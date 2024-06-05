11 عادة صغيرة (والعلم الذي يقف وراءها) مع خطة تنفيذية

_"سأكمل شهادتين هذا العام."

"سأقلل من استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي من ساعتين ونصف الساعة إلى 20 دقيقة."

"هذا العام، سأحقق المزيد من التوازن بين العمل والحياة الشخصية."

لقد كان لدينا جميعًا مثل هذه الأهداف السامية في مرحلة ما من حياتنا ووجدنا صعوبة في تحقيقها.

في بعض الأحيان، يكون التغيير أكبر من أن يتم دفعة واحدة ويمكن أن يفسد روتين حياتك بالكامل. قد يجعلك ضغط تحقيق شيء ضخم للغاية تشعر بالإرهاق، حتى بدون الحديث السلبي عن الذات!

وفي أحيان أخرى، يكون الهدف غامضًا فقط. على سبيل المثال، "تحقيق التوازن بين العمل والحياة" ماذا يعني ذلك من حيث العمل؟

لهذا السبب تحتاج إلى عادات صغيرة. سيتناول هذا المنشور العادات الصغيرة وعلمها وكيفية تطبيقها يوميًا.

ما هي العادات الصغيرة؟

العادات الصغيرة هي خطوات صغيرة تقوم ببنائها في روتينك لتحقيق هدفك طويل المدى. فبدلاً من محاولة تحقيق هدف كبير وطموح دفعة واحدة، تقوم بتقسيمه إلى إجراءات صغيرة قابلة للتنفيذ. ورغم أنها عادات صغيرة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى فوائد جمة.

والآن، لنرى كيف سيُترجم الهدف الكبير إلى عادات صغيرة.

"سأكمل شهادتين هذا العام. ولتحقيق ذلك، _ سأقضي عشرين دقيقة يوميًا في التعلّم**_."

"سأقلل استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي من ساعتين ونصف الساعة إلى 20 دقيقة. ولتحقيق ذلك، _ سأقلل استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي من ساعتين ونصف الساعة إلى 20 دقيقة يومياً"

"سأحقق المزيد من التوازن بين العمل والحياة الشخصية هذا العام. ولتحقيق ذلك ،،،، سأزيد من وقت خروجي من العمل بمقدار عشر دقائق كل يوم. **_"

العلم وراء العادات الصغيرة

صدق أو لا تصدق، إن الدماغ كسول. فهو يحب الأفعال المتكررة التي تتطلب قرارات أقل.

عندما تقوم بعمل ما بشكل متكرر، تنشأ حلقة عادات أو مسار عصبي في العقد القاعدية - وهي مجموعة من التراكيب في دماغك التي تهتم بالتعلم والسلوك والعواطف.

بمجرد أن تتشكل العادة، تتباطأ عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك العادة وتتوقف، وبالتالي توفير الطاقة. ما بين 40% و95% مما نفعله يوميًا يندرج تحت فئة العادات.

دعنا نفهم ذلك بمثال. لنفترض أنك تقضي أول 20 دقيقة من يوم عملك في تعلم شيء جديد على بوابة التعلم الداخلية لشركتك وتؤدي هذا العمل بشكل متكرر. سيأتي وقت تفتح فيه حاسوبك المحمول، وينقر عقلك تلقائيًا على أيقونة بوابة التعلم.

مثال آخر هو تنقلاتك اليومية إلى العمل. لقد اعتدت على سلوك طريق محدد للذهاب إلى العمل. لذا، عندما تجلس في سيارتك، فإن دماغك يعرف الطريق بالفعل، ولن تضطر حتى للتفكير في الأمر.

العلاقة بين العادات الصغيرة والانضباط

الهدف من ذلك هو اختراق الدماغ لتطوير عادات صغيرة جديدة على الطيار الآلي. ومع ذلك، يتطلب ذلك أداء الفعل على الأقل 66 مرة . وحتى ذلك الحين، يحافظ الانضباط على تماسك العملية.

أنت بحاجة إلى نظام يضمن لك ممارسة الإجراءات الصغيرة باستمرار حتى تصبح طبيعة ثانية، أي عادات. وهنا يمكن أن تساعدك منصة إنتاجية مثل ClickUp مع أداة تعقب العادات.

إيجابيات وسلبيات تبني العادات الصغيرة

الإيجابيات السلبيات ستشهد تحسنًا تدريجيًا نظرًا لسهولة إجراء التغييرات الصغيرة قد تجعلك نفس الأسباب (فهي بسيطة وسهلة) تتغاضى عنها أو تقلل من تأثيرها على المدى الطويل إنها تستغرق وقتًا قليلًا، مما يؤدي إلى عدم وجود مقاومة من مكان العمل النتائج تتطلب الصبر والانضباط قد تشعر بالإحباط وعدم التحفيز تزداد إنتاجيتك وكفاءتك الإجمالية في العمل مع مرور الوقت تُؤخذ جهودك في تحسين الذات على أنها علامة إيجابية

## قوة العادات الصغيرة (مدعومة بالأبحاث)

كيف يمكن لهذه التغييرات الصغيرة أن تحدث تغييراً في حياتك؟ فيما يلي الفوائد الأساسية للعادات الصغيرة.

1. تقليل الاحتكاك وتعزيز التحفيز

إن أحد الأسباب الرئيسية للفشل في اكتساب عادات جديدة أو التخلي عن العادات السيئة هو أن الحياة أو العمل يعيقك باستمرار (نحن نسمعك!). لكن العادة الصغيرة هي عادة صغيرة جدًا بحيث يمكنك وضعها في جدولك الزمني حتى في يوم مزدحم. وتستمر هذه العادات الجيدة الصغيرة في إعطاء مكافآت صغيرة زيادة الدوبامين 🤩 ويبقيك متحمسًا على المدى الطويل.

2. إحداث تغييرات تدريجية ذات نتائج طويلة المدى

تؤدي جميع الإجراءات الصغيرة التي تتخذها كل يوم إلى دورة من التحسين المستمر. وإذا تحسنت بنسبة واحد في المائة كل يوم لمدة عام واحد، سينتهي بك الأمر إلى أن تصبح أفضل بسبعة وثلاثين مرة في عام واحد. 🎉

عبر جيمس كلير

3. تحسين الرفاهية

عادات صغيرة تجلب عادات بسيطة في حياتك اليومية لتحقيق المزيد من التحسن المستدام وتقليل التوتر وتعزيز صحتك.

القصة: قام باحثان من جامعة شيربروك بعمل دراسة عن الاختراقات الدقيقة . طلبوا من 16 جراحًا أن يأخذوا فواصل دقيقة مدتها 20 ثانية كل 20 دقيقة. وكانت النتائج الرائعة هي أن الجراحين الذين أخذوا استراحات دقيقة كانوا أكثر دقة بسبع مرات في رسوماتهم بعد الجراحة، والتي تستخدم في حفظ سجلات المرضى. كما أن مستويات التعب الجسدي لديهم كانت أقل بمقدار النصف وشعروا بألم أقل في ظهورهم وأعناقهم وأكتافهم ومعاصمهم. وخلاصة القول، عادات صغيرة تبسّط الاعتناء بصحتك وسط جدول أعمالك المزدحم. كل هذا من خلال اقتطاع 20 ثانية فقط في الساعة 😱.

## كيفية تطبيق العادات الصغيرة في الحياة اليومية: 3 خطوات

قمنا بتجميع دليل خطوة بخطوة أدناه لبناء العادات الصغيرة. هيا بنا!

1. حدد هدفًا سهلًا للغاية

حدد هدفًا صغيرًا بحيث يكون من المحرج حتى أن تفوته. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحسين مهاراتك في التحدث أمام الجمهور، يمكنك تحديد هدف صغير يتمثل في التدرب على التحدث لمدة خمس دقائق فقط أمام المرآة يوميًا.

_كن الشخص الذي لديه أهداف محرجة ونتائج مبهرة بدلاً من أن تكون أحد الأشخاص الكثيرين الذين لديهم أهداف مبهرة ونتائج محرجة

ستيفن غيز، مؤلف كتاب العادات الصغيرة

2. أنشئ حلقة عادات

يشرح جيمس كلير مفهوم حلقة العادة في كتابه العادات الذرية .

عبر جيمس كلير الخطوات الأربع لإنشاء حلقة العادة هي:

1. تحديد الإيحاء: الإيحاء هو محفز خارجي أو داخلي يؤدي إلى بدء الفعل. حدد الإيحاء الذي يعمل كإشارة للعادة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام منصات الإنتاجية مثل ClickUp للحصول على تذكيرات كإشارات منتظمة و بناء الانضباط الذاتي .

تذكير من تطبيق ClickUp

2. حدد الرغبة: يجب أن يكون الفعل المقصود جذابًا لخداع عقلك به. على سبيل المثال، ممارسة التحدث لمدة خمس دقائق أمام المرآة يعزز الثقة بالنفس.

3. تحديد الاستجابة: ما هو الإجراء الذي ستتخذه؟ بالنسبة لبناء مهارات التحدث أمام الجمهور، ستكون العادة الصغيرة في الفعل هي اختيار موضوع ذي صلة بعملك والتحدث عنه لمدة خمس دقائق.

4. ابحث عن مكافأتك: حدد مكافأتك وما الذي سيحفزك. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وضع علامة على إجراءات العادة الصغيرة المكتملة في قائمة مهامك إلى زيادة الدوبامين الجيد .

المهام مع الحالة وتاريخ البدء في ClickUp

3. راجع عاداتك بشكل دوري

خصص بضع دقائق على فترات منتظمة للتحقق مما إذا كنت ملتزمًا بعاداتك أو إذا كانت هناك أي عوائق.🚧

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Goals لتحديد الأهداف الشخصية والمهنية، وتقسيمها إلى أهداف أصغر كمهام، وتصور التقدم الحالي في لوحة التحكم._

قم بقياس مدى تقدم أهدافك من خلال ClickUp Goals

تسخير التكنولوجيا للعادات الصغيرة

في حين أن تكوين أي عادة جديدة أمر صعب، إلا أن التكنولوجيا تنقذك. ✨

ستساعدك المنصات الثلاث التالية على تخطيط عاداتك الصغيرة وتتبعها وتحسينها.

1. ClickUp انقر فوق هي منصة إنتاجية شاملة لتحديد عاداتك المهنية والشخصية وإدارتها وتتبعها. يمكنك وضع الأهداف، وتقسيمها إلى أهداف أصغر، وتعيين المهام الدورية باستخدام

مهام ClickUp المتكررة ووضع عاداتك الصغيرة موضع التنفيذ. مع تقويم ClickUp و لوحة تحكم ClickUp ، يمكنك الحصول على نظرة شاملة لأهدافك، مما يجعلها أداة مثالية لتتبع العادات وتطويرها .

2. هابيتيكا هابيتيكا هو تطبيق لتحسين العادات مُصمم لتحسين الإنتاجية وبناء الحافز. يمكنك إنشاء صورتك الرمزية وقوائم مهامك داخل التطبيق.

سيؤدي الفشل في إنجاز تلك المهام في الحياة الواقعية إلى تدهور صحة صورتك الرمزية.

يصبح حفظ صورتك الرمزية هو الدافع. 🙌

3. طريقة الحياة طريق الحياة مخصص لتتبع العادات مع ميزات مثل الشرائط المشابهة ل Snapchat. يمكنك تتبع أي ثلاث عادات وعرض كيف تسجل في كل منها. كما يستخدم التطبيق أيضاً عناصر مرئية مثل الرسوم البيانية والمخططات للارتقاء بتجربة تتبع عاداتك.

أمثلة على سبع عادات صغيرة للإنتاجية والمهارات المهنية

1. إنشاء قائمة مهام يوميًا

يعد إنشاء قائمة مهام يومية وتحديد الأولويات أحد العادات التي تساعدك على تحقيق الإنتاجية عادات الأشخاص ذوي الفعالية العالية . باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مهمة وتحديد أولويتها على أنها منخفضة أو عالية أو عادية أو عاجلة.

💡 نصيحة احترافية: _ هل لديك مشكلة في الالتزام بقائمة مهامك؟ اطلب من أحد أصدقائك أن يرسل لك تنبيهًا يوميًا... أو اجعل ClickUp شريكك في المساءلة!

2. قم بتفويض مهمة بسيطة كل يوم

مع تقدمك في السلم الوظيفي، يصبح التفويض ضروريًا حتى تتمكن من البدء في التركيز على مهام أكثر استراتيجية. ابدأ بمهام صغيرة عن طريق تفويض المهام اليومية لتحسين مهاراتك في التفويض.

3. اقضِ 20 دقيقة كل يوم في تعلم شيء جديد

يمكنك صقل المهارات المطلوبة للتفوق في الأدوار الحالية أو المستقبلية بمجرد الاحتفاظ بوقت صغير للتركيز على التعلم كل يوم. فالتعلم يضيف إليك ويقرّبك من المكان الذي تريد أن تكون فيه. طوّر عادة العمل قضاء 20 دقيقة في التعلم في أيام العمل.

💡 نصيحة احترافية: _تشير الأبحاث إلى أننا نحتفظ بالمعلومات الجديدة بشكل أفضل إذا كررناها، إما بإخبار شخص ما أو بتدوينها. استخدم مستندات ClickUp Docs التعاونية أو حتى المفكرة سهلة الاستخدام لتسجيل ما تعلمته!

4. قلل الوقت المستقطع من وقتك بمقدار خمس دقائق كل يوم

لنفترض أنك تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية وتعمل بعد ساعات العمل المعتادة. يمكنك تقديم وقت التوقف عن العمل بمقدار خمس دقائق يوميًا حتى تصل إلى وقت التوقف المثالي. ⏰

5. خصص 20 دقيقة كل أسبوع للتفكير*

يساعدك التأمل الذاتي على تحليل الوضع الحالي لأهدافك وتقييم ما ينجح وما لا ينجح. وهذا مفيد أيضًا لنموك الشخصي.

يمكنك العثور على إجابات لأسئلة مثل

هل تحقق أهدافك المعتادة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمنعك من القيام بذلك؟

هل ترى أي تأثير إيجابي لعادة ما وترغب في مضاعفة العمل عليها؟

هل لا تزال أهدافك ذات صلة بالمكان الذي ترغب في الوصول إليه في حياتك العملية؟

خصص 20 دقيقة في تقويمك أسبوعيًا لإكمال هذا التأمل الذاتي.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك دمج تقويم Google الخاص بك مع ClickUp و حظر الوقت للتفكير بشكل دوري_

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6. تدرب على التحدث أمام الجمهور لمدة خمس دقائق كل يوم

أنت بحاجة إلى التعبير عن أفكارك بشكل متماسك للتفوق في العمل. ويزداد هذا الأمر أهمية إذا كنت تشغل منصباً قيادياً يتطلب التواصل بين أصحاب المصلحة أو مخاطبة جمهور أكبر. يمكنك تحسين مهاراتك في التحدث أمام الجمهور من خلال البدء بالتحدث لمدة خمس دقائق في أي موضوع ذي صلة أمام المرآة.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد قائمة بالمواضيع ذات الصلة مسبقًا لتقليل الاحتكاك في العثور على موضوع في كل مرة. يمكنك ببساطة اختيار موضوع من القائمة والبدء. اجعل القائمة متاحة وقابلة للمشاركة (اطلب من الأصدقاء إضافة أفكار!) عن طريق إنشاء قائمة على الإنترنت باستخدام ClickUp .

قم بإنشاء قائمة بالمواضيع ذات الصلة مسبقًا لتقليل الاحتكاك في العثور على موضوع في كل مرة. يمكنك ببساطة اختيار موضوع من القائمة والبدء.

7. قلل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار خمس دقائق يومياً

إذا وجدت أن مشاهدة فيديوهات الكلاب اللطيفة على إنستجرام هي أكبر قاتل للإنتاجية، فقد حان الوقت لتقليل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي.

قد يكون تقليل وقت مشاهدة إنستجرام من ساعة ونصف إلى 20 دقيقة يوميًا هدفًا صعب التحقيق، بالنظر إلى مدى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. تقرر مشاهدة لقطات أخيرة فقط قبل أن تغلق التطبيق وقبل أن تدرك أنها ساعة بالفعل!

ابدأ بشكل بسيط بتقليل وقتك على وسائل التواصل الاجتماعي بخمس دقائق يومياً.

أربع عادات صغيرة بسيطة لتطبيقها في حياتك اليوم

فيما يلي أمثلة على عادات صغيرة يومية يمكنك بناءها من أجل صحتك البدنية والعقلية.

1. ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة

هل تحاول منذ فترة طويلة أن تجعل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ضمن روتينك اليومي؟ تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ثلاثة أيام، وتتخطى يومين، وتعود إلى المربع الأول. لماذا لا تحاول ممارسة التمارين الرياضية المنزلية لمدة 15 دقيقة كل يوم حتى يصبح نظام اللياقة البدنية ضروريًا في روتينك اليومي؟

2. اقرأ صفحة واحدة من كتاب يوميًا

بدلاً من أن تهدف إلى قراءة 18 كتاباً في العام، ابدأ بصفحة واحدة يومياً. ستكتسب عادة القراءة وربما تتخطى حاجز الـ 18 كتابًا. 🎯

3. تمشى لمدة خمس دقائق كل ساعة في العمل

هل تبقيك الاجتماعات المتتالية ملتصقاً بمقعدك؟

ضع تذكيرًا للنهوض من مقعدك كل ساعة. بالنسبة للأشخاص الذين يعملون بوظائف غير مستقرة، فإن الوقوف والمشي في الأرجاء لمدة خمس دقائق كل ساعة في العمل ترفع المزاج وتقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في نهاية اليوم. لا مزيد من البيتزا في وقت متأخر من الليل أو المماطلة الانتقامية!

4. تدوين اليوميات لمدة خمس دقائق

تدوين كل مشاعرك وإخراج كل شيء من رأسك؟ يبدو الأمر مريحًا بالفعل!

من المعروف أن تدوين اليوميات يقلل من التوتر والقلق. يمكنك التفكير بشكل أفضل في المواقف بعد فوات الأوان، خاصة عندما تدون الموقف بأكمله بالكلمات. كوّن عادة جديدة تتمثل في تدوين يومياتك لمدة خمس دقائق يومياً من أجل صحتك النفسية. 🌻

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## التغلب على العقبات أثناء بناء العادات الصغيرة

1. العودة إلى العادات القديمة

جزء قشرة الفص الجبهي من الدماغ مسؤول عن التخطيط واتخاذ القرارات وضبط النفس. وغالباً ما تتغلب على العقد القاعدية وتحاول العودة إلى الطرق القديمة أو الروتين.

💡 الحل: استخدم ClickUp Reminders _للحصول على إشعارات منتظمة بالعادة الجديدة حتى تترسخ في روتينك اليومي

2. الاستخفاف بتأثير عاداتك الجديدة

نظرًا لأن العادات الصغيرة صغيرة جدًا، فليس لها تأثير فوري. من السهل أن تقلل من أولويتها مقابل المهام الأخرى المهمة.

💡 الحل: استخدم أولويات مهام _ClickUp's Task Priorities _ميزة لتحديد الأولويات في كل مهمة. ستساعدك هذه الميزة على تصور ما تعمل عليه وليس فقط الجري وراء المكاسب السريعة. يمكنك أيضًا تعيين أتمتة لإرسال تنبيهات لمهامك ذات الأولوية العالية، بحيث تبقيها تحت ناظريك

3. مواجهة تأثير الهضبة

يبدأ تقدمك في عاداتك الصغيرة في الاستقرار بعد فترة، مما يجعلك تبدو وكأنك لم تعد تحرز أي تقدم حقيقي. وهذا أيضًا هو الوقت الذي يتوقف فيه معظم الناس تدريجيًا عن اتباع عاداتهم الجديدة بسبب انهيار المعنويات أو فقدان الثقة.

💡الحل: الثبات هو علامة على أنك وصلت إلى الكفاءة المثلى في عادة معينة. وهذا يعني أنك تجاوزت مستوى معين وتحتاج إلى زيادة التحدي. حاول تخصيص المزيد من الوقت والجهد لعاداتك التي سبق لك أن مارستها. على سبيل المثال، ابدأ بقراءة خمس صفحات من كتاب بدلاً من صفحتين. سيساعدك ذلك على التغلب على الهضبة والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف طويل الأجل.

4. عدم القدرة على تتبع أداء الهدف

بعيدًا عن الأنظار، بعيدًا عن العقل! ما لم تقم بتدوين أهدافك الطموحة وتتبع أرقام إنجاز مهامك، فمن المحتمل أن تنساها أو لن يكون لديك الحافز الكافي لملاحقتها.

💡 الحل: استخدم التكنولوجيا! تطبيقات تتبع الأهداف مثل ClickUp ممتازة لتقييم أدائك وإدارة أهدافك الشخصية والمهنية. توفر لوحات المعلومات عرضًا سريعًا لأهدافك وتوضح ما إذا كنت تحقق الأهداف. بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة هذه 10 نماذج مجانية لتتبع العادات في جداول بيانات جوجل

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## عادات صغيرة للنمو!

توفر العادات الصغيرة نقطة انطلاق جيدة لتصبح أكثر صحة وإنتاجية وثقة في النمو المهني والشخصي. حدد الأهداف الكبيرة التي ترغب في تحقيقها وابدأ في بناء العادات الصغيرة التي ستقودك إليها. ولكن لا تترك الأمر لقوة الإرادة لمواصلة تلك العادات.

تذكر أن تبني نظامًا يساعدك على تتبع العادات والتفكير فيها. وكما يقول جيمس كلير: "_الغرض من وضع الأهداف هو الفوز باللعبة. والغرض من بناء الأنظمة هو الاستمرار في اللعبة"

ClickUp هو أحد أكثر تطبيقات إدارة العادات والمهام شيوعًا وأعلاها تقييمًا، مما يضمن لك البقاء على رأس عاداتك الصغيرة. يمكنك تعيين الأهداف والتذكيرات، وإنشاء لوحات معلومات، وتحديد إشعارات مخصصة، وتخصيص الميزات لتتناسب مع احتياجاتك وتفضيلاتك الفريدة. اشترك مجانًا لتبني عادات صغيرة جيدة وزيادة مستويات إنتاجيتك اليومية.

## الأسئلة الشائعة (FAQs)

1. ما هي العادات الصغيرة؟

العادات الصغيرة هي السلوكيات الصغيرة التي تحقق نتائج كبيرة من خلال التغيير الدائم، وتحسين حياتك الشخصية والمهنية.

2. كيف تصنع عادات صغيرة؟ كيف تصنع عادات صغيرة؟

يمكنك تكوين عادات متناهية الصغر من خلال تقسيم الأهداف الكبيرة إلى مهام صغيرة يسهل اتباعها والمحافظة عليها يومياً. ومن الأمثلة على ذلك شرب كوب من الماء كل ساعة، أو ممارسة تمارين الإطالة لمدة خمس دقائق مرتين في اليوم، أو قراءة صفحة أو صفحتين من كتابك المفضل كل يوم دون أن تفشل.

3. ما هي التغييرات الصغيرة؟

التغييرات الصغيرة هي تعديلات صغيرة في الحياة قد تبدو غير مهمة على المدى القصير ولكنها قد تساعدك على تحقيق نتائج كبيرة في المستقبل. هذه التغييرات الصغيرة في سلوكك الجديد لا تتطلب الكثير من العمل الشاق وتهدف إلى تحقيق تقدم تدريجي كشخص ومهني.

على سبيل المثال، ابدأ بتناول الفاكهة في وجبة الغداء لزيادة كمية العناصر الغذائية التي تتناولها دون أن ترهق نفسك بتغيير نظامك الغذائي بالكامل.

أو تتبع الوقت الذي تقضيه في المشاريع لتحديد مجالات إدارة الوقت بشكل أفضل.