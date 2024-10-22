أفضل 10 خيارات لبرامج التجارة الإلكترونية لعام 2025

إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى عالم المبيعات عبر الإنترنت، فستحتاج إلى خيارات برامج التجارة الإلكترونية التي ستساعدك على وضع منتجاتك أمام العملاء.

إذن ما هي أفضل حلول منصات التجارة الإلكترونية؟ هناك الكثير للاختيار من بينها، سواء كانت مفتوحة المصدر أو بخطط مدفوعة تقدم جميع الميزات التي يمكنك تخيلها.

نحن هنا لمساعدتك في التخلص من الحيرة للعثور على البرنامج المناسب لك. سواء كنت بحاجة إلى منشئ مواقع الويب, أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية أو تطبيقات أو إضافات لإضافة عربة تسوق وميزات أخرى إلى موقع موجود، أو طرق جيدة لإدارة المبيعات متعددة القنوات، التطبيقات أدناه تمثل الأفضل في هذا المجال. 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التجارة الإلكترونية؟

تقدم معظم خيارات برامج التجارة الإلكترونية الكثير من الميزات لمساعدتك في إنشاء موقع إلكتروني، والتسويق عبر قنوات متعددة، وحتى المساعدة في مهام المكتب الخلفي والمهام داخل المتجر. ولكن ما هي الميزات المحددة التي يجب أن تبحث عنها؟ إليك بعض الأساسيات:

الأمان: نظرًا لأنك ستتلقى المدفوعات وتجمع بيانات العملاء الحساسة، فإن الأمان القوي أمر ضروري للحفاظ على أمان تلك البيانات

نظرًا لأنك ستتلقى المدفوعات وتجمع بيانات العملاء الحساسة، فإن الأمان القوي أمر ضروري للحفاظ على أمان تلك البيانات الأداء: يجب أن تقدم المنصة أداءً سريعاً، خاصةً في الجانب الذي يواجه العملاء حتى لا ينتهي بك الأمر بعربات التسوق المهجورة والعملاء المحبطين 🛒

يجب أن تقدم المنصة أداءً سريعاً، خاصةً في الجانب الذي يواجه العملاء حتى لا ينتهي بك الأمر بعربات التسوق المهجورة والعملاء المحبطين 🛒 إدارة الطلبات: ابحث عن أدوات إدارة الطلبات التي تساعدك على معالجة طلبات العملاء بسرعة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية للطلبات المستلمة والمعالجة والشحن

ابحث عن أدوات إدارة الطلبات التي تساعدك على معالجة طلبات العملاء بسرعة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية للطلبات المستلمة والمعالجة والشحن أدوات التسويق: بالمثل, أدوات سير عمل التسويق يمكن أن تساعدك في إنشاء وتتبع وتنقيح الحملات التسويقية عبر القنوات

بالمثل, أدوات سير عمل التسويق يمكن أن تساعدك في إنشاء وتتبع وتنقيح الحملات التسويقية عبر القنوات عمليات التكامل: تحقق من عمليات التكامل المتاحة لكل منصة للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في استخدام تطبيقاتك وبرامجك الحالية

تحقق من عمليات التكامل المتاحة لكل منصة للتأكد من أنه يمكنك الاستمرار في استخدام تطبيقاتك وبرامجك الحالية البيانات والتحليلات: لمساعدتك على زيادة انتشار علامتك التجارية، اختر منصة توفر أدوات تحسين محركات البحث بالإضافة إلى تحليلات لموقعك ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى. القدرة على تتبع وإدارة الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من الجيد أن يكون لديك أيضًا

## أفضل 10 حلول برمجية للتجارة الإلكترونية لاستخدامها في عام 2024

هناك الكثير من خيارات برمجيات التجارة الإلكترونية للاختيار من بينها ومجموعة متنوعة من الميزات - مثل أدوات إنشاء موقع إلكتروني وتتبع التحليلات وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن بعض أكثرها شيوعًا منصات التجارة الشاملة المصممة لمساعدتك في إدارة المبيعات عبر الإنترنت والمبيعات الشخصية، وستجد أيضًا خيارات البرامج التي تتميز أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المختلفة .

لقد جمعنا أفضل 10 خيارات متاحة لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب لعملك.

### 1. Shopify

عبر شوبيفاي Shopify هي منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمنحك كل ما تحتاجه لإنشاء موقع إلكتروني وتسويق المنتجات عبر موقعك الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأسواق، والمتاجر التقليدية، وغيرها.

هذه المنصة ليست مجرد أداة إنشاء مواقع للتجارة الإلكترونية. يمكنك أيضًا استخدام Shopify لإدارة حملاتك التسويقية، والمساعدة في المحاسبة، ونقاط البيع، وغير ذلك الكثير.

Shopify أفضل الميزات

استخدم Shopify لإنشاء واجهة متجر تناسب علامتك التجارية بشكل مثالي

استفد من قنوات البيع - بما في ذلك الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة الشخصية - لزيادة المبيعات

تبسيط حملات التسويق باستخدام ميزات تسويقية مدمجة

استخدم البيانات والتحليلات لتحسين أداء تحسين محركات البحث وأداء وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على رؤى العملاء

اجعل عمليات المكاتب الخلفية أكثر كفاءة باستخدام أدوات إدارة الأعمال والشحن من Shopify

شوبيفاي القيود

يقول العملاء أن Shopify يمكن أن يكون مكلفًا مقارنة بالبدائل

مع وجود الكثير من الأدوات والميزات المتقدمة، فإن منحنى التعلم حاد

Shopify الأسعار

المبتدئ: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الأساسي: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا البيع بالتجزئة: 89 دولارًا في الشهر

89 دولارًا في الشهر Shopify ل الشركات الصغيرة : 105 دولارات شهريًا : 105 دولارات شهريًا

الشركات الصغيرة : : 105 دولارات شهريًا متقدم : 399 دولارًا/شهريًا

: 399 دولارًا/شهريًا Shopify بالإضافة: بدءًا من 2,000 دولار شهريًا

Shopify التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 4,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

2. أدوبي كوميرس

عبر أدوبي كوميرس يشبه Adobe Commerce (Magento سابقًا) Shopify من حيث أنه منصة شاملة حيث يمكنك إنشاء واجهة متجر وتسويق عبر قنوات متعددة.

أحد الاختلافات الرئيسية هو أن هذه المنصة تتكامل أصلاً مع منتجات Adobe الأخرى - بما في ذلك السحابة الإبداعية، مما يسهل عليك تخصيص علامتك التجارية بصور ورسومات مخصصة.

Adobe أدوبي أفضل ميزات التجارة

إدارة مواقع B2B و B2C بالإضافة إلى الأسواق وواجهات المتاجر باستخدام واجهة واحدة

وسّع نطاق عملك إلى المستوى العالمي باستخدام أدوات التوطين للبلدان والعملات

استخدم التطبيقات المجانية والمتميزة المصممة لجميع جوانب الأعمال، بما في ذلك أدوات التسويق، وأدوات المكتب الخلفي، وأنظمة إدارة الطلبات، والمزيد

أتمتة مهام سير العمل وتحليل البيانات باستخدام Adobe Sensei AI

أدوبي قيود التجارة

أبلغ العملاء عن سرعات بطيئة

يقول الكثيرون إن هذه المنصة باهظة الثمن

أدوبي التجارة التسعير

Adobe التجارة الاحترافية: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات الخدمات المُدارة: اتصل بالمبيعات

Adobe Adobe تقييمات ومراجعات التجارة

G2: 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. بيج كوميرس

عبر بيج كوميرس منصة BigCommerce لديها الكثير لتقدمه للتجار من جميع الأحجام. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصممة للتوسع بسهولة، مما يجعلها نقطة انطلاق جيدة للشركات الصغيرة التي تتوقع النمو.

في حين أنه يقدم معظم الميزات نفسها Shopify أو Adobe Commerce، BigCommerce يركز بشكل أكبر على إنشاء تجربة متعددة الواجهات. يتيح لك ذلك إنشاء واجهات متاجر مخصصة لتتناسب مع مجموعة متنوعة من شرائح العملاء.

BigCommerce أفضل الميزات

إنشاء صفحات موقع مخصصة وتشغيلها باستخدام محرر مرئي لا يتطلب معرفة HTML

أنشئ موقعك على ووردبريس، واستخدم تمكين النظام الأساسي الخلفي لدمج BigCommerce

استخدام BigCommerce لإدارة قنوات متعددة، بما في ذلك متاجر الويب، والأسواق، والوسائط الاجتماعية، والمتاجر التقليدية 🤩

استفد من أدوات B2B لإدارة التسعير بالجملة، وأوامر الشراء، وعروض الأسعار، والمدفوعات، والمزيد

التجارة الكبيرة القيود

المعرفة في التطوير أمر لا بد منه لتحقيق أقصى استفادة من قدرات واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة

يقول بعض المستخدمين أن BigCommerce ليست سهلة الاستخدام مثل الخيارات الأخرى

BigCommerce التسعير

القياسي: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الإضافي: 79 دولارًا في الشهر

79 دولارًا في الشهر المحترف: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

BigCommerce التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. أوبن كارت

عبر أوبن كارت يهدف OpenCart إلى تمكين التجار من العمل بسرعة وسهولة. من خلال القوالب المجانية أو منخفضة التكلفة بالإضافة إلى أوصاف المنتجات وصور المنتجات، يمكنك إنشاء موقع إلكتروني ببضع نقرات فقط - والبدء في قبول الطلبات بعد ذلك بوقت قصير.

أفضل ميزات OpenCart

استخدم الإضافات لإضافة وظائف وإمكانيات إضافية إلى متجرك الإلكتروني

تحسين جهود التسويق الرقمي باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة

اجعل عمليات الدفع سهلة عن طريق دمج أفضل بوابات الدفع وطرق الشحن

استخدم لوحة تحكم المسؤول لإدارة المستخدمين والمتاجر المتعددة وقوائم المنتجات والمزيد

قيود متجر OpenCart

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في غربلة العديد من الإضافات للعثور على ما يحتاجون إليه

في حين أن المنصة نفسها مجانية، إلا أن شراء الوحدات والإضافات قد يكون باهظ الثمن

OpenCart الأسعار

المنصة مجانية ومفتوحة المصدر، لكن الإضافات يمكن أن تكون مجانية أو مدفوعة

تقييمات ومراجعات OpenCart

G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

5. ووكوميرس

عبر WooCommerce هناك بعض الأشياء التي تميز WooCommerce عن المنافسة. بالنسبة للمبتدئين، إنه ليس منصة بل هو مكون إضافي في WordPress يمكنك دمجه مع موقع WordPress مستضاف ذاتيًا لتوسيع قدرات التسوق عبر الإنترنت.

وهذا يقودنا إلى الاختلاف الرئيسي الثاني، وهو أنه بينما يمكن للتجار استخدامه لإنشاء متاجرهم الخاصة، يمكن للمطورين المتخصصين في التجارة الإلكترونية استخدامه أيضًا لإنشاء متاجر للآخرين.

WooCommerce أفضل الميزات

استخدم WooPayments لتلقي المدفوعات وإدارة المعاملات مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك

تخصيص تجربة التسوق الخاصة بك دون معرفة البرمجة

اجعل الشحن أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة مع شحن WooCommerce

تتيح لك أدوات التسويق زيادة المبيعات، وتحسين تحسين تحسين محركات البحث، وزيادة انتشار المحتوى الذي تحمل علامتك التجارية

WooCommerce القيود

يشير المراجعون إلى تضخم الموقع الإلكتروني كمشكلة عندما يستخدمون عددًا كبيرًا من الإضافات والإضافات والوظائف الإضافية للحصول على جميع الميزات التي يحتاجون إليها

إذا كنت بحاجة إلى استخدام العديد من الإضافات المدفوعة من WooCommerce، يمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة

WooCommerce التسعير

تختلف الأسعار حسب الإضافات والإضافات والقوالب المختارة

WooCommerce التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

6. فوليوشن

عبر فوليوشن يعد Volusion خيارًا رائعًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن منصة شاملة تعمل على تشغيل متجرها الإلكتروني بسرعة.

اختر من بين 120 سمة مختلفة لإنشاء موقعك، وأضف وظائف متقدمة من خلال العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية، واستخدم برنامج عربة التسوق من Volusion لإنشاء تجربة سلسة للدفع ومعالجة الدفع.

Volusion أفضل الميزات

استخدم أداة إنشاء مواقع الويب البديهية من Volusion بدون رموز لإنشاء واجهة متجر جميلة في دقائق معدودة

إدارة المخزون وطرق الدفع واحتياجات العمل المهمة الأخرى في مكان واحد

الوصول إلى جمهور أوسع مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات تحسين محركات البحث

جرب خدمة التسويق 360 من Volusion للحصول على رؤى الخبراء من متخصصي تحسين محركات البحث، ومحترفي التسويق، ومصممي الويب

فوليوشن القيود

يقول المراجعون إن العدد القليل من عمليات التكامل المتاحة مقيد

يعتقد البعض أن القوالب المتاحة محدودة العدد وباهظة التكلفة

الانصهار التسعير

شخصي : 35 دولارًا/شهريًا

: 35 دولارًا/شهريًا احترافي: 79 دولارًا/شهريًا

79 دولارًا/شهريًا أعمال: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا الرئيسي: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 3.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

3.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. بريستاشوب

عبر بريستاشوب PrestaShop عبارة عن منصة تجارة مفتوحة المصدر تقدم مجموعة كبيرة من الوحدات النمطية بحيث يمكنك بناء متجرك الإلكتروني الخاص بك مع جميع الميزات التي تحتاجها.

يمكن للتجار البدء بالاختيار بين PrestaShop الكلاسيكي، والذي يتطلب منك التعامل مع استضافة الويب الخاصة بك، أو PrestaShop المستضاف، والذي يتضمن كل ما تحتاجه للبدء بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب.

أفضل ميزات بريستاشوب

انضم إلى مجتمع PrestaShop لإنشاء والتعاون مع الشركاء والزملاء أعضاء المجتمع 🛠️

ابحث عن موظفين مستقلين ووكالات لمساعدتك في إنشاء متجرك الإلكتروني على شبكة خبراء PrestaShop

اختر من بين آلاف الوحدات على سوق PrestaShop Marketplace للحصول على ميزات التجارة الإلكترونية التي تحتاجها

ابدأ بسهولة باستخدام وظائف التجارة الإلكترونية الأساسية باستخدام مجموعة وحدات PrestaShop Essentials

قيود PrestaShop

يمكن أن تتراكم تكاليف الوحدات الفردية المدفوعة بسرعة إذا كنت تستخدم العديد منها

قد تكون هناك حاجة إلى بعض المعرفة بالمطورين - أو قد تحتاج إلى توظيف مطور

PrestaShop التسعير

كلاسيكي: مجاني للاستخدام، ولكن قد تكلف الوحدات الإضافية

مجاني للاستخدام، ولكن قد تكلف الوحدات الإضافية مستضاف: 24 يورو/شهرًا

24 يورو/شهرًا مخصص: اتصل بالمبيعات

تقييمات وتقييمات متجر بريستا شوب

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

### 8. osCommerce

عبر أوسكوميرس تعد osCommerce فريدة من نوعها بين خيارات برامج التجارة الإلكترونية من حيث أنها في الواقع شيئين. أولاً، إنها عربة تسوق مجانية مفتوحة المصدر يمكنك إضافتها إلى متجرك الإلكتروني.

إنه أيضًا سوق حيث يمكنك العثور على كل من التطبيقات المدفوعة والمجانية التي يمكنك إضافتها إلى عربة التسوق الخاصة بك لبناء وظائف. يقدم سوق التطبيقات ما يناسب الجميع: أدوات تحسين محرك البحث، وتطبيقات لإنشاء التقارير، وأدوات للتصميم، والتسويق، والشحن، والمدفوعات، وغيرها.

أفضل ميزات سوق التجارة الإلكترونية

أنشئ متجراً عبر الإنترنت باستخدام osCommerce للحفاظ على التحكم الكامل في متجرك وبياناتك

قبول المدفوعات دون دفع رسوم معالجة الدفع على المنصة أو رسوم المعاملات

انضم إلى مجتمع osCommerce للحصول على المشورة والرؤى من زملائك أصحاب المتاجر والمطورين

تصفح متجر تطبيقات osCommerce للعثور على التطبيقات وإضافة ميزات رئيسية إلى موقعك

قيود osCommerce

منحنى التعلم شديد الانحدار - ستحتاج إلى بعض المعرفة التطويرية، أو ستحتاج إلى توظيف مطور

يقول بعض المستخدمين إن واجهة المستخدم تبدو قديمة

تجارة التجزئة التسعير

استخدام عربة التسوق مجاناً

التطبيقات مزيج من المجانية والمدفوعة

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات **osCommerce

G2: 3.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 5 مراجعات)

9. ويكس للتجارة الإلكترونية

عبر ويكس للتجارة الإلكترونية بدأ Wix كمنشئ مواقع ويب سهل السحب والإفلات - واليوم، لا تزال هذه المنصة تقدم كل هذه الميزات، بالإضافة إلى الوظائف الإضافية التي تأتي مع Wix eCommerce.

تعد Wix eCommerce من بين منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شعبية - ليس فقط لسهولة استخدامها ولكن أيضًا لأنها تمنح رواد الأعمال القدرة على إدارة الشحن والمدفوعات والتسويق والمهام الرئيسية الأخرى باستخدام لوحة تحكم واحدة موحدة.

ويكس أفضل ميزات التجارة الإلكترونية

استخدم أداة إنشاء مواقع التجارة الإلكترونية Wix eCommerce لإنشاء متجر إلكتروني جميل من البداية

استخدم Wix eCommerce لمنح متجر قائم بالفعل القدرة على البيع عبر الإنترنت

استعن بشركاء Wix لمساعدتك في تصميم موقعك الإلكتروني أو تطويره أو تسويقه

استخدم أدوات الترحيل لتحويل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك بسهولة من الاستضافة الذاتية أو منصة أخرى إلى Wix

Wix قيود التجارة الإلكترونية

يقتصر تصميم الموقع على الخيارات المتاحة داخل كل قالب موقع

يقول بعض المستخدمين إن Wix رائع للشركات الناشئة، لكنه ليس قابلاً للتطوير مثل الخيارات الأخرى

Wix التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية التسعير

الخفيفة: 16 دولارًا/شهريًا

16 دولارًا/شهريًا الأساسي: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر الشركات: 32 دولارًا في الشهر

32 دولارًا في الشهر الصفوة التجارية: 159 دولارًا في الشهر

159 دولارًا في الشهر Wix حلول المؤسسات: اتصل بالمبيعات

ويكس تقييمات ومراجعات التجارة الإلكترونية

G2: 4.2/5 (1,600+ تقييم)

4.2/5 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9,300 تقييم) منافسيWix ### 10. إيكويد

عبر إيكويد Ecwid عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مصممة لتمنحك تحكمًا كاملاً في جهود المبيعات متعددة القنوات. باستخدامها، يمكنك إدارة المبيعات في كل مكان - في متجرك الإلكتروني، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الأسواق مثل eBay أو Amazon، أو حتى في المتاجر التقليدية.

تساعدك الإدارة المركزية للمخزون والتسعير على ضمان الاتساق عبر جميع القنوات.

Ecwid أفضل الميزات

استخدم الأتمتة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني لاسترداد سلة التسوق وغيرها من الاتصالات القابلة للتخصيص

إنشاء كوبونات وبطاقات هدايا وعروض ترويجية مغرية أخرى

اقبل الدفع من البطاقات، وخدمة Google Pay، وApple Pay

أضف وظائف إضافية إلى موقعك مع تطبيقات من سوق تطبيقات Ecwid

استخدم تطبيق Ecwid للجوال لإدارة أعمالك عبر الإنترنت من أي مكان

Ecwid القيود

أبلغ المستخدمون أن Ecwid لا يقدم العديد من خيارات تخصيص الموقع مثل خيارات برامج التجارة الإلكترونية الأخرى

تكلفة الإضافات المتعددة، إذا كنت بحاجة إليها، يمكن أن تكون باهظة الثمن

Ecwid الأسعار

مجاني للأبد

المغامرة: 14.08$/شهريًا

14.08$/شهريًا الشركات: 29.08 دولارًا/شهرًا

29.08 دولارًا/شهرًا غير محدود: 82.50 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 560 تقييم)

أدوات المبيعات الأخرى

Shopify، BigCommerce، ومزودي برامج التجارة الإلكترونية الآخرين يقدمون لك مجموعة كاملة من الأدوات المصممة خصيصاً لإنشاء المتاجر وتسويق المنتجات. ولكن ماذا عن الجوانب الأخرى من عملك؟ على سبيل المثال، برامج مثل ClickUp تتيح لك استخدام لإنشاء شخصيات المستخدمين أو حتى مسودة أوصاف المنتج مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

انقر فوق

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

عندما يتعلق الأمر بالمبيعات، يمنحك ClickUp الكثير من الأدوات المفيدة. كبداية, ClickUp لفرق المبيعات يمنحك كل ما تحتاجه لإدارة مسار المبيعات، من الأعلى إلى الأسفل. استخدم طرق عرض سير العمل القابلة للتخصيص لإنشاء قوائم أو جداول أو لوحات كانبان حتى تتمكن من تتبع البيانات والصفقات والحسابات وعملاء المبيعات المحتملين. 📈

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لإدارة علاقات العملاء (CRM) . تجعل طرق العرض المرنة من السهل تحليل بيانات كل عميل. تتيح لك الأتمتة جعل التواصل مع العملاء مركزياً - ما عليك سوى دمج بريدك الإلكتروني مع ClickUp لإرسال التحديثات بسهولة أو تسهيل عملية تأهيل العملاء.

تعظيم الإنتاجية في التجارة الإلكترونية باستخدام ClickUp

يلبي ClickUp أيضًا احتياجات التجار - مع ميزات مصممة لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك. إذا كنت بحاجة إلى كتابة أوصاف المنتج أو أنواع أخرى من المحتوى، فإن ClickUp يقدم لك أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنجاز المهمة 📝

استخدم برنامج ClickUp AI لكتابة نسختك بشكل أسرع وصقلها والردود على بريدك الإلكتروني والمزيد

بصفتك شركة تجارة إلكترونية، سيكون لديك أيضًا أهداف وغايات معينة عليك تحقيقها - و ClickUp من بين أفضل تطبيقات تتبع الأهداف هناك. سواء كنت تتتبع OKRs، أو تفي بالموعد النهائي لإطلاق المنتج، أو تبقي فريقك في مهمة مع الأهداف الأسبوعية، فإن هذه المنصة تمنحك كل ما تحتاجه للوصول إلى تلك الأهداف.

قسّم أهدافك إلى مهام محددة لتعيينها لأعضاء الفريق، واستخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس وإلقاء نظرة عالية المستوى على كل ما يحدث في مساحة عمل فريقك.

بالنسبة لفرق تطوير البرمجيات على وجه الخصوص، فإن ClickUp هو نظام شامل أداة لإدارة المشاريع والتعاون التي ستساعدك على بناء وإطلاق وتسويق منتجات SaaS الخاصة بك. باستخدام هذه المنصة، يمكنك إنشاء خرائط طريق للمنتج وتتبع الأخطاء والمشكلات والتكامل مع GitHub و GitLab وغيرها من أدوات التطوير بحيث يمكنك تتبع تقدم التطوير وإنشاء منتج أفضل لعملائك.

استخدم قالب مخطط موقع الويب الخاص بـ ClickUp لبدء العمل على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك!

قم بإنشاء خطة تطوير موقع إلكتروني مرحلية تأخذك من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإطلاق

أفضل ميزات #### انقر فوق أفضل الميزات

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp لإنشاء أوصاف المنتجات وأنواع أخرى من المحتوى لنشاطك التجاري عبر الإنترنت ✨

اجمع فريقك معًا على منصة ClickUp لإنشاء المهام والتعاون وتتبعها وإدارة متجرك - كل ذلك في مكان واحد

إدارة العملاء المحتملين والمبيعات والعلاقات مع العملاء باستخدام قوالب إدارة علاقات العملاء سهلة الاستخدام من ClickUp التكامل مع خدمات البريد الإلكتروني الشائعة والخدمات السحابية وأدوات المبيعات الشائعة لإنشاء تجربة سلسة عبر مجموعة تطبيقاتك

استخدم اللوحات البيضاء بالإضافة إلى 15 طريقة عرض عمل مختلفة بما في ذلك القوائم واللوحات ومخططات Gannt والمزيد لتصور تطوير المنتجات وحملات التسويق والمهام الأساسية الأخرى والتعاون فيها

قيود النقر فوق

كمنصة لإدارة العمل، لا يمكن استخدام ClickUp لإنشاء أو استضافة متجر للتجارة الإلكترونية - ولكن يمكنك استخدامه لإدارة مشروع تصميم/ تطوير الويب الخاص بك وأصوله

سيحتاج المبتدئون إلى قضاء بعض الوقت في التعرف على جميع الميزات التي يقدمها هذا التطبيق

النقر فوق التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة

تواصل مع فريق المبيعات للحصول على خطة مخصصة ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

ارتق بعملك إلى المستوى التالي مع برنامج التجارة الإلكترونية وClickUp

سيساعدك الحل البرمجي المناسب للتجارة الإلكترونية على إنشاء متجرك الإلكتروني واستضافته وتشغيله. بإضافة تطبيق قوي لإدارة المشاريع إلى هذا المزيج، ستتمكن من متابعة المبيعات والتسويق وعلاقات العملاء وإنشاء المحتوى وغير ذلك الكثير.

وبصفتك مالكًا للتجارة الإلكترونية، يمكنك استخدام ClickUp للبقاء على رأس كل هذه المهام وأكثر - بما في ذلك إدارة المخزون، وتطوير المنتجات الجديدة، وحملات التسويق متعددة القنوات، وما إلى ذلك.

هل أنت مستعد لتجربته؟ اشترك في ClickUp مجانًا لاكتشاف كيف سيساعدك على زيادة نجاح أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.