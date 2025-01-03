أفضل منصات UCaaS للتواصل والتعاون السلس بين فرق العمل

تخيل هذا: فريقك يتسابق نحو الموعد النهائي للمشروع. يرسل المدير رسالة بريد إلكتروني يطلب فيها تفاصيل المهمة، لكن نصف الفريق يفوته ذلك وسط فيض من الرسائل الفورية.

والنتيجة؟ الارتباك والتأخير والموظفون المحبطون الذين يكافحون من أجل الحفاظ على التوافق، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة. وهنا يأتي دور منصة UCaaS.

تجمع الاتصالات الموحدة كخدمة، أو UCaaS، مؤتمرات الفيديو والمراسلة الفورية ومشاركة الملفات وغيرها في حل واحد مبسّط. تساعد هذه الأنظمة، المصممة لقابلية التوسع والتكامل، مديري تكنولوجيا المعلومات وفرق الاتصالات على تبسيط سير العمل وخفض التكاليف.

دعنا نستكشف أفضل برامج UCaaS التي تعيد تشكيل اتصالات الأعمال اليوم.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

💻 UCaaS هو نموذج قائم على السحابة يدمج مؤتمرات الفيديو والمراسلة الفورية ومشاركة الملفات وغيرها في حل واحد.

💻 هناك نوعان من UCaaS: المنصات أحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين 💻 فيما يلي قائمة ببرمجيات UCaaS لإحداث ثورة في اتصالات الأعمال:

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد Nextiva: الأفضل للتواصل المتقدم مع العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي رينج سنترال: الأفضل للتواصل السلس المدعوم بالذكاء الاصطناعي Zoom: الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون متعدد الاستخدامات Dialpad: الأفضل للإنتاجية والتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي GoTo Connect: الأفضل لمشاركة العملاء متعددة القنوات مايكروسوفت تيمز: الأفضل لاتصالات الأعمال والتعاون الشامل Webex: الأفضل للعمل الهجين المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومشاركة العملاء Vonage: الأفضل للاتصالات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات ومشاركة العملاء 8 × 8: الأفضل للتواصل العالمي السلس وإدارة تجارب العملاء

## ما هي منصة UCaaS؟

الاتصالات الموحّدة كخدمة (UCaaS) هي نموذج قائم على السحابة يدمج أدوات الاتصال والتعاون المختلفة في منصة اتصالات موحّدة واحدة.

وتتضمن خدمة منصة الاتصالات الموحدة هذه ميزات مثل المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والمراسلة الفورية ومشاركة الملفات وإدارة مركز الاتصال. تستخدم UCaaS الحوسبة السحابية لاستضافة أدوات الاتصال في مراكز البيانات البعيدة.

فيما يلي تفصيل بسيط:

البنية الأساسية السحابية: تتم استضافة جميع خدمات الاتصال على خوادم سحابية آمنة يديرها موفر خدمة UCaaS

تتم استضافة جميع خدمات الاتصال على خوادم سحابية آمنة يديرها موفر خدمة UCaaS تكامل الأجهزة: يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة من أي جهاز متصل بالإنترنت، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية

يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة من أي جهاز متصل بالإنترنت، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية واجهة موحدة: تدمج المنصة أدوات مثل اجتماعات الفيديو والمكالمات الصوتية والمراسلة في لوحة تحكم واحدة لسهولة الوصول إليها

تدمج المنصة أدوات مثل اجتماعات الفيديو والمكالمات الصوتية والمراسلة في لوحة تحكم واحدة لسهولة الوصول إليها المزامنة في الوقت الفعلي: تتم مزامنة البيانات وأدوات الاتصال في الوقت الفعلي، مما يضمن وصول المستخدمين دائمًا إلى المعلومات المحدّثة

فوائد UCaaS

تساعد خدمة UCaaS المؤسسات على:

خفض التكاليف عن طريق استبدال الأجهزة المحلية بحلول قائمة على السحابة

تعزيز التعاون من خلال مكالمات الفيديو المتكاملة والمراسلة ومشاركة الملفات

دعم فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة بأدوات متسقة يسهل الوصول إليها

ضمان الموثوقية من خلال التكرار المستند إلى السحابة وتقليل وقت التعطل إلى الحد الأدنى

تبسيط تكنولوجيا المعلوماتإدارة الفريق من خلال دمج أنظمة الاتصالات

أنواع منصات الاتصالات الموحدة

تنقسم حلول الاتصالات الموحدة كخدمة بشكل عام إلى فئتين:

المنصات متعددة المستأجرين: في هذا النموذج، تشترك عدة مؤسسات في نفس البنية التحتية للاتصالات الموحدة كخدمة. وهو فعال من حيث التكلفة ويناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن قابلية التوسع دون تحمل عبء إدارة البنية التحتية

في هذا النموذج، تشترك عدة مؤسسات في نفس البنية التحتية للاتصالات الموحدة كخدمة. وهو فعال من حيث التكلفة ويناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن قابلية التوسع دون تحمل عبء إدارة البنية التحتية المنصات ذات المستأجر الواحد: هذه المنصات مصممة خصيصاً لمؤسسة معينة، وتوفر تحكماً أعلى وميزات مخصصة وأماناً محسناً للبيانات. وهي مثالية للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مزود خدمات الاتصالات الموحدة كخدمة؟

إن اختيار منصة UCaaS المناسبة يعني التركيز على الميزات التي تساعد على إغلاق فجوة التواصل في مكان عملك .

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب تحديد أولوياتها في نظام UCaaS:

مكالمات الفيديو مع مشاركة الشاشة: اجتماعات فيديو عالية الجودة والقدرة على مشاركة الشاشات للعروض التقديمية أو التعاون

اجتماعات فيديو عالية الجودة والقدرة على مشاركة الشاشات للعروض التقديمية أو التعاون المراسلة والحضور المتكاملين: المراسلة مع مؤشرات الحالة لإظهار التوفر، مما يعزز التواصل في الوقت الفعلي

المراسلة مع مؤشرات الحالة لإظهار التوفر، مما يعزز التواصل في الوقت الفعلي الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت والمكالمات الهاتفية: مكالمات صوتية قائمة على السحابة مع ميزات مثل إعادة توجيه المكالمات ونسخ البريد الصوتي وتسجيل المكالمات

مكالمات صوتية قائمة على السحابة مع ميزات مثل إعادة توجيه المكالمات ونسخ البريد الصوتي وتسجيل المكالمات مشاركة الملفات والتعاون: مشاركة سلسة وتحرير مشترك للمستندات مباشرةً داخل المنصة

مشاركة سلسة وتحرير مشترك للمستندات مباشرةً داخل المنصة تكامل مركز الاتصال: ميزات مدمجة في مركز الاتصال مثل التوزيع الآلي للمكالمات والرد الصوتي التفاعلي وتتبع تفاعل العملاء

ميزات مدمجة في مركز الاتصال مثل التوزيع الآلي للمكالمات والرد الصوتي التفاعلي وتتبع تفاعل العملاء تكامل صوتي سلس: الاتصال بشبكة الهاتف العامة المحولة (PSTN)، مما يضمن اتصالاً موثوقاً عبر أنظمة الهاتف التقليدية والمستندة إلى الإنترنت

الاتصال بشبكة الهاتف العامة المحولة (PSTN)، مما يضمن اتصالاً موثوقاً عبر أنظمة الهاتف التقليدية والمستندة إلى الإنترنت التوافق عبر الأجهزة: الوصول عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، مما يضمن عدم انقطاع الاتصالالتواصل التعاوني لوحة تحكم موحدة: واجهة مركزية لإدارة جميعأدوات التواصل التجاريتقليل الوقت المستغرق في التنقل بين التطبيقات

الوصول عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، مما يضمن عدم انقطاع الاتصالالتواصل التعاوني

➡️ اقرأ المزيد: قبل أن تبدأ بأفضل برامج UCaaS المتاحة اليوم، إليك 12 استراتيجية اتصال قوية لتعزيز التعاون والمواءمة بين فرقك.

## أفضل 10 برامج UCaaS يجب أن تعرفها

يمكن أن يؤدي العثور على منصة UCaaS المناسبة إلى تغيير طريقة تواصل فريقك وتعاونه، مما يجعل سير العمل أكثر كفاءة. فيما يلي أفضل عشر منصات UCaaS، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة لدعم الشركات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد) كليك أب هو مركز مركزي لتواصل الفريق وتعاونه. يجمع تطبيق كل شيء للعمل بين إدارة سير العمل والتواصل والتحليلات في منصة واحدة.

إليك بعض النماذج من مجموعة ميزاته الغنية.

ClickUp Chat

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ClickUp Chat

انقر فوق الدردشة يضمن تنظيم جميع المحادثات المتعلقة بالمهام داخل المنصة. لذا، بدلاً من إضاعة الوقت الثمين في غربلة رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات المبعثرة، يمكن لفريقك الرجوع إلى المناقشة المرتبطة بمهمة ما، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

ClickUp Docs

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مستندات ClickUp

بالإضافة إلى ذلك مستندات ClickUp و اللوحات البيضاء ClickUp تساعد على تعزيز التعاون حتى تتمكن فرقك من تبادل الأفكار والتوثيق والتخطيط في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، إذا كان فريق التسويق لديك يخطط لحملة، فيمكنهم صياغة الاستراتيجية في المستندات أثناء استخدام السبورات البيضاء لتخطيط الأفكار والجداول الزمنية ومسؤوليات الفريق بشكل مرئي.

ClickUp تعيين التعليقات

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انقر فوق تعيين التعليقات

تعليقات ClickUp المخصصة لـ ClickUp تضمن ميزة التعليقات القابلة للتنفيذ عدم إغفال التعليقات القابلة للتنفيذ من خلال تعيينها لأعضاء الفريق. وهي تمكّنك من تتبع التعليقات أو حلها أو إعادة تعيينها بسهولة، مما يحافظ على وضوح المهام وتنظيمها مع تجنب سوء التواصل.

معرفة المزيد

كشف التعاون في ClickUp's Collaboration Detection

يحتوي ClickUp أيضًا على ميزات متقدمة مثل كشف التعاون في ClickUp التي تساعدك على منع تكرار الجهود.

على سبيل المثال، إذا كان أحد أعضاء الفريق يكتب تعليقًا أو يحرر وصفًا لمهمة في نفس الوقت، فسترى تحديثات مباشرة، مما يقلل من فرص حدوث تغييرات متضاربة. تتم مزامنة التحديثات والتعليقات والتغييرات على الفور عبر جميع الأنظمة الأساسية، مما يضمن أن كل عضو في الفريق يعمل بأحدث إصدار من المهام والمستندات.

ClickUp Clips

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ClickUp Clips

وإذا وجدت أن كتابة سلسلة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل التعليقات طريقة غير فعالة لشرح شيء ما، فما عليك سوى تسجيلها باستخدام كليك أب كليب . يمكنك تسجيل ومشاركة شاشتك على الفور مع التوضيحات الصوتية. بالإضافة إلى أنه يتيح لك استعراض التحديثات بصرياً وشفهياً دون ترك أي مجال لسوء التفسير.

ClickUp Brain

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ClickUp Brain

أخيرًا، ميزة النسخ بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain ينشئ تلقائيًا نصًا قابلاً للبحث من مقطعك، مع طوابع زمنية، حتى يتمكن فريقك من إعادة النظر في النقاط الرئيسية المرجعية دون إعادة تشغيل الفيديو بالكامل.

أفضل ميزات #### ClickUp Brain

تنظيم المحادثات المتعلقة بالمهام باستخدام ClickUp Chat

العصف الذهني ومشاركة الأفكار بصرياً باستخدام السبورات البيضاء

التعاون على المستندات في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين

ضع علامة على أعضاء الفريق في المهام باستخدام @إشارات للتواصل السريع

تخصيص إدارة المهام باستخدام طرق عرض متعددة مثل القائمة واللوحة وجانت

قيود النقر فوق

أبلغ بعض المستخدمين الجدد عن وجود منحنى تعليمي بسبب العدد الهائل من الميزات المعروضة

وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: قم بتبسيط التواصل في مكان عملك باستخدام قوالب خطة التواصل المجانية من ClickUp . قم بتخصيصها لتلائم احتياجات فريقك وتأكد من أن الجميع على وفاق، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وكفاءة!

2. Nextiva (الأفضل لتواصل العملاء المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

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Nextiva_

تم تصميم Nextiva لتحسين تفاعلات العملاء عبر قنوات الاتصال مثل الصوت والفيديو والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي. تعمل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجارب العملاء من خلال التوجيه الذكي والرؤى في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل.

يمكن للشركات دمج أدوات الاتصال وتحسين التعاون الداخلي وإدارة تفاعلات العملاء بسلاسة.

أفضل ميزات Nextiva

استخدام التوجيه الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لربط العملاء بالوكلاء المناسبين

نشر الأتمتة لتبسيط سير العمل وتقليل التدخل اليدوي

تحسين رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على تجارب مخصصة قائمة على السياق

قيود نكستيفا

يتوقف تطبيق الهاتف عن العمل أحيانًا ويعيد الاتصال أثناء المكالمات

قد يكون منحنى التعلم للميزات المتقدمة حاداً بالنسبة للمستخدمين الجدد

تسعير Nextiva

الرقمية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسية: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإشراك: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم جناح الطاقة: 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نيكستيفا

G2: 4.5/5 (أكثر من 3,230 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3,230 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

*🔍 هل تعلم؟ سوق الاتصالات الموحدة كخدمة (UCaaS) العالمي هو متوقعة أن ترتفع من 36.33 مليار دولار في عام 2024 إلى 107.51 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 14.5%. وهذا يعكس الطلب المتزايد على حلول الاتصالات المبسطة في الشركات في جميع أنحاء العالم!

3. RingCentral (الأفضل للاتصالات السلسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

via

_/مرجع/ _https://www.ringcentral.com/sg/en/office/features/desktop-apps/overview.html RingCentral /%href/

RingSense هو نظام موحد برنامج تعاون مع الذكاء الاصطناعي، الذي يُحدث تحولاً في كيفية تفاعل الشركات من خلال توفير ملاحظات مباشرة للمكالمات ورؤى ذكية وترجمات سلسة. تعمل هذه الميزات على تعزيز التواصل الداخلي وخلق تجربة أكثر سلاسة للعملاء.

أفضل ميزات RingCentral

استخدم ملخصات المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع المناقشات دون تدوين الملاحظات يدويًا

استخدام الترجمات المباشرة للتواصل بفعالية عبر الفرق العالمية

تحسين سير العمل مع أكثر من 300 تكامل للتطبيقات لتحقيق إنتاجية العمل

قيود RingCentral

قد تتطلب مشكلات التكامل إعادة التثبيت أو استخدام منصة الويب

قد تبدو واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين لأول مرة

تسعير RingCentral

الأساسية: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متطورة: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مركز الاتصال

G2: 4.0/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 210 تقييم)

4. GoTo Connect (الأفضل لمشاركة العملاء متعددة القنوات)

via

_ / href/ _https://www.goto.com/connect/features GoTo Connect /%href/

هل تبحث عن منصة UCaaS تجمع بين نظام هاتف سحابي وأدوات متعددة القنوات؟ جرّب GoTo Connect لإنشاء اتصال مركزي محور للاتصالات التجارية السلسة.

يجمع GoTo Connect بين نظام الهاتف القائم على السحابة وأدوات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء اتصال مركزي مركز للتفاعلات التجارية السلسة. تدمج ميزته البارزة، GoTo Connect CX، القنوات الرقمية مثل واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة مع الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء.

أفضل ميزات GoTo Connect

استخدم محرر خطة الاتصال المرئي لتخصيص تدفقات المكالمات لتحسين تجربة العملاء

تفاعل مع العملاء عبر قنوات رقمية متعددة مثل واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة

نشر ملخصات مكالمات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المتابعة وعناصر الإجراءات

قيود الاتصال

قد يؤدي انقطاع النظام من حين لآخر إلى تعطيل العمليات التجارية

يمكن أن يكون دعم العملاء بطيئًا في الاستجابة وحل المشكلات

تسعير GoTo Connect

النظام الهاتفي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Connect CX: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مركز الاتصال: 86 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات الاتصال

G2: 4.4/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. مايكروسوفت تيمز (الأفضل لاتصالات الأعمال والتعاون الشامل)

عبر

_/مرجع/ _https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/concepts/design/design-teams-app-ui-templates الفرق /%href/

يتميز Microsoft Teams بتكامله السلس مع النظام البيئي Microsoft 365، مما يجعله مركزاً قوياً للإنتاجية والتعاون.

كما أن ميزات Microsoft Teams مثل Copilot AI، تحسين الاجتماعات من خلال الملاحظات وعناصر الإجراءات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يقدم تطبيق Mesh for Teams أيضاً تجارب غامرة ثلاثية الأبعاد وصور رمزية لتحسين المشاركة.

أفضل ميزات مايكروسوفت تيمز

استخدم "القنوات" في Teams لتنظيم المحادثات والملفات حسب المشروع أو الموضوع للتعاون المركّز

عزز التعاون المختلط مع غرف Teams للحصول على تجارب اجتماعات محسنة

إعداد وتوصيل أدواتك المفضلة (مثل Trello وSharePoint) كعلامات تبويب في مساحة عمل Teams لسهولة الوصول إليها

قيود مايكروسوفت Teams

مشاكل المزامنة العرضية بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

تنبيهات مفقودة على الهاتف المحمول في بعض السيناريوهات

تسعير مايكروسوفت تيمز

أساسيات الفرق: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 أساسيات الأعمال : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: ارفع مستوى إنتاجيتك مع القائمة النهائية لـ بدائل التكبير . اعثر على الأنسب لاحتياجات فريقك التعاونية!

6. Webex (الأفضل للعمل المختلط المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومشاركة العملاء)

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WebEx_

تتفوق Webex كمنصة اتصالات متعددة الاستخدامات، حيث توفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات العمل المختلطة ومشاركة العملاء. تدمج مجموعة Webex Suite بين الاتصال والمراسلة والندوات عبر الإنترنت واجتماعات الفيديو، مما يخلق مساحة عمل سلسة للتعاون الداخلي والتفاعل مع العملاء.

أفضل ميزات Webex

استخدم ملخصات اجتماعات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عناصر العمل والمتابعة

استخدم تكامل Webex Suite لتوحيد الاتصال والرسائل والأحداث

الاستفادة من ميزات الاستطلاع المتقدمة وميزات الأسئلة والأجوبة لتعزيز المشاركة في الندوة عبر الإنترنت

قيود الويبكس

خيارات التخصيص المحدودة لوظائف أحداث محددة

يمكن أن تتصاعد الأسعار مع الوظائف الإضافية مثل الترجمة الفورية

أسعار الويبكس

ويبكس مجاني

Webex Meet: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Suite: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الويبكس

G2: 4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 19,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,300 تقييم)

7. Vonage (الأفضل للاتصالات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات ومشاركة العملاء)

via

Vonage_

تتألق منصة UCaaS أخرى، Vonage، وهي منصة أخرى للاتصالات الموحّدة كخدمة (UCaaS)، حيث تدمج بسلاسة الصوت والفيديو والمراسلة في سير العمل. إنها الخيار الأفضل للشركات التي تسعى إلى تخصيص تجارب العملاء بأدوات مثل التجارة التخاطبية ومراكز الاتصال السحابية.

تعمل Vonage على تمكين فرق متعددة الوظائف للتعاون والتفاعل بفعالية من خلال وقت تشغيل موثوق وميزات متقدمة مثل تسجيل المكالمات ومراسلة الفريق والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Vonage

استخدم واجهات برمجة تطبيقات الاتصال لدمج المراسلة والصوت والفيديو في مهام سير العمل المخصصة

نشر أدوات التجارة التخاطبية لإشراك العملاء عبر قنواتهم المفضلة

تمكين تعاون الفريق مع اجتماعات الفيديو والرسائل النصية القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة وأدوات مشاركة الملفات

قيود الفوناج

قد تتسبب مشكلات الامتثال لنظام الرسائل النصية في بعض الأحيان في تعطيل خدمات المراسلة

تتطلب الميزات المتقدمة باقات ذات مستوى أعلى، مما يزيد من التكاليف بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير الرسوم

الجوال: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 39.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. عمل 8×8 (الأفضل للاتصال العالمي السلس وإدارة تجربة العملاء)

عبر 8×8 عمل يوفر 8×8 منصة اتصالات شاملة تجمع بين إمكانيات الصوت والفيديو والمراسلة ومركز الاتصال تحت سقف واحد.

تتيح منصة 8×8 Work للويب إمكانية الاتصال الفوري المستند إلى المتصفح دون تنزيلات، مما يجعلها مثالية للفرق أثناء التنقل. وبفضل ميزات مثل الاتصال العالمي، والتوجيه متعدد القنوات، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة 8×8 على تعزيز التعاون الداخلي ومشاركة العملاء.

أفضل ميزات 8×8

استخدم 8×8 Work للويب المستند إلى المتصفح لسهولة الوصول إلى المكالمات والمحادثات والاجتماعات

تطبيق التوجيه متعدد القنوات في مركز الاتصال لخدمة عملاء سلسة

استخدام الرسائل النصية القصيرة ذات الحجم الكبير والمكالمات العالمية للتواصل الفعّال مع العملاء

قيود 8×8

قد يكون اختيار المنطقة الزمنية لتذاكر الدعم مرهقًا

قد تتطلب الميزات المتقدمة تهيئة إضافية للاستخدام الأمثل

تسعير 8×8

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات 8 × 8 × 8 تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. Dialpad (الأفضل للإنتاجية والتواصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via

_/مرجع/ _https://www.dialpad.com/blog/the-startup-secret-weapon-5-ways-to-scale-with-dialpad/ Dialpad /%href/

يجمع Dialpad بين الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومنصة اتصالات موحدة سلسة، مما يجعله أداة قوية للمبيعات والدعم وتعاون الفريق. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مثل النسخ في الوقت الفعلي والتدريب المباشر وتدوين الملاحظات الآلي، على تحسين سير العمل وتقليل المهام اليدوية.

أفضل ميزات #### Dialpad

استخدام التفريغ النصي بالذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات والمتابعة الفورية

أتمتة مهام سير العمل من خلال التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات الإنتاجية

إنشاء كتيبات تشغيل مخصصة لتحسين نتائج المكالمات وتدريب الفريق

قيود لوحة الاتصال الهاتفي

أخطاء النسخ من حين لآخر مع المصطلحات المعقدة

قد تعتمد جودة الصوت على استقرار الشبكة

أسعار لوحة الاتصال الهاتفي

عادي: 27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوحة الطلب

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 530 تقييم)

10. زووم (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون متعدد الاستخدامات)

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Zoom_

آخر منصة UCaaS في القائمة هي Zoom.

تتجاوز إمكانيات UCaaS الخاصة بها مجرد عقد المؤتمرات البسيطة، حيث تقدم أدوات مثل Zoom Phone و Zoom Team Chat التي توحد المراسلة والصوت والفيديو في منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل Zoom بشكل جيد في إنشاء تجارب افتراضية جذابة مع ميزات مثل المناظر الغامرة وغرف الاستراحة والنسخ في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Zoom

استخدم الغرف الجانبية لإجراء مناقشات جماعية مركزة داخل الاجتماعات الأكبر حجماً

الاستفادة من Zoom Phone للتواصل الصوتي السلس وإدارة المكالمات

دمج Zoom مع أدوات إدارة علاقات العملاء لتركيز بيانات التفاعل مع العملاء

قيود التكبير/التصغير

يمكن أن تؤدي الميزات ذات النطاق الترددي الثقيل إلى إجهاد اتصالات الإنترنت

قد تتطلب إعدادات أمان الاجتماع تحديثات متكررة لمنع التعطيلات

تسعير التكبير

الأساسي: مجاني

مجاني المحترف: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 54,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

ارتقِ بتعاون فريقك مع منصة الاتصالات الموحدة من ClickUp

إن اختيار منصة UCaaS المناسبة هو أكثر من مجرد مقارنة الميزات؛ فالأمر يتعلق بمواءمة البرنامج مع سير عمل فريقك على المدى الطويل أهداف التواصل على المدى الطويل .

بالإضافة إلى الإمكانات الأساسية مثل المراسلة ومكالمات الفيديو والتكامل، ضع في اعتبارك قابلية التوسع وسهولة الإعداد ومستوى دعم العملاء المقدم.

اسأل نفسك: هل تعمل المنصة على تبسيط التعاون أم تزيد من التعقيد؟ هنا تتألق ClickUp، فهي واحدة من أفضل مزودي خدمات الاتصالات الموحدة كخدمة التي تعمل كمحور مركزي لإدارة الاتصالات والمهام والمشاريع بسلاسة.

وبفضل ميزات مثل الدردشة المدمجة، واكتشاف التعاون، والتحديثات في الوقت الفعلي، تعمل ClickUp على سد الفجوة بين التواصل والإنتاجية.

هل أنت مستعد لإعادة تعريف العمل الجماعي؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر حلول الاتصالات الموحدة من جديد.