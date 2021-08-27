كيفية تحقيق أهداف عملك بسرعة

جيمّا هارت تعمل عن بُعد من أكبر عدد ممكن من المقاهي. منذ تخرجها منذ زمن طويل، اكتسبت جيمّا خبرة في عدد من الوظائف في مجال الموارد البشرية، ولكنها الآن تركز اهتمامها على تنمية علامتها التجارية الشخصية والتواصل مع كبار الخبراء في مجال الإنتاجية والنمو المهني. تواصل معها على تويتر: @GemmaHartTweets .

لكي تنمو أعمالك، يجب أن يكون لديك أهداف.

ربما ترغب في توظيف 5 أشخاص آخرين بحلول نهاية العام، أو ترغب في الوصول إلى المرحلة المالية التالية. مهما كانت طموحاتك، فإن تحديد الأهداف هو طريقة رائعة للعمل نحو تحقيق ما تريد.

تنمية الأعمال تتطلب الكثير من الجهد. قد تشعر أنك تحاول الموازنة بين كل شيء في وقت واحد. أنت تعلم أن عملك بحاجة إلى النمو، لكنك لا تعرف كيف تحقق ذلك، ناهيك عن إيجاد الوقت اللازم! نحن نتفهم ذلك. تحديد أهداف العمل أمر، وتحقيقها أمر آخر.

لحسن الحظ، من الممكن جدًا تحقيق أهداف عملك – ما عليك سوى الأدوات المناسبة!

في هذه المقالة، سوف نشارككم كيف يمكنكم تحقيق أهدافكم التجارية بسرعة.

اختر برنامجًا رائعًا لتتبع الأهداف

لتنمية أعمالك وتحقيق أهدافك بسرعة، يجب أن يكون موظفوك على دراية تامة بمهامهم وكيفية تحقيق النجاح.

أجرت Staples استطلاعًا شمل 300 شركة صغيرة ووجدت أن 80% منها لا تتابع أهدافها التجارية، بينما 77% لا تحقق رؤيتها. إن تحديد أهداف وتوقعات واضحة وتقديم تحديثات حول المشاريع الجارية هو طريقة رائعة لضمان توحيد جهود الجميع. وهنا يأتي دور برامج تتبع الأهداف!

أنواع الأهداف في ميزة الأهداف في ClickUp

أنواع الأهداف في ميزة الأهداف في ClickUp

ClickUp هو أحد أفضل تطبيقات تتبع الأهداف المتاحة. يتيح لك إدارة جميع أهداف عملك ومشاريعك وفرقك في مكان واحد. مع كل شيء بدءًا من ميزات الدردشة وقوائم المهام إلى إدارة الفريق الافتراضي وتتبع التقدم، لا توجد طريقة أسرع للوصول إلى أهداف عملك.

مع ClickUp، لا داعي للتبديل بين المنصات أو فتح تقاويم متعددة أو تسجيل الدخول إلى العديد من التطبيقات. ClickUp هو تطبيق شامل لجميع احتياجاتك التنظيمية. قم بتخطيط وإنشاء عروض مخصصة ومهام وتقاويم ومستندات وجداول بيانات وجداول زمنية وأهداف والمزيد لضمان البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك!

اعمل من لوحة تحكم منظمة بمفردك أو مع فريق. يمكن مزامنة التقويمات والتذكيرات عبر التطبيق، مما يضمن أن الجميع على اطلاع دائم ومتابعة المهام الموكلة إليهم. إنها الطريقة المثالية للتواصل والتنظيم وتحقيق أهدافك على مستوى الشركة.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا استيراد أعمال أخرى من التطبيقات الموجودة لديك بحيث يكون كل ما تحتاجه في مكان واحد. ClickUp هو التطبيق المثالي لتحديد الأهداف. إنه يوفر الوقت وسهل الاستخدام وأكثر إنتاجية من أي وقت مضى.

حدد أهدافًا ذكية

تحديد الأهداف هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها عند بدء عمل تجاري.

تساعدك تحديد الأهداف على العمل نحو أهداف محددة، مثل زيادة الأرباح، وبناء سلطة العلامة التجارية، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، والمحافظة على المسار الصحيح لتطوير الأعمال على المدى الطويل. بدون أهداف محددة، قد تجد أن عملك يفتقر إلى التوجيه والتركيز. نوصي بتحديد أهداف SMART:

محددة: من المهم أن تكون محددة! الأهداف الغامضة لا تفيد أحدًا، وهي بالتأكيد لا تساعد في دفع عجلة نمو الأعمال بشكل فعال. لذا، عندما تضع أهدافًا لعملك، تأكد من أن تكون محددة قدر الإمكان.

قابل للقياس: يجب أن تكون قادرًا على قياس أهدافك. لا يمكننا التأكيد على هذه النقطة بما فيه الكفاية. على سبيل المثال: إرسال 50 بريدًا إلكترونيًا للمبيعات أو إنتاج 2-3 محتويات أسبوعيًا. هذه كلها أهداف قابلة للقياس يمكن تتبعها وتحسينها.

Attainable: في بعض الأحيان، قد يؤدي تحديد الأهداف إلى إحباطك. قد يبدو هذا أمراً معاكساً للهدف المنشود، ولكنه حقيقي. والسبب في ذلك هو أن الكثير من الناس يحددون أهدافاً غير قابلة للتحقيق. إذا كنت ترغب في تنمية أعمالك بسرعة، فتأكد من أن أهدافك قابلة للتحقيق. على الرغم من أنه من الرائع أن تطمح إلى تحقيق أهداف عالية وأن تكون لديك رؤية كبيرة لعملك، إلا أنك تحتاج إلى أهداف قصيرة المدى تكون في متناول اليد من أجل الوصول إلى هناك. سيساعدك ذلك أيضًا على تحقيق تلك المكاسب السريعة التي تحافظ على حماس الجميع واستمرار الزخم.

Rمهم: تأكد من أن أهدافك تتوافق مع خطة عملك الأوسع نطاقًا وأنها أهداف تستحق العمل من أجلها حاليًا.

Tعلى أساس الوقت: غالبًا ما يتم عقد اجتماعات التخطيط وتحديد الأهداف، ثم لا يحدث شيء. إذا كنت تريد أن تنمو أعمالك بسرعة، فعليك البدء في العمل. واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على الحماس وتحقيق أهداف عملك هي جعلها محددة زمنيًا. هذا يساعدك على الالتزام بالمواعيد النهائية بشكل أكثر فعالية والوصول إلى تلك الأهداف بشكل أسرع مما كنت ستفعل لولا ذلك.

قسّمي أهدافك

الآن بعد أن أصبح لديك مخطط عمل مع أهداف SMART، حان الوقت لتقسيم أهدافك إلى خطوات عملية يمكن تنفيذها. قد يستغرق ذلك بعض الوقت وجهدًا إضافيًا، ولكن ثق بنا عندما نقول إن الأمر يستحق العناء على المدى الطويل.

من الطرق الجيدة لتقسيم أهداف عملك هي إنشاء خطة عمل مفصلة و/أو نموذج ملخص تنفيذي يتضمن كل هدف من أهداف عملك والخطوات الفردية اللازمة لتحقيقها. نحب أن نعتبر هذه المرحلة بمثابة تحديد الخطوات الأولى. في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر لتنمية عملك بسرعة هو إحراز تقدم بسيط كل يوم. حتى الإنجازات الصغيرة اليومية يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

تحديد أهداف قابلة للقياس في ClickUp

تحديد أهداف قابلة للقياس في ClickUp

يتيح لك ClickUp تصور تقدمك نحو هدفك بطريقة تناسبك.

تتبع تقدمك من خلال تجميع الأهداف في مجلدات وتتبع التقدم بصريًا عبر علامات النسبة المئوية. أو قم بإنشاء أهداف رقمية، مثل "كتابة 5 منشورات على المدونة هذا الأسبوع" وسيقوم ClickUp بترتيب الأهداف في أهداف رقمية لسهولة التتبع والتنظيم.

ولتسهيل الأمور، يمكنك استخدام تتبع الأهداف بنظام صحيح/خطأ، حيث يمكن للمستخدمين النقر على صحيح/خطأ بجوار المهام المختلفة لإعلام الآخرين بما إذا تم دفع ثمن المكان أو طباعة النشرات.

أفضل تنظيم مرئي على الإطلاق!

إذا كنت تريد طريقة بسيطة لمزامنة جميع مهامك والعمل على تحقيق أهداف عملك بفعالية، فلا يوجد تطبيق أفضل من ClickUp.

العمل الجماعي هو العمل المثالي، كما يقول المثل. ولكن مع ClickUp، أصبح من السهل جدًا مزامنة المهام والتعاون، لدرجة أن العمل كفريق أصبح حلمًا حقيقيًا!

التزم بأهدافك

يتطلب تحديد الأهداف الفعال الالتزام والتفاني. لا يمكنك فقط تحديد الأهداف ثم عدم العمل على تحقيقها. نوصي بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد فريقك.

بهذه الطريقة، يمكنك تفويض مهام محددة إلى أشخاص محددين والالتزام بإنجاز الهدف كفريق واحد.

ابحث عن المساءلة والدعم

تتطلب الأعمال التجارية المتنامية توظيف موظفين واكتساب عملاء وإدارة المخزون والقيام بالعديد من المسؤوليات الأخرى.

بالنسبة لكثير من الناس، هناك أوقات يمكن أن يشعروا فيها بأن كل هذا أمر مربك للغاية. لذا، فإن البحث عن المساءلة والدعم يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

"يمكننا جميعًا أن نجد مليون عذر لعدم القيام بما نقول إننا سنفعله، لذا [...] فإن شريك المساءلة يبقيك على المسار الصحيح ويساعدك على المضي قدمًا في عملك"، كما يقول غاليندو، رائد الأعمال. وجود مرشد أو صديق أو فرد من العائلة يمكن أن يساعدك على الحفاظ على حافزك وتركيزك.

عرض حجم العمل في ClickUp

عرض حجم العمل في ClickUp

كما ترى من لوحة التحكم أعلاه، يوفر ClickUp طريقة رائعة لتصور تتبع الأهداف ومتابعة تقدم الموظفين. في الشركات الكبيرة، قد يكون من الصعب متابعة مختلف الفرق، ناهيك عن الموظفين الأفراد.

هل يحققون أهدافهم الأسبوعية؟ هل يبذلون قصارى جهدهم؟ هل هناك أي شيء يحتاجون إلى المساعدة فيه؟

يتيح ClickUp لأصحاب الأعمال والمديرين الاطلاع على تقدم موظفيهم. وهذا لا يساعد فقط في تحقيق الأهداف بسرعة، بل يحسن أيضًا المساءلة ويسمح للمديرين بتوزيع المهام وتقديم المساعدة حسب الحاجة. سواء كان فريقك يعمل عن بُعد بالكامل أو من المكتب، فإن لوحة معلومات ClickUp هي المكان المثالي للحفاظ على تماسك فريقك وضمان عمل الجميع نحو نفس الهدف.

أعد تقييم الأهداف والغايات بانتظام

في كثير من الأحيان، عندما تحقق أهدافك التجارية الأولى، قد تميل إلى الاسترخاء والراحة. لكن هذا هو أفضل وقت لإعادة تقييم ما حققته، ومعرفة ما نجح وما لم ينجح، وتحديث أهدافك لضمان استمرار التقدم.

إن تحدي أهداف عملك وتحسينها بانتظام بهذه الطريقة سيضمن بقاء عملك قادرًا على المنافسة ومرنًا لاحتياجات المستهلك، ويواصل صعود سلم النجاح.

تعد بطاقات الأداء الأسبوعية من ClickUp (الموضحة أعلاه) طريقة سهلة لعرض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف. توفر كل بطاقة أداء تصويرًا بيانيًا للبيانات في شكل نسب مئوية تسلط الضوء بسرعة وسهولة على مدى التقدم المحرز في تحقيق هدف معين كل أسبوع. إنها طريقة واضحة وموجزة ومُرضية لقياس تقدم فريقك!

تتبع التقدم المحرز نحو أهداف متعددة ذات صلة من خلال تجميعها في مجلدات في ClickUp

تتبع التقدم المحرز نحو أهداف متعددة ذات صلة من خلال تجميعها في مجلدات في ClickUp

حدد أهدافًا يومية

عندما تدير شركة، من السهل أن تنشغل في أعمالك وتدخل في وضع البقاء من أجل إنجاز كل شيء. هذه ليست دائمًا الطريقة الأكثر فعالية للعمل، وقد تعني أن أهدافك ستُهمش.

تحديد أهداف لكل يوم هو طريقة رائعة للحفاظ على التركيز والإنتاجية والتحفيز لإنجاز المهام. يساعد تحديد الأهداف اليومية فرق العمل على تحديد أولويات المهام التي يجب إنجازها. لا مجال لتأجيل المهام أو تأخير المهام الصعبة إلى نهاية الأسبوع. من خلال تحديد الأهداف اليومية، يمكن تقسيم أهداف الشركة الكبيرة إلى أهداف صغيرة قابلة للتحقيق لكل يوم. من خلال الالتزام بهذه الأهداف الصغيرة، يمكنك الوصول إلى أهدافك الأكبر بشكل أسرع!

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مجلدات لوحة المعلومات لتتبع دورات السباق السريع وبطاقات أداء الموظفين الأسبوعية والعديد من أهداف الفريق. يمكن تتبع الأهداف اليومية من خلال ربط المهام بهدف. سيقوم ClickUp بعد ذلك بتتبع تقدمك تلقائيًا عند إكمال كل مهمة. هذه طريقة رائعة لتحديد الأهداف اليومية وتتبعها ومراقبة التقدم المحرز والحفاظ على الحماس والمسار الصحيح طوال اليوم.

الكلمات الأخيرة

تتطلب إدارة شركة ناجحة تنمو بثبات العمل الجاد والصبر. للأسف، لا يمكن تحقيق جميع أهدافك بين عشية وضحاها. ومع ذلك، من خلال تحديد أهداف قابلة للتحقيق، يمكنك تحقيق أحلامك بشكل أسرع وتحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل. لذا، اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بإنتاجيتك إلى المستوى التالي!