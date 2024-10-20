أفضل 15 هدية تقدير للموظفين تناسب كل ميزانية

كل مؤسسة ناجحة لديها فريق من الموظفين المجتهدين والملتزمين. في حين أن تعويض موظفيك بشكل جيد هو الخطوة الأولى، فما هي أفضل طريقة لإظهار مدى تقديرك لهم من تقديم هدية مدروسة؟

يعد برنامج هدايا التقدير المنظم للموظفين طريقة رائعة لمساعدة الموظفين على الشعور بالتميز، وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم، وتعزيز الروح المعنوية والولاء في مكان العمل.

سواء كنت شركة ناشئة تضم عدداً قليلاً من أعضاء الفريق أو مؤسسة تضم مئات الموظفين، لدينا أفكار هدايا ممتازة لتقدير الموظفين للجميع.

في منشور المدونة هذا، نناقش كيف ستؤثر هدايا تقدير الموظفين بشكل كبير على رفاهية الموظفين ونشارك بعض الأفكار التي يمكنك استخدامها على الفور.

ما هو تقدير الموظف؟

تقدير الموظف هو العملية الهادفة للتعبير عن الامتنان لموظفيك على عملهم الجاد وإبداعهم ومساهماتهم في مكان العمل.

إحدى الطرق الشائعة والفعالة لتقدير فريق العمل هي تقديم هدايا للموظفين. البحث أن التقدير الملموس للعمل الذي تم إنجازه بشكل جيد أو الإنجاز الذي تم تحقيقه هو بمثابة دفعة ذهنية تحفز الموظفين على الاستمرار.

على سبيل المثال، عندما يحقق أحد أعضاء فريقك هدفًا ما أو يتجاوز حدوده في خدمة العملاء، يمكنك توزيع هدايا تقدير الموظفين كمكافآت شهرية أو ربع سنوية. أرسل هدايا مخصصة للفريق بأكمله لتعزيز تقدير الموظفين في المناسبات الخاصة.

أفضل ما في الأمر هو أن هذه الهدايا يمكن أن تكون بسيطة مثل قسيمة شراء إلى المقهى المفضل للموظف مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد لتقدير مساهماته في نمو مؤسستك أو أهدافها.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون هدية الشركة لفريق العمل بأكمله مدروسة بعناية أكثر ومحبوبة من قبل معظم الناس. يمكن أن تكون وجبات خفيفة صحية، وقمصاناً مخصصة، وغنائم الشركة، وأجهزة إلكترونية مثل أجهزة الشحن، وسماعات AirPods، ومكبرات الصوت JBL، وما إلى ذلك.

أهمية هدايا تقدير الموظفين ## أهمية هدايا تقدير الموظفين

معظم المؤسسات لديها بالفعل برامج تقدير تقدم مكافآت أو هدايا سنوية للاحتفال بمهرجانات معينة. هذه بلا شك ضرورية. لكن برنامج تقدير الموظفين المصمم خصيصًا له مزايا خاصة ونقاط إضافية، بما في ذلك:

1. تعزيز الرفاهية

إن إظهار الامتنان يزيد من عافية الموظف، ويعزز صحته النفسية، ويساعده على أن يكون أكثر إنتاجية ويقلل من أيام العمل التي يغيب فيها عن العمل. يؤثر ذلك على نتائج العمل وتفاعل الموظفين. من خلال هدايا تقدير الموظفين، فإنك تعزز أداءهم ومشاركتهم وتعزز رفاهية الموظفين وصحتهم.

2. تساعد على جذب أفضل المواهب

الموظفون السعداء هم أفضل دعاة للمواهب الجديدة للانضمام إلى مؤسستك ومن المرجح أن يحيلوا أصدقاءهم ومعارفهم للانضمام إلى شركتك. من المرجح أن يجذب المكتب ومكان العمل العصري الذي يتمتع بثقافة هدايا تقدير الموظفين المرشحين ذوي الجودة العالية الذين يرغبون في الشعور بالتقدير لعملهم.

3. تحسين الأداء

تُعد هدايا تقدير الموظفين بمثابة تعزيز إيجابي للسلوك الجيد في العمل. يمكن ربط التقدير بأكثر من مجرد أداء الموظف. احتفل عندما يذهب الموظفون إلى أبعد من ذلك. يساعد ذلك على تطوير الروابط العاطفية في مكان العمل التي تغذي الأداء والنجاح في المستقبل.

4. رضا وظيفي أعلى

عندما تكافئ الموظفين على أدائهم الجيد، فإنهم يشعرون بسعادة أكبر وحافز أكبر لمواصلة الحضور. وهنا يصبح السحر أفضل. يصبح الموظفون الراضون سفراء للعلامة التجارية. إنهم يعززون الولاء ويقللون بشكل كبير من معدلات دوران الموظفين.

فكِّر في الاحتمالات: عندما يشعر الموظفون بالتقدير، تقل مقابلات الخروج من العمل، وتقل التكاليف، وتقل التكاليف، وتصبح ثقافة العمل إيجابية. الاستثمار في هدايا تقدير الموظفين يمكن أن يكون الحافز الذي يرفع الأداء الوظيفي والإنتاجية إلى مستويات أعلى.

5. يعزز القيم

إن تقدير الموظفين وتقديرهم لتبنيهم سلوكًا يتماشى مع قيم الشركة يشجعهم على الاستمرار في تلك السلوكيات والأفعال ويشكل مثالاً إيجابيًا للآخرين.

## 15 أفكار هدايا رائعة لتقدير الموظفين

أفضل هدايا تقدير الموظفين هي تلك التي تجعل الموظف يشعر بأنه مرئي ومقدر. والجزء الممتع في الأمر أنك لست بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال أو قضاء الوقت في البحث.

لقد جمعنا لك 15 فكرة مذهلة حول هدايا تقدير الموظفين لكل سياق ولكل ميزانية. اختر ما تفضله وابدأ في رسم البسمة على وجوه موظفيك اليوم.

أفضل هدايا تقدير الموظفين المناسبة لأي مناسبة

1. سلة الهدايا

من الطرق الممتازة لتقول لموظفيك أنهم "رائعون" هي تقديم هداياهم المفضلة. يمكنك أن تبقيها بسيطة مثل صندوق من المعجنات الطازجة أو الحصول على سلة هدايا شخصية وذات مغزى مصنوعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات وإكسسوارات المكتب المفضلة لديهم مثل كوب قهوة.

ابحث عن بائعي الهدايا المحليين الذين يمكنهم صنع هذه السلال المخصصة لك. أو ابحث عن دليل هدايا العطلات لتنظيم صندوق هدايا مدروس بعناية سيحبه موظفوك ويقدرونه!

2. التبرعات الخيرية

إذا كنت لا ترغب في تقديم هدايا مادية، يمكنك تقدير موظفيك مع دعم قضية خيرية من خلال التبرع باسمهم إلى مؤسسة خيرية من اختيارهم. هناك فكرة أخرى ذات مغزى وهي منحهم يوم عطلة للتطوع من أجل قضية قريبة من قلوبهم - مهما كانت هذه القضية.

3. هوديس أو ملابس استرخاء مخصصة

شجّع الموظفين على تحقيق أقصى استفادة من العمل عن بُعد من خلال ارتداء ملابس مريحة؛ فلا شيء يوحي بالراحة مثل هودي أو مجموعة ملابس استرخاء. قم بتخصيص ملابس الاسترخاء بإضافة شعار الشركة واسم الموظف، ويمكنك حتى إضفاء لمسة من الجاز عليها بإضافة مقولته المفضلة أو حوار من فيلم يحبه.

4. تجارب الفريق

يُعد قضاء يوم ممتع في الخارج طريقة رائعة لتقدير فريقك ككل، خاصةً بعد شهر أو ربع سنة صعب! غرف الهروب، أو مهرجانات الطعام، أو تذوق القهوة أو الطعام، أو زيارة المنتزهات الترفيهية كلها أفكار رائعة. جزء أساسي من أنشطة الفريق هو الحصول على آراء الجميع حول التجارب التي يستمتعون بها أكثر من غيرها.

5. أعمال فنية مخصصة

يتيح تقديم الأعمال الفنية كهدية تقدير للموظفين لموظفيك إضافة لمسة شخصية إلى مساحة عملهم، سواء في المنزل أو في المكتب. إنها طريقة فريدة للتعبير عن الامتنان.

احصل على مطبوعات مستوحاة من الفنانين والأساليب الفنية التي يتابعها الشخص أو الأعمال الفنية المستوحاة من أفلامه أو برامجه التلفزيونية أو فرقه الموسيقية أو كتبه المفضلة.

خيارات هدايا تقدير الموظفين بأسعار معقولة

6. أواني الشرب الشخصية

يُعد الكوب أو الكوب الذي يحمل وجه الموظف أو رسالة شخصية فكرة هدية تقدير ممتعة للموظف بميزانية محدودة. سيكون تخصيص أواني الشراب بصورة حيوانهم الأليف أو عائلتهم هدية رائعة.

7. نباتات منزلية

تعتبر النبتة النضرة أو الزهرة المحفوظة في أصص فكرة هدية جميلة وبأسعار معقولة للموظفين. فهي تمنحهم شيئًا يعتنون به وتكون بمثابة تذكير مبهج بمكان العمل لأولئك الذين يعملون من المنزل.

8. اعتمادات كتاب أو كتاب صوتي

هذه هي هدية التقدير المثالية للموظفين الذين يحبون القراءة في فريقك. امنحهم أرصدة مسموعة لشراء ما يستمعون إليه في المرة القادمة أو قسيمة هدية إلى أمازون أو متجر الكتب المفضل لديهم إذا كانوا يفضلون القراءة بالطريقة القديمة.

9. بطاقات هدايا للتجارب أو الفصول الدراسية

امنح موظفيك شيئًا ممتعًا وجديدًا للقيام به من خلال قسيمة لصف طهي شخصي لدروس الغداء الغريب، أو درس رسم، أو تجربة تذوق النبيذ! يمكنك أيضاً تقديم تذاكر فيلم واحد زائد واحد حتى يتمكنوا من قضاء ليلة ممتعة مع شريكهم.

10. سلال العافية المصغرة

شجّع موظفيك العاملين عن بُعد على الاعتناء بأنفسهم من خلال تقديم سلال صغيرة من الهدايا ذات الطابع الصحي. عناصر مثل الشموع المعطرة أو مرطبات الشفاه أو أقنعة الوجه أو القدمين أو الشاي المهدئ لا تكلف الكثير.

إنها هدية رائعة لتقدير الموظفين في أوقات الانشغال أو عندما تعلم أن موظفك يتحمل الكثير من المسؤوليات في العمل. عضوية الصالة الرياضية هي أيضاً إحدى الهدايا المثالية للموظفين لتشجيعهم على عيش حياة صحية.

خيارات هدايا تقدير الموظفين المميزة

11. بطاقات هدايا للمنتجعات الصحية أو برامج العافية

اسمح لموظفيك بتدليل أنفسهم بعد إنجاز العمل بشكل جيد من خلال علاج الاسترخاء في المنتجع الصحي! امنحهم تجربة لمدة نصف يوم في أحد المنتجعات الصحية المحلية أو تفاخر في عطلة نهاية الأسبوع في منتجع صحي.

12. ترقيات المكاتب المنزلية

هذه هي الهدية المثالية لتقدير الموظفين إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد! فاجئهم بإكسسوارات مكتبية مثل الكراسي المريحة، أو مكتب واقف، أو سماعات رأس، أو شاشة إضافية. إذا كانت ميزانيتك أقل، فإن شاحن فائق السرعة أو سبورة بيضاء لجدارهم هي هدية تقدير رائعة.

13. إكسسوارات السفر

بالنسبة لأعضاء فريقك الذين يضطرون للسفر بشكل متكرر للقيام بمهام - أو حتى أولئك الذين يحبون السفر حول العالم خلال العطلات - فإن الهدايا مثل حقائب السفر، أو حقائب الكمبيوتر المحمول، أو سماعات الرأس، أو الطبقات المريحة هي الهدايا المثالية. من المؤكد أنهم سيستخدمونها كثيراً، وسيفكرون بك في كل مرة يفعلون ذلك.

14. نظارات الضوء الأزرق

الوقت الذي يقضيه معظم الموظفين أمام الشاشات غير قابل للتفاوض، ومن الطرق الرائعة لمساعدتهم على الحفاظ على صحتهم هي أن تجلب لهم نظارات مخصصة للضوء الأزرق لحماية أعينهم. يمكنك أن تقدم لهم شهادة هدية لأخصائيي البصريات المحليين حتى يتمكنوا من الحصول على التصميم الذي يختارونه.

15. أطقم التجربة

ستجد العلامات التجارية التي تقوم بتجميع أطقم أدوات اصنعها بنفسك للأشخاص لابتكار وصفات أو عناصر حرفية أو مشاريع علمية في المنزل مع أحبائهم. أرسِل لموظفيك أطقم منسقة بناءً على اهتماماتهم - من لف المعكرونة يدوياً إلى بناء كرة الثلج إلى صنع الويسكي؛ الخيارات لا حصر لها.

طرق أخرى لإظهار تقدير الموظفين ## طرق أخرى لإظهار تقدير الموظفين

أظهرت الدراسات باستمرار أن الموظفين أكثر ميلاً للبقاء والازدهار مع الشركة التي تعترف بانتظام بمساهماتهم .

في حين أن هدايا تقدير الموظفين هي طريقة رائعة لإظهار امتنانك، إلا أن هناك العديد من الطرق الأخرى لإظهار اهتمامك بالموظفين على مدار العام.

1. التقدير اللفظي

حتى لو لم تكن تقدم لموظفيك هدية، قدم لهم "شكرًا" أو ملاحظة ثناء على قيامهم بعمل جيد.

استخدم برنامج التعرف على الموظفين لتبسيط عملية قياس مساهمتهم والحصول على نظرة عامة عن كيفية مساهمتهم بانتظام.

إنها فكرة رائعة أن تعترف علناً بإنجاز شخص ما في الدردشة الجماعية في مكان العمل أو قناة Slack.

2. عمليات التحقق من العافية الفردية

بصرف النظر عن لقاءاتك المعتادة المتعلقة بالعمل، فإن إجراء تسجيل الوصول الصحي هو وسيلة قوية لإظهار اهتمامك للموظفين ويشكل هدية تقدير رائعة للموظفين.

اسألهم عن أحوالهم، وشجعهم على مشاركة أي مخاوف لديهم، وإذا كان ذلك مناسباً، اعرض عليهم بعض الوقت الإضافي للاستثمار في صحتهم النفسية.

وعلى وجه الخصوص، من الجيد أن تطمئن عليهم إذا كنت تعلم أنهم يمرون بوقت عصيب أو عانوا من خسارة ما.

3. التماس الملاحظات

نحن لا نتحدث عن تلك الاستبيانات الشهرية المملة للموظفين. إذا كنت تريد أن تجعل موظفيك يشعرون بأن صوتهم مسموع، فقم بتنظيم أيام دورية "مفتوحة" حيث يمكنهم الحضور ومشاركة أفكارهم أو ملاحظاتهم معك، بشكل فردي أو جماعي.

يمكنك حتى إجراء هذه الاجتماعات افتراضياً بمساعدة برنامج مكان العمل الرقمي حتى لا يشعروا بالانفصال، حتى لو كانت المؤسسة لديها سياسة العمل عن بُعد.

إذا قررت تنفيذ أي من هذه الأفكار، فقم بتكريم الأشخاص الذين ابتكروها علناً. فلا شيء يضاهي شعور المرء بأنه ساهم بشكل مباشر في شيء جديد في مكان العمل.

قم بإنشاء برنامج تقدير ومكافآت للموظفين باستخدام ClickUp

لحسن الحظ، لا يجب أن يكون تقدير ومكافأة القوى العاملة لديك عملية معقدة! فالعناصر البسيطة والمدروسة تقطع شوطاً طويلاً - والأهم من ذلك أن النية الكامنة وراءها مهمة.

لذا، أنشئ برنامجاً لتقدير الموظفين ومكافأتهم يساعدك على تقدير العمل الاستثنائي، وإسعاد موظفيك، وتقليل معدل دوران الموظفين، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تتماشى مع القيم المؤسسية.

إليك ما يجب عليك فعله:

1. ضع معايير واضحة للمكافآت

إن تحديد الأهداف هو الوظيفة الأكثر أهمية هنا لأن ذلك يمكّنك من ضمان العدالة في البرنامج وتجنب التحيز اللاواعي لموظفين معينين. ClickUp Goals يقدم المزيج المثالي بين إدارة الأداء وتحديد الأهداف.

حدد الأهداف وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp

تسمح لك بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف وتتبعها للموظفين الأفراد والاحتفاظ ببطاقات الأداء الأسبوعية للفريق لمعرفة أي من زملائهم يحقق أداءً جيداً.

يشجع هذا الإطار التلقائي لتتبع التقدم المحرز الموظفين على المشاركة ويعزز من تحفيزهم.

تقديم إشباع فوري من خلال الإشادة بالموظفين من خلال الإشارات أو تقديم صيحات في سلاسل المحادثة باستخدام الرموز التعبيرية.

انقل محادثاتك إلى ClickUp Chat View وتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي

2. تتبع المعالم الرئيسية على طريقتك معلم ClickUp Milestone هو نظام تقدير يحدد إنجازات الفريق أو الموظف الرئيسية خلال مشروع جارٍ. يتم تمييز معالم العمل هذه كرمز ماسي مع اسم المهمة بخط عريض.

ابدأ بهذا القالب لتوثيق معالم المشروع بطريقة تعاونية وممتعة وجذابة بصريًا، حتى تظل على اطلاع على المعالم المهمة

بغض النظر عن نوع طريقة العرض التي اخترتها، لن تفوتك أي لحظة بارزة.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام تعيين التعليقات ميزة من ClickUp، يمكنك تعيين تعليقات لموظفين محددين للإقرار بمساهماتهم.

تسمح ميزة التعليقات التوضيحية في ClickUp للفرق بتعيين تعليقات على الملفات من أجل تعاون أسرع

ويُعد هذا العمل بمثابة شكل من أشكال التقدير، حيث يُظهر أن مدخلاتهم أو أعمالهم يتم ملاحظتها وتقديرها.

3. فرز تقارير الأداء لمزيد من التحليل

الاستفادة من إمكانات قالب تقرير أداء ClickUp لتقييم أداء الفريق والأداء الفردي باستخدام الرسوم البيانية والتصور في الوقت الفعلي.

احصل على تقييم مفصل لأداء الموظف أو البرنامج باستخدام هذا القالب من ClickUp

قم بتنزيل ودراسة التقارير الآلية لتقييم فعالية الموظف وتأثيره التنظيمي وفعاليته بشكل عام.

بفضل المقاييس والمعايير الواضحة، تساعدك هذه التقارير على تحديد أصحاب الأداء الأفضل وتمكّنك من مكافأة جهودهم بشكل مناسب.

وفي الوقت نفسه برنامج مشاركة الموظفين ضروري لتعزيز التواصل والتعاون والرضا الوظيفي بشكل عام بين القوى العاملة.

## اجعل تقديم الهدايا جزءًا من حمضك النووي

لست بحاجة إلى تخصيص "يوم لتقدير الموظفين" في مؤسستك. بالتأكيد، قد يساعدك ذلك. ولكن عندما تقوم بشكل دوري بتوزيع هدايا مخصصة وحوافز للموظفين لتقدير الموظفين، فإنك تظهر لهم أنك تهتم بهم وتريدهم أن يستمروا في تقديم أفضل ما لديهم.

يمكنك مساعدتهم بشكل أكبر من خلال الترويج لـ تطبيقات تتبع الأهداف لتحديد أهدافهم الفردية بكفاءة، مما يعزز ثقافة المساءلة والتقدم.

سواء كنت شركة ناشئة في طور الانطلاق أو شركة كبيرة ذات سجل حافل بالإنجازات، لم يفت الأوان بعد للبدء في شكر موظفيك على كل ما يقومون به - وهذه الأفكار الخاصة بهدايا تقدير الموظفين هي الطريقة المثلى للبدء. اشترك في ClickUp مجاناً وأنشئ أول نظام لتقدير الموظفين ومكافأتهم.