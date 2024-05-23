50 فكرة هدايا مؤسسية لإظهار التقدير للموظفين

عندما تنضم إلى مؤسسة جديدة، من المحتمل أن تحصل على سلة هدايا تحتوي على أكواب، وإكسسوارات لأجهزة الكمبيوتر المحمول، وأدوات مكتبية، وأحيانًا حتى حزمة وجبات خفيفة اختيارية. يا إلهي، ألا يجعلك هذا تشعر بتقديرك؟

تعد الهدايا المؤسسية واحدة من أفضل الطرق لإظهار تقديرك لموظفيك. وهي تتضمن تقديم هدايا تقديرية للموظفين أو العملاء أو الشركاء لرفع معنوياتهم والتعبير عن امتنانك لعملهم الجيد وخلق صورة إيجابية عن شركتك.

مع مرور كل يوم، تصبح هدايا الشركات أكثر شخصية واستدامة!

بدأت الشركات في التركيز على الهدايا التي تلقى صدى لدى المتلقي، مثل التجارب غير التقليدية أو المختارة بعناية، والمنتجات الحرفية المحلية، ومستلزمات العناية الشخصية، والهدايا الصديقة للبيئة، وما إلى ذلك.

تلعب التكنولوجيا دورًا أيضًا، حيث توفر بطاقات الهدايا الرقمية خيارات مرنة وسهلة الاستخدام عن بُعد. الأمر كله يتعلق بوضع التفكير في الإيماءات التي تترك انطباعًا إيجابيًا ودائمًا.

لهذا السبب، لم تعد الهدايا ذات الحجم الواحد مناسبة للجميع! تزداد شعبية تقديم الهدايا المؤسسية القائمة على الاختيار لأنها تمكّن المتلقين. تساهم المقاربة الشخصية في تعزيز التقدير وزيادة الحافز وضمان الاستمتاع الكامل بالهدايا. إنها مربحة للجميع، سواء للشركات أو للمتلقين.

إذا كنت تبحث عن أفكار لإهداء هدايا الشركات، فسيساعدك هذا الدليل على اكتشاف أفضل 50 فكرة جمعناها من زملائنا (ومحترفي تقديم الهدايا).

سنقوم أيضًا بإدراج إيجابيات وسلبيات تقديم الهدايا التي يجب أن تأخذها في الاعتبار والأدوات التي ستساعدك على التخطيط بشكل صحيح للحصول على الهدية المؤسسية المثالية.

50 فكرة هدايا مؤسسية سيحبها الموظفون حقًا

تتمحور هدايا الشركات حول التخصيص. يمكنك شراء هدية واحدة أو عدة هدايا لتكوين سلة هدايا وتقديم الشكر لموظفيك وعملائك الكرام وشركائك الاستراتيجيين.

قبل البدء في ترتيب أفكارك الفريدة لهدايا الشركات للموظفين، من الأفضل تحديد عدد الأشخاص الذين سيحصلون على الهدايا أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا أخذ آراء الجميع في الاعتبار من خلال استطلاعات الرأي أو استمارات الاستبيان قبل البدء في شراء الهدايا!

نصيحة احترافية: استخدم برنامج مشاركة الموظفين لإجراء استطلاعات الرأي ومعرفة الهدايا التي يقدرها موظفوك أكثر!

دعنا نتعمق في أفضل الهدايا المؤسسية!

1. لوحات شحن لاسلكية مخصصة

عبر Access

اجعل موظفيك يتخلصون من الأسلاك ويستمتعون بمكتب أو طاولة جانبية خالية من الفوضى بفضل لوحة الشحن اللاسلكية الأنيقة. يمكنك ببساطة وضع هاتفك أو سماعات الأذن أو ساعتك الذكية على اللوحة ومشاهدتها وهي تشحن دون الحاجة إلى البحث عن الكابلات.

هذه هدية مدروسة لموظفيك إذا كانوا يعتمدون بشكل كبير على الأجهزة الذكية طوال يوم عملهم. ستضمن لهم عدم نفاد البطارية أبدًا.

2. نظارات حاجبة للضوء الأزرق

تساعد هذه النظارات الخاصة في مكافحة إجهاد العين وتحسين النوم. كما أنها إكسسوار أنيق!

تقوم هذه النظارات بتصفية الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشات، والذي يزعج أنماط النوم ويسبب الصداع. وهي مثالية لأي شخص يقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو الهاتف.

يمكنك أيضًا إرسال استمارات استطلاع إلى موظفيك حتى يتمكنوا من تخصيص نظاراتهم من خلال الاختيار من بين عدة خيارات للألوان وأنواع العدسات وقوة النظر.

3. سماعات رأس مانعة للضوضاء

عبر Remoters

هذه الهدية الرائعة للشركات يمكن أن تساعد الموظفين على تجنب عوامل التشتيت وتعزيز تركيزهم.

هذه واحدة من أفضل الهدايا التي تزيد الإنتاجية — وهي تغير قواعد اللعبة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في بيئات مكتبية مفتوحة أو يحتاجون إلى التركيز أثناء السفر. تخلق سماعات الرأس المانعة للضوضاء بيئة هادئة، مما يسمح للأشخاص بالعمل أو الاسترخاء دون انقطاع.

فكر في التعاون مع علامات تجارية مختلفة للحصول على أفضل الأسعار لطلبات الهدايا المؤسسية بالجملة. كما يمكنك سؤال موظفيك عن تفضيلاتهم من حيث الألوان وتوافق الأجهزة الذكية/الأجهزة الإلكترونية.

4. زجاجات مياه مخصصة

تشجع زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام عالية الجودة، الصديقة للبيئة والعملية، على شرب الماء وتقلل من الاعتماد على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة.

اختر زجاجة مزودة بقشة أو فوهة معدنية مدمجة لسهولة الشرب، ويفضل أن تكون مزودة بعازل حراري للحفاظ على المشروبات ساخنة أو باردة لفترات طويلة.

سجل شركتك في برنامج الشراء بالجملة. يمكنك أيضًا تخصيص الزجاجات بشعار شركتك وأسماء الموظفين.

5. مكبرات الصوت الذكية

عبر CNN

باستخدام مكبر الصوت الذكي، يمكن لموظفيك التحكم في الإضاءة الذكية وتشغيل الموسيقى والاستماع إلى البودكاست. توفر هذه المكبرات أيضًا معلومات بدون استخدام اليدين.

يمكن لموظفيك أيضًا استخدام هذه السماعات للاسترخاء وإقامة الحفلات في المنزل والاستمتاع ببعض الوقت المستحق!

6. بطاقات هدايا المقاهي

تعد بطاقة هدايا المقهى المخصصة هدية شركاتية مرغوبة للغاية. من خلال توقيت بطاقات الهدايا الخاصة بك في مواسم الأعياد أو العطلات، فإنك تمنح الموظفين ميزة مدروسة تساعدهم على توفير المال أثناء الاستمتاع بالمرح!

يمكن استخدام بطاقات الهدايا هذه لشراء حبوب القهوة والشاي الخاص والمعجنات المتنوعة أو حتى وجبات الغداء. تلبي خيار الهدايا هذا العديد من التفضيلات، مما يضمن أن هناك ما يناسب الجميع.

يمكنك إرفاقها بسلة وجبات خفيفة صحية أو كعك على عيدان أو عينات من الكب كيك الصغير أو سلع مثل كوب سفر أو ترمس مع حروف اسمك لتضفي عليها طابعًا شخصيًا.

7. باقات يوم السبا

عبر Mountain Mist Spas

باقة يوم في المنتجع الصحي هي الهدية المثالية التي تمنح موظفيك تجربة فاخرة للتخلص من التوتر.

تتيح هذه الهدية الفاخرة لهم الاسترخاء من خلال جلسات تدليك مهدئة وعلاجات تجديد شباب الوجه أو غيرها من العلاجات المريحة. كن مطمئنًا، سيعود موظفوك إلى العمل متجددين وجاهزين لمواجهة أي تحدٍ.

8. عطلات نهاية الأسبوع

فاجئ فريقك برحلة نهاية أسبوع إلى فندق ساحر يقدم الإفطار أو منتجع فاخر. ستتيح لهم هذه الهروب من روتين الحياة اليومية تكوين ذكريات لا تُنسى مع أحبائهم.

ستخلق عطلة نهاية الأسبوع شعورًا بالراحة والتقدير. يمكن لموظفيك استكشاف مدينة خلابة تضم معارض فنية، والاستمتاع بعلاجات السبا التي تجعلهم يشعرون بالدلال، أو ببساطة الاسترخاء بجانب المسبح مع مشروب منعش.

9. جولات تذوق النبيذ

امنح موظفيك تجربة تذوق موجهة في مزرعة عنب محلية. ستوفر هذه الرحلة الراقية تجربة تعليمية رائعة، حيث ستتيح لك تذوق أنواع مختلفة من النبيذ وتطوير ذوقك وتقدير فن صناعة النبيذ. يمكنهم أيضًا شراء مجموعة من النبيذ مصممة خصيصًا لهم.

توفر هذه الهدية أيضًا فرصة فريدة لبناء روح الفريق، مما يسمح لموظفيك بتنمية روح الزمالة وخلق تجربة مشتركة لا تُنسى.

10. صناديق هدايا فاخرة

عبر Cheers Sweetie

المشروبات الكحولية الفاخرة هي هدية راقية يمكنك تقديمها إلى الإدارة العليا لشركتك.

ترمز المشروبات الكحولية الفاخرة إلى الرفاهية والتفرد. من خلال مجموعة مختارة بعناية من الويسكي الفاخر، والبوربون المصنوع بكميات محدودة، أو التكيلا المعتق، يمكنك إظهار امتنانك لمساهمات القيادة العليا التي لا تقدر بثمن في نمو المؤسسة ونجاحها.

11. سلال الطعام الفاخر

سلال الطعام الشهية هي دائمًا هدية موضع تقدير! جذب أذواق فريقك وتفضيلاتهم مع سلة مختارة من الهدايا الشهية.

يمكنك تضمين الجبن المصنوع يدويًا والشوكولاتة الفاخرة أو الوجبات الخفيفة المميزة في سلال الهدايا. هذه الهدية المدروسة تظهر جهدك في مكافأة موظفيك على عملهم الجاد.

12. دروس طبخ افتراضية مع طاهٍ مشهور

سيحب الموظفون الذين يحبون الطبخ هدية تتيح لهم مقابلة طاهيهم المفضل!

يمكنك حجز دورة طبخ عبر الإنترنت مع طاهٍ مشهور. فكر في نيغيلا لوسون أو جيمي أوليفر أو أي شخص آخر يمكنه أن يمنح موظفيك تجربة فريدة من نوعها!

ستتيح هذه التجربة التفاعلية لموظفيك تعلم مهارات طهي جديدة واستكشاف مأكولات مثيرة وإعداد وجبة لذيذة معًا (افتراضيًا!). إنها نشاط ممتع وجذاب لبناء الفريق يعزز الإبداع والتعاون والإنجاز.

13. ساعات مصنوعة يدويًا

عند اختيار ساعة مصنوعة يدويًا، ضع في اعتبارك أسلوب موظفيك وأذواقهم. بالنسبة للمدير التنفيذي الكلاسيكي، قد تكون الساعة الرسمية ذات التصميم البسيط والحزام الجلدي عالي الجودة هي الخيار الأمثل.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المظهر العصري، قد تكون ساعة الطيار ذات الميناء الجريء والعقارب المضيئة خيارًا رائعًا.

يمكنك أيضًا مراعاة هواياتهم واهتماماتهم. على سبيل المثال، قد يفضل السباح ساعة مقاومة للماء ومزودة بوظائف كرونوغرافية.

بغض النظر عن تفضيلاتهم، فإن الساعة المصنوعة يدويًا هي هدية ستظل عزيزة على قلوبهم لسنوات قادمة، خاصة إذا تم تقديمها عند عودة الموظف أو إلى الإدارة العليا كهدية في الأعياد.

14. مجموعات أدوات الجولف الفاخرة

عبر Esquire

تعد مجموعة أدوات الجولف المخصصة والمزينة بحروف اسمك هدية مؤسسية فريدة ومدروسة، خاصة لعملائك وشركائك.

يمكنك أيضًا تخصيص هذه الهدية من خلال تضمين كرات جولف مخصصة، وتذاكر لحضور مباراة جولف، ودروس جولف شخصية مع محترف، وحقيبة جولف فاخرة، أو ترقية مجموعة مضارب الجولف.

15. مجموعات العناية الشخصية المختارة بعناية

دلل موظفيك بمجموعات العناية الشخصية المخصصة. قم بإنشاء صناديق مغلفة بشكل جميل تحتوي على قنابل استحمام فاخرة وشموع عطرية وزيوت عطرية أو منتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة.

نظرًا لأن هذه المجموعات تلبي التفضيلات الفردية، قم بإجراء استطلاع للحصول على رؤى وتوقيت جهودك في تقديم الهدايا لمناسبات مثل اليوم العالمي للمرأة أو اليوم العالمي للرجل. تشجع هذه الهدايا المؤسسية الشهيرة على الاسترخاء والرفاهية، مما يدل على اهتمامك بصحة وسعادة موظفيك.

16. اشتراكات في كتب مخصصة

عبر Hom egrow n

عزز حب موظفيك للقراءة من خلال اشتراكات مخصصة في الكتب.

بالنسبة للموظفين الذين يحبون التاريخ، يمكنك أن تقدم لهم كتبًا تاريخية خيالية من مؤلفين مثل كين فوليت. أما الأشخاص الذين يحبون الطبخ، فيمكنك أن تهديهم كتب طبخ من أساتذة الطهي مثل يوتام أوتولينغي.

يمكنك إضافة المزيد لتخصيص هذه الصناديق بإضافة ملحقات مثل الشموع أو قصص المعجبين أو الإشارات المرجعية أو الأدوات المكتبية المخصصة مثل اليوميات المزينة بالأحرف الأولى من الاسم والأقلام المنقوشة.

17. اشتراكات في المتاحف أو المعارض الفنية

دلل موظفيك بعالم من الثقافة من خلال اشتراك في متحف أو معرض فني.

امنحهم تذاكر أو اشتراكات لاستكشاف أحدث المعارض في متحف أو جولة في معارض الفن المعاصر.

تساعد هذه العضويات على تنمية الإبداع وفرص التعلم، بينما تتيح لقوة العمل الاستمتاع بوقت فراغهم.

18. بطاقات هدايا المطاعم

عبر طابعات بلاستيكية

قدم لموظفيك بطاقات هدايا لمطاعم راقية. يمكنك تقديمها لهم قبل موسم الأعياد، مما يتيح لهم الاستمتاع مع عائلاتهم وأصدقائهم.

يمكنك أيضًا شحن هذه البطاقات قبل المواسم الاحتفالية أو لأعياد ميلاد الموظفين. باستخدام هذه البطاقات، يمكنك أن تدلل موظفيك بتناول طعام شهي وقضاء وقت ممتع مع أحبائهم.

19. التبرعات الخيرية

أحدث تأثيرًا ملموسًا من خلال التبرع لجمعية خيرية نيابة عن موظفيك. اطلب من موظفيك اختيار قضية يهتمون بها.

قد تشمل الأسباب التطوع لإنقاذ البيئة مع منظمات مثل The Nature Conservancy أو تعزيز رفاهية الحيوانات مع ASPCA (الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات).

هذه اللفتة اللطيفة تتيح لهم المساهمة في قضية نبيلة يهتمون بها، مع إظهار التزام شركتك بالمسؤولية الاجتماعية وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.

20. صناديق الاشتراك/العضويات

ساعد موظفيك على توسيع نطاق مهاراتهم من خلال صندوق اشتراك أو عضوية في دورة تدريبية عبر الإنترنت لتعليم مهارات جديدة.

تقدم تطبيقات مثل Duolingo و Coursera و Google و Meta وخدمات مثل Skillshare Kits أو KiwiCo تجارب مختارة بعناية لتعلم البرمجة والتصوير الفوتوغرافي واللغات الأجنبية وغير ذلك الكثير.

توفر هذه التجارب المدفوعة مسبقًا المواد والموارد اللازمة لمساعدة موظفيك على الانطلاق في رحلة التعلم.

21. مجموعات روب حمام وناعال فاخرة

عبر Pinterest

أضف رداء حمام فاخر ومجموعة شباشب إلى روتين موظفيك بعد العمل. يمكنك اختيار أردية فاخرة مصنوعة من خامات ناعمة ومسامية مثل القطن أو الصوف.

غالبًا ما تتميز هذه الأرواب بياقات شال وجيوب مريحة وأغطية رأس دافئة. يمكنك تنسيق الأرواب مع نعال مريحة مبطنة بفرو صناعي أو إسفنج مرن.

ستوفر هذه المجموعة الاسترخاء الذي يحتاجه موظفوك وتساعدهم على التخلص من التوتر في راحة منازلهم.

22. تذاكر حفلات موسيقية أو رياضية

بناء روح الفريق من خلال تقديم تذاكر حفلات رياضية أو موسيقية إلى مختلف الأقسام أو الفرق.

اجعل موظفيك يشجعون فريق البيسبول المفضل لديهم أو يغنون مع فرقتهم المفضلة في حفل موسيقي.

ستثبت هذه التجارب فاعليتها في بناء روح الزمالة بين أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى بيئة عمل إيجابية داخل المكتب.

23. كرات مطاطية تحمل شعار الشركة

عبر Good Housekeeping

تخفف كرات الإجهاد من حدة المزاج في العمل من خلال السماح للموظفين بتفريغ طاقتهم. يمكنك تقديم كرات الإجهاد التي تحمل شعار الشركة كهدية لمساعدة الموظفين على إيجاد متنفس جسدي للتخلص من القلق أثناء ساعات العمل.

يمكنك طلب شراء كميات كبيرة من كرات الإجهاد المخصصة التي تحمل شعار الشركة أو بيان مهمتها، لإضفاء لمسة من المرح وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

24. عضوية صالة الألعاب الرياضية

استثمر في صحة موظفيك ورفاهيتهم من خلال عضوية في صالة رياضية.

سواء كانت سلسلة صالات رياضية محلية أو صالة رياضية صغيرة، فإن هذه الميزة المدفوعة مسبقًا تشجعهم على إعطاء الأولوية للياقة البدنية.

ستساعد هذه العضويات موظفيك على إدارة التوتر، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر إنتاجية وتحفيزًا.

25. خدمات الوجبات في المكتب

بسّط الجداول المزدحمة وشجع على تناول طعام صحي من خلال الاشتراك في خدمة توصيل وجبات الطعام إلى المكتب

تقدم بعض الشركات خصومات على الطلبات بالجملة وتقوم بتوصيل وجبات معدة مسبقًا ومخصصة حسب الطلب.

من خلال تقديم وجبات الطعام في المكتب، يمكن للموظفين توفير الوقت والمال الثمين الذي كانوا سيقضونه في طلب وجبات الغداء اليومية أو البحث عن مطاعم قريبة.

تشجع الراحة والتنوع في الخيارات التي توفرها خدمات الوجبات الموظفين على اتخاذ خيارات صحية طوال يوم العمل، مما يعزز الرفاهية العامة.

26. مجموعات صنع الشوكولاتة الساخنة بنفسك

عبر Refinery29

فكرة أخرى رائعة للهدايا هي مجموعة صنع الشوكولاتة الساخنة بنفسك. يمكنك أيضًا تقديم مجموعات صناديق ذات طابع خاص، خاصة خلال احتفالات عيد الشكر أو عيد الفصح.

يمكنك إضافة مسحوق الكاكاو الفاخر والمارشميلو وقطع الحلوى المطحونة والرشات الملونة. يمكنك أيضًا توزيع بطاقات وصفات بأذواق مختلفة، مثل الشوكولاتة الساخنة بالنعناع أو الشوكولاتة الساخنة المكسيكية مع لمسة من الفلفل الحار.

27. سلال القهوة/الشاي المصنوعة يدويًا

قدم سلال قهوة/شاي مصنوعة يدويًا للموظفين الذين يحبون هذه المشروبات. ضمّنها أجود أنواع القهوة المصنوعة يدويًا في العالم، مثل حبوب القهوة الطازجة من Counter Culture Coffee أو أنواع الشاي الفريدة من Harney & Sons.

يمكن أن تحتوي علب الهدايا الخاصة بك أيضًا على مرافقات شهية مثل العسل المنكه أو البسكويت أو البسكوت.

هدية مثل هذه تتجاوز تجربة تناول القهوة العادية، وتُحسّن تجربة استراحة الموظفين. كما تتيح لهم الاسترخاء واستعادة طاقتهم خلال يوم العمل.

28. أجهزة عرض محمولة

عبر Techradar

أضف إلى تجربة الترفيه المنزلي لموظفيك من خلال إهدائهم جهاز عرض محمول ومكبرات صوت مدمجة.

تقدم علامات تجارية مثل Anker أو XGIMI أجهزة عرض صغيرة الحجم وخفيفة الوزن مثالية لأمسيات مشاهدة الأفلام أو العروض التقديمية أو جلسات ألعاب الفيديو. تتيح هذه الأجهزة المتعددة الاستخدامات عرض المحتوى على أي جدار أو سطح، مما يخلق تجربة ممتعة وغامرة في المنزل.

29. أساور اللياقة البدنية/أجهزة تتبع النشاط البدني

عبر Gearz

امنح موظفيك القدرة على التحكم في أهدافهم الصحية واللياقة البدنية من خلال سوار أو جهاز تتبع اللياقة البدنية.

تشمل الخيارات الشائعة Fitbit أو Apple Watch، التي توفر ميزات مثل عد الخطوات وتتبع السعرات الحرارية ومراقبة معدل ضربات القلب وتحليل النوم.

تتيح هذه التكنولوجيا لهم تتبع تقدمهم والحفاظ على حماسهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وعافيتهم. من خلال تبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا، يمكن لموظفيك المساهمة بشكل مباشر في بناء قوة عاملة أكثر صحة وسعادة.

30. صناديق هدايا فاخرة مصنوعة يدويًا

أضف طابعًا شخصيًا على هداياك مع علب الهدايا الفاخرة المصنوعة يدويًا. صمم الهدية وفقًا لاهتمامات وتفضيلات الموظفين.

بالنسبة للموظفين الذين يحبون التكنولوجيا، تعد لوحة الشحن اللاسلكي وحامل الهاتف للسيارة والنظارات التي تحجب الضوء الأزرق خيارات جيدة.

من ناحية أخرى، يمكنك اختيار مجموعة مختارة من حبوب القهوة المنكهة، ومكبس فرنسي، وكوب سفر لأي شخص يحب القهوة.

يتيح لك هذا النهج إنشاء هدايا فريدة تبرز اهتمامك بفرق العمل لديك. من خلال إضافة لمسة شخصية تتجاوز سلال الهدايا الجاهزة، تجعل هذه اللفتة أكثر أهمية بالنسبة لموظفيك.

31. صناديق اشتراك الهوايات

تقدم شركات الأبحاث مجموعة واسعة من الصناديق الاشتراكية المختارة بعناية والتي تركز على الهوايات مثل الرسم والنجارة أو صناعة الجعة.

تقدم هذه الصناديق حزمة مفاجأة شهرية مليئة بمواد عالية الجودة وتعليمات للمشاريع. يشعر الموظفون بالتشجيع لاستكشاف اهتمامات جديدة وتعلم مهارات جديدة ومتابعة الأنشطة الإبداعية خارج العمل.

32. كراسي مكتبية مريحة

عبر Effydesk

استثمر في رفاهية وراحة موظفيك على المدى الطويل من خلال ترقية كراسي المكتب لتكون أكثر راحة.

استبدل كراسيهم القديمة بأخرى عالية الجودة ومريحة لتعزيز الوضع الصحيح للجسم وتقليل آلام الظهر وتحسين الراحة العامة طوال يوم العمل.

يُظهر هذا الاستثمار التزامك تجاه صحتهم وسلامتهم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل.

33. جلسات علاجية مجانية

عبر مجلة Cosmos

أعطِ الأولوية لصحة موظفيك العقلية ورفاههم العاطفي من خلال هدية عبارة عن جلسات علاجية مجانية. تتيح الشراكة مع خدمة الرعاية الصحية عن بُعد مثل Talkspace أو BetterHelp للموظفين التواصل مع معالجين مرخصين عن بُعد، مما يوفر طريقة مريحة وسرية لمعالجة التوتر والقلق أو غيرها من المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية.

تُظهر هذه الميزة القيّمة التزام شركتك بدعم رفاهية موظفيها وخلق بيئة عمل تضع الصحة في مقدمة أولوياتها.

34. بطاقات هدايا لتحسين المنزل

خفف عبء العمل عن موظفيك وامنحهم القدرة على إنجاز مهامهم المنزلية في عطلة نهاية الأسبوع من خلال بطاقة هدايا لتحسين المنزل.

تشمل الخيارات الشائعة H&M Home و Pottery Barn و IKEA و Home Depot و Lowe's أو حتى متاجر الأجهزة المتخصصة في احتياجات محددة مثل السباكة أو اللوازم الكهربائية.

توفر لهم بطاقة الهدايا هذه المرونة في شراء المواد اللازمة لمشاريع تحسين المنزل، مما يتيح لهم تخصيص مساحة معيشتهم والقيام بالمهام التي كانوا يؤجلونها.

35. محولات المكاتب القائمة

شجع الحركة ومحاربة الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة باستخدام محول مكتب قائم.

تتيح هذه الأداة متعددة الاستخدامات للموظفين تحويل مكاتبهم الحالية بسهولة إلى محطات عمل قائمة، مما يوفر المرونة للتبديل بين الجلوس والوقوف طوال اليوم.

يمكن أن تحسن المكاتب القائمة الوضعيات الجسدية وتقلل آلام الظهر وتزيد مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر صحة وإنتاجية.

نصيحة احترافية: بينما تكافئ أفضل الموظفين بأهدية فريدة، عزز برامج التقدير لديك باستخدام أفضل برامج تقدير الموظفين!

36. ورش عمل/دورات تدريبية على المهارات

شجع العمل الجماعي والإبداع من خلال تذاكر لحضور ورشة عمل أو دورة تدريبية حول مهارة معينة، مثل صناعة الفخار أو النجارة أو صناعة المجوهرات.

تقدم الاستوديوهات المحلية الشهيرة أو المنصات عبر الإنترنت مثل Skillshare ورش عمل جذابة للمبتدئين والمتعلمين ذوي الخبرة على حد سواء.

سيساعد ذلك الموظفين على تعلم مهارات جديدة واكتساب شعور بالإنجاز أثناء الانخراط في أنشطة بناء الفريق. هذه طريقة ممتازة للتواصل مع الزملاء في بيئة ممتعة وتفاعلية.

37. نباتات المكتب ودليل العناية بها

عبر مركز بالميرز جاردن

إذا كنت ترغب في تحسين جودة الهواء الداخلي في مكان عملك، فاختر نباتات مكتبية واقترنها بدليل رعاية مفصل.

تشمل الخيارات الشائعة النباتات العصارية التي لا تحتاج إلى عناية أو النباتات التي تنقي الهواء مثل نبات الأفعى وزنبق السلام.

ستساعد أدلة العناية الموظفين في العناية بالنباتات والحفاظ عليها. وهذا سيعزز السلوك المسؤول ويضفي البهجة على مكان العمل.

38. جلسات تدريب للتطوير المهني

استثمر في النمو الوظيفي لموظفيك وشجعهم على تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال جلسة تدريب على التطوير المهني.

يمكن أن تساعدهم جلسة مع مدربين معتمدين على تحديد أهدافهم المهنية ووضع خطة تطوير شخصية وبناء الثقة في مهاراتهم المهنية.

39. نظارات شمسية مخصصة

عبر Etsy

امنح موظفيك زوجًا من النظارات الشمسية المخصصة وقم بتخصيصها وفقًا لأنماط الإطارات المفضلة لديهم، وألوان العدسات، وخيارات النقش.

ابحث عن العلامات التجارية التي تسمح بالتخصيص، مما يضمن ملاءمة مثالية ولمسة شخصية.

هذه الهدية المدروسة ستوفر حماية للعينين من أشعة الشمس، كما أنها إكسسوار أنيق يمكن ارتداؤه خارج العمل. فكر في العلامات التجارية التي تقدم نظارات شمسية رياضية للحصول على صفقة جيدة.

40. لوحات مفاتيح مريحة ومساند للمعصم

عزز الراحة على المدى الطويل وتجنب إصابات الإجهاد باستخدام لوحة مفاتيح مريحة ومسند للمعصم.

تقدم شركات مثل Logitech و Microsoft لوحات مفاتيح مصممة هندسيًا بتصميمات منفصلة وميزات قابلة للتعديل. تضمن هذه اللوحات وضع اليد والمعصم بشكل صحيح أثناء الكتابة.

تقلل مسند المعصم الداعم من الضغط والإجهاد، مما يخلق تجربة عمل أكثر راحة وإنتاجية.

41. جلسات تصوير احترافية

استثمر في جلسات تصوير احترافية لموظفيك لمساعدتهم على التعبير عن شخصياتهم الفريدة وخلق علامات تجارية شخصية لأنفسهم.

توفر هذه الهدية لهم صورًا عالية الجودة يمكن استخدامها في ملفاتهم الشخصية على الإنترنت وسيرهم الذاتية وصفحاتهم على LinkedIn.

ستخلق صورة شخصية أنيقة انطباعًا أوليًا قويًا لموظفيك، مما يساعدهم على التميز في عالم العمل. استعن بخدمات مصور محترف يمكنه مساعدتك في تحسين موقع التصوير وجماليات الصورة.

42. مصابيح مكتبية مخصصة

عبر Wayfair

ساعد موظفيك على تحسين تركيزهم باستخدام مصباح مكتبي مخصص يتميز بدرجة سطوع ودرجة حرارة لون قابلة للتعديل.

تشمل الخيارات الشائعة مصابيح من علامات تجارية مثل BenQ أو Philips، والتي تتميز بخصائص تحاكي ضوء النهار الطبيعي وتقلل من إجهاد العين. تخلق هذه المصابيح بيئة عمل مواتية لإنتاجية الموظفين.

على سبيل المثال، يمكن أن تعزز درجات حرارة الألوان الباردة التركيز أثناء المهام التي تتطلب التركيز، بينما يمكن أن تخلق درجات الألوان الدافئة جوًا أكثر استرخاءً للقراءة أو العصف الذهني.

43. مراوح مكتبية عالية الجودة أو أجهزة تنقية هواء محمولة

عبر Poshure

الاستثمار في مراوح مكتبية عالية الجودة أو أجهزة تنقية الهواء المحمولة يعزز راحة الموظفين ورفاهيتهم.

تعد المراوح المكتبية مريحة أثناء الطقس الحار، كما تعمل أجهزة تنقية الهواء على تحسين جودة الهواء الداخلي عن طريق تقليل مسببات الحساسية.

تخلق هذه الحلول بيئة عمل أكثر راحة وصحة، مما يزيد من الإنتاجية والتركيز. يمكنك تخصيص هذه الهدايا وفقًا لأجواء مكتبك واحتياجات موظفيك.

44. فحوصات طبية مجانية

من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية لكامل الجسم، فإنك تضع صحة موظفيك في مقدمة أولوياتك وتؤكد التزامك برفاههم.

فكر في إقامة شراكة مع مزود رعاية صحية محلي لتقديم خيارات الرعاية الوقائية لموظفيك، ومساعدتهم على تحديد المشكلات الصحية في مرحلة مبكرة.

امنحهم رحلة دولية برعاية الشركة لتعزيز الروح الجماعية بين موظفيك. يمكن تقديم هذه المكافأة الفريدة للموظفين الأفضل أداءً لإكمالهم مشروعًا لعميل.

يمكنك إرسالهم لاستكشاف الآثار القديمة في روما، أو تجربة الثقافة النابضة بالحياة في طوكيو، أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في أيسلندا.

ستعمل هذه الرحلات على خلق روح جماعية قوية، وتوسيع الآفاق، وتوفير تجربة لا تُنسى حقًا.

46. مجموعات كوكتيل/موكتييل DIY

عبر Jetsetter

مجموعة الكوكتيلات المصنوعة يدويًا هي طريقة جميلة لتقديم الشكر لموظفيك. يمكنك أيضًا التفكير في تقديم مجموعة مشروبات كوكتيلات غير كحولية للموظفين الذين لا يشربون الكحول.

ابحث عن الشركات التي تقدم صناديق مختارة تحتوي على مشروبات كحولية فاخرة ومشروبات مخلوطة ومقبلات وبطاقات وصفات لإعداد الكوكتيلات أو الكوكتيلات الخالية من الكحول اللذيذة في المنزل.

سيجد الموظفون هنا فرصًا فريدة لاستكشاف عالم صناعة المشروبات، وتجربة نكهات جديدة، وإثارة إعجاب الضيوف في التجمعات المنزلية.

47. مستلزمات السفر الذكية

عبر Forbes

امنح موظفيك فرصة السفر بشكل أكثر ذكاءً مع مجموعة أدوات السفر الذكية. تقدم علامات تجارية مثل Samsonite أو Briggs & Riley مجموعات حقائب سفر مزودة بمنافذ شحن USB مدمجة وأجهزة تتبع GPS.

يمكنك أيضًا تضمين هداياك أدوات سفر ذكية أخرى، مثل شواحن لاسلكية وسماعات رأس مانعة للضوضاء ونقاط اتصال Wi-Fi محمولة.

هذه الهدية اللطيفة ستجعل السفر أكثر راحة وكفاءة لموظفيك.

كما ستزودهم بجميع الأدوات الأساسية لتجربة سفر سلسة وممتعة.

48. بطاقات هدايا للأجهزة المنزلية

خفف العبء المنزلي على موظفيك وحسّن مستوى معيشتهم ببطاقة هدايا لشراء أجهزة منزلية.

اختر بطاقات الهدايا من بين الخيارات الشائعة، بما في ذلك متاجر التجزئة مثل Best Buy أو Lowe's. توفر هذه المتاجر العديد من الأجهزة المنزلية، مثل آلات صنع القهوة والخلاطات والأجهزة المنزلية الذكية.

يمكن أن تساعد بطاقات الهدايا هذه الموظفين على توفير المال على الأجهزة المنزلية باهظة الثمن.

49. بطاقات هدايا التسوق الفاخرة

بطاقة الهدايا الفاخرة هي رمز لتقديرك. دلل شركاءك أو عملائك بالرفاهية من خلال إهدائهم بطاقات هدايا لمتجر فاخر أو متجر إلكتروني.

تقدم متاجر مثل Nordstrom و Bloomingdale's و Neiman Marcus مجموعة واسعة من الملابس والأكسسوارات ومنتجات التجميل من تصميم أشهر المصممين. يمكن للموظفين الاستمتاع بالتسوق وشراء ما يحلو لهم.

50. ألواح شاركتري شاملة

عبر Pelikan Transport

دلل شركاءك في مجلس الإدارة بتجربة طعام شهية مع طبق شاركوتي شامل يتم توصيله مباشرة إلى مكاتبهم أو منازلهم.

تحقق من شركات مثل Hickory Farms أو Mouth Crafted، التي تقدم أطباق شاركتري رائعة تحتوي على أجبان مصنوعة يدويًا ولحوم مدخنة ومربيات فاخرة وزيتون ومقرمشات لذيذة.

نأمل أن تضفي قائمة أفكار الهدايا هذه طابعًا إيجابيًا على جهودك، وتجعل موظفيك وشركاءك وعملائك يشعرون بالتقدير.

الآن، دعنا نستكشف مزايا وعيوب خيارات تقديم الهدايا المؤسسية، لأنها تتطلب دراسة وتخطيطًا دقيقين.

إيجابيات وسلبيات تقديم الهدايا المؤسسية

تتجاوز هدايا الشركات مجرد معاملة بسيطة؛ فهي تساعدك على بناء علاقات عمل قوية من خلال مكافأة موظفيك بانتظام. دعنا نلقي نظرة على فوائدها العديدة.

المزايا

تعزيز تقدير الموظفين وتقديرهم: الهدية المدروسة تظهر للموظفين أنك تقدر عملهم الجاد ومساهماتهم، مما يخلق شعورًا بالانتماء ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد

زيادة مشاركة الموظفين ورفاهيتهم: الهدايا التي تعزز الرفاهية تسلط الضوء على التزامك بالصحة البدنية والعقلية. يمكن أن تلهم الهدايا أو التجارب المتعلقة بالهوايات الموظفين لمتابعة شغفهم خارج العمل، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتوازناً

تحسين ثقافة الشركة: تساهم الهدايا المؤسسية في تنمية ثقافة الكرم والتقدير داخل الشركة. الموظفون الذين يشعرون بالتقدير يتعاونون بشكل أكثر كفاءة ويبنون علاقات أقوى مع زملائهم

تعزيز العلاقات والولاء: يمكن أن تؤدي الهدية في الوقت المناسب إلى توطيد الشراكات القائمة وبناء الثقة مع العملاء المحتملين

زيادة الوعي بالعلامة التجارية والاعتراف بها: تعكس الهدايا التي تحمل العلامة التجارية التزامك بالحفاظ على مكانة علامتك التجارية في القمة. وهذا أمر مؤثر بشكل خاص للعملاء الجدد والقدامى

تحسين التواصل والتعاون: يمكن أن تكون الهدايا المؤسسية الفريدة بمثابة موضوعات لبدء المحادثات، خاصةً خلال اجتماعات العملاء أو الفعاليات الخاصة بالصناعة

تجربة أفضل للحدث: الهدايا للمشاركين، مثل حقائب الهدايا للمؤتمرات أو زجاجات المياه المخصصة، تخلق تجربة أكثر متعة وتبقى في الذاكرة

تعزيز الترويج للعلامة التجارية: تتيح لك هدايا الأحداث التي تحمل العلامة التجارية الإعلان عن علامتك التجارية وزيادة الوعي بها والاعتراف بها بين الحاضرين. تشمل هذه الهدايا عمومًا عناصر عملية يمكن استخدامها لفترة طويلة بعد الحدث، مما يحافظ على علامتك التجارية في الصدارة

تحسين فرص التواصل: يمكن أن تكون هدايا الفعاليات بمثابة كاسر للجليد بين الحاضرين. وهذا يمكن أن يسهل فرص التواصل ويؤدي إلى علاقات عمل قيّمة

على الرغم من أن الهدايا المؤسسية تقدم العديد من المزايا، إلا أن هناك بعض العيوب المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار:

سلبيات

الاختيار الخاطئ: قد يؤدي اختيار الهدية بشكل سيئ إلى نتائج عكسية، حيث قد يبعث برسالة خاطئة أو يبدو غير شخصي

المخاوف المتعلقة بالميزانية: قد تكون الهدايا المؤسسية باهظة الثمن، خاصةً عند التفكير في عدد كبير من المستلمين

الرشوة المتصورة: في بعض الحالات، قد يُساء فهم الهدايا الفخمة على أنها محاولات للتأثير على قرارات العمل

الحسد والظلم: قد تؤدي الممارسات غير المتسقة في تقديم الهدايا إلى الشعور بالحسد أو الاستياء بين الموظفين

قضايا الاستدامة: الهدايا غير الضرورية أو المهدرة تساهم في المشاكل البيئية

إليك كيفية التغلب على هذه العيوب:

التخصيص هو المفتاح: خذ الوقت الكافي لتخصيص الهدايا بناءً على تفضيلات المستلمين واهتماماتهم أو قيودهم الغذائية

أعطِ الأولوية للتجارب: تقديم تجارب مثل ورش العمل أو الدورات التدريبية أو تذاكر لحضور الأحداث يخلق ذكريات تدوم طويلاً

ضع إرشادات واضحة: ضع سياسة هدايا للشركة تحدد حدود الميزانية وأنواع الهدايا المناسبة وفئات المستلمين

ركز على الاهتمام: كتابة ملاحظة صادقة من القلب تزيد بشكل كبير من قيمة الهدية البسيطة

تبنّى التبرعات الخيرية: تبرع باسم المستفيد إلى مؤسسة خيرية يهتم بها، مما يظهر مسؤوليتك الاجتماعية

كيفية إدارة تقديم الهدايا المؤسسية

قد يستغرق تتبع العديد من المستلمين والمناسبات وتخصيص الميزانية وتفاصيل الهدايا وقتًا طويلاً ويكون أمرًا مرهقًا، خاصةً عند استخدام جداول البيانات اليدوية أو رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة.

علاوة على ذلك، يتطلب ضمان أن تكون هداياك مدروسة وشخصية بحثًا دقيقًا وجهدًا كبيرًا. كما أن التأكد من استلام الأشخاص لهداياهم في الوقت المحدد مهمة بالغة الأهمية يجب إدارتها بشكل مناسب.

ولكن يمكنك إدارة كل هذه الجهود بسهولة باستخدام ClickUp!

بفضل أدوات ClickUp القوية وتقنياتها المتطورة، يمكنك جعل هدايا الشركات مجزية وذات تأثير.

دعنا نفهم كيفية استخدام هذه الوظائف على أفضل وجه لتحسين جهودك في تقديم الهدايا المؤسسية.

1. ابحث وخطط لاستراتيجية هدايا شركتك

تتطلب هدايا الشركات إجراء بعض الأبحاث مثل إعداد قوائم الموظفين، وإدراج التفضيلات الفردية، وتسجيل تفاصيل الاتصال، وتخصيص الميزانيات، وضمان التسليم في الوقت المحدد، وتخصيص الهدايا. يمكنك تبسيط هذه المهام باستخدام برنامج إدارة المشاريع ClickUp!

خطط لمبادرات الهدايا المؤسسية باستخدام برنامج إدارة المشاريع من ClickUp

يمكنك تحويل عملية تقديم الهدايا إلى تجربة مبسطة وفعالة. لكل مبادرة تقديم هدايا (أعياد ميلاد الموظفين، تقدير العملاء، أو هدايا الأعياد)، أنشئ مشروعًا مخصصًا في ClickUp. هذا يركز جميع المهام والوثائق والمحادثات وتتبع التقدم المتعلق بدورة تقديم الهدايا.

يمكنك استخدام أكثر من 15 عرضًا مرنًا من ClickUp لعرض جميع هدايا شركتك بالطريقة التي تريدها. باستخدام عرض الجدول، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات كاملة بأسماء الموظفين أو العملاء وتفاصيل الاتصال بهم وتفضيلاتهم في الهدايا وتواريخ التسليم، وحتى تسجيل الهدايا السابقة التي أرسلتها إليهم.

أفضل ما في الأمر هو أن "عرض النشاط" يتيح لك تتبع عمل أعضاء فريقك في "القائمة" أو "المجلد" أو "المساحة" أو "مساحة العمل". يمكنك مراقبة الهدايا التي تم تسليمها أو التي لا تزال في قائمة التسليم أو التي لم يتم طلبها بعد.

يمكنك أيضًا الاطلاع بسرعة على التعليقات والتعديلات والتحديثات، وتتبع تقدم فريق الموارد البشرية في تقديم الهدايا المؤسسية، وإدارة المشكلات غير المتوقعة بكفاءة.

اجمع المحادثات المتفرقة في مكان واحد باستخدام عرض الدردشة في ClickUp

استخدم عرض الدردشة في ClickUp للتواصل في الوقت الفعلي، وتعيين أعضاء الفريق للبحث عن الموردين، ومناقشة الميزانيات، وتتبع أهدافك لكل مناسبة تقديم هدايا. يمكنك أيضًا مشاركة روابط لأفكار الهدايا، وإرسال صور لأفضل العروض، ومشاركة مقاطع فيديو تفصيلية لمقارنة أسعار الهدايا.

2. مواءمة الموارد لتتبع عملية تقديم الهدايا

الآن بعد أن قمت بالتخطيط والبحث وكتابة ما ستقدمه كهدية لموظفيك، حان الوقت لتخصيص الميزانية، وتتبع الموردين، وشراء الهدايا، وتحديد آلية التسليم، والتأكد من إرسال الهدايا في الوقت المحدد ودون أي تلف.

استخدم برنامج ClickUp Resource Management مع أداة إنشاء النماذج لجمع معلومات عن تفضيلات الموظفين

يأتي ClickUp مزودًا بأداة إنشاء النماذج التي يمكنك استخدامها لإنشاء النماذج وإرسالها إلى الموظفين والعملاء والشركاء وحتى موردي الهدايا المؤسسية لأداء وظائف متنوعة:

اجمع معلومات عن تفضيلات الهدايا وعناوينهم وتفاصيل الاتصال الأخرى والوقت المتوقع لتلقي الهدايا

امنح عملاءك بعض الخيارات من الهدايا للاختيار من بينها من خلال استطلاعات رأي ديناميكية أو أسئلة متعددة الخيارات

اجمع المعلومات الشخصية من الشركاء لوضعها على الهدايا المؤسسية

احصل على عروض الأسعار والميزانيات وخيارات الهدايا المؤسسية وميزات التخصيص عن طريق إرسال النماذج إلى مورديك

أنشئ نماذج لتقييم رضا الموظفين والعملاء والشركاء عن الهدايا المؤسسية المرسلة

تتبع النفقات مباشرةً عند شراء الهدايا — باستخدام الحقول المخصصة. يمكن لأعضاء الفريق المكلفين بمهام الشراء تحميل الإيصالات وربطها بمستلم المشروع المحدد أو فئة الهدايا.

استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول توزيع ميزانيتك واتجاهات الإنفاق. يمكنك بسهولة مراقبة المبلغ الذي تم إنفاقه في كل فئة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعديلات محتملة للبقاء في حدود ميزانيتك الإجمالية للهدايا.

3. تبسيط عملية تقديم الهدايا المؤسسية لفريق الموارد البشرية

باستخدام منصة دعم مخصصة للموارد البشرية مثل برنامج ClickUp HR Management Software، يمكنك تنظيم كامل عملية التوظيف ومراجعة الأداء واستراتيجيات تقديم الهدايا واكتساب المواهب.

استخدم برنامج ClickUp لإدارة الموارد البشرية لتتبع أداء الموظفين ومشاركتهم وتطورهم من خلال عروض قابلة للتخصيص تسهل تنسيق قوة العمل لديك. برنامج ClickUp لإدارة الموارد البشرية

إليك كل ما يمكن أن يقدمه لك برنامج الموارد البشرية هذا:

خطط لأهداف الموارد البشرية وحققها وراقبها في مكان واحد

اجذب أفضل المواهب من خلال نظام ينظم المرشحين والطلبات والتواصل

وفر الوقت باستخدام قوالب الموارد البشرية والحالات المخصصة والأتمتة التي تنقل المرشحين عبر مسار التوظيف نيابة عنك

مكّن الموظفين الجدد من إحداث تأثير أسرع من خلال حل للتأهيل يزودهم بما يلزمهم للنجاح

بسّط التدريب من خلال المهام القابلة للتتبع والمستندات والتعليقات للتعاون والملاحظات

ادمج هذه المنصة مع ClickUp Docs لتبادل الأفكار وتسجيل أفكار الهدايا مع فريقك في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا استخدامها لتخزين معلومات عن مدة تسليم الموردين (المدة التي يستغرقونها لتنفيذ الطلبات) وسجل الطلبات السابقة لكل مورد. يساعد ذلك في التخطيط وتجنب المفاجآت في اللحظة الأخيرة.

تقديم هدايا الشركات بشكل مميز مع ClickUp

عندما يتم تقديمها بعناية، تتجاوز هدايا الشركات مجرد صندوق بسيط وربطة شريط!

وتصبح أداة استراتيجية لتعزيز التقدير وتقوية الولاء وترك انطباع إيجابي دائم. يشعر موظفوك بالتقدير والتحفيز عندما يتلقون هدية مختارة بعناية تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم.

يشعر عملاؤك بالتقدير ويكونون أكثر استعدادًا لمواصلة شراكة ناجحة مع مؤسستك.

ومع ذلك، قد يكون إدارة برنامج هدايا الشركات الناجح أمرًا صعبًا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. فقد يصبح التوفيق بين الميزانيات وتتبع التفاصيل وضمان التسليم في الوقت المحدد للعديد من المستلمين أمرًا مرهقًا للغاية.

يتيح لك ClickUp إنشاء مشاريع مخصصة لكل دورة هدايا. تدير المنصة العملية بفعالية، بدءًا من طرح أفكار الهدايا، وتتبع التسليم، وقياس رضا المستلمين، وصولًا إلى التعاون بين أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المنصة للتواصل مع الموردين وتأكد من الالتزام بالميزانية بفضل ميزات إدارة الموارد المدمجة.

اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هي اتجاهات هدايا الشركات لعام 2024؟

تشمل اتجاهات الهدايا الأكثر شيوعًا لعام 2024 الهدايا التجارية التي تحتوي على منتجات مستدامة، وشراء الهدايا من الشركات الصغيرة، وتنظيم هدايا العناية الشخصية، وغير ذلك الكثير.

2. ما هي الهدية المؤسسية؟

الهدية المؤسسية هي هدية رمزية تقدمها الشركات لعملائها أو موظفيها أو شركائها كبادرة حسن نية، وغالبًا ما تحمل شعار الشركة أو علامتها التجارية.

3. ما هي الهدية التجارية المقبولة؟

الهدية التجارية المناسبة تأخذ في الاعتبار منصب المتلقي وتفضيلاته الثقافية وتتوافق مع سياسات الشركة بشأن تقديم الهدايا. يجب ألا تكون الهدايا باهظة أو تؤدي إلى تضارب في المصالح.