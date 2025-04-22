11 نموذجًا مجانيًا لمقياس ليكرت في Word و ClickUp

أنت مدير منتجات تطلق تطبيقًا جديدًا. لقد أمضيت ساعات لا حصر لها في صياغة تجربة مستخدم سلسة، ولكن كيف تعرف ما إذا كان المستخدمون راضون؟

استخدم مقياس ليكرت. يمكن لهذه الأداة تحويل التعليقات الغامضة إلى بيانات قابلة للقياس. سواء كنت تقيس رضا العملاء أو مشاركة الموظفين أو التعليقات على المنتجات، يمكن لمقياس ليكرت المصمم جيدًا أن يكشف عن آراء المشاركين في الاستطلاع ودوافعهم ومشاعرهم العامة التي لا يمكن أن تكشفها الأسئلة البسيطة التي تتطلب إجابة بنعم أو لا.

ومع ذلك، قد يكون إنشاء أسئلة فعالة بمقياس ليكرت مهمة شاقة. وهنا يأتي دورنا.

تسرد هذه المدونة 11 نموذجًا مجانيًا لمقياس ليكرت تجعل إجراء الاستطلاعات أسهل وأكثر فعالية. وهي مصممة لمساعدتك في طرح الأسئلة الصحيحة والحصول على إجابات قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات مستنيرة.

ما هي قوالب مقياس ليكرت؟

قوالب مقياس ليكرت هي أطر عمل مصممة مسبقًا تساعد المعلمين والباحثين ومتخصصي الموارد البشرية ومصممي الاستطلاعات على إنشاء استطلاعات فعالة بسرعة باستخدام مقاييس ليكرت.

مقياس ليكرت، الذي سمي على اسم عالم النفس رينسيس ليكرت، هو إطار عمل يقدم عادةً عبارة ويطلب من المستجيبين تقييم مستوى موافقتهم أو عدم موافقتهم على مقياس متعدد النقاط.

يتميز استطلاع مقياس ليكرت بمجموعة من الردود تتراوح بين طرفين متناقضين على مقياس نفساني، بما في ذلك خيار محايد.

فيما يلي مثال على سؤال مقياس ليكرت: ما مدى رضاك عن الخدمة المقدمة من [العلامة التجارية، القسم، وكيل الخدمة]؟ سيُطلب من المشارك في الاستطلاع اختيار إجابة من مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط: راضٍ جدًا راضٍ إلى حد ما غير راضٍ ولا غير راضٍ (محايد) غير راضٍ إلى حد ما غير راضٍ جدًا

يعد نموذج استطلاع مقياس ليكرت ضروريًا لإنشاء تنسيق منظم لجمع الردود على أسئلة أو عبارات الاستطلاع النوعية. فهو يتيح جمع البيانات النوعية والكمية بسرعة واتساق وحياد وكفاءة.

الميزات الرئيسية لمقياس ليكرت

خيارات الإجابة القياسية : عادةً ما يتضمن نموذج استطلاع مقياس ليكرت إجابات محددة مسبقًا، مثل "أختلف تمامًا" إلى "أوافق تمامًا"، غالبًا على مقياس من 5 أو 7 نقاط

عبارات قابلة للتخصيص : يمكنك تخصيص العبارات أو الأسئلة المتعلقة بالموضوع الذي يتم البحث عنه

تصميم متسق : أسئلة مقياس ليكرت وخيارات الإجابة مبنية بشكل موحد، مما يضمن سهولة التحليل والمقارنة بين الإجابات

جمع البيانات: يسهل جمع المواقف أو الآراء أو التصورات للمستجيبين بشكل منهجي

يستخدم الباحثون والممارسون قوالب مقياس ليكرت لتبسيط عملية تصميم الاستبيانات وضمان معدلات الاستجابة والتوحيد.

ما الذي يجعل نموذج مقياس ليكرت جيدًا؟

يعد نموذج مقياس ليكرت الجيد ضروريًا لجمع بيانات دقيقة وقابلة للتنفيذ. يجب أن يوفر خيارات إجابة متوازنة تتراوح بشكل متساوٍ بين الإيجابية والسلبية.

فيما يلي الميزات التي تميز نموذج مقياس ليكرت:

خيارات إجابة واضحة : يجب أن يستخدم مقياس ليكرت الجيد مجموعة متوازنة من الخيارات (على سبيل المثال، 5-7 نقاط على مقياس ليكرت) من طرف إلى آخر، مع وجود وسط محايد، في الحالة المثالية

العبارات ذات الصلة : يجب أن تضمن أن العبارات أو أسئلة مقياس ليكرت محددة ومتعلقة مباشرة بالموضوع، وتجنب الغموض

تنسيق متسق : يجب أن يحافظ النموذج على تنسيق موحد لجميع أسئلة مقياس ليكرت من أجل الاتساق وسهولة التحليل

سهل الفهم : يجب أن تكون الإجابات مباشرة حتى يتمكن المشاركون من تفسيرها والإجابة عليها بدقة

قابل للتطوير: يجب أن يكون تصميم القوالب مرنًا، بحيث يسهل تعديله وفقًا لاحتياجات الاستطلاع

بفضل هذه العناصر، سيساعدك نموذج مقياس ليكرت في التقاط الآراء الدقيقة بشكل فعال وتوفير بيانات موثوقة للتحليل.

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قوالب مقياس ليكرت المجانية

فيما يلي قائمة تضم 11 نموذجًا مجانيًا لمقياس ليكرت لتختار من بينها:

1. قالب مقياس ليكرت من ClickUp

تنزيل هذا النموذج قم بإنشاء استطلاعات العملاء وتتبعها وتحليلها في مكان واحد باستخدام نموذج ClickUp Likert Scale Beginner Template

قالب ClickUp Likert Scale Beginner مثالي لأولئك الجدد في تصميم الاستطلاعات.

إنه يبسط إنشاء استطلاعات مقياس ليكرت وتتبعها وتحليلها، مما يجعلها سهلة الوصول والاستخدام.

القالب سهل الاستخدام للمبتدئين لأنه يمكنك تخصيص استطلاعك بخطوات بسيطة—أدخل أسئلتك وخيارات المقياس. يمكنك مشاركة استطلاعك بسهولة وجمع الردود دون عناء، ويمكنك تحليل البيانات بسرعة لفهم اتجاهات التعليقات وأنماطها.

تتبع تقدم الاستطلاع باستخدام حالات سهلة مثل "مفتوح" و"مكتمل". استخدم أدوات ClickUp لإدارة التعليقات باستخدام التعليقات والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

إليك كيفية البدء:

حدد أسئلتك: استخدم ClickUp Docs لتلخيص استبيان مقياس ليكرت بسهولة تصميم المقياس: أنشئ مهام لإعداد قيم المقياس ببضع نقرات إعداد الاستطلاع: تنظيم الأسئلة والمقاييس في عرض لوحة ClickUp جمع البيانات: أتمتة جمع البيانات وتحليلها لتبسيط العملية تفسير النتائج: استخدم المعالم لتتبع التقدم والرؤى بسلاسة

إن إنشاء مقياس ليكرت وإدارة تعليقات العملاء أو الموظفين لم يكن أسهل من هذا!

2. قالب مقياس ليكرت البسيط من ClickUp

تنزيل هذا النموذج قم بإجراء استطلاعات مقياس ليكرت وتحليل التعليقات بسهولة باستخدام نموذج مقياس ليكرت من ClickUp

قالب مقياس ليكرت من ClickUp هو أداتك المثالية لإنشاء استطلاعات مقياس ليكرت دقيقة وفعالة على الفور!

فيما يلي مثال على كيفية تسهيل جمع البيانات باستخدام هذا النموذج متعدد الاستخدامات:

إعداد سهل: أدخل أسئلة استطلاع ليكرت وخيارات الإجابة

الحقول المخصصة: استخدم الحقول الخاصة بالقسم والبريد الإلكتروني والهاتف ومقياس التقييم لالتقاط التفاصيل الأساسية وتخصيص الاستطلاع للحصول على رؤى أعمق

مقياس تقييم مرن: خصص حقول التقييم الثلاثة من 1 إلى 5 لتلائم احتياجاتك من التعليقات. اضبط مقياس ليكرت حسب الحاجة للحصول على البيانات الدقيقة التي تريدها

تسجيل النقاط بشكل مبسط: استخدم قائمة المراجعة المدمجة لتسجيل النقاط وتقييم وضع المنتج بسهولة

شارك استطلاع مقياس ليكرت مع فريقك أو عملائك، وشاهد كيف تجمع رؤى قابلة للتنفيذ تدفعك نحو النجاح!

3. نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp

تنزيل هذا النموذج يمكنك التقاط ردود العملاء وتقييمها بسرعة باستخدام نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp

أحد أكبر التحديات التي يواجهها الباحثون أو مصممو الاستطلاعات لفرق المنتجات هو معرفة ما إذا كان عملاؤهم راضين واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتغيير المنتجات وفقًا لذلك.

لطالما كان جمع التعليقات حول رضا العملاء أمرًا صعبًا، ولكن نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp يبسط هذه العملية.

تم تصميم هذا النموذج لتبسيط إنشاء استطلاعات مقياس ليكرت وإدارتها وتحليلها لجمع معلومات قيمة عن العملاء. كما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين منتجاتك وخدماتك.

لماذا يعمل هذا النموذج؟

إنشاء فعال : صمم استطلاعات مخصصة بسهولة للحصول على التعليقات التي تحتاجها

ردود سريعة : وزع استطلاعاتك واجمع الردود بسهولة

رؤى قابلة للتنفيذ : حلل البيانات لتحديد الاتجاهات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين

الحالات المخصصة : تتبع التقدم باستخدام حالات مثل "مفتوح" و"مكتمل"

الحقول المخصصة : اجمع تعليقات مفصلة باستخدام حقول الفائدة والوضوح والحل

طرق عرض مخصصة: قم بإدارة استطلاعات مقياس ليكرت باستخدام طرق عرض مثل عرض المستجيبين وعرض نموذج الاستطلاع وعرض تقييم المعرفة وعرض ابدأ من هنا

باستخدام نموذج استبيان رضا العملاء من ClickUp، يمكنك تبسيط عملية جمع التعليقات وإجراء تحسينات تستند إلى البيانات دون عناء.

4. نموذج استبيان ملاحظات المنتج من ClickUp

تنزيل هذا النموذج افهم احتياجات العملاء جيدًا باستخدام نموذج استبيان ملاحظات العملاء على المنتج من ClickUp

إذا كنت مستخدمًا ألفا أو بيتا أو مستخدمًا قديمًا للمنتج، فلا بد أنك تلقيت استبيان مقياس ليكرت هذا في صندوق الوارد أو في إشعارات التطبيق.

ربما طلبت منك هذه الأدوات تقييم ميزات مختلفة على مقياس تقييم ووصف شعورك تجاه المنتج. استطلاعات مقياس ليكرت هذه هي استطلاعات تعليقات المنتج.

يمكن أن تساعدك في الحصول على رؤى قيمة حول تجارب عملائك. يمكنك إطلاق مثل هذه الاستطلاعات بسرعة باستخدام نموذج استطلاع آراء العملاء حول المنتج من ClickUp.

يبسط هذا النموذج عملية جمع التعليقات وتحليلها، مما يجعله مثاليًا لتحسين منتجك وزيادة رضا العملاء.

استخدم هذا النموذج لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في المنتج وتحسين تجربة المستخدم، وجمع تعليقات مفيدة بسرعة ودقة، واستخدام نتائج استطلاع مقياس ليكرت لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تطوير المنتج.

إليك الميزات التي ستعجبك:

الحالة المخصصة: تتبع تقدم الاستطلاع من خلال الحالات "قيد المراجعة" و"تمت المراجعة" و"قيد المراجعة"

الحقول المخصصة: إدارة التعليقات باستخدام حقول للرضا العام ومدة الاستخدام والمزيد

طرق عرض قابلة للتخصيص: استفد من طرق العرض مثل الرضا العام وتقييمات المنتجات وتقديم الاستبيانات للحصول على بيانات منظمة

5. نموذج استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp

تنزيل هذا النموذج احصل على رؤى حول شعور فريقك باستخدام نموذج استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp

لنفترض أنك متخصص في الموارد البشرية وتريد إجراء استطلاع للموظفين لتقييم مستوى مشاركتهم. في هذه الحالة، يمكنك استخدام نموذج استطلاع مشاركة الموظفين من ClickUp لإجراء استطلاع سريع وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مكان عملك.

يتيح لك هذا النموذج تبسيط عملية جمع تعليقات الموظفين وتحليل العمليات وقياس رضا الموظفين وفهم ثقافة شركتك.

سيساعدك استخدام نموذج مقياس ليكرت هذا على اكتشاف المجالات التي تحتاج إلى تحسين في مكان عملك والتي يمكن أن تساعد في تحسين الرضا الوظيفي. يمكنك أيضًا التعرف على وجهات نظر الموظفين وأهدافهم واحتياجاتهم وتعديل سياسات الموظفين وفقًا لذلك.

إليك الأسباب التي تجعل كل فريق إدارة المواهب والموارد البشرية بحاجة إلى هذا النموذج لقياس مشاركة الموظفين:

رؤى قابلة للتنفيذ : احصل على رؤية واضحة لرضا الموظفين ومشاركتهم

استطلاعات قابلة للتخصيص : صمم استطلاعات مخصصة بأسئلة تناسب احتياجات مؤسستك

تعليقات في الوقت الفعلي : اجمع آراء الموظفين على أي جهاز على الفور

الحالات المخصصة : تتبع تقدم الاستطلاع باستخدام حالات مثل "مكتمل" و"قيد المراجعة" و"للمراجعة"

الحقول المخصصة : احصل على تعليقات مفصلة باستخدام 32 سمة، بما في ذلك عدالة الأجر، والإجازات المدفوعة الأجر، والتقدم الوظيفي

طرق عرض مخصصة: قم بإدارة التعليقات بكفاءة من خلال طرق عرض مثل "جميع الإرسالات" و"تعليقات القسم" و"تعليقات الفريق" و"دليل البدء"

استفد من هذا النموذج لمعرفة كيفية التفاعل مع الموظفين بشكل أفضل وتحسين ثقافة مؤسستك.

6. نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp

إذا كنت تريد معرفة رأي موظفيك في الإدارة وثقافة شركتك والرواتب والمزايا، فإن نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

تنزيل هذا النموذج استخدم نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp لتتبع مشاعر الموظفين

تحتاج إلى حلقة تغذية راجعة في مؤسستك لتسهيل التواصل المنظم الذي سيساعد المديرين على تقديم ملاحظات متسقة، وتشجيع الموظفين على تحمل مسؤولية الأداء، وتعزيز المناقشات المفتوحة والصادقة والتقدير.

هذا هو النموذج الوحيد الذي تحتاجه لأنه يساعدك في:

جمع التعليقات بكفاءة : اجمع بسرعة المدخلات القيمة من الموظفين

تتبع المشاعر : استخدم تصورات متقدمة لرصد مشاعر الموظفين بمرور الوقت

تعزيز الشفافية : بناء الثقة والتواصل المفتوح بين الموظفين والإدارة

الحالات المخصصة : تتبع تقدم التعليقات باستخدام حالات مثل "مفتوح" و"مكتمل"

الحقول المخصصة : احصل على تعليقات مفصلة باستخدام سمات مثل قيمة التعليقات وفرص التطوير وثقافة الشركة

طرق عرض مخصصة: يمكنك الوصول إلى التعليقات بكفاءة من خلال طرق عرض مثل قائمة جميع المستجيبين وقائمة الردود وجدول استبيان تعليقات الموظفين ولوحة البداية

باستخدام نموذج تعليقات الموظفين من ClickUp، يمكنك اكتشاف آراء موظفيك عنك على الفور وإجراء التحسينات اللازمة.

7. نموذج نموذج تعليقات ClickUp

يعد نموذج نموذج تعليقات ClickUp مثاليًا للأقسام التي ترغب في جمع رؤى من خلال العملاء والشركاء وأبحاث المستخدمين.

تنزيل هذا النموذج اجمع بيانات مفيدة باستخدام نموذج نموذج تعليقات ClickUp

يمكنك استخدام هذا النموذج لتوفير منصة للعملاء للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم. إن طلب التعليقات بشكل نشط يحسن ولاء العملاء ويوفر تعليقات لتحسين منتجاتك وخدماتك. يمكنك أيضًا تحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام ووضع استراتيجيات مركزة.

تتيح لك أداة تعليقات العملاء هذه جمع معلومات العملاء وإدارتها في مكان واحد، وفهم نبض العملاء.

يتيح هذا النموذج ما يلي:

استطلاعات قابلة للتخصيص : صمم استطلاعات مخصصة لتلبية احتياجات عملائك

جمع البيانات بكفاءة : اجمع تعليقات مفيدة من جميع الجوانب لتوجيه قرارات المنتج

تحليل سريع : حدد بسرعة الاتجاهات والرؤى من ردود الاستبيان

الحالات المخصصة : تتبع تقدم التعليقات باستخدام حالات مثل "مكتمل" و"مطلوب"

الحقول المخصصة : التقط معلومات مفصلة باستخدام سمات مثل مزود الخدمة وتاريخ الشراء ومستوى العميل والتقييم العام واقتراحات التحسين لحفظ تعليقات العملاء

طرق عرض مخصصة : يمكنك الوصول إلى بيانات التعليقات من خلال عرض قائمة التوصيات العامة، وعرض قائمة "ابدأ من هنا"، وعرض جدول التعليقات، وعرض جدول تقييم المزودين، وعرض لوحة التوصيات العامة، وعرض لوحة التعليقات

إدارة المشاريع: حسّن تتبع التعليقات من خلال لوحة تحكم قوية لتتبع الوقت وميزات وعلامات قابلة للتخصيص وتنبيهات مفيدة للتبعية وإشعارات عبر البريد الإلكتروني والمزيد!

حسّن إدارة التعليقات باستخدام نموذج التعليقات!

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8. قالب مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط في Microsoft Word بواسطة TemplateLAB

عبر TemplateLAB

يعد نموذج مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط من TemplateLab خيارًا متعدد الاستخدامات إذا كنت ترغب في طباعته ومشاركته مع المشاركين في الاستطلاع شخصيًا.

يمكنك تنزيل الاستبيان المصمم بشكل جمالي في تنسيقات مختلفة، مثل مستندات Microsoft Word وشرائح Microsoft PowerPoint وملفات Adobe Photoshop.

قم بتحرير الملف وفقًا لمتطلباتك.

شاركه مع المشاركين في الاستطلاع عبر مختلف قنوات البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية أو الرسائل الشخصية لجمع البيانات وتحليلها.

9. قالب مقياس ليكرت فارغ في Microsoft Word من TemplateLAB

عبر TemplateLAB

على عكس النموذج السابق، فإن قسم الأسئلة في نموذج مقياس ليكرت الفارغ من TemplateLAB فارغ، ومن هنا جاءت تسميته.

لذلك يمكنك إنشاء أسئلة من البداية أو حتى أثناء إجراء مقابلة فردية وجمع التعليقات.

هذا النموذج ممتاز لمتخصصي الموارد البشرية وعلماء النفس الذين يجرون جلسات فردية.

مثل النموذج السابق، يمكنك تنزيل الاستبيان المصمم بشكل جمالي في العديد من الأشكال، مثل مستندات Microsoft Word وشرائح Microsoft PowerPoint وملفات Adobe Photoshop وملفات PDF.

11. نموذج استبيان رضا الطلاب من Formplus

عبر Formplus

هل أنت عضو هيئة تدريس أو مدرس في مؤسسة أو مدرسة؟ احصل على رؤى قيمة حول رضا الطلاب باستخدام نموذج استبيان رضا الطلاب المخصص من Formplus.

يستخدم هذا النموذج مقياس ليكرت المكون من 4 نقاط لمساعدة مسؤولي المدارس أو الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في المؤسسات التعليمية على تقييم كل شيء بدءًا من جودة المناهج الدراسية إلى السلامة في الحرم الجامعي. يمكنك بسهولة جمع تعليقات الطلاب وتحليلها لتحسين معايير مؤسستك وخدماتها.

إليك كيف يستفيد المتخصصون في مجال التعليم من هذا النموذج:

الاستجابة السريعة : عزز إعادة تسجيل الطلاب من خلال الاستجابة الفعالة للتعليقات — امنح حق الوصول الإداري لضمان اتخاذ إجراءات سريعة بشأن الاقتراحات وتحسين مشاركة الطلاب

إشعارات تلقائية : أرسل تحديثات تلقائية عبر البريد الإلكتروني للطلاب والموظفين لإبقائهم على اطلاع. قم بتأكيد إرسال الاستبيانات، وتأكيد تلقي التعليقات، وإخطار الموظفين بالردود الجديدة لاتخاذ الإ

إرسال مرن : اقبل مستندات وصور إضافية للحصول على تعليقات مفصلة. ضع حدودًا لحجم الملفات وتنسيقاتها لإدارة عمليات الإرسال بكفاءة

نطاق فرعي مخصص : استضف استطلاعك على نطاق فرعي مخصص لسهولة الوصول إليه وتعزيز مصداقيته. قم بتخصيص عنوان URL ليعكس اسم مؤسستك وجعله سهل التذكر للطلاب

تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة: يضمن هذا النموذج المتوافق مع الأجهزة المحمولة أن الطلاب يمكنهم مشاركة آرائهم بسهولة على أي جهاز، مما يخلق تجربة تعليقات سلسة

ابدأ في تحسين عروض مؤسستك اليوم باستخدام نموذج استبيان رضا الطلاب من Formplus. اجمع الأفكار، واتخذ الإجراءات بناءً على التعليقات، واجعل مؤسستك تبرز عن غيرها!

12. نموذج تقييم التدريب من Formplus

عبر Formplus

هل أنت مدير تدريب أو متخصص في الموارد البشرية؟ طور برامج التدريب الخاصة بك باستخدام نموذج تقييم التدريب من Formplus! يساعدك استبيان ليكرت المكون من 5 نقاط على الحصول على تعليقات شاملة حول جلسات التدريب والمحتوى والتقديم والرضا العام.

لماذا يحب المدربون هذا النموذج؟

دعوات بريد إلكتروني مخصصة: أرسل الدعوات بسهولة عن طريق إضافة عناوين البريد الإلكتروني أو استيرادها. تتبع الردود المعلقة وتجنب التكرار لتبسيط عملية جمع التعليقات

حقول نموذج متعددة الاستخدامات: تساعد حقول السحب والإفلات في إنشاء النماذج بسهولة. استخدم حقول التقييم والآلات الحاسبة لقياس أداء المدرب وحساب الدرجات. أضف منطقًا شرطيًا لتخصيص أسئلة المتابعة بناءً على الإجابات

سير العمل والموافقات: قم بإعداد عمليات الموافقة لمراجعة طلبات التدريب والأذونات. هذا مثالي لإدارة تعليقات الموظفين وطلباتهم بكفاءة

التقييم التعاوني: ادعُ أعضاء فريق الموارد البشرية والإدارة للتعاون في التقييمات. اجمع الأفكار من مختلف الأقسام لتحسين التدريب

تقييمات فعالة: استخدم مجموعة متنوعة من خيارات التقييم — المقاييس أو النجوم أو القلوب أو الوجوه المبتسمة — للحصول على تعليقات مفصلة حول جوانب تدريبية محددة وفهم المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التركيز أو التعديل

ابدأ باستخدام النموذج واجمع رؤى قابلة للتنفيذ اليوم!

تبسيط الاستطلاعات باستخدام قوالب مقياس ليكرت للتصنيف

تعد قوالب مقياس ليكرت القابلة للتخصيص مثالية لإنشاء استطلاعات منظمة وغير متحيزة مع جمع بيانات متسقة. تساعد هذه القوالب الباحثين والمعلمين ومتخصصي الموارد البشرية وغيرهم على تبسيط عملية التصميم وضمان توحيد الردود.

استفد من قوالب مقياس ليكرت القابلة للتخصيص بالكامل من ClickUp اليوم واجعل عملية الاستطلاع أكثر سلاسة وفعالية!

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