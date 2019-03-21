ما هي أنماط الإدارة المناسبة لك؟ 7 أمثلة رائعة للقادة

معظم الناس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية وصف أسلوبهم "القيادي" أو "الإداري".

إنه أمر يتعلق بالشخصية أكثر من أي شيء آخر. ومع ذلك، فإن المجتمع موجود منذ فترة. لقد رأينا الكثير من القادة يأتون ويذهبون. كان بعضهم رائعًا، وبعضهم كان فظيعًا، وفي كثير من الأحيان تكون قيمة القائد في عين الناظر.

ماذا أعني بذلك؟ كل منا يحب قادة مختلفين بناءً على شخصيته. في كثير من الأحيان، ما يُعتبر قائدًا جيدًا بالنسبة لشخص ما يكون منفرًا تمامًا لشخص آخر.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الكاريزما والأسلوب والخبرة والأفكار العظيمة ترفع من شأن بعض الأشخاص على حساب آخرين.

في هذا المقال، سوف نتعمق في تفاصيل الأنواع المختلفة من القادة ونرى أيهم أفضل في إنهاء الأهداف وتحقيق الغايات.

## أنواع مختلفة من أنماط الإدارة

1. أسلوب الإدارة التدريبي

لا يتعلق الأمر بالرياضة فقط. بل يتعلق بإيجاد أفضل المهارات في الأشخاص ثم تشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة. ينظر قادة التدريب إلى ما هو قادم، ويفكرون في الاحتياجات المستقبلية للمؤسسة ويستعدون لذلك. في بعض الأحيان يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة بناءً على مواقف قد تبدو متعارضة مع التدريب الشخصي الذي قدموه للموظفين.

ولكن في نهاية المطاف، فإن المدير الفعال الذي يتبنى أسلوب التدريب الإداري يريد الأفضل لكل شخص، بغض النظر عن المكان الذي يتجه إليه. إن أفضل التشبيهات للمدربين العظماء تأتي من الرياضة بالطبع، ولكن ليس كل مدرب رياضي يجيد أسلوب التدريب الإداري.

لقد واجهت صعوبة في العثور على قادة التدريب المشهورين، لأنهم غالبًا ما يضعون أنفسهم خلف الجميع، مثل القيادة الخادمة إلى حد ما. فهم دائمًا ما يقومون بتنمية الأشخاص من خلال توفير فرص التطوير المهني، وهذا غالبًا ما يجعلها وظيفة ناكرة للجميل. لتحسين طريقة تدريب موظفيك اطلع على هذا الكتاب الرائع الذي أوصى به الرئيس التنفيذي لشركة ClickUp، زيب إيفانز.

قادة المدربين المشهورين:

جوي مادون، مدير فريق شيكاغو كابس: قاد جو مادون فريق شيكاغو كابس إلى أول فوز له في بطولة العالم منذ أكثر من 80 عامًا، كاسرًا بذلك اللعنة الشهيرة. ولكن لماذا هو قائد مدرب عظيم؟ لقد فاز باللاعبين الشباب الذين ساعد في إعدادهم.

شيريل ساندبرغ، مديرة العمليات في فيسبوك: لقد كانت يُنسب إليها الفضل في مساعدة مارك زوكربيرج في نمو مارك زوكربيرج في فيسبوك، مع غرس ثقافة الشمولية.

2. الأسلوب الاستبدادي

يطالب القائد الأوتوقراطي بطريقته أو الطريق السريع، وغالبًا ما يتسبب في إغضاب العمال الأكثر إبداعًا ومهارة تحت قيادته.

وفي النهاية، هم بارعون في الحصول على ما يريدون - سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ.

هؤلاء هم القادة المستبدون الذين يُطلق عليهم "المتطلبون" و"غير المرنين" التعاون ليس نقطة قوتهم.

لكن هؤلاء القادة الذين يطالبون بالسلطة يمكن أن يكونوا جيدين بالنسبة للموظفين الذين يحبون الروتين والتعليمات؛ كما أن القادة المتسلطين رائعون في اتخاذ القرارات السريعة. كما يقدم القادة المستبدون رقابة وثيقة يمكن أن تنتقل إلى سلوك تهديدي. ومن ثم يخلق ذلك الكثير من مشاكل التواصل التي يمكن أن تضر بمعنويات الفريق.

المدراء المستبدون المشهورون: مارثا ستيوارت : كانت سيدة الأعمال المنزلية الشهيرة ذكية ومركزة. كانت أيضًا قائدة متطلبة وتتوقع من موظفيها الامتثال. اشتهرت بتوقها الشديد للمنافسة ولم تتعامل مع النقد بشكل جيد.

3. أسلوب الإدارة الإدارية والبيروقراطية

يركز هؤلاء المشرفون على النظام. فالعملية مهمة. فهم يتبعون إجراءات محددة مسبقًا ولا يهتمون بآراء زملائهم أو مرؤوسيهم. يتغلب نص القانون على روح القانون في كل مرة مع هذا النمط الإداري.

من سوء الفهم الاعتقاد بأن هذه النسخة من القيادة غير مرنة. والحقيقة هي أنها مناسبة جدًا للقيادة في الأزمات والقيادة الظرفية، ولهذا السبب تزدهر العمليات في الجيش أو الشرطة. فالأمر يتعلق في الحقيقة بالتحرك السريع في انسجام تام مع عملية محددة في المكان، بمجرد اتخاذ القرار.

ومن المسلم به أن هذا النمط من القيادة لا يصلح لجميع الصناعات ولا يحتاج إلى ذلك. لا تواجه جميع الشركات مواقف حياة أو موت، وليس من العدل أن يتعامل المدير مع جميع المواقف على هذا النحو عندما تتعامل مع الأدوات أو أي شيء آخر.

أشهر القادة الإداريين والبيروقراطيين: كولن باول كان باول رجلًا عسكريًا إلى حد كبير، إلا أنه عمل أيضًا في جميع المجالات السياسية لخدمة وتأييد الرؤساء من جميع الأنواع. وفي الوقت نفسه، لم يكن يُعتبر من الصقور أو الثوريين، حيث كان يعمل بشكل وثيق مع الإجراءات والسياسات التي وضعها من هم أعلى منه رتبة.

4. أسلوب الإدارة الديمقراطية

لكل شخص حق التصويت، أليس كذلك؟ يسعد أولئك الذين يتبنون الأسلوب الديمقراطي بإشراك موظفيهم في قرارات الشركة. إذا اخترت هذا الأسلوب، فأنت بذلك تُظهر لموظفيك أنك تثق بهم وتعجب بآرائهم وخبراتهم.

يعتقد القادة الديمقراطيون أن الموظفين يمكنهم أن يحكموا أنفسهم إلى حد كبير وأنك ببساطة موجود لتسيير الأمور.

القادة ذوو النمط الديمقراطي (ليسوا سياسيين!)

توني هسييه من شركة زابوس: هذا أحد أشهر أساليب الإدارة الديمقراطية لأنه يستخدم أسلوب الإدارة المسطحة للفرق والموظفين، مع عدم وجود مديرين حرفيًا. ويطلق عليه اسم الهولاكراسي. وعلى الرغم من أن العديد من المماحكات حول الهولاكراسي مقابل الديمقراطية فإنه يناسب كمثال واسع. Zappos هي تجربة ضخمة في الهولاكراسي ويجب عليك بالتأكيد التحقق من ذلك نهجهم بنفسك .

5. أسلوب الإدارة التحفيزي والكاريزمي:

يتسم هؤلاء الأشخاص بالكاريزما والجاذبية والانفتاح، وهم أشخاص "اجتماعيون" يتمتعون برؤية واسعة. يظهرون على أنهم طيبو القلب وعطوفون ولكنهم قد يكونون باردين قليلاً خلف الأبواب المغلقة. وقد تنقصهم مهاراتهم في التعامل مع الآخرين.

وعادةً ما يكون القادة الذين يناسبون هذا القالب في المقدمة والوسط، مع حضور قيادي. ويستخدم هؤلاء القادة أحيانًا (وليس دائمًا) المكافآت المنمقة لتحفيز الموظفين على تحقيق الأهداف، مستخدمين جاذبيتهم لتشجيع المزيد من التحفيز.

القادة الكاريزميون المشهورون:

إيلون ماسك: قام ببناء شركتي تيسلا وسبيس إكس جزئيًا بناءً على الكاريزما التي يتمتع بها وسهولة الوصول إليه، إلى جانب كونه صاحب رؤية رائعة. لا يتمتع كل قائد ذو كاريزما بذلك . إنه شخصية يرغب الكثير من الناس في عالم الأعمال في محاكاتها، وجزء من السبب في ذلك هو أسلوبه المنفتح (والناجح في الوقت نفسه).

6. أسلوب الإدارة التيسيرية العلائقية

يبذل هؤلاء القادة جهدًا لتطوير علاقة مع فرق العمل تخلق شعورًا بالأمان، بحيث يشعر الجميع بالمشاركة والقدرة على المساهمة. إنه أسلوب تشاركي. إنهم مستمعون رائعون ويقدمون أسئلة استراتيجية محفزة للتفكير لدفع المنظمة نحو رؤية أكبر.

القرار النهائي ليس بالضرورة قرارهم - فهم منفتحون على ما هو أفضل للمنظمة. يشجع القادة العلائقيون التطوير الفردي إلى جانب العصف الذهني التشاركي وتوليد الأفكار. إنهم بارعون في التفكير، والتعلم من الأخطاء والتواصل ثنائي الاتجاه

القادة التيسيريون التيسيريون المشهورون: جيمس باركر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ساوث ويست إيرلاينز: يبدو أن وضع الموظفين والعملاء في المقام الأول أمر مبتذل إلى حد ما، ولكن بكل المقاييس، هذا ما فعله باركر أثناء عمله في شركة ساوث ويست، مما ساعد على خلق الثقافة الإيجابية التي اشتهرت بها الشركة.

7. أسلوب الإدارة المتساهل

يقدم القادة الذين يتبعون هذا الأسلوب القليل من التوجيهات ويريدون من الموظفين أن يتفاعلوا ويتخذوا القرارات بأنفسهم. يتم إعطاء الأدوات والموارد، ثم يتوقعون نتائج من تلك الموارد. لا يتم عرض المشاكل على القائد بالضرورة، ولكن يتم حلها بين المجموعة طالما يتم حل المشكلة.

لا يصلح هذا الأسلوب مع الجميع أو مع كل فريق ويتطلب درجة عالية من الثقة في خبرة ومعرفة الموظفين.

أمثلة شهيرة على الإدارة القائمة على مبدأ عدم التدخل وارن بافيت : من المثير للدهشة أن بافيت معروف بأسلوبه في إدارة عدم التدخل تجاه الشركات التي يشتريها ويمتلكها. ففي كثير من الأحيان، تكون عملية الشراء التي يقوم بها بافيت بمثابة تأييد لما تقوم به الشركة بالفعل، لذا فهو لا يرى حاجة للتدخل. وبالطبع، يتوقع بافيت نتائج ممتازة وإلا لما حقق مثل هذه السلسلة المذهلة من النجاحات.

الخلاصة

هناك شيء واحد يجب تذكره - في كثير من الأحيان، يتكيف أفضل القادة مع تطور فرقهم ومواقفهم وأهداف الشركة. من الصعب تحديد متى وكيف يجب على رئيس القسم استخدام أسلوب إداري معين. هناك إيجابيات وسلبيات لكل منها. عليك أن تتعرف على شخصيتك وشخصية فريقك، بالإضافة إلى المهام والمشاريع التي يجب إنجازها.

قد يعني ذلك أحيانًا أن تكون متشددًا، وأحيانًا أخرى قد يعني أسلوب عدم التدخل. فالعديد من مدراء الطبقة الوسطى يتأثرون بالاهتمامات التي تقع فوقهم وتلك التي تقع تحتهم، مما يجبرهم على أن يكونوا قابلين للتكيف بدلاً من الالتزام الصارم بأسلوب معين. قد تضطر إلى اختيار أسلوب الإدارة الأكثر فعالية للموقف في ذلك الحين وهناك.

ومع ذلك، من المهم أن تعرف الأساليب المتاحة والمألوفة حتى تكون مستعداً لاستخدامها عندما يحين الوقت.

ما هي أنماط الإدارة التي نجحت معك ومع فرقك بشكل أفضل؟