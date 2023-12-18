اجعل إهداء الشركات ناجحًا: قل شكراً لك مع أفكار هدايا العملاء المثالية هذه!

بغض النظر عن جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها، لا شيء يضاهي سحر هدية العميل المدروسة بعناية. تماماً مثل المصافحة باليد التي تبرم الصفقة، يمكن للهدايا المنتقاة بعناية أن ترفع من مستوى العلاقات التجارية، وتعزز من المحسوبية، وحتى تحسين العائد على الاستثمار من خلال المزيد من الإحالات وردود الفعل الإيجابية. 🍀

مع موسم العطلات عند الاقتراب، إنها فرصة ممتازة للتعبير عن تقديرك وامتنانك تجاه عملائك الكرام والشراكات القوية التي بنيتها. ولكن لمعالجة المشكلة التي تواجهك: _انتقاء الهدية المناسبة يمكن أن يكون كابوساً للشركات!

نرغب عادةً في تقديم شيء مخصص يترك انطباعاً يدوم طويلاً، لكن أفكار إهداء العملاء في مجال الشركات تميل إلى أن تكون عامة جداً وسطحية.

دعنا نصلح ذلك ونستفيد من ميزانية الهدايا الخاصة بك في الاستخدام الجيد - لقد وضعنا لك

اقتراحات الخبراء لتعزيز استراتيجية هدايا الشركات الخاصة بك

قائمة ب 25 فكرة مدروسة لهدايا العملاء التي تناسب مختلف الأذواق والأسعار

ما هي فوائد الهدايا للعملاء؟

سوق هدايا الشركات ضخم، وهو يتوسع كل عام - نحن نتحدث عن توقعات السوق لأكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2027 ! إذن، لماذا يعتبر تقديم الهدايا للعملاء أمراً مهماً؟

السبب: أنت لا تعبر عن امتنانك فحسب، بل تعزز العلاقات بين الشركات والمستهلكين، وتعزز ولاء العملاء، وتعزز صورة علامتك التجارية بهدية بسيطة ومدروسة في الوقت نفسه. فهي تشير إلى أنك تقدّر رعاية العملاء وتكرس جهودها لإرضائهم.

وبهذه الطريقة، فإنك توطد علاقتك بعملائك وتبني تضامنًا معهم، مما يساعدك على البقاء في الأسواق التنافسية. ومع وجود رسالة شخصية على هدية العميل، فإنك تُظهر أنهم في قمة اهتماماتك.

وفقًا لـ استطلاع أجرته مجلة فوربس ، فإن أكثر من 80% من الشركات المشاركة في الاستطلاع شهدت علاقات أفضل مع عملائها بفضل إهداء الهدايا من الشركات. وتشمل بعض الفوائد الملموسة ما يلي:

الاحتفاظ بالعملاء والشراكات طويلة الأجل

تحسين الوعي بالعلامة التجارية

المراجعات الإيجابية للشركة وحسن النية 🥳

عملاء جدد (من خلال الإحالات والكلمات الشفوية الإيجابية)

يمكن أن تكون الهدايا المقدمة للعملاء أكثر فائدة إذا كانت السلعة تحمل العلامة التجارية للشركة، حيث تعمل الهدايا المقدمة للعملاء بمثابة تذكير خفي بعملك وتبقي علامتك التجارية مرئية وملائمة. ومع ذلك، يجب أن تكون العلامة التجارية خفية، لأنك لا تريد أن تعطي انطباعًا ترويجيًا مبتذلًا - وبدلاً من ذلك يجب أن تكون الهدايا المخصصة التي تظهر أنك تتخذ خطوة إضافية.

استراتيجية تقديم الهدايا للشركات: كيفية إدارة هدايا العملاء

قبل الغوص في أفكار تقديم الهدايا، دعنا نستكشف ممارستين من أفضل الممارسات لتعزيز استراتيجية تقديم الهدايا للشركات:

دراسة عميلك: يساعدك فهم احتياجات عمل العميل وثقافة الشركة على أن تكون أكثر حساسية وتفكيراً أثناء اختيار هدايا العملاء. على سبيل المثال، إذا كان عميلك يقدّر ممارسات الأعمال المستدامة، فقد يعشق الهدايا الشخصية الصديقة للبيئة احصل علىبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأداة: يمكن أن تؤدي إدارة احتياجات وتفضيلات العديد من العملاء يدويًا إلى إبطاء العلاقات العامة أو فريق الموارد البشرية وهذا هو السبب في أهمية استخدام إدارة علاقات عامة قوية للتعامل مع لوجستيات هدايا الشركات

أتقن إدارة هدايا الشركات كالمحترفين مع ClickUp!

ستجد أن استخدام إدارة علاقات العملاء في ClickUp و فرق المبيعات يمكن لـ Suites تبسيط دورة هدايا العملاء بشكل كبير - من العصف الذهني إلى التواصل النهائي. سنوضح لك أفضل طريقة لإرسال واختيار الهدايا للعملاء. انقر فوق هو أداة شاملة تساعد في تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع التفاعلات وإدارة مهام الإهداء بطريقة سلسة وفعالة.

إدارة بيانات العملاء والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

باستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء حسابات مفصلة للعملاء تحتوي على سمات مثل تفضيلات الهدايا والتواريخ الخاصة وسجلات الهدايا السابقة. جمع معلومات العميل من خلال نماذج ClickUp واستخدم الحقول المخصصة لتجميع البيانات التي تم جمعها بحيث يسهل فرز كل شيء وتصفيته.

إلى جانب العمل كمركز مركزي لبيانات العملاء، يساعدك ClickUp على إدارة سير عمل إهداء الشركات. يمكنك ذلك:

إعداد المهام وقوائم المراجعة: جدولة المهام المرتبطة بإهداء العميل وإدارتها، مع ضمان عدم إغفال أي تفاصيل. يمكنك إنشاء تبعيات المهام (مثل طلب الهدية بعد موافقة الإدارة فقط) لدورة إهداء منظمة

جدولة المهام المرتبطة بإهداء العميل وإدارتها، مع ضمان عدم إغفال أي تفاصيل. يمكنك إنشاء تبعيات المهام (مثل طلب الهدية بعد موافقة الإدارة فقط) لدورة إهداء منظمة تتبع تفاعلات العميل : الاستفادة من أكثر من 15+ مشاهدة ClickUp لتتبع علاقات العملاء من خلال مراجعة التفاعلات السابقة وسجل الهدايا وأرقام الإيرادات

: الاستفادة من أكثر من 15+ مشاهدة ClickUp لتتبع علاقات العملاء من خلال مراجعة التفاعلات السابقة وسجل الهدايا وأرقام الإيرادات تتبع الطلبات والإيرادات:طرق عرض ClickUp مثل الجدول الزمني و التقويم مساعدتك في متابعة تواريخ الطلبات بصريًا أو جداول الإهداء : قم بإعداد مشغلات لمهام الإهداء التلقائي. على سبيل المثال، يمكنك تهيئة النظام لإرسال كوبونات الهدايا في أوقات محددة أو بعد تفاعلات محددة مع العميل 🥰

قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات من ClickUp

هل تحتاج إلى مساعدة في تنظيم العملاء المحتملين والعملاء؟ لدى ClickUp العديد من النماذج المصممة مسبقًا قوالب إدارة علاقات العملاء التي تساعد في ترتيب قوائم العملاء وفقًا لنوع الحساب أو حالة الإهداء أو أي معيار آخر. بشكل عام، هذه المنصة المجانية الاستخدام ضرورية إذا كنت بحاجة إلى البقاء على اطلاع على سير عمل إدارة علاقات العملاء وإنشاء تجارب إهداء مخصصة للعملاء.

25 فكرة هدية عصرية لعملائك (+1 عنصر إضافي!)

لقد استكشفنا بعض الاتجاهات الحديثة في سوق هدايا الشركات، ويبدو أن المزيد والمزيد من العملاء يبحثون عن الهدايا الصديقة للبيئة والتجريبية والمعززة للإنتاجية.

لقد اخترنا بعناية 25 فكرة هدايا استثنائية للعملاء ستساعدك على التعبير عن امتنانك وتقديرك بشكل لا يُنسى. 🎁

ولكن أولاً، لدينا هدية إضافية رائعة لك!

مكافأة داخلية مختارة عام من ClickUp

على الرغم من أن هذه ليست هدية سائدة للوهلة الأولى، اسمعنا! ClickUp، كخدمة شاملة للعمل و أداة لإدارة الإنتاجية ، هي هدية تستمر في العطاء!

تدعم مجموعة ميزات ClickUp المتنوعة الشركات في أي مجال وعلى أي نطاق. يمكن أن تفيد عملاءك في كل من الحياة الشخصية والمهنية من خلال:

تيسير العمل دون عناء إدارة الوقت : انقر فوق أدوات مثل تتبع الوقت و الأهداف ستمكّن عملاءك من تحقيق التوازن بين المهام الشخصية والمهنية بسلاسة

إدارة الوقت : انقر فوق أدوات مثل تتبع الوقت و الأهداف ستمكّن عملاءك من تحقيق التوازن بين المهام الشخصية والمهنية بسلاسة دعم المهام الإبداعية : هل تعمل مع العملاء في المجال الإبداعي؟ سيحبون اللوحات البيضاء لـ ClickUp والتعليق و أدوات الدردشة للتعاون

: هل تعمل مع العملاء في المجال الإبداعي؟ سيحبون اللوحات البيضاء لـ ClickUp والتعليق و أدوات الدردشة للتعاون القضاء على فوضى مساحة العمل: مع مفكرة رقيقة (يمكن الوصول إليه أيضًا على ملحق كروم ClickUp Chrome )، يمكن لعملائك توديع قصاصات الورق والملاحظات اللاصقة المتناثرة في مساحة العمل الخاصة بهم

عزز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

بإهداء أ اشتراك سنوي في ClickUp ، فإنك بذلك تعبر عن اهتمامك بنمو عملائك ونجاحهم. من المرجح أن يثير إعجاب العملاء الذين يتعاملون مع الكثير من الفرق الصغيرة ويمكنهم حقًا الاستفادة من قوة تنظيمية!

هل تبحث عن أفكار أخرى لهدايا العملاء؟ لدينا لك! 😎

1. ملاحظة مكتوبة بخط اليد مع علبة شوكولاتة أو حلويات راقية منخفضة الميزانية ? لا يمكنك أن تخطئ في اختيار علبة من الشوكولاتة أو الحلويات الفاخرة!

إيل هيوز عبر بيكسلز انغمس في الجانب الحلو من العمل مع النكهات الرائعة والتغليف الأنيق. في عالم تتسم فيه لمسة من الفخامة والرفاهية بلمسة من الفخامة التي لا تُضاهى، تقدم هذه الشوكولاتة مذاقًا لذيذًا من الرقي. إنها بمثابة رموز للتعبير عن تقديرك لتعاون العملاء. 🍫

يعتمد اختيار الشوكولاتة على ميزانيتك، لكننا نوصي بإضافة رسالة شخصية مكتوبة بخط اليد. استفد من ملاحظة مكتوبة بخط جميل لمرافقة أي هدية للعميل، وسيقدر العميل الوقت الذي قضيته في هذه البادرة. يمكنك حتى استخدام ClickUp AI مساعد كتابة، مساعد كتابة، للتوصل إلى محتوى رسائل مخصص!

2. تقويم مخصص

A التقويم للعملاء هدية عملية ومثالية في نفس الوقت. توفر هذه التقويمات المخصصة بعلامة شركتك التجارية، تذكيرًا على مدار العام بعملك. تُعد فكرة هدية العميل هذه رمزًا دائمًا لتقديرك الذي يجمع بين الوظيفة والتعرف على العلامة التجارية في حزمة واحدة تحظى باستقبال جيد. 🗓️

3. صندوق هدايا العافية

بعد أيام وشهور وسنوات طويلة في عالم الأعمال، يتوق الجميع إلى لحظة للاسترخاء وتجديد النشاط. A مجموعة هدايا العافية مصممة لتوفير فرصة للاسترخاء وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية.

يمكن أن تتضمن هذه المجموعة المنتقاة بعناية عناصر مثل الشموع المهدئة وأملاح الاستحمام الفاخرة والزيوت العطرية لخلق تجربة شبيهة بالمنتجع الصحي في المنزل. إنها تذكير بأهمية أخذ قسط من الراحة وإعادة شحن طاقتك، مما يجعلها هدية ذات مغزى للعملاء والموظفين المجتهدين في العمل على حد سواء. 🛀

4. عناصر صديقة للبيئة

جاهز عبر Pexels ترمز الهدايا الصديقة للبيئة إلى التغييرات الإيجابية التي ترعاها، سواء في عالم الأعمال أو العالم الذي نتشاركه جميعًا. 🌍

قد تقدر الشركات التي تتخذ خيارات صديقة للبيئة المنتجات المستدامة، مثل أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام، والأواني المصنوعة من الخيزران، ومواد التنظيف الصديقة للبيئة، كهدايا.

تشير مثل هذه اللفتات إلى أننا جميعًا فريق الأرض، ونشجع الحياة المسؤولة والمستدامة، وهو ما يعدّ إلى حد كبير بيانًا في حد ذاته.

5. منظم إلكترونيات

يهدف منظم الإلكترونيات إلى إضفاء إحساس بالنظام والسهولة على الحياة اليومية. يمكن أن يحافظ على الأدوات والكابلات والملحقات مرتبة بدقة، مما يوفر الوقت ويقلل من الفوضى. 🛠️

سايان ماجي عبر Unsplash من خلال إهداء هذه الأداة لعميلك، ستوفر له أداة لتحسين كفاءته اليومية وتبسيط تجربته التقنية. ترمز هذه اللفتة إلى التزامك بجعل حياة عميلك أكثر سلاسة وتنظيمًا .

6. ساعة مكتب الكتلة الزمنية

عنصر آخر في قائمتنا لتعزيز الإنتاجية: ساعة مكتب ساعة مكتب كتلة الوقت (لقد أحببتُ كيف تتناغم القافية! ) ليست مجرد طريقة لـ تتبع الوقت بل أداة قوية لإدارة الوقت. تأتي هذه الساعة الأنيقة أيضًا مع مؤقت بومودورو ، والذي سيساعد عميلك على التخطيط ليومهم بفعالية والتركيز بشكل أفضل. ⏰

7. دفتر ملاحظات ذكي

A دفتر ملاحظات ذكي هو أداة رقمية تسمح برقمنة الملاحظات والرسومات المكتوبة بخط اليد، مما يسهل الوصول إليها على الأجهزة الأخرى. هذا العنصر مثالي للمبدعين والمحترفين على حد سواء. بالإضافة إلى أنه يقلل من استخدام الورق. 📝

8. حامل محمول للكمبيوتر المحمول

أنيتي لوسينا عبر Pexels تتمثل إحدى طرق تحسين أي مساحة عمل في الحصول على حامل كمبيوتر محمول محمول. يمكن ضبطه على الارتفاع والزاوية المثاليين، مما يوفر راحة مريحة ويساعد المستخدمين على الحفاظ على وضعية أفضل. يقلل من إجهاد ساعات العمل الطويلة، مما يجعله هدية رائعة للعملاء! 💻

9. كوب قهوة ذاتي التسخين

إذا كانت القهوة إنتاجية الوقود لعميلك، اجعلهم ينغمسون في رائحة فنجان قهوة طازج ورائحة القهوة الطازجة ورشفات الكافيين الأولى المنعشة! يضمن لك الكوب المبتكر ذاتي التسخين أن تكون قهوة عميلك دائمًا في درجة الحرارة المثالية، من أول رشفة إلى آخر قطرة، مما يسمح له ب التركيز على عملهم دون انقطاع. 🍵

10. الكتاب

استنادًا إلى عمل عميلك أو تفضيلاته، يمكنك أن تهديه كتابًا لصقل فطنته في مجال الأعمال. يمكن أن تساعدهم القراءة الثاقبة المليئة بالاستراتيجيات والحكمة والنصائح العملية على الارتقاء بأعمالهم إلى آفاق جديدة. ⛰️

11. كيندل

Özgür عبر Pexels إذا كنت تجد صعوبة في اتخاذ قرار بشأن كتاب واحد فقط (أو إذا كانت لديك ميزانية أكبر)، فلا يمكنك أن تخطئ في استخدام Kindle! فهو يفتح الباب أمام مكتبة كاملة من الاحتمالات. فمع وجود آلاف العناوين في متناول يد عميلك، سيحبون توسيع عالمهم الأدبي في الوقت الذي يناسبهم. 📱

12. التبرع الخيري

انطلاقاً من روح الامتنان والعطاء، اخترنا هدية ذات مغزى للعميل قد يكون لها صدى لدى البعض من خلال التبرع الخيري. لاحظ القضايا التي يدعمها عميلك وقدم تبرعاً خيرياً باسمه.

إنها هدية تتجاوز الجانب المادي، وتسلط الضوء على التزامك ليس فقط بشراكتك المهنية ولكن أيضًا بتحسين العالم. 💌

13. ساعة ذكية

أونور بيناي عبر Pexels يمكن أن تكون الساعة الذكية واحدة من أفضل الأفكار لهدايا العملاء لأولئك الذين يكرسون أنفسهم لمرونة العمل والعافية بشكل عام. فإلى جانب كونها مساعدًا شخصيًا على المعصم، ستساعد عميلك على البقاء على اطلاع على الجداول الزمنية وتلقي الإشعارات و مراقبة صحتهم واللياقة البدنية أثناء التنقل. ⌚

14. زجاجة مياه ذكية

من الشائع أن ينسى الأفراد المشغولون الحفاظ على رطوبة الجسم. إن زجاجة مياه ذكية هنا لتغيير ذلك. تعمل هذه الأداة المبتكرة على تذكير المستخدمين بشرب الماء بانتظام، وتتبع تقدمهم في ترطيب الجسم، وتتزامن بسلاسة مع أجهزة الهواتف الذكية.

لن يكون لدى عميلك العزيز شيء واحد يدعو للقلق، حيث ستساعده هدية العمل هذه في الحفاظ على مستويات الترطيب المثلى خلال الجداول الزمنية المتطلبة. 🥤

15. دروس عبر الإنترنت

إذا كان عميلك شركة ناشئة تحاول "تحقيق النجاح" في العالم، فإن إهداءهم دروساً عبر الإنترنت طريقة ممتعة لمساعدة فريقهم على الارتقاء بمستواهم. تتمحور الدورات الشائعة في مجال إهداء الشركات حول الارتقاء بالمهارات المهنية، لكن بعض الشركات تتجه أيضاً إلى تقديم هدايا صديقة للترابط مثل دورات الطهي أو التأمل أو فن الأظافر. 💅

يمكن لهذه الأنواع من الهدايا المخصصة أن تجعل الأمر يبدو وكأنك تقدم توصية قوية للتحسين - لذا تأكد من أن هذه الهدايا مدروسة بعناية وليست هدية عميل من الخلف.

16. خريطة خدش

هل لديك عميل مصاب بداء السفر؟ إذن، أ خريطة الصفر ستكون اللوحة المثالية لمغامراتهم في التجوال. مع كل موقع يزورونه، يمكنهم خدش السطح ليكشفوا عن مجموعة من الألوان تحتها، مما يخلق سجلاً شخصياً للسفر - وربما يفكرون بك في هذه العملية! 🗺️

17. العصارة

أنجيل كامب عبر بيكسلز بالنسبة لأولئك الذين يقضون معظم وقتهم في المكتب، يمكن أن تكون لمسة من الطبيعة راحة مرحب بها. وهنا يأتي دور الهدايا النضرة. توفر هذه النباتات القوية والرشيقة أكثر من مجرد سحر جمالي - فهي بمثابة نسمة من الهواء المنعش في يوم عمل مزدحم، وتحول أي مساحة مكتبية إلى ملاذ جميل. 🪷

18. تذاكر غرفة الهروب

تذاكر غرفة الهروب ليست مجرد هدية، بل هي جواز سفر للمغامرة والتعاون. غرف الهروب الفعلية والافتراضية على حد سواء (هذه الأخيرة مثالية لـ فرق العمل عن بُعد ) تتحدى مهارات أي فريق في حل المشكلات والعمل الجماعي، وكل ذلك أثناء الاستمتاع. إنها تعزز الصداقة الحميمة، وتعزز التواصل، وتوفر تجربة لا تنسى بناء الفريق الخبرة 🎟️

19. محفظة شخصية

إذا كنت تهدف إلى الحصول على لفتة احترافية بلمسة شخصية، فإن الحافظة الشخصية هي بالضبط ما تحتاجه. إنها أكثر من مجرد إكسسوار عمل آخر لحفظ المستندات.

عندما تضيف اسم عميلك أو الأحرف الأولى من اسمه إلى هذه القطعة فإنها تضيف رسالة شخصية وبُعدًا شخصيًا، مما يُظهر اهتمامك بالتفاصيل وتفانيك في نجاحه. 🗂️

20. حقيبة ظهر ذكية

في عالم يتنقل فيه الناس دائمًا، تصبح حقيبة الظهر رفيقًا أساسيًا لحمل كل ما يحتاجون إليه.

يمكنك اختيار حقيبة ظهر مضادة للسرقة تحمل العلامة التجارية للشركة مع مقصورات للأدوات وغيرها من الضروريات. هدايا للعملاء مثل هذه الحقيبة يمكن أن تصبح رفيق عميلك في السفر والعمل، مما يعزز من قدرتهم على التنقل ويضمن تجهيزهم بشكل جيد في جميع الأوقات. 🎒

21. جهاز تعقب البلاط

تخيل أنك لن تضطر أبدًا إلى البحث عن مفاتيحك أو محفظتك المفقودة مرة أخرى. هذا هو سحر جهاز متتبع البلاط ، هدية منقذة لتلك اللحظات اليومية من أين تركت ذلك؟ بفضل تقنية التتبع بالبلوتوث، سيعرف عميلك دائمًا مكان متعلقاته، مما يجعل حياته اليومية أسهل قليلاً. 🏷️

22. آلة الضوضاء البيضاء

A جهاز الضوضاء البيضاء يمثل هدية جيدة للعملاء المتوترين.

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم بعد يوم عمل طويل ومتعب. توفر أداة الضوضاء البيضاء مجموعة من الأصوات، بدءًا من الضوضاء البيضاء المهدئة إلى الألحان المهدئة. تسمح هدية العمل هذه لعميلك بتكييف بيئة نومه وفقًا لتفضيلاته، مما يضمن استيقاظه منتعشًا ومستعدًا للتعامل مع كل يوم جديد بنشاط. 🎼

23. حلقات القلق

إذا كنت ترغب في أن تكون هديتك متعلقة بتعزيز الصحة النفسية، سبايكي حلقات القلق (تسمى أيضًا الحلقات الحسية) يمكن أن تكون خيارًا رائعًا. فهي متوفرة بكميات كبيرة، وهي مناسبة جدًا للميزانية، ويمكن أن تكون مفيدة حقًا للعاملين في الشركات المعرضين للتوتر والقلق أو أولئك الذين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه . تعمل هذه الخواتم عن طريق تنشيط النهايات العصبية ونقاط الضغط في الأصابع، مما يؤدي إلى تأثير مهدئ.

24. سلسلة مفاتيح منقوشة

للعملاء في الديناميكية عالم العقارات حيث تحمل المفاتيح مفتاحًا لفرص لا حصر لها، فإن سلسلة المفاتيح المحفورة هي أكثر من مجرد هدية بارعة. فهي ترمز إلى تقديرك لجهودهم الدؤوبة في فتح أبواب المنازل والاستثمارات. يمكنك الحصول على اسم أو رسالة خاصة منقوشة على سلسلة المفاتيح، حسب تفضيلات عميلك. 🗝️

25. إضافات الصحة والعناية بالبشرة

هل تريد أن تُظهر لعميلك بعض الاهتمام؟ جرب إهداءهم إضافات الصحة والعناية بالبشرة ذات الصلة! تتضمن هذه العناصر عادةً منتجات ذات علامات تجارية فاخرة تهدف إلى موازنة الجسم وتلف البشرة الناجم عن ساعات العمل الطويلة والوقت الذي يقضيه أمام الشاشات.

نحن نتحدث هنا عن المكملات الغذائية الصحية، وأقنعة تبريد العينين والوجه، وأمصال الترطيب، ومقويات العناية بالشعر - إنها منتجات للجنسين، والجميع يحبها! 💆

قم بتبسيط خطط إهداء عملائك مع ClickUp!

بمجرد أن تقرر ما ستهديه، ضع خطة دقيقة لتقديم المنتج وتسليمه في مواعيد معقولة - لا أحد يريد أن يتلقى هدية عيد الميلاد بعد يوم رأس السنة الجديدة!

تنقّل بين عرض الجدول ClickUp 3.0 متعدد الاستخدامات وعرض التقويم لتصور جميع أعمالك بشكل أفضل

لحسن الحظ إدارة عميلك أصبح الإهداء أمرًا سهلاً للغاية مع ClickUp. استفد من هذا أداة إدارة المشاريع لتبسيط عمليات الإهداء في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل . استخدم ClickUp لـ

تتبع مخزون هداياك: احتفظ بعلامات تبويب على الهدايا المتوفرة لديك، والعملاء الذين تلقوا ماذا، ومتى تعيين التذكيرات : جدولة التذكيرات للمهام مثل طلب هدية أو شحنها إدارة ميزانيتك: حافظ على نفقات الإهداء الخاصة بك وتأكد من أنك تخصيص الموارد بشكل جيد تعاون مع فريقك: تقاسم مهمة العصف الذهني وإدارة الهدايا مع فريقك، مما يعزز الشعور بالوحدة والمسؤولية المشتركة في موسم العطلات هذا العام

لذا، اشترك في ClickUp وحول روتين تقديم الهدايا إلى احتفال بهيج! 🎄