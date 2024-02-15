إطلاق العنان لروح الفتى متعدد القدرات: أفضل الكتب لاكتشاف الذات وتأكيدها

من المحتمل أنك (أو أحد أفراد أسرتك) خضعت مؤخرًا لاستبيان مؤشر مايرز بريجز (MBTI) وتعرفت على نوع شخصية INFP، وتريد فهم نوعك بشكل أفضل من خلال الكتب التي تتناول شخصيات INFP.

اختبار مايرز بريجز® هو تقييم لكيفية إدراك الناس للعالم واتخاذ القرارات. وينتج عنه 16 نوعاً من الشخصيات، وربما يكون أكثرها إثارة للاهتمام هو INFP - والذي يرمز إلى الانطواء والحدس والشعور والإدراك.

يُصنف نوع الشخصية INFP على أنه وسيط. ووفقًا لمؤشر MBTI، فإن الوسطاء هم الأشخاص الذين يلجأ إليهم الناس عندما يبحثون عن الراحة أو يد العون.

يميلون إلى أن يكونوا مبدعين ومثاليين، ويتوقون إلى التواصل الإنساني، ويستمدون الكثير من الإشباع من مساعدة الآخرين. يمكن أن تجعلهم طبيعتهم الحساسة في بعض الأحيان يشعرون بالعزلة وسط التقلبات العاطفية، مما يؤدي بهم إلى الوقوع فريسة للشك في الذات.

سنناقش في هذه المدونة الدور الذي تلعبه الكتب في حياة أصحاب هذه الشخصية وأفضل الكتب التي يجب أن يقرأها أصحاب هذه الشخصية والدروس التي يمكنهم تطبيقها في حياتهم الشخصية والمهنية.

الكتب واكتشاف الذات لذوي الشخصيات غير القابلة للتوظيف

يُعتبر الأشخاص المصنفون تحت نوع الشخصية INFP انطوائيين. وغالبًا ما يجدون الكتب قوية أدوات التنمية الشخصية التي تساعدهم على فهم العالم بشكل أفضل. يمكن أن تساعد الكتب المناسبة لذوي القدرات الذهنية المختلطة في العثور على التوجيه والحكمة والتعامل مع أفكارهم الفوضوية. وإليك الطريقة:

يُعتقد أن أصحاب هذا البرج يمتلكون خيالاً واسعاً وينجذبون إلى الكتب التي تستكشف مجموعة واسعة من الاحتمالات والفردية والحقائق البديلة. تساعد هذه الكتب على تحفيز إبداعهم واستكشاف جوانب مختلفة من شخصيتهم.

تعمل الكتب كمرايا تعكس قيم وعواطف أصحاب هذا البرج، والتي بدورها تساعدهم في رحلتهم لاكتشاف الذات. توفر الكتب شعوراً بالعزاء لذوي القدرات الجسدية المتكاملة وتطمئنهم بأن مشاعرهم صحيحة ويشاركهم فيها الآخرون.

من المعروف أن أصحاب هذا النوع من الأشخاص ينخرطون باستمرار في النمو الشخصي وتحسين الذات. تساعد الكتب، خاصةً تلك التي تستكشف الأعمال الداخلية للتجربة الإنسانية، أصحاب الشخصية المكتملة على اكتساب منظور مثير للاهتمام وتهدئة العواصف التي غالباً ما تثور في أذهانهم.

وبالنظر إلى أن شخصيات ذوي القدرات العاطفية غير الطبيعية يمكن أن يعانون من التنظيم العاطفي، فإن الكتب التي تركز على التخلص من الفوضى الذهنية وبناء روتين أكثر تنظيماً ستساعدهم على تحسين وتحسين نمط حياتهم اليومية و أساليب العمل .

الموضوعات والمخططات لـ INFPs

إذا كنت تنتمي إلى نوع شخصية INFP ولست متأكداً من الكتب التي تناسب أصحاب الشخصية المتكاملة (INFP) لتبدأ بقراءتها أو ما إذا كانت هذه الكتب موجودة أصلاً، فلا تقلق! هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب الخيالية وغير الخيالية التي يميل أصحاب الشخصية المختلطة إلى الاستمتاع بها.

على الرغم من أنها لم تُكتب بشكل صريح على أنها "كتب أصحاب القدرات الذهنية المتكاملة"، إلا أنه من المعروف أن العديد من الأعمال الروائية الشهيرة تجذب أصحاب القدرات الذهنية المتكاملة. على سبيل المثال، تعد أنواع الخيال والمغامرة من أكثر الأنواع شعبية بين هذا النوع من الشخصيات.

فالأنواع العديدة من الأراضي السحرية والرحلات المثيرة التي لا تعد ولا تحصى من الأراضي السحرية والرحلات المثيرة التي تظهر في مثل هذه الكتب تروق بشكل عام لأصحاب الشخصية غير القابلة للتحول إلى شخصية مبدعة.

ربما كان من المناسب أن يكون ج. ر. ر. تولكين، مؤلف كتب سيد الخواتم الشهيرة، هو نفسه من أصحاب الشخصية متعددة القدرات! ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الشخصية يفضلون ويرتبطون بمواضيع مثل المغامرات والمغامرات، والمدينة البائسة واليوتوبيا، وروايات بلوغ سن الرشد.

أفضل الكتب التي يجب على أصحاب هذه الشخصية قراءتها

إذا كنت من أصحاب هذه الشخصية، فإليك بعضاً من أفضل الكتب التي من المؤكد أنها ستجد صدىً عندك:

1. كتاب الإنتاجية لذوي القدرات الذهنية المتكاملة: كيف تكون منتجًا ضمن إيقاعاتك الطبيعية من تأليف أماندا لينيهان

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: أماندا لينيهان

أماندا لينيهان سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 3.48 ساعة

3.48 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 174 صفحة

174 صفحة التقييمات: 4.2/5 (أمازون) 3.77/5 (جودريدز)



إذا كان تقليديًا كتب في التركيز لم تمنحك الأفكار التي تحتاجها، فهذا هو الكتاب المناسب لك! ترشدك المؤلفة أماندا لينيهان من خلال بناء نظام إنتاجية يفحص إيقاعاتك الطبيعية للمساعدة في زيادة إبداعك إلى أقصى حد.

ستحصل على نصائح لتحديد الأهداف وصنع القرار أكثر فائدة بكثير من نصائح الإنتاجية العامة التي ستجدها على الإنترنت.

إذا سبق لك أن عانيت في أي وقت مضى من أجل تجميع أعمالك أو شعرت بأنك لم تكن قادراً على الإبداع بالقدر الذي تريده، على الرغم من أنك حالم متعطش للإبداع، فهذا كتاب لا بد من قراءته من قبل.

ما يقوله القراء

ما أعجبني حقًا في كتاب الإنتاجية لذوي القدرات الذهنية غير الطبيعية هو أنه نصيحة حقيقية تنجح بالفعل مع أصحاب الشخصيات غير الطبيعية

2. كتاب INFP: المزايا والتحديات والاكتشاف الذاتي لـ INFP من تأليف كاثرين تشيا برايس

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: كاثرين تشيا برايس

كاثرين تشيا برايس سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 3.7 ساعة

3.7 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 185 صفحة

185 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.01/5 (جودريدز)



هذا الكتاب للمؤلفة كاثرين تشيا من تأليف شخص من أصحاب الشخصية غير القابلة للتجزئة من أجل أصحاب الشخصية القابلة للتجزئة، وهو كتاب تشارك فيه المؤلفة رؤيتها الشخصية حول التقلبات اليومية التي تصاحب هذا النوع من الشخصيات المعقدة.

وتتحدث عن كيفية إساءة فهم أصحاب هذه الشخصية المعقدة، وكيف تشكل وظائفهم الإدراكية نظرتهم للعالم، والتحديات اليومية التي تواجههم في الحياة اليومية وكيف يمكن أن يساعدهم اكتشاف الذات على عيش حياة أكثر إشباعاً وتكاملاً.

إنه سرد شخصي مؤثر وواحد من أكثر الكتب التي يسهل الوصول إليها في السوق عن ذوي القدرات الذهنية غير الطبيعية. في نهاية المطاف، يمنحك كتاب "أصحاب القدرات الذهنية غير الطبيعية" الثقة والتفاؤل لاحتضان وإطلاق العنان للقوة الفريدة بداخلك.

ما يقوله القراء

استمتعت بقراءته. شعرت بالفهم. أنا الآن أكثر وعيًا بسلوكي في المواقف المختلفة، وعيوبي، وكيف يمكنني العمل على إصلاحها وما إلى ذلك

3. الروح غير المربوطة: الرحلة إلى ما وراء ذاتك بقلم مايكل أ سينجر

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: مايكل أ سينجر

مايكل أ سينجر سنة النشر: 2007

2007 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات

4 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 200 صفحة

200 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.21/5 (جودريدز)



يتعمق المؤلف ميشيل أ. سينغر من خلال كتاب "الروح غير المربوطة" في "أنت" الحقيقي الكتاب مكتوب بحساسية وذكاء يميزه كواحد من أفضل الكتب التي تتناول هذه الشخصية.

فهو يشارك العديد من الممارسات الروحية و أمثلة على التلميذ الذاتي للتعرف على نفسك بشكل أفضل وتوسيع نطاق وعيك.

يعد الكتاب مصدرًا ممتازًا لفهم كيف لا تكون محددًا بأفكارك، وكيف تتغلب على الخوف، وكيف تستفيد من آبار الطاقة بداخلك، وكيف تحقق التوازن الداخلي المثالي للاستنارة.

ما يقوله القراء

إذا كنت تبحث عن كتاب سيغير حياتك (للأبد) إلى الأبد، فجرب هذا الكتاب

4. دليل النجاة الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة من تأليف هايدي بريبي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: هايدي بريبي

هايدي بريبي سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: 3.7 ساعة

3.7 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 185 صفحة

185 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.23/5 (جودريدز)



كتب هذا الكتاب خصيصاً لأصحاب الشخصية المعقدة من ذوي القدرات الذهنية المتكاملة (INFP)، حيث تسرد المؤلفة هايدي بريب مختلف السمات والمراوغات ونقاط القوة والضعف في هذا النوع الفريد من الشخصيات، كما يعرض الكتاب اقتباسات من شخصيات أخرى من ذوي القدرات الذهنية المتكاملة حول كيفية تعاملهم مع مختلف سيناريوهات الحياة الواقعية.

الكتاب مليء بالنصائح حول الانسجام مع أنواع الشخصيات الأخرى في مؤشر MBTI، والتعامل مع الضغوطات الشديدة التي غالباً ما يعاني منها أصحاب الشخصيات ذات الشخصيات متعددة القدرات والميول والعاطفة (INFPs)، وفهم الأنماط المعرفية والعاطفية لأصحاب هذه الشخصيات، وغير ذلك الكثير.

وعلى الرغم من أن الكتاب يحتوي على العديد من المصطلحات التقنية، إلا أنه سيساعدك على فهمك وحب نفسك بشكل أفضل مع مرور الوقت.

ما يقوله القراء

أوصي بهذا الكتاب بشدة لجميع الأشخاص من ذوي القدرات الذهنية المتكاملة والأشخاص الذين يحبون ذوي القدرات الذهنية المتكاملة وأي شخص مهتم بفهم هذا النوع من الأشخاص

5. لا يمكنني المساعدة في أن أكون كاتباً من أصحاب هذا النوع من ذوي القدرات العقلية غير الطبيعية من تأليف أركاديا بيج

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: صفحة أركاديا

صفحة أركاديا سنة النشر: 2020

2020 الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة

2 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 82 صفحة

82 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.42/5 (جودريدز)



هل لديك ميل للكتابة الإبداعية ولكنك تكافح من أجل إكمال مسوداتك الكتابية؟ إذا كنت من ذوي القدرات الذهنية المتكاملة التي تكافح للحفاظ على الحافز لإكمال مشاريعك الكتابية أو التعامل مع سيل لا نهائي من الأفكار الجديدة، فهذا الكتاب لا بد من قراءته!

احصل على نصائح حول كيفية الحفاظ على التنظيم، والتغلب على المشتتات، وابتكار طريقة لإنجاز الكتابة، وبناء روتين للكتابة يناسبك.

ما يقوله القراء

الآن فهمت أكثر منهجي في الكتابة وكيف يمكنني الاستفادة من نقاط قوتي في الكتابة

6. الحديقة السرية لفرانسيس هودجسون بورنيت

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: فرانسيس هودجسون بورنيت

فرانسيس هودجسون بورنيت سنة النشر: 1911

1911 الوقت المقدر للقراءة: 5.6 ساعة

5.6 ساعة المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 280 صفحة

280 صفحة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 4.16/5 (جودريدز)



تدور أحداث هذه الرواية الكلاسيكية المحببة حول الفتاة المدللة ماري لينوكس التي أُرسلت إلى الريف الإنجليزي بعد وفاة والديها.

يصف الكتاب كيف تكتشف حديقة سرية في ممتلكات ابن عمها، مما يحولها في النهاية إلى شخص أكثر لطفًا وانفتاحًا. قد يتفاعل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة مع الصراعات والانتصارات التي تمر بها الشخصيات في نهاية المطاف.

ترسم المؤلفة تشابهًا جميلًا بين الحديقة السرية المزدهرة والشخصيات الرئيسية التي تزدهر لتصبح أشخاصًا أقوى وأكثر ثقة.

بغض النظر عن نوع شخصيتك، فإن كتاب "الحديقة السرية" هو إضافة عزيزة إلى مجموعة كتبك وهو مثالي للقراء من جميع الأعمار، من الأطفال إلى الكبار.

ما يقوله القراء

هناك الكثير مما يمكن أن نستفيده من هذا الكتاب. فهو يجعلنا نؤمن بسحر الطبيعة ويعلمنا التعبير عن الامتنان تجاه الحياة. يحتاج المرء إلى تنحية الأفكار السلبية جانبًا والسماح للأفكار الإيجابية التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة المرء

7. INFP: زهرة في الظل بقلم ساندرا نيكولز

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ساندرا نيكولز

ساندرا نيكولز سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة

2 ساعة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 106 صفحة

106 صفحة التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 4.24/5 (جودريدز)



هذا الكتاب هو أحد الكتب الممتازة عن أصحاب القدرات الذهنية المختلطة المصممة لمساعدتك على معرفة نفسك بشكل أفضل. تؤمن المؤلفة بإمكانيات أصحاب القدرات الذهنية المختلطة كمعالجين وباحثين عن الحقيقة وتهدف إلى مساعدتك على تحقيق إمكاناتك في هذه الأدوار.

يقدم الكتاب رؤى ثرية حول الجوانب العديدة لشخصية صاحب الشخصية غير القابلة للتجزئة (INFP)، ويوفر أدوات التنمية الشخصية للتعامل بشكل أفضل مع العالم مع تقديم مساهمات لا تُنسى.

ما يقوله القراء

هذا الكتاب هو حقاً رسالة حب لأصحاب الشخصية الفطرية المتكاملة وربما للمقربين منهم

8. 1984 لجورج أورويل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: جورج أورويل

جورج أورويل سنة النشر: 1948

1948 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: متقدم

متقدم عدد الصفحات: 310 صفحات

310 صفحات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.19/5 (جودريدز)



يقدم هذا الكتاب للمؤلف جورج أورويل واقعًا بائسًا يغوص عميقًا في موضوعات الحرية والفردية ومحاربة الأنظمة القمعية من خلال عيون وينستون سميث الذي يكافح ضد نظام الأخ الأكبر الشمولي.

تتردد أصداء هذه الموضوعات مع الأشخاص ذوي الشخصية الفطرية المتكاملة بسبب رغبتهم الفطرية في الأصالة في عالم يبدو في كثير من الأحيان متعارضًا مع مُثُلهم العليا.

إن العمق العاطفي لرحلة وينستون واستكشاف الحقيقة والحب ومقاومة الامتثال يخاطب جوهر شخصية ذوي القدرات العقلية الفطرية الواحدة، مما يجعل هذا الكتاب كتاباً رائعاً للقراءة.

ما يقوله القراء

بالنظر إلى الوقت الذي كُتب فيه، فإن هذا الكتاب ثاقب جدًا بمعنى أن مفهومه يمكن أن يصبح واقعًا بسهولة. إنه كتاب كلاسيكي لم يسبق لي قراءته وأنا سعيد جدًا لأنني قرأته!

9. ستاردست لنيل جايمان

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: نيل جايمان

نيل جايمان سنة النشر: 2005

2005 الوقت المقدر للقراءة: 5.5 ساعة

5.5 ساعة المستوى الموصى به: متوسط إلى متقدم

متوسط إلى متقدم عدد الصفحات: 256 صفحة

256 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4.10/5 (جودريدز)



هل تبحث عن قصة خرافية آسرة تجمع بين المغامرة والسحر والبحث عن الذات الحقيقية؟ كتاب "غبار النجوم" للمؤلف نيل جايمان لا يخيب ظنك. يروق هذا الكتاب لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب سرده الخيالي وشخصياته الغنية.

تتجاوز رحلة بطل الرواية للقبض على نجمة ساقطة من أجل حبيبته الحبكة الحرفية لاستكشاف موضوعات أعمق عن النمو وإدراك ما هو مهم حقًا في الحياة.

هذه الأمور تتوافق مع أصحاب الشخصيات المتشابهة في القدرات العقلية (INFPs)، الذين هم حالمون دائمًا، ويبحثون دائمًا عن المعنى وفهم أعمق لأنفسهم وللعالم من حولهم.

توفر الواقعية السحرية لقصة "ستاردست" هروباً إلى عالم حيث كل شيء ممكن، مما يعكس الجانب الخيالي لأنواع الشخصيات من أصحاب الشخصيات غير المتكاملة.

ما يقوله القراء

أحببتها. إنها تقرأ مثل القصص الخيالية. لقد أعادت لي بعض الطفولة إلى حياتي الراشدة الغارقة في المشاكل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: لين سيلفا

لين سيلفا سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة واحدة

1 ساعة واحدة المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 38 صفحة

38 صفحة التقييمات: 3.3/5 (أمازون) غير متاح (جودريدز)



يستهدف هذا الكتاب جمهور أصحاب الشخصية المتكاملة من خلال الخوض في حياة وعقول الشخصيات التاريخية التي تشترك في نوع الشخصية المتكاملة.

والسبب الذي سيجعل هذا الكتاب مقنعاً بالنسبة لأصحاب هذه الشخصية هو أنه يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل الأفراد الذين لديهم سمات مماثلة مع شغفهم وصراعاتهم ونجاحاتهم عبر التاريخ.

على الرغم من أن الكتاب قصير، إلا أنه ذو طبيعة استبطانية للغاية. فهو يوفر الإلهام والشعور بالصداقة الحميمة على حد سواء، ويثبت صحة وتمكين القراء الذين يجسدون جوهر ما يعنيه أن تكون من أصحاب القدرات الذهنية المتشابهة.

ما يقوله القراء

كان من المثير للاهتمام قراءة كيف يمكن إدراك الوظائف الأربع الرئيسية لأصحاب القدرات الذهنية المتكاملة من قبل الأنواع الأخرى، والطرق المختلفة التي يعبر بها أصحاب القدرات الذهنية المتكاملة عن هذه الوظائف

تحديات القراءة لـ INFPs

لا يمكننا مناقشة كتب INFP دون التطرق إلى التحديات اليومية التالية التي يواجهها أصحاب هذا النوع من الشخصيات:

صعوبات في إنهاء الكتب

يميل أصحاب هذه الشخصية إلى البحث دائمًا عن أشياء جديدة لاستكشافها. وفي حين أن هذا يمكن أن يثري تجاربهم الحياتية، إلا أنه يمكن أن يحد من قدراتهم أيضًا.

على سبيل المثال، قد تواجه صعوبة في إكمال كتاب واحد قبل الانتقال إلى كتاب آخر ببساطة بسبب إغراقهم بالاختيارات أو بسبب جاذبية الكتب الجديدة التي قد تكون أكثر إثارة.

للتغلب على هذا التحدي,

خصص أوقاتًا محددة لكل كتاب إذا كنت تقرأ عدة كتب

انضم إلى مجموعة قراءة للتفاعل مع الآخرين للبقاء متحمسًا ومسؤولًا عن القراءة

صعوبات في القراءة بموضوعية

ينغمس أصحاب الشخصية المتكاملة في القراءة بعمق في القصص والشخصيات التي يقرؤون عنها. وهذا يمكن أن يجعل القراءة تجربة عاطفية مكثفة، والتي يمكن أن تكون مستنزفة أو مرهقة، خاصة إذا كان المحتوى ثقيلًا للغاية.

في مثل هذه الحالة,

خذ فترات راحة متكررة أثناء القراءة

الانخراط في أنواع خفيفة أو مختلفة من الكتب لموازنة القراءات المكثفة

التأمل من خلال تدوين اليوميات لمعالجة المشاعر المرتبطة بالقراءة

صعوبات في الحفاظ على التركيز

بفضل خيالهم الواسع، قد يضيع أصحاب الشخصية المتكاملة في أفكارهم أو أحلام اليقظة التي تثيرها المادة التي يقرؤونها. وقد يؤدي ذلك إلى تشتيت انتباههم بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب عليهم الاستمرار في التركيز على النص.

لتجنب التشتت

وضع أهداف محددة للقراءة (مثل عدد الصفحات أو الفصول) للحفاظ على التركيز

استخدم الإشارات المرجعية مع الملاحظات لتدوين الأفكار والعودة إليها لاحقًا، مما يحافظ على تدفق القراءة دون انقطاع

صعوبات في اختيار الكتب بشكل مثالي

قد يكافح الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة في اختيار الكتب الجديدة لأنهم يبحثون عن تجربة القراءة المثالية. وقد يؤدي ذلك إلى المماطلة أو التردد، حيث قد يشعرون بالإرهاق من كثرة الخيارات المتاحة أو الخوف من عدم اختيار الكتاب "المناسب".

في مثل هذه الحالة,

تقبل أنه ليس من الضروري أن يكون كل كتاب مثاليًا. انظر إلى كل تجربة قراءة على أنها رحلة استكشاف

جرب القصص القصيرة أو المختارات القصصية لتجربة مختلف المؤلفين والأساليب دون الالتزام بكتاب طويل

# # تطبيق الدروس المستفادة من كتب INFP

يمكن أن تكون القراءة بشكل عام، والكتب المتعلقة بأنواع الشخصيات من ذوي القدرات العقلية المختلطة بشكل خاص، مصدرًا رائعًا للتعلم والتأمل بالنسبة لأصحاب القدرات العقلية المختلطة المبدعين والحساسين.

ومع ذلك، تميل شخصيات INFP إلى رؤية الصورة الكبيرة وقد تفوتك التفاصيل الصغيرة. بينما تقرأ وتستمتع بقراءة هذه الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصيات من أصحاب الشخصية المختلطة، قد تجد صعوبة في تطبيق دروسها في حياتك اليومية.

فيما يلي بعض النصائح حول تطبيق ما تعلمته في كتب INFP:

إدارة الوقت والمهام

يشعر أحيانًا أصحاب القدرات الذهنية المختلطة أحيانًا بالإرهاق في الحياة، خاصة عند القراءة عن المفاهيم التقنية. يمكن أن تساعدك الممارسات البسيطة على إدارة وقتك ومهامك دون أن تشعر بالإرهاق.

على سبيل المثال، تعلم أن تأخذ فترات راحة متكررة لتخفيف الضغط. عندما لا تفهم شيئًا ما على الفور، خذ خطوة للوراء للتفكير في المعلومات الجديدة أو المشاكل المعقدة قبل العودة إليها. يمكن أن تساعدك معالجة المعلومات بهدوء على فهم الأمور بشكل أفضل وتطوير حلول أكثر إبداعًا.

تعاون وتعلم

اعثر على رفيق قراءة يمكنك الاستمتاع معه بهذه الكتب التي تقرأها مع أصحاب الشخصية المتكاملة (تلميح: ليس من الضروري أن يكونوا من أصحاب الشخصية المتكاملة).

استخدم تجارب القراءة المشتركة لاستخلاص رؤى جديدة والتواصل مع أصدقائك بشكل أفضل. ستتمكن أيضًا من تنمية عادة الاستماع إلى الآخرين والتعاون في إعدادات المجموعة.

اندمج مع التيار

بصفتك من أصحاب هذا البرج، قد تكون أكثر ميلاً إلى الإبداع وتفضل التعبير عن نفسك من خلال الفن والكتابة وغيرها من المساعي الإبداعية. يمكن أن تساعدك كتب INFP على صقل هذا الإبداع واستخدامه كأداة للنمو الشخصي والتقدم الوظيفي.

لذا، بدلاً من القلق كثيراً بشأن "الارتباط" بالشخصيات في الكتب، دع المعلومات تتدفق من خلالك. يجب أن تجلب لك القراءة المتعة أولاً وقبل كل شيء. ليس من الضروري أن يكون كل كتاب تجربة تعليمية هائلة تغير من شخصيتك أو من شخصيتك عادات العمل .

احصل على الإلهام

بما أن أصحاب الشخصية المتكاملة غالباً ما يشعرون بالأشياء بعمق، يمكن للكتب أن توفر لهم الراحة والعزاء. يمكن أن توفر الشعور بالانتماء وحتى توفر استراتيجيات للتعامل مع التحديات والاضطرابات العاطفية.

اختر الكتب التي تتماشى مع قيمك واهتماماتك، وتقدم لك وجهات نظر ومعارف جديدة تحفزك فكرياً، وتساعدك على تطوير عقلية النمو .

إنشاء مهام سير العمل باستخدام ClickUp لنوع شخصية INFP

بصفتك من أصحاب شخصية INFP، من المحتمل أن تزدهر في البيئات الجذابة والبديهية التي تتيح مساحة للتعبير الشخصي.

كما أن منصة مخصصة لإدارة المشاريع مثل ClickUp المجهزة بالحقول المخصصة وإمكانيات التشغيل الآلي وخيارات التخطيط، يمكن أن تجعل تتبع المشاريع والمواعيد النهائية وأعضاء الفريق أمرًا سهلاً بالنسبة لك.

تعزيز الإنتاجية من خلال تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp View القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

إليك كيفية استخدام ClickUp.

طرق عرض ClickUp

هل تفضل التخطيطات المرئية والبديهية؟ طرق عرض ClickUp مساعدتك في تنظيم كيفية رؤيتك لعملك من خلال خيارات الفرز المختلفة، من القوائم والجداول الزمنية إلى لوحات كانبان. اضبط الجداول الزمنية والأولويات لمواكبة تغييرات المشروع.

جعل رؤية المشروع سهلة مع طرق عرض ClickUp Views

لا يمكنك مساعدة الآخرين إذا لم تكن على اطلاع، وتمنحك ClickUp Views رؤية كاملة لكل ما يحدث داخل فريقك ومؤسستك. وأخيراً، منصة تتكيف مع أسلوب عملك بدلاً من إجبارك على تغيير عملك!

يمكنك أيضًا إطلاق العنان لإبداعك لتبادل الأفكار والمشاريع وسير العمل وربطها مع انقر فوق الخرائط الذهنية . أنشئ مهام قابلة للتتبع للتعاون مع أعضاء فريقك.

لا تعرف كيف تبدأ؟ اختر أياً من قوالب قائمة المهام لتخطيط جميع مهامك وتحديد أولوياتها بناءً على دورك ومسؤولياتك أسبوعيًا أو كل أسبوعين أو شهريًا.

الحقول المخصصة

حسِّن عادات عملك مع انقر فوق الحقول المخصصة . قم بإنشاء حقول لتخزين الأفكار الإبداعية وترتيب أولويات المهام حسب الإلحاح أو الأهمية. يواجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الالتزام بأفكار محددة وتنفيذها، لذا تساعدك هذه الميزة في الحفاظ على تنظيم جميع أفكارك وإبقائك على المسار الصحيح وتحفيزك.

يمكنك حتى تتبع كل ما يعمل عليه فريقك وتجميع النتائج بناءً على المهام أو الأشخاص لعرضها بشكل مخصص.

الأتمتة

يمكن أن يؤدي تنفيذ الأتمتة المباشرة في مكان العمل باستخدام مشغلات محددة إلى تخفيف عبء العمل الإداري بشكل كبير، مما يوفر المزيد من الوقت للانخراط في المساعي الإبداعية - وهي ميزة يقدرها أصحاب الوظائف غير التقليدية بشكل خاص.

قم بإعداد الأتمتة لإرسال تذكيرات لك ولفريقك بشأن المواعيد النهائية أو الاجتماعات القادمة مع أتمتة ClickUp . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المشغلات لإعداد عمليات التشغيل التلقائي للمهام المتكررة.

_ضبط تذكيرات لنفسك ولفريقك للمواعيد النهائية القادمة باستخدام أتمتة ClickUp

ابق على اطلاع مع التقارير التلقائية الأسبوعية أو الشهرية حول تقدم المشروع أو إنجازات الفريق. تذكر أن تبقي الإعداد قابلاً للتكيف.

وبصفتك شخصًا من ذوي القدرات العقلية المتكاملة، قد تستمتع بتجربة طرق عرض أو هياكل مختلفة حتى تجد ما يناسبك.

تواصل مع "أنت" الخاص

نود أن نضيف ملاحظة: لا تشعر بأنك مقيد بما يخبرك به الإنترنت حول ما "يجب" أن يفعله صاحب الشخصية المتكاملة. فكل شخص من أصحاب القدرات العقلية المتكاملة فريد من نوعه.

والخبر السار هو أن هذه الكتب التي تتحدث عن متوسطي القدرات العقلية المتكاملة رائعة للقراءة في حد ذاتها، سواء كنت تتوافق تماماً مع نوع متوسطي القدرات العقلية المتكاملة أم لا. نأمل أن تحاول إضافتها إلى قائمة القراءة الخاصة بك واستخدامها كنقطة انطلاق لاكتشاف المزيد من المؤلفات التي تتوافق مع روحك الخاصة من نوع INFP.

فيما يتعلق بإدارة العمل بصفتك شخصًا من نوع INFP، ركز على تصميم إطار عمل منظم مع قوالب إدارة المشاريع التي تساعدك على تحقيق التوازن بين ميولك الإبداعية الطبيعية والتطبيق العملي.

حوّل نقاط قوتك الخيالية والتعاطفية إلى نتائج عملية من خلال التخطيط وتحديد الأهداف والتنظيم. لدينا برنامج إدارة المشاريع يضمن توافق مشاريعك مع قيمك وأفكارك ورؤيتك. اشترك في ClickUp مجانًا واستعد لتقديم مساهمات أكثر تأثيرًا في جميع مساعيك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. هل يصعب قراءة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؟

يتناغم أصحاب هذا البرج مع عواطفهم وقيمهم ولكنهم قد يستغرقون وقتاً طويلاً للانفتاح على العالم والتحدث إليه. كما أنهم يتنقلون باستمرار بين التوترات بين عالمهم المثالي والواقع، مما يجعل تصرفاتهم تبدو غير متوقعة أو غير متسقة مع الآخرين.

2. هل أصحاب هذا النمط بطيئو التعلّم؟

لا، ليس أصحاب هذا النوع من الأشخاص بطيئي التعلم. ومع ذلك، فهم غالباً ما يأخذون وقتهم في معالجة المعلومات الجديدة قبل التحدث عنها. فهم يفضلون نهجاً إبداعياً ومستقلاً في التعلم، ويستمتعون بالانخراط في أنشطة تأملية وخيالية.

3. هل أصحاب هذا النمط أذكياء أكاديميًا؟

عادةً ما يكون أصحاب هذا البرج حساسين جداً وأذكياء عاطفياً. وهم ملتزمون باتباع قيمهم الأساسية ودوافعهم الشخصية في كل ما يفعلونه. في عامل الذكاء، يأتي أصحاب هذا البرج في المرتبة الثالثة، بعد أصحاب الذكاء العاطفي والذكاء العاطفي مباشرةً.

4. ما هي بعض أفضل الكتب التي كتبها أصحاب الشخصيات من ذوي الذكاء العاطفي غير المتكافئ؟

فيما يلي أفضل الكتب التي كتبها أشخاص من أصحاب الشخصيات التي تتسم بالذكاء العاطفي المختلط (INFP):