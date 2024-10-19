أفضل 10 برامج لتتبع العملاء لاكتساب رؤى وإتقان منتجك

في مشهد الأعمال المتغير باستمرار، لا تعتبر بيانات العملاء مفيدة فحسب، بل هي شريان الحياة الذي يغذي الابتكار والنمو. فكل نقرة، أو عملية شراء، أو تفاعل، تحمل في طياتها ذرة من الحكمة التي يمكنك استخدامها لتحسين منتجك والحفاظ على قدرتك التنافسية.

لتلبية توقعات العملاء المراوغة في كثير من الأحيان، يجب أن تتعمق في قلوبهم وعقولهم أكثر من أي وقت مضى. وهنا يأتي دور نظام تتبع العملاء. حيث تساعدك هذه الحلول المتطورة على تحديد وتفسير السلوكيات والتفضيلات المعقدة للمشترين.

في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 برامج لتتبع العملاء لعام 2024 لمساعدتك على تكييف عرضك مع احتياجات عملائك. 🥳

ما هو برنامج تتبع العملاء؟

برنامج تتبع العملاء هو أداة قوية تتيح للشركات مراقبة وتسجيل وتحليل تفاعلات العملاء وسلوكياتهم عبر نقاط اتصال مختلفة. فهو يتيح لك الحصول على رؤى ثمينة حول قاعدة عملائك، مما يساعدك على تحديد تفضيلات واحتياجات وتوقعات جمهورك المستهدف.

يقوم البرنامج بجمع البيانات من المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني لتطوير ملف تعريف شامل للعملاء - حتى تتمكن في النهاية من تحسين رضا العملاء. 📱

استخدام قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتخطيط سير عمل سير عمل إدارة علاقات العملاء الأتمتة في ClickUp Whiteboards

تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تتبع زيارات الموقع الإلكتروني، وتحليل سجلات الشراء، ومراقبة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل تفاعلات خدمة العملاء. من خلال تحليلات البيانات، يحدد برنامج تتبع العملاء الاتجاهات، ويقسم قاعدة عملائك، ويخصص جهود التسويق وخدمة العملاء.

ويُعد هذا البرنامج محورياً في تعزيز رضا العملاء وتجاربهم، وتحسين استراتيجيات التسويق، وفي النهاية زيادة الإيرادات. فهو يُمكِّنك أنت وفريق المبيعات لديك من اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص العروض وبناء علاقات دائمة مع عملائك من خلال ضمان أن يكون كل تفاعل هادف ومثمر.

كيفية اختيار برنامج تتبع العملاء المناسب

فيما يلي الصفات الخمس الحيوية التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل برامج تتبع العملاء:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون برنامج التتبع بديهيًا بما يكفي لاستخدامه من قبل أعضاء الفريق بمستويات مختلفة من المهارات التقنية التكامل: يجب أن يتصل بسلاسة مع أدواتك وأنظمتك الحالية، مثل التجارة الإلكترونية ونظام إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني التحليلات وإعداد التقارير: القدرة على توليد رؤى مفيدة من البيانات التي تم جمعها أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات تسويق فعالة قابلية التوسع: يجب أن يكون برنامج تتبع العملاء قادرًا على التعامل مع الكميات المتزايدة من البيانات والتكيف مع احتياجات التتبع المتطورة دون انقطاع الأمان: تأكد من أن برنامج التتبع يتوافق مع لوائح خصوصية البيانات ويوفر تدابير أمنية قوية لحماية بيانات العملاء الحساسة # ## أفضل 10 برامج لتتبع العملاء في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما هو برنامج تتبع العملاء وكيفية اختيار البرنامج المناسب، حان الوقت لاستكشاف اختيارنا لـ أفضل 10 حلول متاحة في السوق. سوف نتعمق في ميزاتها وفوائدها ونوضح كيف يمكن أن تزيد من رضا العملاء وجهود التتبع، لذا ترقبوا معنا!

1. انقر فوق

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تعمل على تبسيط تعقيدات إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) ويمكّنك من استغلال الإمكانات الكاملة لبيانات عملائك. يدمج بسلاسة مراقبة خطوط أنابيب المبيعات, إدارة حسابات العملاء وتسهيل التعاون بين الإدارات.

ما يميز ClickUp هو تعدد استخداماته في تحليل بيانات العملاء. فمع وجود أكثر من 15 طريقة عرض مرنة تحت تصرفك، يمكنك الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء المحتملين, رحلات العملاء والمزيد. سواءً كنت تفضل قائمة مباشرة أو تخطيط جدول للتتبع أو تصور معلومات معقدة من خلال طرق عرض جانت والجدول الزمني واللوحة، فإن ClickUp يوفر لك ما تريد. 🤩 أهداف ClickUp و ميزات لوحات المعلومات تمكنك من تحديد أهداف الحملة وجداولها الزمنية وأهدافها مع تتبع التقدم المحرز تلقائيًا. تضمن هذه الوظائف أن مسار التسويق والجدول الزمني للفريق و إدارة عبء العمل متناسقة تمامًا، مما يتيح لك تشغيل تقويم التسويق دون عناء

عندما يتعلق الأمر بتحليل الاختلافات في الاختبارات، تتيح لك المنصة التقاط بيانات سلوك المستخدم "قبل" و"بعد"، ودمجها بدقة في قائمة أو عرض اللوحة لسهولة المقارنة.

ClickUp أفضل الميزات

يوفر ميزات قوية لإدارة علاقات العملاء وقوالب مجانية مصممة خصيصًا لتبسيط إنشاء وإدارة قاعدة بيانات العملاء يؤهل العملاء المحتملين وينظم البيانات الحيوية مع نماذج ClickUp ClickUp Dashboards للحصول على رؤى أعمق لبيانات عملائك ونظرة عامة كاملة لجميع الأعمال المتعلقة بالعملاء

يحتوي على أكثر من 15 خيار عرض لإدارة سير العمل ومعالجة البيانات، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والجدول

تسمح بإعداد تقارير التقدم التلقائي باستخدام أهداف ClickUp Goals

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق وخدمة خارجية لتحسين تجربة إدارة علاقات العملاء

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المنصة بطيئة، وفقًا لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هو أداة مشهورة ومتعددة الاستخدامات للعملاء تتبع وإدارة علاقاتك التجارية. وهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات التي تبسط الإدخال التلقائي للبيانات، وإدارة العملاء المحتملين، وتتبع المستندات، وإدارة خطوط الأنابيب، وإصدار التذاكر - وكلها مجمعة بدقة في حزمة واحدة سهلة الاستخدام.

يتيح لك هذا البرنامج تتبع مختلف جوانب إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك المشاركة عبر الإنترنت لتحديد العملاء المحتملين الجدد، وتحقيق الأهداف للأهداف الحالية، وأنشطة علاقات العملاء عبر ميزات إعداد التقارير المدمجة.

هناك طريقة ملائمة لتحسين إنتاجيتك من خلال عمليات التكامل - يقدم App Marketplace الخاص بـ App Marketplace مجموعة كبيرة من أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك تكامل لـ ClickUp. 🔗

أفضل ميزات HubSpot

يضيف جهات الاتصال ويتتبعها ويتفاعل معها بسهولة من خلال جدول زمني للتفاعلات وإشعارات البريد الإلكتروني

يوفر نظرة عامة واضحة على حالة خط أنابيب المبيعات ويحدد أولويات المهام بفعالية

تراقب التفاعل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، وتحقيق الأهداف، وأنشطة العملاء من خلال تقارير مباشرة

تتكامل أداة إدارة علاقات العملاء مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك ClickUp

قيود HubSpot

تستغرق وقتاً طويلاً لتسجيل الدخول

باهظة الثمن بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين مقارنة ببرامج خدمة العملاء الأخرى

تسعير HubSpot

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا (للعملاء الجدد فقط)

20 دولارًا شهريًا (للعملاء الجدد فقط) المحترفون: 1,600 دولار شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

3. EngageBay

عبر EngageBay EngageBay هو برنامج قادر على تتبع العملاء يُبسّط طريقة إدارة الشركات لعملائها. من خلال الجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وميزات مكتب المساعدة، فإنه يمكّن المؤسسات من تبسيط تفاعلات العملاء وتتبع العملاء المحتملين بفعالية وتحسين خدمة العملاء.

يسمح النظام للشركات بتسجيل وتسجيل اتصالات العملاء بشكل منهجي. يلتقط هذا النهج المركزي جميع التفاعلات، مما يوفر رؤى قيمة حول علاقات العملاء. 🤝

يمكنك تتبع رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات الويب دون عناء من خلال مكتب المساعدة، مما يدمج جهات اتصال العملاء وتفاعلاتهم، بما في ذلك عمليات الشراء وإرسال النماذج. وفي الوقت نفسه، يقوم البرنامج بترجمة بيانات العملاء إلى تقارير ثاقبة، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتحديد الاتجاهات، وتحسين استراتيجيات مشاركة العملاء.

أفضل ميزات EngageBay

يجمع بين وظائف إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق ومكتب المساعدة

تخزين البيانات ذات الصلة في نظام إدارة علاقات العملاء للحصول على نظرة عامة شاملة عن العملاء

يحول بيانات العملاء إلى تقارير لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

يتضمن ميزات قوية لخدمة العملاء، بما في ذلك تتبع البريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت

قيود EngageBay

منحنى تعليمي حاد

أسعار EngageBay

مجاناً للأبد

أساسي : 13.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 13.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 45.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 45.99$/شهرًا لكل مستخدم محترف: 91.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات EngageBay

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4. الاثنين

عبر Monday.com باستخدام Monday.com، يمكنك الاحتفاظ بعلامات تبويب على مختلف تفاعلات العملاء، من سجل الشراء ونشاط البريد الإلكتروني إلى إدارة العروض والتوقيعات الرقمية. يمنحك هذا النهج الشامل رؤية شاملة لعلاقاتك مع العملاء. 💫

مع أكثر من 50 عملية تكامل، يضمن البرنامج أن يتمكن فريقك من تتبع تفاعلات العملاء عبر مختلف القنوات دون عناء، مما يؤدي إلى دمج بياناتك وتبسيط سير عملك.

على الرغم من أن Monday.com يقدم العديد من الميزات التي تلبي احتياجات إدارة المشروع والفريق، إلا أن بعض المستخدمين أفادوا بأنه ليس سهل الاستخدام بشكل خاص. يمكنك استكشاف بعض الميزات الشائعة الحلول البديلة إذا كان فريقك بحاجة إلى أداة أكثر وضوحًا.

Monday.com أفضل الميزات

يتتبع سجل الشراء ونشاط البريد الإلكتروني والمقترحات والتوقيعات والمزيد

يراقب تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة باستخدام أكثر من 50 عملية تكامل

يحتوي على لوحة تحكم قابلة للتخصيص

قيود موقع Monday.com

معقد في الاستخدام، وفقًا لبعض المراجعين

باهظ الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

5. زوهو CRM

عبر زوهو يعمل Zoho CRM على تبسيط عملية تتبُّع العملاء من خلال تحليلات قوية وقدرات أتمتة. فهو يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة، والتنبؤ بسلوك العملاء، وتبسيط العمليات، مما يجعله أداة أساسية لرعاية العلاقات مع العملاء. يمكنك الحصول على رؤى قيمة باستخدام أدوات التحليلات المتقدمة وإنشاء رحلات مخصصة للعملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة.

مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho، Zia، يساعد فريق المبيعات لديك على التنقل والبحث في قاعدة بيانات CRM. من خلال التنبؤ بالوقت الذي يُحتمل أن يقوم فيه العميل بعملية شراء أخرى، يمكنك التفاعل معه بشكل استباقي وتقديم المنتجات أو الخدمات ذات الصلة وتعزيز تجربته.

من الميزات البارزة تطبيق Zoho CRM على الهاتف المحمول، والذي يُمكِّن فرق المبيعات من التفاعل مع العملاء المحتملين والوصول إلى بيانات العملاء الأساسية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أثناء التنقل.

يعد Zoho CRM خيارًا معقولاً ولكنه قد يشكل منحنى تعليمي قليلًا لأولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بهذا النوع من البرامج. للعثور على بديل جدير بالاهتمام، استكشف برنامج مجموعة مختارة من بدائل Zoho .

أفضل ميزات Zoho CRM

يتيح رؤى حول نشاط العملاء المحتملين وتفضيلات العملاء والوثائق الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة

يتضمن أدوات تحليلات متقدمة لاكتساب رؤى قابلة للتنفيذ لصياغة رحلات عملاء مخصصة

إشراك العملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة

مساعد الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك العملاء

قيود Zoho CRM

قد تكون أداة CRM معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد

صعوبة تنزيل البيانات وجمعها

تسعير Zoho CRM

قياسي: 14 يورو شهريًا لكل مستخدم

14 يورو شهريًا لكل مستخدم احترافي: 23 يورو/شهرًا لكل مستخدم

23 يورو/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 40 يورو/شهرًا لكل مستخدم

40 يورو/شهرًا لكل مستخدم أقصى حد: 52 يورو/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

6. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات Salesforce هو برنامج قائم على السحابة يعمل بمثابة مركز شامل لإدارة مختلف جوانب العلاقات مع العملاء، من معلومات الاتصال إلى بيانات المبيعات وتفاعلات خدمة العملاء.

إحدى ميزاته البارزة هي لوحة التحكم البديهية، والتي تقدم نظرة عامة سريعة وثاقبة لبيانات المبيعات الخاصة بك. يعمل هذا التمثيل المرئي على تبسيط عملية تتبع تفاعلات العملاء وتقدم المبيعات. 📊

يمكنك تبسيط معلومات العملاء باستخدام إدارة جهات الاتصال ميزة مركزية البيانات في موقع واحد يمكن الوصول إليه. فهي تسهل مراقبة تفاعلات العملاء وتحسن إدارة العلاقات.

تعمل Salesforce على تمكين المستخدمين من خلال إمكانيات الأتمتة التي تعمل على تبسيط المهام الروتينية مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والإشعارات المخصصة بناءً على سلوك العميل وتفضيلاته. لا تقلل هذه الميزة من العمل اليدوي فحسب، بل تعزز أيضاً تنفيذ الحملات ومشاركة العملاء.

يمكنك أيضًا دمج Salesforce مع ClickUp مما يخلق تآزرًا قويًا يعزز مشاركة البيانات وتعاون الفريق وإدارة علاقات العملاء.

Salesforce أفضل ميزات #### Salesforce

يتتبع معلومات الاتصال بالعملاء وبيانات المبيعات وتفاعلات الخدمة

يوفر نظرة عامة سريعة على معلومات المبيعات للتتبع الفعال

يركّز تفاصيل العملاء لتبسيط عملية التتبع وإدارة العلاقات

قيود قوة المبيعات

يستغرق وقتاً طويلاً لفتح العميل المحتمل

مكلف لبعض المستخدمين

تسعير قوة المبيعات

مبتدئ : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي : 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة : 165$/شهرًا لكل مستخدم

: 165$/شهرًا لكل مستخدم غير محدود: 330 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

7. بايبيدرايف

عبر Pipedrive Pipedrive هو طريقك إلى الكفاءة الفائقة ورؤية العملاء، حيث يُحدث ثورة في كيفية تتبع علاقات العملاء وإدارتها وتحسينها. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات واسعة لجهات الاتصال والمؤسسة مع الاحتفاظ بسجل تفاعلي مفصّل، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل.

تحتل الأتمتة مركز الصدارة، من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى المتابعة، مما يسمح لك بإعادة توجيه تركيزك نحو ما يهم حقًا: تعزيز علاقات قوية مع العملاء. مع مساعد مبيعات AI Sales Assistant، لن تقوم بأتمتة المهام المتكررة فحسب، بل ستحدد أيضًا متى يكون عملاؤك مستعدين لعملية الشراء التالية.

ولكن هذا ليس كل شيء! 🤫

تعمل لوحات المعلومات المرئية والتقارير القابلة للتخصيص من Pipedrive كمركز تحكم شخصي للتحليلات، مما يتيح لك تحديد الاختناقات ومراقبة مقاييس الأداء وتحديد أهداف واقعية واتخاذ قرارات مستنيرة.

إذا كنت تجد صعوبة في استخدامه، يمكنك دائمًا تجربة بعض من بدائل Pipedrive .

أفضل ميزات Pipedrive

يوفر الأتمتة والرؤى لتحسين العلاقات مع العملاء

يبني قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال والمؤسسة مع سجل التفاعل

يحتوي على لوحات معلومات مرئية وتقارير قابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات مستنيرة

مساعد مبيعات بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشتريات التالية للعملاء

قيود Pipedrive

منحنى تعليمي حاد

عمليات تكامل محدودة

تسعير #### تسعير Pipedrive

أساسي: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,000+ تقييم)

8. Churn360

عبر Churn360 برنامج Churn360 هو برنامج نجاح العملاء المفضل لديك، وهو مخصص ل مراقبة سلوك العميل، والإبلاغ عن مخاطر الزبد المحتملة، وتعزيز جهود الاحتفاظ بالعملاء . يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لعملائك من خلال دمج البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء وقنوات الاتصال والتقارير المالية، مما يوفر نظرة عامة كاملة على رحلة العميل.

يتتبع هذا البرنامج العملاء خلال دورة حياتهم، ويزود ممثلي تجربة العملاء بمعلومات أساسية حيوية لدعمهم في السياق. كما أنه يعمل أيضاً على أتمتة عمليات نجاح العملاء، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك.

يتيح تجزئة Churn360 استناداً إلى محفزات السلوكيات إمكانية إطلاق حملات مخصصة لتعزيز اعتماد المنتج ورضاه. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر لوحات معلومات مشتركة وإشعارات فورية وقدرات قوية لتتبع العملاء. تتكامل هذه الأداة بسهولة مع أدوات SaaS مثل Intercom و HubSpot وGmail وغيرها.

أفضل ميزات Churn360 Churn360

يتتبع سلوك العملاء لتحديد المخاطر المحتملة للتخبط

دمج البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء وقنوات الاتصال والتقارير المالية للحصول على نظرة عامة شاملة

يراقب العملاء طوال رحلتهم

قيود Churn360

عدد محدود من جهات اتصال العملاء

تسعير Churn360

بدء التشغيل : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا احترافي : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Churn360 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

9. بيتريكس 24

عبر بيتريكس 24 Bitrix24 CRM ليس مجرد نظام لتتبع العملاء؛ إنه بوابتك إلى حملات البريد الإلكتروني المخصصة وتوليد العملاء المحتملين. مع القدرة على إدخال أو استيراد جهات الاتصال، تصبح المنصة خزينة بياناتك، وتسجيل كل تفاعل، سواء كان مكالمات هاتفية أو اجتماعات أو رسائل بريد إلكتروني. يرسم هذا التتبع الدقيق صورة حية لحالة علاقتك مع كل عميل.

يتميز حل CRM بلوحة تحكم استثنائية، وهي مركز التحكم الخاص بك لمراقبة مسار المبيعات. فهو يتيح لك الحصول على رؤى، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام، والتأكد من أنك على المسار الصحيح مع عملائك. 🛤️

أفضل ميزات Bitrix24

يخزّن البيانات من المكالمات الهاتفية والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني للحفاظ على نظرة عامة كاملة عن العميل

ينشئ حملات بريد إلكتروني مخصصة لإشراك العملاء المحتملين بفعالية

يعزز تعاون الفريق والتواصل داخل المنصة من أجل تتبع العملاء بسلاسة

قيود Bitrix24

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير Bitrix24

مجاني للأبد

أساسي : 49 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين معيار : 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا

: 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا احترافي : 199 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم

: 199 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم مؤسسة: 399 دولارًا شهريًا لكل 250 مستخدمًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2 : 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

10. هيفر

عبر هيفر Hiver هو في المقام الأول حل برمجي لإصدار التذاكر عبر البريد الإلكتروني، وهو مفتاحك لخدمة عملاء فعالة وموثوقة مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك. يمكنك تتبع استفسارات العملاء الواردة دون عناء حتى تصل إلى حل مُرضٍ. 🎯

يمكّنك Hiver من أتمتة مهام سير العمل، وإجراء تحليلات متقدمة، ومراقبة مقاييس الدعم المهمة مثل متوسط وقت الحل ووقت الاستجابة الأولى، كل ذلك من خلال واجهة Gmail. ولكنه لا يتوقف عند رسائل البريد الإلكتروني. فهو يوفر إضافة كروم للمطورين وأداة دردشة مباشرة للتفاعل في الوقت الفعلي مع زوار الموقع الإلكتروني. يمكنك أيضًا جمع ملاحظات لا تقدر بثمن من العملاء من خلال استبيانات CSAT على موقعك الإلكتروني.

Hiver أفضل الميزات

أتمتة العمليات لتبسيط دعم العملاء

يجمع ملاحظات قيّمة من خلال استبيانات CSAT على موقعك الإلكتروني

يعزز خدمة العملاء من خلال تتبع البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي

قيود #### Hiver

وقت التحميل الطويل

تطبيق جوال دون المستوى

أسعار #### Hiver

لايت : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لايت: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Hiver التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

## استعد للنجاح مع أفضل نظام لتتبع العملاء

برنامج تتبع العملاء هو مفتاحك لفتح رؤى قيمة حول عملائك. تقدم هذه الأدوات العديد من الفوائد، من إدارة العملاء المحتملين إلى تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن لك أن يكون طريقك نحو تعميق اتصالات العملاء ونجاح الأعمال واضحًا ومباشرًا.

لإدارة علاقات العملاء دون عناء، ومراقبة العملاء المحتملين، والتعلم من تفاعلات العملاء, اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في مواءمة منتجك أو خدمتك مع احتياجات عملائك وتوقعاتهم. 🙌