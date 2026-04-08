Theo một cuộc khảo sát của Supply Chain Brain, 85% các nhà điều hành có kế hoạch tăng chi tiêu cho AI vào năm 2026, và 1/5 trong số họ dự kiến mức chi tiêu này sẽ tăng 20% trở lên. Tuy nhiên, nhiều nhóm quản lý chuỗi cung ứng vẫn phụ thuộc vào việc ra quyết định thủ công, điều này ảnh hưởng đến chi phí, hàng tồn kho và chất lượng dịch vụ hàng ngày.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách thức hoạt động của AI trong quản lý chuỗi cung ứng, cách nó giải quyết các vấn đề vận hành thực tế, cũng như cách chuẩn bị cho nhóm của bạn áp dụng công nghệ này mà không cần thêm các công cụ mới vào hệ thống công nghệ vốn đã quá tải của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý chuỗi cung ứng là gì?

AI trong quản lý chuỗi cung ứng đề cập đến việc sử dụng các công nghệ thông minh như học máy và phân tích dự báo để làm cho toàn bộ quy trình vận chuyển hàng hóa, từ kế hoạch và tìm nguồn cung ứng đến sản xuất và giao hàng, trở nên hiệu quả và thông minh hơn.

Thay vì chỉ dựa vào các quy tắc cứng nhắc và mức trung bình lịch sử, AI học các mẫu từ dữ liệu hoạt động của bạn (đơn đặt hàng, hàng tồn kho, thời gian giao hàng, hiệu suất nhà cung cấp), cùng với các tín hiệu bên ngoài (thời tiết, giao thông, sự gián đoạn), sau đó đề xuất hoặc tự động hóa các quyết định.

AI hoạt động như thế nào trong quản lý chuỗi cung ứng?

Các hệ thống AI thu thập lượng dữ liệu khổng lồ từ các nguồn như cảm biến IoT trên các lô hàng, hệ thống ERP của công ty bạn và thậm chí cả các nguồn dữ liệu thời tiết bên ngoài. Sau đó, chúng sử dụng các thuật toán để tìm ra các mẫu và đưa ra dự báo.

Quy trình này được chia thành một số bước quan trọng:

Bắt đầu từ các tín hiệu dữ liệu: AI thu thập dữ liệu từ các nguồn nội bộ (đơn đặt hàng, doanh số, hàng tồn kho, danh mục vật liệu (BOM), lịch trình sản xuất, thời gian giao hàng, sự kiện quét) và các nguồn bên ngoài (thời tiết, giao thông, ùn tắc cảng, giá nhiên liệu, chương trình khuyến mãi, ngày lễ, xu hướng vĩ mô). Sau đó, AI sẽ làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ hóa tất cả dữ liệu bằng cách sử dụng các khóa chia sẻ như SKU, địa điểm, kỳ thời gian, nhà cung cấp và tuyến vận chuyển

Xây dựng dự báo dựa trên các mẫu: Các mô hình học máy phân tích các yếu tố thường ảnh hưởng đến kết quả, sau đó dự báo nhu cầu, ước tính thời gian giao hàng (ETA) và cảnh báo về các rủi ro chậm trễ hoặc gián đoạn. Kết quả thường là một số kèm theo mức độ không chắc chắn, chẳng hạn như nhu cầu dự kiến theo SKU-địa điểm-tuần hoặc xác suất lô hàng đến trễ.

Chuyển đổi dự báo thành quyết định: Quá trình tối ưu hóa áp dụng các ràng buộc kinh doanh lên dự báo, chẳng hạn như mục tiêu mức độ dịch vụ, sức chứa, nhân lực, ngân sách, không gian lưu trữ và biến động thời gian giao hàng. Đó là cách AI đề xuất các hành động như điều chỉnh lượng hàng dự trữ an toàn, đặt hàng sớm hơn, cân bằng lại hàng tồn kho giữa các trung tâm phân phối hoặc chuyển đổi sản xuất giữa các cơ sở

Chuyển sang các quy trình thực thi: Các đề xuất sẽ được gửi đến các nhà lập kế hoạch để xem xét hoặc kích hoạt các quy trình tự động hóa khi mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như tạo đơn đặt hàng, điều chỉnh lộ trình vận chuyển, điều chỉnh Các đề xuất sẽ được gửi đến các nhà lập kế hoạch để xem xét hoặc kích hoạt các quy trình tự động hóa khi mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như tạo đơn đặt hàng, điều chỉnh lộ trình vận chuyển, điều chỉnh lịch trình đơn hàng , cập nhật ngày giao hàng cam kết hoặc chuyển lên cấp trên để theo dõi nhà cung cấp

Học hỏi từ kết quả theo thời gian: AI cải thiện bằng cách so sánh dự báo của mình với kết quả thực tế, sau đó cập nhật mô hình dựa trên lỗi dự báo, tình trạng giao hàng chậm trễ, tác động đến dịch vụ, cũng như các đề xuất mà con người đã chấp nhận hoặc từ chối

Các loại AI khác nhau đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ, thị giác máy tính có thể tự động kiểm tra sản phẩm để phát hiện lỗi, trong khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có thể phân tích các thông tin liên lạc từ nhà cung cấp của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, AI chỉ tốt như dữ liệu mà bạn cung cấp cho nó.

Nếu dữ liệu của bạn lộn xộn hoặc không đầy đủ, kết quả của bạn cũng sẽ như vậy.

📚 Đọc thêm: Bảng điều khiển chuỗi cung ứng

Các phương pháp thực tiễn mà AI giúp cải thiện hoạt động chuỗi cung ứng

Dưới đây là một số cách thực tiễn nhất mà AI giúp cải thiện các hoạt động hàng ngày của chuỗi cung ứng:

Dự báo và kế hoạch nhu cầu

Trong nhiều năm qua, việc dự báo nhu cầu chủ yếu dựa vào dữ liệu bán hàng trong quá khứ và những phỏng đoán có căn cứ.

Điều này thường dẫn đến một trong hai kết quả xấu: hoặc là bạn hết hàng và làm khách hàng thất vọng, hoặc là bạn sản xuất quá nhiều và lãng phí tiền vào những sản phẩm nằm ế trên kệ.

AI giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích hàng trăm tín hiệu khác nhau cùng lúc. Nó phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử, nhưng cũng xem xét các chương trình khuyến mãi tiếp thị của bạn, những gì mọi người đang chia sẻ trên mạng xã hội, xu hướng kinh tế và thậm chí cả các sự kiện địa phương để tạo ra các dự báo được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Gartner dự đoán rằng 70% các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng dự báo chuỗi cung ứng dựa trên AI vào năm 2030.

📌 Ví dụ: Với phương pháp này, OTTO, một nhà bán lẻ trực tuyến lớn, đã sử dụng các tính năng dự báo AI của Google Cloud (bao gồm mô hình TiDE trên Vertex AI) để nâng cao độ chính xác của dự báo nhu cầu lên 30%.

Quản lý và tối ưu hóa hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho giống như một cuộc đi dây liên tục. Nếu bạn giữ quá nhiều hàng, bạn sẽ bị ứ đọng vốn và lãng phí không gian kho. Nhưng nếu bạn giữ quá ít, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ mất doanh số và phải trả thêm chi phí cho việc vận chuyển gấp.

AI giúp bạn tìm ra sự cân bằng hoàn hảo. Các thuật toán của nó có thể tính toán lượng hàng tồn kho lý tưởng cần duy trì cho từng sản phẩm tại mỗi địa điểm, đồng thời tính đến các yếu tố như thời gian giao hàng của nhà cung cấp và mức độ biến động của nhu cầu.

AI thậm chí có thể tự động hóa việc bổ sung hàng tồn kho bằng cách tự động tạo đơn đặt hàng ngay khi lượng hàng tồn kho của bạn đạt đến một mức nhất định, giúp bạn không bao giờ bị động.

📌 Ví dụ: Starbucks đã triển khai hệ thống kiểm kê hàng tồn kho dựa trên AI tại hơn 11.000 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty ở Bắc Mỹ, nơi nhân viên quét kệ hàng bằng máy tính bảng và AI sẽ tự động đếm số lượng mục và đánh dấu những sản phẩm sắp hết hàng. Starbucks cho biết việc triển khai này giúp bổ sung hàng nhanh hơn và đảm bảo nguồn cung các nguyên liệu phổ biến ổn định hơn, đồng thời công ty cũng ghi chú rằng tại các cửa hàng đã triển khai hệ thống này, số lượng hàng tồn kho đã tăng gấp 8 lần.

Tối ưu hóa lộ trình và logistics

Việc lập kế hoạch cho một lộ trình giao hàng duy nhất thực sự rất phức tạp. Bạn phải tính đến tình hình giao thông, giá nhiên liệu, lịch trình của tài xế, khung giờ giao hàng cụ thể và khả năng chở hàng của từng xe tải. Việc quản lý tất cả những yếu tố đó trên toàn bộ đội xe gần như là không thể thực hiện thủ công.

AI xử lý điều này rất tốt. Các thuật toán tối ưu hóa có thể xem xét hàng triệu lộ trình khả thi chỉ trong vài giây để tìm ra lộ trình có chi phí thấp nhất mà vẫn đáp ứng được tất cả các cam kết giao hàng của bạn. Và nếu có sự cố bất ngờ xảy ra—như ùn tắc giao thông đột ngột hoặc đơn đặt hàng khẩn cấp vào phút chót—AI có thể tính toán lại lộ trình tối ưu ngay lập tức. Điều này đặc biệt hữu ích cho khâu giao hàng cuối cùng (last-mile delivery), vốn thường là phần tốn kém nhất trong toàn bộ quy trình logistics.

📌 Ví dụ: UPS sử dụng ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), một hệ thống áp dụng các thuật toán tiên tiến, AI và học máy để lập kế hoạch và liên tục tối ưu hóa các tuyến đường giao hàng. UPS ghi chú rằng ORION đã giúp họ tiết kiệm khoảng 100 triệu dặm và 10 triệu gallon nhiên liệu mỗi năm kể từ khi được triển khai lần đầu.

Tự động hóa kho hàng

Một kho hàng nhộn nhịp có thể trở nên hỗn loạn. Bạn phải điều phối việc lấy hàng, đóng gói và vận chuyển cho hàng nghìn sản phẩm khác nhau, tất cả đều phải chạy đua với thời gian.

👀 Bạn có biết? 29% các nhà sản xuất đã sử dụng AI/ML ở cấp độ cơ sở hoặc mạng lưới để mang lại trật tự cho các hoạt động này.

AI hỗ trợ các robot tự động giúp chọn mục, xác định vị trí lưu trữ hiệu quả nhất cho từng sản phẩm để truy cập nhanh chóng và sắp xếp đơn đặt hàng theo thứ tự hợp lý nhất. Nó cũng sử dụng công nghệ thị giác máy tính cho các công việc như tự động kiểm tra lỗi sản phẩm hoặc đếm hàng tồn kho mà không cần người phải quét từng thùng hàng.

📌 Ví dụ: Sparrow của Amazon là một hệ thống robot được trang bị AI, sử dụng công nghệ thị giác máy tính để nhận diện và lấy từng mục từ các thùng chứa, sau đó chuyển chúng qua các công đoạn trong quy trình hoàn tất đơn hàng. Hệ thống này được thiết kế để xử lý hàng triệu mục khác nhau, đây là một trong những thách thức lớn nhất trong tự động hóa kho hàng do hình dạng và bao bì của các mục rất đa dạng. Ở cấp độ mạng lưới, Amazon mô tả loại robot này giúp hỗ trợ việc thực hiện đơn đặt hàng nhanh hơn và nhất quán hơn bằng cách giảm bớt các bước xử lý mục thủ công và duy trì tiến độ công việc ngay cả khi khối lượng đơn đặt hàng và sự đa dạng của SKU thay đổi.

Quản lý rủi ro và dự báo gián đoạn

Quản lý rủi ro giúp bạn phát hiện sớm những vấn đề này, từ đó tránh được áp lực từ những sự gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng. Một cơn bão, việc đóng cửa cảng hoặc vấn đề từ nhà cung cấp có thể khiến công ty bạn mất hàng triệu đô la do doanh thu sụt giảm và phí vận chuyển khẩn cấp, chưa kể đến việc làm tổn hại danh tiếng của bạn với khách hàng.

Quản lý rủi ro dự báo giúp bạn nhận diện các vấn đề tiềm ẩn. Các hệ thống AI có thể theo dõi hàng nghìn tín hiệu rủi ro khác nhau trên toàn cầu — từ tình hình tài chính của nhà cung cấp và các sự kiện địa chính trị đến các mẫu thời tiết và tình trạng ùn tắc tại cảng.

Khi AI phát hiện một vấn đề tiềm ẩn, nó sẽ cảnh báo cho bạn, giúp bạn có thời gian để phản ứng kịp thời. Một số công cụ AI tạo sinh thậm chí còn có thể tự động đề xuất kế hoạch sao lưu, chẳng hạn như gợi ý nhà cung cấp thay thế hoặc điều chỉnh lịch trình sản xuất của bạn.

📌 Ví dụ: Kraft Heinz đã xây dựng một nền tảng nội bộ có tên Lighthouse, nền tảng này thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp, nhà máy và trung tâm phân phối để dự báo nhu cầu và chủ động cảnh báo những nơi có thể xảy ra gián đoạn dịch vụ. Công ty đã chia sẻ rằng việc áp dụng AI thông qua Lighthouse đã hỗ trợ cải thiện chuỗi cung ứng và tạo ra tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc tăng doanh số được báo cáo liên quan đến các trường hợp ứng dụng trong chuỗi cung ứng.

Lợi ích của AI trong quản lý chuỗi cung ứng

Dưới đây là những lợi ích thực tế mà bạn có thể mong đợi:

Chuyển đổi kế hoạch thành quyết định về SKU và địa điểm: AI dự báo nhu cầu ở cấp độ mà bạn thực hiện (SKU, địa điểm, khung thời gian), sau đó tính toán lại điểm đặt hàng lại và lượng hàng dự trữ an toàn dựa trên sự biến động của nhu cầu và sự thay đổi của thời gian giao hàng

Giảm thiểu việc phải thúc đẩy giao hàng bằng cách phát hiện vấn đề sớm hơn: Thay vì phát hiện quá muộn rằng một container bị chậm trễ, AI dự đoán rủi ro chậm trễ và chỉ ra các lô hàng sẽ không đáp ứng được thời hạn cam kết với khách hàng, để các nhóm có thể ưu tiên áp dụng các giải pháp tiết kiệm chi phí trước (chuyển đổi nhà vận chuyển, giao hàng từng phần, điều chỉnh lại hàng tồn kho)

Cải thiện tỷ lệ OTIF: AI ưu tiên xử lý các trường hợp ngoại lệ dựa trên tác động đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như đơn đặt hàng nào bị chậm trễ sẽ làm gián đoạn sản xuất vào tuần tới hoặc tình trạng hết hàng tại kho phân phối nào sẽ ảnh hưởng đến các SKU bán chạy nhất

Cân bằng hàng tồn kho trên toàn mạng lưới: AI đề xuất việc chuyển hàng giữa các trung tâm phân phối (DC) và cửa hàng dựa trên sự thay đổi nhu cầu tại địa phương và thời gian nhập hàng, giúp bạn bảo vệ các khu vực có nhu cầu cao thay vì để một địa điểm tồn kho quá mức trong khi địa điểm khác mất doanh số

Giúp công việc kho hàng diễn ra nhanh hơn bằng cách giảm thiểu việc di chuyển và làm lại: AI cải thiện việc sắp xếp vị trí hàng hóa và lập trình lộ trình lấy hàng dựa trên lịch sử đơn đặt hàng (những mặt hàng thường được mua cùng nhau, những mặt hàng có tốc độ luân chuyển nhanh nhất), sau đó phát hiện sớm các trường hợp lấy nhầm hàng và các mẫu hư hỏng thông qua dữ liệu quét và kiểm tra hình ảnh

47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa bao giờ thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% trong số những người đã áp dụng AI cho biết công nghệ này đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự tương phản này có thể không chỉ đơn thuần là khoảng cách về công nghệ. Trong khi những người áp dụng sớm đang gặt hái được những lợi ích rõ rệt, phần lớn mọi người có thể đang đánh giá thấp khả năng biến đổi của AI trong việc giảm tải công việc trí óc và tiết kiệm thời gian. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian lập báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào việc định dạng và nhiều hơn vào việc dự báo.

Những thách thức của AI trong quản lý chuỗi cung ứng

Dễ dàng nghĩ rằng việc triển khai AI là đơn giản, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Nếu bạn bắt tay vào thực hiện mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn có thể gặp phải những rào cản nghiêm trọng khiến dự án bị đình trệ và ngân sách bị tiêu hao.

Dưới đây là một số thách thức thực tế mà bạn cần lưu ý:

Chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu: Trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ thông minh đến mức độ dữ liệu mà nó học được. Nếu dữ liệu của bạn lộn xộn, không đầy đủ hoặc bị cô lập trong các hệ thống riêng biệt, không kết nối với nhau, dự án AI của bạn sẽ thất bại ngay từ đầu

Độ phức tạp trong tích hợp: Công việc tích hợp một công cụ AI mới với các hệ thống hiện có của bạn—như phần mềm ERP hoặc phần mềm quản lý kho—có thể đòi hỏi rất nhiều nỗ lực kỹ thuật

Quản lý nhân sự và quản lý thay đổi : Nhóm của bạn sẽ cần những kỹ năng mới để thực hiện công việc hiệu quả với AI. Bạn cũng có thể gặp phải sự phản đối từ những người đã quen với việc làm việc cũ và chưa hoàn toàn tin tưởng vào các đề xuất của AI

Bảo trì mô hình: Một mô hình AI hoạt động hoàn hảo ngày hôm nay có thể trở nên kém chính xác hơn theo thời gian khi điều kiện thị trường thay đổi. Các mô hình này cần được theo dõi liên tục và huấn luyện lại

Quản trị và thiên vị: Nếu dữ liệu lịch sử của bạn chứa các yếu tố thiên vị, AI của bạn có thể thực sự học hỏi và khuếch đại chúng, dẫn đến các quyết định sai lầm hoặc không công bằng

Cách chuẩn bị chuỗi cung ứng của bạn cho AI

Việc áp dụng AI thành công không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào việc đảm bảo tổ chức của bạn đã sẵn sàng cho nó.

Dưới đây là lộ trình để bạn bắt đầu:

Kiểm tra các quy trình và dữ liệu hiện tại của bạn

Bắt đầu bằng việc lập bản đồ quy trình công việc hiện tại trong các luồng hoạt động ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng dịch vụ, như kế hoạch nhu cầu, bổ sung hàng tồn kho, tiếp nhận hàng nhập kho, hoàn tất đơn hàng tại kho và lập kế hoạch vận chuyển.

Khi lập bản đồ, hãy ghi chú những nơi mà các quyết định thường xuyên biến thành tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như tình trạng hết hàng kéo dài tại các địa điểm cụ thể hoặc việc thường xuyên điều chỉnh kế hoạch khiến các dự báo trở nên vô nghĩa.

Sau đó, hãy rà soát dữ liệu của bạn. Xác định vị trí lưu trữ dữ liệu (ERP, WMS, TMS, bảng tính), tần suất cập nhật và những vấn đề về chất lượng thường gặp nhất. AI sẽ gặp khó khăn khi các định nghĩa cốt lõi không nhất quán, chẳng hạn như mã SKU trùng lặp, thời gian giao hàng thiếu, tồn kho hiện có không đáng tin cậy hoặc đơn vị đo lường không nhất quán.

Hãy bắt đầu với những bước nhỏ và có thể đo lường được. Chọn một lĩnh vực có tác động lớn, nơi dữ liệu của bạn đã khá sẵn sàng để sử dụng và nơi các cải thiện có thể dễ dàng đo lường.

Tập trung vào một quy trình làm việc và giới hạn phạm vi (ví dụ: một danh mục sản phẩm, một khu vực hoặc một số tuyến vận chuyển chính)

Ưu tiên các trường hợp sử dụng dựa trên các chỉ số rõ ràng, như độ chính xác của dự báo, tỷ lệ hết hàng, OTIF hoặc chi phí xử lý khẩn cấp

Xây dựng lộ trình và đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được

Khởi động một dự án AI mà không có mục tiêu rõ ràng là công thức dẫn đến thảm họa. Trước khi nghĩ đến việc chọn công cụ, bạn cần xác định rõ thành công trông như thế nào.

Bạn đang cố gắng nâng cao độ chính xác của dự báo, giảm chi phí vận chuyển hay phản ứng nhanh hơn trước các sự cố gián đoạn?

Khi đã xác định được mục tiêu, hãy xây dựng một lộ trình triển khai theo từng giai đoạn. Bắt đầu với một dự án thử nghiệm quy mô nhỏ để chứng minh giá trị của AI, sau đó mở rộng quy mô từ đó. Việc cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc là một sai lầm phổ biến và hiếm khi mang lại kết quả.

Hãy đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ từ ban lãnh đạo và các bộ phận đều thống nhất với nhau, vì dự án AI trong chuỗi cung ứng sẽ tác động đến nhiều khía cạnh khác nhau của kinh doanh.

​​AI chỉ hoạt động hiệu quả khi các hệ thống cung cấp dữ liệu cho nó cũng hoạt động hiệu quả. Khi dữ liệu chuỗi cung ứng bị phân tán trên hệ thống ERP, WMS, TMS, các ổ đĩa chia sẻ và vô số bảng tính, bạn sẽ gặp phải tình trạng thông tin bị phân tán và các công cụ chồng chất lên nhau không ngừng.

Tuy nhiên, bạn có thể ngăn chặn điều đó bằng các công cụ phù hợp. Hãy ưu tiên các nền tảng tích hợp dữ liệu vận hành, tài liệu và quá trình ra quyết định vào một giải pháp duy nhất để đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào cho các mô hình AI của bạn luôn nhất quán. Và một ví dụ tuyệt vời về nền tảng như vậy chính là ClickUp.

Là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, ClickUp tập hợp các công việc, Tài liệu, Bảng điều khiển và tính năng cộng tác của bạn vào một nơi duy nhất, được tích hợp thêm AI và các tính năng tự động hóa.

Tóm lại:

1) Hiểu rõ chuỗi cung ứng của bạn với ClickUp Brain

Trước hết, bạn có ClickUp Brain, công cụ AI làm việc hiệu quả nhất từ trước đến nay. Giải pháp này trả lời các câu hỏi dựa trên mọi hoạt động đang diễn ra trong không gian làm việc và các ứng dụng được kết nối của bạn.

Vì vậy, khi bạn cần làm rõ những vấn đề cần chú ý, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận được câu trả lời có cấu trúc phản ánh bối cảnh Không gian Làm việc của bạn.

Ví dụ 👇

Hiện tại, những lô hàng nhập nào đang được đánh dấu là chậm trễ, và những cập nhật mới nhất cùng thông tin về chủ hàng là gì?

Những công việc nào đang bị treo khiến việc nhận hàng hoặc nhập kho cho một đơn đặt hàng cụ thể bị gián đoạn?

Những nhà cung cấp nào đã nhiều lần chậm trễ thời gian giao hàng trong tháng này, và những việc cần theo dõi nào vẫn còn đang chờ xử lý?

Tổng hợp các ghi chú mới nhất liên quan đến tất cả các công việc về hạn chế sức chứa của DC2 và danh sách các bước tiếp theo

2) Thực hiện các quy trình chuỗi cung ứng có thể lặp lại với ClickUp Super Agents

Bạn muốn triển khai các quy trình làm việc lặp lại mà bạn mong muốn có thể giao phó? Hãy tin tưởng vào ClickUp Super Agents. Đây là những đồng đội ảo, được hỗ trợ bởi AI, mà bạn có thể triển khai cho các quy trình làm việc đặc thù, chẳng hạn như theo dõi các trường hợp ngoại lệ hoặc đóng vai trò giám sát chuỗi cung ứng.

Bạn có thể tạo một Agent từ đầu, bắt đầu từ danh mục Super Agent, hoặc sử dụng công cụ xây dựng bằng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả những gì bạn cần và để ClickUp hướng dẫn quá trình thiết lập. Thật sự đơn giản như vậy, và quyền tạo ra hoàn toàn nằm trong tay bạn!

🎯 Một Super Agent có thể trở thành trợ lý cá nhân (hoặc cho cả nhóm) của bạn: Người theo dõi ngoại lệ: Theo dõi các công việc được gắn thẻ ‘Chậm trễ’, ‘Giao thiếu’ hoặc ‘Có nguy cơ’, sau đó nhắc nhở người phụ trách cập nhật thông tin và đăng báo cáo tổng hợp hàng ngày trong kênh

Trợ lý theo dõi nhà cung cấp: Theo dõi các câu hỏi chưa được giải đáp từ nhà cung cấp, nhắc nhở người phụ trách trước ngày đáo hạn và soạn thảo các tin nhắn theo dõi có cấu trúc dựa trên bối cảnh công việc mới nhất

Trợ lý kiểm tra sẵn sàng nhận hàng: Kiểm tra xem các đơn đặt hàng nhập kho (PO) có thông tin ASN, thời gian hẹn và các tài liệu cần thiết được liên kết hay không, sau đó đánh dấu bất kỳ thông tin nào còn thiếu trước khi xe tải đến

3) Xem toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn trong chế độ xem duy nhất

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan trực tiếp về toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn, và bạn có thể nhấp vào các công việc cơ bản để xem chi tiết khi cần thiết. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể truy cập vào các công việc, tài liệu, người chịu trách nhiệm và khối lượng công việc đang tác động đến số đó.

Ví dụ, một bảng điều khiển vận hành duy nhất có thể hiển thị:

Chậm trễ trong vận chuyển theo tuyến đường hoặc nhà vận chuyển

Xem các trường hợp ngoại lệ theo trạng thái và mức độ ưu tiên

Quản lý công việc rủi ro hàng tồn kho theo SKU hoặc địa điểm

Phân bổ khối lượng công việc theo nhóm để bạn có thể phát hiện các điểm nghẽn

…và nhiều hơn nữa.

Khi có sự cố đột biến, Bảng điều khiển giúp bạn nhanh chóng phân tích chi tiết, mở công việc hoặc tài liệu cụ thể liên quan và thực hiện hành động tiếp theo mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

📮 ClickUp Insight: 34% số người được hỏi mong muốn bảng tính của họ có thể tự động tạo bảng điều khiển cho họ. Việc lập báo cáo từ đầu, lựa chọn phạm vi dữ liệu, định dạng biểu đồ và cập nhật mọi thứ trở thành một công việc riêng biệt. Với ClickUp, dữ liệu thô và các tùy chọn trực quan hóa của bạn được tích hợp liền mạch. Vì vậy, bạn chỉ cần sử dụng các thẻ không cần mã (no-code) trong Bảng điều khiển ClickUp để tạo biểu đồ, tính toán và theo dõi thời gian. Điểm nổi bật nhất? Chúng được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu từ các công việc đang diễn ra. AI có mặt trên toàn bộ Không gian Làm việc của bạn để giúp phân tích thông tin đó, tạo bản tóm tắt, làm nổi bật các xu hướng hoặc giải thích những thay đổi đang diễn ra trong Không gian Làm việc của bạn. Cuối cùng, các Trợ lý AI có thể can thiệp để tổng hợp, phân tích và đăng các cập nhật đó lên các kênh chính của bạn. Toàn bộ quy trình báo cáo của bạn sẽ được xử lý một cách dễ dàng.

4) Tự động hóa việc thực thi chuỗi cung ứng

Nếu bạn thực sự muốn chọn đúng công cụ AI, bạn cũng cần một công cụ có thể hành động dựa trên các tín hiệu nhất quán.

Để làm được điều đó, hãy sử dụng ClickUp tự động hóa, được xây dựng từ ba phần: Trigger (yếu tố kích hoạt), Conditions (điều kiện áp dụng) tùy chọn và Action (hành động tiếp theo). Đây là cấu trúc giúp quy trình làm việc của bạn luôn có thể kiểm tra được, điều mà bạn mong muốn khi nhóm của mình đang mở rộng các hoạt động được hỗ trợ bởi AI.

Ví dụ: khi Trạng thái của một công việc vận chuyển thay đổi thành Có rủi ro (hoặc một Trường Tùy chỉnh như Rủi ro chậm trễ = Cao), tự động hóa ClickUp có thể ngay lập tức:

Giao công việc cho người phụ trách logistics

Cài đặt mức ưu tiên là Cao

Thẻ: mua sắm + hoạt động khách hàng

Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tìm hiểu cách tự động hóa quy trình làm việc với ClickUp Automations:

Quản lý chuỗi cung ứng trên một hệ thống kết nối duy nhất với ClickUp

AI trong quản lý chuỗi cung ứng chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối trực tiếp với công việc. Không bị giới hạn trong một công cụ, sao chép sang công cụ khác, rồi lại phải giải thích lại trong cuộc họp.

Đó là lý do tại sao các công cụ bạn chọn nên được tích hợp vào một hệ thống duy nhất mà nhóm của bạn có thể vận hành.

ClickUp cung cấp cho bạn hệ thống đó. Bạn có thể ghi chép các quy trình tiêu chuẩn (SOP) và thông tin về nhà cung cấp trong Tài liệu, quản lý việc thực thi trong Công việc, lưu trữ và tra cứu các quyết định trong Knowledge, và theo dõi hiệu suất trong Bảng điều khiển. Sau đó, tích hợp AI để tóm tắt các cập nhật, phát hiện rủi ro và biến các thông tin chi tiết thành các bước tiếp theo ngay trong cùng một không gian làm việc.

Nếu chuỗi cung ứng của bạn phức tạp, công cụ của bạn cũng cần phải mạnh mẽ tương ứng. Sử dụng nó trên ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Tự động hóa truyền thống tuân theo các quy tắc cố định, được lập trình sẵn, trong khi AI học hỏi từ dữ liệu để đưa ra các quyết định linh hoạt, thích ứng với thông tin mới và điều kiện thay đổi.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) nâng cao khả năng lập kế hoạch và dự báo chuỗi cung ứng bằng cách tích hợp dữ liệu nội bộ như doanh số, hàng tồn kho và thời gian giao hàng với các tín hiệu bên ngoài như thời tiết, chương trình khuyến mãi và biến động thị trường. Điều này cho phép dự báo nhu cầu chính xác hơn, mô phỏng nhanh các kịch bản và đưa ra các khuyến nghị gần như theo thời gian thực cho các hành động như đặt hàng lại, điều chỉnh hàng dự trữ an toàn, cũng như thay đổi sản xuất hoặc lộ trình.

Không, AI là một công cụ hỗ trợ trí tuệ con người bằng cách xử lý phân tích dữ liệu quy mô lớn, giúp các nhà quản lý có thêm thời gian để tập trung vào các mối quan hệ chiến lược, giải quyết vấn đề sáng tạo và quản lý các trường hợp ngoại lệ.

Các công cụ phân tích tiêu chuẩn chỉ cho bạn biết những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong khi phần mềm chuỗi cung ứng AI dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai và đề xuất phương án hành động tối ưu.