Notion Tài liệu và ClickUp Tài liệu: Công cụ nào tốt hơn?

Notion từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho các nhóm thường xuyên làm việc trực tiếp trên tài liệu. Tuy nhiên, khi công việc ngày càng trở nên kết nối hơn, một công cụ tài liệu độc lập bắt đầu bộc lộ những giới hạn của mình.

Điều gì sẽ xảy ra khi tài liệu của bạn cần liên kết với các công việc, dòng thời gian và quy trình làm việc thực tế của nhóm? Đó chính là lúc ClickUp Docs phát huy tác dụng.

Bài so sánh Notion Docs và ClickUp Docs này sẽ phân tích một cách khách quan cả hai công cụ, chỉ ra những điểm mạnh của Notion, những điểm vượt trội của ClickUp, và lý do tại sao ngày càng nhiều nhóm đang xem xét lại toàn bộ cách thức thiết lập tài liệu của mình.

So sánh nhanh giữa ClickUp tài liệu và Notion tài liệu

ClickUp Docs và Notion Docs giải quyết các vấn đề khác nhau. ClickUp Docs là lớp tài liệu nằm trong Converged AI Không gian Làm việc, một nền tảng duy nhất và có tính bảo mật cao nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và trí tuệ nhân tạo (AI) cùng tồn tại.

Notion Docs sử dụng trình chỉnh sửa dựa trên khối được thiết kế dành cho các cơ sở kiến thức nội bộ linh hoạt và độc lập. 👀

Sự khác biệt đó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh, từ định dạng cho đến cách nhóm của bạn thực hiện những gì đã được ghi chép.

Tính năng ClickUp Tài liệu Notion Tài liệu Trình chỉnh sửa Văn bản định dạng phong phú với tiêu đề lớn, bảng, khối mã, danh sách kiểm tra, phương tiện nhúng, trang lồng nhau và chỉnh sửa chung theo thời gian thực Dựa trên khối với các khối nội dung kéo và thả, khối đồng bộ, nút chuyển đổi, chú thích và bố cục cột AI ClickUp Brain với tính năng Tìm kiếm kết nối trên toàn không gian làm việc và ứng dụng, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, truy cập đa mô hình ngôn ngữ (LLM) Notion AI với tính năng soạn thảo trực tiếp, tóm tắt trang và hỏi đáp giới hạn trong các trang đã lựa chọn Wiki Các trang lồng nhau, ClickUp Doc Hubs và ClickUp Connected Search được kết nối với ClickUp Spaces, ClickUp thư mục và ClickUp Danh sách công việc Lồng ghép trang không giới hạn, thanh điều hướng bên, đường dẫn điều hướng và liên kết cơ sở dữ liệu quan hệ Hợp tác Bình luận được giao công việc tự động chuyển thành công việc đang theo dõi, đề cập, quyền truy cập chi tiết, kiểm soát quyền truy cập của khách Bình luận trực tiếp, chia sẻ theo trang, mời khách, không gian nhóm và lịch sử phiên bản Liên kết công việc Chèn các công việc đang hoạt động vào tài liệu, chuyển đổi văn bản thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột Tham chiếu các chế độ xem cơ sở dữ liệu bên trong các trang; việc tạo/lập công việc yêu cầu các bước thủ công hoặc công cụ của bên thứ ba

ClickUp Docs là gì?

Tổ chức kiến thức trong ClickUp Docs Chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu dự án với các thành viên trong nhóm bằng ClickUp Docs

ClickUp Docs là trình chỉnh sửa tài liệu tích hợp sẵn trong ClickUp, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và sắp xếp tài liệu trực tiếp trong không gian làm việc của mình. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau và đối mặt với tình trạng "Tool Sprawl", mọi thứ đều được tập trung tại một nơi cùng với các công việc và dự án của bạn.

Với ClickUp Docs, bạn có thể soạn thảo mọi loại tài liệu, từ ghi chú cuộc họp và trang wiki đến quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt dự án. Bạn có thể liên kết tài liệu trực tiếp với các công việc, hợp tác với đồng nghiệp theo thời gian thực, để lại bình luận và thậm chí tạo công việc ngay từ tài liệu bằng cách đánh dấu văn bản.

Các tính năng của ClickUp Tài liệu

Dưới đây là những tính năng giúp ClickUp Docs nổi bật so với các công cụ tài liệu khác.

Tính năng #1: Chỉnh sửa cộng tác thời gian thực

Chỉnh sửa cùng nhau mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau bằng ClickUp Tài liệu

Ai là người lưu cuối cùng? Có ai ghi đè lên phần của tôi không? Đây có phải là phiên bản mới nhất không? ClickUp Tài liệu loại bỏ hoàn toàn những rắc rối đó. Mọi thành viên trong nhóm đều nhìn thấy con trỏ chuột trực tiếp, các chỉnh sửa hiển thị ngay lập tức và các bình luận trực tiếp giúp phản hồi luôn gắn liền chính xác với văn bản mà nó đề cập.

Hãy tưởng tượng: nhóm của bạn đang hoàn thiện bản tóm tắt ra mắt sản phẩm chỉ một giờ trước cuộc gọi với khách hàng. Người viết nội dung đang tinh chỉnh thông điệp, nhà thiết kế đang chèn các tài liệu tham khảo hình ảnh, và người quản lý dự án đang cập nhật dòng thời gian. Tất cả diễn ra đồng thời. Một tài liệu duy nhất, luôn được cập nhật.

Một người dùng chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là sự linh hoạt và cảm giác thực sự "tất cả trong một" mà nó mang lại. Tôi có thể tùy chỉnh quy trình làm việc và chế độ xem để phù hợp với cách làm việc của mình, dù là quản lý danh sách công việc đơn giản hay điều hành một dự án phức tạp hơn. Việc có các công việc, tài liệu, mục tiêu, theo dõi thời gian và tự động hóa tất cả trong một nơi giúp việc duy trì sự tổ chức và hợp tác với người khác trở nên dễ dàng hơn nhiều mà không cần phải liên tục chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Tính năng #2: Tạo công việc trực tiếp từ tài liệu

Chuyển văn bản được đánh dấu thành công việc được theo dõi mà không cần rời khỏi tài liệu ClickUp

Chọn bất kỳ đoạn văn bản nào trong tài liệu và chuyển đổi nó thành công việc ngay lập tức.

Khi một lỗi được phát hiện trong quá trình xem xét hoặc một mục cần thực hiện xuất hiện trong quá trình lập kế hoạch, nó sẽ ngay lập tức trở thành một công việc được theo dõi, kèm theo:

Người được giao nhiệm vụ

Ngày đáo hạn

Mức độ ưu tiên

Liên kết trực tiếp quay lại tài liệu gốc

Tính năng #3: Docs Hub để tập trung kiến thức

Tìm kiếm, truy cập và tin tưởng mọi tài liệu trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Docs Hub

Mọi nhóm cuối cùng đều phải đối mặt với tình trạng tài liệu bị phân tán khắp các thư mục, hộp thư đến và ổ đĩa cá nhân của từng thành viên. ClickUp Docs Hub tập hợp mọi tài liệu trong không gian làm việc của bạn vào một chế độ xem duy nhất có thể tìm kiếm và lọc, với các trang wiki đã được xác minh hiển thị ở đầu chế độ xem, giúp các tài nguyên quan trọng nhất luôn dễ dàng tìm thấy.

Một kỹ sư mới gia nhập nhóm không cần phải nhắn tin cho bốn người để tìm hướng dẫn triển khai. Họ chỉ cần mở Docs Hub, tìm kiếm, và trong vòng chưa đầy một phút, họ đã có thể đọc được phiên bản chính xác và cập nhật nhất.

Tính năng #4: Trang lồng nhau cho tài liệu có cấu trúc

Tổ chức các tài liệu phức tạp thành một cấu trúc gọn gàng, dễ điều hướng trong ClickUp Docs

Một số dự án cần nhiều hơn một tài liệu đơn giản. ClickUp cho phép bạn tạo các trang con lồng nhau bên trong một tài liệu duy nhất, giúp thông tin phức tạp vẫn được sắp xếp có cấu trúc mà không biến thành một trang dài dằng dặc khiến người dùng choáng ngợp.

Ví dụ, một tài liệu lộ trình hàng quý có thể trông như sau:

Trang cha: Chiến lược tổng thể và OKRs

Trang con theo tính năng: Thông số kỹ thuật, tài liệu tham khảo thiết kế, câu hỏi chưa có lời giải

Trang con riêng biệt: Ghi chú của các bên liên quan và trạng thái phê duyệt

Mọi người đều có thể truy cập ngay vào nội dung mình cần mà không phải lục lọi khắp nơi.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Kiểm soát chính xác ai có thể xem, bình luận hoặc chỉnh sửa từng tài liệu trong ClickUp. Công cụ này cho phép bạn cài đặt quyền truy cập cụ thể cho từng tài liệu, dù là quyền xem, quyền bình luận hay quyền chỉnh sửa đầy đủ, đồng thời tạo các liên kết có thể chia sẻ cho đồng nghiệp, khách hoặc người xem công khai một cách độc lập. Quản lý người xem và chỉnh sửa tài liệu ClickUp của bạn với các tùy chọn chia sẻ chi tiết

Tính năng #5: Tích hợp ClickUp Brain

Tăng tốc độ tạo nội dung với ClickUp Brain Sử dụng lệnh gạch chéo cho ClickUp Brain để tạo nội dung nhanh chóng

ClickUp Brain là trợ lý AI hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn và thực sự hiểu rõ nội dung bên trong. Nó phân tích các tài liệu, công việc, bình luận và wiki của bạn, đồng thời cung cấp câu trả lời trực tiếp kèm theo liên kết đến nguồn gốc.

Trong Docs, nó hoạt động như một trợ lý viết và nội dung toàn diện. Nhập ‘/Write with AI’ ở bất kỳ đâu trong tài liệu của bạn và ClickUp Brain sẽ được kích hoạt ngay tại trình chỉnh sửa. Từ lời nhắc đó, bạn có thể:

Viết mô tả cho một dự án, tính năng hoặc chiến dịch từ đầu

Tạo một kế hoạch có cấu trúc với các phần và bước đã được sắp xếp sẵn

Tạo danh sách công việc từ một khối văn bản hoặc ghi chú cuộc họp

Ví dụ, nếu nhóm của bạn vừa kết thúc cuộc họp khởi động và ai đó ghi chú sơ sài vào một tài liệu, Trí tuệ nhân tạo bối cảnh (Contextual AI) có thể biến mớ hỗn độn đó thành một kế hoạch rõ ràng với các công việc sẵn sàng để phân công, chỉ trong vài giây.

Ngoài việc tạo nội dung, ClickUp Brain còn hoạt động như bộ nhớ không gian làm việc của bạn. Hãy hỏi nó những câu như: ‘Khách hàng đã đưa ra phản hồi gì về việc thiết kế lại trang chủ, và những công việc nào đã được tạo ra từ đó?’

Yêu cầu ClickUp Brain tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Nó lấy câu trả lời từ bất kỳ nơi nào chứa thông tin đó, dù đó là một tài liệu, một chủ đề bình luận hay một công việc đã hoàn thành, và dẫn bạn trực tiếp trở lại đó.

Nó còn hoạt động mà không cần bạn phải yêu cầu. Các Super Agents AI của ClickUp tự động thu thập thông tin cập nhật từ các cuộc hội thoại, cuộc họp và các công việc đã hoàn thành để giữ cho tài liệu của bạn luôn được cập nhật, nhờ đó tài liệu luôn chính xác mà không ai cần phải nhớ cập nhật nó.

Cài đặt ClickUp Super Agents để cập nhật tài liệu mà không cần nỗ lực thủ công

Xem video này để tìm hiểu cách tự động hóa việc lập tài liệu trong ClickUp:

Notion Docs là gì?

qua Notion

Notion Docs là trình chỉnh sửa tài liệu được tích hợp sẵn trong Notion. Công cụ này hỗ trợ mọi nhu cầu, từ ghi chú nhanh và tóm tắt cuộc họp đến các trang wiki có cấu trúc, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và tài liệu dự án dài.

Điểm khác biệt về cấu trúc so với hầu hết các công cụ tài liệu khác chính là trình chỉnh sửa dựa trên khối. Mỗi thành phần trên trang, dù là đoạn văn, bảng, hình ảnh, nút chuyển đổi hay cơ sở dữ liệu nhúng, đều là một khối độc lập.

Các khối có thể được kéo, sắp xếp lại và lồng ghép tự do, giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn về cách bố trí trang và nội dung của trang.

Các tính năng của Notion Tài liệu

Hãy cùng xem qua các tính năng nổi bật của tài liệu Notion.

Tính năng #1: Hợp tác thời gian thực với khả năng hiển thị ở cấp độ khối

qua Notion

Khi nhiều người cùng chỉnh sửa một tài liệu, Notion hiển thị chính xác ai đang làm việc trên khối nào theo thời gian thực. Bạn có thể thấy các hình đại diện di chuyển bên cạnh nội dung, chuyển đến vị trí mà ai đó đang chỉnh sửa và để lại bình luận theo ngữ cảnh gắn liền với các phần cụ thể.

Điều này giúp việc xem xét hoặc chỉnh sửa các tài liệu dài trở nên dễ dàng hơn mà không gây trùng lặp công việc hay nhầm lẫn.

📮 Thông tin từ ClickUp: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để xây dựng bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi lại trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tập trung toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án qua Email ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Tài liệu và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt những công việc rườm rà và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Tính năng #2: Cơ sở dữ liệu trong tài liệu

qua Notion

Notion không xem tài liệu và dữ liệu là hai thứ riêng biệt. Bạn có thể chèn một cơ sở dữ liệu ngay vào trong trang và sử dụng nó như một bảng, bảng kanban hoặc lịch.

Ví dụ, một tài liệu ghi chú cuộc họp đơn giản cũng có thể bao gồm một công cụ theo dõi công việc được cập nhật theo thời gian thực.

Tính năng #3: Các nút chuyển đổi tích hợp để thu gọn nội dung

qua Notion VIP

Bạn có thể ẩn các phần bên trong các khối có nút chuyển đổi, mà người đọc chỉ có thể mở rộng khi cần thiết.

Tính năng này rất hiệu quả với các tài liệu dài. Bạn có thể giữ nội dung chính gọn gàng trong khi vẫn có thể thêm các chi tiết, ghi chú hoặc hướng dẫn bổ sung ở phần dưới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập ‘Định nghĩa đã xong’ bằng cách thêm một ô đánh dấu bắt buộc ở cuối mỗi hướng dẫn, yêu cầu một người khác thực hiện các bước và xác nhận. Nếu đồng nghiệp không thể hoàn thành công việc chỉ bằng tài liệu của bạn, thì hướng dẫn đó vẫn chưa hoàn thành, điều này buộc bạn phải chú ý đến những bước ‘ngầm hiểu’ nhỏ nhặt thường bị bỏ qua.

Tính năng #4: Notion AI

qua Notion

Notion AI nằm ngay trong trình chỉnh sửa và hoạt động trên bất kỳ văn bản nào bạn đang viết. Bạn có thể đánh dấu một đoạn văn bản và yêu cầu công cụ này viết lại, rút gọn, mở rộng hoặc thay đổi giọng điệu.

Bạn cũng có thể yêu cầu nó tiếp tục viết, giải thích điều gì đó hoặc sắp xếp lại nội dung thành danh sách hoặc các phần.

So sánh tính năng giữa ClickUp tài liệu và Notion tài liệu

Dưới đây là so sánh giữa hai công cụ về các tính năng quan trọng nhất đối với nhóm của bạn. 👀

Tính năng #1: Hợp tác thời gian thực

Đầu tiên, hãy nói về tính năng hợp tác thời gian thực. Dưới đây là so sánh giữa ClickUp Docs và Notion Docs về khả năng giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ khi chỉnh sửa.

ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs giúp quá trình hợp tác diễn ra mượt mà nhờ tính năng con trỏ trực tiếp, chỉnh sửa tức thì và bình luận trực tiếp được gắn trực tiếp vào văn bản liên quan.

Điểm nổi bật là khả năng hợp tác không chỉ giới hạn trong tài liệu. Bạn có thể gán bình luận, chuyển đổi phản hồi thành các công việc đang được theo dõi kèm theo ngày đáo hạn và người được giao, cũng như @đề cập đồng nghiệp, tất cả đều thực hiện ngay trong tài liệu mà không cần chuyển sang trang khác.

Notion Tài liệu

Notion hiển thị các hình đại diện đang di chuyển bên cạnh các khối nội dung khi người dùng chỉnh sửa, giúp bạn luôn biết ai đang thực hiện công việc ở đâu.

Tính năng bình luận trực tiếp và chia sẻ theo trang của nó rất hữu ích cho việc xem xét các tài liệu dài, và lịch sử phiên bản giúp dễ dàng khôi phục lại các thay đổi nếu có nội dung bị ghi đè.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp Docs giành chiến thắng trong vòng này. Các công cụ hợp tác của nó vượt trội hơn nhờ khả năng biến các bình luận thành công việc có thể thực hiện được, thu hẹp khoảng cách giữa thảo luận và thực thi.

Tính năng #2: Khả năng AI

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét về AI. Các công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào để giúp nhóm của bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn ngay trong các tài liệu?

ClickUp Tài liệu

ClickUp Brain được tích hợp sâu rộng vào toàn bộ không gian làm việc, không chỉ riêng trình chỉnh sửa tài liệu. Nó có thể tìm kiếm trên các tài liệu, công việc, bình luận và ứng dụng tích hợp của bạn để trả lời câu hỏi và hiển thị thông tin từ bất kỳ đâu.

Trong tài liệu, lệnh đơn giản /Write with AI cho phép bạn soạn thảo nội dung, xây dựng kế hoạch có cấu trúc hoặc tạo danh sách công việc từ các ghi chú thô. Các Super Agents AI của ClickUp thậm chí có thể tự động cập nhật tài liệu dựa trên hoạt động trong không gian làm việc của bạn.

Notion Tài liệu

Notion AI xử lý tốt các công việc viết trực tiếp, soạn thảo nội dung, tóm tắt trang và tạo ghi chú cuộc họp kèm theo dấu thời gian và các mục cần thực hiện. Nó có thể tham chiếu các trang Notion khác để mang lại kết quả phù hợp hơn.

Tuy nhiên, các tính năng hỏi đáp và tìm kiếm của nó chỉ giới hạn trong nội dung trang chứ không mở rộng ra toàn bộ không gian làm việc kết nối.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp Docs giành chiến thắng ở hạng mục này. Khả năng chỉ mục và tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc của ClickUp Brain, bao gồm các công việc, bình luận, trò chuyện và tài liệu, mang lại cho nó một lợi thế đáng kể so với phương pháp giới hạn trong phạm vi trang của Notion AI.

Tính năng #3: Tổ chức tài liệu

Bây giờ, hãy cùng xem cách mỗi công cụ xử lý việc cấu trúc và tổ chức tài liệu của bạn trên quy mô lớn.

ClickUp Tài liệu

ClickUp cung cấp các trang con lồng nhau để duy trì cấu trúc của các tài liệu phức tạp mà không cần cuộn trang liên tục, cùng với Docs Hub – một chế độ xem tìm kiếm tập trung cho phép truy cập mọi tài liệu trong không gian làm việc của bạn.

Các tài liệu cũng được gắn với Spaces, Thư mục và Danh sách công việc, do đó chúng luôn nằm gần với công việc mà chúng hỗ trợ.

Notion Tài liệu

Khả năng lồng ghép trang vô hạn của Notion là một trong những điểm mạnh nhất của nó. Các trang có thể được lồng ghép bên trong các trang khác mà không có giới hạn thực sự, và thanh điều hướng bên cạnh với đường dẫn điều hướng giúp việc di chuyển trong một cơ sở kiến thức sâu rộng trở nên dễ dàng.

Cơ sở dữ liệu quan hệ cũng có thể liên kết trực tiếp với các trang wiki, giúp Notion trở thành công cụ đáng tin cậy cho các nhóm đang xây dựng kho lưu trữ kiến thức nội bộ độc lập.

🏆 Kết quả: Điều này phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Notion vượt trội về độ sâu và tính linh hoạt của cơ sở kiến thức. ClickUp lại chiếm ưu thế khi tài liệu cần được kết nối chặt chẽ với công việc của dự án đang diễn ra.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt ‘Ngày hết hạn’ trong thuộc tính hoặc tiêu đề tài liệu để kích hoạt thông báo dọn dẹp định kỳ hàng quý. Nếu tài liệu hết hạn mà không có dấu ‘Đã xem xét’, nó sẽ hiển thị băng rôn ‘Hãy thận trọng’ ở đầu trang, giúp ngăn nhóm của bạn vô tình tuân theo các quy trình tiêu chuẩn (SOP) đã lỗi thời và không còn phù hợp với hệ thống công nghệ hiện tại của bạn.

Tính năng #4: Tích hợp công việc

Cuối cùng, hãy xem mỗi công cụ kết nối tài liệu của bạn với công việc thực tế đang được thực hiện như thế nào.

ClickUp Tài liệu

Bạn có thể đánh dấu bất kỳ văn bản nào trong tài liệu và ngay lập tức chuyển đổi nó thành một công việc được theo dõi, kèm theo người được giao công việc, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên và liên kết trực tiếp quay lại tài liệu gốc.

Các nhiệm vụ ClickUp đang hoạt động cũng có thể được nhúng trực tiếp vào tài liệu, do đó trạng thái mới nhất luôn hiển thị mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Notion Tài liệu

Notion cho phép bạn nhúng các chế độ xem cơ sở dữ liệu vào các trang và tham chiếu dữ liệu dự án, điều này rất hữu ích cho việc theo dõi thông tin.

Tuy nhiên, việc tạo công việc từ nội dung tài liệu đòi hỏi các bước thực hiện thủ công hoặc tích hợp với các công cụ bên thứ ba. Đây là trải nghiệm thiếu liền mạch đối với các nhóm cần tài liệu để thúc đẩy hành động.

🏆 Kết quả: ClickUp Docs giành chiến thắng áp đảo trong cuộc so sánh này. Tính năng chuyển đổi văn bản thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột và nhúng công việc trực tiếp giúp ClickUp Docs trở thành công cụ tài liệu tập trung vào việc thực thi hơn hẳn Notion trong quản lý dự án. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Bạn nên chọn ClickUp tài liệu hay Notion tài liệu?

Nếu nhóm của bạn cần tài liệu thực sự kết nối với cách làm việc của bạn, ClickUp Docs là lựa chọn rõ ràng. Công cụ này vượt trội về hợp tác, AI, tổ chức và tích hợp nhiệm vụ, mang đến cho bạn một không gian làm việc duy nhất nơi các tài liệu thúc đẩy hành động thực tế.

Notion Docs là một công cụ đáng tin cậy để xây dựng các cơ sở kiến thức độc lập đẹp mắt. Tuy nhiên, ngay khi tài liệu của bạn cần kết nối với các công việc, dòng thời gian và quy trình làm việc của nhóm, nó bắt đầu bộc lộ những giới hạn của mình.

Đối với các nhóm muốn ngừng chuyển đổi giữa các công cụ và bắt đầu thực hiện công việc dựa trên một nguồn thông tin duy nhất thực sự, ClickUp đơn giản là giải pháp hoàn chỉnh hơn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Đúng vậy, ClickUp hỗ trợ các trang lồng nhau, Docs Hub và Connected Search, đáp ứng các trường hợp sử dụng wiki cốt lõi như kiến thức tập trung và hệ thống phân cấp trang có tổ chức. Các nhóm phụ thuộc nhiều vào tính năng lồng nhau vô hạn và chế độ xem cơ sở dữ liệu quan hệ của Notion trong các trang wiki nên đánh giá cả hai công cụ trước khi chuyển đổi.

ClickUp Brain cung cấp bối cảnh rộng hơn vì tính năng Tìm kiếm Kết nối (Connected Search) chỉ mục toàn bộ không gian làm việc của bạn — bao gồm tài liệu, tác vụ, bình luận, trò chuyện và các ứng dụng tích hợp — trong khi tính năng Hỏi & Đáp (Q&A) của Notion AI chỉ giới hạn trong nội dung trang. Notion AI hiệu quả cho việc viết trực tiếp và tóm tắt, nhưng các nhóm cần thông tin chi tiết từ AI trên toàn bộ công việc của họ sẽ thấy ClickUp Brain mang lại sự kết nối tốt hơn.

Có, bạn có thể xuất các trang Notion dưới dạng tệp markdown hoặc HTML và chuyển từ Notion sang ClickUp Docs, đồng thời giữ nguyên định dạng và cấu trúc cơ bản. Công cụ nhập của ClickUp hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt để tối ưu hóa các quá trình chuyển đổi quy mô lớn.