أكثر من 20 نصيحة من الخبراء لإدارة المشاريع الرشيقة

تعد المرونة أكثر منهجيات إدارة المشاريع المرغوبة.

واثق. طموح. مثير للإعجاب.

مع النهج المرن، تبدأ الفرق المشاريع من منظور شامل يبلغ 30,000 قدم، مما يؤدي في النهاية إلى فرص للاستجابة السريعة للتغيير، وجمع ملاحظات العملاء طوال عملية التطوير، وإعطاء الأولوية للتعاون على العمليات. 🤩

سواء كنت خبيرًا أو مبتدئًا في مجال المرونة، فإن المعضلات الأكثر شيوعًا مشتركة بين المجموعتين. هناك الكثير مما يجب فهمه حول إدارة المشاريع المرنة: ما هي، وكيف يتم تنظيمها، وما هي فوائدها.

ولعل السؤال الأهم هو: كيف يمكن أن تنجح المشاريع الرشيقة مع فريقك؟ 🤔

لقد جمعنا بعضًا من أفضل النصائح من محترفين ذوي خبرة في مجال المرونة للمساعدة في الإجابة على هذا السؤال.

لنبدأ بتوضيح معنى إدارة المشاريع المرنة.

ما هي إدارة المشاريع المرنة؟

في جوهرها، إدارة المشاريع الرشيقة هي عملية تكرارية ومرنة تقسم دورة حياة المشروع الكبير إلى مراحل قصيرة قابلة للتحقيق.

تركز الطريقة المرنة على:

التعاون مع العملاء

التنظيم الذاتي

القدرة على التكيف في البيئات المتغيرة

شفافية الفريق وأ صحاب المصلحة

التحسين المستمر طوال دورة حياة المشروع

في الوقت الحاضر، يمكنك استخدام برامج إدارة المشاريع الحديثة لإدارة جميع عملياتك الرشيقة وأتمتتها. وبهذه الطريقة، يمكنك تنفيذ المهام الرشيقة بسرعة البرق!

مكافأة: اطلع على هذا الدليل حول الملاحم الرشيقة!

متى يجب (و لا يجب) استخدام إدارة المشاريع المرنة

في بيئة اليوم الرقمية المتنامية، يمكن للمؤسسات في جميع القطاعات الاستفادة من إدارة المشاريع المرنة.

عندما يتم التعامل مع العمل المرن بشكل صحيح، فإنه يمنح الفرق حرية إبداعية وشفافية لتبادل الأفكار والتحسينات طوال فترة تطوير المشروع.

الطريقة الخاطئة:

الطريقة الصحيحة:

ومع ذلك، من المهم معرفة المشاريع المناسبة للمرونة. ففي النهاية، استخدام الأسلوب المرن يتعارض مع الغرض منه إذا أدى إلى تعقيد عملية المشروع وإرباكها. 🤷🏻‍♀️

خصائص المشاريع المناسبة للمرونة:

مشاركة أصحاب المصلحة

الرغبة في التغيير

تعد ملاحظات العملاء جزءًا لا يتجزأ من مراحل التطوير

يتمتع الفريق المتخصص ببعض الخبرة العملية في مجال Agile

خصائص المشاريع غير المناسبة للمشاريع المرنة:

متطلبات ومواعيد نهائية ثابتة

لا يمكن تخصيصها بشكل معقول في أطر زمنية قصيرة

يتم تلبية متطلبات العملاء من المرة الأولى دون الحاجة إلى تحسينات مستقبلية

مع أخذ ذلك في الاعتبار، حان الوقت للاستماع إلى آراء المهنيين الآخرين وتجاربهم في إدارة المشاريع الرشيقة. 🎙

نصائح لإدارة المشاريع المرنة

من المهم أن يشرح مدير المنتج القيمة التجارية اللازمة لإرضاء العملاء وتحقيق أهداف الشركة. عندما أستطيع، أشارك نتائج عمل Lean Canvas واستطلاعات العملاء والمقابلات، حتى يتمكن فريق التطوير أيضًا من التعرف على آراء العملاء الحقيقية. من ناحية أهداف الشركة، أشرح كيف أن حل مشكلة العميل هذه سيساعدنا على زيادة الإيرادات أو ولاء العملاء أو حصتنا في السوق، مرة أخرى استنادًا إلى البيانات المتاحة لدي عن السوق والمنافسة.

من المهم أن يشرح مدير المنتج القيمة التجارية اللازمة لإرضاء العملاء وتحقيق أهداف الشركة.

عندما أستطيع، أشارك نتائج عمل Lean Canvas واستطلاعات العملاء والمقابلات، حتى يتمكن فريق التطوير أيضًا من التعرف على آراء العملاء الحقيقية.

من ناحية أهداف الشركة، أشرح كيف أن حل مشكلة العميل هذه سيساعدنا على زيادة الإيرادات أو ولاء العملاء أو حصتنا في السوق، مرة أخرى استنادًا إلى البيانات المتاحة لدي عن السوق والمنافسة.

أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لشخص يعمل في مجال إدارة المشاريع الرشيقة هي التركيز على النتائج بدلاً من القواعد. مع Agile، من السهل جدًا قضاء الكثير من الوقت والطاقة في مناقشة ما هو Agile وما ليس Agile، وبالتالي فقدان التركيز على الأهداف التي حددتها لاستخدام Agile، وهي تحسين النتائج. عند تطبيق هذه العملية، من الأفضل التأكد من تبني روح وقيم وفلسفة Agile مع تجنب التركيز على العمليات الصارمة.

أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لشخص يعمل في مجال إدارة المشاريع الرشيقة هي التركيز على النتائج بدلاً من القواعد.

مع Agile، من السهل جدًا قضاء الكثير من الوقت والطاقة في مناقشة ما هو Agile وما ليس Agile، وبالتالي فقدان التركيز على الأهداف التي حددتها لاستخدام Agile، وهي تحسين النتائج.

عند تطبيق هذه العملية، من الأفضل التأكد من تبني روح وقيم وفلسفة Agile مع تجنب التركيز على العمليات الصارمة.

ابذل قصارى جهدك لإشراك الجميع وإقناعهم بفعالية سير العمل المرن. لكي تكون هذه الإرشادات فعالة، يجب على أعضاء الفريق والقيادة فهم سبب عملهم في بيئة مرنة، والإيمان الحقيقي بفوائدها. عندها فقط سيتقبلونها وستتمكن من جني الفوائد التي توفرها المرونة بشكل كامل. إذا لم يكن موظفوك يتمتعون بالعقلية المناسبة، فلن تتمكن أبدًا من تحقيق أقصى استفادة من سير العمل المرن.

ابذل قصارى جهدك لإشراك الجميع وإقناعهم بفعالية سير العمل المرن.

لكي تكون هذه الإرشادات فعالة، يجب على أعضاء الفريق والقيادة فهم سبب عملهم في بيئة مرنة، والإيمان الحقيقي بفوائدها.

عندها فقط سيتقبلونها وستتمكن من جني الفوائد التي توفرها المرونة بشكل كامل. إذا لم يكن موظفوك يتمتعون بالعقلية المناسبة، فلن تتمكن أبدًا من تحقيق أقصى استفادة من سير العمل المرن.

التنظيم هو مفتاح النجاح في إدارة المشاريع الرشيقة. يجب أن يعرف الجميع جميع الخطوات اللازمة لإكمال مهام كل سباق. ولذلك، يحتاج الجميع إلى سهولة الوصول إلى إجراءات التشغيل القياسية للشركة حتى يتمكنوا من إنجاز عملهم بكفاءة وموثوقية. كأحد إجراءات التشغيل القياسية لفريقك، يجب عليك إنشاء عملية اتصال حتى يعرف الجميع أين يمكنهم التحدث عن المشكلات أو المخاطر التي يواجهها الفريق – هل تفعل ذلك في Slack أو أداة إنتاجية مثل ClickUp؟ كلما كان الفريق أكثر تنظيماً، كلما كان من السهل عليه إنجاز عمله في كل سباق.

التنظيم هو مفتاح النجاح في إدارة المشاريع الرشيقة. يجب أن يعرف الجميع جميع الخطوات اللازمة لإكمال مهام كل سباق.

ولذلك، يحتاج الجميع إلى سهولة الوصول إلى إجراءات التشغيل القياسية للشركة حتى يتمكنوا من إنجاز عملهم بكفاءة وموثوقية.

كأحد إجراءات التشغيل القياسية لفريقك، يجب عليك إنشاء عملية اتصال حتى يعرف الجميع أين يمكنهم التحدث عن المشكلات أو المخاطر التي يواجهها الفريق – هل تفعل ذلك في Slack أو أداة إنتاجية مثل ClickUp؟

كلما كان الفريق أكثر تنظيماً، كلما كان من السهل عليه إنجاز عمله في كل سباق.

احصل على دعم إدارة المنتجات والفريق التنفيذي للتسليم التدريجي وضرورة دعم حلقة تغذية راجعة ضيقة. إن تعزيز ثقافة التحسين المستمر والسماح للفريق بـ "إيقاف خط الإنتاج" للتركيز على الاختناقات قد مكننا من تقليل الأعمال غير المخطط لها، مما أدى في النهاية إلى تحسين التقديرات ورفع جودة النتائج.

احصل على دعم إدارة المنتجات والفريق التنفيذي للتسليم التدريجي وضرورة دعم حلقة تغذية راجعة ضيقة. إن تعزيز ثقافة التحسين المستمر والسماح للفريق بـ "إيقاف خط الإنتاج" للتركيز على الاختناقات قد مكننا من تقليل الأعمال غير المخطط لها، مما أدى في النهاية إلى تحسين التقديرات ورفع جودة النتائج.

لا تقم بالإدارة التفصيلية. على الرغم من أن الاجتماعات اليومية توفر فرصة جيدة للحصول على تحديثات سريعة ومتابعة تقدم المشروع، لا تستسلم للرغبة في تحويلها إلى جلسات استجواب.

لا تقم بالإدارة التفصيلية. على الرغم من أن الاجتماعات اليومية توفر فرصة جيدة للحصول على تحديثات سريعة ومتابعة تقدم المشروع، لا تستسلم للرغبة في تحويلها إلى جلسات استجواب.

ضع في اعتبارك القيمة التي تريد تقديمها. هذا هو النقطة المحورية التي توحد جميع أعضاء الفريق. تعد المرونة طريقة رائعة لتقديم منتجات معقدة حيث تعتبر ملاحظات العملاء جزءًا أساسيًا. لدينا الكثير من العملاء الأوفياء الذين يسعدهم تقديم ملاحظاتهم في المراحل الأولى.

ضع في اعتبارك القيمة التي تريد تقديمها. هذا هو النقطة المحورية التي توحد جميع أعضاء الفريق.

تعد المرونة طريقة رائعة لتقديم منتجات معقدة حيث تعتبر ملاحظات العملاء جزءًا أساسيًا.

لدينا الكثير من العملاء الأوفياء الذين يسعدهم تقديم ملاحظاتهم في المراحل الأولى.

التعاون بين أعضاء الفريق هو المفتاح. تضمن العلاقة الجيدة بين مالك المنتج ومدير سكرم ومدير المنتج نجاح إدارة المشاريع الرشيقة. في هذا الثلاثي، يلعب كل عضو دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ منهجيات Agile بنجاح داخل المؤسسة. يقوم سكرم ماستر بربط الفرق معًا ويلعب دورًا أساسيًا في تطبيق ممارسات سكرم الرشيقة داخل الفريق.

التعاون بين أعضاء الفريق هو المفتاح. تضمن العلاقة الجيدة بين مالك المنتج ومدير سكرم ومدير المنتج نجاح إدارة المشاريع الرشيقة.

في هذا الثلاثي، يلعب كل عضو دورًا بالغ الأهمية في تنفيذ منهجيات Agile بنجاح داخل المؤسسة.

يقوم سكرم ماستر بربط الفرق معًا ويلعب دورًا أساسيًا في تطبيق ممارسات سكرم الرشيقة داخل الفريق.

يجب أن يثق قادة الفريق وأعضاؤه ببعضهم البعض تمامًا. الفرق المرنة هي فرق متعددة الوظائف وذاتية التنظيم، حيث يعمل أعضاؤها غالبًا على مكونات مختلفة من نفس الناتج القابل للاستخدام. بدون الثقة، لن يتمكن فريق Agile من إدارة عمله كوحدة متماسكة، وستفقد الشفافية، وسيصعب الحفاظ على عمليات Agile.

يجب أن يثق قادة الفريق وأعضاؤه ببعضهم البعض تمامًا.

الفرق المرنة هي فرق متعددة الوظائف وذاتية التنظيم، حيث يعمل أعضاؤها غالبًا على مكونات مختلفة من نفس الناتج القابل للاستخدام.

بدون الثقة، لن يتمكن فريق Agile من إدارة عمله كوحدة متماسكة، وستفقد الشفافية، وسيصعب الحفاظ على عمليات Agile.

توقع دائمًا حدوث التغيير. هذا ليس فقط جزءًا من إحدى القيم الأساسية الأربع للمرونة، وهي "الاستجابة للتغيير بدلاً من اتباع الخطة"، ولكنه يجب أن يكون شعارك التوجيهي أثناء تنفيذ مشروع ينطوي على الكثير من المخاطر أو المجهول. لا تخطط لجميع أعمالك مسبقًا – خطط واستجب طوال المشروع بأكمله حتى الانتهاء منه.

توقع دائمًا حدوث التغيير.

هذا ليس فقط جزءًا من إحدى القيم الأساسية الأربع للمرونة، وهي "الاستجابة للتغيير بدلاً من اتباع الخطة"، ولكنه يجب أن يكون شعارك التوجيهي أثناء تنفيذ مشروع ينطوي على الكثير من المخاطر أو المجهول.

لا تخطط لجميع أعمالك مسبقًا – خطط واستجب طوال المشروع بأكمله حتى الانتهاء منه.

لا تبتكر عمليات مرنة مخصصة. اتبع بيان المرونة، ونفذ جميع الإجراءات اللازمة بعناية وامنحها الوقت الكافي للتطبيق. إذا كنت تشعر أن منهجية Agile لا تساعد في حل مشاكلك، فأنت بحاجة إلى مزيد من البحث. على سبيل المثال، تساعد بعض تقنيات التفرع مثل Scaled Agile Framework على توسيع نطاق Agile وتبنيها في الشركات الأكبر حجمًا.

لا تبتكر عمليات مرنة مخصصة. اتبع بيان المرونة، ونفذ جميع الإجراءات اللازمة بعناية وامنحها الوقت الكافي للتطبيق.

إذا كنت تشعر أن منهجية Agile لا تساعد في حل مشاكلك، فأنت بحاجة إلى مزيد من البحث.

على سبيل المثال، تساعد بعض تقنيات التفرع مثل Scaled Agile Framework على توسيع نطاق Agile وتبنيها في الشركات الأكبر حجمًا.

ابدأ في تطبيق طريقة Agile في مشروع تجريبي، ثم اجعل نفس الأفراد يصبحون سفراء Agile داخل المؤسسة لنشر هذه الطريقة. تتطلب المشاريع الرشيقة التواصل اليومي والمستمر بين جميع الأطراف المعنية – فريق التطوير وأصحاب الأعمال والمستخدمين – لذا فإن البدء بمشروع تجريبي يضم أعضاء ملتزمين يحترمون الواجهات الرئيسية يثبت أن المشاريع الرشيقة يمكن تطبيقها على مستوى الشركة بأكملها.

ابدأ في تطبيق طريقة Agile في مشروع تجريبي، ثم اجعل نفس الأفراد يصبحون سفراء Agile داخل المؤسسة لنشر هذه الطريقة.

تتطلب المشاريع الرشيقة التواصل اليومي والمستمر بين جميع الأطراف المعنية – فريق التطوير وأصحاب الأعمال والمستخدمين – لذا فإن البدء بمشروع تجريبي يضم أعضاء ملتزمين يحترمون الواجهات الرئيسية يثبت أن المشاريع الرشيقة يمكن تطبيقها على مستوى الشركة بأكملها.

من خلال الاجتماعات القصيرة، ودورات التغذية الراجعة المستمرة، ومراجعات السباقات السريعة ، والاستعراضات الرجعية، تساعد المنهجيات المرنة على كسر الحواجز. تركز المشاريع الرشيقة على مساعدة الآخرين وإزالة العقبات، ليس فقط داخل فريق واحد، بل عبر جميع فرق التطوير.

من خلال الاجتماعات القصيرة، ودورات التغذية الراجعة المستمرة، ومراجعات السباقات السريعة ، والاستعراضات الرجعية، تساعد المنهجيات المرنة على كسر الحواجز.

تركز المشاريع الرشيقة على مساعدة الآخرين وإزالة العقبات، ليس فقط داخل فريق واحد، بل عبر جميع فرق التطوير.

الممارسة تجعل منك خبيرًا. ستكون العملية صعبة في البداية. نصيحتي الأولى هي ألا تستسلم، على الأقل قبل 4 إلى 6 سبرينتات أو فترات سكرم. تتمثل طبيعة المرونة في التحسين المستمر، وإيجاد أفضل طرق العمل من خلال جلسات التقييم والتعاون. إذا توقفت مبكرًا، فلن تجني الفوائد الحقيقية.

الممارسة تجعل منك خبيرًا. ستكون العملية صعبة في البداية.

نصيحتي الأولى هي ألا تستسلم، على الأقل قبل 4 إلى 6 سبرينتات أو فترات سكرم.

تتمثل طبيعة المرونة في التحسين المستمر، وإيجاد أفضل طرق العمل من خلال جلسات التقييم والتعاون.

إذا توقفت مبكرًا، فلن تجني الفوائد الحقيقية.

أنت تريد أشخاصًا يركزون على الأهداف حتى تكون واثقًا من أن كل إجراء وقرار يتخذونه موجه نحو تحقيق هدف محدد. علاوة على ذلك، تحتاج إلى أعضاء فريق قادرين على التكيف، حيث تظهر تقنيات جديدة باستمرار، ويجب ألا يخشى فريقك من تبني هذه التغييرات. سيضمن ذلك تقليل فريقك للتكرار والقضاء على الأخطاء الشائعة عند استخدام منهجيات قديمة.

أنت تريد أشخاصًا يركزون على الأهداف حتى تكون واثقًا من أن كل إجراء وقرار يتخذونه موجه نحو تحقيق هدف محدد.

علاوة على ذلك، تحتاج إلى أعضاء فريق قادرين على التكيف، حيث تظهر تقنيات جديدة باستمرار، ويجب ألا يخشى فريقك من تبني هذه التغييرات.

سيضمن ذلك تقليل فريقك للتكرار والقضاء على الأخطاء الشائعة عند استخدام منهجيات قديمة.

لا تحدد مواعيد الاجتماعات إلا إذا كنت تستطيع الاستفادة من كل دقيقة. الاجتماعات المزدحمة وغير الضرورية هي عدو التنفيذ المرن الناجح. فهي تقتل حافز الموظفين، وتعيق سير العمل، وغالبًا ما تشتت انتباه المشاركين بمهام ومناقشات غير أساسية. قاعدتي الأساسية هي أنني إذا لم أستطع جعل كل دقيقة من الاجتماع مهمة، فإنني لا أعقد الاجتماع. غالبًا ما يرغب مديرو المشاريع الرشيقة الجدد في إثبات أنفسهم، ويقومون بعقد الكثير من الاجتماعات لإثبات أنهم يؤدون مهامهم على أكمل وجه. أوصي بالعكس: أظهر أنك ملتزم بمهامك من خلال عقد الاجتماعات فقط عندما يكون هناك شيء يجب معالجته من أجل استمرار وتيرة العمل.

لا تحدد مواعيد الاجتماعات إلا إذا كنت تستطيع الاستفادة من كل دقيقة. الاجتماعات المزدحمة وغير الضرورية هي عدو التنفيذ المرن الناجح.

فهي تقتل حافز الموظفين، وتعيق سير العمل، وغالبًا ما تشتت انتباه المشاركين بمهام ومناقشات غير أساسية.

قاعدتي الأساسية هي أنني إذا لم أستطع جعل كل دقيقة من الاجتماع مهمة، فإنني لا أعقد الاجتماع.

غالبًا ما يرغب مديرو المشاريع الرشيقة الجدد في إثبات أنفسهم، ويقومون بعقد الكثير من الاجتماعات لإثبات أنهم يؤدون مهامهم على أكمل وجه.

أوصي بالعكس: أظهر أنك ملتزم بمهامك من خلال عقد الاجتماعات فقط عندما يكون هناك شيء يجب معالجته من أجل استمرار وتيرة العمل.

التخطيط الدقيق والمناسب سيكون له عواقب بعيدة المدى: فهو يؤثر على سرعة وجودة الميزات التي ستقدمها لعملائك. في بعض الأحيان، يكون من الأفضل الابتعاد عن الخطة الأصلية وإظهار المرونة في تغيير المهام أو أولوياتها أو كليهما. الهدف الرئيسي هو تقديم تجربة متميزة للعملاء.

التخطيط الدقيق والمناسب سيكون له عواقب بعيدة المدى: فهو يؤثر على سرعة وجودة الميزات التي ستقدمها لعملائك.

في بعض الأحيان، يكون من الأفضل الابتعاد عن الخطة الأصلية وإظهار المرونة في تغيير المهام أو أولوياتها أو كليهما.

الهدف الرئيسي هو تقديم تجربة متميزة للعملاء.

أثناء تحديد أفضل سير عمل مرن (على سبيل المثال، Scrum أو Kanban )، لا تنسَ أيضًا إعداد سير عمل للتواصل مع الفرق الأخرى، مثل فريق نجاح العملاء وفريق المبيعات. احصل على خبير سكرم لمساعدتك أنت وفريقك في إعداد سير العمل. سيوفر ذلك الوقت ويتيح لفريقك التركيز على ما هو مهم حقًا، وهو معالجة المشكلات الأساسية.

أثناء تحديد أفضل سير عمل مرن (على سبيل المثال، Scrum أو Kanban )، لا تنسَ أيضًا إعداد سير عمل للتواصل مع الفرق الأخرى، مثل فريق نجاح العملاء وفريق المبيعات.

احصل على خبير سكرم لمساعدتك أنت وفريقك في إعداد سير العمل. سيوفر ذلك الوقت ويتيح لفريقك التركيز على ما هو مهم حقًا، وهو معالجة المشكلات الأساسية.

فكر في الجمع بين النمو الرشيق والنمو المرن. عند استخدام منهجيات رشيقة، من المهم أن نتذكر أن الرشاقة وحدها لا تكفي. تعلّمك كيفية البناء بسرعة وأمان، ولكنها لا تخبرك بما يجب أن تبنيه أو لماذا يجب أن تبنيه. وهنا يأتي دور Lean. فالأمر كله يتعلق باكتشاف أفضل مجموعة من الميزات لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار مع Lean.

فكر في الجمع بين النمو الرشيق والنمو المرن. عند استخدام منهجيات رشيقة، من المهم أن نتذكر أن الرشاقة وحدها لا تكفي.

تعلّمك كيفية البناء بسرعة وأمان، ولكنها لا تخبرك بما يجب أن تبنيه أو لماذا يجب أن تبنيه.

وهنا يأتي دور Lean. فالأمر كله يتعلق باكتشاف أفضل مجموعة من الميزات لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار مع Lean.

تأكد من أن لديك البرنامج المناسب لمساعدتك في تتبع مشاريعك. لقد ساعدتنا Agile بشكل كبير. بصراحة تامة، ربما لم نكن لنتمكن من العمل بدونها في هذه المرحلة. فهي تساعد في إدارة توقعات إنجاز المشاريع على جميع الأصعدة. إن القدرة على إعادة تقييم موقفنا في نهاية السباقات السريعة مفيدة للغاية أيضًا، لأنها تعني أننا يمكننا في كثير من الأحيان إيجاد طرق أكثر كفاءة للقيام بالأمور ويمكننا تحديد أولويات توجيه جهودنا بشكل أفضل.

تأكد من أن لديك البرنامج المناسب لمساعدتك في تتبع مشاريعك. لقد ساعدتنا Agile بشكل كبير.

بصراحة تامة، ربما لم نكن لنتمكن من العمل بدونها في هذه المرحلة. فهي تساعد في إدارة توقعات إنجاز المشاريع على جميع الأصعدة.

إن القدرة على إعادة تقييم موقفنا في نهاية السباقات السريعة مفيدة للغاية أيضًا، لأنها تعني أننا يمكننا في كثير من الأحيان إيجاد طرق أكثر كفاءة للقيام بالأمور ويمكننا تحديد أولويات توجيه جهودنا بشكل أفضل.

شكرًا جزيلاً لجميع المشاركين على مشاركتهم وقتهم ونصائحهم معنا! 👏🏼

الصورة الكبيرة

تتميز منهجية إدارة المشاريع الرشيقة بشبكة من الأشخاص المتواصلين والمبادئ التوجيهية والعقلية التي تهدف إلى التحسين المستمر.

إنها مرغوبة لأنها توضح كيف أن التحول المتسق يخلق قيمة مضافة للعملاء.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من إدارة المشاريع الرشيقة لتحقيق أهداف مؤسستك، فإن ClickUp هي أداة رشيقة رائعة لمساعدتك في تحقيق ذلك.

سجل للحصول على حساب مجاني اليوم لبدء تحسين طريقة عملك. نحن متشوقون لسماع نصائحك في المستقبل القريب! 🚀