ملخص كتاب Radical Candor: النقاط الرئيسية للمهنيين

هناك الكثير من النصائح حول إدارة الفرق وتقديم الملاحظات، مع اختلاف الآراء والمناقشات والكثير من الأحاديث على الإنترنت حول هذا الموضوع.

وسط كل هذا الضجيج، Radical Candor هو كتاب يبرز بفضل نظرته الفريدة للأمور. في حين أن العديد من المديرين يجادلون بأن ملاحظات الموظفين يجب أن تكون مغلفة بالسكر، فإن المؤلفة كيم سكوت لا تتفق معهم.

في كتابها، تطلب من المديرين تحدي فرقهم ودفعهم للتعلم والنمو. ولكن للقيام بذلك بشكل فعال، يجب أن تهتم بهم. تصف سكوت المدير الناجح بأنه الشخص الذي يعرف أعضاء فريقه جيدًا — عمل كل شخص وحياته الشخصية وما يدفعه — ويهتم بصدق بنموهم.

في ملخص كتاب Radical Candor هذا، سنناقش المفاهيم الموضحة في الكتاب وأهم النقاط التي يمكن استخلاصها منه. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم نصائح عملية لتطبيق الدروس الأساسية في رحلتك القيادية. هيا بنا نبدأ!

Radical Candor: نظرة عامة على الكتاب

عبر Goodreads

Radical Candor للكاتبة كيم سكوت هو كتاب لا بد من قراءته لجميع قادة الفرق والمديرين، لأنه يقدم نظرة جديدة على تقديم الملاحظات وتلقيها والتخطيط للمحادثات المهنية.

تحث المؤلفة المديرين على أن يكونوا لطفاء ومنفتحين عند تقديم ملاحظات صادقة. كما تشرح أهمية الملاحظات السلبية وكيف تساعد المهنيين على التعلم والنمو في حياتهم المهنية.

يصف سكوت أيضًا كيفية تقديم هذه الملاحظات، من خلال الاهتمام بأعضاء الفريق شخصيًا، ولكن أيضًا من خلال تحديهم بشكل مباشر.

قد تبدو فكرة تحدي الناس غير بديهية بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك، تشارك المؤلفة تجاربها الشخصية العميقة وتقدم حججًا قوية تؤيد ذلك. وتشرح أنه إذا كنت تهتم بأعضاء فريقك، فسوف يتقبلون الملاحظات بهدوء ويحسنون نقاط ضعفهم.

وهذا أمر جيد لكل من الفرد والفريق.

سنناقش هذا الأمر بمزيد من التعمق في الأقسام اللاحقة من ملخص كتاب Radical Candor. ولكن أولاً، ألقِ نظرة سريعة على التفاصيل الأساسية للكتاب: المؤلف : كيم مالون سكوت

عدد الصفحات : 288

تقييم Goodreads : 4. 07/5

سنة النشر : 2017

الناشر : St. Martin's Griffin

الوقت المقدر للقراءة : 4 ساعات و 32 دقيقة

مدة الاستماع: 10 ساعات و 2 دقائق

أهم النقاط المستفادة من كتاب Radical Candor للكاتبة كيم سكوت

في هذا القسم من ملخص كتاب Radical Candor، سنناقش بعض الدروس المستفادة من الكتاب. حتى إذا لم تقرأ الكتاب، سيمنحك هذا الملخص نظرة عامة على أهم المفاهيم التي تمت مناقشتها في الكتاب.

1. اهتم شخصيًا؛ تحدى بشكل مباشر

أول درس نريد أن نستخلصه من ملخص هذا الكتاب والأهم هو الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر.

في كتابها Radical Candor، تؤكد المؤلفة على أهمية الاهتمام الحقيقي بأعضاء فريقك مع تحفيزهم على الأداء الأفضل.

عندما تظهر لهم أنك تهتم بهم، سيأخذون ملاحظاتك بالروح الصحيحة وسيعملون بجد لتحسين أنفسهم وجعلك فخوراً بهم.

إذا كنت تهتم بصدق ولكنك لا تقدم ملاحظات بناءة محددة، فإنك تحد من نموهم. وبالمثل، إذا كنت سريعًا في تقديم ملاحظات قاسية ولكنك لا تظهر اهتمامك، فمن المرجح أن تكون هذه الملاحظات غير لطيفة وغير مثمرة.

قد تشعر (بحق) أن هذا أسهل في القول منه في الفعل. لا يشعر كل قائد فريق بالراحة في تقديم ملاحظات سلبية بصراحة؛ فأساليب القيادة تختلف باختلاف الشخصية. الحل هو البدء بطريقة لا تشعرك بالمواجهة وتقوية قدرتك على تقديم الملاحظات تدريجيًا.

نصيحة من الخبراء: قد تجد أن التعليقات المكتوبة أسهل في البداية. لبدء استخدامها، جرب استخدام قوالب للتواصل حتى تشعر بالراحة. هذا مكان ممتاز للبدء، ولكن تأكد من الانتقال إلى التعليقات الشفوية لبناء علاقات صريحة تمامًا مع أعضاء فريقك.

2. التعاون مع عجلة إنجاز المهام (GSD)

هناك فكرة أخرى مهمة ومفهوم رائع من كتاب Radical Candor، وهي عجلة GSD لاتخاذ قرارات أفضل. وهي تتضمن سلسلة من الخطوات لتقليل الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات واتخاذ قرارات أسرع.

عجلة Get Shit Done لاتخاذ قرارات أفضل عبر Radical Candor

فيما يلي الخطوات السبع لعجلة GSD:

الاستماع : استمع بفعالية إلى أفكار فريقك، واطرح الأسئلة، ورد عليها. لا تدع الفرق تخبرك بالأخبار الجيدة فقط

توضيح : قم بعصف ذهني للأفكار وعقد مناقشات فردية لتنقيحها حتى تصبح واضحة

النقاش : امنح أعضاء فريقك الوقت والمساحة الآمنة لمناقشة الأفكار ومناقشتها بصراحة لإيجاد أفضل الإجابات أو الحلول

اتخذ القرار : اتخذ القرارات بشكل تعاوني، استنادًا إلى الحقائق وليس إلى آرائك الشخصية

الإقناع : إذا اختلف بعض الأشخاص مع القرار، استخدم الحقائق والحجج المنطقية لإقناعهم حتى تحصل على موافقة الجميع

التنفيذ : شارك في عملية تنفيذ الفكرة المختارة وتأكد من عدم إضاعة وقت فريقك، بل ساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية

تعلم: حدد الأخطاء التي تم ارتكابها وتعلم منها وخلق ثقافة التعلم المستمر

نصيحة احترافية: استفد من لوحات ClickUp البيضاء لاستضافة جلسات العصف الذهني الافتراضية لإيجاد أفضل الحلول. تحدى الأفكار وقدم اقتراحات مفيدة لتمكين فريقك بأكمله من التعلم والنمو مع كل مشروع.

اسمح لأعضاء فريقك بالتعاون وتبادل الأفكار بشكل افتراضي في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

3. حدد النجوم البارزين والمتميزين في فريقك

لن يكون ملخص كتاب Radical Candor هذا كاملاً دون ذكر كل من نجوم الروك والنجوم الفائقيين، وهما نوعان من الموظفين المذكورين في الكتاب.

نجوم الروك هم أشخاص ذوو أداء عالٍ ومتسق يساهمون بشكل موثوق في نجاح الشركة. يمكن الوثوق بهم في أداء مهامهم بفعالية، وهم العمود الفقري للفرق الناجحة.

النجوم هم أيضًا مؤدون، لكنهم متخصصون في تخطي الحدود وتقديم أفكار مبتكرة. إنهم مثاليون للمواقف التي تتطلب تفكيرًا خارج الصندوق ولا تنجح فيها الأساليب التقليدية.

وفقًا للمؤلف، يجب أن تعرف كقائد فريق جيد كيفية تحديد النجوم البارزين والمتميزين بين مرؤوسيك المباشرين واستغلال قدراتهم الفريدة وأساليب عملهم.

يجب عليك أيضًا فهم دوافعهم وأهدافهم. على سبيل المثال، يفضل النجوم البارزون مسارًا سريعًا للنمو في حياتهم المهنية ويرغبون في الحصول على ترقيات منتظمة. من ناحية أخرى، يفضل النجوم الصاعدون مسارًا تدريجيًا للنمو وقد يرغبون في الاستمرار في أدوارهم لفترة أطول.

فهم هذه التفضيلات سيساعدك على وضع خطط إدارة النمو التي تناسب كل فرد على حدة.

4. تعلم قبول الملاحظات وليس مجرد تقديمها

في كتاب Radical Candor، يشرح المؤلف كيم سكوت أهمية السعي للحصول على التغذية الراجعة، وليس مجرد تقديمها.

بناء ثقافة التواصل المفتوح هو طريق ذو اتجاهين ويتطلب من قادة الفرق أن يكونوا منفتحين لتلقي الملاحظات بقدر انفتاحهم على تقديمها.

وتوصي ببناء بيئة عمل يشعر فيها أعضاء الفريق بالثقة في تحدي قائد الفريق. وهذا يساعد الفريق على إيجاد أفضل الحلول بدلاً من مجرد الموافقة على رأي الرئيس، حتى لو كان هذا الأخير مخطئًا.

ومن النقاط المهمة الأخرى أن على المديرين السعي بنشاط للحصول على ملاحظات من فريقهم حول كيفية تحسين أدائهم كقادة. قد يتردد أعضاء الفريق في تقديم ملاحظات سلبية لمديريهم، لذا من الضروري طلبها صراحةً.

استخدم استراتيجيات الاتصال المناسبة لتسهيل ذلك. اطرح أسئلة مثل:

هل هناك ما يمكنني فعله لتسهيل الأمور على الفريق؟

هل هناك شيء يجب أن أتوقف عن فعله لأنه يضر بإنتاجية الفريق أو معنوياته؟

ستساعد هذه الأسئلة في بدء محادثة يشعر فيها فريقك بالراحة في تقديم الملاحظات لك. تعزز حلقة التغذية الراجعة هذه ثقافة الصراحة الجذرية.

خذ خطوة إلى الأمام من خلال إدخال التغذية الراجعة الشاملة في مؤسستك. سيسمح لك ذلك بالحصول على آراء جميع من تعمل معهم، سواء كانوا مرؤوسين مباشرين أو زملاء أو مديرين.

يمكن أن يساعدك نموذج خطة عمل ClickUp للتغذية الراجعة 360 في تنفيذها وتحويلها إلى أفعال. استخدمه لوضع خطة عمل للتحسين لك وللفريق بناءً على التغذية الراجعة المقدمة من الزملاء. سيساعدك ذلك في تحويل مجالات التحسين إلى مهام.

تنزيل هذا النموذج قم بتنفيذ الملاحظات التي تلقيتها في شكل إجراءات عملية ووضع خطة للتحسين باستخدام نموذج خطة العمل ClickUp لـ 360 Feedback

فيما يلي بعض الميزات التي يقدمها:

لوحة تحكم مرئية لإدارة المهام وتصنيفها حسب الأولوية والحالة الحالية

الترميز اللوني والعلامات لتصنيف المهام حسب النوع والتعقيد

خيار إضافة تعليقات مفتوحة لكل مهمة

5. بناء الثقة وعلاقات العمل طويلة الأمد

الفكرة الأساسية في ملخص كتاب Radical Candor هي بناء بيئة عمل يتحدى فيها الأفراد بعضهم بعضًا ويساعدون بعضهم البعض على النمو.

كل مفهوم وأداة وفكرة تمت مناقشتها في الكتاب تؤدي إلى هذا الأمر الحيوي: بناء علاقات عمل حقيقية ومثمرة.

اهتم برفاهية أعضاء فريقك وتعلمهم ونموهم. حدد مواعيد لمناقشات فردية أو ابحث عن طرق أخرى لمساعدة كل عضو في الفريق على النمو مهنيًا وشخصيًا.

كما يجب القيادة بالقدوة وبناء الثقة في قيادتك. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى إقناع فريقك باتباعك؛ بل سيكونون سعداء بالقيام بذلك.

الفريق الذي يسوده الثقة والاحترام المتبادل سيتفوق على الفرق التي تعاني من بيئة سامة وانعدام الثقة.

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp للموارد البشرية لإدارة علاقات الموظفين وأدائهم وبناء فريق أحلامك. يوفر العديد من الميزات لتطبيق فلسفة Radical Candor في الحياة الواقعية، مثل نماذج جمع التعليقات والقوالب لتقديم تعليقات مفيدة.

على سبيل المثال، يعد عرض نموذج ClickUp ممتازًا لجمع التعليقات من أعضاء فريقك.

اجمع التعليقات حول أسلوبك في الإدارة واسأل فريقك عما يمكنك تحسينه باستخدام عرض نموذج ClickUp

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الأربعة أركان الأساسية لكتاب "الصراحة الجذرية"

في هذا القسم من ملخص كتاب Radical Candor، سنناقش الأربعة أرباع مصفوفة "الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر" الواردة في الكتاب. وهذا هو جوهر إطار عمل Radical Candor.

أرباع Radical Candor عبر Radical Candor

1. العدوانية البغيضة

هذا هو الربع السفلي الأيمن في الرسم البياني المكون من أربعة أرباع من كتاب Radical Candor. وهو يمثل المواقف التي يتحدى فيها قادة الفرق أو المديرون فرقهم بشكل مباشر ولكنهم لا يهتمون شخصيًا بهم أو بتعلمهم ونموهم.

عندما يظهر شخص ما عدوانية مزعجة، فإنه يكون صادقًا بشكل قاسي أو صريح في تقديم الملاحظات دون إظهار الاهتمام الشخصي. وهذا يؤدي إلى إطراء غير صادق أو توجيه انتقادات مؤذية. تبدو الإرشادات عدوانية بشكل مزعج.

2. التعاطف المدمر

هذا هو الربع الأيسر العلوي من مربع الصراحة الجذرية في الرسم البياني، وهو عكس العدوانية البغيضة تمامًا، حيث يهتم القادة شخصيًا ولكنهم لا يتحدون أعضاء فريقهم بشكل مباشر.

عادة ما يظهر هذا على شكل مديح أو نقد غير محدد ومغلف بالكلام المعسول، وكلاهما غير مفيد. لا يحقق أي منهما الغرض المتمثل في مساعدة شخص ما على التعلم والنمو في حياته المهنية.

3. عدم الصدق التلاعب

هذه طريقة أخرى غير مفيدة لتقديم التغذية الراجعة. يقدم المديرون تغذية راجعة غامضة دون الاهتمام بأعضاء فريقهم. المديح غير صادق، والنقد قاسٍ وغير بناء.

قد يقدمون مديحًا زائفًا للحصول على ميزة سياسية أو ليكونوا محبوبين، ولكن هذا في النهاية غير مفيد. كما أن الملاحظات السلبية لا تأتي من منطلق مساعدة عضو الفريق على النمو وقد تبدو قاسية.

مثل هذا السلوك السلبي العدواني يؤدي إلى بيئة عمل سامة وغير منتجة أو صحية.

4. الصراحة الجذرية

وفقًا للمؤلف، هذا هو الربع الذي يلتقي فيه "الاهتمام الشخصي" مع "التحدي المباشر" وهو الأفضل بين الخيارات الأربعة.

الصراحة الجذرية تعني تقديم ملاحظات لطيفة ومحددة وبناءة تساعد فريقك على النمو. كما تعني أن تكون صادقًا ومباشرًا عند تقديم ملاحظات سلبية، مع دعم أعضاء فريقك وعدم إيذائهم.

اقتباسات شهيرة من كتاب Radical Candor

فيما يلي بعض الاقتباسات الأكثر شهرة من كتاب Radical Candor.

الصراحة الجذرية هي القدرة على الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر.

الصراحة الجذرية هي القدرة على الاهتمام الشخصي والتحدي المباشر.

وهذا يسلط الضوء على المبدأ الأساسي الموضح في كتاب Radical Candor. فالأمر كله يتعلق بتحفيز الموظفين على تحسين أدائهم ولكن بطريقة حانية وصادقة.

الخوف من الصراع هو أكبر معوق للإبداع.

الخوف من الصراع هو أكبر معوق للإبداع.

يشرح المؤلف أن تجنب الصراع يعيق أيضًا عملية الإبداع. عندما يكون أعضاء الفريق أحرارًا في مناقشة الأفكار بصراحة، تتدفق الإبداعية. والتردد في التحدث خوفًا من الصراع له تأثير معاكس.

إذا كان عليك الاختيار بين أن تكون محبوبًا أو فعالًا، فاختر دائمًا أن تكون فعالًا.

إذا كان عليك الاختيار بين أن تكون محبوبًا أو فعالًا، فاختر دائمًا أن تكون فعالًا.

بهذه المقولة، ينصح المؤلف المديرين بعدم التردد في فعل شيء جيد للفريق خوفًا من كرههم. المديرون الفعالون يبنيون فرقًا منتجة، وهو أمر رائع لجميع المعنيين.

لا تنتقد أمام الآخرين؛ امدح في العلن وانتقد في السر.

لا تنتقد أمام الآخرين؛ امدح في العلن وانتقد في السر.

وفقًا للمؤلف، فإن أفضل طريقة لتقديم الملاحظات السلبية هي في جلسة خاصة. فهذا يتجنب إحراج الموظفين الذين لم يؤدوا عملهم بشكل جيد، وتكون الملاحظات مقبولة في هذه الحالة. كما يؤكد سكوت على أهمية الثناء على الأشخاص علنًا لتعزيز معنوياتهم.

من القواعد الأساسية الجيدة في أي علاقة أن تترك ثلاثة أشياء غير مهمة دون أن تقولها كل يوم.

من القواعد الأساسية الجيدة في أي علاقة أن تترك ثلاثة أشياء غير مهمة دون أن تقولها كل يوم.

تسلط هذه الاقتباس الضوء على أهمية عدم قول أشياء سلبية غير مهمة ولا تؤثر على إنتاجية الفريق. إذا لم يكن الأمر مهمًا وسيؤذي شخصًا ما، فمن الأفضل عدم قوله.

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ما يقوله القراء

"كتاب Radical Candor مكتوب للمديرين/الرؤساء، لكنني أوصي به لأي شخص في مكان العمل. تتمتع ملاحظات كيم سكوت بتطبيقات واسعة وتقوم بعمل رائع في إعطاء الأولوية لضرورة معاملة الجميع كبشر أولاً وقبل كل شيء".

"كتاب يجب على كل رئيس قراءته. فهو يساعد على خلق ثقافة إعطاء وتلقي التغذية الراجعة الصادقة ويخلق فرقًا رائعة. يحتوي على العديد من الحقائق، وستلاحظ الكثير منها إذا كنت تعمل في شركة كبيرة. قد لا تتفق مع بعض أجزائه اعتمادًا على طريقة نظرتك إلى العمل والأشخاص، ولكن إذا كنت تهتم حقًا بمستقبل الموظفين وأداء فريقك، فهذا الكتاب منطقي للغاية".

طبق ما تعلمته من كتاب Radical Candor باستخدام ClickUp

ClickUp هو برنامج قوي لإدارة المشاريع يساعد الفرق على التعاون بشكل أفضل وزيادة إنتاجيتهم.

نظرًا لأن الهدف من Radical Candor هو بناء فرق أقوى وأكثر إنتاجية، فإن امتلاك الأدوات المناسبة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف يعد خيارًا ذكيًا.

يعد حل ClickUp لإدارة المشاريع مثاليًا لتحديد أهداف الفريق وتشجيع الجميع على العمل لتحقيقها.

دعونا نناقش كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الكتاب في الحياة الواقعية وميزات ClickUp التي يمكن أن تساعد في ذلك.

حدد أهدافًا واضحة

الخطوة الأولى في إدارة الأداء هي تحديد الأهداف. يمكنك إنشاء خطط لإدارة النمو، وتتبع أداء كل موظف، وتقديم ملاحظات صريحة بناءً على ذلك.

استخدم ClickUp Goals لتحديد أهداف فريقك وتعيين أهداف ومهام محددة لكل عضو في الفريق. يتيح لك تتبع تقدم كل هدف وحالته على المستوى الفردي.

حدد أهدافًا لكل عضو في الفريق وتابع التقدم المحرز باستخدام بطاقات التقييم البصرية لتجميع التقدم المحرز من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نموذج خطة إدارة الفريق من ClickUp لوضع أهداف لفريقك وجدولة اجتماعات مختلفة. كما يتيح لك تخطيط أنشطة بناء الفريق لتحسين ديناميكيات الفريق.

تنزيل هذا النموذج قم بعمل قائمة بجميع أنشطة الفريق والاجتماعات والجلسات الفردية التي ترغب في إجرائها مع كل فرد في فريقك باستخدام نموذج خطة إدارة الفريق من ClickUp

يستخدم هذا النموذج تنسيقًا بسيطًا على شكل قائمة مرجعية لإدراج الاجتماعات المختلفة والجلسات الفردية التي تخطط لعقدها مع أعضاء فريقك. عند الانتهاء من كل مهمة، قم بوضع علامة عليها ووضعها في قائمة المهام المكتملة.

إنه بسيط ولكنه فعال. وأفضل ما فيه أنه قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك إضافة أي نشاط أو مهمة إلى خطة إدارة فريقك للسنة.

قدم توجيهات صريحة للغاية

يعد تقديم ملاحظات صادقة وبناءة أحد المفاهيم الرئيسية التي تناقشها الكتاب، ويمكن أن يساعدك ClickUp في ذلك.

يوفر ClickUp العديد من الميزات والقوالب لتسهيل تقديم الملاحظات.

على سبيل المثال، يعد نموذج ClickUp Quarterly Performance Review Template مثاليًا لتقديم ملاحظات رسمية لأعضاء فريقك.

تنزيل هذا النموذج قم بتعيين التقييمات، وقدم ملاحظات محددة، وسلط الضوء على إنجازات كل عضو في الفريق باستخدام هذا النموذج القابل للتخصيص

تمشيا مع فلسفة Radical Candor، يتيح لك تقديم ملاحظات إيجابية وسلبية محددة ومفصلة. علاوة على ذلك، يمكنه تعيين تقييم شامل للأداء، وهو أمر مفيد للتقييمات السنوية.

لكن لكي تستوعب فلسفة Radical Candor حقًا، تحتاج إلى طرق أكثر تكرارًا وغير رسمية لتقديم الملاحظات والحصول عليها. بالطبع، المحادثات الوظيفية وجهًا لوجه فعالة أيضًا، لكنها قد تكون غير مريحة لبعض الأشخاص، خاصةً المنطوين.

وهنا يأتي دور عرض الدردشة في ClickUp. إنه بالضبط ما تحتاجه أنت وفريقك لتقديم ملاحظات غير رسمية بطريقة غير رسمية ولكن مفيدة. تحدى الأفكار، وقدم الاقتراحات، واعثر على أفضل الحلول كفريق واحد أثناء الدردشة في ClickUp.

اسمح لجميع أعضاء الفريق بتقديم الأفكار والاقتراحات أو تقديم الملاحظات على المهام باستخدام عرض الدردشة في ClickUp

إذا كنت جديدًا في تقديم الملاحظات، فادرس أمثلة على ملاحظات الموظفين لتتعلم كيفية تقديم ملاحظات بناءة تكون لطيفة ومفيدة في الوقت نفسه.

اطلب الملاحظات من زملائك بشكل فعال

أخيرًا، يشجع الكتاب قادة الفرق والمديرين على طلب التغذية الراجعة بنشاط وبناء ثقافة الثقة والتواصل الصادق. يمكن أن يساعدك ClickUp في ذلك من خلال توفير خيارات سهلة لجمع التغذية الراجعة من أعضاء فريقك.

قالب ClickUp Start Stop Continue هو ما تحتاجه لتزويد فريقك بطريقة غير تصادمية لتقديم الملاحظات لك.

تنزيل هذا النموذج اطلب الملاحظات من فريقك بطريقة غير تصادمية ومنظمة باستخدام نموذج ClickUp Start Stop Continue

يستخدم الكتاب تنسيقًا بسيطًا حيث يخبرك أعضاء فريقك بما يلي:

أشياء يجب أن تبدأ في فعلها لتحسين إنتاجية الفريق وروحه المعنوية

الأشياء التي يجب التوقف عن فعلها، لأنها قد تضر بإنتاجية الفريق

الأشياء التي تقوم بها بشكل جيد ويجب أن تستمر في القيام بها

من خلال عدم ترك الأمور مفتوحة وتوفير هيكل، يتيح هذا النموذج للموظفين تقديم ملاحظاتهم إلى مديريهم دون تردد.

قدم ملاحظات صريحة بشكل جذري وقم بإدارة فريقك بكفاءة باستخدام ClickUp

الصراحة الجذرية مفهوم بسيط له جانبان. البعد الأول هو الاهتمام الشخصي؛ والثاني هو التحدي المباشر.

يختلف قادة الفرق في أساليبهم الإدارية، ولكن فلسفة Radical Candor تنطبق على الجميع. تقول كيم سكوت إنك كمدير، تدين لفريقك بأكثر من مجرد عملك. يجب أن تظهر لهم كإنسان أولاً وتهتم بهم شخصياً لتنمية علاقة ثقة بينكم.

طبّق الدروس المستفادة من ملخص كتاب Radical Candor لتحسين إنتاجية فريقك، وإجراء محادثات مهنية مثمرة، وبناء علاقات صريحة بشكل جذري، وتكون رئيسًا رائعًا.

ClickUp هو برنامج لإدارة المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق وإدارة الموظفين ، مدمج في حزمة واحدة أنيقة. يساعد في ممارسة الصراحة الجذرية كما هو موضح في كتاب Radical Candor، من تقديم التغذية الراجعة الصادقة إلى بناء علاقات قوية في العمل.

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