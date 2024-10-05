Teams مقابل Zoom - أيهما أفضل أداة للاجتماعات في عام 2025؟

يمكن أن يؤدي اختيار منصة الاجتماعات المناسبة إلى إحداث فرق كبير عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية والتعاون.

تتصدر منصتا Microsoft Teams و Zoom الحزمة منذ فترة، ولكن أيهما تبرز اليوم؟

سواءً كنت تبحث عن التعاون السلس أو تجربة الفيديو الأكثر سلاسة، سنقوم بتحليلها لمساعدتك في اتخاذ القرار!

دعنا نستكشف كيف تتفوق هذه المنصات على بعضها البعض.

ما هي Microsoft Teams؟

Microsoft Teams هي عبارة عن منصة اتصالات تجمع بين مؤتمرات الفيديو والدردشة وأدوات الإنتاجية الأخرى، مما يخلق مساحة مشتركة للفرق للتعاون في الوقت الفعلي.

يتكامل Microsoft Teams مع أدوات Microsoft Office 365 الأخرى، مثل SharePoint، للسماح لك بالوصول إلى كل شيء من نظام أساسي واحد.

ميزات Microsoft Teams

إليك نظرة فاحصة على الميزات الرئيسية التي تجعل Microsoft Teams أداة قوية للتواصل والتعاون في أي مكان عمل حديث.

1. غرف الاجتماعات الذكية

يتيح تطبيق Microsoft Teams لعقد مؤتمرات الفيديو غرف اجتماعات افتراضية للتعاون الشامل وفي الوقت الفعلي. فهو يوفر جودة فيديو رائعة مع تجربة صوت وفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الاجتماعات، وكبح الضوضاء لضمان شعور المشاركين بأنهم في نفس المكان.

💡 نصيحة احترافية: هل تنضم إلى اجتماع Microsoft Teams لأول مرة؟ تأكد من اتباع إتيكيت مايكروسوفت Teams .

2. خلفيات افتراضية

تتيح لك Microsoft Teams اختيار الخلفيات التي تظهر شخصيتك. يمكنك تحديد العديد من مرشحات الخلفية، أو طمس الخلفية، أو اختيار صور من مكتبة Microsoft Teams، أو حتى تحميل صورة لمكانك المفضل في العالم واستخدامها كخلفية لك.

عبر فرق مايكروسوفت

3. ندوات عبر الإنترنت

بصرف النظر عن اجتماعات المشروع ، يمكن للمستخدمين استضافة ندوات عبر الإنترنت لا تنسى والأحداث المباشرة على Microsoft Teams. باستخدام خيارات التسجيل في Teams، يمكنك تخصيص التسجيل لكل ندوة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفويض العمل إلى ما يصل إلى 10 منظمين مشاركين للمساعدة في إعداد الندوة عبر الإنترنت.

via فرق مايكروسوفت

4. التعاون

تتيح Microsoft Teams للمجموعات التعاون في الملفات والدردشة باستخدام قنوات خاصة ومشتركة.

يمكنك ترجمة الدردشات بـ 35 لغة، واستخدام اللوحات البيضاء للعصف الذهني، ومشاركة مكونات الحلقة أو الجداول أو القوائم النقطية أو عناصر العمل في الدردشات.

5. هاتف مايكروسوفت تيمز

باستخدام Microsoft Teams Phone، يمكنك التواصل بسهولة مع فريقك من خلال المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو، سواء مباشرةً من دردشة Teams أو عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف، كل ذلك من داخل النظام الأساسي. مكالمات فردية أو جماعية، ودمج، ونقل، ونسخ، والوصول إلى البريد الصوتي أيضاً - كلها خيارات متاحة بسهولة على Teams.

via فرق مايكروسوفت

أسعار Microsoft Teams

تقدم Microsoft Teams خطط الأعمال والخطط المنزلية. فيما يلي التفاصيل:

خطط الأعمال

تأتي خطط الأعمال باشتراكات سنوية ويتم تجديدها تلقائياً كل شهر.

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً للمستخدم الواحد

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً للمستخدم

مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولاراً للمستخدم شهرياً

الخطط المنزلية

مجانية: 0 دولار

Microsoft 365 Personal: 6.99 دولار شهرياً

مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولار شهرياً

👉 لست من محبي Microsoft Teams؟ تحقق من هذه أفضل 8 بدائل ل Microsoft Teams .

ما هو Zoom؟

زووم هو برنامج شائع على نطاق واسع أداة اجتماعات عبر الإنترنت التي تعمل على تبسيط التواصل من خلال مساعدتك في إعداد الاجتماعات الافتراضية والمكالمات الصوتية والندوات عبر الإنترنت وغيرها. كما توفر حلولاً تعاونية لتحسين التنسيق بين الفرق المختلطة.

ميزات Zoom

دعنا نستكشف الميزات البارزة التي تجعل من Zoom منصة مفضلة للاجتماعات الافتراضية:

1. حجز مساحة العمل

استفد من ميزة حجز مساحة العمل لحجز مساحة العمل قبل الاجتماع.

يمكنك التنقل بسهولة إلى مساحة العمل الخاصة بك، وتسجيل الدخول، ودعوة الضيوف وإدارتها من خلال إدارة الزوار، وحتى إعداد كشك Zoom للترحيب بالضيوف مع موظف استقبال افتراضي.

تتيح لك هذه الميزة الانضمام إلى الاجتماعات من بيئة احترافية، مما يضمن لك الحفاظ على آداب التكبير/التصغير خلال مكالماتك

via تكبير

2. تكبير المقاطع

باستخدام مقاطع Zoom Clips، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة ومشاركتها، وهي مثالية عندما تكون مشغولاً للغاية عن الاجتماعات.

التقط الشاشة أو الفيديو باستخدام Clips، وقم بمراجعة التسجيلات وتحريرها ومشاركتها بسهولة مع فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع مشاهدات الفيديو وإدارة المحتوى الخاص بك بفعالية في مكتبة المحتوى.

3. السبورة

يوفر Zoom سبورة بيضاء عبر الإنترنت لتوضيح الأفكار لفريقك. يمكنك العصف الذهني باستخدام الملاحظات اللاصقة والموصلات الذكية وأدوات الرسم.

يمكنك أيضًا تصنيف ملاحظاتك اللاصقة وإضافة تعليقات لفريقك ومشاركة السبورات البيضاء.

_vi_a تكبير

4. المجدول

عندما يكون لديك الكثير من الاجتماعات في اليوم، يعمل برنامج Zoom Scheduler على تبسيط المواعيد. فهو يقوم بجدولة الاجتماعات تلقائياً، مع الأخذ في الاعتبار مدى توفرك، ويرسل إشعارات التأكيد والتذكير.

باستخدام Zoom Scheduler، يمكنك تخصيص روابط المواعيد وصفحات الجدولة بشعارات العلامة التجارية ومعرفة المزيد عن الحاضرين من خلال إضافة حقول مخصصة لجمع بيانات الحضور.

5. اللافتات الرقمية

تتيح لك ميزة مساحة عمل Zoom Workspace هذه تعزيز التواصل والتفاعل مع أعضاء الفريق بفعالية. أثناء الاجتماع، يمكنك عرض مقاطع الفيديو أو الصور أو الروابط أو المواقع الإلكترونية على شاشة Zoom Rooms.

يمكنك أيضاً بث الاجتماعات على مستوى الشركة، وتسليط الضوء على الأحداث القادمة، وإرسال رسائل تنبيه، وعرض معلومات حول مساحات العمل والغرف المتاحة.

تسعير زووم

الأساسي: خطة مجانية لمستخدم واحد

Pro: 12.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

الأعمال: 18.32 دولارًا/مستخدم شهريًا

الأعمال بلس: مخصص

المؤسسات: مخصص

برنامج Zoom Scheduler وClips وWhiteboards هي إضافات مقابل 5.99$ و6.99$ و2.49$ شهرياً على التوالي.

نصيحة للمحترفين: 👉مع توفر العديد من الميزات كإضافات، يمكن أن يكون Zoom مكلفًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. استكشف هذه أفضل 10 بدائل لـ Zoom .

مايكروسوفت تيمز مقابل زووم: مقارنة الميزات

يعد كل من Microsoft Teams و Zoom أداتين رائعتين لعقد مؤتمرات الفيديو. فهي تعمل على تبسيط التواصل وتعزيز التعاون ومشاركة الموظفين.

إذا كنت تتطلع إلى الاختيار لنفسك أو لمؤسستك، فإليك مقارنة بين ميزاتهما الرئيسية. سواء كنت تبحث عن إمكانات مؤتمرات الفيديو القوية، أو أدوات التعاون المتكاملة، أو واجهات سهلة الاستخدام، ستوفر لك هذه المقارنة رؤى قيمة لتوجيه قرارك.

1. الاجتماعات الخارجية (مع مستخدمين ضيوف)

هل لديك اجتماعات متكررة مع ضيوف خارجيين؟

مع Zoom، يمكن لأي شخص الانضمام بسهولة إلى الاجتماعات من أي مكان باستخدام رابط دون الحاجة إلى إنشاء حساب Zoom. يمكن لجميع الحاضرين في اجتماعات Zoom الوصول إلى ميزات مثل دردشة Zoom المدمجة والخلفيات الافتراضية وإنشاء الاجتماعات ومشاركة الشاشة والمزيد.

وبفضل مؤتمرات الصوت والفيديو، تُعد Microsoft Teams أيضاً أداة رائعة للاجتماعات الداخلية. يمكنك جدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات و اجتماع جداول الأعمال والدردشة مع الحاضرين أثناء الاجتماعات. ومع ذلك، فإن الأداة تحد من الوصول إلى ميزات مثل مشاركة الملفات في الدردشات، وإنشاء مجموعات، وإضافة تطبيقات، وما إلى ذلك، للمستخدمين الخارجيين.

🏆 الفائز: اجتماعات زووم Zoom، لميزة عدم تقييد إمكانية الوصول للمستخدمين الضيوف، وهذا ما يجعلها غير مقيدة. على عكس Microsoft Teams، الذي يتطلب حساب بريد إلكتروني في Outlook، يمكنك الانضمام إلى Zoom باستخدام أي معرف بريد إلكتروني.

2. التعاون

يقدم Microsoft Teams ميزات تعاون أكثر تقدماً من Zoom.

على الرغم من أن Zoom يقدم لوحات بيضاء، ودردشة، وملاحظات مباشرة، فإن وظائفها أساسية. علاوة على ذلك، تتوفر ميزات مثل اللوحات البيضاء كأدوات إضافية مقابل رسوم إضافية.

من ناحية أخرى، تقدم Microsoft Teams سبورات بيضاء مدمجة لمستخدمي Microsoft 365. علاوة على ذلك، فإن ميزة الدردشة لديها وظائف أكثر من Zoom. على سبيل المثال، يمكنك إرسال ملصقات مخصصة بناءً على المشاريع إلى زملائك في العمل. ومع ذلك، يمكنك فقط إرسال الرموز التعبيرية والوصول إلى ميزة الصورة الرمزية في Zoom.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك Microsoft Teams التعاون دون عناء على تطبيقات Microsoft الأخرى مثل Word وPowerPoint وExcel Live. يمكنك استخدام هذه الأدوات أثناء المكالمات وتحديثها في الوقت الفعلي.

بينما يوفر Zoom القدرة على العمل على المستندات المباشرة، إلا أن التكامل ليس بسلاسة التكامل الموجود في Teams.

🏆 الفائز: Microsoft Teams هو الفائز الواضح هنا، حيث يقدم تجربة تعاون أكثر انسيابية.

3. مساحة العمل

تُعدّ غرف Microsoft Teams ومساحات عمل Zoom رائعة لـ الاجتماعات التفاعلية. يمكنك حجز مساحة عمل، واستخدام تخطيطات فيديو شاملة، وضبط كبت الضوضاء، والتقاط المحتوى، وتمكين التتبع النشط للمتحدث، وتدفق الفيديو، والتعرف على الأشخاص.

عندما يتعلق الأمر بقابلية التوسع، تتكامل غرف Microsoft Teams في مساحات اجتماعات مختلفة. واعتماداً على عدد الأشخاص، يمكنك الاختيار بين المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

via فرق مايكروسوفت من ناحية أخرى، تتفوق مساحة عمل Zoom بميزات مثل اللافتات الرقمية، وشاشات عرض الجدولة، والأكشاك، وإدارة الزوار.

🏆الفائز: إنه تعادل. يقدم كل من Microsoft Teams و Zoom ميزات متقدمة لغرفة الاجتماعات.

4. ميزات الذكاء الاصطناعي

يوفر Microsoft Copilot في Microsoft Teams رؤى حول محادثات الاجتماعات. يساعدك على تلخيص محاضر الاجتماعات وتقديم ملخصات للمكالمات الصوتية

باستخدام مربع كتابة الدردشة في Copilot، يمكنك مطالبة الذكاء الاصطناعي بإنشاء رسائلك دون عناء. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Microsoft Copilot متاح كإضافة.

_vi_a فرق مايكروسوفت من ناحية أخرى، رفيق الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Zoom's AI Companion مدمج. يأتي بدون أي تكلفة إضافية.

يمكنك أن تسأل الذكاء الاصطناعي عن مقاطع الاجتماع الفائتة وإنشاء ملخصات ومشاركتها مع المدعوين. يوفر Zoom أيضًا ميزة التعليق المباشر بلغات متعددة.

via تكبير 🏆الفائز: Zoom. على الرغم من أن Microsoft Copilot على قدم المساواة مع Zoom فيما يتعلق بميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه متاح فقط بتكلفة إضافية قدرها 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

ميكروسوفت تيمز مقابل زووم: مخطط مقارنة

ميزات ميكروسوفت تيمز زووم سعة الاجتماع ما يصل إلى 1,000 مشارك (حتى 19,000 مشارك في العرض فقط) ما يصل إلى 1,000 مشارك مدة الاجتماع ما يصل إلى 60 دقيقة على الباقة المجانية؛ 24 ساعة على الباقات المدفوعة ما يصل إلى 40 دقيقة على الباقة المجانية؛ 30 ساعة على الباقات المدفوعة أنظمة الدردشة دردشات فردية وجماعية وقنوات واجتماعات رسائل جماعية وخاصة أثناء الاجتماعات سهولة الاستخدام التطبيق مطلوب للانضمام من الأجهزة المحمولة سهولة الانضمام من أي جهاز، حتى بدون حساب جودة الفيديو ما يصل إلى 1080p HD ما يصل إلى 1080p HD عرض النطاق الترددي الموصى به 1.2-1.8 ميغابت في الثانية للوضوح العالي 1.2-1.5 ميغابت في الثانية للوضوح العالي واجهة المستخدم شاملة ولكنها معقدة ومتكاملة مع أدوات مايكروسوفت أوفيس بسيطة وبديهية وسهلة الاستخدام عمليات التكامل أدوات مايكروسوفت أوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت)، شيربوينت، ون درايف، أدوبي، أدوات جوجل أكثر من 1000 عملية تكامل بما في ذلك Smartsheet، ClickUp، HubSpot، Mural، DropBox، Slack الأمان المصادقة الثنائية، وتشفير البيانات، والحماية المتقدمة من التهديدات التشفير من طرف إلى طرف لجميع الباقات التسعير من 4 دولارات إلى 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) من 12.49 دولارًا أمريكيًا إلى 18.32 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

## مايكروسوفت تيمز مقابل زووم على Reddit

استعرضنا مواضيع Microsoft Teams مقابل Zoom Reddit لمعرفة رأي المستخدمين في أدوات مؤتمرات الفيديو هذه.

يفضل الكثيرون تطبيق Teams لميزاته المتقدمة:

"Teams أكثر تكاملاً في نظام MS Office البيئي ويوفر قنوات Teams أكثر ثراءً وإمكانية الدردشة (على سبيل المثال، يعد PowerPoint Live ميزة فريدة على Teams). يعد Copilot for Teams رائعًا إذا كان فريق الامتثال الخاص بك يسمح لك بتسجيل الاجتماع أو الحصول على التفريغ. ومن ثم يعد تغليف Teams في M365 أيضاً قيمة تجارية رئيسية."

يختار العديد من المستخدمين الآخرين Zoom على Teams لسهولة الاستخدام وتركيزه على مؤتمرات الفيديو.

"> أشعر أن Zoom هو حل مؤتمرات فيديو بحت أجمل. العميل خفيف الوزن وموثوق به. تخطيطات الفيديو جيدة. وتيرة الابتكار (على سبيل المثال، مع Neat for Rooms) أسرع من Teams. إنها مجرد تجربة جيدة."

يتفق معظم المستخدمين على أن Microsoft Teams مخصص للأشخاص الذين يستخدمون Microsoft Office 365 ويبحثون عن أداة تعاون ومؤتمرات فيديو.

من ناحية أخرى، فإن Zoom مخصص للأشخاص الذين يعقدون اجتماعات متكررة مع ضيوف خارجيين ويبحثون عن أداة مباشرة لعقد مؤتمرات الفيديو.

المكافأة: هل تبحث عن تعزيز تعاون فريقك؟ اطّلع على 10 استراتيجيات تواصل الفريق من أجل تعاون فعال واكتشف أسرار العمل الجماعي السلس في الفريق

## تعرف على "كليك أب" - أفضل بديل لفرق العمل مقابل زووم

Microsoft Teams و Zoom هما أفضل الخيارات حتى تقابل ClickUp!

فكر في أداة تمثل حزمة الكل في واحد. فهي تتيح لك إدارة المشاريع، والتعاون في الوقت الفعلي، وتتبع التقدم المحرز، وإنشاء ملخصات الاجتماعات، وإنشاء قوائم المهام، وغير ذلك الكثير - كل ذلك من منصة واحدة. هذا هو ClickUp!

ClickUp Meetings: نظّم الاجتماعات ووفّر الوقت من خلال التواصل السلس

مع اجتماعات ClickUp قم بإدارة اجتماعاتك بسلاسة. يمكنك تدوين الملاحظات، وتعيين جداول أعمال الاجتماعات وعناصر الإجراءات، وتوثيق محاضر الاجتماعات، وغير ذلك الكثير. نظّم ملاحظات اجتماعاتك وعدّلها وأبرز ما هو مهم من خلال ميزات تحرير فائقة الثراء.

قم بتعيين تعليقات لأعضاء الفريق المسؤولين عن إنهاء المهمة وتخطيط الاجتماعات باستخدام قوائم المراجعة لوضع علامات على المهام التي تم إنجازها بالفعل.

استخدم مهام متكررة لعناصر جدول الأعمال المتكررة حتى لا تضطر إلى إنشائها في كل مرة يتم فيها عقد اجتماع.

تلخيص ملاحظات الاجتماع باستخدام ClickUp Meetings

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالب إدارة المؤتمرات في ClickUp لتخطيط الاجتماعات وتتبعها وإدارتها بسهولة.

قالب ClickUp's One Up #1: ClickUp Clips - وفر وقت الاجتماعات مع اتصالات الفيديو غير المتزامنة

يُعد ClickUp Clips بديلاً عن المقاطع التقليدية برنامج مسجل الشاشة .

مع كليك أب كليب ، يمكنك تخطي الاجتماعات المطولة التي تستغرق 30 دقيقة من خلال مشاركة تسجيلات الفيديو مع فريقك، والتقاط الشاشات، والتعبير عن أفكارك بشكل أكثر فعالية.

يمكنك إنشاء تفريغ المقاطع تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain، أداة الذكاء الاصطناعي المدمجة في ClickUp، حتى يتمكن فريقك من مسح النقاط البارزة والانتقال إلى طوابع زمنية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريقك التعليق على المقاطع لتوضيح الشكوك. كما يمكنهم تضمين المقاطع في المهام لتحويل الأفكار إلى عناصر عمل.

مشاركة تسجيلات الشاشة مع فريقك باستخدام ClickUp Clips

مقترح للقراءة: 14 أفضل 14 أداة مجانية لتسجيل الشاشة (بدون علامات مائية)

ClickUp's ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards - العصف الذهني مع التعاون المرئي

مع ClickUp Whiteboards التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. يمكنك متابعة أنشطة الجميع عن كثب، وإضافة الملاحظات، ووضع علامات على الأعضاء، وتخطيط الاستراتيجيات، وتصور سير العمل.

تنفيذ الأفكار من خلال إنشاء المهام مباشرةً من السبورة. أضف المزيد من السياق إلى المهام عن طريق إضافة روابط وأوصاف ومهام فرعية ومستندات والمزيد.

العصف الذهني مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboard

ClickUp's ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain-أتمتة تدوين الملاحظات في الاجتماعات

مع انقر فوق الدماغ يمكنك أتمتة ملاحظات الاجتماع وإنشاء تفريغ لمقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain الحصول على تحديثات الاجتماع والأجزاء الفائتة من الاجتماع.

يمكنك إنشاء محاضر الاجتماعات بسرعة في ثوانٍ ومشاركتها مع المدعوين، مما يضمن بقاء أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور على اطلاع دائم ومحدث.

إنشاء ملخصات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain

مقترح للقراءة: أفضل 10 أدوات لتدوين ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه, انقر فوق الدردشة يبسّط تواصل الفريق. فهو يوفر قنوات دردشة جماعية في الوقت الفعلي حيث يمكنك التواصل مع فريقك وإضافة أشخاص مع @إشارات وتعيين تعليقات للحفاظ على سير العمل. يمكن أن تكون جميع أعمالك التعاونية موجودة داخل ClickUp Chat.

يمكنك أيضًا تضمين مقاطع الفيديو والروابط وصفحات الويب وجداول البيانات وغيرها في رسائلك لمشاركتها مع المجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنسيق رسائلك باستخدام القوائم النقطية واللافتات وكتل الرموز وغيرها.

التواصل في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat

تتيح لك ميزة ClickUp's SyncUp إجراء مكالمات فيديو سريعة. يمكنك إجراء اجتماعات فردية وجماعية مباشرة من المحادثات. تمنحك ميزة اجتماعات الفيديو هذه مساحة مخصصة لمناقشة العمل مع فريقك باستخدام مشاركة الشاشة، وردود الفعل، والخلفيات الافتراضية، وغير ذلك.

قالب اجتماعات النقر فوق الاجتماعات: تبسيط تنظيم الاجتماعات

إذا كنت تستضيف اجتماعاً، فإن قالب اجتماعات ClickUp يساعدك على إدارة جدول الأعمال والمحاضر والملاحظات والمتابعة في مكان واحد، مما يجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة.

لقطة شاشة لقالب الاجتماعات الخاص بـ ClickUp، والتي تُظهر جداول أعمال الاجتماعات المنظمة مع أقسام لاجتماعات الفريق والمهام وتتبع التقدم المحرز. ويتضمن القالب ميزات مثل تقديرات وقت المناقشة، وملكية المهام، ومرفقات المستندات، وهي مصممة لتسهيل الاجتماعات المنظمة وفقًا لقواعد روبرت للنظام.

يأتي هذا القالب سهل الاستخدام مع طرق عرض وحالات مخصصة، مما يجعله مناسبًا لجميع اجتماعاتك القادمة.

إذا كنت تنظم مؤتمرًا على أي من المنصات الموضحة أعلاه، ففكر في تنزيل إدارة المؤتمرات في ClickUp قالب. هذا القالب هو الأساس المثالي لتوجيه عمليات إدارة الفعاليات الخاصة بك وإعداد جميع المهام المطلوبة لتخطيط وتنظيم وإدارة المؤتمر.

تكامل ####ClickUp مع Zoom وMicrosoft Teams: تبسيط اجتماعاتك

أخيرًا، ClickUp بسلاسة يتكامل مع Zoom مما يسمح لك ببدء اجتماعات Zoom مباشرةً من ClickUp باستخدام الأمر /zoom slash /zoom slash. يمكنك الانضمام إلى الاجتماعات من تعليقات ClickUp، ويقوم ClickUp تلقائيًا بتحديث مهامك بتفاصيل الاجتماع الأساسية والتسجيلات، مما يجعل سير عملك أسرع وأكثر كفاءة.

الانضمام إلى اجتماعات Zoom من تعليقات ClickUp

يمكنك أيضًا دمج Teams مع ClickUp الخاص بك مساحة العمل. يمكن لمستخدمي Teams الاستفادة من هذا التكامل للحفاظ على المحادثات في سياقها، وتتبع المهام دون عناء، والحفاظ على تفاعل الفرق عبر المنصات.

اجعل كل اجتماع مهمًا مع ClickUp

إذا كنت تريد أداة واحدة لعقد مؤتمرات الفيديو والتعاون، فإن ClickUp هي الأداة المناسبة لك.

ClickUp هو أداة إنتاجية وتعاونية شاملة تحل محل جميع تطبيقات الإنتاجية الأخرى، فهو يساعدك على تخطيط وإدارة الاجتماعات التي تركز على النتائج، والتعاون، والاندماج بسلاسة في سير عملك.

ولأن ClickUp يجمع كل شيء تحت سقف واحد، فلن تضطر إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. هل تريد معرفة المزيد؟ جرّب ClickUp مجانًا .