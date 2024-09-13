أفضل 12 برنامجاً لإدارة البنية التحتية لمركز البيانات

توجه عمليات تكنولوجيا المعلومات كفاءة الأعمال وإنتاجيتها. يمكن أن يؤثر تبديل نموذج الكمبيوتر المحمول الافتراضي ومراقبة فواتير خادم البيانات عن كثب بشكل كبير على النتيجة النهائية.

توفر إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) رؤى مهمة حول صحة الأعمال والتحكم في مخرجاتها. يتطلب اختيار البرنامج المناسب فحصاً دقيقاً لكل ميزة من الميزات، مما يجعل عملية الاختيار مرهقة.

في الواقع، تسهّل إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM) تتبع البيانات في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى 76.85 مليار دولار سوق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وبالاستفادة من خبرتي وخبرة فريق ClickUp، أعددتُ لك قائمة بأفضل 12 خياراً من برامج DCIM التي يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرارك النهائي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج DCIM؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها في كل برنامج من برامج DCIM لاتخاذ قرار مستنير:

المراقبة والتنبيه في الوقت الحقيقي: يجب أن يتتبع برنامج DCIM بشكل استباقي مقاييس البنية التحتية الهامة (الطاقة ودرجة الحرارة والرطوبة) وتلقي تنبيهات في الوقت المناسب عن الحالات الشاذة

يجب أن يتتبع برنامج DCIM بشكل استباقي مقاييس البنية التحتية الهامة (الطاقة ودرجة الحرارة والرطوبة) وتلقي تنبيهات في الوقت المناسب عن الحالات الشاذة إدارة الأصول: يجب أن يكون لدى كل شركة حل لتوفير مخزون دقيق لأصول تكنولوجيا المعلومات والمرافق. إدارة الأصول تتضمن الميزات الموقع والتكوين وتتبع حالة دورة الحياة

يجب أن يكون لدى كل شركة حل لتوفير مخزون دقيق لأصول تكنولوجيا المعلومات والمرافق. إدارة الأصول تتضمن الميزات الموقع والتكوين وتتبع حالة دورة الحياة تخطيط السعة: الحل الذي تبحث عنه أكثر من قصير المدى إدارة تكنولوجيا المعلومات . يجب أن تكون برمجيات إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات قادرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد بناءً على البيانات والاتجاهات التاريخية

الحل الذي تبحث عنه أكثر من قصير المدى إدارة تكنولوجيا المعلومات . يجب أن تكون برمجيات إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات قادرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد بناءً على البيانات والاتجاهات التاريخية إدارة التغيير: ابحث عن حلول البنية التحتية لمراكز البيانات التي تبسط عمليات التغيير. تشمل الميزات هنا ما يلي برنامج الأتمتة وميزات إعداد التقارير التي تقلل المهام اليدوية وتتبع الامتثال

ابحث عن حلول البنية التحتية لمراكز البيانات التي تبسط عمليات التغيير. تشمل الميزات هنا ما يلي برنامج الأتمتة وميزات إعداد التقارير التي تقلل المهام اليدوية وتتبع الامتثال سهولة الاستخدام وقابلية التوسع: لقد رأيت الشركات تزدهر بسرعة، ويجب أن تتكيف برمجيات إدارة معلومات مركز البيانات (DCIM) مع هذه التغييرات. اختر حلولاً بديهية وسهلة الاستخدام تستوعب التغييرات في تصميم مركز البيانات لديك

بالإضافة إلى هذه الميزات الرئيسية، أتأكد من أن برنامج DCIM يوفر دعمًا قويًا للعملاء ويمكنه التكامل مع منصات إدارة تكنولوجيا المعلومات الخارجية.

أفضل 12 برنامج DCIM للاستخدام في عام 2024

بعد بحث مستفيض، إليك أفضل 12 برنامجاً لإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات:

1. Device42

via الجهاز42 Device42 هو حل DCIM بدون وكيل معروف بقدراته القوية في الاكتشاف التلقائي. يأتي هذا البرنامج على رأس قائمتي بسبب ميزات التعيين والتتبع الشاملة التي يتميز بها.

يركز Device42 على حوكمة تكنولوجيا المعلومات عبر بيئات مراكز البيانات المعقدة. تكمن قوته في الإدارة التفصيلية للأصول والتكاملات الشاملة مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة، مما يثبت أنه مفيد لمشغلي مراكز البيانات.

أفضل ميزات Device42:

يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء اليدوية من خلال أداة الاكتشاف الآلي لمعلومات أصول تكنولوجيا المعلومات واسترجاع الوثائق

يوفر معلومات فورية عن صحة البنية التحتية من خلال مستودعه المركزي الشامل

تبسيط مهام سير العمل من خلال التكامل السلس مع العديد من أدوات إدارة تكنولوجيا المعلومات، مثل حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة CMDB

قيود Device42:

عمليات الإعداد والتهيئة الأولية المعقدة تجعل عملية التبني عملية واسعة النطاق

مجموعة ميزات واسعة النطاق وعمق الوظائف تأتي مع منحنى تعليمي حاد

محدودية ميزات إعداد التقارير مقارنة ببرامج DCIM الأخرى

تسعير Device42:

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات جهاز 42:

G2: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.9/5 (60 تقييمًا)

2 . iTRACS DCIM

via

Business Wire

10. Sunbird DCIM

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Sunbird DCIM_

Sunbird DCIM هو الحل البرمجي الأنسب لـ إدارة الطاقة. وتمتد ميزاته الشاملة لتشمل تتبع الاستهلاك في الوقت الفعلي والتشغيل الآلي لمعالجة الانقطاعات المحتملة.

يقدم البرنامج جميع ميزاته في واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. يتضمن Sunbird DCIM أيضًا المراقبة البيئية وتحليل وقت التشغيل والإدارة.

أفضل ميزات برنامج Sunbird DCIM:

يوفر رؤى فورية حول صحة مركز البيانات وأدائه

يعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المساحة والطاقة والتبريد من خلال النمذجة التنبؤية وتحليل السيناريوهات

يتتبع دورة حياة جميع المعدات، بما في ذلك أصول تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية للتبريد

قيود نظام إدارة معلومات مركز البيانات (DCIM) من Sunbird:

يقتصر التركيز إلى حد كبير على استهلاك الطاقة

غالبًا ما تتطلب عمليات التكامل تطويرًا مخصصًا

الأسعار مرتفعة بالنسبة لأولئك الذين لا يركزون بشكل كبير على استهلاك الطاقة

تسعير نظام إدارة معلومات الطائر الشمسي المدمج (DCIM):

مراقبة إدارة معلومات الطاقة في وحدة إدارة معلومات الطاقة (DCIM): 5.50 دولار شهرياً لكل عقدة

5.50 دولار شهرياً لكل عقدة dcTrack DCIM العمليات: 17.50 دولار/شهرًا لكل عقدة

17.50 دولار/شهرًا لكل عقدة باقة حزمة حزمة DCIM: 25.65 دولار/شهرًا لكل عقدة

تصنيفات ومراجعات طائر الشمس DCIM:

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

11. Cormant-CS DCIM

via

Cormant_

Cormant-CS هو حل برمجي يركز على التنقل في إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات. ويتفوق هذا الحل في إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لمراكز البيانات، ويمتد هذا التخصص ليشمل رؤى في الوقت الفعلي حول استخدام المساحة واستهلاك الطاقة والظروف الحرارية.

يُعد Cormant-CS الحل المفضل لدى الشركات التي تسعى إلى زيادة كفاءة مراكز البيانات والتخطيط للنمو المستقبلي.

أفضل ميزات Cormant-CS DCIM:

يسهّل التخطيط والإدارة البديهية من خلال تمثيلات ثلاثية الأبعاد مفصلة ودقيقة لبيئات مراكز البيانات

يبسط عمليات التغيير ويضمن الامتثال لسير العمل والموافقات الآلية

يوفر أدوات قوية لتحليل وتكييف استراتيجيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي

القيود الخاصة بـ Cormant-CS DCIM:

يأتي مع وقت طويل للتنفيذ والنشر

إتقان الوظائف والميزات الكاملة لنظام Cormant CS يتطلب منحنى تعليمي طويل

خيارات التسعير لا تناسب المؤسسات الصغيرة

تسعير Cormant-CS DCIM:

اشتراك حزمة المبتدئين: يبدأ من 7,200 دولار في السنة

يبدأ من 7,200 دولار في السنة حزمة المبتدئين الدائمة: تبدأ من 13,999 دولارًا أمريكيًا

تبدأ من 13,999 دولارًا أمريكيًا الحلول التي تتجاوز 1500 أصل: أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات كورمانت-سي إس ديسيم:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

12. فيرتيف تريليس

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Vertiv_

تقدم Vertiv Trellis حلول برمجيات DCIM التي تركز على زيادة الكفاءة ووقت التشغيل إلى أقصى حد. يتخصص البرنامج في أنظمة مخصصة مثل Environet™ و Environet™ Alert.

يوفر Vertiv Trellis مراقبة شاملة في الوقت الفعلي وتخطيطًا شاملًا للقدرات، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى تحسين إدارة الطاقة لديها.

أفضل ميزات Vertiv Trellis:

يوفر الكشف الاستباقي عن المشكلات والاستجابة السريعة للمشاكل المحتملة من خلال المراقبة المباشرة

يحدد مجالات إهدار الطاقة ويساعد على تنفيذ استراتيجيات تحسين البيئة والتكلفة من خلال لوحات المعلومات المرئية

القيود المفروضة على Vertiv Trellis:

أنظمة الطرف الثالث المعقدة وتكامل الأدوات

قد تختلف مستويات الدعم واستجابته باختلاف مستويات الدعم واستجابته اعتمادًا على الحل المحدد الذي تم اختياره

تسعير Vertiv Trellis:

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فيرتيف تريلس:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

## أدوات إدارة مركز البيانات الأخرى

تعد برامج DCIM المتخصصة ضرورية لتعزيز البنية التحتية والكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، يمكن لأداة قائمة على المشاريع، مثل ClickUp، أن تغير قواعد اللعبة، خاصةً في مواءمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع الأعمال الأوسع نطاقاً.

بفضل ميزاتها الشاملة, انقر فوق يركز على تبسيط سير العمل وتعزيز التعاون.

هذه القدرات ضرورية لإدارة البنية التحتية بفعالية. كما أنها تساعد الشركات على إدارة تكنولوجيا المعلومات والعمليات الأخرى، مثل إدارة علاقات العملاء والموارد البشرية.

إليك كيفية عمل ClickUp كأداة لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات لتحسين العمليات والقدرات وصحة البنية التحتية:

تعزيز الكفاءة من خلال إدارة المهام

مع رؤى DCIM في الوقت الفعلي، من الضروري إغلاق المهام الحلقية التي تنبثق منها، مثل وقت التعطل المخطط له والترقيات. تقدم ClickUp مجموعة شاملة من ميزات إدارة المهام لتسهيل ذلك.

إنشاء المهام وتفويضها وتتبعها بسلاسة لإدارة التغيير بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام النقر فوق المهام هي ميزة إدارة المهام، وهي مثالية لمعالجة أي تغييرات تطرأ على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وهي تساعد على تبسيط تنفيذ المهام وتتبعها من خلال ميزات إنشاء المهام والتفويض الفوري.

تسهّل مهام ClickUp Tasks أيضًا إدارة التغيير من خلال التصور المباشر لتقدم المهام. يؤدي ذلك إلى بناء بيئة تكنولوجيا معلومات قابلة للمساءلة والتقدم.

تبسيط العمليات باستخدام أطر عمل موحدة

قد تصبح إدارة الصيانة الروتينية وجدولة المشاريع مملة ومتكررة. لهذا السبب فإن وجود إطار عمل لتبسيط جميع المهام التشغيلية أمر بالغ الأهمية.

يتميز ClickUp بمجموعة من قوالب تكنولوجيا المعلومات لتوحيد عملياتك التجارية.

خطة مشروع مركز بيانات ClickUp الخاص بـ ClickUp

قالب خطة مشروع مركز بيانات ClickUp هو الحل المفضل لدي لتبسيط جميع المشاريع المرتبطة ب خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات . كما أنه يساعد على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقدرة التخطيط ومواءمة الإجراءات مع أهداف تكنولوجيا المعلومات.

تساعد ميزات القالب الخاصة بالسباقات السريعة والمراحل الرئيسية في تقسيم المشاريع إلى مراحل يمكن إدارتها. كما يتضمن أيضًا طرق عرض مثل خارطة طريق الترحيل وجانت المشروع لتخصيص الموارد بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي منصة ClickUp على ميزات التعاون المباشر لتعزيز العمل الجماعي والمساءلة.

تعزيز التعاون مع أدوات التواصل

عندما تسلط أدوات إدارة معلومات التجهيز والإدارة الرقمية للبنى التحتية الضوء على التغييرات في استخدام الطاقة وتدفق البيانات، فمن الضروري تحديث جميع أصحاب المصلحة. في هذه المرحلة، يجب ألا تكون أدوات التواصل على بعد أكثر من نقرة واحدة.

يحتوي ClickUp على أداة مخصصة لإحاطة أصحاب المصلحة وفرق الاختناقات لاتخاذ إجراءات سريعة.

تعزيز التواصل السلس داخل فرق تكنولوجيا المعلومات وتمكين حل المشكلات بسرعة باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat هي ميزة اتصال ممتازة لمشاركة المعلومات الاستباقية. عندما يحين وقت مشاركة التقارير وبدء المهام، تضمن هذه الأداة أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

يأتي ClickUp Chat مزوداً بخاصية وضع العلامات الفورية وميزات غنية بالعلامات. وتساعدك على التأكيد الفوري على أولوية تحديثات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك وتمرير كل تحديث من التحديثات إلى أصحاب المصلحة المعنيين. كما تتيح لك إنشاء المهام داخل الدردشة وتفويضها.

دمج الرؤى مع لوحات المعلومات

يشارك برنامج DCIM رؤى حول صحة تكنولوجيا المعلومات وحالة مركز البيانات. لكن لوحة المعلومات التحليلية هي الأفضل لتصور كيفية ارتباط هذه التغييرات في تكنولوجيا المعلومات بمشاريع عملك.

تساعد أدوات التصور في ClickUp على ضمان مشاركة الرؤى بسرعة وسهولة.

الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لعمليات تكنولوجيا المعلومات وتقدم المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

لأولئك الذين يرغبون في تخصيص مقاييس تكنولوجيا المعلومات باستخدام التصورات, ClickUp Dashboards خيارًا مثاليًا.

بفضل أداة إدارة مركز البيانات المتكاملة، تنقل ClickUp Dashboards رؤى في الوقت الفعلي. يمكنك بسهولة تصور الرسوم البيانية والمخططات البيانية حول استهلاك الطاقة وبيانات استخدام الخادم، مما يساعدك في الحصول على نبض البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأكملها في لمحة واحدة.

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards أيضًا تحويل أي رؤية إلى مهمة. يتيح هذا النهج لفرق تكنولوجيا المعلومات البدء في معالجة أي ثغرات في البنية التحتية على الفور.

أتمتة إعداد التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي

يولد برنامج DCIM بيانات هائلة. تقدم ClickUp للشركات حلاً مخصصاً بالذكاء الاصطناعي لضمان استخدام بيانات برنامج DCIM إلى أقصى إمكاناته.

الإستفادة من الذكاء الاصطناعي وأتمتة مهام إعداد التقارير الروتينية وسير العمل مع ClickUp Brain ClickUp Brain هو الأداة المثالية للشركات التي تتطلع إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية. يناسب هذا البرنامج تمامًا تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بدءًا من الملخصات الفورية إلى استراتيجيات التحسين.

يتيح لك ClickUp Brain أيضًا التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد بناءً على اتجاهات الاستخدام. وهو يُمكّن الشركات من إنشاء ملخصات المشاريع على الفور من أحدث رؤى إدارة معلومات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات DCIM ويساعدك على تتبع صحة تكنولوجيا المعلومات من خلال تقاريره ورؤاه الآلية.

ولتعزيز هذه الميزات، يتميز ClickUp أيضاً بحل مخصص لإدارة تكنولوجيا المعلومات لتبسيط عملياتك.

إدارة أعباء العمل، وتبسيط مهام إدارة التغيير، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك باستخدام ClickUp IT PMO ClickUp IT PMO هو حل إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات المثالي لتحويل رؤى إدارة معلومات إدارة المشاريع إلى مهام مباشرة وتحسينات محتملة.

يقلل IT PMO من المهام اليدوية على الفور من خلال سير العمل الآلي وإعداد التقارير. يوفر تخصيص الموارد في الوقت الفعلي وإدارة المهام لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب. يقوم ClickUp IT PMO أيضاً بتنظيم بياناتك من خلال التخزين السحابي المركزي، مما يوفر وصولاً فورياً إلى جميع ميزات النظام الأساسي.

أفضل ميزات ClickUp:

تبسيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات المعقدة إلى مراحل يمكن التحكم فيها من خلال إدارة المهام الشاملة

قم بأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات الروتينية وتوليد رؤى فورية وزيادة الكفاءة التشغيلية باستخدام ClickUp Brain

تصوّر التقدم المحرز في الصيانة وتخصيص الموارد من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

تسهيل التواصل والتعاون السلس بين فرق تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة باستخدام ClickUp Chat

التكامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات الشائعة وبرامج DCIM لإنشاء نظام بيئي موحد لإدارة المشاريع

قيود ClickUp:

قد يستغرق بعض الوقت لتعلم جميع ميزاته

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تواصل مع المبيعات للحصول على حل مخصص

: تواصل مع المبيعات للحصول على حل مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

## إدارة البنية التحتية مع ClickUp: 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

يساعد برنامج DCIM الشركات على تحسين أصول تكنولوجيا المعلومات واستخدام موارد البنية التحتية بشكل أفضل. فالخيارات الـ 12 التي قمنا بتغطيتها، بالإضافة إلى أداة إدارة المشاريع، تجعل تكييف استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها سلساً.

وبفضل لوحات المعلومات المباشرة وتخطيط السعة بالذكاء الاصطناعي، يُعد ClickUp خياراً رائعاً لدمج إدارة معلومات البنية الأساسية المباشرة في أعمالك.

لذا، لا تنتظر! اشترك مع ClickUp اليوم!