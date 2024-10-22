أفضل 10 خيارات لبرامج التجارة الإلكترونية لعام 2025

إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى عالم المبيعات عبر الإنترنت، فستحتاج إلى خيارات برامج التجارة الإلكترونية التي ستساعدك على وضع منتجاتك أمام العملاء.
إذن ما هي أفضل حلول منصات التجارة الإلكترونية؟ هناك الكثير للاختيار من بينها، سواء كانت مفتوحة المصدر أو بخطط مدفوعة تقدم جميع الميزات التي يمكنك تخيلها.
نحن هنا لمساعدتك في التخلص من الحيرة للعثور على البرنامج المناسب لك. سواء كنت بحاجة إلى منشئ مواقع الويب, أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية أو تطبيقات أو إضافات لإضافة عربة تسوق وميزات أخرى إلى موقع موجود، أو طرق جيدة لإدارة المبيعات متعددة القنوات، التطبيقات أدناه تمثل الأفضل في هذا المجال. 🙌
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التجارة الإلكترونية؟
تقدم معظم خيارات برامج التجارة الإلكترونية الكثير من الميزات لمساعدتك في إنشاء موقع إلكتروني، والتسويق عبر قنوات متعددة، وحتى المساعدة في مهام المكتب الخلفي والمهام داخل المتجر. ولكن ما هي الميزات المحددة التي يجب أن تبحث عنها؟ إليك بعض الأساسيات:
- الأمان: نظرًا لأنك ستتلقى المدفوعات وتجمع بيانات العملاء الحساسة، فإن الأمان القوي أمر ضروري للحفاظ على أمان تلك البيانات
- الأداء: يجب أن تقدم المنصة أداءً سريعاً، خاصةً في الجانب الذي يواجه العملاء حتى لا ينتهي بك الأمر بعربات التسوق المهجورة والعملاء المحبطين 🛒
- إدارة الطلبات: ابحث عن أدوات إدارة الطلبات التي تساعدك على معالجة طلبات العملاء بسرعة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية للطلبات المستلمة والمعالجة والشحن
- أدوات التسويق: بالمثل,أدوات سير عمل التسويق يمكن أن تساعدك في إنشاء وتتبع وتنقيحالحملات التسويقية عبر القنوات
- عمليات التكامل: تحقق من عمليات التكامل المتاحة لكل منصة للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في استخدام تطبيقاتك وبرامجك الحالية
- البيانات والتحليلات: لمساعدتك على زيادة انتشار علامتك التجارية، اختر منصة توفر أدوات تحسين محركات البحث بالإضافة إلى تحليلات لموقعك ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى. القدرة على تتبع وإدارةالأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من الجيد أن يكون لديك أيضًا
## أفضل 10 حلول برمجية للتجارة الإلكترونية لاستخدامها في عام 2024
هناك الكثير من خيارات برمجيات التجارة الإلكترونية للاختيار من بينها ومجموعة متنوعة من الميزات - مثل أدوات إنشاء موقع إلكتروني وتتبع التحليلات وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن بعض أكثرها شيوعًا منصات التجارة الشاملة المصممة لمساعدتك في إدارة المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات الشخصية، وستجد أيضًا خيارات البرامج التي تتميز أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المختلفة .
لقد جمعنا أفضل 10 خيارات متاحة لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب لعملك.
### 1. Shopify
عبر شوبيفاي Shopify هي منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمنحك كل ما تحتاجه لإنشاء موقع إلكتروني وتسويق المنتجات عبر موقعك الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق، والمتاجر التقليدية، وغيرها.
هذه المنصة ليست مجرد أداة إنشاء مواقع للتجارة الإلكترونية. يمكنك أيضًا استخدام Shopify لإدارة حملاتك التسويقية، والمساعدة في المحاسبة، ونقاط البيع، وغير ذلك الكثير.
Shopify أفضل الميزات
- استخدم Shopify لإنشاء واجهة متجر تناسب علامتك التجارية بشكل مثالي
- استفد من قنوات البيع - بما في ذلك الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة الشخصية - لزيادة المبيعات
- تبسيط حملات التسويق باستخدام ميزات تسويقية مدمجة
- استخدم البيانات والتحليلات لتحسين أداء تحسين محركات البحث وأداء وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على رؤى العملاء
- اجعل عمليات المكاتب الخلفية أكثر كفاءة باستخدام أدوات إدارة الأعمال والشحن من Shopify
شوبيفاي القيود
- يقول العملاء أن Shopify يمكن أن يكون مكلفًا مقارنة بالبدائل
- مع وجود الكثير من الأدوات والميزات المتقدمة، فإن منحنى التعلم حاد
Shopify الأسعار
- المبتدئ: 5 دولارات شهريًا
- الأساسي: 39 دولارًا/شهريًا
- البيع بالتجزئة: 89 دولارًا في الشهر
- Shopify ل الشركات الصغيرة: 105 دولارات شهريًا: 105 دولارات شهريًا
- متقدم: 399 دولارًا/شهريًا
- Shopify بالإضافة: بدءًا من 2,000 دولار شهريًا
Shopify التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)
2. أدوبي كوميرس
عبر أدوبي كوميرس يشبه Adobe Commerce (Magento سابقًا) Shopify من حيث أنه منصة شاملة حيث يمكنك إنشاء واجهة متجر وتسويق عبر قنوات متعددة.
أحد الاختلافات الرئيسية هو أن هذه المنصة تتكامل أصلاً مع منتجات Adobe الأخرى - بما في ذلك السحابة الإبداعية، مما يسهل عليك تخصيص علامتك التجارية بصور ورسومات مخصصة.
Adobe أدوبي أفضل ميزات التجارة
- إدارة مواقع B2B و B2C بالإضافة إلى الأسواق وواجهات المتاجر باستخدام واجهة واحدة
- وسّع نطاق عملك إلى المستوى العالمي باستخدام أدوات التوطين للبلدان والعملات
- استخدم التطبيقات المجانية والمتميزة المصممة لجميع جوانب الأعمال، بما في ذلك أدوات التسويق، وأدوات المكتب الخلفي، وأنظمة إدارة الطلبات، والمزيد
- أتمتة مهام سير العمل وتحليل البيانات باستخدام Adobe Sensei AI
أدوبي قيود التجارة
- أبلغ العملاء عن سرعات بطيئة
- يقول الكثيرون إن هذه المنصة باهظة الثمن
أدوبي التجارة التسعير
- Adobe التجارة الاحترافية: اتصل بالمبيعات
- الخدمات المُدارة: اتصل بالمبيعات
Adobe Adobe تقييمات ومراجعات التجارة
- G2: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)
3. بيج كوميرس
عبر بيج كوميرس منصة BigCommerce لديها الكثير لتقدمه للتجار من جميع الأحجام. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصممة للتوسع بسهولة، مما يجعلها نقطة انطلاق جيدة للشركات الصغيرة التي تتوقع النمو.
في حين أنه يقدم معظم الميزات نفسها Shopify أو Adobe Commerce، BigCommerce يركز بشكل أكبر على إنشاء تجربة متعددة الواجهات. يتيح لك ذلك إنشاء واجهات متاجر مخصصة لتتناسب مع مجموعة متنوعة من شرائح العملاء.
BigCommerce أفضل الميزات
- إنشاء صفحات موقع مخصصة وتشغيلها باستخدام محرر مرئي لا يتطلب معرفة HTML
- أنشئ موقعك على ووردبريس، واستخدم تمكين النظام الأساسي الخلفي لدمج BigCommerce
- استخدام BigCommerce لإدارة قنوات متعددة، بما في ذلك متاجر الويب، والأسواق، والوسائط الاجتماعية، والمتاجر التقليدية 🤩
- استفد من أدوات B2B لإدارة التسعير بالجملة، وأوامر الشراء، وعروض الأسعار، والمدفوعات، والمزيد
التجارة الكبيرة القيود
- المعرفة في التطوير أمر لا بد منه لتحقيق أقصى استفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة
- يقول بعض المستخدمين أن BigCommerce ليست سهلة الاستخدام مثل الخيارات الأخرى
BigCommerce التسعير
- القياسي: 29 دولارًا شهريًا
- الإضافي: 79 دولارًا في الشهر
- المحترف: 299 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
BigCommerce التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)
4. أوبن كارت
عبر أوبن كارت يهدف OpenCart إلى تمكين التجار من العمل بسرعة وسهولة. من خلال القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة بالإضافة إلى أوصاف المنتجات وصور المنتجات، يمكنك إنشاء موقع إلكتروني ببضع نقرات فقط - والبدء في قبول الطلبات بعد ذلك بوقت قصير.
أفضل ميزات OpenCart
- استخدم الإضافات لإضافة وظائف وإمكانيات إضافية إلى متجرك الإلكتروني
- تحسين جهود التسويق الرقمي باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة
- اجعل عمليات الدفع سهلة عن طريق دمج أفضل بوابات الدفع وطرق الشحن
- استخدم لوحة تحكم المسؤول لإدارة المستخدمين والمتاجر المتعددة وقوائم المنتجات والمزيد
قيود متجر OpenCart
- أبلغ المستخدمون عن صعوبة في غربلة العديد من الإضافات للعثور على ما يحتاجون إليه
- في حين أن المنصة نفسها مجانية، إلا أن شراء الوحدات والإضافات قد يكون باهظ الثمن
OpenCart الأسعار
- المنصة مجانية ومفتوحة المصدر، لكن الإضافات يمكن أن تكون مجانية أو مدفوعة
تقييمات ومراجعات OpenCart
- G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)
5. ووكوميرس
عبر WooCommerce هناك بعض الأشياء التي تميز WooCommerce عن المنافسة. بالنسبة للمبتدئين، إنه ليس منصة بل هو مكون إضافي في WordPress يمكنك دمجه مع موقع WordPress مستضاف ذاتيًا لتوسيع قدرات التسوق عبر الإنترنت.
وهذا يقودنا إلى الاختلاف الرئيسي الثاني، وهو أنه بينما يمكن للتجار استخدامه لإنشاء متاجرهم الخاصة، يمكن للمطورين المتخصصين في التجارة الإلكترونية استخدامه أيضًا لإنشاء متاجر للآخرين.
WooCommerce أفضل الميزات
- استخدم WooPayments لتلقي المدفوعات وإدارة المعاملات مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك
- تخصيص تجربة التسوق الخاصة بك دون معرفة البرمجة
- اجعل الشحن أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة مع شحن WooCommerce
- تتيح لك أدوات التسويق زيادة المبيعات، وتحسين تحسين تحسين محركات البحث، وزيادة انتشار المحتوى الذي تحمل علامتك التجارية
WooCommerce القيود
- يشير المراجعون إلى تضخم الموقع الإلكتروني كمشكلة عندما يستخدمون عددًا كبيرًا من الإضافات والإضافات والوظائف الإضافية للحصول على جميع الميزات التي يحتاجون إليها
- إذا كنت بحاجة إلى استخدام العديد من الإضافات المدفوعة من WooCommerce، يمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة
WooCommerce التسعير
- تختلف الأسعار حسب الإضافات والإضافات والقوالب المختارة
WooCommerce التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)
6. فوليوشن
عبر فوليوشن يعد Volusion خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن منصة شاملة تعمل على تشغيل متجرها الإلكتروني بسرعة.
اختر من بين 120 سمة مختلفة لإنشاء موقعك، وأضف وظائف متقدمة من خلال العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية، واستخدم برنامج عربة التسوق من Volusion لإنشاء تجربة سلسة للدفع ومعالجة الدفع.
Volusion أفضل الميزات
- استخدم أداة إنشاء مواقع الويب البديهية من Volusion بدون رموز لإنشاء واجهة متجر جميلة في دقائق معدودة
- إدارة المخزون وطرق الدفع واحتياجات العمل المهمة الأخرى في مكان واحد
- الوصول إلى جمهور أوسع مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات تحسين محركات البحث
- جرب خدمة التسويق 360 من Volusion للحصول على رؤى الخبراء من متخصصي تحسين محركات البحث، ومحترفي التسويق، ومصممي الويب
فوليوشن القيود
- يقول المراجعون إن العدد القليل من عمليات التكامل المتاحة مقيد
- يعتقد البعض أن القوالب المتاحة محدودة العدد وباهظة التكلفة
الانصهار التسعير
- شخصي: 35 دولارًا/شهريًا
- احترافي: 79 دولارًا/شهريًا
- أعمال: 299 دولارًا شهريًا
- الرئيسي: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات
- G2: 3.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 3.8/5 (أكثر من 40 تقييم)
7. بريستاشوب
عبر بريستاشوب PrestaShop عبارة عن منصة تجارة مفتوحة المصدر تقدم مجموعة كبيرة من الوحدات النمطية بحيث يمكنك بناء متجرك الإلكتروني الخاص بك مع جميع الميزات التي تحتاجها.
يمكن للتجار البدء بالاختيار بين PrestaShop الكلاسيكي، والذي يتطلب منك التعامل مع استضافة الويب الخاصة بك، أو PrestaShop المستضاف، والذي يتضمن كل ما تحتاجه للبدء بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب.
أفضل ميزات بريستاشوب
- انضم إلى مجتمع PrestaShop لإنشاء والتعاون مع الشركاء والزملاء أعضاء المجتمع 🛠️
- ابحث عن موظفين مستقلين ووكالات لمساعدتك في إنشاء متجرك الإلكتروني على شبكة خبراء PrestaShop
- اختر من بين آلاف الوحدات على سوق PrestaShop Marketplace للحصول على ميزات التجارة الإلكترونية التي تحتاجها
- ابدأ بسهولة باستخدام وظائف التجارة الإلكترونية الأساسية باستخدام مجموعة وحدات PrestaShop Essentials
قيود PrestaShop
- يمكن أن تتراكم تكاليف الوحدات الفردية المدفوعة بسرعة إذا كنت تستخدم العديد منها
- قد تكون هناك حاجة إلى بعض المعرفة بالمطورين - أو قد تحتاج إلى توظيف مطور
PrestaShop التسعير
- كلاسيكي: مجاني للاستخدام، ولكن قد تكلف الوحدات الإضافية
- مستضاف: 24 يورو/شهرًا
- مخصص: اتصل بالمبيعات
تقييمات وتقييمات متجر بريستا شوب
- G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)
### 8. osCommerce
عبر أوسكوميرس تعد osCommerce فريدة من نوعها بين خيارات برامج التجارة الإلكترونية من حيث أنها في الواقع شيئين. أولاً، إنها عربة تسوق مجانية مفتوحة المصدر يمكنك إضافتها إلى متجرك الإلكتروني.
إنه أيضًا سوق حيث يمكنك العثور على كل من التطبيقات المدفوعة والمجانية التي يمكنك إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بك لبناء وظائف. يقدم سوق التطبيقات ما يناسب الجميع: أدوات تحسين محرك البحث، وتطبيقات لإنشاء التقارير، وأدوات للتصميم، والتسويق، والشحن، والمدفوعات، وغيرها.
أفضل ميزات سوق التجارة الإلكترونية
- أنشئ متجراً عبر الإنترنت باستخدام osCommerce للحفاظ على التحكم الكامل في متجرك وبياناتك
- قبول المدفوعات دون دفع رسوم معالجة الدفع على المنصة أو رسوم المعاملات
- انضم إلى مجتمع osCommerce للحصول على المشورة والرؤى من زملائك أصحاب المتاجر والمطورين
- تصفح متجر تطبيقات osCommerce للعثور على التطبيقات وإضافة ميزات رئيسية إلى موقعك
قيود osCommerce
- منحنى التعلم شديد الانحدار - ستحتاج إلى بعض المعرفة التطويرية، أو ستحتاج إلى توظيف مطور
- يقول بعض المستخدمين إن واجهة المستخدم تبدو قديمة
تجارة التجزئة التسعير
- استخدام عربة التسوق مجاناً
- التطبيقات مزيج من المجانية والمدفوعة
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **osCommerce
- G2: 3.4/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4/5 (أكثر من 5 مراجعات)
9. ويكس للتجارة الإلكترونية
عبر ويكس للتجارة الإلكترونية بدأ Wix كمنشئ مواقع ويب سهل السحب والإفلات - واليوم، لا تزال هذه المنصة تقدم كل هذه الميزات، بالإضافة إلى الوظائف الإضافية التي تأتي مع Wix eCommerce.
تعد Wix eCommerce من بين منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية - ليس فقط لسهولة استخدامها ولكن أيضًا لأنها تمنح رواد الأعمال القدرة على إدارة الشحن والمدفوعات والتسويق والمهام الرئيسية الأخرى باستخدام لوحة تحكم واحدة موحدة.
ويكس أفضل ميزات التجارة الإلكترونية
- استخدم أداة إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية Wix eCommerce لإنشاء متجر إلكتروني جميل من البداية
- استخدم Wix eCommerce لمنح متجر قائم بالفعل القدرة على البيع عبر الإنترنت
- استعن بشركاء Wix لمساعدتك في تصميم موقعك الإلكتروني أو تطويره أو تسويقه
- استخدم أدوات الترحيل لتحويل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك بسهولة من الاستضافة الذاتية أو منصة أخرى إلى Wix
Wix قيود التجارة الإلكترونية
- يقتصر تصميم الموقع على الخيارات المتاحة داخل كل قالب موقع
- يقول بعض المستخدمين إن Wix رائع للشركات الناشئة، لكنه ليس قابلاً للتطوير مثل الخيارات الأخرى
Wix التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية التسعير
- الخفيفة: 16 دولارًا/شهريًا
- الأساسي: 27 دولارًا في الشهر
- الشركات: 32 دولارًا في الشهر
- الصفوة التجارية: 159 دولارًا في الشهر
- Wix حلول المؤسسات: اتصل بالمبيعات
ويكس تقييمات ومراجعات التجارة الإلكترونية
- G2: 4.2/5 (1,600+ تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,300 تقييم) منافسيWix ### 10. إيكويد
عبر إيكويد Ecwid عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مصممة لتمنحك تحكمًا كاملاً في جهود المبيعات متعددة القنوات. باستخدامها، يمكنك إدارة المبيعات في كل مكان - في متجرك الإلكتروني، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الأسواق مثل eBay أو Amazon، أو حتى في المتاجر التقليدية.
تساعدك الإدارة المركزية للمخزون والتسعير على ضمان الاتساق عبر جميع القنوات.
Ecwid أفضل الميزات
- استخدم الأتمتة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني لاسترداد سلة التسوق وغيرها من الاتصالات القابلة للتخصيص
- إنشاء كوبونات وبطاقات هدايا وعروض ترويجية مغرية أخرى
- اقبل الدفع من البطاقات، وخدمة Google Pay، وApple Pay
- أضف وظائف إضافية إلى موقعك مع تطبيقات من سوق تطبيقات Ecwid
- استخدم تطبيق Ecwid للجوال لإدارة أعمالك عبر الإنترنت من أي مكان
Ecwid القيود
- أبلغ المستخدمون أن Ecwid لا يقدم العديد من خيارات تخصيص الموقع مثل خيارات برامج التجارة الإلكترونية الأخرى
- تكلفة الإضافات المتعددة، إذا كنت بحاجة إليها، يمكن أن تكون باهظة الثمن
Ecwid الأسعار
- مجاني للأبد
- المغامرة: 14.08$/شهريًا
- الشركات: 29.08 دولارًا/شهرًا
- غير محدود: 82.50 دولارًا/شهريًا
تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 560 تقييم)
أدوات المبيعات الأخرى
Shopify، BigCommerce، ومزودي برامج التجارة الإلكترونية الآخرين يقدمون لك مجموعة كاملة من الأدوات المصممة خصيصاً لإنشاء المتاجر وتسويق المنتجات. ولكن ماذا عن الجوانب الأخرى من عملك؟ على سبيل المثال، برامج مثل ClickUp تتيح لك استخدام لإنشاء شخصيات المستخدمين أو حتى مسودة أوصاف المنتج مع الذكاء الاصطناعي التوليدي
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وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي
عندما يتعلق الأمر بالمبيعات، يمنحك ClickUp الكثير من الأدوات المفيدة. كبداية, ClickUp لفرق المبيعات يمنحك كل ما تحتاجه لإدارة مسار المبيعات، من الأعلى إلى الأسفل. استخدم طرق عرض سير العمل القابلة للتخصيص لإنشاء قوائم أو جداول أو لوحات كانبان حتى تتمكن من تتبع البيانات والصفقات والحسابات وعملاء المبيعات المحتملين. 📈
يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لإدارة علاقات العملاء (CRM) . تجعل طرق العرض المرنة من السهل تحليل بيانات كل عميل. تتيح لك الأتمتة جعل التواصل مع العملاء مركزياً - ما عليك سوى دمج بريدك الإلكتروني مع ClickUp لإرسال التحديثات بسهولة أو تسهيل عملية تأهيل العملاء.
تعظيم الإنتاجية في التجارة الإلكترونية باستخدام ClickUp
يلبي ClickUp أيضًا احتياجات التجار - مع ميزات مصممة لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك. إذا كنت بحاجة إلى كتابة أوصاف المنتج أو أنواع أخرى من المحتوى، فإن ClickUp يقدم لك أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنجاز المهمة 📝
استخدم برنامج ClickUp AI لكتابة نسختك بشكل أسرع وصقلها والردود على بريدك الإلكتروني والمزيد
بصفتك شركة تجارة إلكترونية، سيكون لديك أيضًا أهداف وغايات معينة عليك تحقيقها - و ClickUp من بين أفضل تطبيقات تتبع الأهداف هناك. سواء كنت تتتبع OKRs، أو تفي بالموعد النهائي لإطلاق المنتج، أو تبقي فريقك في مهمة مع الأهداف الأسبوعية، فإن هذه المنصة تمنحك كل ما تحتاجه للوصول إلى تلك الأهداف.
قسّم أهدافك إلى مهام محددة لتعيينها لأعضاء الفريق، واستخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس وإلقاء نظرة عالية المستوى على كل ما يحدث في مساحة عمل فريقك.
بالنسبة لفرق تطوير البرمجيات على وجه الخصوص، فإن ClickUp هو نظام شامل أداة لإدارة المشاريع والتعاون التي ستساعدك على بناء وإطلاق وتسويق منتجات SaaS الخاصة بك. باستخدام هذه المنصة، يمكنك إنشاء خرائط طريق للمنتج وتتبع الأخطاء والمشكلات والتكامل مع GitHub و GitLab وغيرها من أدوات التطوير بحيث يمكنك تتبع تقدم التطوير وإنشاء منتج أفضل لعملائك.
استخدم قالب مخطط موقع الويب الخاص بـ ClickUp لبدء العمل على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك!
أفضل ميزات #### انقر فوق أفضل الميزات
- استخدممساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp لإنشاء أوصاف المنتجات وأنواع أخرى من المحتوى لنشاطك التجاري عبر الإنترنت ✨
- اجمع فريقك معًا على منصة ClickUp لإنشاء المهام والتعاون وتتبعها وإدارة متجرك - كل ذلك في مكان واحد
- إدارة العملاء المحتملين والمبيعات والعلاقات مع العملاء باستخدامقوالب إدارة علاقات العملاء سهلة الاستخدام من ClickUp
- التكامل مع خدمات البريد الإلكتروني الشائعة والخدمات السحابية وأدوات المبيعات الشائعة لإنشاء تجربة سلسة عبر مجموعة تطبيقاتك
- استخدم اللوحات البيضاء بالإضافة إلى 15 طريقة عرض عمل مختلفة بما في ذلك القوائم واللوحات ومخططات Gannt والمزيد لتصور تطوير المنتجات وحملات التسويق والمهام الأساسية الأخرى والتعاون فيها
قيود النقر فوق
- كمنصة لإدارة العمل، لا يمكن استخدام ClickUp لإنشاء أو استضافة متجر للتجارة الإلكترونية - ولكن يمكنك استخدامه لإدارة مشروع تصميم/ تطوير الويب الخاص بك وأصوله
- سيحتاج المبتدئون إلى قضاء بعض الوقت في التعرف على جميع الميزات التي يقدمها هذا التطبيق
النقر فوق التسعير
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة
- ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)
ارتق بعملك إلى المستوى التالي مع برنامج التجارة الإلكترونية وClickUp
سيساعدك الحل البرمجي المناسب للتجارة الإلكترونية على إنشاء متجرك الإلكتروني واستضافته وتشغيله. بإضافة تطبيق قوي لإدارة المشاريع إلى هذا المزيج، ستتمكن من متابعة المبيعات والتسويق وعلاقات العملاء وإنشاء المحتوى وغير ذلك الكثير.
وبصفتك مالكًا للتجارة الإلكترونية، يمكنك استخدام ClickUp للبقاء على رأس كل هذه المهام وأكثر - بما في ذلك إدارة المخزون، وتطوير المنتجات الجديدة، وحملات التسويق متعددة القنوات، وما إلى ذلك.
هل أنت مستعد لتجربته؟ اشترك في ClickUp مجانًا لاكتشاف كيف سيساعدك على زيادة نجاح أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.