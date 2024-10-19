أفضل 10 برامج لتتبع العملاء لاكتساب رؤى وإتقان منتجك

في مشهد الأعمال المتغير باستمرار، لا تعتبر بيانات العملاء مفيدة فحسب، بل هي شريان الحياة الذي يغذي الابتكار والنمو. فكل نقرة، أو عملية شراء، أو تفاعل، تحمل في طياتها ذرة من الحكمة التي يمكنك استخدامها لتحسين منتجك والحفاظ على قدرتك التنافسية.
لتلبية توقعات العملاء المراوغة في كثير من الأحيان، يجب أن تتعمق في قلوبهم وعقولهم أكثر من أي وقت مضى. وهنا يأتي دور نظام تتبع العملاء. حيث تساعدك هذه الحلول المتطورة على تحديد وتفسير السلوكيات والتفضيلات المعقدة للمشترين.
في هذه المقالة، سنقدم لك أفضل 10 برامج لتتبع العملاء لعام 2024 لمساعدتك على تكييف عرضك مع احتياجات عملائك. 🥳
ما هو برنامج تتبع العملاء؟
برنامج تتبع العملاء هو أداة قوية تتيح للشركات مراقبة وتسجيل وتحليل تفاعلات العملاء وسلوكياتهم عبر نقاط اتصال مختلفة. فهو يتيح لك الحصول على رؤى ثمينة حول قاعدة عملائك، مما يساعدك على تحديد تفضيلات واحتياجات وتوقعات جمهورك المستهدف.
يقوم البرنامج بجمع البيانات من المواقع الإلكترونية وتطبيقات الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني لتطوير ملف تعريف شامل للعملاء - حتى تتمكن في النهاية من تحسين رضا العملاء. 📱
استخدام قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لتخطيط سير عمل سير عمل إدارة علاقات العملاء الأتمتة في ClickUp Whiteboards
تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تتبع زيارات الموقع الإلكتروني، وتحليل سجلات الشراء، ومراقبة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل تفاعلات خدمة العملاء. من خلال تحليلات البيانات، يحدد برنامج تتبع العملاء الاتجاهات، ويقسم قاعدة عملائك، ويخصص جهود التسويق وخدمة العملاء.
ويُعد هذا البرنامج محورياً في تعزيز رضا العملاء وتجاربهم، وتحسين استراتيجيات التسويق، وفي النهاية زيادة الإيرادات. فهو يُمكِّنك أنت وفريق المبيعات لديك من اتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص العروض وبناء علاقات دائمة مع عملائك من خلال ضمان أن يكون كل تفاعل هادف ومثمر.
كيفية اختيار برنامج تتبع العملاء المناسب
فيما يلي الصفات الخمس الحيوية التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل برامج تتبع العملاء:
- سهولة الاستخدام: يجب أن يكون برنامج التتبع بديهيًا بما يكفي لاستخدامه من قبل أعضاء الفريق بمستويات مختلفة من المهارات التقنية
- التكامل: يجب أن يتصل بسلاسة مع أدواتك وأنظمتك الحالية، مثل التجارة الإلكترونية ونظام إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني
- التحليلات وإعداد التقارير: القدرة على توليد رؤى مفيدة من البيانات التي تم جمعها أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات تسويق فعالة
- قابلية التوسع: يجب أن يكون برنامج تتبع العملاء قادرًا على التعامل مع الكميات المتزايدة من البيانات والتكيف مع احتياجات التتبع المتطورة دون انقطاع
- الأمان: تأكد من أن برنامج التتبع يتوافق مع لوائح خصوصية البيانات ويوفر تدابير أمنية قوية لحماية بيانات العملاء الحساسة # ## أفضل 10 برامج لتتبع العملاء في عام 2024
الآن بعد أن عرفت ما هو برنامج تتبع العملاء وكيفية اختيار البرنامج المناسب، حان الوقت لاستكشاف اختيارنا لـ أفضل 10 حلول متاحة في السوق. سوف نتعمق في ميزاتها وفوائدها ونوضح كيف يمكن أن تزيد من رضا العملاء وجهود التتبع، لذا ترقبوا معنا!
1. انقر فوق
إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تعمل على تبسيط تعقيدات إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) ويمكّنك من استغلال الإمكانات الكاملة لبيانات عملائك. يدمج بسلاسة مراقبة خطوط أنابيب المبيعات, إدارة حسابات العملاء وتسهيل التعاون بين الإدارات.
ما يميز ClickUp هو تعدد استخداماته في تحليل بيانات العملاء. فمع وجود أكثر من 15 طريقة عرض مرنة تحت تصرفك، يمكنك الحصول على رؤى حول تفاعلات العملاء المحتملين, رحلات العملاء والمزيد. سواءً كنت تفضل قائمة مباشرة أو تخطيط جدول للتتبع أو تصور معلومات معقدة من خلال طرق عرض جانت والجدول الزمني واللوحة، فإن ClickUp يوفر لك ما تريد. 🤩 أهداف ClickUp و ميزات لوحات المعلومات تمكنك من تحديد أهداف الحملة وجداولها الزمنية وأهدافها مع تتبع التقدم المحرز تلقائيًا. تضمن هذه الوظائف أن مسار التسويق والجدول الزمني للفريق و إدارة عبء العمل متناسقة تمامًا، مما يتيح لك تشغيل تقويم التسويق دون عناء
عندما يتعلق الأمر بتحليل الاختلافات في الاختبارات، تتيح لك المنصة التقاط بيانات سلوك المستخدم "قبل" و"بعد"، ودمجها بدقة في قائمة أو عرض اللوحة لسهولة المقارنة.
ClickUp أفضل الميزات
- يوفر ميزات قوية لإدارة علاقات العملاء وقوالب مجانية مصممة خصيصًا لتبسيط إنشاء وإدارةقاعدة بيانات العملاء
- يؤهل العملاء المحتملين وينظم البيانات الحيوية معنماذج ClickUp
- ClickUp Dashboards للحصول على رؤى أعمق لبيانات عملائك ونظرة عامة كاملة لجميع الأعمال المتعلقة بالعملاء
- يؤهل العملاء المحتملين وينظم البيانات الحيوية معنماذج ClickUp
- يحتوي على أكثر من 15 خيار عرض لإدارة سير العمل ومعالجة البيانات، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم والجدول
- تسمح بإعداد تقارير التقدم التلقائي باستخدام أهداف ClickUp Goals
- يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق وخدمة خارجية لتحسين تجربة إدارة علاقات العملاء
قيود ClickUp
- يمكن أن تكون المنصة بطيئة، وفقًا لبعض المستخدمين
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
2. هب سبوت
عبر هبسبوت HubSpot هو أداة مشهورة ومتعددة الاستخدامات للعملاء تتبع وإدارة علاقاتك التجارية. وهو يوفر مجموعة شاملة من الميزات التي تبسط الإدخال التلقائي للبيانات، وإدارة العملاء المحتملين، وتتبع المستندات، وإدارة خطوط الأنابيب، وإصدار التذاكر - وكلها مجمعة بدقة في حزمة واحدة سهلة الاستخدام.
يتيح لك هذا البرنامج تتبع مختلف جوانب إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك المشاركة عبر الإنترنت لتحديد العملاء المحتملين الجدد، وتحقيق الأهداف للأهداف الحالية، وأنشطة علاقات العملاء عبر ميزات إعداد التقارير المدمجة.
هناك طريقة ملائمة لتحسين إنتاجيتك من خلال عمليات التكامل - يقدم App Marketplace الخاص بـ App Marketplace مجموعة كبيرة من أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك تكامل لـ ClickUp. 🔗
أفضل ميزات HubSpot
- يضيف جهات الاتصال ويتتبعها ويتفاعل معها بسهولة من خلال جدول زمني للتفاعلات وإشعارات البريد الإلكتروني
- يوفر نظرة عامة واضحة على حالة خط أنابيب المبيعات ويحدد أولويات المهام بفعالية
- تراقب التفاعل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، وتحقيق الأهداف، وأنشطة العملاء من خلال تقارير مباشرة
- تتكامل أداة إدارة علاقات العملاء مع أكثر من 1,000 أداة، بما في ذلك ClickUp
قيود HubSpot
- تستغرق وقتاً طويلاً لتسجيل الدخول
- باهظة الثمن بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين مقارنة ببرامج خدمة العملاء الأخرى
تسعير HubSpot
- مجاني
- المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا (للعملاء الجدد فقط)
- المحترفون: 1,600 دولار شهرياً
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)
3. EngageBay
عبر EngageBay EngageBay هو برنامج قادر على تتبع العملاء يُبسّط طريقة إدارة الشركات لعملائها. من خلال الجمع بين ميزات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وميزات مكتب المساعدة، فإنه يمكّن المؤسسات من تبسيط تفاعلات العملاء وتتبع العملاء المحتملين بفعالية وتحسين خدمة العملاء.
يسمح النظام للشركات بتسجيل وتسجيل اتصالات العملاء بشكل منهجي. يلتقط هذا النهج المركزي جميع التفاعلات، مما يوفر رؤى قيمة حول علاقات العملاء. 🤝
يمكنك تتبع رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات الويب دون عناء من خلال مكتب المساعدة، مما يدمج جهات اتصال العملاء وتفاعلاتهم، بما في ذلك عمليات الشراء وإرسال النماذج. وفي الوقت نفسه، يقوم البرنامج بترجمة بيانات العملاء إلى تقارير ثاقبة، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتحديد الاتجاهات، وتحسين استراتيجيات مشاركة العملاء.
أفضل ميزات EngageBay
- يجمع بين وظائف إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق ومكتب المساعدة
- تخزين البيانات ذات الصلة في نظام إدارة علاقات العملاء للحصول على نظرة عامة شاملة عن العملاء
- يحول بيانات العملاء إلى تقارير لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات
- يتضمن ميزات قوية لخدمة العملاء، بما في ذلك تتبع البريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت
قيود EngageBay
- منحنى تعليمي حاد
أسعار EngageBay
- مجاناً للأبد
- أساسي: 13.79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- النمو: 45.99$/شهرًا لكل مستخدم
- محترف: 91.99$/شهرًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات EngageBay
- G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)
4. الاثنين
عبر Monday.com باستخدام Monday.com، يمكنك الاحتفاظ بعلامات تبويب على مختلف تفاعلات العملاء، من سجل الشراء ونشاط البريد الإلكتروني إلى إدارة العروض والتوقيعات الرقمية. يمنحك هذا النهج الشامل رؤية شاملة لعلاقاتك مع العملاء. 💫
مع أكثر من 50 عملية تكامل، يضمن البرنامج أن يتمكن فريقك من تتبع تفاعلات العملاء عبر مختلف القنوات دون عناء، مما يؤدي إلى دمج بياناتك وتبسيط سير عملك.
على الرغم من أن Monday.com يقدم العديد من الميزات التي تلبي احتياجات إدارة المشروع والفريق، إلا أن بعض المستخدمين أفادوا بأنه ليس سهل الاستخدام بشكل خاص. يمكنك استكشاف بعض الميزات الشائعة الحلول البديلة إذا كان فريقك بحاجة إلى أداة أكثر وضوحًا.
Monday.com أفضل الميزات
- يتتبع سجل الشراء ونشاط البريد الإلكتروني والمقترحات والتوقيعات والمزيد
- يراقب تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة باستخدام أكثر من 50 عملية تكامل
- يحتوي على لوحة تحكم قابلة للتخصيص
قيود موقع Monday.com
- معقد في الاستخدام، وفقًا لبعض المراجعين
- باهظ الثمن بالنسبة لبعض المستخدمين
تسعير موقع Monday.com
- مجاني للأبد
- الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المعيار: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المحترف: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Monday.com التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
5. زوهو CRM
عبر زوهو يعمل Zoho CRM على تبسيط عملية تتبُّع العملاء من خلال تحليلات قوية وقدرات أتمتة. فهو يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة، والتنبؤ بسلوك العملاء، وتبسيط العمليات، مما يجعله أداة أساسية لرعاية العلاقات مع العملاء. يمكنك الحصول على رؤى قيمة باستخدام أدوات التحليلات المتقدمة وإنشاء رحلات مخصصة للعملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة.
مساعد الذكاء الاصطناعي من Zoho، Zia، يساعد فريق المبيعات لديك على التنقل والبحث في قاعدة بيانات CRM. من خلال التنبؤ بالوقت الذي يُحتمل أن يقوم فيه العميل بعملية شراء أخرى، يمكنك التفاعل معه بشكل استباقي وتقديم المنتجات أو الخدمات ذات الصلة وتعزيز تجربته.
من الميزات البارزة تطبيق Zoho CRM على الهاتف المحمول، والذي يُمكِّن فرق المبيعات من التفاعل مع العملاء المحتملين والوصول إلى بيانات العملاء الأساسية ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أثناء التنقل.
يعد Zoho CRM خيارًا معقولاً ولكنه قد يشكل منحنى تعليمي قليلًا لأولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بهذا النوع من البرامج. للعثور على بديل جدير بالاهتمام، استكشف برنامج مجموعة مختارة من بدائل Zoho .
أفضل ميزات Zoho CRM
- يتيح رؤى حول نشاط العملاء المحتملين وتفضيلات العملاء والوثائق الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة
- يتضمن أدوات تحليلات متقدمة لاكتساب رؤى قابلة للتنفيذ لصياغة رحلات عملاء مخصصة
- إشراك العملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة
- مساعد الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك العملاء
قيود Zoho CRM
- قد تكون أداة CRM معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد
- صعوبة تنزيل البيانات وجمعها
تسعير Zoho CRM
- قياسي: 14 يورو شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 23 يورو/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 40 يورو/شهرًا لكل مستخدم
- أقصى حد: 52 يورو/شهرًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Zoho CRM
- G2: 4.0/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
6. سيلز فورس
عبر فريق المبيعات Salesforce هو برنامج قائم على السحابة يعمل بمثابة مركز شامل لإدارة مختلف جوانب العلاقات مع العملاء، من معلومات الاتصال إلى بيانات المبيعات وتفاعلات خدمة العملاء.
إحدى ميزاته البارزة هي لوحة التحكم البديهية، والتي تقدم نظرة عامة سريعة وثاقبة لبيانات المبيعات الخاصة بك. يعمل هذا التمثيل المرئي على تبسيط عملية تتبع تفاعلات العملاء وتقدم المبيعات. 📊
يمكنك تبسيط معلومات العملاء باستخدام إدارة جهات الاتصال ميزة مركزية البيانات في موقع واحد يمكن الوصول إليه. فهي تسهل مراقبة تفاعلات العملاء وتحسن إدارة العلاقات.
تعمل Salesforce على تمكين المستخدمين من خلال إمكانيات الأتمتة التي تعمل على تبسيط المهام الروتينية مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والإشعارات المخصصة بناءً على سلوك العميل وتفضيلاته. لا تقلل هذه الميزة من العمل اليدوي فحسب، بل تعزز أيضاً تنفيذ الحملات ومشاركة العملاء.
يمكنك أيضًا دمج Salesforce مع ClickUp مما يخلق تآزرًا قويًا يعزز مشاركة البيانات وتعاون الفريق وإدارة علاقات العملاء.
Salesforce أفضل ميزات #### Salesforce
- يتتبع معلومات الاتصال بالعملاء وبيانات المبيعات وتفاعلات الخدمة
- يوفر نظرة عامة سريعة على معلومات المبيعات للتتبع الفعال
- يركّز تفاصيل العملاء لتبسيط عملية التتبع وإدارة العلاقات
قيود قوة المبيعات
- يستغرق وقتاً طويلاً لفتح العميل المحتمل
- مكلف لبعض المستخدمين
تسعير قوة المبيعات
- مبتدئ: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- احترافي: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- مؤسسة: 165$/شهرًا لكل مستخدم
- غير محدود: 330 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Salesforce
- G2: 4.3/5 (أكثر من 18,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)
7. بايبيدرايف
عبر Pipedrive Pipedrive هو طريقك إلى الكفاءة الفائقة ورؤية العملاء، حيث يُحدث ثورة في كيفية تتبع علاقات العملاء وإدارتها وتحسينها. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك إنشاء قاعدة بيانات واسعة لجهات الاتصال والمؤسسة مع الاحتفاظ بسجل تفاعلي مفصّل، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل.
تحتل الأتمتة مركز الصدارة، من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى المتابعة، مما يسمح لك بإعادة توجيه تركيزك نحو ما يهم حقًا: تعزيز علاقات قوية مع العملاء. مع مساعد مبيعات AI Sales Assistant، لن تقوم بأتمتة المهام المتكررة فحسب، بل ستحدد أيضًا متى يكون عملاؤك مستعدين لعملية الشراء التالية.
ولكن هذا ليس كل شيء! 🤫
تعمل لوحات المعلومات المرئية والتقارير القابلة للتخصيص من Pipedrive كمركز تحكم شخصي للتحليلات، مما يتيح لك تحديد الاختناقات ومراقبة مقاييس الأداء وتحديد أهداف واقعية واتخاذ قرارات مستنيرة.
إذا كنت تجد صعوبة في استخدامه، يمكنك دائمًا تجربة بعض من بدائل Pipedrive .
أفضل ميزات Pipedrive
- يوفر الأتمتة والرؤى لتحسين العلاقات مع العملاء
- يبني قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال والمؤسسة مع سجل التفاعل
- يحتوي على لوحات معلومات مرئية وتقارير قابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات مستنيرة
- مساعد مبيعات بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشتريات التالية للعملاء
قيود Pipedrive
- منحنى تعليمي حاد
- عمليات تكامل محدودة
تسعير #### تسعير Pipedrive
- أساسي: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم
- متقدم: 19.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- الاحترافية: 39.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- القوة: 49.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 59.90 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Pipedrive
- G2: 4.2/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (2,000+ تقييم)
8. Churn360
عبر Churn360 برنامج Churn360 هو برنامج نجاح العملاء المفضل لديك، وهو مخصص ل مراقبة سلوك العميل، والإبلاغ عن مخاطر الزبد المحتملة، وتعزيز جهود الاحتفاظ بالعملاء . يوفر عرضًا بزاوية 360 درجة لعملائك من خلال دمج البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء وقنوات الاتصال والتقارير المالية، مما يوفر نظرة عامة كاملة على رحلة العميل.
يتتبع هذا البرنامج العملاء خلال دورة حياتهم، ويزود ممثلي تجربة العملاء بمعلومات أساسية حيوية لدعمهم في السياق. كما أنه يعمل أيضاً على أتمتة عمليات نجاح العملاء، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك.
يتيح تجزئة Churn360 استناداً إلى محفزات السلوكيات إمكانية إطلاق حملات مخصصة لتعزيز اعتماد المنتج ورضاه. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر لوحات معلومات مشتركة وإشعارات فورية وقدرات قوية لتتبع العملاء. تتكامل هذه الأداة بسهولة مع أدوات SaaS مثل Intercom و HubSpot وGmail وغيرها.
أفضل ميزات Churn360 Churn360
- يتتبع سلوك العملاء لتحديد المخاطر المحتملة للتخبط
- دمج البيانات من أنظمة إدارة علاقات العملاء وقنوات الاتصال والتقارير المالية للحصول على نظرة عامة شاملة
- يراقب العملاء طوال رحلتهم
قيود Churn360
- عدد محدود من جهات اتصال العملاء
تسعير Churn360
- بدء التشغيل: 199 دولارًا شهريًا
- احترافي: 499 دولارًا شهريًا
- مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Churn360 التقييمات والمراجعات
- G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)
9. بيتريكس 24
عبر بيتريكس 24 Bitrix24 CRM ليس مجرد نظام لتتبع العملاء؛ إنه بوابتك إلى حملات البريد الإلكتروني المخصصة وتوليد العملاء المحتملين. مع القدرة على إدخال أو استيراد جهات الاتصال، تصبح المنصة خزينة بياناتك، وتسجيل كل تفاعل، سواء كان مكالمات هاتفية أو اجتماعات أو رسائل بريد إلكتروني. يرسم هذا التتبع الدقيق صورة حية لحالة علاقتك مع كل عميل.
يتميز حل CRM بلوحة تحكم استثنائية، وهي مركز التحكم الخاص بك لمراقبة مسار المبيعات. فهو يتيح لك الحصول على رؤى، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام، والتأكد من أنك على المسار الصحيح مع عملائك. 🛤️
أفضل ميزات Bitrix24
- يخزّن البيانات من المكالمات الهاتفية والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني للحفاظ على نظرة عامة كاملة عن العميل
- ينشئ حملات بريد إلكتروني مخصصة لإشراك العملاء المحتملين بفعالية
- يعزز تعاون الفريق والتواصل داخل المنصة من أجل تتبع العملاء بسلاسة
قيود Bitrix24
- منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
تسعير Bitrix24
- مجاني للأبد
- أساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين
- معيار: 99 دولارًا شهريًا لكل 50 مستخدمًا
- احترافي: 199 دولارًا شهريًا لكل 100 مستخدم
- مؤسسة: 399 دولارًا شهريًا لكل 250 مستخدمًا
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات Bitrix24
- G2: 4.1/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)
10. هيفر
عبر هيفر Hiver هو في المقام الأول حل برمجي لإصدار التذاكر عبر البريد الإلكتروني، وهو مفتاحك لخدمة عملاء فعالة وموثوقة مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك. يمكنك تتبع استفسارات العملاء الواردة دون عناء حتى تصل إلى حل مُرضٍ. 🎯
يمكّنك Hiver من أتمتة مهام سير العمل، وإجراء تحليلات متقدمة، ومراقبة مقاييس الدعم المهمة مثل متوسط وقت الحل ووقت الاستجابة الأولى، كل ذلك من خلال واجهة Gmail. ولكنه لا يتوقف عند رسائل البريد الإلكتروني. فهو يوفر إضافة كروم للمطورين وأداة دردشة مباشرة للتفاعل في الوقت الفعلي مع زوار الموقع الإلكتروني. يمكنك أيضًا جمع ملاحظات لا تقدر بثمن من العملاء من خلال استبيانات CSAT على موقعك الإلكتروني.
Hiver أفضل الميزات
- أتمتة العمليات لتبسيط دعم العملاء
- يجمع ملاحظات قيّمة من خلال استبيانات CSAT على موقعك الإلكتروني
- يعزز خدمة العملاء من خلال تتبع البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي
قيود #### Hiver
- وقت التحميل الطويل
- تطبيق جوال دون المستوى
أسعار #### Hiver
- لايت: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- محترف: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- لايت: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
Hiver التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
## استعد للنجاح مع أفضل نظام لتتبع العملاء
برنامج تتبع العملاء هو مفتاحك لفتح رؤى قيمة حول عملائك. تقدم هذه الأدوات العديد من الفوائد، من إدارة العملاء المحتملين إلى تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن لك أن يكون طريقك نحو تعميق اتصالات العملاء ونجاح الأعمال واضحًا ومباشرًا.
لإدارة علاقات العملاء دون عناء، ومراقبة العملاء المحتملين، والتعلم من تفاعلات العملاء, اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في مواءمة منتجك أو خدمتك مع احتياجات عملائك وتوقعاتهم. 🙌