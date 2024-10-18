أفضل 10 أدوات للرحالة الرقميين للعاملين عن بُعد في 2025

يبدو العيش من حقيبة سفر والعمل من المقاهي في جميع أنحاء العالم أمراً مثالياً. لكن كونك رحالة رقمي ليس مجرد منشورات على إنستجرام تبعث على الفومو. إنه أسلوب حياة جاد يجمع بين مرونة العمل عن بُعد والشغف بالسفر.

ويقبل عليه المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى. تشير Statista إلى أن عدد الرحل الرقميين في الولايات المتحدة بلغ 17.3 مليون شخص اعتبارًا من منتصف عام 2023، أي بزيادة هائلة قدرها 10 ملايين شخص عن عام 2019.

ولكن، مثل كل الأشياء الجيدة، يأتي الترحال الرقمي مصحوباً بتحدياته. يتطلب منك التنقل المستمر إعداد آليات للعمل بشكل غير متزامن، والتواصل بشكل فعال، وضمان الرؤية في التسليمات والمواعيد النهائية، من بين أمور أخرى.

إذا كنت تبحث عن أدوات تمكّنك من التعاون والإنتاجية والأمان بغض النظر عن مكان إعداد "مكتبك" كل يوم، تابع القراءة.

لقد اخترنا لك أفضل أدوات الترحال الرقمي لجعل السفر والعمل متلازمين. 🙌

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الرحالة الرقمي؟

هناك العديد من أدوات العمل عن بُعد التي تلبي احتياجات الرحل الرقميين في جميع أنحاء العالم. قد يكون من الصعب اختيار الأدوات التي تلبي احتياجاتك. قبل أن تختار أفضل أدوات إدارة الإنتاجية عن بُعد لك، تأكد من أنها تأتي مع هذه الميزات التي يجب أن تكون متوفرة:

التوافق مع جميع المنصات: يجب أن تعمل الأداة مع جميع أجهزتك مثل الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهاتف، نظراً لأنك ستكون متنقلاً

يجب أن تعمل الأداة مع جميع أجهزتك مثل الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهاتف، نظراً لأنك ستكون متنقلاً واجهة مستخدم بديهية: يجب أن تكون الواجهة واضحة وسهلة الاستخدام حتى تتمكن أنت وفريقك من استخدامها دون أي متاعب

يجب أن تكون الواجهة واضحة وسهلة الاستخدام حتى تتمكن أنت وفريقك من استخدامها دون أي متاعب خفيف الوزن: يجب ألا تشغل الأداة مساحة كبيرة من مساحة تخزين جهازك - من المحتمل أن تعمل مع تطبيقات متعددة، ولا أحد يريد أن يعاني من نظام بطيء ومتضخم

يجب ألا تشغل الأداة مساحة كبيرة من مساحة تخزين جهازك - من المحتمل أن تعمل مع تطبيقات متعددة، ولا أحد يريد أن يعاني من نظام بطيء ومتضخم يمكن الاعتماد عليه: يجب أن تكون مواطن الخلل في البرامج مثل الأخطاء ووقت التحميل البطيء في الحد الأدنى حتى تتمكن من إنجاز أقصى قدر من العمل

يجب أن تكون مواطن الخلل في البرامج مثل الأخطاء ووقت التحميل البطيء في الحد الأدنى حتى تتمكن من إنجاز أقصى قدر من العمل التكامل: يجب أن يتواصل التطبيق مع تطبيقات أخرى أدوات الإنتاجية في مجموعتك التقنية

يجب أن يتواصل التطبيق مع تطبيقات أخرى أدوات الإنتاجية في مجموعتك التقنية دعم عملاء موثوق به: يجب أن تكون قادرًا على الحصول على المساعدة في الوقت المناسب، خاصةً إذا كنت تعمل غالبًا خارج ساعات العمل العادية

هل يبدو طلب الكثير؟ لا تقلق! لقد قمنا بواجبنا المنزلي لنقدم لك أفضل الأدوات الرقمية المتجولة التي تناسب هذه المعايير.

أفضل 10 أدوات للرحالة الرقميين لاستخدامها في عام 2024

إليك 10 أدوات للإنتاجية لمساعدة العاملين عن بُعد مثلك على عيش حياة خالية من التوتر وناجحة مهنياً:

1. ClickUp

هل أنت قلق بشأن التوافق بين أعضاء فريقك عن بُعد؟ ClickUp هي منصة عمل متكاملة تفيد البدو الرحل الرقميين مثلك. مع ميزة العمل عن بُعد في ClickUp ، ستعمل أنت وفريقك كوحدة واحدة متماسكة، حيث ستعملون كوحدة واحدة مترابطة، وتظلون على نفس الصفحة بغض النظر عن موقعكم الجغرافي.

استخدمها لتحديد الأهداف المشتركة وتتبع التقدم اليومي في كل مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تصور حالة كل هدف على أساس متزامن، مما يعزز توثيق التعاون حتى وأنت تعمل بشكل غير متزامن

تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها وإدارتها للفرق الموزعة باستخدام حل إدارة المشاريع لفريق العمل عن بُعد من ClickUp التواصل غير المتزامن قد يكون رائعًا، لكن ClickUp يدرك أنه لا يصلح لكل شيء. في بعض الأحيان، يحتاج الفريق في بعض الأحيان إلى القفز من الاجتماعات وإليها. يمكنك في مثل هذه الحالات بدء أو جدولة تكبير أو جدولة اجتماع تعقيبي من لوحة معلومات ClickUp. سيتم إخطار أعضاء فريقك على الفور بشأن الاجتماعات الجارية أو القادمة. كل ما عليك فعله هو تمكين تكبير التطبيق !

بدء اجتماعات Zoom وجدولتها من داخل المهام باستخدام ClickUp.

نصيحة احترافية؟ لست بحاجة إلى تسجيل محضر الاجتماع ومشاركته عبر عدد لا يحصى من رسائل البريد الإلكتروني. احصل على تفاصيل الاجتماع مع رابط تسجيل بعد ذلك. أو قم بتعيين عناصر العمل على ClickUp من خلال وضع علامات على الأشخاص والفرق لإبلاغهم بشكل غير متزامن.

_استخدام Teams في ClickUp لإنشاء مجموعات من الأشخاص بسهولة يمكنك تعيينهم للمهام، أو الإشارة إليهم في التعليقات، أو إضافتهم كمشاهدين

ما هو أكثر من ذلك؟ لإعطائك السبق في الإنتاجية عن بُعد، إليك نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp . استخدمه لتنظيم مهام فريقك وقوائمه ووثائقه. إنه قابل للتخصيص ومجاني!

_مراقبة العمل عن بُعد في أي مكان وفي أي وقت باستخدام قالب خطة العمل عن بُعد من ClickUp

يقدم ClickUp المزيد من الموارد لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك وتنظيمك. على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على قوالب ClickUp Freelancer و أدوات الذكاء الاصطناعي للعاملين المستقلين لإنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع.

ClickUp أفضل الميزات

لوحة تحكم ClickUp: شاهد جميع أعمالك بالطريقة التي تفضلها. احصل على عرض سريع للأشخاص والموارد المشغولة مقابل كل مهمة مع تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

شاهد جميع أعمالك بالطريقة التي تفضلها. احصل على عرض سريع للأشخاص والموارد المشغولة مقابل كل مهمة مع تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي عروض مخصصة: ارسم رؤى غنية وتصرف بناءً عليها من خلال عرض بيانات مشروعك منظمة على شكل مخطط جانت أو مخططات دائرية أو جدول زمني أو خريطة ذهنية أو جدول

ارسم رؤى غنية وتصرف بناءً عليها من خلال عرض بيانات مشروعك منظمة على شكل مخطط جانت أو مخططات دائرية أو جدول زمني أو خريطة ذهنية أو جدول مهام النقر فوق المهام: تتبع المشاريع التعاونية بسرعة من خلال وضع علامات على عدة مكلفين وإطلاعهم على تسجيلات الشاشة المرفقة

استخدم مستندات ClickUp Docs لإدارة المستندات المهمة وتعزيز تعاون الفريق

مستندات ClickUp Docs: احصل على جميع مستنداتك التي تتحدث إلى المهام في مكان واحد وشاركها بأمان من خلال تخصيصات الخصوصية والوصول إلى التحرير

احصل على جميع مستنداتك التي تتحدث إلى المهام في مكان واحد وشاركها بأمان من خلال تخصيصات الخصوصية والوصول إلى التحرير ClickUp Goals: أنشئ سباقات سريعة وأنشطة أسبوعية ومهام يومية واربطها بهدف أكبر للفريق. قم بتعيين المقاييس وتتبع التقدم المحرز مقابل تلك المقاييس

أنشئ سباقات سريعة وأنشطة أسبوعية ومهام يومية واربطها بهدف أكبر للفريق. قم بتعيين المقاييس وتتبع التقدم المحرز مقابل تلك المقاييس ClickUp Inbox: احصل على إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني لمواكبة كل التقدم المحرز. قم أيضًا بتخصيص انقر فوق الإشعارات التكاملات: أتمتة جميع أعمالك داخل ClickUp وعبر مجموعتك التقنية. يتكامل ClickUp مع أكثر من 200 أداة للرحالة الرقميين مثل Slack وFigma وتطبيقات التخزين السحابي

احصل على إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني لمواكبة كل التقدم المحرز. قم أيضًا بتخصيص انقر فوق الإشعارات

قيود ClickUp

يستغرق الإعداد بعض الوقت إذا كنت بحاجة إلى الكثير من التخصيصات

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً/مستخدم/مستخدم

7 دولارات شهرياً/مستخدم/مستخدم الشركات: 12 دولاراً شهرياً/مستخدم

12 دولاراً شهرياً/مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في مساحة العمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. سافي كال

بعض الاجتماعات يمكن أن تكون رسائل بريد إلكتروني. والبعض الآخر لا يمكن. بالنسبة للأخير، لديك SavvyCal. استخدمه لجدولة الاجتماعات الافتراضية، ولكن لا تستخدمه في الذهاب والإياب المستمر.

يتيح SavvyCal للبدو الرحل الرقميين التحكم في وقتهم. قم بتعيين الفترات الزمنية المتاحة لديك ورتبها حسب الأفضلية للسماح للأشخاص بجدولة الاجتماعات معك بسهولة. ويمكنهم ببساطة تراكب تقويمك المشترك فوق تقويمهم لتحديد الفترات الزمنية المفتوحة المشتركة بسرعة.

عبر ساففيكال

ساففيكال أفضل الميزات

معلومات المستلم المعبأة مسبقًا: قم بإسعاد المستلم من خلال ملء معلوماته مسبقًا قبل إرسال رابط SavvyCal إليه

قم بإسعاد المستلم من خلال ملء معلوماته مسبقًا قبل إرسال رابط SavvyCal إليه التوافر المُصنَّف: قم بتسمية خانات الاجتماعات المفضلة لديك لمجدولك بدلاً من عرض جميع الخانات المفتوحة فقط

قم بتسمية خانات الاجتماعات المفضلة لديك لمجدولك بدلاً من عرض جميع الخانات المفتوحة فقط جدول زمني للمنطقة الزمنية: احصل على تحديث منطقتك الزمنية تلقائيًا في التقويم الخاص بك عند السفر

احصل على تحديث منطقتك الزمنية تلقائيًا في التقويم الخاص بك عند السفر رابط مضمن: تمكين زوار موقعك الإلكتروني من جدولة اجتماع عبر الروابط المضمنة

قيود SavvyCal

مشاكل المزامنة البطيئة

تسعير #### تسعير SavvyCal

مجاني

الأساسي: 12 دولاراً شهرياً/مستخدم

12 دولاراً شهرياً/مستخدم القسط: 20 دولاراً شهرياً/مستخدماً

تقييمات ومراجعات SavvyCal

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

3. توجل تراك

الوقت هو المال (حرفياً) بالنسبة للعاملين المستقلين. أداة Toggl لتتبع الوقت، Toggle Track، تساعدك أنت وفريقك في الحصول على أموال من عملائك مقابل كل دقيقة قابلة للفوترة. تتيح مراقبة ساعات العمل تخصيص المهام بكفاءة لتعزيز ربحية فريقك.

تشتهر Toggl بتقاريرها التلقائية والدقيقة والقوية. كما أنه يأتي مع التزام بمكافحة المراقبة بنسبة 100%، حتى يتمكن فريقك من اعتماد أداة الترحال الرقمي دون قلق.

عبر توجل

Toggl Track أفضل الميزات

التتبع الدقيق: قم بإنشاء فواتير دقيقة لعملائك بناءً على عدد الساعات المسجلة

قم بإنشاء فواتير دقيقة لعملائك بناءً على عدد الساعات المسجلة فرق العمل الخاضعة للمساءلة: احصل على رؤية واضحة حول عبء العمل والالتزام بالجدول الزمني من قبل أعضاء الفريق وتحسين المساءلة

احصل على رؤية واضحة حول عبء العمل والالتزام بالجدول الزمني من قبل أعضاء الفريق وتحسين المساءلة سهولة إعداد التقارير وكشوف الرواتب: قم بإنشاء تقارير أداء فورية تساعدك أثناء مراجعة العميل ودورات الرواتب

قم بإنشاء تقارير أداء فورية تساعدك أثناء مراجعة العميل ودورات الرواتب رؤى قائمة على البيانات: عزز ربحية فريقك من خلال التحديد السريع لمجالات تبسيط العمليات وتحقيق المزيد من الأرباح من كل يوم عمل

قيود Toggl Track

إمكانية تحسين الأتمتة - يحتاج المستخدم إلى النقر فوق "ابدأ" لبدء التتبع

يمكن أن يكون أكثر سهولة في الاستخدام وبديهية

تتبع الوقت لمشاريع متعددة ممكن فقط على الباقة المميزة

تسعير Toggl Track

مجاني لما يصل إلى 5 مستخدمين

لما يصل إلى 5 مستخدمين البداية: 10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم القسط: 20 دولاراً شهرياً/مستخدماً/مستخدماً

20 دولاراً شهرياً/مستخدماً/مستخدماً المؤسسة: تسعير مخصص

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4. تريلو

Trello هو أداة لإدارة المشاريع للفرق الموزعة. يمكنك استخدامها لإنشاء جميع مهام الفريق والاحتفاظ بعلامة تبويب على جميع مهام الفريق. تتيح للفرق تنظيم جميع أعمالهم كلوحات وقوائم وبطاقات.

بطاقاته الجذابة وسهلة الاستخدام على غرار بطاقات كانبان تجعله شائعًا. المشكلة الوحيدة في Trello هي أن التعامل مع المهام يصبح مملاً عندما تصبح المشاريع معقدة ومتعددة الوظائف.

عبر تريلو

أفضل مزايا Trello

مهام سير العمل الآلية: قم بتعيين أوامر تلقائية للمهام المتكررة في Trello حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية

قم بتعيين أوامر تلقائية للمهام المتكررة في Trello حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية العروض: احصل على رؤية لمشاريعك من زوايا ووجهات نظر مختلفة

احصل على رؤية لمشاريعك من زوايا ووجهات نظر مختلفة التعزيزات والتكاملات: ادمج أدوات عمل فريقك مع Trello لإزالة الاحتكاك من سير العمل

ادمج أدوات عمل فريقك مع Trello لإزالة الاحتكاك من سير العمل القوالب: استخدم المخططات والقوالب الجاهزة التي أنشأها خبراء الصناعة في مجتمع Trello

قيود Trello

يتطلب مكونات إضافية للتحسينات

وظائف محدودة للمشاريع المعقدة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

المعيار: 5 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

5 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم القسط: 10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

10 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم المؤسسات: 17.5 دولار شهرياً/مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23000 تقييم)

5. ContentStudio

استخدم ContentStudio لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك بدون متاعب.

تتيح لك هذه المنصة المتكاملة إنشاء جميع حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعها وتحسينها. كما تساعد على تسهيل التعاون في الوقت الفعلي مع جميع أصحاب المصلحة داخل التطبيق.

يتميز ContentStudio بين أدوات وسائل التواصل الاجتماعي بخياراته الاستثنائية في الجدولة المتكررة والقدرة على معاينة المحتوى عبر المنصات الاجتماعية.

عبر استوديو المحتوى

أفضل ميزات ContentStudio

كاتب الذكاء الاصطناعي: إنشاء نسخ وتعليقات توضيحية لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي

إنشاء نسخ وتعليقات توضيحية لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع باستخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي جدولة بدون استخدام اليدين: جدولة المنشورات بذكاء باستخدام قوائم انتظار مخصصة

جدولة المنشورات بذكاء باستخدام قوائم انتظار مخصصة منشورات مصممة خصيصًا للشبكة: الالتزام بمعايير النشر لكل قناة من قنواتك الاجتماعية مع منشورات مخصصة

الالتزام بمعايير النشر لكل قناة من قنواتك الاجتماعية مع منشورات مخصصة تتبّع المنشورات: احتفظ بعلامة تبويب على أداء المنشورات عبر القنوات من خلال إلحاق معلمات UTM بالروابط المشتركة

قيود ContentStudio

تطبيق الهاتف المحمول له وظائف محدودة

الميزات الجديدة تختبئ في الغالب وراء جدران الحماية المدفوعة ولا يتم توفيرها تلقائيًا وفقًا لخطة اشتراكك

أسعار ContentStudio

المبتدئ: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا المحترفين: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الوكالة: 99 دولاراً - 299 دولاراً في الشهر

ContentStudio التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 660 تقييم)

6. توشل

إن التعامل مع دخل لا يمكن التنبؤ به هو أحد الجوانب الأكثر رعباً في كونك رحّالة رقمي. عليك أن تكون مستعداً ليوم ممطر. ويمكن أن يساعدك توشل في ذلك.

كتطبيق تتبع مالي، يساعدك Toshl على التحكم في نفقاتك. فهو يحتفظ بعلامة تبويب على جميع بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية والمعاملات النقدية. يتيح لك Toshl الاتصال بالبنوك الكبرى وعرض استثماراتك وأرصدة عملاتك المشفرة.

عبر توشل

توشل أفضل الميزات

الاتصالات المصرفية: اربط بطاقتك وحساباتك المصرفية بسهولة مع توشل، الذي يتصل بأكثر من 13800 بنك حول العالم

اربط بطاقتك وحساباتك المصرفية بسهولة مع توشل، الذي يتصل بأكثر من 13800 بنك حول العالم الاستيراد من ملف: قم بتحميل كشوف مصروفاتك أو بيانات الإنفاق بسهولة، حيث يدعم توشل ثمانية تنسيقات ملفات مختلفة

قم بتحميل كشوف مصروفاتك أو بيانات الإنفاق بسهولة، حيث يدعم توشل ثمانية تنسيقات ملفات مختلفة تحديد الأهداف المالية: حدد أهدافك المالية وتتبع مدى تقدمك نحو تحقيقها

حدد أهدافك المالية وتتبع مدى تقدمك نحو تحقيقها دعم متعدد العملات: أضف النفقات والمداخيل والتحويلات بأكثر من 300 عملة مدعومة

قيود توشيل

يتطلب إصلاحات للأخطاء

تسعير Toshl

مجاني

الإيجابي: 2.99 دولار شهريًا

2.99 دولار شهريًا متوسط 4.99$/شهريًا

توشل التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. فكرة

نوتيون هي أداة يحب البدو الرقميون استخدامها للكتابة والتخطيط وتنظيم أعمالهم في مكان واحد. يقدّر العاملون عن بُعد والعاملون المستقلون قدرتها على العمل كمساحة عمل افتراضية.

تسمح لك واجهة السحب والإفلات الخاصة به بتخصيص مساحات العمل من الصفر أو استخدام قوالب معدة مسبقاً لمهام تتراوح بين تدوين الملاحظات وإنشاء صفحات الويب.

سواء كنت بحاجة إلى لوحة تحكم لإدارة المشاريع عبر عملاء متعددين أو تتبع الأهداف الشخصية و خطط السفر ، يجعل Notion من السهل رؤية كل شيء في لمحة واحدة. التعاون في الوقت الفعلي بسيط، ويضمن لك الوصول دون اتصال بالإنترنت مواصلة العمل في أي مكان دون اتصال موثوق بالإنترنت.

يُمكِّن Notion البدو الرحل من العمل والعيش بنية بدلاً من العمل بشكل تفاعلي. وتتيح مرونته التركيز وسط الفوضى المنظمة لنمط حياة البدو الرقميين عبر المناطق الزمنية.

عبر فكرة

أفضل ميزات #### Notion

الويكي: تنظيم المستندات والعمليات ومشاركتها ومزامنتها بسهولة

تنظيم المستندات والعمليات ومشاركتها ومزامنتها بسهولة المشاريع: عرض المشاريع كقوائم تدقيق أو جداول زمنية أو تقويمات مهام للتحرك بشكل أسرع

عرض المشاريع كقوائم تدقيق أو جداول زمنية أو تقويمات مهام للتحرك بشكل أسرع الذكاء الاصطناعي: استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي في Notion لكتابة أفضل في وقت أقل

قيود نوتيون

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في استخدامه بكامل إمكاناته

إمكانيات تحرير النصوص المحدودة

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً/مستخدم/مستخدم

8 دولارات شهرياً/مستخدم/مستخدم الشركات: 15 دولاراً شهرياً/مستخدم

15 دولاراً شهرياً/مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

8. الاثنين

إذا كنت ترغب في تنظيم مهام فريقك وعملياته وسير العمل في منصة واحدة، تحقق من Monday.com. إنها أداة إنتاجية وتعاونية تساعد الفرق على تحديد الأهداف المشتركة ومواءمتها وتتبع تقدمها.

ما يميز Monday.com هو واجهته المرئية للغاية. إنه رائع لإدارة المهام الأساسية والمشاريع الصغيرة نسبياً. ولكن، مع زيادة تعقيد المشروع، يصبح تتبع كل مهمة فرعية أمراً صعباً.

عبر Monday.com

Monday.com أفضل الميزات

الأتمتة: اختر من بين أكثر من 200 وصفة أتمتة جاهزة لتسريع سير عملك

اختر من بين أكثر من 200 وصفة أتمتة جاهزة لتسريع سير عملك مهام سير العمل المخصصة: قم بإنشاء أي رمز مسارات العمل لأي جزء من عملك

قم بإنشاء أي رمز مسارات العمل لأي جزء من عملك موافقات المشروع: إدارة الموافقات بشكل غير متزامن وتحديد الأولويات بشكل أفضل

قيود يوم الاثنين

قدرة محدودة على تخصيص التقارير

قد يكون تطبيق الهاتف المحمول بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير موقع Monday.com

مجاني لما يصل إلى 2 مستخدمين

لما يصل إلى 2 مستخدمين الأساسي: 10 دولارات شهرياً/مستخدماً/مستخدماً

10 دولارات شهرياً/مستخدماً/مستخدماً المعيار: 12 دولارًا شهريًا/مستخدِم

12 دولارًا شهريًا/مستخدِم المحترف: 20 دولاراً شهرياً/مستخدماً

20 دولاراً شهرياً/مستخدماً المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

9. وريك

يجمع Wrike بين المرونة والتنظيم بحيث يمكن للرحالة الرقميين التركيز على العمل، وليس إعادة تشكيل الأنظمة باستمرار.

إنها أداة تعاون لإدارة المشاريع التي توفر عرضًا فريدًا من ثلاثة أجزاء لجميع أعمالك على لوحة التحكم الخاصة بها.

يجمع الجزء الأول جميع مشاريعك وفرق العمل الخاصة بك لإدارة الموارد، ويوفر الجزء الثاني القدرة على إنشاء مهام جديدة وتعيين مهام جديدة، والثالث لإدارة المهام الحالية والمهام الفرعية.

توفر مهام سير العمل القابلة للتخصيص ومخططات GANTT والجداول الزمنية الإشراف على المشاريع المعقدة مع الفرق البعيدة. تسمح عمليات التكامل بجلب المهام من أدوات أخرى. توفر لوحات المعلومات والتقارير رؤية المشروع في لمحة سريعة.

ولكن، تم تصميم هذه الأداة خصيصاً للعملاء على مستوى المؤسسات. لذلك، غالباً ما تواجه الفرق الصغيرة تعقيدات في التنقل.

عبر وريك

أفضل ميزات Wrike

الأتمتة: اختر من بين أكثر من 200 وصفة أتمتة جاهزة لتسريع سير عملك

اختر من بين أكثر من 200 وصفة أتمتة جاهزة لتسريع سير عملك التدقيق والموافقة: تخلص من اجتماعات المراجعة المتعددة والمراجعات المتتالية للملاحظات مع مطالبات الموافقة التلقائية

تخلص من اجتماعات المراجعة المتعددة والمراجعات المتتالية للملاحظات مع مطالبات الموافقة التلقائية القوالب القابلة للتخصيص: امنح مشاريعك السبق مع قوالب Wrike المدمجة

قيود Wrike

قد لا يكون التنقل بديهيًا جدًا للمستخدمين الجدد

لا يقدم تكاملات جاهزة مع أدوات العمل الأخرى

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.8 دولار/شهر/مستخدم

9.8 دولار/شهر/مستخدم الشركات: 24.8 دولارًا شهريًا/مستخدم

24.8 دولارًا شهريًا/مستخدم المؤسسة (للفرق الكبيرة): أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle (للفرق ذات احتياجات العمل المعقدة): أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

10. nTask

يوفر nTask وظائف قوية دون منحنى التعلم الضخم لبعض أدوات الترحال الرقمي الأخرى.

A أداة إدارة المهام والمشكلات للموظفين المستقلين تساعدك أداة nTask لفرق العمل عن بُعد على البقاء على اطلاع على المشكلات الحرجة التي تحتاج إلى إصلاح وتتبعها في الوقت الفعلي.

يحب المستخدمون واجهة nTask البسيطة والقدرة على إنشاء مساحات عمل غير محدودة.

عبر ن مهمة

nTask أفضل الميزات

لوحة كانبان: تخلص من الفوضى في عملك من خلال تنظيم المهام على لوحة كانبان

تخلص من الفوضى في عملك من خلال تنظيم المهام على لوحة كانبان تتبع المشكلات: تتبع التقدم المحرز في حل المشكلات، وتحديد مستويات الخطورة، وربطها بالمهام الأكبر

تتبع التقدم المحرز في حل المشكلات، وتحديد مستويات الخطورة، وربطها بالمهام الأكبر إدارة المخاطر: تحديد مستويات المخاطر وتمييزها لمشاريعك، وتعيين أصحاب المخاطر، وإنشاء خطط طوارئ

قيود المهام

دعم العملاء غير كافٍ وبطيء

غير مناسب للمؤسسات الكبيرة

تسعير nTask

مجاني لمدة 7 أيام

لمدة 7 أيام القسط: 3 دولارات/شهرًا

3 دولارات/شهرًا الشركات: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

nTask التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

## انطلق في حياتك العملية عن بُعد مع ClickUp

حياة الترحال الرقمي لها نصيبها من الإيجابيات والسلبيات. قد لا تبدأ كل الأيام وأنت تحتسي شراب البينا كولادا تحت مظلة شاطئية بينما تقوم بفوترة عملاء ذوي تذاكر كبيرة. ولكن مع وجود أدوات العمل عن بُعد في ترسانتك، يمكنك تشكيل الواقع الذي تحلم به.

هل أنت غير متأكد من الأداة التي ستبدأ بها؟ جرّب منصة العمل المتكاملة من ClickUp. فهي تساعدك على البقاء متيقظاً وفعالاً حتى عند العمل عن بُعد. دع ClickUp يعتني بجميع الأعمال الروتينية لإدارة المشاريع مثل التتبع وإعداد التقارير حتى تتمكن من تركيز طاقتك الإبداعية على العمل الهادف. اشترك مجاناً لتجربة مزايا ClickUp بنفسك.