أفضل 20 هدية إنتاجية لأصدقائك ذوي الإنتاجية العالية

في بعض الأحيان يكون أصعب الأشخاص الذين يمكنك التسوق من أجلهم هم الأشخاص الذين تهتم بهم أكثر من غيرهم - خاصةً إذا كان هؤلاء الأشخاص متماسكين حقًا أو يعملون على تحسين روتينهم اليومي.

ولكن لا داعي للقلق! نحن هنا لمساعدتك، ونعرف بالضبط كيف نتسوق لهؤلاء الأشخاص لأننا من نفس النوع المهووسين! المهووسون بالتنظيم، إذا صح التعبير.

وإذا كان شخصك المميز جديدًا على الإنتاجية نمط الحياة والتطلع إلى التعمق أكثر، لا تزال هذه القائمة مكانًا رائعًا للبدء.

لذا قم بتشغيل فيديو سجل عيد الميلاد المفضل لديك على نتفليكس وتصفح أفضل 20 فكرة هدية لمساعدة كل شخص في قائمتك على صقل مهاراته في عام 2024. 🎅🏼

أفضل 20 فكرة هدايا لأفضل 20 هدية للأشخاص ذوي الإنتاجية العالية

ما الذي يجعل التسوق لشخص عالي الإنتاجية شخص منتج صعب للغاية هو أنهم عادةً لا يحبون عادةً جمع الكثير من الفوضى في حياتهم اليومية وخاصةً في مساحة عملهم.

فهم يقدّرون القصد والتنظيم في حياتهم، لكنهم يحبون أيضًا تجربة أشياء جديدة! من المحتمل أن يكونوا قد حصلوا على عدد لا يحصى من الدفاتر والتقويمات، ولكن هذه القائمة أكثر من ذلك بكثير.

ستساعد هذه العناصر على أن يشعروا بإنتاجيتهم الخاصة بأنهم أكثر إبداعًا وفعالية وتمنحهم فراشات صباح عيد الميلاد التي نعيش جميعًا من أجلها!

وإذا لم يكن ذلك الشخص في قائمتك سير العمل الخاص به فإن هذه الأفكار ستساعدهم على زيادة الإنتاجية في الوقت المناسب لعام 2022.

1.

النقر فوق

امنحهم الهدية التي تستمر في العطاء - سنة من انقر فوق !

سواء كنت مدير مشروع، أو مهندس برمجيات، أو شخصًا يستمتع بإضافة الملصقات إلى جدول أعماله اليومي, ClickUp هي المنصة المناسبة لك .

فكر في ClickUp على أنها المخطط النهائي غير ورقي ولا يشغل مساحة إضافية أو يضيع أو يخبرك كيف تنظم يومك. ومع ذلك، فهو لا يزال أكثر من ذلك بكثير! في ClickUp يمكنك:

تحقيق التوازن بين الشخصي والمهني الأهداف في مكان واحد وتعيين التذكيرات على مدار اليوم حتى لا يفوتك أي شيء

احصل على تحكم إبداعي كامل في الشكل والوظائف لمساحة العمل الخاصة بك باستخدام مناظر قابلة للتخصيص , اللون ، والميزات الجديدة كل أسبوع التي سيحبها المهووسون بالإنتاجية للبقاء في المقدمة

قم بتنزيل ملحق كروم ClickUp Chrome واستخدم المفكرة للتخلص من تلك الدفاتر الاحتياطية والقصاصات الورقية والملاحظات اللاصقة في جميع أنحاء الثلاجة ومنضدة السرير. يمكنك الوصول إليها في أي وقت على هاتفك حتى لا تقلق أبدًا إذا نسيت قائمة "تريدر جو" على طاولة المطبخ

اشترِ بالجملة لجميع أصدقائك و وفر أكثر عند الدفع لمدة عام 😉

هذا ليس كل شيء!

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2.

الكتلة الزمنية /مرجع/ https://www.amazon.com/mooas-Minutes-Management-Kitchen-Workout/dp/B07VPCFTKG/ref=asc\_df\_B07VPCBRK7/?tag=&linkCode=df0&hvadid=385180329316&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16691102221142318401&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9029974&hvtargid=pla-821848668360&ref=&adgrpid=81511522474&th=1 ساعة المكتب /%href/

ائتمان: مصفاة 29 هذه المؤقتات مقتبسة من تقنية بومودورو للإنتاجية. وهل تعلم أن _بومودورو تعني الطماطم باللغة الإيطالية؟ هذا جعل هذه الهدية أجمل 10 مرات 🙂

حظر الوقت ليس جديدًا، لكنه فعال للغاية. في الواقع هناك العديد من تطبيقات حجب الوقت المتوفرة في السوق اليوم. اضبط المؤقت على أي جانب لحجب 5-30 دقيقة لمهمة واحدة. ستندهش من مقدار ما تنجزه.

نصيحة للمحترفين: هذا عنصر رائع لأي شخص جديد في مجال الإنتاجية أو يتطلع إلى أن يكون أكثر كفاءة في أيامه! تساعدك هذه المؤقتات على بناء المزيد من التنظيم مع متعة النظر إليها. 😉

3.

دفتر ملاحظات ذكي من موليسكين

الائتمان: مولسكين حسنًا، نحن نعلم أننا قلنا لا دفاتر ملاحظات، لكن هذه الدفاتر رائعة جدًا - وهي غير ورقية!

فكّر في هذا الدفتر على أنه سبورة صغيرة تقوم بمسح المستند مباشرةً إلى هاتفك.

كن مبدعاً! تصور سير عملك في مخطط قمت بإنشائه بنفسك. أطلق العنان لعقلك وخربش لمدة 15 دقيقة كإعادة ضبط يومك. أو اكتب وصفة بيكاتا الدجاج الرائعة التي أخبرتك بها صديقتك للتو عبر الهاتف. يمكن لهذا الدفتر أن يستوعب كل ذلك.

والجزء الأفضل؟ يمكنك تصدير ملاحظاتك إلى PNG أو PDF وتنظيمها في ClickUp. 🤓

4.

منبه شروق الشمس

الائتمان: فتحة تعمل هذه الساعات على تحسين جودة النوم والمزاج، والاستيقاظ السعيد = يوم سعيد! يبدأ اليوم المثمر بنوم جيد ليلاً واستيقاظ هادئ.

استيقظ تدريجياً على ضوء يحاكي شروق الشمس. يصل إلى أعلى إعداد له في حوالي 30 دقيقة. لا يزال بإمكانك ضبط الساعة لإيقاظك في الوقت الذي تختاره، وأحياناً مع صوت أيضاً!

نحن أيضًا على وشك الدخول في الوقت الذي نغادر فيه للعمل في الظلام ونعود إلى المنزل في الظلام، تعامل مع ساعة شروق الشمس هذه كمصدر خاص بك للعلاج بالضوء!

5.

خاتم أورا

الائتمان: حلقة أورا إنه باهظ الثمن. ولكن إذا كان بإمكانك الحصول عليه، فهو يستحق ذلك.

يحب العديد من الأشخاص المنتجين الأشياء. ونحن لا نتحدث عن الأشياء كما هو الحال في مجموعة من أكثر من 500 ضفدع خزفي - فكر في الأدوات أو الأدوات التي ستساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية.

سيكون خاتم Oura هو هوسهم التالي.

تتبع لياقتك البدنية، ونومك، ومستوى توترك، واستعدادك، ومعدل ضربات قلبك، حتى تقدم أعمالك. إنه لأمر مثير للإعجاب كم البيانات التي يمكن لهذا الخاتم غير الجراحي أن يحتفظ بها. وهو أنيق. 😎

6.

أداة ليثرمان ريبار متعددة الأدوات

ائتمان رجل الجلد تشبه تقريباً وجود كليك أب في جيبك، هذه الأداة الصغيرة تؤدي 17 وظيفة ويمكنها أن توفر لك الوقت في المهام الصغيرة في حالات الضرورة كما توفر لك مساحة في درج مطبخك.

7.

قرون الهواء أو سماعات رأس لاسلكية

الأشخاص المنتجون متعددو المهام! فهم يحبون الحفاظ على سير الأمور بسرعة وكفاءة، ويمكن أن تساعد سماعات الرأس اللاسلكية في تحقيق ذلك!

اسقِ نباتاتك بينما تتحدث مع جدتك، واستمع إلى اجتماع العمل دون إزعاج زملائك في العمل من المنزل، وأخفِ حبك السري للموسيقى التصويرية Wicked عن الغرباء أثناء ذهابك إلى العمل في الصباح.

8.

لوحة مفاتيح ميكانيكية

الائتمان: لوحات المفاتيح الميكانيكية إذا لم تكن قد سمعت بلوحة مفاتيح ميكانيكية من قبل، فاستعد لإضافتها إلى قائمة أمنياتك الشخصية.

إن العلامة الدالة على لوحة المفاتيح الميكانيكية وتجميلها هو الصوت _المنبثق من النوابض في المفاتيح.

قد لا يبدو ذلك كثيراً، لكن ثق بنا، هذا ما سيجذبك أولاً.

تضيء لوحات المفاتيح هذه أيضًا بضغطاتك على المفاتيح، وهي قابلة للتخصيص تمامًا، وبالنسبة للأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت على الكمبيوتر، فإن ذلك سيجلب لهم بعض المتعة والرضا في يوم العمل الذي لم يكونوا يعلمون أنهم يفتقدونه.

بالإضافة إلى أنها مثالية لعشاق التسعينيات في حياتك.

9. عام من

مساحة الرأس أحياناً تكون أفضل هدية يمكنك تقديمها هي التذكير بأن حب الذات يأتي أولاً!

يقدم Headspace التأمل للتوتر واليقظة الذهنية والنوم والمزيد! بغض النظر عن تجربتك معه.

يرتبط التأمل بتحسين الحالة المزاجية، وتحسين الصحة العقلية، والنوم، وأيام أكثر إنتاجية - وكلها أشياء نحبها!

10.

البلاط

الائتمان: بلاط إنه مثل Find My iPhone ولكن لكل شيء آخر!

حدّد موقع أغراضك مثل المفاتيح والمحفظة وآخر موقع لك والمزيد، وقم بمزامنتها مع Amazon Echo أو Google Assistant لتجنب التخمين بشأن مكان اختباء أغراضك الضرورية عند الخروج من المنزل.

11. كتاب مثل

الأصولية إن القليل من الدراسة الذاتية لا يضر أحدًا أبدًا، ويمكن أن تساعدك كتب التنمية الشخصية على تحديد أولويات مهامك وتعظيم يومك. كما أنها تبدو رائعة للغاية على طاولة القهوة.

تحقق من هذا قائمة الكتب المعتمدة من ClickUp التي من المؤكد أنها ستساعدك على بدء عاداتك الصحية والإنتاجية.

12.

الجمرة كوب قهوة

الائتمان: إيمبر لتكن قهوتك قوية، ولتكن ساخنة! طوال الوقت!

إذا كان شخصك المميز يقضي أيامًا طويلة أو ينشغل بمهامه لدرجة أنه ينسى شرب قهوته، دعه يوفر رحلة إلى الميكروويف ويحافظ على مشروبه الساخن جيدًا حتى آخر قطرة.

سيبقى مشروبك ساخنًا للمدة التي تريدها ويمكنك ضبط درجة الحرارة حسب رغبتك.

تأتي بسعة 16 أونصة أو 10 أونصة وهي رائعة للاستخدام في الأماكن المغلقة أو أثناء التنقل.

13. A

بنك شحن يعمل بالطاقة الشمسية هل سبق أن مررت بأيام العمل تلك التي لا تشعر فيها بضوء الشمس إلا من خلال النافذة؟ أو أثناء سيرك إلى السيارة؟ أو لم تشعر بها على الإطلاق؟! هناك حل سهل.

لا تقتصر الإنتاجية على مكتب تقليدي! اخرج من المنزل ولا تدع نفسك مقيداً بمأخذ لتشغيل أجهزتك.

تسمح لك بنوك الطاقة الشمسية بأخذ جهازك الذي يعمل بالطاقة الشمسية إلى أي مكان تقريباً، والعديد منها يشحن نفسه بنفسه في حوالي 6 ساعات.

14.

حقيبة ظهر سلطة تيمبوك2

ائتمان: تيمبوك2 هذا سيحمل جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة! وهو ضخم! حرفيًا ومجازيًا!

كما أنها أنيقة ومحايدة للجنسين وتحتوي على الكثير من الجيوب.

يمكن بيعها بسرعة كبيرة، ولكن حقيبة الظهر هذه من نفس العلامة التجارية تناسب نفس حجم الكمبيوتر المحمول ولها نفس المظهر.

15. نبتة منزلية مهدئة

إذا لم تتمكن من الخروج أثناء يوم عملك، اجلب القليل من الهواء الطلق إليك.

فالنباتات تنقي الهواء، وتضفي وجودًا مهدئًا على الغرفة، ويمكن أن تمنح الناس شعورًا بالفخر والاعتزاز في الاعتناء بها. والهواء النظيف هو الخطوة الأولى نحو عقل نظيف!

وبالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون إبهامًا أخضر، فإن النباتات العصارية مليئة بالألوان، وتتطلب الحد الأدنى من المياه، وهي رائعة المظهر!

مكافأة: أفكار هدايا العملاء !

16. جهاز الضوضاء البيضاء أو جهاز النوم

تُعد أجهزة النوم من الحلول الرائعة للحصول على نوم أفضل وقضاء أيام أفضل، خاصةً إذا كان شخصك المميز لديه الكثير من الأمور التي تشغل باله.

حتى أن بعض الأجهزة تحتوي على منبهات مدمجة فيها حتى تتمكن من الاستيقاظ تدريجياً كما نمت!

17.

رومبا من iRobot قم بإزالة شيء آخر من قائمة التحقق الخاصة بك مع مكنسة رومبا الآلية.

اسمح لـ Roomba بمساعدتك في الحفاظ على مساحة العمل من المنزل وربما تخيف كلبك. ليس بطريقة سيئة رغم ذلك! فقط بما يكفي لفيديو مضحك على إنستغرام.

PeacockTV/ جيفر

18. اتفاقية التنوع البيولوجي

لا تقلق، لا توجد أعمال مضحكة هنا. إذا لم تكن قد سمعت، فهناك الكثير من الفوائد لتناول الكانابيديول وهناك الكثير من الأنواع المختلفة لأغراض مختلفة. بعض خيارات اتفاقية التنوع البيولوجي مصممة خصيصًا لتحسين تركيزك على مدار اليوم ومليئة بالفيتامينات الأخرى مثل B12 لتمنحك الانطلاقة التي تحتاجها لقهر اليوم.

19.

حامل كمبيوتر محمول محمول وفّر وضعية جسمك وآلام رقبتك مع حامل الكمبيوتر المحمول المحمول الذي يميل نحوك لتجنب الانحناء فوق لوحة المفاتيح.

يمكن طي هذا الخيار المحمول بشكل مسطح لسهولة النقل!

20.

أرجوحة شبكية للقدمين

الائتمان: مكتب UPLIFT أخيرًا وليس آخرًا، أرجوحة القدمين. لا بأس إذا كنت تعتقد أنها مضحكة بعض الشيء، فهذا جزء من سحرها. لكنك على الأرجح ستحبها أيضًا سرًا.

خذ قسطاً من الراحة! أرح قدميك وحرّكهما براحة تامة.

استعد، استعد، تسوق ~~ وقتًا ممتعًا!

يمكن أن يكون التسوق في الأعياد مرهقاً، ولكن لا يجب أن يكون كذلك.

أفضل جزء في أي من أفكار الهدايا المثمرة هذه هو أنها تُظهر مدى اهتمامك بالأشخاص الموجودين في قائمتك.

ولكن في نهاية المطاف، فإن أكثر شيء ذو معنى يمكن أن تقدمه لشخص ما هو هدية الوقت، ولهذا السبب تسمى الهدية. 🎁

يمكنك أنت وهذا الشخص المميز استغلال الوقت الإضافي لمشاهدة فيلم عن العطلة، أو رد الجميل للمجتمع، أو ربما التوقف عن تفقد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل بينما يستمتع بقهوته الصباحية في عام 2022.

لذا وفر يومًا واحدًا كل أسبوع في موسم الأعياد هذا مع هدية انقر فوق واستغل هذا الوقت الإضافي في فعل شيء يجعلك تشعر بالمرح! 😌