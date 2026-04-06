Tận dụng tối đa Gemini với ClickUp AI

ClickUp hay Gemini? Bạn không cần phải lựa chọn.

Nhóm của bạn đang sử dụng Google Workspace, và Gemini đã được tích hợp sẵn. Điều này khiến ClickUp trở nên hữu ích hơn, chứ không phải ít đi.

Gemini là lớp AI dành cho các ứng dụng năng suất của Google: email thông minh hơn, tài liệu tốt hơn, tóm tắt cuộc họp. ClickUp AI là lớp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cách các nhóm của bạn thực sự quản lý công việc: dự án, sprint, bảng điều khiển, phối hợp giữa các nhóm và các tác nhân tự động.

Gemini hoàn thiện các tài liệu. ClickUp AI điều phối hệ thống mà các tài liệu đó phục vụ. Cùng nhau, chúng bao quát mọi khía cạnh và mọi người dùng.

Cách thức hoạt động của ClickUp AI

ClickUp AI là bộ công cụ AI toàn diện được tích hợp sẵn vào nền tảng nơi các nhóm của bạn đang quản lý công việc.

Thay vì coi AI như một tiện ích bổ sung riêng biệt không có bối cảnh công việc của bạn, ClickUp mang đến cho bạn Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới — nơi AI hiểu sâu sắc các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để cung cấp hỗ trợ phù hợp, có bối cảnh và tiết kiệm thời gian trong mọi khâu của quy trình làm việc.

Tương lai của công việc là Sự hội tụ + Trí tuệ nhân tạo

Đây là những yếu tố giúp điều đó trở nên khả thi:

ClickUp Brain

ClickUp Brain là lớp trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn trong ClickUp. Nó giúp toàn bộ không gian làm việc trở nên thông minh hơn cho mọi người dùng và mọi công cụ được kết nối.

Tìm bất cứ thứ gì bạn cần từ không gian làm việc của mình chỉ trong vài giây — chỉ cần hỏi ClickUp Brain

@đề cập Brain : Hãy xem Brain như trợ lý thông minh 24/7 của bạn. Bạn có thể gắn thẻ Brain như một thành viên trong nhóm trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào để nhận hỗ trợ theo yêu cầu : Hãy xem Brain như trợ lý thông minh 24/7 của bạn. Bạn có thể gắn thẻ Brain như một thành viên trong nhóm trong bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện nào để nhận hỗ trợ theo yêu cầu

Câu trả lời tự động : Trong ClickUp, AI tự động trả lời các câu hỏi trong các chủ đề trò chuyện và bình luận, giúp người dùng không phải chuyển đổi ngữ cảnh và thực hiện việc cần làm. : Trong ClickUp, AI tự động trả lời các câu hỏi trong các chủ đề trò chuyện và bình luận, giúp người dùng không phải chuyển đổi ngữ cảnh và thực hiện việc cần làm.

Trí tuệ bối cảnh : Trí tuệ nhân tạo bối cảnh của Brain theo dõi mọi công việc để thu thập và cập nhật cơ sở kiến thức liên tục

Tìm kiếm doanh nghiệp : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của Không gian Làm việc : Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhận câu trả lời từ các công việc, tài liệu, trò chuyện, bình luận và tệp đính kèm. Tuân thủ quyền truy cập của Không gian Làm việc

Trường Tùy chỉnh AI: Các trường tự động điền dựa trên nội dung công việc: cảm xúc, điểm ưu tiên, phân loại danh mục và tóm tắt. Không cần nhập lệnh

📮 ClickUp Insight: 47% các nhóm không đo lường tác động của AI, và chỉ 10% đang theo dõi kết quả bằng các chỉ số thực tế. Trong nhiều trường hợp, các nhà lãnh đạo thường không thể thấy được các công cụ AI đang mang lại giá trị ở đâu, nếu có. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách đưa AI vào một không gian làm việc thống nhất, nơi mọi hành động, cập nhật và kết quả đều được kết nối. Và tác động là rõ ràng: hơn 150.000 công ty, bao gồm Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM và Fortinet, sử dụng ClickUp Brain để tạo ra kết quả có thể đo lường được. Các nhóm báo cáo tiết kiệm chi phí lên đến 88%, tiết kiệm 1,1 ngày mỗi tuần và hoàn thành công việc nhanh hơn gấp 3 lần, vì Brain thay thế hàng chục công cụ rời rạc bằng một AI hoạt động xuyên suốt toàn bộ quy trình làm việc của họ.

Siêu đại lý

Super Agents trong ClickUp là những trợ lý ảo đầu tiên trên thế giới có khả năng tương đương con người. Điều đó có nghĩa là, giống như con người, chúng có khả năng suy luận phức tạp và thực thi công việc một cách tự chủ. Bạn có thể coi chúng như những đồng đội AI. Cấu hình chúng bằng các hướng dẫn, điều kiện kích hoạt, công cụ, kiến thức và bộ nhớ thông qua công cụ Super Agent Builder của ClickUp.

Sử dụng công cụ Super Agent Builder không cần viết mã của ClickUp để khởi chạy đại lý tùy chỉnh của bạn chỉ trong vài phút

Bạn có thể gắn thẻ họ, giao công việc cho họ, nhắn tin riêng (DM) trong trò chuyện và thậm chí @đề cập đến họ ngay tại nơi bạn đang làm việc. Họ sẽ tự thực hiện các bước cần thiết để hoàn thành công việc được giao.

Điều tuyệt vời nhất là gì? Sau khi đã tạo ra trợ lý ảo, bạn không cần phải nhắc nhở họ ở mỗi bước. Bạn cũng có thể trò chuyện với họ một cách tự nhiên để tinh chỉnh kết quả đầu ra.

Mỗi bộ phận trong công ty của bạn đều có các gói công cụ được thiết kế sẵn, sẵn sàng sử dụng với ClickUp Accelerator:

Phòng ban Nhân viên Quản lý dự án Nhân viên tiếp nhận, Nhân viên phân công, Nhân viên quản lý dự án, Nhân viên trả lời trực tiếp Tiếp thị Trợ lý Tóm tắt, Trợ lý Nội dung, Trợ lý Thương hiệu, Trợ lý Thông tin Thời gian Thực Sản phẩm & Kỹ thuật PRD Agent, Triage Agent, Codegen Agent, Live Answers Agent Nhân sự Trợ lý Hướng dẫn, Trợ lý Kiểm tra Tình hình, Trợ lý Đào tạo, Trợ lý Trả lời Trực tiếp Lãnh đạo Trợ lý Nhắc nhở Mục tiêu, Trợ lý Đồng bộ hóa, Trợ lý Kết quả Chính, Trợ lý Cập nhật Trạng thái Bán hàng Các tác nhân tùy chỉnh cho quy trình làm việc bán hàng

Bell Direct chứng minh rằng với ClickUp, bạn không cần một nhóm kỹ thuật để áp dụng AI một cách hiệu quả.

Sử dụng ClickUp Super Agents, nhóm đã tự động hóa quy trình tiếp nhận và phân loại công việc từ đầu đến cuối mà không cần viết mã hay thêm công cụ mới.

Kết quả:

🌟 Tăng 20% hiệu quả hoạt động📌 Xử lý hơn 800 email mỗi ngày theo thời gian thực✅ Sức chứa miễn phí cho 2 nhân viên toàn thời gian để tập trung vào công việc chiến lược sâu sắc

Autopilot và Ambient Agents

Đây là các tác nhân luôn hoạt động, chạy ngầm mà không cần người dùng phải kích hoạt. Hãy nghĩ đến:

Tổng hợp bảng điều khiển được tạo ra mỗi sáng

Cập nhật trạng thái được đẩy lên mà không cần kiểm tra

Các công việc được tự động phân loại và chuyển tiếp theo mức độ ưu tiên

Các mục quá hạn được đánh dấu và chuyển lên cấp trên

Dữ liệu được bổ sung liên tục trên toàn bộ không gian làm việc

Đại lý được chứng nhận

Đối với các quy trình làm việc có mức độ rủi ro cao đến mức cần phải xây dựng tùy chỉnh, các Kỹ sư Triển khai Nâng cao của ClickUp sẽ thiết kế và triển khai một đại lý được tùy chỉnh phù hợp với các quy trình cụ thể của tổ chức bạn. Với các Đại lý Được Chứng nhận, bạn sẽ nhận được dịch vụ thiết lập chuyên nghiệp cùng với quyền sử dụng không giới hạn.

👀 Bạn có biết? Đại lý được chứng nhận của ClickUp đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất đạt 61 điểm, trong khi hầu hết các đối thủ khác chỉ đạt mức 40-50 điểm. Trên thực tế, các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng → kế hoạch → thực thi chỉ trong một bước duy nhất, với sự can thiệp tối thiểu của con người. Đó chính là điều khiến Certified Agent nổi bật trong bài đánh giá này.

Cuộc họp với AI

Với ClickUp Calendar và AI Notetaker, các nhóm có thể lên lịch cuộc họp trong bối cảnh cụ thể và ghi chú tự động.

Hãy để ClickUp AI tự động hóa các cuộc họp của bạn, từ việc lên lịch đến ghi chép và tóm tắt

Sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để quét lịch của nhóm nhằm kiểm tra thời gian rảnh và lên lịch cuộc họp

Tham gia các cuộc họp ngay trong ClickUp mà không cần chuyển tab

Nhận ghi chú cuộc họp tự động trong hộp thư đến ClickUp của bạn — với nhãn người nói, tóm tắt, các chủ đề chính và các quyết định được đánh dấu nổi bật

AI trích xuất các mục cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp và chuyển chúng thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Theo dõi tiến độ được liên kết với dự án liên quan

Các bản tóm tắt được đăng lên Không gian ClickUp tương ứng

Mọi thành viên tham gia cuộc họp đều được hiển thị những nội dung đã được thảo luận, những việc cần thực hiện tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm.

📮ClickUp Insight: Bạn có phải là một trong 16% người tham gia khảo sát đánh giá các cuộc họp của họ là ‘rất kém hiệu quả’, hay có lẽ thuộc nhóm 12% may mắn coi chúng là ‘siêu hiệu quả’? Nếu bạn giống như hầu hết các nhóm, bạn có lẽ nằm ở giữa — 35% người tham gia khảo sát đánh giá các cuộc họp ở mức trung bình 3/5, cho thấy chúng không hoàn toàn thất bại nhưng cũng không mang lại giá trị tối đa. ClickUp biến đổi hiệu quả cuộc họp ở mọi giai đoạn! Lập kế hoạch với chương trình nghị sự hợp tác, ghi lại các quyết định bằng AI Notetaker và chuyển đổi các cuộc thảo luận thành công việc có thể thực hiện được — tất cả trong một nền tảng. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng các tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo rằng các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết đã giảm tới 50%!

Nhiều tùy chọn mô hình AI trên một nền tảng

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể. Người dùng có thể chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude (bao gồm Opus 4.6), Gemini và 14 mô hình AI hàng đầu khác từ Google, OpenAI và Anthropic trực tiếp từ thanh công cụ ClickUp mà không cần rời khỏi nền tảng.

Truy cập nhiều mô hình AI với giá của một mô hình duy nhất nhờ ClickUp Brain

Brain sử dụng các mô hình này cho trí tuệ Không gian Làm việc, và các Super Agent có thể tận dụng bất kỳ mô hình nào có sẵn. Quản trị viên có thể giới hạn các mô hình có sẵn cho từng không gian làm việc.

Điều này có nghĩa là nhóm của bạn đã có thể tận dụng trí tuệ của Gemini ngay trong ClickUp, cùng với mọi mô hình tiên tiến khác, được áp dụng trên toàn bộ hệ thống công việc: công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, clip, mục tiêu và biểu mẫu.

Google Gemini mang lại những gì

Gemini là một hệ thống AI mạnh mẽ được tích hợp sâu rộng trong hệ sinh thái của Google, và khi kết hợp với ClickUp, nó mang lại giá trị thực sự cho các nhóm làm việc trên Google Workspace:

Gemini trong Gmail : Soạn thảo câu trả lời, tóm tắt chủ đề email, đề xuất phản hồi. Trí tuệ nhân tạo hoạt động ngay tại nơi nhóm của bạn giao tiếp

Gemini trong Docs : Hỗ trợ viết, : Hỗ trợ viết, tóm tắt tài liệu và tạo nội dung. Tăng tốc quá trình tạo/lập tài liệu

Gemini trong Sheets : Tạo công thức, phân tích dữ liệu, tạo biểu đồ. Giảm bớt công việc thủ công trên bảng tính

Gemini trong Meet : Nhận tóm tắt cuộc họp, bản ghi âm và trích xuất các mục cần thực hiện. Ghi lại những gì đã được nói

Gemini Code Assist/Jules : Trợ lý lập trình AI trong IDE và tác nhân lập trình không đồng bộ, tập trung vào các trường hợp sử dụng của nhà phát triển

NotebookLM: Trợ lý nghiên cứu tổng hợp thông tin từ các nguồn được tải lên

Gemini có thể kết nối với ClickUp qua MCP thông qua Gemini CLI (94.700 sao trên GitHub, hỗ trợ đầy đủ MCP với máy chủ cục bộ và từ xa) và Gemini Code Assist (chế độ đại lý với MCP trong VS Code), cho phép các nhà phát triển truy cập dữ liệu ClickUp từ terminal và IDE của họ. Google cũng cung cấp Jules (trình trợ lý lập trình không đồng bộ), Antigravity (nền tảng phát triển dạng agent) và Workspace Studio (tự động hóa không cần mã cho các ứng dụng Google với tích hợp Gems).

Đây là một điều tốt. ClickUp trở thành hệ thống bối cảnh mà các công cụ được hỗ trợ bởi Gemini có thể đọc và ghi vào. Khách hàng của ClickUp đồng ý:

Bốn lý do tại sao ClickUp và Gemini kết hợp với nhau sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn

Đừng phải lựa chọn giữa AI và Hành động. Gemini và ClickUp tạo thành một vòng lặp tốc độ cao, nơi thông tin chi tiết và thực thi diễn ra đồng thời. Nếu Gemini xử lý thế giới xung quanh bạn, ClickUp sẽ ghi lại nó, đảm bảo những ý tưởng tốt nhất của bạn được triển khai với tốc độ của suy nghĩ.

Dưới đây là cách thực hiện:

1. Hoàn thiện với Gemini, điều phối với ClickUp

⭐️ Gemini rất giỏi trong việc cải thiện trải nghiệm sử dụng từng ứng dụng Google: bản nháp email gọn gàng hơn, tài liệu được tóm tắt, slide trình bày tốt hơn. Đây là những sản phẩm được hoàn thiện kỹ lưỡng.

🧠 ClickUp là nơi các tài liệu đó được tích hợp vào hệ thống công việc:

Email mà Gemini đã giúp soạn thảo liên quan đến một dự án đang được theo dõi trên ClickUp

Tài liệu này được liên kết với một công việc có hạn chót

Bản tóm tắt cuộc họp tự động tạo các công việc theo dõi kèm theo người được giao nhiệm vụ

Bộ slide này được tích hợp vào một chiến dịch đang được theo dõi trên bảng điều khiển

Và ClickUp đã tích hợp sẵn một số tính năng này: kết nối email của bạn và gửi/nhận email trực tiếp từ ClickUp, liên kết với các công việc và dự án, đồng thời yêu cầu Brain soạn thảo email với đầy đủ bối cảnh dự án đằng sau. Viết tài liệu ClickUp Docs ngay trong Không gian Làm việc ClickUp và giữ nguyên bối cảnh từ các công việc cha. Tổ chức các cuộc họp với ghi chú được hỗ trợ bởi AI và các công việc hành động được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.

Với Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp, bạn không cần phải rời khỏi ClickUp để thực hiện nhiều hoạt động mà Gemini hỗ trợ trong các ứng dụng Google riêng biệt.

Đúng là Gemini giúp nội dung cá nhân trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, ClickUp AI giúp công việc liên quan đến nội dung đó được hiển thị, có thể theo dõi và được tự động hóa.

2. Đồ thị công việc hội tụ so với trí tuệ bị cô lập trong ứng dụng

⭐️ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Gemini được phân phối trên các ứng dụng của Google, và mỗi đối tượng/kỳ/phiên bản hoạt động trong bối cảnh riêng của mình. AI trong Gmail không biết về AI trong Google Trang tính. Bản tóm tắt cuộc họp trong Meet không tự động liên kết với một dự án.

🧠 ClickUp AI nhìn thấy bức tranh toàn cảnh:

Brain có bối cảnh xuyên suốt các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, bảng điều khiển, clip, mục tiêu và biểu mẫu

Super Agents được kích hoạt khi có thay đổi xảy ra ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc

Các trường Tùy chỉnh AI tổng hợp thông tin từ khắp Không gian Làm việc của bạn

Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp bao quát mọi loại dữ liệu — không chỉ trong ClickUp mà còn trong các ứng dụng kết nối, bao gồm cả, nếu chúng tôi dám nói, Google Workspace của bạn

Khi một người hỏi Brain, “Trạng thái của Dự án X là gì?”, Brain sẽ thu thập thông tin từ mọi nguồn liên quan. Gemini chỉ có thể trả lời trong ứng dụng Google mà bạn đang sử dụng.

Hiển thị các thông tin quan trọng, các nhiệm vụ cần theo dõi, cập nhật dự án và tiến độ từ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn với ClickUp Brain

3. Các tác nhân tự động so với các tính năng hỗ trợ

⭐️ Gemini trong Không gian Làm việc chủ yếu hoạt động theo kiểu phản ứng: bạn yêu cầu nó làm việc gì, nó sẽ làm việc đó. “Tóm tắt tài liệu này.” “Soạn thảo email này.” “Tạo công thức.” Google Workspace Studio bổ sung các tính năng tự động hóa cơ bản, nhưng chúng chỉ giới hạn ở các tác vụ kích hoạt và hành động của ứng dụng Google.

🧠 ClickUp AI hoạt động chủ động:

Các Trợ lý Tự động hoạt động 24/7 mà không cần yêu cầu, và cung cấp tổng hợp bảng điều khiển, cập nhật trạng thái, cũng như thông báo về các nhiệm vụ quá hạn

Super Agents được kích hoạt bởi các sự kiện trong quy trình làm việc: thay đổi trạng thái sẽ kích hoạt một agent, việc trễ hạn sẽ được nâng cấp, và công việc mới sẽ được phân loại tự động

Các Trợ lý được chứng nhận được thiết kế dành cho các quy trình làm việc phức tạp, có tính chất quan trọng cao, hoạt động liên tục mà không cần con người phải kích hoạt mỗi lần.

Xây dựng và triển khai nhiều loại tác nhân AI từ một không gian làm việc: ClickUp

Không gian làm việc trở nên thông minh hơn từng giờ mà không cần ai phải chủ động điều khiển.

4. Luồng bối cảnh giúp cả hai hệ thống trở nên thông minh hơn

ClickUp AI liên tục làm phong phú thêm không gian làm việc: Brain tóm tắt các dự án, Trường Tùy chỉnh phân loại các công việc và cơ sở kiến thức được cập nhật tự động. Khi nhóm của bạn sử dụng Gemini cùng với ClickUp, bối cảnh được làm phong phú thêm sẽ được chia sẻ giữa hai nền tảng này.

Đây là vòng lặp tích lũy:

ClickUp vs. Gemini: Công cụ AI phù hợp cho từng trường hợp sử dụng

Ví dụ ứng dụng Công cụ tốt nhất Tại sao Soạn thảo và tóm tắt email Gemini trong Gmail Trong bối cảnh, ngay tại nơi cuộc hội thoại diễn ra Tạo tài liệu Gemini trong tài liệu Giúp tôi viết, tóm tắt, định dạng lại Công thức bảng tính Gemini trong Sheets Từ ngôn ngữ tự nhiên sang công thức, phân tích dữ liệu Bản ghi chép cuộc họp Gemini trong cuộc họp Tự động thu thập, tạo tóm tắt Tổng hợp nghiên cứu NotebookLM Phân tích đa nguồn, tóm tắt bằng âm thanh Cập nhật trạng thái dự án ClickUp AI Luôn hoạt động, tự động tạo ra từ hoạt động thực tế Lập kế hoạch và theo dõi sprint ClickUp AI Cân bằng khối lượng công việc, phát hiện rào cản, bảng điều khiển Phối hợp giữa các nhóm ClickUp AI Biểu đồ công việc đầy đủ, các mối quan hệ phụ thuộc, mục tiêu Các câu hỏi về công việc Có thể xem được trong tổ chức, được quản lý ở cấp độ Không gian Làm việc Câu trả lời tức thì từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và bình luận Định tuyến và phân loại công việc Siêu đại lý Dựa trên sự kiện, nhận biết không gian làm việc, giới hạn theo quyền truy cập Các công việc theo dõi sau cuộc họp Cuộc họp với AI Các mục hành động sẽ trở thành các công việc được theo dõi trong dự án Giám sát nền Các tác nhân tự động 24/7, không cần nhắc nhở, luôn hoạt động Các quy trình làm việc tùy chỉnh có tính chất quan trọng Đại lý được chứng nhận Được thiết kế chuyên dụng, hỗ trợ FDE, không giới hạn Quy trình làm việc chung của nhóm Siêu đại lý Hiển thị cho toàn tổ chức, được quản lý ở cấp độ Không gian Làm việc

🔑 Điểm chính: Gemini xử lý thông tin thông minh ở cấp độ ứng dụng trong Google Workspace. ClickUp AI xử lý thông tin thông minh ở cấp độ công việc cho toàn bộ công ty. Với sự kết hợp của hai công cụ này, bạn đã bao quát mọi khía cạnh và mọi người dùng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn

Dành cho mọi thành viên trong nhóm

AI hoạt động ngay khi họ mở ClickUp, không cần thiết lập riêng cho Google và không phụ thuộc vào ứng dụng email họ đang sử dụng. Brain trả lời các câu hỏi của họ, các trợ lý xử lý công việc lặp đi lặp lại, Trường Tùy chỉnh tự động phân loại công việc và ghi chú cuộc họp trở thành các công việc được theo dõi.

Dành cho người dùng Google Workspace

Gemini giúp Gmail, Docs, Sheets và Meet trở nên thông minh hơn. ClickUp AI kết nối các kết quả công việc từ những công cụ này với các dự án, chu kỳ làm việc (sprint) và bảng điều khiển đang theo dõi kết quả kinh doanh. Gemini hoàn thiện sản phẩm. ClickUp AI đảm bảo nó mang lại kết quả.

Dành cho bộ phận CNTT và lãnh đạo

Một nền tảng AI được quản trị với cùng hệ thống đăng nhập một lần (SSO), quyền truy cập và chính sách tuân thủ như phần còn lại của ClickUp. Được chứng nhận ISO 42001 về quản lý AI, không lưu trữ dữ liệu từ các đối tác AI và các quyền kiểm soát quản trị tập trung. Hệ thống quản trị của Gemini được liên kết với quản trị viên Google Workspace. Hệ thống quản trị của ClickUp AI bao phủ lớp quản lý công việc một cách độc lập.

Đối với chiến lược AI

ClickUp không phụ thuộc vào mô hình cụ thể và bao gồm Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3, cùng 14 mô hình AI khác từ Google, OpenAI và Anthropic. Nhóm của bạn đã có thể truy cập trí tuệ của Gemini ngay trong ClickUp cùng với mọi mô hình tiên tiến khác. Lớp AI luôn duy trì tính nhất quán bất kể mô hình nền tảng nào là phù hợp nhất cho từng công việc.

Cách ClickUp và Gemini kết nối thông qua MCP: Kiến trúc

Biến thông tin thành hành động thực tế với Gemini và ClickUp AI

Google Gemini là lớp AI dành cho các ứng dụng năng suất của bạn. ClickUp AI là cách công việc được quản lý, tự động hóa và đẩy nhanh tiến độ trên toàn tổ chức.

Brain giúp không gian làm việc trở nên thông minh hơn từ bên trong

Super Agents cung cấp cho mỗi nhóm những đồng đội AI hoạt động 24/7

Gemini nâng cao các ứng dụng Google mà nhóm của bạn đang sử dụng

Khi kết hợp lại, chúng tạo ra hiệu ứng cộng hưởng

Việc áp dụng AI cho tổ chức của bạn không nhất thiết phải là sự lựa chọn giữa ClickUp AI và Gemini. Gemini quản lý trí tuệ ứng dụng. ClickUp AI quản lý trí tuệ công việc. Khi kết hợp cả hai, bạn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa việc biết và việc cần làm.