناعي للمهام اليومية لم يكن الأمر سهلاً، ولكن بعد أشهر من الاستكشاف، اكتشفت بعض أدوات إنشاء القوائم الرائعة.

فيما يلي أفضل 11 خيارًا لمساعدتك في اختيار أداة إنشاء قوائم المهام المفضلة لديك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

إنشاء قوائم المهام في ClickUp

لوحة معلومات ClickUp

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل إنه قوي بما فيه الكفاية للتعامل مع مهامك اليومية الفردية اليومية و مشاريع العمل المعقدة التي يشارك فيها كل قسم. إنه ليس مجرد تطبيق قائمة المهام ؛ مع ذكاء اصطناعي أصلي مثل ClickUp Brain فهو أشبه بمساعد ذكي يتكيف مع احتياجاتك.

يمكنك كتابة طلب واسع النطاق مثل "التخطيط لإطلاق منتج" أو "تنظيم فريق عمل خارج الموقع" - وسيقوم ClickUp Brain بتقسيمه إلى مهام قابلة للتنفيذ، مع أسماء المهام وأوصافها ومواعيدها النهائية.

وبدلاً من مجرد إعطائك قائمة مسطحة، يمكن ل ClickUp Brain تنظيم المهام مع المهام الفرعية والأولويات والتبعيات.

قسّم المشاريع الطموحة إلى مهام ومهام فرعية باستخدام ClickUp Brain

على سبيل المثال، إذا طلبتَ منه إنشاء تقويم للمحتوى، فلن يكتفي بإدراج "كتابة منشورات المدونة" بل قد ينشئ مهام منفصلة للتفكير والصياغة والتحرير والنشر، مع تحديد تواريخ الاستحقاق وفقًا لذلك.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء قوائم المهام بناءً على أولويات مهامك ومواعيدك النهائية وعبء العمل

إذا كان لديك بالفعل مشاريع في ClickUp، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء المهام بناءً على الأنماط السابقة أو مهام سير العمل الحالية، مما يجعل اقتراحاته أكثر ملاءمةً لكيفية عمل فريقك.

الجزء الأفضل؟ بمجرد إنشاء قائمة مهامك المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تكون ثابتة. يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز، وأتمتة عمليات المتابعة - كل ذلك من خلال ClickUp.

بشكل أساسي، يُغني ClickUp Brain عن التخطيط للمهام وتنظيمها، بحيث يمكنك الانتقال مباشرةً إلى التنفيذ.

لخص المهام المطلوب تنفيذها وتحديثات المهام باستخدام ClickUp Brain

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إعداد ملخصات المهام والأنشطة بناءً على مطالبات محددة تتعلق بالنغمة وسهولة القراءة والجمهور.

يمكن أيضاً لميزة "اسأل الذكاء الاصطناعي" في ClickUp أن تُطلعك على التقدم اليومي أو الأسبوعي الذي يحرزه الفريق في المهام المشتركة. وهذا يعني أنه يمكن للمديرين البقاء على اطلاع دون التحقق باستمرار من كل مهمة على حدة.

كما تعمل ميزة ClickUp's AI Standups على أتمتة عمليات التحقق اليومية، وجمع تحديثات العمل من أعضاء الفريق بناءً على الفترات الزمنية والتنسيقات المفضلة لديك.

أنشئ استاندوب الذكاء الاصطناعي التلقائي بسهولة باستخدام ClickUp

إدارة مشاريع متعددة؟ أقترح استخدام انقر فوق الحقول المخصصة لإضافة الملخصات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وتحديثات المشروع كأعمدة في المهام. ستحصل بعد ذلك على نظرة عامة سريعة على جميع مشاريعك دون النقر على كل مهمة.

وإذا كنت تفضل إنشاء قوائم المهام يدويًا, قوائم مهام ClickUp على الإنترنت وقوائم المراجعة تساعدك على تنظيم المهام بدقة، سواء كنت تدير مهامك الشخصية أو تتبع مشروع متعدد الخطوات. يمكنك إنشاء مهام مع مهام فرعية، وتعيين تواريخ استحقاق، وتعيينها لأعضاء الفريق، مما يضمن ملكية واضحة للمهام.

تعمل قوائم المراجعة المتداخلة على تقسيم مهام سير العمل المعقدة - وهي مثالية لأشياء مثل قوائم مراجعة الإعداد أو عمليات الموافقة على المحتوى أو تتبع المهام اليومية. تحافظ الميزات المضمنة مثل مستويات الأولوية والتذكيرات والتعليقات المترابطة على سير كل شيء دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية.

مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

جرّب ClickUp مجاناً

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء أمثلة على قائمة المهام بناءً على المهام والمواعيد النهائية الموجودة في مساحة عملك تلقائيًا

استخدم ClickUp AI Notetaker لإنشاء عناصر إجراءات من اجتماعاتك على الفور

إنشاء لوحات معلومات مخصصة للحصول على نظرة عامة واضحة على مهامك ومشاريعك

إدارة جميع مستنداتك في مكان واحد، وربطها مباشرةً بالمهام، واستخدامها لتبسيط سير عملك

ربط ClickUp بأدوات أخرى مثل Slack، وتقويم Google، وTrickUp، وإنشاء سير عمل مركزي

استخدم ClickUp Brain كمُنشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إنشاء وإدارة مهامك

قيود ClickUp

على الرغم من قابليته العالية للتخصيص، إلا أن المجموعة الواسعة من الميزات قد تجعل الواجهة تبدو مربكة في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا أقدر كيف يمكن استخدام ClickUp لقوائم المهام البسيطة وتوسيع نطاقها لتصبح أداة شاملة لإدارة الفريق وإدارة المشاريع المعقدة. إنها منصة تواصل ممتازة مع خيارات متنوعة لعرض المهام والمعالم والقرارات والفرص والتذكيرات. مراجعة G2 2. تاسكاد (الأفضل للبساطة وسهولة الاستخدام)

عبر تاسكاد يقوم فريقك بالعصف الذهني، وتتدفق الأفكار، ولكن التقاط وتنظيم كل شيء يبدو فوضويًا. أدخل تاسكاد -أداة كتابة ومخطط ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام ومصممة لمساعدتك على تقسيم المهام إلى خطوات يمكن التحكم فيها.

باستخدام Taskade، يمكنك التعاون بكفاءة مع فريقك في الوقت الفعلي. تجعل ميزات الدردشة والفيديو المدمجة من السهل معالجة قوائم المهام ومشاركة الأفكار والعمل على المشاريع معاً.

كل هذا يجعل من تاسكاد أداة رائعة تطبيق لإنشاء قوائم المهام التي فعلياً يتم إنجازها.

Taskade أفضل الميزات

الجمع بين قوائم المهام والمهام والملاحظات والمخططات التفصيلية في مساحة واحدة لتحسين سير العمل

الحصول على تخصيص قوالب قائمة المراجعة مصممة خصيصًا لمهام سير العمل مثل تخطيط المشروع أو قوائم المهام أو تعاون الفريق

تحليل المهام وتحديد أولوياتها بناءً على المواعيد النهائية والأهمية

اضبط التسميات والألوان وتواريخ الاستحقاق لتنظيم وتتبع مهامك اليومية بشكل أفضل

قيود تاسكاد

وجدتُ في البداية أن واجهة تاسكاد مربكة بعض الشيء، خاصةً إنشاء المهام بمساعدة الذكاء الاصطناعي

تسعير تاسكاد #### تسعير تاسكاد

مجاني للأبد

Taskade Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تاسكاد للفرق: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسكاد #### تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

3. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية المعززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر تريلوتريلو لطالما كان أداةً قيّمة لأولئك الذين يزدهرون في التنظيم ويحبون رؤية الصورة الكبيرة في لمحة سريعة. يشتهر Trello بتصميمه الأيقوني للبطاقات واللوحات، ويجعل تنظيم المشاريع وترتيب أولوياتها أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة.

والآن، مع ميزات إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ارتقى Trello إلى مستوى أعلى. على سبيل المثال، يسمح الآن للمستخدمين بالتقاط المهام من مصادر مختلفة، مثل الأوامر الصوتية عبر Siri ورسائل Slack ورسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها في صندوق وارد مركزي. تساعد هذه الميزة على تقليل الفوضى وتضمن عدم مرور أي مهمة دون أن يلاحظها أحد.

أفضل ميزات Trello

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Google Drive وSlack وSlack وDropbox للحصول على وظائف أفضل

أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين تواريخ الاستحقاق وإرسال التذكيرات، بمساعدة الذكاء الاصطناعي من بتلر

عرض المشاريع بمرونة باستخدام طرق عرض اللوحة والتقويم والجدول الزمني لتناسب سير عملك

قيود Trello

لا يرقى الإصدار المجاني من Trello إلى مستوى الميزات المتقدمة التي تقدمها العديد من البدائل

نظرًا لتخطيطه المرئي، يمكن أن يصبح Trello فوضويًا عند إدارة المشاريع المعقدة ذات الفرق والمهام المتعددة

تسعير Trello

مجاني للأبد

عادي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تبدأ من 17.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Trello؟

_ أنا أستخدم Trello منذ سنوات عديدة حتى الآن كمنظم شخصي لقائمة المهام وأداة لإدارة المشاريع مع العديد من المساهمين. لقد تمسكت بها طوال هذا الوقت على الرغم من جاذبية البدائل لأن Trello بسيط وسهل الاستخدام للغاية مراجعة Capterra 4. Notion AI (الأفضل للاستخدام الشخصي وإدارة المشاريع)

عبر فكرة يرتقي الذكاء الاصطناعي من Notion بمساحة عمل Notion المتكاملة، حيث يوفر ميزات قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية وتبسط سير العمل.

يمكنه إنشاء عناصر إجراءات من ملاحظات الاجتماع أو المستندات المطولة، مما يساعدك على تحويل المناقشات بسرعة إلى مهام قابلة للتنفيذ.

لقد جربته لتلخيص النصوص الطويلة، مثل ملاحظات الاجتماعات أو مستندات المشاريع، حتى أتمكن من التركيز على النقاط الرئيسية وإنشاء عناصر المهام ذات الصلة. كما ساعدتني أدوات الذكاء الاصطناعي أيضاً في تحرير أوصاف المهام وتنقيحها، مما يضمن الوضوح والدقة.

وقد أعجبتُ بمدى سهولة تبسيطها للعصف الذهني و إدارة المهام لي ولفريقي

🧠حقيقة ممتعة: وُلدت Notion في كيوتو، اليابان! تصميمه النظيف والبسيط مستوحى من الفلسفة اليابانية تمزج بشكل مثالي بين البساطة والأداء الوظيفي.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي #### Notion AI

تلخيص المحتوى المطول بسرعة لاستخراج النقاط الرئيسية من المستندات أو ملاحظات الاجتماعات أو تحديثات المشروع

أتمتة المهام المتكررة من خلال إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء تقارير أو وضع الخطوط العريضة للمشاريع الجديدة بشكل أسرع

أدرج اقتراحات الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل Notion، حيث يمكنك تحرير وتعديل المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يجعله أداة تعاون مثالية للفرق

قيود الذكاء الاصطناعي لـ Notion

وظائف محدودة في الإصدار المجاني، مما يقيد الوصول إلى الميزات المتقدمة للمستخدمين الذين لا يستخدمون خطة متميزة

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي تعديلات يدوية للتأكد من دقته وملاءمته، خاصةً بالنسبة للمهام المتخصصة

تسعير Notion AI

الخطة المجانية: الميزات الأساسية للاستخدام الشخصي

الميزات الأساسية للاستخدام الشخصي بالإضافة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص يتوفر برنامج Notion AI كإضافة مقابل 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Notion AI

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين

5. تريفور AI (الأفضل لجدولة المهام الذكية)

عبر تريفور AI هل شعرت يومًا بأنك غارق في المهام والمواعيد النهائية؟ تريفور للذكاء الاصطناعي يقدم لك طوق نجاة من خلال دمج جميع مهامك ومواعيدك النهائية وأولوياتك في مكان واحد. والأمر لا يتعلق فقط بالتنظيم؛ فميزات الجدولة المتقدمة في تريفور عمليًا تحسين وقتك .

يتكامل مع التقويم الخاص بك، ويقوم بمزامنة المهام والمواعيد النهائية تلقائياً - لا مزيد من التنقل بين التطبيقات.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يتعلم تريفور للذكاء الاصطناعي عاداتك، ويراجع جدولك الزمني يومياً، ويرسل توصيات مفيدة لتحسين روتينك.

أفضل ميزات تريفور للذكاء الاصطناعي

جدولة المهام باستخدام وظيفة السحب والإفلات، مع دمج اقتراحات تريفور للجدولة

استخدم وضع التركيز لتقسيم المهام إلى خطوات أصغر وقابلة للتنفيذ وتطبيق تقنيات حظر الوقت للعمل دون انقطاع.

قيود تريفور للذكاء الاصطناعي

وجدتُ صعوبة في فهم الأداة دفعة واحدة. تتطلب منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد، خاصة عند تكوين التفضيلات وسير العمل

في بعض الأحيان، قد تكون هناك مشكلات بسيطة في المزامنة مع تطبيقات التقويم أو إدارة المهام وبرامج كتابة الذكاء الاصطناعي

تسعير تريفور للذكاء الاصطناعي

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 6 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات تريفور للذكاء الاصطناعي

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. TimeHero (الأفضل لإدارة الوقت والوفاء بالمواعيد النهائية)

عبر تايم هيرو ما الذي يجعل تيمهـ هـهـ مختلف؟ إنه قابل للتكيف بشكل كبير

هل تغيرت الجداول الزمنية أو تغيرت الأولويات؟ لا توجد مشكلة في TimeHero يقوم بتعديل خطة المشروع بالكامل بسلاسة أثناء التنقل.

واحدة من أروع ميزات TimeHero هي أنه يمنح المديرين رؤية واضحة تمامًا في الوقت الفعلي لجداول فريقهم وقدراتهم. وهذا يعني تخصيصاً أكثر ذكاءً للموارد وتعاوناً أكثر سلاسة.

ويصبح الأمر أفضل: مع ميزات مثل تتبع الوقت، وتحديد الأولويات الذكي، وأتمتة المهام، والتنبيهات الاستباقية للتأخير، يعمل TimeHero على تبسيط سير العمل وزيادة إنتاجية فريقك بشكل طبيعي تقريباً.

أفضل ميزات TimeHero

إضافة المهام والمشاريع بسرعة باستخدام عمليات التكامل والقوالب والمهام المتكررة ومعالجة اللغة الطبيعية

مشاركة المشاريع والتحديثات مع فريقك في مساحات عمل تعاونية

أتمتة المهام المتكررة من خلال إعداد لمرة واحدة، مما يتيح ل TimeHero التعامل مع المهام المتكررة كالساعة

قيود TimeHero

بينما تساعد الأتمتة في تسهيل إدارة المهام، إلا أنها قد لا تلبي احتياجات المشاريع المعقدة التي تتطلب إشرافًا يدويًا

تسعير TimeHero

الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم شخصي: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TimeHero

G2: 4.4/5 (20 تقييمًا)

4.4/5 (20 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (23 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TimeHero؟

TimeHero هو تطبيق ممتاز مدمج بالذكاء الاصطناعي يساعد المرء في معرفة ما يجب التركيز عليه على الفور. قبل Timehero، كنت أجد صعوبة في استنتاج المهمة التي يجب القيام بها أولاً أثناء وجود العديد من المهام المختلفة. لقد عالج TimeHero هذه المشكلة من خلال تنظيم جدول زمني لمهامي اليومية. مراجعة G2 7. "ساعد" (الأفضل لتحديد أولويات المهام المستندة إلى البيانات)

عبر تاسكايد هل تمنيت يومًا أن يكون لديك مساعد شخصي فائق الكفاءة لإدارة قائمة مهامك؟ قابل تاسكايد أداة لإدارة المهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بُنيت تاسكايد على تقنية GPT المتطورة، وتتجاوز تاسكايد التذكيرات الأساسية، حيث تقدم تخطيطاً ذكياً لجدول الأعمال وحتى تعديلات في الوقت الفعلي لجدولك الزمني.

تتكامل تاسكايد مع أدوات الكتابة المفضلة لديك التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر رؤى لتحسين ترتيب أولويات المهام. وباستخدام التحليلات التنبؤية تحت الغطاء، يمكن لـ Taskaid التنبؤ بموعد إكمال المهام وحتى تحديد التأخيرات المحتملة _قبل أن تعرقل تقدمك.

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكن لتاسكايد أيضًا أتمتة تحديد أولويات المهام بذكاء، مع مراعاة المواعيد النهائية وعبء العمل وحتى مدى توفر فريقك.

تاسكايد أفضل الميزات

التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الآخرين بناءً على مدى توافرهم

تحليل اتجاهات الإنتاجية لتحسين سير العمل لديك

الوصول إلى الإمكانات المتقدمة في الإصدار Pro، مما يتيح لك الحصول على رؤى أعمق ووظائف محسنة لإدارة المهام

قيود تاسكايد

يتطلب الوصول إلى ميزات "تاسكايد" الاحترافية اشتراكًا

تسعير تاسكايد

محترف: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تاسكايد

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. مساعد الذكاء الاصطناعي Taskheat AI Assistant (الأفضل لتنظيم المهام والتركيز)

عبر عينen.fr هل سئمت من التحديق في قوائم المهام التي لا نهاية لها والتي لا يبدو أنها ستصبح أقصر؟ مساعد الذكاء الاصطناعي Taskheat يقدم تغييرًا منعشًا في الوتيرة. فبدلاً من مجرد سرد المهام، يستخدم واجهة مخطط انسيابي فريد من نوعه يتيح لك فعلياً رؤية كيفية ارتباط مهامك ببعضها البعض.

هذه الطريقة المرئية ليست جميلة فقط - إنها طريقة فعالة لتحديد الأولويات المهمة حقًا وتبسيط سير عملك، مما يجعل إدارة المهام أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات مساعد الذكاء الاصطناعي تاسكهات تاسكهات

أتمتة تذكيرات المهام وتتبع التقدم المحرز بسهولة

احصل على اقتراحات ورؤى ذكية لتنظيم المهام بناءً على أنماط عملك

تابع مهامك من أي مكان من خلال المزامنة عبر أجهزة Mac وiPad وiPhone

تعيين المهام للآخرين والتعاون مع الفرق أو أصحاب المصلحة في المشاريع الكبيرة

قيود Taskheat

يتوفر Taskheat حالياً على أجهزة Mac وiOS فقط. هذا يحد من إمكانية الوصول لمستخدمي أجهزة ويندوز أو أندرويد

تسعير تاسك هيت

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تاسكهات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. تودويست (الأفضل لإدارة العمل والبساطة)

عبر تودويستتودويست هي أداة شائعة لإدارة المهام معروفة ببساطتها وتعدد استخداماتها. وهي رائعة لإدارة المهام اليومية، حتى مع المشاريع المعقدة. إحدى ميزاته البارزة هي التذكيرات المستندة إلى الموقع، والتي تضمن لك عدم تفويت أي مهمة مثل إحضار الحليب عندما تكون في السوبر ماركت.

بفضل مزامنة التقويم والبريد الإلكتروني، ووظيفة الأوامر الصوتية، والقوالب القابلة للتخصيص، يساعدك Todoist على البقاء منظمًا وفعالًا.

أفضل ميزات Todoist

إنشاء مشاريع وتقسيمها إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها

تصنيف المهام باستخدام تسميات بناءً على السياق أو الأولوية أو الموقع

إنشاء عوامل تصفية مخصصة لعرض المهام بناءً على تاريخ الاستحقاق والأولوية والتسميات

تعيين مستويات الأولوية للتركيز على مهامك الأكثر أهمية

تتبع التقدم المحرز وحافظ على حماسك من خلال كسب نقاط كارما للمهام المكتملة

قيود Todoist

تفتقر المنصة إلى ميزات تتبع الوقت الأصلية، وهو ما قد يكون جانبًا سلبيًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مراقبة الوقت المستغرق في المهام

توفر المنصة خيارات تخصيص أقل من الأدوات الأخرى، خاصةً لتنظيم المهام بطريقة مرنة بصريًا

أسعار تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا للمحترفين: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم

2 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Todoist؟

_ تعجبني المرونة التي يوفرها Todoist لتنظيم المهام، مع خيارات للأولويات والمواعيد النهائية والتسميات والمشاريع. تعد المزامنة عبر الأنظمة الأساسية ميزة إضافية، حيث تتيح لي الوصول إلى مهامي من أي جهاز. كما أن التذكيرات والإشعارات مفيدة جدًا للتأكد من عدم نسيان أي شيء مراجعة Capterra 10. الحركة (الأفضل لإدارة الوقت بذكاء وتحسينه)

عبر الحركة قد يكون تنظيم مهامك وجدولتها وتتبعها أمرًا مزعجًا، لكن نظامًا ذكيًا مثل الحركة تبسّط كل شيء. يعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بها على التخلص من التخمين في إدارة مهامك، مما يساعدك على تحديد الأولويات والتخطيط بفعالية.

ومن واقع خبرتي، فقد كان أداة تحويلية للحفاظ على الإنتاجية والقدرة على إنجاز كل شيء.

إليك كيفية عمله: عندما تقوم بإنشاء مشروع، ما عليك سوى إدخال مهامك، وأولوياتك، ومواعيدك النهائية، والمدد الزمنية المقدرة. بعد ذلك، يتولى الذكاء الاصطناعي الخاص ب Motion، حيث يقوم بنسج كل شيء بذكاء في جدول زمني مُحسَّن ومُصمم خصيصًا ليومك أو أسبوعك.

🧠حقيقة ممتعة: تمنح القوائم أدمغتنا دفعة من الدوبامين كلما قمنا بالتحقق من الأشياء. لهذا السبب فإن إكمال مهمة ما يشعرك وكأنك تربح يانصيباً صغيراً!

أفضل ميزات #### الحركة

ربط التقويم الخاص بك والسماح للذكاء الاصطناعي بإدارة مهامك وتحديد أولوياتها تلقائيًا

إنشاء إجراءات روتينية فريدة بناءً على عادات عملك

تخصيص قوائم المهام وسير العمل لتناسب احتياجاتك الخاصة

قم بإعداد تبعيات المهام بحيث يؤدي إكمال إحدى المهام تلقائياً إلى تشغيل المهمة التالية

قيود الحركة

على الرغم من أن الأداة توفر وظائف ممتازة، إلا أن المستخدمين قد يواجهون منحنى تعليمي أثناء التكيف مع نظام الجدولة الديناميكي الخاص بها

كانت خيارات التخصيص لطرق عرض المهام محدودة

تسعير #### Motion

فردي: 19 دولارًا أمريكيًا في الشهر

19 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الحركة

G2: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Motion؟

_ أستخدم Motion لإدارة المهام الشخصية سواء في العمل أو في حياتي الشخصية. إذا احتجت في أي وقت أن أتذكر القيام بشيء ما، يمكنني تدوينه بسرعة كبيرة مع تحديد تاريخ الاستحقاق والأولوية وأعلم أنني لست مضطرًا لتذكره - ستتولى Motion جدولة ذلك نيابةً عني مراجعة G2 اقرأ أيضًا: مراجعة تطبيق Motion: هل جدولة الذكاء الاصطناعي مناسبة لك؟ 11. monday.com (الأفضل للتعاون وإدارة سير العمل)

عبر monday.com هل اتصالات فريقك عالقة في سلاسل لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات المربكة؟ monday.com يقدم طريقة أفضل.

إنها منصة تعاونية لإدارة المشاريع مصممة لجمع الفرق من جميع الأحجام معًا، وتبسيط سير العمل، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة. من خلال واجهته المرئية والقابلة للتخصيص، يمكنك تتبع التقدم المحرز وإدارة المهام ومعرفة من يقوم بماذا.

ولكن السحر الحقيقي يكمن في إمكانيات التشغيل الآلي في monday.com. فكر: المشغّلات والإجراءات القابلة للتخصيص التي تتعامل مع تلك المهام الشاقة مثل المهام وتحديثات الحالة والإشعارات. هذا يوفر وقت فريقك، ويقلل من الأخطاء، ويتيح للجميع التركيز على الصورة الأكبر - أهدافك الاستراتيجية.

monday.com أفضل الميزات

تصور المهام وتتبع التقدم المحرز باستخدام طرق عرض اللوحة، بما في ذلك كانبان ومخطط جانت والتقويم والجدول

التكامل مع الأدوات اليومية، مثل Slack وGoogle Drive وMicrosoft Teams، لتبسيط عملياتك

تتبع الوقت المستغرق في المهام وإنشاء تقارير مفصلة لتحليل إنتاجية الفريق وكفاءة المشروع

إضفاء الطابع المركزي على تواصل الفريق مع التعليقات و@التعليقات ومرفقات الملفات داخل المهام.

قيود #### monday.com

بينما تتسم المنصة بالمرونة، قد يجد المستخدمون الجدد في البداية أن العدد الهائل من خيارات التخصيص مربكاً في البداية

تقيد علامات التسعير المرتفعة الوصول إلى الميزات الأكثر تقدماً، والتي قد تكون غير مناسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير #### monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

👀هل تعلم؟ مصطلح "كانبان"، وهو حجر الزاوية في إدارة المشاريع الحديثة، حرفياً يعني "لوحة الإشارات" باللغة اليابانية . وهي مستوحاة من كيفية قيام محلات السوبر ماركت بإعادة تخزين رفوفها بناءً على طلب العملاء.

أتمتة مهامك باستخدام مولدات قوائم الذكاء الاصطناعي

لا يجب أن تكون إدارة المهام مرهقة. تعمل مولدات قوائم المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp على تحويل أفكارك إلى خطط عمل منظمة، مما يساعدك على تنظيم المهام وتحديد الأولويات وتقسيم المشاريع المعقدة في ثوانٍ.

وبفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم مهام بناءً على أهداف المشروع، وتعيين المواعيد النهائية تلقائياً، وحتى تلقي اقتراحات ذكية لتحسين سير عملك. سواء كنت تدير تقويمًا للمحتوى، أو تتبع العملاء المحتملين للمبيعات، أو تخطط لإطلاق منتج، يساعدك الذكاء الاصطناعي في ClickUp على البقاء في المقدمة.

فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp واسمح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع المهام الثقيلة في قائمة مهامك!