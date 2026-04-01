Cách tôi xây dựng cơ sở kiến thức AI trong ClickUp để không phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại

Vài tháng trước, tôi đã có một cuộc hội thoại với một chủ doanh nghiệp mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Anh ấy nói: “Tôi cảm thấy mình như là công cụ tìm kiếm sống của công ty vậy.”

Mọi người đều tìm đến anh ấy để tìm câu trả lời. Anh ấy bị ngập trong email, tin nhắn Slack, tin nhắn WhatsApp, cuộc gọi điện thoại và thậm chí cả những người gõ cửa.

Tôi đã cười vì tôi hiểu chính xác ý anh ấy muốn nói. Tôi cũng từng đảm nhiệm vai trò đó.

Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua hai quy trình làm việc trên ClickUp mà tôi đã xây dựng để giải quyết vấn đề này:

Thiết lập ClickUp Chat + ClickUp Brain phản hồi tự động giúp trả lời các câu hỏi lặp lại dựa trên các cuộc hội thoại trước đây của bạn Một Super Agent chủ động được hỗ trợ bởi ClickUp Docs, giúp trả lời các câu hỏi từ tài liệu quy trình của bạn theo thời gian thực

Cả hai đều được thiết kế để giúp bạn thoát khỏi vai trò “công cụ tìm kiếm con người” và hướng dẫn bạn cách xây dựng cơ sở kiến thức AI trong ClickUp—nơi đầu tiên nhóm của bạn tìm đến để tìm câu trả lời.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên (57%) lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc trong các tài liệu nội bộ hoặc cơ sở kiến thức của công ty. Và khi họ không thể tìm thấy? 1 trong 6 người phải tự tìm cách giải quyết — lục lọi các email cũ, ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình chỉ để ghép nối các thông tin lại với nhau. ClickUp Brain loại bỏ việc tìm kiếm bằng cách cung cấp các câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, lấy từ toàn bộ không gian làm việc của bạn và các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp, để bạn có được những gì mình cần — mà không gặp rắc rối.

Vấn đề thực sự: Kiến thức phân tán và những gián đoạn liên tục

Nếu nhìn rộng hơn, đây không chỉ là vấn đề về giao tiếp. Đây là vấn đề về hệ thống kiến thức.

Mọi câu hỏi đều quan trọng:

“Chúng ta lưu trữ logo của khách hàng ở đâu?”

“Chúng ta nên thiết kế trang nào trước tiên cho một dự án trang web mới?”

“Việc cần làm để đăng tin tuyển dụng này lên Indeed?”

Không có câu hỏi nào trong số này là khó trả lời khi xem xét riêng lẻ. Vấn đề nằm ở việc phải liên tục chuyển đổi ngữ cảnh. Trung bình, những người làm công việc trí óc như bạn và tôi bị gián đoạn cứ sau 2 phút bởi một cuộc họp, email hoặc thông báo.

Mỗi lần bị gián đoạn đều làm gián đoạn đà làm việc của bạn, làm mất tập trung và buộc bạn phải lặp lại những câu trả lời mà bạn đã đưa ra đến mười lần. Và có thể mất hơn 20 phút để chúng ta lấy lại sự tập trung hoàn toàn sau đó.

Hơn nữa, thông tin nằm rải rác khắp nơi, ngoại trừ trong công cụ mà bạn thực sự sử dụng để quản lý công việc.

Một phần của câu chuyện bị chôn vùi trong các email

Một phần khác vẫn bị kẹt trong Slack hoặc WhatsApp

Phần còn lại đang nằm trong sổ tay của ai đó hoặc trong đầu bạn

Vì vậy, ngay cả khi bạn muốn sử dụng AI để hỗ trợ, vẫn không có nguồn thông tin duy nhất để AI học hỏi.

📚 Xem thêm: 10 ví dụ hàng đầu về hệ thống quản lý kiến thức

Giới thiệu về tôi: Giúp các nhóm biến ClickUp thành một hệ thống vận hành thực sự với năng suất ưu tiên quy trình

Tôi là Illia, Chuyên gia được ClickUp chứng nhận và là người sáng lập sProcess, nơi tôi giúp các nhóm biến ClickUp thành một hệ thống thực sự hỗ trợ cách thức hoạt động của kinh doanh họ.

Trong hơn 6 năm qua, tôi đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp triển khai ClickUp cho các quy trình làm việc thực tế — từ việc giao hàng cho khách hàng và quy trình bán hàng đến hoạt động tiếp thị và quản lý nhóm nội bộ.

Trước khi tôi tìm ra cách thiết lập mà tôi chia sẻ trong bài viết này, tôi đã nhận thấy cùng một mô hình lặp lại ở các nhóm (bao gồm cả nhóm của tôi).

Tại sao hầu hết các nhóm đều thất bại trong việc xây dựng cơ sở kiến thức AI

Ai cũng biết AI có thể giúp ích, nhưng không ai triển khai nó một cách đúng đắn.

Chắc hẳn bạn đã nghe nói đến hàng tá công cụ AI:

ChatGPT

Claude

“Mở” cái này, “hỗ trợ” cái kia

Ngoài ra, mọi giải pháp riêng lẻ đang cố gắng tích hợp AI vào sản phẩm của mình để giải quyết vấn đề quản lý kiến thức

👀 Bạn có biết? Gần một nửa số nhân viên (46,5%) buộc phải chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều công cụ AI để hoàn thành một công việc duy nhất.

Khi kinh doanh, quá nhiều lựa chọn có thể dẫn đến tình trạng bế tắc trong việc ra quyết định. Bạn không có thời gian để đánh giá từng công cụ, tích hợp chúng vào quy trình làm việc và đảm bảo bảo mật cho tất cả.

Đó là lý do tại sao hầu hết các nhóm gặp phải hai rào cản:

1. Quá nhiều công cụ, không có hệ thống rõ ràngThay vì đơn giản hóa công việc, AI lại trở thành một lớp phức tạp thêm. Một tab nữa. Một nơi nữa cần kiểm tra. Quá nhiều công cụ AI dẫn đến tình trạng "AI Sprawl" — khi các công cụ, mô hình và nền tảng AI lan rộng một cách hỗn loạn trong tổ chức — mà không có sự giám sát, chiến lược hay ý tưởng rõ ràng về ai đang sử dụng cái gì.

2. Thiếu bối cảnhCác công cụ AI sẽ không hiểu về kinh doanh của bạn trừ khi bạn cung cấp cho chúng bối cảnh có cấu trúc. Và hầu hết các nhóm đều không có điều đó. Nếu kiến thức của bạn bị phân tán, kết quả đầu ra của AI cũng sẽ trở nên mơ hồ và khó tin cậy.

✅ Điều bạn thực sự cần là một hệ thống nơi:

Kiến thức được tập trung tại một nơi

Các cuộc hội thoại diễn ra trong bối cảnh cụ thể

AI có thể nhìn thấy cả hai và kết nối các điểm lại với nhau

Một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Nếu bạn đã quản lý các dự án và quy trình trong ClickUp, bạn không cần phải tích hợp thêm một công cụ khác.

Bộ tính năng AI được ClickUp tuyển chọn và tối ưu hóa — ClickUp Brain, tóm tắt do AI hỗ trợ và Super Agents AI có thể tùy chỉnh — hoạt động trực tiếp trên bối cảnh không gian làm việc thực tế của bạn: ClickUp Công việc, Tài liệu và Trò chuyện.

Vậy nên, thay vì hỏi: “Tôi nên sử dụng công cụ AI nào?”, câu hỏi giờ đây trở thành:

“Làm thế nào để tôi có thể cấu trúc không gian làm việc ClickUp sao cho AI thực sự có thể hỗ trợ nhóm của tôi hàng ngày?”

“Làm thế nào để tôi có thể cấu trúc không gian làm việc ClickUp sao cho AI thực sự có thể hỗ trợ nhóm của tôi hàng ngày?”

Bước đầu tiên là tập hợp kiến thức của bạn vào một nơi duy nhất.

📚 Xem thêm: Ví dụ về quy trình làm việc của AI Super Agent

Cách tôi xây dựng cơ sở kiến thức AI của mình trong ClickUp

Như tôi đã nói trước đó, bạn có hai lựa chọn:

Tính năng phản hồi: Sử dụng ClickUp Brain (trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp) để trả lời các câu hỏi lặp lại ngay trong Sử dụng ClickUp Brain (trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp) để trả lời các câu hỏi lặp lại ngay trong ClickUp Trò chuyện Chủ động: Xây dựng một Super Agent ClickUp được hỗ trợ bởi Xây dựng một Super Agent ClickUp được hỗ trợ bởi ClickUp Docs để trả lời các câu hỏi từ tài liệu công ty của bạn theo thời gian thực

Tùy chọn 1: Hệ thống hỏi đáp phản hồi trong ClickUp Trò chuyện

Nếu bạn muốn tìm cách nhanh nhất để không phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại nữa, đây là nơi tôi sẽ bắt đầu.

Nó không yêu cầu tài liệu hướng dẫn, cũng không cần bạn phải lên kế hoạch trước. Nó chỉ yêu cầu một sự thay đổi nhỏ: Ngừng trả lời câu hỏi ở mọi nơi. Hãy bắt đầu trả lời chúng tại một nơi duy nhất.

Bước 1: Tạo một kênh Hỏi & Đáp riêng cho từng quy trình chính

Hầu hết các nhóm mà tôi tham gia công việc cùng đều trả lời câu hỏi trên năm nền tảng khác nhau:

Email

Slack

WhatsApp

Cuộc họp

Những “lời nhắn nhanh” ngẫu nhiên

Vì vậy, bước đầu tiên rất đơn giản nhưng không thể bỏ qua: Tạo một kênh ClickUp Trò Chuyện cho mỗi quy trình cốt lõi.

📌 Ví dụ:

“Hỏi đáp về phát triển web”

“Hỏi đáp về quy trình tiếp nhận khách hàng”

“Hỏi đáp về quy trình tuyển dụng”

Và sau đó đặt ra một quy tắc rõ ràng: Nếu bạn có câu hỏi về quy trình này, hãy đặt câu hỏi tại đây.

Yếu tố hạn chế đó mang lại hiệu quả hơn bất kỳ công cụ AI nào. Nó trích xuất kiến thức từ các cuộc hội thoại rải rác và đưa nó vào nơi mà nó thực sự có thể được sử dụng.

Bước 2: Trả lời trong các chủ đề thảo luận và để ClickUp Brain ghi nhận bối cảnh

Ở giai đoạn này, vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra.

Bạn vẫn đang trả lời câu hỏi theo cách thủ công—nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: bạn đang trả lời trong các chủ đề thảo luận công khai và có cấu trúc trên ClickUp Trò Chuyện.

📌 Ví dụ:

Ai đó hỏi: "Khi bắt đầu một dự án trang web mới, chúng ta nên thiết kế trang nào trước tiên?" Tôi trả lời trong chủ đề bình luận: "Chúng tôi luôn bắt đầu với trang chủ."

Tôi trả lời trong chủ đề thảo luận: “Chúng tôi luôn bắt đầu từ trang chủ.”

Ai đó hỏi: "Chúng ta lưu trữ logo khách hàng ở đâu?" Tôi trả lời: "Chúng ta lưu trữ tất cả logo khách hàng trong thư mục Assets trên Google Drive."

Tôi trả lời: “Chúng tôi lưu trữ tất cả logo của khách hàng trong thư mục Assets trên Google Drive.”

Tôi trả lời trong chủ đề thảo luận: “Chúng tôi luôn bắt đầu từ trang chủ.”

Tôi trả lời: “Chúng tôi lưu trữ tất cả logo của khách hàng trong thư mục Assets trên Google Drive.”

Mỗi lần tôi trả lời, tôi không chỉ giúp đỡ một người đó. Tôi đang xây dựng một cơ sở kiến thức hỏi đáp bên trong ClickUp.

Trước đây, những câu trả lời đó thường bị chìm vào hộp thư đến hoặc nhật ký trò chuyện. Giờ đây, chúng được lưu trữ trong một kênh nơi ClickUp Brain có thể sử dụng chúng để xây dựng một cơ sở kiến thức AI có thể tìm kiếm trong ClickUp.

Bước 3: Để ClickUp Brain xử lý các câu hỏi lặp lại

Khi bạn đã tích lũy được lịch sử hoạt động trong vài tuần, mọi thứ sẽ thay đổi.

Thay vì hỏi bạn, nhóm của bạn có thể hỏi trực tiếp ClickUp Brain.

Họ vào kênh và sử dụng “Ask AI” hoặc đề cập đến Brain rồi nhập cùng một câu hỏi (ví dụ: “Chúng ta lưu trữ logo khách hàng ở đâu?”)

@đề cập Brain trong kênh Trò chuyện, bình luận hoặc tin nhắn riêng (DM) trên ClickUp để nhận sự hỗ trợ từ AI có khả năng hiểu ngữ cảnh trong công việc của bạn

ClickUp Brain tìm kiếm bối cảnh của kênh đó và trả lời với nội dung như sau:

"Logo của khách hàng được lưu trữ trong thư mục Assets trên Google Drive." "Dưới đây là cuộc hội thoại nơi vấn đề này đã được thảo luận… Câu trả lời rất phù hợp với ngữ cảnh và:

“Logo của khách hàng được lưu trữ trong thư mục Assets trên Google Drive. ”Dưới đây là cuộc hội thoại nơi vấn đề này đã được thảo luận…

Câu trả lời rất phù hợp với ngữ cảnh và:

Dựa trên cách nhóm của bạn làm việc

Sử dụng các quyết định thực tế của bạn

Kèm theo các liên kết quay lại chủ đề gốc

Đó là lý do tại sao tôi gọi nó là một hệ thống phản ứng:

Nhóm đặt câu hỏi

ClickUp AI phản hồi dựa trên ngữ cảnh hiện có

Bạn bị loại khỏi vòng thông tin

Đây là một sự thay đổi đơn giản, nhưng đó là việc cần làm để mang lại hai lợi ích mạnh mẽ:

Giảm thiểu sự gián đoạn : Ít câu hỏi “nhanh gọn” xuất hiện trong hộp thư đến hoặc tin nhắn riêng tư của bạn hơn

Xây dựng cơ sở kiến thức sống động: Mỗi câu trả lời bạn đưa ra đều giúp ClickUp Brain trở nên thông minh hơn cho người dùng tiếp theo

Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh trong kênh trò chuyện bạn chọn khi bạn đề cập đến Brain

Nếu việc cần làm chỉ là cài đặt kênh hỏi đáp chủ động này cho một hoặc hai quy trình quan trọng nhất của mình, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt lớn trong công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, có một giới hạn.

Hệ thống phản ứng chỉ biết những gì đã được hỏi. Điều này có nghĩa là nếu chưa ai hỏi câu hỏi đó, AI của bạn sẽ không có dữ liệu để xử lý.

Đó chính là lúc một hệ thống chủ động phát huy tác dụng.

Tùy chọn 2: Trợ lý AI chủ động được hỗ trợ bởi tài liệu ClickUp

Điểm mấu chốt của hệ thống chủ động này là: Thay vì chờ đợi các câu hỏi và trả lời từng câu một, bạn thiết kế quy trình trước, ghi chép lại, sau đó để Super Agent AI trong ClickUp trả lời các câu hỏi dựa trên tài liệu đó.

Bắt đầu với khung làm việc ClickUp lấy quy trình làm trọng tâm

Mỗi khi tôi xây dựng một quy trình làm việc mới trên ClickUp, tôi tuân theo cái mà tôi gọi là khung làm việc ClickUp lấy quy trình làm trọng tâm.

Trước khi đề cập đến Spaces, Lists hoặc các chế độ xem, tôi sẽ trả lời một câu hỏi đơn giản:

“Hiện tại công việc đang diễn ra như thế nào?”

“Hiện tại công việc đang diễn ra như thế nào?”

Tôi sẽ trình bày quy trình từ đầu đến cuối như một bản đồ:

Các giai đoạn chính là gì?

Ai tham gia vào từng bước?

Chúng ta sử dụng những công cụ hoặc tài nguyên nào?

Việc chuyển giao hoặc sự chậm trễ thường xảy ra ở đâu?

Đối với quy trình tuyển dụng, quy trình này có thể bao gồm các bước như:

Xác định vai trò

Viết mô tả công việc

Đăng tin tuyển dụng trên Indeed

Sàng lọc ứng viên

Tiến hành phỏng vấn

Sau khi đã có bản đồ quy trình, tôi có thể dự đoán các loại câu hỏi mà mọi người sẽ đặt ra khi họ thực hiện quy trình đó.

“Việc cần làm để đăng tin tuyển dụng trên Indeed?”

“Tôi tìm thông tin đăng nhập ở đâu?”

“Chúng ta đang sử dụng tiêu chí nào để chọn lọc ứng viên?”

Thay vì chờ đợi những câu hỏi đó xuất hiện trong trò chuyện, tôi ghi chép sẵn các câu trả lời từ trước.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Bảng trắng để xây dựng bản đồ quy trình nhanh hơn. Trong sơ đồ quy trình của bạn, hãy ghi từng bước dưới dạng một hành động cụ thể (ví dụ: “Viết bản nháp” thay vì “Giai đoạn soạn thảo”). Như vậy, khi hoàn thành việc vẽ sơ đồ quy trình, bạn có thể chuyển các bước đó trực tiếp thành Nhiệm vụ ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột. Hình dung, lập bản đồ và tối ưu hóa các quy trình hoặc luồng công việc một cách hợp tác trên ClickUp Bảng trắng

Tạo tài liệu quy trình mà Super Agent của bạn có thể sử dụng

Đây chính là nơi mà hầu hết mọi người thường làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn cần thiết.

Bạn không cần một quy trình làm việc (SOP) dài 50 trang.

Bạn cần một bộ tài liệu nhỏ nhưng có giá trị cao phản ánh cách công việc thực sự diễn ra.

Ví dụ, trong quy trình phát triển trang web, tôi có thể tạo các tài liệu như:

Quy trình phát triển website: Quy trình làm việc tiêu chuẩn

Cách thêm trang mới vào dự án trang web

Quy trình phản hồi của khách hàng: Dự án trang web

Mỗi tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước, quyết định và các phương pháp hay nhất bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản. Hãy coi chúng như những cẩm nang nội bộ của bạn.

Lưu trữ các chính sách và tài liệu hướng dẫn quan trọng tại một nơi duy nhất, để nhân viên và Super Agents của bạn có thể tìm thấy câu trả lời nhanh chóng với ClickUp Docs

Giờ đây, bạn đã có tài liệu:

Hoạt động ngay tại nơi công việc diễn ra (bên trong ClickUp)

Được viết bằng ngôn ngữ của bạn, dành cho nhóm của bạn

Giải đáp những câu hỏi mà bạn biết là sẽ xuất hiện

Huấn luyện Super Agent trên tài liệu của bạn

Sau khi đã có tài liệu sẵn sàng, bước tiếp theo là cài đặt một Super Agent (Trợ lý AI) trong ClickUp và chỉ định chính xác cách thức hoạt động của nó. Hãy xem Super Agent như một đồng đội AI có thể đảm nhận công việc giống như con người. Trong ClickUp, bạn có thể giao công việc cho Super Agent, đặt câu hỏi cho chúng và thậm chí nhắn tin riêng để nhờ giúp đỡ trong công việc.

ClickUp giúp việc tạo các Super Agents tùy chỉnh trở nên dễ dàng nhờ công cụ tạo agent không cần mã. Bạn có thể trao đổi với công cụ này bằng ngôn ngữ tự nhiên, liệt kê các yêu cầu của mình, và nó sẽ tự động cấu hình agent cho bạn.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Sử dụng nó để:

Tạo một đại lý mới chuyên trách cho một quy trình cụ thể (ví dụ: “Đại lý Hỏi đáp Phát triển Web”) Hãy cung cấp cho nó các hướng dẫn rõ ràng về: Đối tượng mà nó hỗ trợ (nhóm của tôi, vai trò, mức độ kinh nghiệm) Loại câu hỏi mà nó nên trả lời Cách nó nên phản hồi (giọng điệu, mức độ chi tiết, khi nào nên liên kết đến tài liệu đầy đủ) Đối tượng được hỗ trợ (nhóm của tôi, vai trò, mức độ kinh nghiệm) Cơ sở kiến thức này nên trả lời những loại câu hỏi nào Cách trả lời nên như thế nào (giọng điệu, mức độ chi tiết, khi nào nên liên kết đến tài liệu đầy đủ) Đính kèm các tài liệu liên quan làm nguồn kiến thức

Đối tượng được hỗ trợ (nhóm của tôi, vai trò, mức độ kinh nghiệm)

Cơ sở kiến thức này nên trả lời những loại câu hỏi nào

Cách trả lời nên như thế nào (giọng điệu, mức độ chi tiết, khi nào nên liên kết đến tài liệu đầy đủ)

Tạo các Super Agents tùy chỉnh trong ClickUp để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Giờ đây, khi ai đó đặt câu hỏi trong kênh trò chuyện, họ không cần phải gắn thẻ bạn. Họ chỉ cần đăng một tin nhắn như:

“Chúng ta thường thiết kế trang nào trước tiên khi bắt đầu một dự án trang web mới?”

“Chúng ta thường thiết kế trang nào trước tiên khi bắt đầu một dự án trang web mới?”

Super Agent đọc câu hỏi, trích xuất thông tin từ tài liệu và trả lời:

“Chúng tôi thường bắt đầu từ trang chủ. Bạn có thể tìm thấy phân tích chi tiết đầy đủ trong tài liệu ‘Quy trình phát triển website: Quy trình làm việc tiêu chuẩn’.”

“Chúng tôi thường bắt đầu từ trang chủ. Bạn có thể tìm thấy phân tích chi tiết đầy đủ trong tài liệu ‘Quy trình phát triển website: Quy trình làm việc tiêu chuẩn’.”

Thành viên nhóm sẽ nhận được câu trả lời ngắn gọn, kèm theo liên kết đến tài liệu tham khảo nếu họ muốn tìm hiểu thêm bối cảnh.

Sử dụng Answers Agent trong ClickUp để tìm kiếm thông tin theo ngữ cảnh mà không làm phiền đồng nghiệp

Đây chính là lúc hệ thống trở nên chủ động:

Bạn đã suy nghĩ kỹ về quy trình này

Bạn đã ghi chép lại các câu hỏi và câu trả lời quan trọng nhất

Trợ lý ảo sẵn sàng hỗ trợ ngay khi có ai đó đặt câu hỏi — ngay cả khi đó là lần đầu tiên câu hỏi đó được đưa ra

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi xây dựng cơ sở kiến thức AI trong ClickUp, mục tiêu không phải là viết một cuốn bách khoa toàn thư. Mục tiêu là cung cấp cho ClickUp đủ bối cảnh chất lượng cao để nó có thể trả lời trực tiếp các câu hỏi phổ biến nhất và đưa ra các đề xuất thông minh, được hỗ trợ bởi AI cho các câu hỏi còn lại. Khi một câu hỏi thực sự mới xuất hiện, bạn vẫn có thể: Hãy bắt tay vào và tự mình trả lời câu hỏi này

Quyết định xem có nên thêm vào tài liệu để sử dụng cho lần sau hay không Theo thời gian, tài liệu hướng dẫn và các nhân viên hỗ trợ của bạn đều ngày càng hoàn thiện hơn!

Phản ứng so với chủ động: Cách các hệ thống này phối hợp hoạt động

Bạn không cần phải lựa chọn giữa phương pháp phản ứng và chủ động. Thực tế, tôi thích kết hợp cả hai.

Bắt đầu với kịch bản phản ứng: Chuyển sang phương pháp chủ động khi: Bạn chưa có tài liệu chính thức Bạn đã lập bản đồ quy trình làm việc của mình Bạn muốn thu thập các câu hỏi và ngôn ngữ thực tế từ nhóm của mình Bạn đã biết những câu hỏi phổ biến nhất và những điểm cần lưu ý Bạn muốn đạt được kết quả nhanh chóng bằng cách để ClickUp trả lời các câu hỏi lặp lại dựa trên các chủ đề trò chuyện trước đây Bạn đã sẵn sàng đầu tư vào tài liệu sẽ tồn tại trong nhiều năm

🌟 Mẹo hay: Trong thực tế, tôi thường: Bắt đầu với kênh trò chuyện Q&A và ClickUp Brain để tập trung mọi thứ tại một nơi

Xem những câu hỏi nào thường xuyên được đặt ra

Chuyển đổi các mẫu đó thành Tài liệu và sơ đồ bằng cách sử dụng khung làm việc ưu tiên quy trình của tôi

Kết nối các tài liệu đó với một Super Agent chuyên dụng nằm trong cùng kênh trò chuyện Theo thời gian, ngày càng có nhiều câu hỏi được trả lời bởi các Super Agents và tài liệu (Docs) — chứ không phải do tôi.

Kết quả thực tế: Bảo vệ sự tập trung của bạn và mở rộng kiến thức

Dễ dàng coi đây chỉ là một trường hợp ứng dụng quản lý kiến thức AI nữa, nhưng tác động của nó lại rất nhân văn.

Khi bạn không còn là “công cụ tìm kiếm con người” mặc định nữa, một số điều quan trọng sẽ xảy ra:

Bạn sẽ lấy lại được thời gian tập trung. Thay vì bị gián đoạn cứ sau năm phút, bạn có thể duy trì trạng thái làm việc tập trung sâu lâu hơn trong công việc

Nhóm của bạn sẽ trở nên tự chủ hơn. Họ không còn cảm thấy áy náy khi đặt câu hỏi trong ClickUp vì họ biết rằng một Super Agent hoặc chủ đề thảo luận hiện có có thể đã có câu trả lời.

Kiến thức của bạn không còn chỉ nằm trong đầu bạn nữa. Nó được lưu trữ trong ClickUp Chat và Tài liệu, nơi AI có thể thực sự sử dụng nó

Nhân viên mới nhanh chóng bắt nhịp công việc. Thay vì dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay phỏng đoán, họ có thể tra cứu các câu hỏi và câu trả lời trước đây, đọc tài liệu và hỏi trực tiếp nhân viên hỗ trợ

Dưới đây là cách ClickUp Brain đã giúp SERHANT tập trung hóa kiến thức nội bộ:

📚 Xem thêm: Cách các công ty đang phát triển nhanh chóng duy trì sự tổ chức

Cách xây dựng cơ sở kiến thức AI của riêng bạn trong ClickUp (Hướng dẫn từng bước)

Nếu bạn đang cảm thấy mình như một “công cụ tìm kiếm con người” trong kinh doanh của mình, đây là cách bạn có thể bắt đầu ngay trong tuần này:

Chọn một quy trình trước tiên : Bắt đầu từ những nơi thường xuyên có câu hỏi: đào tạo nhân viên mới, tuyển dụng, triển khai dự án, hỗ trợ khách hàng

Tạo một kênh trò chuyện hỏi đáp : Đặt kênh này làm nơi mặc định để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến quy trình đó

Trả lời trong các chủ đề thảo luận một cách nhất quán : Điều này giúp xây dựng cơ sở kiến thức AI ban đầu của bạn mà không cần tốn thêm nỗ lực

Sử dụng AI trước khi trả lời thủ công : Khuyến khích nhóm của bạn hỏi ClickUp Brain trước, sau đó mới hỏi đồng nghiệp nếu cần thiết

Lập bản đồ quy trình một cách đơn giản : Phác thảo các bước và quyết định chính — đừng suy nghĩ quá nhiều

Ghi chép lại 5–10 câu hỏi thường gặp nhất : Biến các mẫu câu hỏi thành các tài liệu ngắn gọn và thiết thực

Tạo một Super Agent cho quy trình đó : Kết nối nó với tài liệu của bạn và xác định cách nó nên phản hồi

Cải thiện theo thời gian: Khi có câu hỏi mới, hãy quyết định: trả lời một lần hay ghi lại để tham khảo trong tương lai

📮 ClickUp Insight: 24% người dùng cho biết họ muốn sử dụng các trợ lý AI chủ yếu để tự động hóa các công việc nhàm chán. Mong đợi ở đây là giảm bớt công việc có giá trị thấp, và điều đó là hợp lý. Nếu một siêu nhân viên cần thiết lập, giám sát hoặc nhắc nhở liên tục, nó sẽ không còn cảm giác hữu ích nữa mà bắt đầu trở thành gánh nặng công việc. Trong ClickUp, Super Agents hoạt động liên tục ở chế độ nền, cập nhật công việc, soạn thảo tài liệu và thúc đẩy công việc tiến triển bằng chính các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng. Bạn có thể nhắn tin riêng (DM) cho họ để nhận sự trợ giúp một lần, và thậm chí @đề cập đến họ trong một tài liệu để biến ý tưởng thành một kế hoạch rõ ràng!

📚 Xem thêm: Bản đồ kiến thức là gì và cách tạo bản đồ kiến thức

Chuyển từ các câu trả lời rời rạc sang kiến thức chắc chắn với ClickUp

Trong hầu hết các nhóm, kiến thức thường bị phân tán trên nhiều công cụ, do đó ngay cả AI tốt nhất cũng gặp khó khăn khi thiếu bối cảnh đầy đủ. Cơ sở kiến thức AI của bạn trong ClickUp hoạt động hiệu quả vì nó không coi AI như một tiện ích bổ sung. Nó tích hợp AI ngay vào nơi công việc của bạn đang diễn ra, giúp AI nhận biết được bối cảnh.

Các cuộc hội thoại, tài liệu và công việc của bạn được tập trung tại một nơi duy nhất, và AI có thể phân tích toàn bộ nội dung đó. Điều này có nghĩa là các câu trả lời không mang tính chung chung—chúng dựa trên cách thức công việc thực tế của nhóm bạn. Theo thời gian, mỗi tương tác đều góp phần củng cố hệ thống. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều công cụ khác nhau, bạn sẽ xây dựng được một nguồn thông tin duy nhất, luôn được cập nhật và chính xác.

Điểm chính cần nhớ? Bạn không cần phải áp dụng mọi công cụ AI trên thị trường để thấy kết quả. Bằng cách kết hợp ClickUp Trò Chuyện, ClickUp Brain và một Super Agent chuyên trách theo một quy trình rõ ràng, bạn có thể:

Giảm thiểu sự gián đoạn

Giúp nhóm của bạn trở nên độc lập hơn

Biến kinh nghiệm của bạn thành một tài sản có thể tìm kiếm và sẵn sàng cho AI

Nếu bạn muốn đạt được những kết quả này cho tổ chức của mình, nhóm ClickUp có thể hỗ trợ tùy chỉnh thiết lập này cho bạn!