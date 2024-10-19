أفضل 12 برنامجاً لتقدير الموظفين لعام 2025

هل تتذكرون عندما فازت بام من مسلسل "المكتب" بجائزة "داندي" لامتلاكها أكثر الأحذية الرياضية بياضاً؟ أو عندما حصل توبي على جائزة "النفور الشديد"؟

بالنسبة للمبتدئين، كان الهدف من حفل Dundies السنوي هو رفع الروح المعنوية لموظفي شركة الورق الخيالية في المسلسل التلفزيوني Dunder Mifflin.

وعلى الرغم من أن جوائز Dundies -بكل المقاييس- غير جذابة، وقد لا تبدو بعض الجوائز (مثل جائزة توبي) جذابة بشكل خاص، إلا أنها تجسد جوهر تقدير الموظفين وتعزيز روح الفريق. ولكن مع تحول العمل الهجين والعمل عن بُعد إلى القاعدة، فإن استضافة أي نوع من حفلات توزيع الجوائز، سواء كانت سخيفة أم لا، لم يعد لها معنى بعد الآن.

لحسن الحظ، لدينا برنامج لتقدير الموظفين لإضفاء لمسة تقنية ذكية على المدرسة القديمة "الربت على الظهر" أو النجمة الذهبية. ⭐️

في هذا الدليل، سوف نتعمق في أفضل 12 تطبيقًا لتقدير الموظفين التي يمكن أن تساعد فريقك على الترابط وتعزيز الروح المعنوية والحفاظ على تحفيزهم - سواء كانوا في المكتب أو في جميع أنحاء العالم!

ما هو تقدير الموظفين؟

لا يقتصر تقدير الموظف على مجرد إعطاء موظفيك عبارة "مرحبًا، لقد أبليت بلاءً حسنًا!" بل يشمل الاعتراف الصريح بجهود الموظف وتقديره ومكافأته.

تقوم طريقة عرض الدردشة بتخزين جميع تعليقاتك في ClickUp لمشاركة تقديرك بسرعة والعثور على أي محادثة

إن مفهوم تقدير الموظفين متجذر في تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات النظرية. وهي تشير إلى أنه بمجرد تلبية المتطلبات الفسيولوجية للشخص (مثل الطعام والمأوى)، فإنه يميل بشكل طبيعي إلى السعي وراء احترام الذات واحتياجات تحقيق الذات، مثل

التغذية الراجعة الإيجابية

تقدير الأقران

زيادة المسؤولية

زيادات الرواتب والمكافآت

من من منظور العمل، فإن برامج تقدير الموظفين تعزز الشعور بالانتماء وتحسن الأداء الفردي، مما يجعل أفضل أعضاء فريقك يشعرون بالرضا ويزيد من الاحتفاظ بالموظفين.

معنى وفوائد برامج تقدير الموظفين

برنامج تقدير الموظفين هو برنامج قائم على التكنولوجيا حل لمساعدة مديري الموارد البشرية وقادة الفرق في التعامل مع برامج الحوافز في مكان العمل. فهو يسهّل عملية قياس مساهمة العامل ومشاركة الموظفين وفقًا لأهداف الفريق وأفضل ممارسات الموارد البشرية.

قم بإنشاء بطاقات الأداء الأسبوعية في ClickUp للفريق للاطلاع على أهم أهداف أقرانهم لهذا الأسبوع

تحتوي معظم منصات تقدير الموظفين على ميزات لتعزيز مشاركة الموظفين، وعرض التقدم الفردي، وإدارة المكافآت مثل الشارات وبطاقات الهدايا. تشمل الفوائد التي تجلبها هذه الأدوات إلى مكان العمل ما يلي:

ثقافة الشركة الإيجابية : يمكن للموظفين الاطلاع على نظام المكافآت والاطمئنان إلى أنه خالٍ من التحيز أو التحيز

: يمكن للموظفين الاطلاع على نظام المكافآت والاطمئنان إلى أنه خالٍ من التحيز أو التحيز تعزيز الإنتاجية : سوف يميل عضو الفريق إلى السعي بجدية أكبر عندما يتتبع تقدمه نحو الإنجاز التالي

بناء الفريق : يشعر العاملون عن بُعد والعاملون في المكتب بتواصل وتفاعل أفضل بفضل المنصة الموحدة

السلوك القائم على القيم: سلوك الموظف يتماشى مع رسالة الشركة وقيمها دون بذل جهد إضافي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تقدير الموظفين؟

إليك ما يجب الانتباه إليه عند استكشاف خيارات برامج تقدير الموظفين:

واجهة سهلة الاستخدام : سهولة التصفح وإمكانية الوصول لجميع الموظفين

: سهولة التصفح وإمكانية الوصول لجميع الموظفين تحديد الأهداف: ميزات لمساعدتك في تعيين أهداف محددة و أهداف قابلة للقياس ومؤشرات الأداء الرئيسية

ميزات لمساعدتك في تعيين أهداف محددة و أهداف قابلة للقياس ومؤشرات الأداء الرئيسية التخصيصات : خيارات لتخصيص المكافآت والتقدير لتتوافق مع قيم الشركة

: خيارات لتخصيص المكافآت والتقدير لتتوافق مع قيم الشركة التكامل مع الأدوات الأخرى : تكامل سلس مع الموارد البشرية الحالية أو أدوات تعاون الفريق التحليلات وإعداد التقارير : رؤى حول اتجاهات الأداء ومستويات مشاركة الموظفين التي تساعد في تحديد عضو الفريق الذي يجب مكافأته

: تكامل سلس مع الموارد البشرية الحالية أو أدوات تعاون الفريق

توفر طريقة عرض عبء العمل ClickUp Workload View رؤى حول مقاييس مشروعك لتكون متقدمًا بخطوة إلى الأمام

12 من أفضل برامج تقدير الموظفين ## 12 من أفضل برامج تقدير الموظفين

دعنا نعثر على الأداة المثالية لتكملة برنامج التقدير الخاص بك في مهمتك للاحتفال و تحفيز فريقك . لقد اخترنا لك أفضل 12 أداة برمجية لتقدير الموظفين تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.

1. انقر فوق

أنشئ أهدافًا فردية أو جماعية داخل ClickUp وحدد أهدافًا واضحة لتتبع التقدم المحرز

ClickUp هو أفضل ما في الأمر إذا كنت تبحث عن أداة إدارة فريق عمل صديقة للموارد البشرية . تتميز هذه المنصة بوفرة ميزاتها في التعامل مع مشاركة الموظفين وتقديرهم.

تضعك منصة ClickUp على المسار الصحيح منذ البداية من خلال ميزة الأهداف تتيح لك تحديد أهداف ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس للموظفين الأفراد. يمكنك تحديد المكاسب الواضحة ومكافأتها من خلال تتبع التقدم التلقائي وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين! ✌️

تشجع ClickUp على المشاركة والاحتفال بالمساهمات الفردية أثناء التنقل باستخدام عرض الدردشة . تعمل ميزة المراسلة داخل التطبيق على تركيز سلاسل محادثات فريقك وتصنيفها حسب الموضوع أو المهمة أو المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر ردود الفعل بالرموز التعبيرية والصيحات المذكورة إشباعًا فوريًا لتقدير الأقران!

بالإضافة إلى طريقة عرض المحادثة، هناك أكثر من 15 طريقة عرض أخرى لتعزيز مراقبة الموظفين إمكانيات وجمع تقارير مفصلة. على سبيل المثال، تتيح لك طريقة عرض عبء العمل تعيين السعة لكل من العاملين لديك و تتبع مستوى جهدهم وفقًا لمعايير مثل الوقت والمهام والنقاط. يمكنك أيضًا تجميع المهام الحرجة في المعالم ، ومكافأة الموظفين عند عبورهم نقاط التقدم الرئيسية!

قلق بشأن الحفاظ على التوزيع أو فرق العمل عن بُعد متصلة ? تقوم المنصة بـ تعاون الفريق والمشاركة بدون جهد مع أدوات سير عمل متعددة الاستخدامات بما في ذلك السبورة الرقمية برنامج مستند تعاوني محرر، والمزيد

ClickUp أفضل الميزات

الأهداف، ولوحات المعلومات، وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين للاطلاع على مساهمات الأعضاء

عرض الدردشة للحصول على إقرار فوري من الأقران من خلال الرسائل المباشرة

التعاونية مستندات ClickUp للتحرير جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل، وتسهيل مشاركة المعرفة، وخلق بيئة عمل أكثر تماسكًا

نماذج قابلة للتخصيص لاستطلاعات الرأي والطلبات لتتبع ردود الموظفين

أكثر من 1,000 قالب قابل للتخصيص لتحسين مشاركة الفريق (مثلخطة عمل مشاركة الموظفين واستبيان الفريق القوالب)

مفيد أدوات التعاون عن بُعد دعم تأهيل الموظفين والتطوير

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات مشاركة الموظفين في الباقة المجانية

يمكن أن تشكل العديد من الميزات المرنة منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. أوسكاركو

عبر الجائزة Awardco هي منصة آلية لإدارة المكافآت تساعد الشركات على الاحتفال بأهم إنجازات الخدمة. وهي الشريك الرسمي لتقدير الموظفين لشركة Amazon، مما يمنح المديرين مجموعة واسعة من خيارات المكافآت للاختيار من بينها.

مع Awardco، تصبح مواءمة اهتمامات الموظفين مع ميزانية الهدايا وقيم الشركة أمراً سهلاً. يمكن للموظفين اختيار جوائزهم الخاصة أيضاً، مما يزيد من إضفاء الطابع الشخصي على التجربة.

تتيح Awardco للموظفين كسب نقاط مقابل المساهمات، والتي يمكن تحويلها إلى هدايا. كما يمكنك أيضاً إعداد مكافآت مخصصة لأعياد الميلاد، وأعياد الميلاد، وأعياد التعيين، والمناسبات السنوية للخدمة.

أفضل ميزات جائزة Awardco

برامج تقدير متعددة للمؤسسات من أي حجم

احتفالات خاصة من خلال صناديق المكافآت أو حزم الرعاية المخصصة

برامج حوافز مخصصة لتشجيع سلوكيات محددة للموظفين

رؤى شاملة حول البرامج المباشرة واستخدام النقاط وتفاصيل الأداء

قيود #### قيود Awardco

قد يستغرق إعداد النظام الأساسي وقتاً طويلاً

يجد بعض المستخدمين أن التكامل مع أمازون صعب بعض الشيء

تسعير #### جائزة أووردكو

لايت : 2,500 دولار في السنة

: 2,500 دولار في السنة انطلق : 4,000 دولار في السنة

: 4,000 دولار في السنة Core و Plus و Pro: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أووردكو

G2 : 4.8/5 (1,000+ تقييم)

: 4.8/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

3. نكتار

عبر نكتار Nectar هي منصة مصممة خصيصًا لدعم التعرف على الأقران. تساعد في إنشاء روابط بين أعضاء الفريق من خلال تمكين المديرين والموظفين لمشاركة التقدير القائم على القيمة، والذي يُترجم إلى نقاط نكتار. رائع! 🐝

سيشعر أعضاء فريقك بالتقدير والاهتمام الحقيقيين مع مجموعة واسعة من الجوائز للاختيار من بينها، بما في ذلك منتجات أمازون، والسلع التي تحمل علامة الشركة، ومبادرات العافية.

يضيف Nectar أيضاً بُعداً صحياً لتقدير الموظفين من خلال السماح لك بمكافأة العاملين المشاركين في تحديات العافية. تتكامل المنصة مع أدوات التعاون الشائعة مثل Slack و مايكروسوفت تيمز .

نكتار أفضل الميزات

مئات بطاقات الهدايا كخيارات للمكافآت

يدعم المكافآت القائمة على العافية

مشاركة الموظفين القابلة للتتبع من خلال استطلاعات الرأي

برامج قابلة للتخصيص

قيود رحيق

تغطية محدودة للمكافآت في بلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في ترك التعليقات

تسعير #### نكتار

قياسي : 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم بالإضافة : 4.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم مخصص: الأسعار متاحة عند الاتصال

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات نكتار

G2 : 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. بونوسلي

عبر مكافأة إذا كنت في مهمة تحسين رضا الموظفين عبر فريق عمل كبير، فقد يكون تطبيق Bonusly هو الحل الأمثل لك. يعد إعداد المنصة وأتمتة المكافآت أمرًا سهلاً - عادةً ما يستغرق الأمر حوالي 1.5 ساعة شهريًا للحفاظ على سير الأمور بسلاسة باستخدام أداة تقدير الموظفين هذه.

تعمل المنصة على تعزيز المشاركة من خلال واجهة مرئية مبهجة تشبه وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تحفيز الإنتاجية والأداء والمشاركة في الاستطلاعات وبرامج الصحة. يتضمن كتالوج المكافآت المتنوع بطاقات هدايا (من عشرات البلدان) وتبرعات خيرية وإجازات مدفوعة الأجر! 🏖️

من تكاملها مع Slack إلى دعم نظامي Android وiOS، تظل Bonusly متاحة بشكل كبير لأي شخص وعلى أي جهاز. حتى أنه يقدم خصماً إضافياً للمنظمات غير الربحية.

بونوسلي أفضل الميزات

خيارات إدارة المكافآت الموفرة للوقت

متاح في جميع أنحاء العالم وبعدة لغات

غنية بالمعلومات لوحة معلومات التحليلات أكثر من 15 عملية تكامل



قيود Bonusly

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في التنقل

خيارات التخصيص المحدودة

تسعير #### بونوسلي

الأساسية : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مخصص: اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات Bonusly Bonusly

G2 : 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

5. جوستو

عبر غوستو هل تبحث عن طريقة لا معنى لها لرفع معنويات فريقك؟ اطّلع على منصة Guusto المرنة والشاملة للغاية لتقدير ومكافأة أصحاب الأداء المتميز. كل ما عليك القيام به هو إنشاء حساب مجاني والدفع فقط مقابل ما تحتاجه كلما توسعت.

مع Guusto، يمكنك التعرف على مساهمات كل من العاملين في الخطوط الأمامية والمكتب. وتركز المكافآت والعلامات على القيمة الحقيقية بالدولار بدلاً من النقاط، أي دولار واحد على المنصة يساوي دولارًا واحدًا في العالم الحقيقي.

مع التركيز على الاستدامة، يتم منح جميع هدايا Guusto رقمياً، مما يقلل من النفايات البلاستيكية. تساهم المنصة أيضًا في مبادرات المياه النظيفة مع كل هدية يتم إرسالها. 🌊

تقدم Guusto مكافآت عالمية في أكثر من 160 دولة. مع عدم وجود حد أدنى أو هوامش ربح أو رسوم شحن أو رسوم خفية، فهي خيار شفاف ومتاح لأي مؤسسة!

أفضل مزايا Guusto

منصة قابلة للتطوير مع عدد غير محدود من المستلمين

يتيح خيار الدفع إلى الأمام للمستفيدين تحويل مكافآتهم إلى شخص آخر

أكثر من 60,000 موقع تجاري

قيود #### قيود Guusto

خيارات محدودة من البائعين

عدم القدرة على تغيير الهدايا بمجرد اختيارها

تسعير #### Guusto

مجاناً

أساسي 80 دولارًا شهريًا لفريق مكون من 35 شخصًا + 2.25 دولار شهريًا لكل عضو إضافي

80 دولارًا شهريًا لفريق مكون من 35 شخصًا + 2.25 دولار شهريًا لكل عضو إضافي قسط: 350 دولارًا شهريًا لفريق مكون من 100 شخص + 3.50 دولار شهريًا لكل عضو إضافي

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات غوستو

G2 : 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (1,000+ تقييم)

6. سنابي

عبر سنابي يعتمد Snappy، وهو منصة مرحة وبديهية لتقديم الهدايا، على جعل جهود التقدير شخصية وذات مغزى. اجعل القوى العاملة تشعر بتقديرك وعزز مشاركة الموظفين مع الهدايا المصممة خصيصًا والمكافآت الآلية والترشيحات. ❤️‍🔥

من خلال ميزات مثل المجموعات المنسقة وخيارات تبادل الهدايا والأدوات الخاصة لتخطيط الميزانية، يبرز Snappy كحل فريد لأعياد الميلاد أو المناسبات السنوية أو أي مناسبة خاصة.

تخلص من التخمين في عملية الإهداء مع مساعد الإهداء بالذكاء الاصطناعي من Snappy واختر الهدايا وفقًا لملف تعريف الموظف!

أفضل ميزات Snappy

تقارير تقدم رؤى حول أحدث اتجاهات الإهداء في مكان العمل

رسائل تقدير شخصية

كتالوج متعدد الاستخدامات يشمل المنتجات والتجارب والرحلات من أكثر من 300 شركة

مساعد الإهداء بالذكاء الاصطناعي لاختيار الهدايا

قيود سنابي

قد يكون إدخال البيانات الأولية صعباً

لا يوجد خيار بطاقة هدايا

تسعير #### تسعير Snappy

أساسي مجاناً، ادفع فقط مقابل الهدايا المطالب بها

مجاناً، ادفع فقط مقابل الهدايا المطالب بها مرتفع : 999 دولاراً في السنة، وتدفع فقط مقابل الهدايا المطالب بها

: 999 دولاراً في السنة، وتدفع فقط مقابل الهدايا المطالب بها مؤسسة: عرض أسعار مخصص متاح عند الاتصال

تقييمات ومراجعات سنابي

G2 : 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2 مراجعات)

7. كوليف

عبر كوليف Cooleaf عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لتقدير الموظفين مع وظيفتين أساسيتين: إتاحة المكافآت (مثل الرحلات والبضائع وكوبونات المطاعم) بسهولة وتعزيز مبادرات التعلم والعافية.

استفد من التقدير العام لعرض العمل الهادف ومساعدة أعضاء الفريق على الشعور بالإلهام. يمكنك الحصول على لوحات المعلومات والإعداد مقاييس لمراجعة الأداء ورفاهية الموظفين.

تساعدك استبيانات Coolleaf لجمع البيانات واستبيانات العافية المخصصة التي تقدمها Coolleaf على الحصول على ملاحظات الموظفين ومشاعرهم بشكل فوري ، مما يسمح بفهم أعمق للمشكلات المزعجة ومجالات التحسين.

أفضل ميزات Cooleaf

توصيات قائمة على البيانات لتعزيز درجات المشاركة

جوائز تلقائية وقابلة للتخصيص لكل ذكرى سنوية للعمل

أنشطة بناء الفريق الافتراضية لفرق العمل عن بُعد

مقاييس لصحة الموظفين ورفاهيتهم

قيود Cooleaf

لا يوجد خيار المراسلة المباشرة

من الصعب العثور على من "تعرف عليك"

تسعير #### تسعير Cooleaf

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات كوليف

G2 : 4.9/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 700 تقييم) كابيترا: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. هاي تاكو

عبر هاي تاكو إذا كان فلسفة العمل الجماعي هي "الجميع يستحق التاكو" لقد استُجيب دعاؤك للتو!

يُضفي HeyTaco لمسة مبهجة على إعداد برنامج تقدير الموظفين باستخدام "التاكو" كعملة ممتعة وجذابة بدلاً من نقاط المكافآت. إنه يعزز ثقافة تقدير الفريق المفعمة بالحيوية والتفاؤل التي تلقى صدى جيدًا لدى القوى العاملة الحديثة.

يعطي الموظفون التاكو الافتراضي ويتلقونه، ويحتفلون بإنجازات بعضهم البعض، ويتسلقون لوحة المتصدرين المحوسبة. 🌮

تحتوي منصة المكافآت هذه على ميزات تحليلية مدمجة لمساعدتك على مراقبة اتجاهات وأنماط تقديم التاكو وتلقيها.

أفضل ميزات HeyTaco

يسمح روبوت HeyTaco للموظفين بتقدير الزملاء من خلال واجهة دردشة ودية

يسمح التسلسل الهرمي للتاكو بالإنجازات المتدرجة، بما في ذلك التاكو الخارق وصلصة الهالابينو

كتالوج مدمج لمكافآت تجريبية متنوعة

يتكامل مع سلاك ومايكروسوفت تيمز قيود HeyTaco

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مزدحمة للغاية

قد تؤثر مواطن الخلل العرضية على تجربة التصفح

تسعير HeyTaco

الفريق : 3.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم مضاف يدويًا

: 3.00 دولارات شهريًا لكل مستخدم مضاف يدويًا الجميع: 3.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم تتم إضافته تلقائياً

تقييمات ومراجعات HeyTaco

G2 : 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 5/5 (2 تقييمات)

9. مجد

عبر كودوس برنامج Kudos هو برنامج دولي تفاعلي لتقدير الموظفين يركز على تقدير الأقران ويقدم خدمات استشارية فريدة من نوعها لتأسيس ثقافة تفاعلية في مكان العمل.

من بين ميزاته البارزة، نحن نحب أكثر ما يعجبنا في تقارير تحليلات الموظفين القابلة للتنفيذ. فهو يساعدك على تتبع معنويات الموظفين والتنبؤ بدوران الموظفين في الأشهر القادمة.

أفضل ميزات #### Kudos

متوفر بثماني لغات، مما يجعله قابلاً للتكيف بشكل كبير مع الفرق الدولية

مجموعة كاملة من أدوات التقدير على كل من إصداري الويب والهاتف المحمول

قيود كودوس

يحتاج الموظفون إلى تجميع عدد كبير من النقاط للحصول على المال

تسعير #### Kudos

مخصص: اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات كودوس

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 900 تقييم)

10. مو

عبر مو "مرحبًا بوبي، تهانينا على عشر سنوات في العمل - إليك بطاقة هدية. إلى اللقاء!"

لست من محبي أنظمة المكافآت القسرية والميكانيكية؟ مو هو كل شيء عن جعل عملية التكريم أكثر عمقًا وشخصية.

في حين أن Mo يقدم مكافآت مادية مثل بطاقات الهدايا، فإن تركيزه الأساسي ينصب على تتبع الانتصارات الأسبوعية والاحتفال بالتجارب أو "اللحظات" المشتركة مع زملائك القيّمين في الفريق.

مو أفضل الميزات

تقوم أداة المساعد بتذكير أصحاب العمل تلقائياً بالمناسبات والإنجازات المهمة للموظفين، وتحثهم على مشاركة التقدير

العديد من المكافآت المخصصة

قيود مو

يجد بعض المستخدمين أن تخطيط التنقل معقد للغاية

مو التسعير

بداية : 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم المستوى الأعلى : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مخصص: الأسعار متاحة عند الاتصال

مو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 60 تقييم)

11. سلاك

عبر سلاك على الرغم من أن Slack هو في المقام الأول منصة تواصل، إلا أنه يوفر إمكانية مضاعفة العمل كبرنامج لتكريم الموظفين من خلال إنشاء قنوات مخصصة للاحتفال الإنجازات المهنية . وهذا يمكّن أعضاء الفريق من تقدير بعضهم البعض علنًا وتعزيز ثقافة الشركة.

أفضل ميزات سلاك

يتكامل Slack مع تطبيقات تقدير الفريق، مما يضيف وظائف مثل لوحات المتصدرين والترشيحات والمكافآت داخل بيئة Slack

تحافظ المحادثات المترابطة على تنظيم المناقشات

قيود سلاك #### قيود سلاك

قد يكون من الصعب تتبع الرسائل والصيحات في مساحة العمل المزدحمة

تسعير سلاك

مجاناً

إيجابي : 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال + : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض أسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

12. بوكيت ليست

عبر قائمة الدلو Bucketlist هي منصة سريعة النمو لتقدير الموظفين معروفة بتحسينات منتجاتها المستمرة والقدرة على تصميم البرامج لتتناسب مع سير عملك. تقدم مكافآت ملموسة وغير ملموسة، والتي تشمل أماكن سرية لركن السيارات واستخدام سيارة الشركة لمدة شهر!

أفضل ميزات #### Bucketlist

خطط أسعار قابلة للتفاوض

يقدم منصة فعاليات للتخطيط للاجتماعات الشخصية والافتراضية لبناء الفريق

قيود #### قيود قائمة الدلو

نقاط منخفضة معروضة للمناسبات السنوية للعمل

تسعير قائمة الدلو

مخصص: اتصل بفريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

تقييمات ومراجعات قائمة الدلو

G2 : 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

الاختراق النهائي للنمو: تعزيز ثقافة التقدير والامتنان

وفقًا لـ دراسة أجرتها هارفارد بزنس ريفيو ، فإن السلوكيات المكتبية السامة هي علامة منبهة على وجود بيئة عمل متوترة. تساعد ممارسات العرفان بالجميل بشكل كبير في تقليل احتكاك الفريق وتعزيز الأداء وتحسين الصحة النفسية للعاملين.

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو صفحات ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

لقد استكشفنا 12 خياراً مذهلاً لبرامج التعرف على الموظفين المصممة لإبراز أفضل ما في فريقك. تحتوي العديد من الخيارات في قائمتنا على خطط مجانية وخيارات تجريبية، لذلك لا تتردد في التحقق منها والبدء في بناء ثقافة تقدير أكثر سعادة في مكان العمل اليوم! 🍀

لست متأكداً من أين تبدأ؟ لماذا لا تكون في أعلى القائمة- اشترك في ClickUp اليوم لتبدأ في رد الجميل لفريقك.