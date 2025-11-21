Cách tự động hóa quản lý kho hàng bằng AI để nâng cao độ chính xác

Quản lý kho hàng cơ bản là việc phải đối mặt với cùng một vấn đề lặp đi lặp lại!

Các sản phẩm bán chạy nhất của bạn đang hết hàng trong khi các mục bán chậm lại tích tụ trong lưu trữ. Việc kiểm kê thủ công mất rất nhiều thời gian và vẫn bỏ sót các sai sót.

Trí tuệ nhân tạo xử lý các công việc lặp đi lặp lại đồng thời phát hiện các mẫu mà con người có thể bỏ qua. Nó đang theo dõi tồn kho theo thời gian thực, dự đoán sự thay đổi nhu cầu trong tương lai và cảnh báo các bất thường cho thấy vấn đề.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa quản lý kho hàng bằng AI, cũng như cách ClickUp tối ưu hóa toàn bộ quy trình. 🤩

Tại sao quản lý kho truyền thống không đáp ứng được yêu cầu?

Các phương pháp quản lý kho truyền thống từng có thời kỳ hoàng kim, nhưng giờ đây chúng không còn theo kịp xu hướng. Dưới đây là lý do tại sao chúng không còn hiệu quả. 👇

Mục nhập thủ công là một công việc tốn thời gian và dễ dẫn đến lỗi. Nhóm của bạn phải dành hàng giờ để cập nhật bảng tính thay vì tập trung vào các hoạt động giúp phát triển kinh doanh.

Bạn đang đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu của ngày hôm qua vì vì phần mềm quản lý kho truyền thống không thể cung cấp cho bạn hiển thị thời gian thực về tình trạng tồn kho của bạn.

Sự phát triển gặp phải rào cản nhanh chóng; những gì hiệu quả trong công việc quản lý vài trăm sản phẩm hoàn toàn không còn phù hợp khi phải đối phó với hàng nghìn SKU.

Hệ thống của bạn không tương tác với nhau , vì vậy bạn phải chuyển dữ liệu giữa hệ thống POS, cửa hàng trực tuyến và phần mềm tài khoản một cách thủ công.

Việc thu được những thông tin có giá trị gần như là không thể khi các công cụ báo cáo của bạn không thể phân tích sâu hơn ngoài số lượng hàng tồn kho cơ bản và lịch sử di chuyển hàng hóa.

Dự báo trở thành việc đoán mò khi bạn đang làm công việc với các công cụ cơ bản không thể phân tích khi bạn đang làm công việc với các công cụ cơ bản không thể phân tích các chỉ số hiệu suất chuỗi cung ứng (KPIs) hoặc dự đoán sự thay đổi nhu cầu một cách hiệu quả.

Tuân thủ quy định trở thành một vấn đề nan giải, đặc biệt khi các kiểm toán viên yêu cầu các bằng chứng tài liệu rõ ràng mà các hệ thống thủ công khó có thể là nhà cung cấp một cách đáng tin cậy​​​​​​​​​​​​​​​​

⭐ Tính năng mẫu Dễ dàng đang theo dõi mức tồn kho, việc bổ sung hàng và lịch sử đơn đặt hàng với mẫu Quản lý Kho hàng ClickUp. Với AI tích hợp sẵn, bạn có thể tạo cảnh báo tồn kho thấp ngay lập tức, tóm tắt các cập nhật trên các công việc và nhận câu trả lời nhanh về những mặt hàng đang bán chạy (hoặc không bán được). Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quản lý kho hàng với mẫu quản lý kho ClickUp.

Lợi ích của AI trong quản lý kho hàng

Dưới đây là cách sử dụng AI trong quản lý kho hàng giúp nâng cao độ chính xác của dự báo, tăng tốc quá trình ra quyết định và giúp bạn duy trì sự gọn nhẹ mà không mất kiểm soát. 📄

Dự báo thông minh: Bạn có thể dự đoán chính xác số lượng áo khoác mùa đông cần đơn đặt hàng vào tháng 7 bằng cách phân tích mô hình thời tiết, dữ liệu bán hàng lịch sử và xu hướng thị trường 📊

Đặt hàng tự động: Hệ thống đặt hàng tự động giúp tránh tình trạng thiếu hàng và tồn kho quá mức bằng cách đặt đơn đặt hàng vào thời điểm tối ưu dựa trên mô hình tiêu thụ thực tế 🔄

Phân phối thông minh: Tối ưu hóa theo thời gian thực giúp cân bằng hàng tồn kho giữa các địa điểm, đảm bảo các cửa hàng có lượng khách hàng cao luôn có đủ hàng trong khi các địa điểm ít khách hàng hơn không bị ứ đọng vốn không cần thiết 📍

Tiết kiệm chi phí: Quyết định mua hàng thông minh giúp loại bỏ lãng phí từ hàng tồn kho hết hạn và giảm đáng kể chi phí lưu kho 💰

Thông tin về nhà cung cấp: Theo dõi liên tục hiệu suất của nhà cung cấp giúp xác định các đối tác đáng tin cậy nhất về thời gian giao hàng, chất lượng và giá cả 🚚

Khách hàng hài lòng: Sự hài lòng của khách hàng được nâng cao khi sản phẩm luôn có sẵn thay vì khách hàng phải đối mặt với thông báo "hết hàng" đáng thất vọng 📱​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Bạn có biết? Khoảng 8,3% sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ luôn trong tình trạng hết hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Điều đó có nghĩa là một khách hàng muốn mua 10 món hàng chỉ có dưới 50% cơ hội tìm thấy tất cả chúng trong một lần mua sắm.

Cách AI tự động hóa các quy trình quản lý kho khóa

Khi kết hợp quy trình quản lý kho với trí tuệ của ClickUp, hệ thống kho của bạn gần như tự động quản lý.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức công việc của điều này trong thực tế thông qua các tính năng của phần mềm quản lý kho. 👀

Dự báo nhu cầu

Bạn còn nhớ khi dự báo chỉ đơn giản là xem lại số của năm trước và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp? Thời kỳ đó đã qua.

Trí tuệ nhân tạo hiện đại phân tích lịch sử bán hàng, xu hướng theo mùa và xu hướng thị trường của bạn để dự đoán chính xác những gì khách hàng tùy chỉnh sẽ cần trong ba tháng tới.

Hãy nghĩ đến một nhà bán lẻ đồ thể thao. AI có thể nhận ra rằng giày leo núi luôn tăng đột biến vào tháng 3 (mùa lập kế hoạch xuân), giảm vào tháng 6 (quá nóng), rồi lại tăng mạnh vào tháng 9 (mùa phiêu lưu thu). Nó cũng nhận thấy rằng áo khoác chống mưa bán khác nhau ở Seattle so với Phoenix. Những thông tin này biến phỏng đoán thành chiến lược.

Tổng hợp xu hướng nhu cầu bằng ClickUp Brain để phát hiện sớm các mẫu và rủi ro

ClickUp Brain trở thành đối tác dự báo của bạn tại đây.

Bạn có thể đặt câu hỏi như ‘Những danh mục sản phẩm bán chạy nhất của chúng ta trong quý vừa qua là gì?’ hoặc ‘Những sản phẩm nào thường tăng đột biến trong mùa tựu trường?’ Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu, nhận diện xu hướng và trình bày thông tin dưới dạng ngôn ngữ dễ hiểu.

Khi bạn đã biết trước những gì sắp xảy ra, ClickUp Tự động hóa sẽ biến kiến thức đó thành hành động.

Kích hoạt các công việc mua hàng bằng ClickUp tự động hóa dựa trên các đỉnh dự báo

Cài đặt quy tắc tạo công việc mua hàng khi dự báo nhu cầu đạt đến các ngưỡng cụ thể.

Giả sử AI của bạn dự đoán doanh số bán hàng dụng cụ cắm trại sẽ tăng 40% vào tháng 5. Ngay lập tức, các công việc mua hàng sẽ tự động xuất hiện vào tháng 3, cho phép nhóm của bạn có hai tháng để đảm bảo nguồn hàng.

📮 ClickUp Insight: 34% nhân viên cho biết rào cản lớn nhất đối với tự động hóa là sự không chắc chắn về việc chọn công cụ nào. Mặc dù nhiều người muốn công việc hiệu quả hơn, họ lại bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn và thiếu tự tin để thực hiện bước đầu tiên. 😓 ClickUp loại bỏ sự phức tạp này bằng cách cung cấp các Trợ lý AI trực quan, thân thiện với người dùng, có thể tự động hóa công việc của bạn trên một nền tảng duy nhất — không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Với các tính năng như ClickUp Brain, trợ lý AI của chúng tôi, và các trợ lý AI tùy chỉnh, các nhóm có thể tự động hóa quy trình, lập kế hoạch, ưu tiên và thực hiện các công việc mà không cần kiến thức kỹ thuật nâng cao hoặc quá tải công cụ. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations, dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc tổng thể.

Quản lý đặt hàng lại

AI loại bỏ các tình huống thiếu hàng bằng cách đang theo dõi mức tồn kho, tốc độ bán hàng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp cùng lúc. Nó biết khi nào cần đặt hàng lại trước khi bạn làm việc cần làm.

Dưới đây là một tình huống: Hệ thống AI của bạn phát hiện ra rằng tai nghe không dây đang bán chạy hơn 15% so với bình thường, và bạn có thời gian giao hàng từ nhà cung cấp là 3 tuần. Tính toán rất đơn giản—đặt hàng ngay bây giờ, hoặc đối mặt với tình trạng kệ hàng trống trong hai tuần.

Tạo công việc đặt hàng tự động bằng ClickUp Tự động hóa khi lượng hàng tồn kho giảm

ClickUp Tự động hóa trở thành hệ thống cảnh báo sớm của bạn.

Khi số lượng tai nghe trong kho giảm xuống dưới 25 đơn vị, hệ thống sẽ tự động tạo công việc ‘Đặt hàng ngay’, giao cho quản lý mua hàng và gắn thẻ địa điểm kho.

Muốn có chiến lược trong việc đặt hàng lại?

Tạo kế hoạch đặt hàng lại bằng ClickUp Brain

Hỏi ClickUp Brain để nhận đề xuất dựa trên mô hình bán hàng thực tế của bạn.

Ví dụ: “Chúng ta nên ưu tiên kích thước nào cho đơn đặt hàng giày tiếp theo?” Trợ lý AI có thể đề xuất tăng lượng đặt hàng cho kích thước 9 (sản phẩm bán chạy nhất) đồng thời giảm lượng đặt hàng cho kích thước 13 (sản phẩm bán chậm).

Nhận các bản tóm tắt và cập nhật nhanh hơn với tính năng tóm tắt bằng AI trong bảng điều khiển ClickUp.

Để có cái nhìn tổng quan, hãy tạo một bảng điều khiển ClickUp hiển thị mức tồn kho, điểm đặt hàng lại và các lô hàng sắp đến trong một chế độ xem duy nhất. Nhóm của bạn có thể phát hiện vấn đề ngay lập tức và đưa ra quyết định dựa trên các chỉ số tồn kho thời gian thực trong bảng điều khiển chuỗi cung ứng.

📖 Xem thêm: Cách tạo và quản lý bảng tính kho hàng trong Excel

Xử lý đơn đặt hàng

Được phê duyệt cho việc đặt hàng lại là một chuyện. Việc thực sự tạo và gửi đơn đặt hàng? Đó là lúc mọi thứ thường trở nên phức tạp.

AI tối ưu hóa toàn bộ quy trình này bằng cách học từ các mẫu mua hàng của bạn và tự động hóa các thủ tục giấy tờ. Nó biết các nhà cung cấp mà bạn sử dụng cho các sản phẩm cụ thể, số lượng đơn đặt hàng thông thường và các điều khoản tiêu chuẩn.

Trong ClickUp, điều này được thể hiện qua các quy trình làm việc liền mạch.

Khi một quản lý phê duyệt yêu cầu đặt hàng lại, các Trợ lý AI trong ClickUp có thể ngay lập tức thay bạn thực hiện. Nó tạo ra một công việc đơn đặt hàng, giao cho người phù hợp và đưa vào danh sách công việc 'Đơn đặt hàng đang chờ xử lý' của bạn.

Tạo đơn đặt hàng (PO) và email ngay lập tức bằng ClickUp Brain

Khi cần soạn email cho nhà cung cấp, ClickUp Brain có thể hiển thị ba đơn đặt hàng gần nhất với nhà cung cấp đó, sao chép các chi tiết liên quan và viết một tin nhắn chuyên nghiệp chỉ trong vài giây.

Nó nắm rõ số lượng đặt hàng thông thường, ngày giao hàng ưa thích và điều khoản tiêu chuẩn của bạn. Việc lập đơn đặt hàng (PO) trở thành một công việc chỉ mất 30 giây thay vì một quá trình kéo dài 30 phút.

🧠 Thực tế thú vị: Đôi khi hệ thống báo cáo rằng một mặt hàng có sẵn trong kho, nhưng thực tế nó không có trên kệ. Điều này được gọi là hàng tồn kho ảo, thường xảy ra do trộm cắp, mất mát hoặc lỗi đang theo dõi.

Chuyển kho

Hãy tưởng tượng hai cửa hàng trong chuỗi cửa hàng của bạn: cửa hàng ở trung tâm thành phố tràn ngập áo khoác mùa đông vào tháng Hai, trong khi cửa hàng ở khu vực núi đã hoàn thành. Hệ thống quản lý kho hàng tự động hóa sẽ phát hiện những sự mất cân bằng này một cách tự động hóa và đề xuất chuyển hàng để tối ưu hóa doanh số bán hàng trên tất cả các địa điểm.

Sự thông minh này đến từ việc phân tích đồng thời các mẫu bán hàng, nhu cầu theo mùa và xu hướng địa phương. Có thể cửa hàng trung tâm thành phố đã đơn đặt hàng quá nhiều áo khoác lớn, nhưng cửa hàng ở vùng núi lại không thể duy trì đủ số lượng áo khoác lớn trong kho.

Phần mềm quản lý kho hàng bằng AI kết nối các yếu tố đó.

ClickUp Tự động hóa áp dụng những thông tin này ngay lập tức.

Khi Kho A đạt 150% mục tiêu tồn kho và Kho B giảm xuống dưới 40%, các công việc chuyển hàng sẽ tự động xuất hiện cho nhóm logistics của bạn. Hệ thống tính toán số lượng tối ưu và thậm chí đề xuất các mục cần ưu tiên dựa trên tốc độ tiêu thụ.

Đối với các quyết định chuyển giao phức tạp, ClickUp Brain cung cấp các đề xuất chi tiết.

Nhận đề xuất chuyển giao được hỗ trợ bởi AI thông qua ClickUp Brain

Hỏi các câu hỏi như ‘Chúng ta nên chuyển những gì từ Dallas đến Austin trong tuần này?’ Hệ thống sẽ xem xét xu hướng bán hàng, các chương trình khuyến mãi sắp tới, dữ liệu lịch sử và các yếu tố mùa vụ để đề xuất các sản phẩm cụ thể và số lượng tương ứng.

Ngoài ra, nó có thể đề xuất chuyển váy mùa hè từ miền Bắc xuống miền Nam vào tháng 8, hoặc chuyển đồ leo núi từ cửa hàng thành thị sang cửa hàng ngoại ô trước mùa xuân.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt cảnh báo cho dữ liệu "gần như sai", không chỉ lỗi. AI có thể phát hiện những vấn đề không phải là lỗi kỹ thuật nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, như giá chênh lệch $10 hoặc số lượng hàng tồn kho trông bình thường nhưng không thay đổi trong nhiều tuần. Những tín hiệu này thường bị bỏ qua cho đến khi chúng trở nên tốn kém.

Quản lý SKU

Mọi doanh nghiệp kinh doanh đều gặp phải vấn đề tương tự: danh mục sản phẩm ngày càng phình to theo thời gian.

Phân tích SKU thông minh xem xét tốc độ bán hàng, biên lợi nhuận, chi phí lưu trữ và mô hình mùa vụ để phân loại toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn. Các sản phẩm bán chạy được ưu tiên xử lý. Hàng tồn kho không bán được được đánh dấu để thanh lý. Các mục mùa vụ được phân loại đúng cách để đưa ra quyết định về thời điểm.

ClickUp Brain biến phân tích này thành một cuộc hội thoại. Hãy đặt câu hỏi như ‘Những sản phẩm nào chưa bán được trong sáu tháng?’ hoặc ‘Những SKU nào đang chiếm không gian mà không mang lại lợi nhuận?’

Xác định hàng tồn kho không bán được và ưu tiên dọn dẹp bằng ClickUp Brain

AI cung cấp câu trả lời ngay lập tức kèm theo các đề xuất hành động.

🛠️ Bộ công cụ: Muốn bỏ qua công đoạn thiết lập? Mẫu Quản lý Kho hàng ClickUp đã được xây dựng sẵn với các danh sách, chế độ xem và quy trình làm việc được thiết kế để tối ưu hóa SKU. Bạn sẽ có ngay các tính năng phân loại tự động hóa, đang theo dõi hiệu suất và quy trình dọn dẹp kho hàng ngay từ khi bắt đầu sử dụng. Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa việc đánh giá SKU bằng mẫu quản lý kho ClickUp.

Phối hợp và giao tiếp với nhà cung cấp

Việc theo dõi nhà cung cấp thường trở thành một trò chơi trí nhớ—những gì đã được nói, ai đã được gắn thẻ và những gì đã hoàn thành. Phần mềm quản lý kho tự động hóa giúp loại bỏ sự phức tạp đó và giữ các cập nhật về phía cung ứng ngay tại nơi diễn ra công việc quản lý kho của bạn.

Trong ClickUp Chat, mỗi không gian, thư mục và danh sách công việc đều có kênh riêng. Điều đó có nghĩa là các cuộc hội thoại với nhà cung cấp, cập nhật về việc đặt hàng lại và phê duyệt đơn đặt hàng đều được lưu trữ chính xác tại nơi các công việc và dòng thời gian được quản lý.

Nếu bạn đã vắng mặt hoặc bỏ lỡ một chủ đề, ClickUp AI CatchUp sẽ tóm tắt mọi thứ cho bạn. Bạn sẽ nhận được cái nhìn tổng quan nhanh về những gì đã được thảo luận, các vấn đề còn mở và các cập nhật cần hành động.

Sử dụng AI CatchUp trong ClickUp Trò chuyện để cập nhật nhanh chóng các chủ đề với nhà cung cấp

Khi các vấn đề phát sinh và ai đó quên chuyển một tin nhắn thành công việc (điều này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta thừa nhận), Tạo công việc bằng AI sẽ xử lý. Chỉ cần nhấp chuột một lần, AI sẽ tạo công việc dựa trên toàn bộ cuộc hội thoại làm bối cảnh — mô tả, người được giao và tất cả các thông tin liên quan.

Bạn thậm chí không cần phải rời khỏi chủ đề.

Chuyển đổi tin nhắn từ nhà cung cấp thành các công việc chi tiết bằng tính năng Tạo tác vụ AI trong ClickUp Trò chuyện

Để chủ động hơn, bạn có thể sử dụng ClickUp Agents để hỗ trợ bạn trong việc này. Ví dụ, bạn có thể giao cho một agent theo dõi kênh quản lý kho hàng để phát hiện các đề cập về việc chậm trễ giao hàng và tự động tạo các bước theo dõi nếu không có hành động nào được thực hiện trong vòng 24 giờ.

Hoặc cấu hình hệ thống để tự động đăng báo cáo tóm tắt hàng tuần về hoạt động của nhà cung cấp, đơn đặt hàng đang mở và các vấn đề cần lưu ý—không cần theo dõi liên tục, không cần quản lý chi tiết.

Tự động đăng cập nhật nhà cung cấp hàng tuần với ClickUp Autopilot Agents

📖 Xem thêm: Cách tạo hệ thống quản lý kho hàng

Các trường hợp ứng dụng theo ngành

Bạn đang thắc mắc tất cả những điều này sẽ diễn ra như thế nào trong lĩnh vực của bạn? Dưới đây là cái nhìn nhanh về cách các ngành công nghiệp khác nhau đang sử dụng AI để hỗ trợ tối ưu hóa kho hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh. 📈

Bán lẻ

Tối ưu hóa hàng dễ hỏng giúp các cửa hàng tạp hóa luôn có đủ hàng tươi sống trong khi giảm thiểu lãng phí từ các mục hết hạn.

Phân tích xu hướng giúp xác định sớm các sản phẩm hot để bạn có thể tận dụng đợt tăng đột biến về nhu cầu trước khi đối thủ cạnh tranh nhận ra.

Cân bằng đa địa điểm đảm bảo các mục bán chạy nhất luôn có sẵn tại các địa điểm có lưu lượng khách hàng cao, trong khi các địa điểm có lưu lượng thấp không bị tồn kho quá mức.

Ví dụ thực tế: Cách ClickUp tự động hóa giúp Shipt duy trì luồng hàng tồn kho (và luồng quy trình làm việc). Shipt là dịch vụ giao hàng trong ngày, cung cấp mọi thứ từ thực phẩm đến các mặt hàng thiết yếu cho hàng triệu người mua sắm trên khắp Hoa Kỳ. Đằng sau hậu trường, nhóm Nền tảng Dữ liệu của họ xử lý một luồng yêu cầu liên tục — từ bảng điều khiển, trích xuất dữ liệu đến sửa chữa hệ thống. Trước khi sử dụng ClickUp, tất cả công việc đó được phân tán trên các biểu mẫu, chủ đề tin nhắn Slack và các bảng tính ngẫu nhiên, khiến việc đang theo dõi hoặc ưu tiên trở nên gần như bất khả thi. Nhưng nhóm cần một nền tảng đáng tin cậy để tập trung tất cả các yêu cầu vào một nơi duy nhất, và các quy trình tự động hóa đã tiếp quản các công việc lặp đi lặp lại—gán thẻ, định tuyến, phân công và đảm bảo mọi yêu cầu được xử lý liên tục. Bỗng nhiên, họ không còn phải truy tìm thông tin bối cảnh hay đào sâu tìm kiếm chi tiết thiếu sót. Luồng công việc trôi chảy, giao tiếp được cải thiện và một phần lớn công việc phối hợp thủ công đơn giản biến mất. Khả năng theo dõi hoạt động của chúng tôi một cách chặt chẽ và rõ ràng như vậy đã thay đổi cách chúng tôi quản lý chiến lược - chúng tôi có thể hỗ trợ các yêu cầu của mình bằng dữ liệu và đảm bảo các quyết định được đưa ra được ưu tiên đúng cách. Khả năng theo dõi hoạt động của chúng tôi một cách chặt chẽ và rõ ràng như vậy đã thay đổi cách chúng tôi quản lý chiến lược - chúng tôi có thể hỗ trợ các yêu cầu của mình bằng dữ liệu và đảm bảo các quyết định được đưa ra được ưu tiên đúng cách.

Sản xuất

Kế hoạch nguyên vật liệu giúp tránh tình trạng ngừng sản xuất bằng cách duy trì mức tồn kho tối ưu của các thành phần quan trọng.

Đang theo dõi tiến độ sản xuất tối ưu hóa luồng sản xuất và giảm chi phí lưu kho trong suốt quá trình sản xuất.

Tích hợp kiểm soát chất lượng tự động điều chỉnh kho hàng dựa trên tỷ lệ lỗi và yêu cầu sửa chữa.

Mua sắm được hỗ trợ bởi AI tạo sinh tạo đơn đặt hàng, đàm phán điều khoản hợp đồng và xác định nhà cung cấp thay thế khi xảy ra gián đoạn.

⭐️ Thông báo ngành: UBTECH vừa gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực robot hình người với mẫu Walker S1 mới – một robot được thiết kế không chỉ để trưng bày mà còn cho công việc công nghiệp thực tế. Được phát triển cùng các đối tác như BYD, Audi, Geely, Foxconn và SF Express, Walker S1 đã chứng minh khả năng của mình: UBTECH đã công bố video ghi lại cảnh robot này mang vác một tải trọng 16,3 kg (36 lb) trong khi đi bộ thoải mái trên máy chạy bộ, không hề chậm lại. Với tầm nhìn 360°, tay cảm biến xúc giác và trí tuệ nhân tạo cho phép xử lý các công việc phức tạp, nhiều bước, đây không phải là robot demo—nó đã sẵn sàng cho nhà máy. Thực tế, dòng Walker đã được triển khai tại các địa điểm như Nhà máy Thông minh 5G của Zeekr và nhà máy Qingdao của FAW-Volkswagen, thực hiện các công việc sản xuất đòi hỏi khắt khe với sự cân bằng và phối hợp của một công nhân lành nghề.

Y tế

Quản lý thuốc quan trọng đảm bảo các loại thuốc cứu mạng không bao giờ hết hàng trong khi quản lý các hạn sử dụng nghiêm ngặt.

Đang theo dõi thiết bị y tế duy trì mức tồn kho tối ưu của dụng cụ phẫu thuật và thiết bị chẩn đoán trên các khoa.

Tuân thủ quy định tự động đang theo dõi số lô, ngày hết hạn và thông tin thu hồi sản phẩm để đáp ứng yêu cầu kiểm toán.

Sẵn sàng ứng phó khẩn cấp đảm bảo có đủ nguồn cung cấp cho các đợt tăng đột biến về số lượng bệnh nhân hoặc các tình huống khẩn cấp y tế.

📣 Lợi thế của ClickUp: Nếu bạn là một nhóm chỉ có một người tự quản lý hoạt động kho hàng, bạn cần một ứng dụng AI toàn diện có thể hỗ trợ bạn trong mọi khía cạnh, và chúng tôi có chính xác thứ bạn cần! Với tích hợp sâu rộng trên các bảng tính, biểu mẫu đặt hàng, email và lịch, ClickUp Brain MAX tập hợp tất cả dữ liệu kho hàng của bạn vào một bảng điều khiển thống nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng ghi lại hàng mới, cập nhật số lượng hoặc thiết lập cảnh báo kho hàng thấp mà không cần dùng tay. Sử dụng nhiều mô hình AI hàng đầu, Brain MAX có thể phân tích xu hướng bán hàng, dự báo nhu cầu và thậm chí đề xuất thời điểm đặt hàng tối ưu — giúp bạn tránh tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho quá mức. Nó tự động hóa việc đang theo dõi định kỳ, tổ chức giao tiếp với nhà cung cấp và duy trì quy trình quản lý kho hàng của bạn một cách có tổ chức, giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh thay vì bị cuốn vào những công việc thủ công tốn thời gian.

Thực phẩm và đồ uống

Tối ưu hóa độ tươi ngon cân bằng mức tồn kho với thời hạn sử dụng để giảm thiểu hư hỏng và tối đa hóa lợi nhuận.

Tích hợp lập kế hoạch thực đơn điều chỉnh đơn đặt hàng nguyên liệu dựa trên sự thay đổi thực đơn theo mùa và sở thích tùy chỉnh của khách hàng.

Quản lý chuỗi lạnh theo dõi các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong suốt chuỗi cung ứng để ngăn ngừa hư hỏng.

Giảm thiểu lãng phí xác định các mẫu lãng phí thực phẩm để tối ưu hóa kích thước phần ăn và tần suất đơn đặt hàng.

🔍 Bạn có biết? Khi có sự thay đổi nhỏ trong nhu cầu của khách hàng tác động đến chuỗi cung ứng, nó thường kích hoạt những thay đổi lớn hơn nhiều ở phía trên. Các nhà sản xuất phản ứng quá mức, các nhà phân phối đặt hàng quá nhiều, và toàn bộ hệ thống tích tụ hàng tồn kho. Đây là hiệu ứng "bullwhip", và nó thường xuất phát từ việc giao tiếp kém và phỏng đoán.

Ô tô

Tính sẵn có của linh kiện đảm bảo các linh kiện cần thiết luôn có sẵn trong kho cho cả bảo trì định kỳ và sửa chữa khẩn cấp.

Điều chỉnh theo mùa dự đoán nhu cầu cho các mục như lốp xe, ắc quy và bộ lọc không khí dựa trên các mẫu thời tiết.

Đang theo dõi mô hình xe quản lý kho phụ tùng cho các thương hiệu, mô hình và năm sản xuất khác nhau mà không cần đầu tư quá nhiều vốn.

Quản lý bảo hành phối hợp tính sẵn có của linh kiện với các yêu cầu bảo hành và lịch trình dịch vụ.

Thương mại điện tử

Tối ưu hóa kho hàng phân phối hàng tồn kho giữa các trung tâm hoàn thiện đơn hàng để giảm thiểu chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng.

Dự đoán hàng trả lại dự đoán số lượng hàng trả lại và tối ưu hóa mức tồn kho tương ứng.

Kế hoạch cho mùa cao điểm chuẩn bị cho các đợt cao điểm trong mùa lễ và các sự kiện khuyến mãi với dự báo nhu cầu chính xác.

Quản lý kho hàng xuyên biên giới quản lý mức tồn kho quốc tế đồng thời xem xét các yếu tố như thuế tùy chỉnh, phí nhập khẩu và chậm trễ vận chuyển.

🔍 Bạn có biết? Thay vì đóng cửa cửa hàng một lần mỗi năm để thực hiện kiểm kê hàng tồn kho lớn, các nhóm có thể làm việc cần làm là thực hiện các kiểm tra nhỏ, định kỳ thông qua phương pháp kiểm kê theo chu kỳ. Phương pháp này giúp phát hiện sớm các vấn đề, duy trì độ chính xác của dữ liệu hàng tồn kho và không làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày.

Tự động hóa việc đặt hàng lại và quản lý kho với ClickUp

Khi mọi quy trình quản lý kho hàng đều phụ thuộc vào việc ai đó nhớ cập nhật bảng tính, trả lời tin nhắn hoặc sửa lỗi trước khi nó trở nên nghiêm trọng, tình trạng kiệt sức sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Nhưng AI giảm bớt gánh nặng đó.

Khi bạn thực hiện các quy trình này trong ClickUp, mọi thứ bắt đầu trở nên trơn tru. Bạn biến các cuộc hội thoại thành công việc, đồng bộ cập nhật theo thời gian thực và để AI xử lý những công việc nặng nhọc thay cho bạn.

Tất cả những điều đó giúp giảm thiểu trễ hẹn, dữ liệu kho hàng chính xác hơn và giảm bớt áp lực vận hành đáng kể. 😓

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, AI có thể quản lý kho hàng bằng cách tự động hóa các quy trình như dự báo nhu cầu, đang theo dõi thời gian thực và bổ sung hàng tồn kho. Hệ thống AI phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử và các yếu tố bên ngoài để tối ưu hóa mức tồn kho, giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Quản lý kho hàng có thể được tự động hóa hoàn toàn bằng công nghệ AI. Tự động hóa bao gồm các công việc như theo dõi mức tồn kho, dự đoán nhu cầu và kích hoạt đặt hàng lại khi tồn kho xuống thấp. Điều này giúp giảm bớt nỗ lực thủ công, giảm thiểu rủi ro tồn kho quá mức hoặc thiếu hụt hàng hóa, và đảm bảo hoạt động trơn tru hơn.

Để tạo ra một hệ thống quản lý kho hàng dựa trên AI, hãy bắt đầu bằng việc thu thập và tích hợp dữ liệu liên quan như lịch sử bán hàng và thông tin nhà cung cấp. Áp dụng các mô hình học máy để phân tích dữ liệu này và dự đoán nhu cầu. Cài đặt các quy trình tự động hóa cho các công việc như đặt hàng lại và sử dụng các công cụ như Amazon Rekognition Custom Labels để đang theo dõi kho hàng dựa trên hình ảnh. Theo dõi và cập nhật thường xuyên các mô hình AI của bạn để thích ứng với nhu cầu kinh doanh thay đổi.

Amazon sử dụng AI rộng rãi trong quản lý kho hàng. Công ty áp dụng tự động hóa kho hàng với robot để phân loại và di chuyển hàng hóa, sử dụng dự báo dựa trên AI để dự đoán nhu cầu và tối ưu hóa mức tồn kho, đồng thời tận dụng công nghệ như kính thông minh cho tài xế giao hàng để nâng cao tốc độ và độ chính xác của quá trình giao hàng. Những đổi mới này giúp Amazon tối ưu hóa quy trình quản lý kho và giao hàng, cài đặt tiêu chuẩn ngành về hiệu quả.

Amazon sử dụng AI trong quản lý kho hàng như thế nào?

Amazon sử dụng AI rộng rãi trong quản lý kho hàng. Công ty áp dụng tự động hóa kho hàng với robot để phân loại và di chuyển hàng hóa, sử dụng dự báo dựa trên AI để dự đoán nhu cầu và tối ưu hóa mức tồn kho, đồng thời tận dụng công nghệ như kính thông minh cho tài xế giao hàng để nâng cao tốc độ và độ chính xác của quá trình giao hàng. Những đổi mới này giúp Amazon tối ưu hóa quy trình quản lý kho và giao hàng, cài đặt tiêu chuẩn ngành về hiệu quả.