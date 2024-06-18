أفضل 10 بدائل Zenefits لفرق الموارد البشرية في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

لا يمكن للشركات أن تعمل بدون قسم موارد بشرية كفء (HR). يعرف مديرو الموارد البشرية ذلك جيداً! من الامتثال القانوني إلى استحقاقات الموظفين وإدارة نظام الرواتب، فأنت تسبح في محيط من المهام. 🌊

لحسن الحظ، فإن برامج مثل Zenefits تجعل من الأسهل بكثير البقاء على رأس المهام المتعلقة بالموارد البشرية مثل تغطية التأمين الصحي وإدارة المزايا. على الرغم من أن Zenefits خيار شائع، إلا أنه بالتأكيد ليس الخيار الوحيد في المدينة. في هذا الدليل، سنقوم بتفصيل الميزات التي تحتاجها في منافس Zenefits وسرد أفضل 10 بدائل لـ Zenefits لإدارة المزايا بشكل أفضل.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل المزايا؟

إن العثور على بديل ل Zenefits يعتمد على أكثر من مجرد البحث عن بديل Zenefits، فهو لا يقتصر على مجرد البحث عن أسعار أقل من سعره. ابحث عن حل برمجي يجعل حياتك أسهل في شكل ميزات عالية القيمة مثل:

أدوات الموارد البشرية الشاملة: يجب أن يأتي بديل Zenefits الجيد مع مجموعة واسعة من الميزات لإدارة الرواتب وإدارة المزايا وإدارة القوى العاملة. نقاط المكافأة إذا كانت تتضمن أدوات لإعداد الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الأداء

يجب أن يأتي بديل Zenefits الجيد مع مجموعة واسعة من الميزات لإدارة الرواتب وإدارة المزايا وإدارة القوى العاملة. نقاط المكافأة إذا كانت تتضمن أدوات لإعداد الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الأداء واجهة سهلة الاستخدام: كلما كان استخدامك أسهل فيبرنامج الموارد البشريةكلما كان وقت تحقيق القيمة أسرع. يقلل النظام الأساسي للموارد البشرية سهل الاستخدام من منحنى التعلم ويعزز الإنتاجية، لذا اختر نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام

كلما كان استخدامك أسهل فيبرنامج الموارد البشريةكلما كان وقت تحقيق القيمة أسرع. يقلل النظام الأساسي للموارد البشرية سهل الاستخدام من منحنى التعلم ويعزز الإنتاجية، لذا اختر نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام قابلة للتخصيص سير العمل : لكل شركة عمليات موارد بشرية فريدة من نوعها. ابحث عن برمجيات الموارد البشرية التي تتضمن مهام سير العمل والوحدات النمطية التي تضبط وظيفتها حسب الطريقة التي يفضلها فريقك للعمل

: لكل شركة عمليات موارد بشرية فريدة من نوعها. ابحث عن برمجيات الموارد البشرية التي تتضمن مهام سير العمل والوحدات النمطية التي تضبط وظيفتها حسب الطريقة التي يفضلها فريقك للعمل عمليات التكامل : : ليس لديك الوقت للتنقل بين منصات أو تقارير متعددة. ابحث عن بديل لـ Zenefits يتكامل مع نظام إدارة التعلم (LMS) أو بوابات الخدمة الذاتية للموظفين أو تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack لضمان تدفق سلس للمعلومات عبر عملك

: ليس لديك الوقت للتنقل بين منصات أو تقارير متعددة. ابحث عن بديل لـ Zenefits يتكامل مع نظام إدارة التعلم (LMS) أو بوابات الخدمة الذاتية للموظفين أو تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack لضمان تدفق سلس للمعلومات عبر عملك القابلية للتطوير: من المحتمل أن تقوم بتعيين موظفين جدد أو تفقد موظفين جدد بمرور الوقت. يجب أن يكون برنامج الموارد البشرية الخاص بك قادرًا على مواكبة نمو أعمالك وتغيراتها. ابحث عن الحلول المستندة إلى السحابة التي تتكيف بسهولة مع التعيينات الجديدة، وتدعم إلغاء التعيينات الجديدة، وتبسيط الإضافات في الميزات

من المحتمل أن تقوم بتعيين موظفين جدد أو تفقد موظفين جدد بمرور الوقت. يجب أن يكون برنامج الموارد البشرية الخاص بك قادرًا على مواكبة نمو أعمالك وتغيراتها. ابحث عن الحلول المستندة إلى السحابة التي تتكيف بسهولة مع التعيينات الجديدة، وتدعم إلغاء التعيينات الجديدة، وتبسيط الإضافات في الميزات الامتثال: الأمن والامتثال أمران ضروريان دائمًا، لكنهما غير قابلين للتفاوض بالنسبة للموارد البشرية. احرص على اختيار بديل Zenefits حسن السمعة يحمي بيانات الموظفين الحساسة

## أفضل 10 بدائل لـ المزايا لاستخدامها في عام 2024

بالتأكيد، Zenefits جيد وكل شيء، لكن منصات الموارد البشرية الأخرى ستوصلك إلى خط النهاية أيضًا. تحقق من أفضل 10 بدائل لـ Zenefits لمحترفي الموارد البشرية في عام 2024.

1. انقر فوق الأفضل لإدارة مهام الموارد البشرية

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض لفرق الموارد البشرية حلاً لكل مهمة يومية

قد يكون ClickUp هو المفضل في العالم تطبيق إدارة المشاريع ، ولكننا أيضًا أداة قيّمة لمحترفي الموارد البشرية. تعتمد فرق الموارد البشرية على ClickUp لتبسيط عمليات التوظيف والتأهيل والتدريب في حل موارد بشرية متكامل حقًا. 🤝

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لكل فريق، ومراقبة أداء الموظفين ومشاركتهم، وبناء مركز مركزي لجميع معلومات الموظفين وإدارة القوى العاملة. يضع ClickUp قاعدة بيانات قوية غير مشفرة في متناول يدك لتبسيط عملية التوظيف. يمكنك حتى إنشاء تجربة تأهيل مخصصة داخل ClickUp، مع استكمال المهام والمستندات والتعليقات القابلة للتتبع.

لك مطلق الحرية في إنشاء أي شيء تريده في ClickUp، ولكن قوالبنا ستسرّع يوم عملك بشكل كبير. على سبيل المثال، فإن قالب إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية ClickUp مثالي لإنشاء العمليات. بمجرد إنشاء تلك العمليات ومشاركتها، قم بتوصيل كل شيء في ClickUp للتنفيذ الفوري والمساءلة.

تم تصميم نموذج إجراءات التشغيل الموحدة للموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في إنشاء عمليات وإجراءات الموارد البشرية وإدارتها وتتبعها.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة سياسات الموارد البشرية أو تحرير نسخة أو تلخيص ملاحظات الاجتماع, جرّب ClickUp AI . يجد لك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المفيد هذا الكلمات نيابةً عنك حتى تتمكن من العودة إلى ما هو أكثر أهمية: الأعمال الداخلية لمؤسستك.

أفضل ميزات ClickUp

قم بإعداد لوحات معلومات مخصصة لكل فريق أو موظف أو قسم أو مؤسسة

طرح الأفكار حول عمليات أو سياسات الموارد البشرية الجديدة مع مجموعتك على ClickUp Whiteboard لا وقت للكتابة؟ سرّع الأمور مع ClickUp AI

تعاون ومشاركة وتنظيم المحتوى بسهولة باستخدام مستندات ClickUp قيود ClickUp المستندات

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المجانية، على الرغم من أننا نقدم نسخة تجريبية مجانية من الذكاء الاصطناعي

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على واجهة المستخدم

ClickUp الأسعار

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. جوستو

الأفضل لإدارة كشوف المرتبات المستندة إلى السحابة

عبر جوستو يصنف Gusto نفسه على أنه الكل في واحد منصة أتمتة الموارد البشرية . مصممة للشركات الصغيرة، لا تدعم Gusto عملية التوظيف ومهام كشوف المرتبات فحسب، بل تدعم أيضًا تسجيل ضرائب الولاية في جميع الولايات الأمريكية الخمسين. يعمل Gusto على أساس معياري أيضًا، بحيث تدفع فقط مقابل الميزات التي تحتاج إليها.

غوستو أفضل الميزات

يقوم Gusto بأتمتة كشوف المرتبات مع خيارات للإيداع المباشر والإيداع الضريبي

إدارة التأمين الصحي وحسابات التقاعد ومزايا الموظفين الأخرى

تعيين الموظفين وإلحاقهم بالعمل وإدارة شؤونهم وإدارة دورة حياة الموظف بالكامل في Gusto

تتبُّع طلبات الوقت وإجازات العمل الإضافية

غوستو القيود

يقول العديد من المستخدمين أن دعم عملاء Gusto ليس الأفضل

يقول آخرون إنهم يريدون المزيد من الأذونات والإشعارات المخصصة

غوستو الأسعار

بسيط: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، بالإضافة إلى 6 دولارات أمريكية/شهريًا للشخص الواحد

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، بالإضافة إلى 6 دولارات أمريكية/شهريًا للشخص الواحد بالإضافة: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بالإضافة إلى 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر للشخص الواحد

80 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بالإضافة إلى 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر للشخص الواحد القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

جستو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

3. UKG

الأفضل لإدارة القوى العاملة

عبر UKG UKG هو بديل Zenefits للموارد البشرية وكشوف المرتبات و إدارة الموظفين . المنصة يدير المتقدمين والتوظيف، والاحتفاظ بالموظفين، والحضور، وغير ذلك. تُعد ميزة تقديم خدمات الموارد البشرية فريدة من نوعها إلى حد كبير، حيث تمنحك خيار تقديم المشورة الدائمة في مجال الموارد البشرية لفريقك عبر بوابة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمجموعة المملكة المتحدة.

أفضل ميزات UKG

دعم نمو الموظفين المستند إلى البيانات من خلال تقارير وتحليلات UKG

بناء معايير تنظيمية إلزامية إلزامية في تدفقات عمل UKG المؤتمتة الخاصة بك

توفر UKG أحدث التغييرات في قانون العمل في منطقتك، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال إدارة المعلومات والموارد البشرية

إدارة جدولة الموظفين

قيود UKG

يشير العديد من المستخدمين إلى افتقار UKG إلى التخصيص

يقول آخرون إن دعم العملاء يحتاج إلى عمل

UKG الأسعار

الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات UKG

G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. بامبو إتش آر

الأفضل لتتبع مقدمي الطلبات وإعدادهم

عبر BambooHR يدمج BambooHR الموارد البشرية وكشوف الرواتب والمزايا في نفس المنصة. بينما يتضمن بيانات الموارد البشرية المعتادة وإدارة الموظفين والتوظيف, التأهيل وكشوف الرواتب، يركز BambooHR بشكل كبير على تجربة الموظف وأدائه. إذا كنت تواجه مشكلات في المشاركة أو الأداء، فقد تكون هذه أداة جيدة لتغيير الأمور. 👔

BambooHR أفضل الميزات

الحصول على نظرة شاملة لجميع بيانات الموظفين

تسجيل وأتمتة عملية التوظيف والتأهيل بالكامل في BambooHR

يحتوي BambooHR على سوق تكامل كبير لأدوات مثل Slack وLitmos وKudos

تتبع جميع ساعات عمل الموظفين، والحضور، ومزايا الرواتب باستخدام أدوات إدارة التعويضات العديدة في BambooHR

BambooHR القيود

يقول بعض المستخدمين إن تقارير BambooHR ليست مفصّلة كما يريدون

ويقول آخرون إن المنصة كثيراً ما تواجه أخطاء وتأخيرات في العمل

بامبو إتش آر الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

BambooHR التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1,600+ تقييم)

4.5/5 (1,600+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

5. كونيكتيم

الأفضل لـ "فرق العمل بدون مكتب"

عبر فريق الاتصال Connecteam هو بديل Zenefits يركز على الفرق "غير المكتبية"، مثل العاملين الميدانيين. إذا كنت تبحث عن أداة خدمة ذاتية للموظفين، فإن Connectteam خيار رائع. يمكنك عرض أوقات الحضور والانصراف، وإصدار كشوف المرتبات بنقرة واحدة، وإدارة المهام على نفس المنصة. حتى أن Connecteam يأتي مع قوالب الموارد البشرية والنماذج الشرطية لجمع التقارير في الوقت الفعلي من الميدان.

أفضل ميزات Connecteam

تبسيط الجدولة مع المناوبات المتكررة والازدواجية

تعيين ملاحظات المناوبات والمهام لكل موظف

سيصدر Connecteam تنبيهات بعدم الاتساق إذا كانت الجداول الزمنية لفريقك غير متوافقة

السماح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول سهل الاستخدام

قيود Connecteam

يتطلب منك Connecteam معالجة كشوف المرتبات عبر Gusto أو QuickBooks أو أي برنامج آخر لكشوف المرتبات

ليس لديه الكثير من المراجعات

Connecteam التسعير

الشركات الصغيرة الخطة: مجانية

مجانية التشغيل الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، تُدفع سنويًا

29 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، تُدفع سنويًا العمليات المتقدمة: 49 دولارًا/شهرًا لأول 30 مستخدمًا، تُدفع سنويًا

49 دولارًا/شهرًا لأول 30 مستخدمًا، تُدفع سنويًا خبير عمليات: 99 دولارًا شهريًا لأول 30 مستخدمًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات فريق الاتصال

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

6. ADP القوى العاملة الآن

الأفضل لمعالجة كشوف المرتبات

عبر ADP ADP هو أحد البدائل الأكثر شهرة لـ Zenefits. في حين أنها تشتهر بمعالجة كشوف المرتبات، فإن أداة ADP's Workforce Now من ADP هي منصة شاملة لإدارة المواهب والمزايا وبالطبع كشوف المرتبات.

ADP أفضل ميزات أداة ADP أداة القوى العاملة الآن

فهم تجربة الموظف من خلال الاستبيانات المنتظمة

إعداد بوابة خدمة ذاتية للموظفين لحل مشكلات الموارد البشرية الشائعة

يتيح لك ADP منح الموظفين خيارات لإعداد المزايا الخاصة بهم

ضمان المساواة من خلال مقارنة رواتب فريقك بمعايير الصناعة

ADP قيود القوى العاملة الآن

يقول بعض المستخدمين إن الموقع بطيء وينتهي وقته بسرعة

ويقول آخرون إن النظام الأساسي له وظائف محدودة مقارنة ببدائل Zenefits الأخرى

ADP القوى العاملة الآن الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار

ADP تقييمات ومراجعات القوى العاملة الآن

G2: 4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 6,300 تقييم)

7. جست وركس

الأفضل لدعم الموارد البشرية 24/7

عبر جست وركس هل تحتاج إلى برنامج موارد بشرية مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟ لا تبحث أكثر من Justworks. تمنحك هذه المنصة شريان الحياة لخدمة العملاء ومحترفي الموارد البشرية عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة الهاتفية أو Slack. كما أنها توفر أتمتة كشوف المرتبات وأدوات التوظيف والتأهيل، وخطط التأمين الصحي للمجموعات الكبيرة.

أعمال فقط أفضل الميزات

هل تدير فريق عمل دولي؟ تدعم Justworks استقطاب المواهب العالمية

تدمج Justworks لوائح التوظيف في نظامها الأساسي وسير العمل

اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات مع تحليلات الأشخاص في Justworks People Analytics

تتتبع كشوف الرواتب الآلية من Justworks ساعات عمل الموظفين ومزامنتها مع رواتبهم

جستووركس القيود

يقول بعض المستخدمين إن حل كشوف الرواتب الدولية لا يزال بحاجة إلى العمل

آخرون يتمنون لو أن Justworks يدمج ميزات مشاركة الموظفين أو الوظائف الاجتماعية

جستووركس التسعير

الأساسيات: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف لما يصل إلى 49 موظفًا

59 دولارًا شهريًا لكل موظف لما يصل إلى 49 موظفًا الإضافة: 99 دولارًا/شهريًا لكل موظف لما يصل إلى 49 موظفًا

جستووركس التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 430 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. ريبلينج

الأفضل لإدارة استحقاقات الموظفين

عبر Rippling Rippling هو نظام أساسي شائع لإدارة القوى العاملة لا يتضمن ميزات لتشغيل كشوف المرتبات وإدارة المزايا فحسب، بل يدعم أيضاً إدارة النفقات والأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع سحابة تكنولوجيا المعلومات وسحابة الشؤون المالية، بحيث يمكنك تعبئة Rippling عبر أقسام متعددة. 🌻

الريبلينج أفضل الميزات

تشغيل كشوف المرتبات الأمريكية أو العالمية

توظيف أفضل المواهب باستخدام نظام تتبع المتقدمين وإدارة أدائهم من خلال المراجعات المدعومة بالبيانات

تعمل Rippling على تبسيط تدريب الموظفين باستخدام نظام إدارة التعلم المتكامل

أدوات لجمع ملاحظات الموظفين وإجراء استطلاعات الرأي الخاصة برفاهية الموظفين

الريبلينج القيود

بعض المستخدمين يتمنون لو كان لدى Rippling أداة جدولة

يتمنى آخرون لو أنه يقدم تقارير مخصصة

الريبلينج التسعير

اتصل لمعرفة الأسعار

التموجات التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

9. بايتشكس

الأفضل للشركات الصغيرة

عبر بايتشكس تقدم Paychex حزمًا قابلة للتخصيص، بحيث تدفع فقط مقابل ميزات الموارد البشرية التي تحتاجها. وسواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو لديك شركة صغيرة، فإن بديل Zenefits هذا يمنحك أيضاً إمكانية الوصول إلى مستشارين لتحسين كشوف المرتبات وضرائب الشركات.

Paychex أفضل الميزات

هل تحتاج إلى تأمين؟ يوصلك Paychex ببوالص تأمين للتغطية الشاملة، والمسؤولية العامة، وتعويضات العمال، وغير ذلك الكثير

سوف تساعدك Paychex على الانتقال من شركة أخرى لكشوف المرتبات

إدارة مزايا التأمين الصحي بما في ذلك FSA و HSA

يتتبع Paychex حضور الموظفين ويوفر لك ساعات الوقت

Paychex القيود

يقول بعض المستخدمين أن الساعات الزمنية معطلة

ويقول آخرون إن تشغيل عمليات كشوف المرتبات للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم أمر معقد

Paychex الأسعار

الأساسيات: 39 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 5 دولارات لكل موظف

39 دولارًا شهريًا بالإضافة إلى 5 دولارات لكل موظف حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المحترف: اتصل لمعرفة الأسعار

Paychex التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (1,400+ تقييم)

4.2/5 (1,400+ تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

10. زوهو بيبول

أفضل حل لإدارة علاقات العملاء للموظفين

عبر زوهو بيبول Zoho عبارة عن مجموعة أعمال شاملة تقدم حلولاً لإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة المهام والمزيد. يتعامل Zoho People مع المهام الأساسية للموارد البشرية مثل كشوف المرتبات والإجازات، بالإضافة إلى مشاركة الموظفين والتدريب وتتبع الحضور.

زوهو بيبول أفضل الميزات

يُعد Zoho نظامًا بيئيًا كبيرًا للبرامج، لذا فهو خيار جيد إذا كنت تستخدم منتجات Zoho بالفعل

إنشاء روبوت محادثة للموارد البشرية للإجابة بسرعة على الأسئلة البسيطة من فريقك

هل تحتاج إلى كبح جماح النفقات؟ جرّب ميزة إدارة النفقات في Zoho للتحكم في الإنفاق

أنشئ نظام إدارة التعلم عند الطلب الخاص بك

زوهو بيبول القيود

تحتاج إلى حل منفصل لإدارة المهام

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب استخدام Zoho People إذا كنت تدير مؤسسات متعددة

زوهو بيبول الأسعار

الموارد البشرية الأساسية: 1.25 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

1.25 دولار شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا الاحترافية: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

2 دولار/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: 4.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

4.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً People Plus: 9 دولارات/شهرًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

زوهو بيبول التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 240 تقييم)

المكافأة:_

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/119502/undefined/ برنامج_HRMS Software %/%href/

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## تبسيط إدارة الموارد البشرية مع بدائل Zenefits

هناك العديد من البدائل لـ Zenefits. وفي نهاية المطاف، يعود الخيار الأفضل لمؤسستك إلى الميزات والعمليات والأسعار التي تحتاجها لإدارة أعمالك.

في حين أن جميع الأدوات الموجودة في هذه القائمة تدعم وظائف الموارد البشرية، لا يوجد شيء متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص مثل ClickUp. قم ببناء قاعدة البيانات الخاصة بك، أو قم بتبسيط إدارة المستندات، أو استفد من أداة الذكاء الاصطناعي في أحد القوالب العديدة لدينا - الاحتمالات لا حصر لها. 🤩

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