كيفية استخدام التسويق التحادثي لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

في عالم تمتلئ فيه صناديق البريد الوارد برسائل البريد الإلكتروني المبتذلة والرسائل المباشرة التي تحتوي على رسائل ترويجية، يبحث العديد من العملاء عن شيء مختلف - محادثة حقيقية مع العلامة التجارية وممثليها دون الضغط لاتخاذ قرار فوري.

وهنا يأتي دور التسويق التحادثي. فهو يُضفي لمسة إنسانية على التسويق، ويستبدل العروض الروبوتية بالتواصل الحقيقي، دون قيود أو شروط.

يركز التسويق التحادثي على إنشاء اتصال إنساني - مما يجعله فعالاً بشكل خاص استراتيجية التواصل التسويقي لبناء ولاء العملاء وزيادة المبيعات.

فكّر في رسائل البريد الإلكتروني التي يرغب عملاؤك في قراءتها، والإعلانات التي يرغبون في إكمال مشاهدتها، والنسخة الطويلة التي تجذب انتباههم حتى النهاية.

كل ذلك أصبح ممكناً من خلال استراتيجيات التسويق التحادثية العملية. باستخدام تطبيقات المراسلة سيكون لديك الأدوات اللازمة لإشراك المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء اتصالات حقيقية، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.

ما هو التسويق التحادثي؟

التسويق التحادثي هو نهج جديد قائم على الحوار للتفاعل مع العملاء. يتيح الجمع بين قنوات الاتصال المؤتمتة ونقاط الاتصال البشرية الاستراتيجية للمسوقين إنشاء "حلقات محادثة مستمرة" - حوارات مستمرة تتطور مع كل تفاعل للارتقاء بتجربة العملاء.

لماذا تحتاج إلى التسويق التحادثي؟

يتعرض محترفو المبيعات والتسويق لضغوط مستمرة للتميز وجذب الانتباه. مع كل هذه الضوضاء، قد يبدو تقديم تجربة مخصصة أمراً شبه مستحيل.

لهذا السبب أصبح التسويق التحادثي حلاً مفضلاً للشركات لتوسيع نطاق المشاركة الفردية. باستخدام روبوتات الدردشة والدردشة المباشرة والرسائل المخصصة، تتفاعل العلامات التجارية مع العملاء على الفور وتلبي احتياجاتهم بغض النظر عن مكان وجودهم في عملية الشراء.

بدلاً من جعل العملاء ينتظرون أياماً للحصول على رد أو تركهم معلقين بعد ملء النماذج، تضمن هذه الاستراتيجية أن يكون كل تفاعل مباشر وفوري وإنساني حقاً.

تقريبًا 79% من الشركات أن دمج روبوتات التسويق التحادثية قد أدى إلى تحسين ولاء العملاء وزيادة المبيعات وزيادة الإيرادات، وهو ما يعد مكسبًا للعملاء والشركات على حد سواء.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم جيد للتسويق التحادثي وفوائده، دعنا نناقش المكونات الرئيسية التي تجعل هذا النهج فعالاً.

العناصر الرئيسية للتسويق التحادثي

إن إنشاء استراتيجية تسويق تحادثية ناجحة يعني الجمع بين عدة عناصر لإشراك جمهورك. كل عنصر يجعل علامتك التجارية أقرب إلى تقديم تجربة شخصية وبديهية.

تحدث المحادثات حسب وتيرة العميل

يلتقي التسويق التحادثي مع العملاء وفقًا لشروطهم. بدلاً من توقع مشاركة العملاء خلال ساعات محددة فقط، يسمح هذا النهج للعملاء ببدء المحادثات وإنهائها كما يحلو لهم.

في حين أن الدعم في الوقت الحقيقي أمر رائع، إلا أن المرونة في الاستجابة حسب اختيارهم أمر رائع، خاصةً عندما يكون اليوم مزدحمًا يعني التوقف واستئناف المحادثات لاحقًا.

يمكن توسيع نطاق المحادثات بسلاسة

لأن التفاعلات تحدث حسب وتيرة العميل، تحتاج الشركات إلى طريقة قابلة للتطوير لتلبية احتياجات الجميع. أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء مفيدة هنا، حيث تتعامل مع الأسئلة الروتينية وتقدم الدعم الفوري عندما لا تكون المحادثات المباشرة مع المندوبين متاحة.

يمكن لروبوتات الدردشة الآلية توجيه العملاء وتقديم الحلول دون أن تحل محل التفاعل البشري. هذه المرونة تحافظ على تجربة العميل إيجابية وجذابة.

روبوت الدردشة الآلي الخاص ب H&M مدمج في موقع خدمة العملاء الخاص بهم

على سبيل المثال تستفيد H&M من روبوت الدردشة الآلية لمساعدة العملاء في تتبع الطلبات والبحث عن المنتجات والإرجاع، مما يضمن تجربة تسوق سلسة.

تساعد المحادثات على اكتساب رؤية ثاقبة من خلال السياق

نعلم جميعًا كيف تبدو المحادثات بدون سياق. إنها ركيكة ومتكررة. مع التسويق التحادثي، كل تفاعل له خلفية تاريخية، ويساعد الوصول إلى بيانات العملاء على تدفق المحادثات بشكل طبيعي.

لنفترض أن عميلاً تواصل معك بالأمس بسؤال عن منتج ويسأل الآن عن عملية الإرجاع. يعني النظام السياقي أنه يمكن لفرق الدعم أو الروبوتات أن تلتقط من آخر تفاعل، مما يوفر على العملاء تكرار التفاصيل ويجعل التجربة تبدو شخصية.

يضمن استخدام نظام إدارة علاقات العملاء وتتبع التفاعلات عبر نقاط الاتصال تدفق هذا السياق من محادثة إلى أخرى. يتم تحسين تجربة العميل عندما يتم إبلاغ كل تفاعل من خلال المحادثات السابقة أو اهتمامات المنتج أو عادات التصفح - مما يؤدي إلى تبسيط الاستجابات وتعزيز الثقة بالعلامة التجارية.

تحدث المحادثات على القنوات التي يفضلها العملاء

يلتقي التسويق التحادثي بالعملاء على المنصات التي يستخدمونها أكثر من غيرها، سواء كانت تطبيقات الدردشة مثل Facebook Messenger أو الدردشة عبر الويب أو حتى الرسائل النصية القصيرة. من خلال إتاحة خدمة العملاء عبر قنواتهم المفضلة، فإنك تتيح للعملاء التفاعل في المكان الذي يشعرون فيه بالراحة أكثر.

لقد اعتاد المستهلكون اليوم على الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة، لذلك إذا كانت رسالة دردشة سريعة أو روبوت الدردشة الآلية يمكن أن تحل مشكلة ما، فلا يجب أن يضطروا إلى الانتظار لفترة طويلة على رقم 1-800 للحصول على إجابات.

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كيفية تنفيذ استراتيجية التسويق التحادثي

يمكن أن يؤدي إنشاء محادثات هادفة - سواء مع مندوبي المبيعات أو روبوتات الدردشة - إلى تحويل الزوار إلى عملاء أسرع من التسويق التقليدي. في الواقع, من المرجح أن يعود العملاء إلى موقعك الإلكتروني بنسبة 63% أكثر من العملاء الذين يزورون موقعك الإلكتروني بعد محادثة تفاعلية.

ومع ذلك، قد يتطلب دمج التسويق التحادثي في عمليات المبيعات ورحلة العميل بعض التخطيط.

ولكي يعمل التسويق التحادثي بسلاسة، يجب عليك إنشاء تجربة تتمحور حول المستخدم بدلاً من مجرد الترويج للمنتجات. تحتاج فرق المبيعات والخدمة والتسويق لديك إلى إعطاء الأولوية لبناء العلاقات على المعاملات.

ألقِ نظرة على هذا النهج التدريجي لمساعدتك في جعل استراتيجية التسويق الرقمي لديك أكثر تحادثية.

الخطوة رقم 1: حدد أهدافك ومقاييسك أولاً

قبل البدء فعليًا في بناء استراتيجية محادثة، فكّر في شكل النجاح الذي ستحققه بالنسبة لك.

هل تهدف إلى زيادة المبيعات من خلال توصيات المنتجات المخصصة عبر Facebook Messenger؟

أو ربما تركز أكثر على تعزيز رضا العملاء وتهتم بتقييمات المحادثة العالية؟

فيما يلي بعض المقاييس التي يمكن أن تساعدك في قياس فعالية التسويق التحادثي:

المبيعات وتوليد العملاء المحتملين : العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم، أو معدلات التحويل، أو متوسط قيمة الطلبات

: العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم، أو معدلات التحويل، أو متوسط قيمة الطلبات التفاعل : أزمنة الاستجابة أو عدد التفاعلات أو الرسائل المتبادلة

: أزمنة الاستجابة أو عدد التفاعلات أو الرسائل المتبادلة التوعية : مدى الوصول، أو عدد مرات الظهور، أو معدلات النقر إلى الظهور

: مدى الوصول، أو عدد مرات الظهور، أو معدلات النقر إلى الظهور ولاء العملاء ورضاهم: معدلات الاحتفاظ بالعملاء، أو القيمة الدائمة للعميل، أو معدلات رضا العملاء، أو درجات NPS

الخطوة رقم 2: حدد رسائلك الرئيسية

مفتاح التسويق التحادثي هو التواصل الواضح، لذا فإن تحديد نقاط رسالتك أمر بالغ الأهمية.

تخيل أنت العميل وفكر فيما قد يجذب انتباهك - خصم لفترة محدودة؟ دعوة لفتح محتوى مجاني مقابل عنوان بريد إلكتروني؟

ابدأ برسالة بسيطة ومقنعة وركز على نقطة رئيسية واحدة. يمكنك بدء الأمور برسالة ترحيب جذابة، ثم دع المحادثة تتدفق بشكل طبيعي إلى مجالات أخرى مثل ملاحظات العملاء أو اقتراحات المنتجات.

فقط تذكر أن تبقي الأمور قصيرة وذات صلة بالموضوع.

الخطوة #3: حدد قنوات التواصل التي يجب استخدامها

للبدء في التسويق التحادثي، ركز على قنوات مثل موقعك الإلكتروني وتطبيقات المراسلة والمنصات الاجتماعية. ضع في اعتبارك هذه الخيارات:

أتمتة الدردشة المباشرة على فيسبوك باستخدام الروبوتات

أضف أداة دردشة مباشرة على موقعك الإلكتروني

دمج روبوت الدردشة على إنستغرام

إعداد روبوت محادثة واتساب للأعمال

لا تعمل جميع القنوات بالطريقة نفسها.

إذا كنت تخطط لاقتراح منتجات، فقد تكون منصة الدردشة مثل فيسبوك ماسنجر مثالية. ولكن إذا كان هدفك هو الإجابة عن أسئلة العملاء، فقد يكون روبوت الدردشة الآلي على موقعك الإلكتروني هو الأنسب لدعم الأسئلة الشائعة.

من المفيد التدرب على سيناريوهات مختلفة للتعامل مع استفسارات العملاء الشائعة، خاصة وأن البعض قد يشعر بالإحباط إذا لم تكن تجربة روبوتات الدردشة الآلية كما هو متوقع.

ويمكنك أيضاً إعداد إشعارات على الهاتف المحمول لأي تفاعلات تتطلب وكيلاً مباشراً. سيُحدث تدريب فريقك على الأدوات والسيناريوهات الشائعة فرقاً كبيراً في مدى سلاسة التجربة بالنسبة للعملاء.

الخطوة رقم 5 تصميم واختبار روبوتات الدردشة الآلية قبل الإطلاق

يجب أن تسمح روبوتات الدردشة الآلية الفعالة للعملاء بالتفاعل بشكل طبيعي كما لو كانوا يتعاملون مع شخص ما، مما يخلق تجربة متجاوبة وشخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عندما يتم تصميم روبوتات الدردشة الآلية بشكل جيد، يمكنها زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 67% .

للبدء، ضع في اعتبارك تصميم مخططات انسيابية لروبوتات الدردشة الآلية التي تقدم خيارات متعددة لمسارات المحادثة. تأتي العديد من الأدوات مع أدوات إنشاء مرئية وحتى قوالب روبوتات الدردشة الآلية الجاهزة، مما يجعل من السهل إنشاء البنية الصحيحة للتفاعلات السلسة والهادفة.

الخطوة رقم 6: تتبع النتائج وتحسين تدفقات المحادثة

بمجرد وضع استراتيجيتك، راقب النتائج. وهذا أمر سهل إذا قمت بتعيين مقاييس واضحة. إذا لم يكن الأداء في المكان الذي تريده، يمكنك تحليل معدل الانقطاع لكل رسالة دردشة آلية.

ستكشف هذه البيانات ما إذا كانت رسالة معينة قد تردع العملاء أو ما إذا كانت اهتماماتهم تتغير.

نصيحة من الداخل: كيف يعزز روبوت الدردشة الآلي والذكاء الاصطناعي للمحادثة من ClickUp إدارة المهام وتعاون الفريق

في حين أن المسوّقين اليوم لديهم قنوات أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى العملاء، إلا أن اختراق الضوضاء أصبح يمثل تحديًا متزايدًا. يواجه الشخص العادي آلاف الرسائل التسويقية يوميًا، ومع ذلك تستمر معدلات المشاركة في الانخفاض.

لكن التسويق التحادثي ليس مجرد قناة أخرى. إنه يغير بشكل أساسي كيفية تواصل العلامات التجارية والعملاء.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التسويق التحادثي، فأنت بحاجة إلى أدوات إدارة المشاريع التسويقية . ماذا لو قلنا لك أن هناك أداة تلبي معظم احتياجاتك وتحافظ على تنظيم كل شيء؟

نعم، هذه الأداة هي ClickUp، مصممة لفرق التسويق .

يعمل ClickUp for Marketing Teams كمصدر واحد للحقيقة لجميع استراتيجيات التسويق التحادثي الخاصة بك

إليك كيفية القيام بذلك انقر فوق مساعدتك في إنشاء استراتيجية وحملات التسويق التحادثي وتنفيذها ومراقبتها وتحسينها:

دمج إدارة المهام مع ميزات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع أكثر من 1,000 عملية تكامل ClickUp بما في ذلك روبوتات الدردشة الآلية وأدوات الأتمتة مثل Zapier وChatGPT وDALL-E، يمكنك أتمتة إدارة المهام بناءً على تفاعلات العملاء.

على سبيل المثال، عندما يطرح أحد العملاء سؤالاً، يمكن لروبوت الدردشة الآلية تسجيل هذا الاستعلام على الفور وإنشاء مهمة في ClickUp، مما يعني أنه يمكن لأعضاء الفريق حل مشكلات العملاء دون تسجيل كل تفاعل يدوياً. يمكنك أيضًا الحصول على بيانات تفاعل العملاء مباشرةً داخل ClickUp لتحليلها، مما يجعلها قابلة للتنفيذ.

استخدم ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والعمل معًا في مكان واحد

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق الدردشة ، يمكن للفرق التعاون بسلاسة في مكان واحد، دون التبديل بين أدوات إدارة المشروع والتواصل. يمكنك التفاعل بشكل فردي مع زملائك أو إنشاء مجموعات لإشراك المزيد من الأشخاص في أي محادثة. يمكنك حتى ربط مناقشات محددة باستراتيجيات التسويق التحادثية ذات الصلة أو مهام الحملة في ClickUp والعكس صحيح، مع الحفاظ على السياق عبر محادثات متعددة.

توليد المهام وتتبعها من الرسائل في ClickUp Chat باستخدام ميزة FollowUps

تجعل ميزة SyncUps في الدردشة من السهل إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مع زملائك في الفريق، بينما تتيح لك ميزة FollowUps إنشاء مهمة من رسالة وتعيينها إلى الشخص المسؤول عنها.

اعمل بشكل غير متزامن مع فريقك، وقم بتعيين المهام، وتلقي التحديثات باستخدام تعليقات ClickUp المعينة

مع التعليقات المعينة في ClickUp ، تعليقاتك وملاحظاتك على أي انقر فوق المهمة إلى عناصر عمل قابلة للتتبع، مما يؤدي إلى التخلص من عمليات الذهاب والإياب المرتبطة بالمنصات الأخرى. وتنظم هذه الميزة أيضاً سلاسل مناقشات المهام للحد من فوضى المعلومات، مما يجعل كل شيء ذي صلة في متناول اليد.

دراسة حالة: كليك أب 🤝 كارتون نتورك

عانى فريق كارتون نتورك لوسائل التواصل الاجتماعي سريع الحركة في السابق من تدفقات العمل المعقدة عبر أدوات متعددة لإدارة المشاريع. على سبيل المثال، كان نقل منشور إلى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كل يوم يتطلب مزامنته وتحديثه عبر أدوات إدارة المهام وإدارة التقويم الخاصة بهم، مما كان يضيع الوقت.

مع ClickUp كمصدر واحد للحقيقة، أصبحوا يوفرون الوقت ويبقون متقدمين على جدول النشر الخاص بهم. في الواقع, لقد ضاعفوا إنتاجهم دون زيادة حجم الفريق .

وهذه هي البداية فقط.

يمكن لفرق التسويق استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp لتحديد الاتجاهات، مثل الأسئلة المتداولة أو نقاط الألم الشائعة، مما يسمح لهم بتخصيص استراتيجياتهم. من خلال فهم ما يتردد صداه لدى العملاء، يمكن للفرق تعديل رسائلهم وعروضهم لتحقيق تفاعل أفضل.

احصل على إجابات لجميع أسئلتك مع ClickUp Brain 90% من المسوقين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يرون أنه مستقبل توليد المحتوى.

المساعد الشخصي للذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain ، يمكن أن يصنع المعجزات لجميع احتياجات المحتوى الخاص بك ويرفع من مستوى تفاعل العملاء، مما يجعله أحد أفضل بدائل ChatGPT .

تخيل أن تسأل، _"ما هي آخر أخبار حملتنا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكن لـ ClickUp Brain أن يقترح عليك نصائح من الداخل لجعل جهودك التسويقية التحادثية أكثر تأثيراً!

كما أنه يعمل أيضًا كأداة تلخيص للمشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تحديثات سريعة وموجزة، كما هو الحال في دعم العملاء أو الاستشارات.

قم بإنشاء أفكار محتوى مخصصة من خلال تحليل التركيبة السكانية للجمهور والاتجاهات الحالية وأهداف التسويق باستخدام ClickUp Brain

ينشئ ClickUp Brain تلقائيًا عمليات الوقوف والتحديثات اليومية عبر المشاريع، مما يمنح المستخدمين لمحة واضحة عن الحالة والأولويات والمواعيد النهائية. كما يوفر تحديثات في الوقت المناسب لإبقاء فريقك على المسار الصحيح.

احصل على إجابات فورية على الاستفسارات، وتحديثات الحالة على المهام، والتذكير بالمواعيد النهائية، وتلخيص الملاحظات، والمزيد

هل لديك اجتماع مجدول في وقت قصير؟ اعمل بذكاء واستفد من ClickUp Brain لإنشاء مواد ما قبل الاجتماع مثل جداول الأعمال ونقاط المناقشة ومجموعات الشرائح.

سيقوم ClickUp Brain بمراجعة ملاحظات الاجتماعات السابقة لتحديد مجالات التركيز الرئيسية، والمواضيع المتكررة، والأسئلة التي لم يتم حلها، وجميع التفاصيل ذات الصلة التي ساهمت في الاجتماع الحالي.

إنشاء جداول أعمال ما قبل الاجتماع باستخدام ClickUp Brain

لا يكتفي ClickUp Brain بالرد على الاستفسارات. إنه ينسق العمل بنشاط من خلال:

إنشاء المهام السياقية : يحلل الذكاء الاصطناعي المحادثات في ClickUp Chat وينشئ المهام تلقائيًا من الرسائل، مع معالجة اللغة الطبيعية لتعيين مستويات الأولوية

: يحلل الذكاء الاصطناعي المحادثات في ClickUp Chat وينشئ المهام تلقائيًا من الرسائل، مع معالجة اللغة الطبيعية لتعيين مستويات الأولوية إدارة التبعيات الذكية: يمكنك استخدام ClickUp Brain لتحديد تبعيات المهام واقتراحها تلقائيًا بناءً على سياق المحادثة والأنماط التاريخية

👀 المكافأة: اكتشف حالات استخدام ChatGPT للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تعظيم إمكانات أداة الذكاء الاصطناعي هذه للارتقاء باستراتيجياتك وتحسين سير عملك.

تسمح لك جميع ميزات ClickUp هذه بتخصيص تفاعلاتك التسويقية بناءً على سجل العملاء وسياق المشروع وتنفيذ أفكار التسويق التحادثي دون عناء.

أمثلة على التسويق التحادثي

الآن بعد أن تعرفت على كيفية بناء استراتيجية تسويق تحادثية فعالة، إليك بعض الأمثلة الواقعية لمزيد من الإلهام.

الدعم المباشر

على الرغم من أن الدعم المباشر قد لا يبدو وظيفة تسويقية في البداية، إلا أنه يؤثر بشكل كبير على تجربة عملائك مع علامتك التجارية.

قم بإسعاد عملائك من خلال تقديم خطوط مساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو إنشاء حساب مخصص على تويتر للاستفسارات المتعلقة بالمساعدة. تعزز خدمة العملاء عالية الجودة مبيعاتك بشكل طبيعي.

عبر نوردستروم 📌مثال:

تُعد دردشة المصمم في نوردستروم مثالاً ممتازًا على كيفية تعزيز الدعم المباشر لتجربة العملاء وزيادة المبيعات. يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى مصممي الأزياء الشخصيين الذين يقدمون توصيات في الوقت الفعلي مصممة خصيصًا لتناسب أذواقهم وحجمهم وميزانيتهم.

ويحصل العملاء من خلال الدردشة على المساعدة في تنسيق أزياء لمناسبات معينة، مثل حفلات الزفاف أو مقابلات العمل. يساعد المصممون في مزج ومطابقة العناصر عبر كتالوج نوردستروم، مما يخلق تجربة تسوق موجهة تجعل خيارات التصميم أسهل وأكثر متعة.

تجارب ما بعد البيع

حتى إذا كانت منتجاتك تتطاير من على الرفوف، فأنت بحاجة إلى التركيز على التواصل بعد البيع.

من الأساليب البسيطة والفعالة في الوقت نفسه إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة للاطمئنان على مدى استمتاع العملاء بمشترياتهم وما إذا كان لديهم أي أسئلة. هذه الخطوة التي تبدو بسيطة يمكن أن تزيد بشكل كبير من تكرار الأعمال التجارية.

عبر تشوي على تويتر 📌مثال:

ترسل شركة Chewy لأغذية الحيوانات الأليفة من حين لآخر رسائل شكر مكتوبة بخط اليد أو حتى صور حيوانات أليفة مخصصة لعملائها. كما أنهم يعرضون بشكل استباقي استرداد ثمن طعام الحيوانات الأليفة غير المفتوح ويقترحون التبرع به للملاجئ المحلية. هذه اللمسات الشخصية تفاجئ العملاء وتسعدهم، وتظهر أنهم يستثمرون في الحيوانات الأليفة وليس فقط في البيع.

التسويق عبر البريد الإلكتروني

بدلاً من إغراق العملاء برسائل إخبارية عامة تفشل في جذب انتباههم، ركز على الإبداع والتفاعل الحقيقي لتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

لماذا لا تدرج استبيانًا سريعًا في رسالتك الإلكترونية تطلب فيه تعليقاتهم على تجربتهم؟ يمكنك حتى استخدام رموز تعبيرية بسيطة مبتسمة لقياس مستويات الرضا. فكلما سهلت على العملاء الرد، زادت احتمالية تفاعلهم.

عبر Booking.com 📌مثال:

يقوم موقع Booking.com بعمل رائع في جعل التسويق عبر البريد الإلكتروني يبدو وكأنه محادثة مفيدة أكثر من كونه عرض مبيعات. بعد أن يحجز شخص ما رحلة، يرسل Booking.com رسائل متابعة مخصصة، بما في ذلك نصائح حول مناطق الجذب القريبة، وخيارات النقل، وتوصيات بشأن المطاعم المحلية.

بدلاً من مجرد "شكراً على الحجز"، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني هذه فهماً عميقاً لما قد يحتاجه المسافر بالفعل، مما يخلق تفاعلاً أكثر جاذبية وقيمة.

التخصيص في تفاعلات العملاء

أحد أكثر تطبيقات التسويق التحادثي فعالية هو التخصيص. فهو يجعل العملاء يشعرون بأنهم مرئيون ومقدرون ومفهومون - وهي صفات أساسية لبناء الثقة والولاء.

تُشعرك المحادثات المخصصة بأنك إنسان وودود، مما يشجع العملاء على الاستجابة وطرح الأسئلة واستكشاف المزيد. يمكن لهذه المشاركة أن تعمق علاقتهم بالعلامة التجارية وتزيد من احتمالية عودتهم.

📌 مثال:

تتقن سيفورا المزج بين التسويق التحادثي والتخصيص. وهي تقوم بذلك من خلال أدوات مثل اختباري Color IQ و Skincare IQ، اللذين يسألان المستخدمين عن نوع بشرتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم، ثم يوصون بالمنتجات بناءً على تلك الإجابات.

لكن سيفورا لا تتوقف عند هذا الحد، فقد ابتكرت أيضًا تقنية التجربة الافتراضية من خلال أداة الفنان الافتراضي. يتيح ذلك للمستخدمين "تجربة" المكياج رقميًا، باستخدام الواقع المعزز لمساعدتهم على رؤية كيف تبدو الألوان المختلفة على بشرتهم قبل إجراء عملية الشراء. تعمل هذه الأساليب ليس فقط لأنها تفاعلية ولكن أيضاً لأنها تزيل الاحتكاك في عملية اتخاذ القرار، مما يجعل التسوق أسهل وأسرع وأكثر متعة.

المبيعات التفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تُظهر الأبحاث أن 72% من عملاء B2B يتوقعون أن يكون لدى الشركات فهمًا عميقًا لاحتياجاتهم وتقديم تجارب شخصية. تُعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا ممتازًا للقيام بذلك، بفضل قربها من العميل والعلامة التجارية وسهولة الوصول إليها.

عبر وينديز على X 📌مثال:

أتقنت وينديز فن المحادثات الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام صوت فريد ووقح يشرك المتابعين بنشاط. فهم يردون بشكل متكرر على تعليقات المستخدمين وعلاماتهم بردود ذكية وملائمة للعلامة التجارية وينغمسون في "السخرية" المرحة من منافسيهم لإثارة تفاعل أكبر.

فوائد التسويق التحادثي

عند تنفيذه بفعالية، يمكن أن يساعد التسويق التحادثي الشركات على التميز في سوق مزدحم. دعنا نستكشف بعض فوائده الرئيسية.

تحسين توليد العملاء المحتملين

يتيح لك التسويق التحادثي الحصول على معلومات قيمة وتأهيل العملاء المحتملين في الوقت الفعلي من خلال إشراك الزوار من خلال رسائل الدردشة على متجرك أو موقعك الإلكتروني. وهذا مفيد بشكل خاص للمستخدمين الجدد والمجهولين.

من خلال تقديم دعم مخصص في الوقت الفعلي، يمكنك إنشاء تجربة جذابة تعزز مشاركة أعمق وتعزز فرص التحويل.

الوصول إلى العملاء على قنواتهم المفضلة

العملاء يجرون 90% من أبحاثهم عبر الإنترنت -غالبًا على منصات مثل TikTok- قبل الشراء من المتجر.

فهم يتفاعلون مع نقاط اتصال مختلفة طوال رحلة تسوقهم، لذلك من المهم تلبية توقعاتهم والتواصل معهم أينما كانوا.

يمكنك إشراك العملاء في بيئاتهم المفضلة باستخدام قنوات متعددة، مثل الرسائل النصية القصيرة وواتساب والرسائل في الموقع.

يتيح اعتماد استراتيجية التسويق التحادثي متعدد المنصات للعلامات التجارية تعزيز تجربة العملاء. تساعد المحادثات السياقية وذات الصلة على بناء علاقات أقوى وتعزيز رضا العملاء وزيادة التحويلات.

العمل بكفاءة أكبر كفريق واحد

تعمل روبوتات الدردشة التسويقية التحادثية على تبسيط عمليات التواصل، مما يساعدك على أتمتة الردود وإدارة استفسارات العملاء بفعالية.

من خلال تدريب روبوتات الدردشة الآلية على التعرف على الأسئلة الشائعة وتقديم الإجابات ذات الصلة، يمكن لفريقك توفير الوقت والموارد. يمكنهم بعد ذلك التركيز على مهام أكثر تعقيداً، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الإنتاجية ورضا العملاء (وبالمناسبة، رضا الموظفين أيضاً!)

تسريع عملية المبيعات

يدمج التسويق التحادثي أيضًا جهود التسويق والمبيعات بسلاسة. يساعد هذا التآزر على نقل العملاء إلى مسار المبيعات بسرعة أكبر.

على سبيل المثال، يمكن لروبوتات الدردشة الآلية تحديد العملاء المحتملين المؤهلين وإرسالهم مباشرةً إلى مندوبي المبيعات أو جدولة الاجتماعات في الوقت الفعلي.

اكتساب رؤى حول تفضيلات العملاء

يوفر الانخراط في محادثات مباشرة مع العملاء رؤى قيمة حول ما يحبون وما يكرهون.

تعد ملاحظات العملاء هذه ذات قيمة ويمكن الاستفادة منها لتحسين المنتجات وتحسين العمليات وتحسين تفاعلات العملاء والمحتوى بشكل عام.

دمج التسويق التحادثي مع الاستراتيجيات الأخرى

لزيادة تأثير التسويق التحادثي إلى أقصى حد، من الضروري دمجه مع استراتيجيات التسويق الأخرى.

هذا النهج لا يعزز مشاركة العملاء فحسب، بل يخلق أيضًا تجربة سلسة عبر نقاط اتصال متعددة.

نهج القنوات المتعددة

يضمن هذا النهج حصول العملاء على تجربة متسقة عبر جميع القنوات، مثل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

ووفقًا لدراسة أجرتها هارفارد بيزنس ريفيو، فإن الشركات التي تطبق استراتيجية القنوات المتعددة تحتفظ، في المتوسط، بـ 89% من عملائها مقارنة بنسبة 33% فقط لمن لديهم استراتيجية قنوات التسويق الشاملة الضعيفة.

من خلال دمج أدوات مثل روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر هذه القنوات، يمكن للشركات الحفاظ على الاستمرارية في تفاعلات العملاء، مما يعزز التجربة الكلية. يتيح هذا التكامل استجابات سريعة وفعالة، وهو أمر بالغ الأهمية في تقليل أوقات الانتظار وزيادة رضا العملاء

إنشاء رحلة موحدة للعملاء

يساعد تكامل التسويق التحادثي على إنشاء رحلة موحدة للعملاء، حيث يبني كل تفاعل على سابقه.

وجد تقرير لشركة Salesforce أن 70% من المستهلكين يقولون إن العمليات المتصلة مهمة جدًا لكسب أعمالهم.

باستخدام أدوات التسويق التخاطبي عبر مختلف المنصات، يمكن للشركات أن تضمن حصول العملاء على دعم مخصص ومعلومات ذات صلة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. يعزز هذا الاتساق من تجربة العملاء ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التحويل، حيث تُظهر الدراسات أن العلامات التجارية التي تتمتع بمشاركة قوية مع العملاء يمكن أن تشهد معدلات نمو في الإيرادات تصل إلى 5.5 أضعاف من منافسيهم.

تحويل المحادثات إلى تحويلات باستخدام ClickUp

يعمل التسويق التحادثي في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل عبر الإنترنت.

فسواء كان الزائر يستكشف علامتك التجارية للتو، أو كان العميل المحتمل يبحث عن تفاصيل حول منتجاتك، أو كان العميل الحالي يحتاج إلى الدعم في عملية الشراء الأخيرة، يمكن أن يساعد التسويق التحادثي في توجيه العملاء خلال عملية الشراء بشكل أكثر كفاءة. كما أنه وسيلة فعالة لبناء الثقة وتعزيز إدارة العلاقات مع العملاء.

وإحدى الأدوات التي يمكن أن تعزز هذه التجربة بشكل كبير هي ClickUp! باستخدام ClickUp، يمكن لفرق العمل تتبُّع الاستفسارات والرد الفوري وتحليل بيانات العملاء في مكان واحد، مما يضمن التواصل السلس. بالإضافة إلى ذلك، تساعد عمليات التكامل والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على تبسيط الاستجابات وتعيين المهام بناءً على تفاعلات العملاء، مما يعزز الكفاءة.

بفضل هذه الإمكانيات، فإن إمكانية تبسيط سير العمل وتحسين العلاقات مع العملاء هائلة.

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