Một báo cáo của SurveyMonkey cho thấy 50% nhà tiếp thị sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung, 45% để tìm kiếm ý tưởng sáng tạo và 40% để thực hiện nghiên cứu.

Mặc dù các công cụ AI tạo sinh giúp đơn giản hóa công việc tiếp thị, chúng vẫn đòi hỏi sự phối hợp và can thiệp thủ công. Bạn sẽ phải viết lại các lời nhắc, chuyển đổi giữa các công cụ và sao chép-dán nội dung thủ công trên tất cả các công cụ đó, một hiện tượng còn được gọi là "AI Sprawl".

Điều đó chỉ khiến công việc của người làm marketing vốn đã quá tải càng thêm áp lực.

Các trợ lý AI giải quyết vấn đề này bằng cách thực hiện các công việc, điều phối quy trình làm việc và đưa ra quyết định một cách tự chủ. Điều này gần như tương tự việc có một trợ lý con người đảm nhận các quy trình làm việc của bạn — với khả năng phán đoán thông minh và kỹ năng ra quyết định.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng các trợ lý AI cho nhóm tiếp thị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chia sẻ những lợi ích, trường hợp sử dụng, ví dụ và những giới hạn mà bạn nên biết trước khi bắt đầu. 🌟

Trợ lý AI trong tiếp thị là gì?

Các trợ lý AI trong lĩnh vực tiếp thị là những chương trình phần mềm thông minh có khả năng hoạt động độc lập để thực hiện các quy trình làm việc nhiều bước, phân tích các công việc và đưa ra quyết định thay cho bạn.

Các hệ thống này có thể thực hiện các hành động trên nhiều ứng dụng kết nối khác nhau, cải thiện hiệu suất dựa trên phản hồi và hoạt động mà không cần sự giám sát liên tục của con người.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một Trợ lý Tạo Hình Ảnh. Bạn yêu cầu nó “Tạo một băng rôn trang chủ cho chương trình khuyến mãi Black Friday của chúng ta,” và trợ lý sẽ tự động:

Quét không gian làm việc của bạn để thu thập thông tin về đối tượng mục tiêu, thông tin sản phẩm và hướng dẫn thương hiệu

Chỉnh sửa nội dung để đảm bảo nội dung dễ đọc và phù hợp với thương hiệu

Tạo ra nhiều biến thể băng rôn

Lưu các tài sản vào các thư mục đúng hoặc cập nhật thư viện của bạn

Khám phá hơn 650 Super Agents sẵn sàng sử dụng trong Danh mục Trợ lý của ClickUp

⭐ Phần thưởng: Các ví dụ về trợ lý AI mạnh mẽ trong các trường hợp sử dụng khác nhau

Các công nghệ chính được sử dụng để xây dựng các trợ lý AI

Các trợ lý AI sử dụng sự kết hợp của các công nghệ AI để hoạt động. Dưới đây là một phân tích nhanh:

Công nghệ Việc cần làm Lợi ích của các trợ lý tiếp thị AI Các mô hình học máy (ML) Phân tích các tập dữ liệu khổng lồ để tìm ra các mẫu và dự đoán kết quả Giúp dự đoán điểm đánh giá khách hàng tiềm năng, tối ưu hóa giá thầu quảng cáo hoặc dự báo hiệu suất chiến dịch Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) Giúp các hệ thống AI hiểu ngôn ngữ con người bằng cách phân tích các sắc thái, cảm xúc và giọng điệu Giúp phân tích email, đánh giá hoặc bình luận trên mạng xã hội của khách hàng để nhận diện cảm xúc và tùy chỉnh thông điệp Phương pháp Tìm kiếm và Tăng cường Nội dung (RAG) Trích xuất dữ liệu bên ngoài có liên quan và cung cấp cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để nhận được các phản hồi chính xác Giúp thu thập dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, hướng dẫn thương hiệu hoặc kết quả các chiến dịch trước đây từ không gian làm việc của bạn Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) Các mô hình NLP tiên tiến được huấn luyện trên các tập dữ liệu văn bản khổng lồ để tạo ra văn bản mạch lạc, suy luận dựa trên hướng dẫn và thực hiện các yêu cầu phức tạp Giúp phân tích mục tiêu chiến dịch, viết nội dung quảng cáo hoặc bản tóm tắt, và lập kế hoạch cho các quy trình làm việc nhiều bước như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng qua kênh inbound API và tích hợp công cụ Kết nối với các hệ thống khác (ví dụ: CRM, nền tảng quảng cáo) Giúp cập nhật hồ sơ HubSpot, đăng bài lên mạng xã hội hoặc điều chỉnh ngân sách quảng cáo Google Ads trực tiếp từ quy trình làm việc của trợ lý

📮 ClickUp Insight: 12% số người được hỏi cho biết các trợ lý AI khó cài đặt hoặc kết nối với các công cụ của họ, và 13% khác cho rằng có quá nhiều bước chỉ để thực hiện những việc đơn giản với các trợ lý này. Dữ liệu phải được nhập thủ công, quyền truy cập phải được định nghĩa lại, và mọi quy trình làm việc đều phụ thuộc vào chuỗi tích hợp có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi theo thời gian. Tin vui là gì? Bạn không cần phải “kết nối” các Super Agents của ClickUp với các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện hay cuộc họp của mình. Chúng được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng cùng các đối tượng, quyền truy cập và quy trình làm việc như bất kỳ đồng nghiệp nào khác. Vì các tích hợp, quyền truy cập và ngữ cảnh được kế thừa từ không gian làm việc theo mặc định, các trợ lý AI có thể hoạt động ngay lập tức trên các công cụ mà không cần cấu hình tùy chỉnh. Quên việc cấu hình trợ lý AI từ đầu đi!

Trợ lý AI so với trợ lý ảo AI so với chatbot AI

Các trợ lý AI, chatbot và trợ lý ảo đều sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau trong lĩnh vực tiếp thị:

Trợ lý AI: Chúng tự động thực hiện toàn bộ quy trình làm việc. Chỉ cần giao cho chúng một mục tiêu như “Khởi chạy chiến dịch nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng quý 1,” và chúng sẽ phân tích khách hàng tiềm năng, truy cập nền tảng email của bạn, triển khai chiến dịch, và điều chỉnh hiệu suất theo thời gian thực — mà không cần sự can thiệp của con người

Chatbot AI: Chúng chủ yếu xử lý các cuộc hội thoại theo kịch bản. Ví dụ, một chatbot sẽ trả lời các câu hỏi về giá cả và đặt lịch demo nếu khách hàng tiềm năng đáp ứng các tiêu chí. Khi cuộc hội thoại kết thúc, công việc được hoàn thành

Trợ lý AI: Các công cụ tiếp thị AI như ChatGPT hoặc Claude giúp bạn tạo nội dung hoặc đưa ra ý tưởng. Chúng rất hữu ích nhưng cần sự tham gia liên tục của con người để phát triển

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc

Trợ lý AI so với tự động hóa tiếp thị truyền thống

Các trợ lý AI hoạt động hoàn toàn tự chủ (điều này không thể nhấn mạnh đủ). Một khi bạn cài đặt mục tiêu, chúng sẽ lập kế hoạch, thực thi và tối ưu hóa quy trình trên các công cụ mà không cần sự can thiệp từng bước của con người.

Ngoài ra, chúng còn duy trì khả năng nhận thức bối cảnh và trí nhớ, thích ứng với những thay đổi trong quy trình làm việc, tự học từ kết quả và thậm chí dự đoán các bước tiếp theo (ví dụ: dự báo và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch).

Các công cụ tự động hóa tiếp thị truyền thống, ngược lại, tuân theo các quy tắc cứng nhắc "nếu-thì" mà bạn đã cài đặt từ trước. Chúng đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công và thiếu khả năng ghi nhớ bối cảnh.

Đừng quên rằng chúng rất phản ứng. Đúng vậy, chúng sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch, nhưng chỉ sau khi bạn chỉ dẫn cho chúng về việc cần làm.

Lợi ích của các trợ lý AI đối với nhóm tiếp thị

Việc sử dụng các trợ lý AI trong quy trình làm việc tiếp thị mang lại nhiều lợi ích:

Tăng cường tương tác với khách hàng: Các trợ lý AI phân tích hành vi của khách hàng theo thời gian thực (số lần nhấp chuột trên trang web, thời gian ở lại trang, các tương tác trước đây) để đưa ra các đề xuất nội dung và ưu đãi được tùy chỉnh ngay lập tức

Cải tiến liên tục: Sử dụng học máy và vòng lặp phản hồi, các trợ lý AI tự điều chỉnh logic của mình để tự đào tạo lại, nâng cao hiệu suất và đạt được các chỉ số KPI mà bạn cài đặt

Thực thi tự động nhiều bước: Các trợ lý AI sử dụng khả năng suy luận để chia một mục tiêu cấp cao thành một chuỗi các công việc trên nhiều hệ thống. Điều này cho phép các nhà quản lý ủy quyền toàn bộ quy trình làm việc thay vì phải quản lý từng bước một cách chi tiết

Thông tin chi tiết thông minh tự động hóa: Các trợ lý sẽ quét dữ liệu CRM, mạng xã hội và trang web của bạn để xác định các mẫu và đề xuất hành động tối ưu tiếp theo. Bạn sẽ nhận được các kết luận có thể áp dụng ngay thay vì phải tự mình lục lọi các bảng tính thô

Thực thi có khả năng mở rộng: Hiệu quả tiếp thị sẽ giảm dần khi bạn thêm nhiều công cụ, thành viên nhóm và kênh tiếp thị. Các trợ lý AI giúp tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị của bạn bằng cách phối hợp các công cụ và kênh tiếp thị, vốn sẽ trở nên khó quản lý khi doanh nghiệp phát triển

Giảm chi phí thu hút khách hàng: Bằng cách tối ưu hóa giá thầu, đối tượng mục tiêu và thông điệp dựa trên các tín hiệu chuyển đổi theo thời gian thực, các trợ lý AI giúp giảm chi phí lãng phí cho các đối tượng có ý định mua hàng thấp

Mô phỏng sự hợp tác giữa con người: Các trợ lý AI giao tiếp với các trợ lý hoặc hệ thống khác, chia sẻ bối cảnh, chuyển giao công việc và điều phối quy trình làm việc — giống như cách các thành viên trong nhóm con người hợp tác với nhau giữa các vai trò khác nhau

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung. Ngay cả những khoảng thời gian tiết kiệm được nhỏ bé cũng tích lũy thành con số đáng kể: chỉ cần tiết kiệm được hai giờ mỗi tuần cũng tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm — thời gian có thể dành cho sự sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển bản thân. 💯 Với các Trợ lý AI Siêu việt và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể — tất cả đều trên cùng một nền tảng. Không cần đến các công cụ hay tích hợp bổ sung — ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn tại một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã cắt giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — từ đó có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, sự hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

Hướng dẫn từng bước: Cách xây dựng các trợ lý AI cho tiếp thị

Mặc dù bạn luôn có thể chọn một trợ lý AI tiếp thị có sẵn từ Danh mục Trợ lý Tiếp thị của ClickUp, việc tự xây dựng sẽ mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn. Hơn nữa, việc tạo ra một trợ lý từ đầu không quá phức tạp về mặt kỹ thuật nếu bạn có các công cụ phù hợp.

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị của ClickUp không chỉ tự động hóa các quy trình làm việc hàng ngày mà còn giúp bạn tạo ra các trợ lý AI từ đơn giản đến phức tạp chỉ trong vài phút.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước về cách xây dựng một trợ lý AI cho các nhóm tiếp thị. Và nếu bạn là người học qua hình ảnh, chúng tôi cũng đã trình bày quy trình tiêu chuẩn, phù hợp với mọi nhóm trong video này:

Bước 1: Xác định các công việc tiếp thị lặp đi lặp lại

Hãy bắt đầu bằng việc xác định rõ mục đích của trợ lý AI. Bạn đang xây dựng nó để tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung, mở rộng quy mô triển khai chiến dịch, hay cải thiện báo cáo?

Sau khi xác định mục tiêu, hãy xem xét các quy trình làm việc liên quan đến nó. Tìm kiếm các công việc tiếp thị cụ thể mà:

Xảy ra thường xuyên (tức là các công việc có khối lượng lớn)

Áp dụng trên các kênh hoặc chiến dịch

Làm hao mòn thời gian và năng lượng của nhóm

Dễ bị chậm trễ, thiên vị của con người hoặc lỗi

Ví dụ, các công việc lặp đi lặp lại trong quy trình tạo/lập nội dung bao gồm nghiên cứu từ khóa, tạo dàn ý hoặc bản nháp đầu tiên, và phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh.

Khi bạn đã xác định được những việc cần tự động hóa, bạn có thể xác định chính xác những gì trợ lý AI sẽ thực hiện.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Thay vì cố gắng hình dung các quy trình làm việc trong đầu, hãy sử dụng ClickUp Bảng trắng! Chúng cung cấp một không gian làm việc không giới hạn để vạch ra các quy trình tiếp thị của bạn và phát hiện các điểm nghẽn như các công việc bị đình trệ hoặc việc chuyển giao công việc lộn xộn. Phác thảo, vẽ và hiện thực hóa ý tưởng của bạn một cách dễ dàng với ClickUp Bảng trắng Trong các bảng trắng này, bạn có thể: Các yếu tố kéo và thả: Sử dụng các hình dạng, mũi tên, ghi chú dán và hộp văn bản để xây dựng luồng công việc của bạn

Hợp tác theo thời gian thực: Gắn thẻ các thành viên trong nhóm và cùng nhau đưa ra ý tưởng

Tích hợp tài liệu: Nhập các quy trình tiêu chuẩn (SOP) và hướng dẫn thương hiệu hiện có để cung cấp bối cảnh

Chuyển đổi thành công việc: Chuyển các ghi chú dán trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện để bắt đầu xây dựng trợ lý của bạn Tạo nhiều bảng trắng cho các quy trình làm việc tiếp thị khác nhau và sắp xếp chúng gọn gàng tại một nơi duy nhất bằng ClickUp Whiteboards Hub.

👀 Bạn có biết không? Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Bảng trắng để lập kế hoạch cho toàn bộ kiến trúc đại lý AI của mình! Ví dụ: vẽ sơ đồ trực quan cách một Đại lý Nội dung chuyển giao công việc cho một Đại lý Phân phối, sau đó kích hoạt một Đại lý Phân tích.

Bước 2: Xác định mục tiêu của trợ lý

Nếu không có các hướng dẫn vận hành rõ ràng, các trợ lý AI sẽ lệch khỏi mục đích ban đầu và tạo ra các kết quả không nhất quán.

Vì vậy, hãy xác định rõ ràng cách thức hoạt động của từng trợ lý AI, kèm theo các quy tắc hướng dẫn bao gồm:

Hình tượng đại lý: Tính cách mà đại lý của bạn thể hiện để giao tiếp và đưa ra quyết định. Ví dụ: “Bạn là một chuyên gia tối ưu hóa chiến dịch dựa trên dữ liệu, nói chuyện thẳng thắn và ưu tiên ROI hơn sự sáng tạo”

Trách nhiệm: Danh sách công việc mà trợ lý được phép hoàn thành. Ví dụ: “Theo dõi hiệu suất quảng cáo hàng ngày, điều chỉnh giá thầu cho các từ khóa có hiệu suất kém và thông báo cho nhóm nếu tỷ lệ nhấp chuột (CTR) giảm xuống dưới 2%”

Dung lượng sức chứa: Xác định thông tin mà trợ lý cần ghi nhớ và tái sử dụng trong các công việc. Ví dụ: “Ghi nhớ dữ liệu chiến dịch trong 30 ngày gần nhất, các phân khúc khách hàng đã sử dụng và các quyết định tối ưu hóa trước đó”

Mức độ tự chủ: Xác định mức độ độc lập mà trợ lý hoạt động. Ví dụ: “Tự chủ hoàn toàn trong việc điều chỉnh giá thầu dưới $500; yêu cầu phê duyệt đối với các thay đổi trên $500”

Các quy tắc an toàn: Đặt ra các giới hạn để ngăn ngừa lỗi hoặc lạm dụng. Ví dụ: “Không bao giờ tạm dừng chiến dịch mà không có sự phê duyệt của con người; không chi tiêu quá 10% ngân sách hàng ngày cho các thử nghiệm”

Các công cụ dễ tiếp cận: Các hệ thống bên ngoài hoặc API mà nó có thể sử dụng. Ví dụ: “API Google Ads để điều chỉnh giá thầu, Google Analytics để lấy dữ liệu hiệu suất, Slack để gửi thông báo”

Quyền truy cập cần thiết: Các cấp độ quyền truy cập cần thiết cho các công cụ trên. Ví dụ: “Quyền truy cập đọc/ghi vào tài khoản quảng cáo; quyền chỉ đăng bài trên Slack”

Chỉ số thành công: Các chỉ số KPI có thể theo dõi để đánh giá hiệu suất của trợ lý. Ví dụ: “Phải duy trì tỷ lệ nhấp chuột (CTR) trên 2,5%”

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp cho phép bạn tạo ra một Super Agent chỉ bằng cách mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường — sau đó hướng dẫn bạn thực hiện các bước còn lại. Bạn bắt đầu từ AI Hub của nền tảng → “New Super Agent”, nhập một lời nhắc như “Tạo một trợ lý để đánh giá hiệu suất chiến dịch và phát hiện rủi ro”, và công cụ xây dựng sẽ tự động xử lý. Nó sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo để làm rõ phạm vi, hành vi và quyền truy cập, sau đó tự động cấu hình thiết lập cho trợ lý. Tạo các trợ lý bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Phía sau hậu trường, nó biến đầu vào của bạn thành một trợ lý hoạt động với: Hướng dẫn chi tiết về cách nó nên hoạt động

Truy cập vào các công việc, tài liệu và dữ liệu không gian làm việc phù hợp

Các công cụ cụ thể mà nó có thể sử dụng và các hành động mà nó có thể thực hiện Sau khi được tạo ra, trợ lý này có thể sử dụng ngay lập tức. Bạn có thể nhắn tin cho nó, gắn thẻ nó vào các công việc hoặc chạy theo lịch trình, và bạn có thể tinh chỉnh nó chỉ bằng cách trò chuyện với nó hoặc chỉnh sửa hồ sơ của nó. Hãy hình dung quy trình này như sau: Bạn chỉ cần mô tả việc cần làm, và ClickUp sẽ biến nó thành một trợ lý có thể thực sự thực hiện công việc đó. 👉🏼 Bạn cần ý tưởng hoặc hỗ trợ để thiết lập nhóm ClickUp Super Agents của mình?

Bước 3: Kết nối các nguồn dữ liệu

Các trợ lý AI chỉ hoạt động hiệu quả khi có quyền truy cập vào dữ liệu chính xác, sạch sẽ và đầy đủ. Nếu thiếu những yếu tố này, chúng sẽ đưa ra quyết định sai lầm hoặc thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn.

Xác định tất cả các nguồn dữ liệu cần thiết cho mục tiêu cụ thể của trợ lý AI của bạn. Ví dụ, một trợ lý báo cáo chiến dịch cần truy cập vào các công cụ phân tích dữ liệu, trong khi một trợ lý tối ưu hóa SEO phải tích hợp với các nền tảng nghiên cứu từ khóa.

⚠️ Lưu ý: Kết nối các hệ thống không cần thiết sẽ dẫn đến nhiễu, kết quả không nhất quán và làm chậm quá trình xử lý. Hãy tránh tích hợp các nguồn dữ liệu không mang lại giá trị đáng kể cho hàm của trợ lý.

Dưới đây là một số nguồn dữ liệu phổ biến mà các trợ lý AI tiếp thị thường dựa vào:

Hệ thống CRM để quản lý hồ sơ khách hàng, điểm đánh giá khách hàng tiềm năng, giai đoạn giao dịch và lịch sử tương tác

Các công cụ quản lý dự án tiếp thị để theo dõi trạng thái chiến dịch, lịch nội dung, hạn chót công việc và phân công công việc cho nhóm

Các công cụ email và nhắn tin để theo dõi tỷ lệ mở/nhấp chuột email, chủ đề tin nhắn và phản hồi của khách hàng

Các nền tảng quảng cáo để theo dõi chỉ số hiệu suất chiến dịch trả phí, dữ liệu chi tiêu, mục tiêu đối tượng và theo dõi chuyển đổi

Các công cụ phân tích về lưu lượng truy cập website, hành vi người dùng và tỷ lệ bỏ cuộc trong phễu chuyển đổi

Kho lưu trữ nội dung dành cho giọng điệu thương hiệu, hướng dẫn, tài nguyên, mẫu và tệp sáng tạo

🚀 Lợi thế của ClickUp: Kết nối các Trợ lý AI Siêu việt của bạn trong ClickUp với hơn 1.000 ứng dụng gốc như Slack, HubSpot, Google Drive và Figma thông qua các tích hợp ClickUp không cần mã. Chỉ cần chuyển đổi chúng lên để truy cập cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc từ hệ thống công nghệ hiện có của bạn. Hoặc, hãy sử dụng công cụ tạo API tùy chỉnh của ClickUp để kết nối các trợ lý với các công cụ độc quyền hoặc công cụ cũ mà không cần phát triển phức tạp. Kết nối các AI Super Agents của bạn với hơn 1.000 tích hợp ClickUp gốc

Bước 4: Thiết kế lời nhắc và hành động

Cuối cùng, đã đến lúc chuyển đổi mục tiêu của trợ lý thành các hướng dẫn cụ thể để thực thi. Điều này đòi hỏi việc viết các lời nhắc rõ ràng và xác định các hành động của trợ lý AI.

Nhưng hãy lưu ý, chúng ta không đang viết các câu lệnh cơ bản cho ChatGPT hay Gemini ở đây.

Thay vào đó, bạn đang xây dựng một khung làm việc có thể lặp lại, xác định cách thức hoạt động của trợ lý, các công cụ mà nó kích hoạt, và cách thức cụ thể mà dữ liệu cuối cùng cần được cấu trúc.

Để thực hiện điều này, bạn cần mô tả các thành phần chính sau:

#Tổng quan: Tóm tắt lại tính cách và vai trò cốt lõi của trợ lý để làm rõ bối cảnh. Ví dụ: “Bạn là người tạo nội dung sáng tạo cho các blog tiếp thị. Bạn tạo ra các hình ảnh phù hợp với thương hiệu dựa trên dàn ý bài viết và hướng dẫn thương hiệu”

#Mục tiêu: Danh sách 2-3 kết quả có thể đo lường được mà trợ lý nhắm đến mỗi khi chạy. Điều này giúp tập trung quá trình ra quyết định vào tác động kinh doanh, chứ không chỉ là việc hoàn thành công việc. Ví dụ: “Tạo ra 3 tùy chọn hình ảnh cho mỗi phần blog, đảm bảo màu sắc và phông chữ phù hợp chính xác với thương hiệu, và cung cấp tài nguyên theo định dạng và kích thước yêu cầu”

#Hướng dẫn: Phân chia quy trình làm việc thành các bước được đánh số mà trợ lý sẽ thực hiện, bao gồm thời điểm lấy dữ liệu, đưa ra quyết định hoặc kích hoạt hành động. Ví dụ: “Lấy nội dung blog và hướng dẫn phong cách thương hiệu từ Thư mục. Xác định 3 điểm nhấn hình ảnh chính từ bản phác thảo (hình ảnh chính, điểm phân đoạn, CTA). Tạo ba biến thể cho mỗi điểm nhấn hình ảnh bằng cách sử dụng màu sắc thương hiệu của chúng ta. Xuất dưới dạng PNG và lưu vào Thư mục_1.”

Định dạng đầu ra: Hãy chỉ định chính xác cách hiển thị kết quả. Ví dụ: định dạng JSON cho dữ liệu có thể đọc được bởi máy, bảng dữ liệu được định dạng cho báo cáo, các liên kết có thể nhấp vào dẫn đến tài nguyên, v.v.

#Ví dụ: Cung cấp 1–2 cặp dữ liệu đầu vào/đầu ra thể hiện các tình huống thực tế để đào tạo và hướng dẫn hành vi của trợ lý

#Giới hạn: Đặt ra các giới hạn rõ ràng về hành vi, việc sử dụng dữ liệu hoặc các hành động để ngăn chặn các "ảo giác" và sự mở rộng phạm vi không mong muốn. Ví dụ: “Không bao giờ sử dụng ảnh stock. Chỉ tạo ra các hình ảnh gốc”

🧠 Thông tin thú vị: Được phát triển vào cuối những năm 1960, Shakey là robot di động đầu tiên có khả năng suy luận logic. Trong khi các máy móc khác cần hướng dẫn từng bước, Shakey chỉ cần được bảo “đẩy khối gỗ” là có thể tự tìm ra đường đi. Nó được đặt tên như vậy vì nó lắc lư dữ dội.

📚 Đọc thêm: Những gợi ý viết AI tốt nhất dành cho nhà tiếp thị và nhà văn

Bước 5: Kiểm tra và cải tiến

Trước khi triển khai các trợ lý AI, hãy kiểm tra chúng kỹ lưỡng để đánh giá độ chính xác, hiệu suất và độ tin cậy.

Dưới đây là bốn cách để bắt đầu:

Hãy thử nghiệm với các tình huống thực tế trước tiên: Chạy AI agent của bạn qua các quy trình làm việc tiếp thị thực tế nhiều lần. Nếu đó là công cụ tạo nội dung blog, hãy cung cấp cho nó 10 chủ đề khác nhau và kiểm tra xem mọi kết quả đầu ra có phù hợp với các nguyên tắc của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn đã xây dựng một công cụ tối ưu hóa chiến dịch, hãy thử nghiệm nó trên các bộ quảng cáo khác nhau với dữ liệu hiệu suất đa dạng

Hãy mời nhóm của bạn tham gia: Chia sẻ trợ lý này với những người sẽ thực sự sử dụng nó hàng ngày — các nhà viết nội dung, quản lý mạng xã hội hoặc nhân viên bán hàng. Họ sẽ phát hiện ra những lỗ hổng hoặc các trường hợp ngoại lệ mà bạn có thể bỏ sót

Tạo các biến thể của trợ lý: Xây dựng 2–3 phiên bản với các lời nhắc hoặc hướng dẫn hơi khác nhau. Chạy cùng một dữ liệu đầu vào qua từng phiên bản để xem phiên bản nào mang lại kết quả tốt nhất

Sau khi hoàn thành, hãy đo lường cả hiệu quả quy trình làm việc lẫn hiệu suất của trợ lý để tiếp tục tối ưu hóa.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi hiệu suất của trợ lý thông qua việc đang theo dõi các chỉ số KPI theo thời gian thực. Theo dõi mức độ hiệu quả, thời gian phản hồi và độ chính xác để phát hiện các hành vi bất thường trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Theo dõi thành công của các trợ lý AI tiếp thị của bạn thông qua Bảng điều khiển ClickUp Bạn có thể dễ dàng tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tiện ích kéo và thả để hiển thị dữ liệu phù hợp nhất. Kết hợp Bảng điều khiển ClickUp với Thẻ AI để có những thông tin chi tiết thông minh hơn. Thay vì xem xét biểu đồ thủ công, hãy sử dụng Thẻ AI Brain để chạy các lệnh tùy chỉnh như “Xác định các mẫu lỗi trong tuần này,” và nhận ngay các bản tóm tắt và đề xuất tự động. Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về hiệu suất của trợ lý thông qua Thẻ AI của ClickUp

Bước 6: Triển khai trên các nhóm

Hãy tích hợp trợ lý vào các quy trình làm việc cụ thể mà nó được thiết kế để phục vụ, sau đó dần dần mở rộng phạm vi sử dụng. Ví dụ, một trợ lý nội dung có thể bắt đầu với nhóm viết blog trước khi mở rộng để hỗ trợ các bài đăng trên mạng xã hội và nội dung quảng cáo.

Việc theo dõi liên tục là khóa để đảm bảo hiệu suất ổn định của trợ lý. Hãy theo dõi các chỉ số KPI liên quan thường xuyên và duy trì nhật ký thay đổi để bạn biết được những thay đổi nào trong lời nhắc hoặc cấu hình đã dẫn đến sự cải thiện.

Cuối cùng, hãy tạo các tài liệu hướng dẫn đơn giản để hỗ trợ nhóm của bạn làm quen với công cụ mới. Các tài liệu này có thể bao gồm video demo ngắn, hướng dẫn sử dụng nhanh hoặc tài liệu nội bộ cho các công việc thông thường.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đào tạo nhóm là một phần quan trọng trong việc triển khai các trợ lý AI, và ClickUp Clips giúp việc này trở nên dễ dàng. Ghi lại màn hình khi sử dụng trợ lý AI và chia sẻ video trực tiếp với nhóm của bạn. Điều này cho phép mọi người học theo tốc độ của riêng mình và xem lại bài đào tạo bất cứ khi nào họ cần ôn lại kiến thức. Ghi lại màn hình nhanh chóng để trình diễn cách các trợ lý AI hoạt động với ClickUp Clips

Các trường hợp sử dụng chính của các trợ lý AI dành cho nhóm tiếp thị

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các trợ lý tiếp thị AI tự động hóa các công việc, hãy cùng khám phá một số trường hợp ứng dụng có tác động lớn nhất:

1. Tối ưu hóa chiến dịch

Các chiến dịch tiếp thị tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ — lượt nhấp chuột, chuyển đổi và các mẫu tương tác. Việc theo dõi các chỉ số này thủ công 24/7 và tối ưu hóa chiến dịch theo thời gian thực là điều không thể.

Các trợ lý AI giúp bạn:

Theo dõi hiệu quả chiến dịch trên nhiều kênh như quảng cáo, email và mạng xã hội

Đánh giá phản hồi từ các phân khúc đối tượng khác nhau

Tự động hóa việc đặt giá thầu bằng cách tăng giá thầu cho các từ khóa có tỷ lệ chuyển đổi cao và giảm chi tiêu cho các từ khóa hiệu quả thấp

Xác định nội dung sáng tạo hiệu quả bằng cách làm nổi bật những tiêu đề hoặc hình ảnh nào gây ấn tượng mạnh nhất với đối tượng mục tiêu của bạn theo thời gian thực

Tạo bản tóm tắt về hiệu suất thay vì phải tổng hợp báo cáo thủ công

🎥 Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách ClickUp Super Agent cung cấp các báo cáo nghiên cứu toàn diện theo yêu cầu.

🤝 Nghiên cứu trường hợp: Kế hoạch sự kiện dựa trên AI với nhóm Super Agents Anna Bullock, Đồng sáng lập của ABx2 Agency và là Chuyên gia được ClickUp chứng nhận, đã sử dụng Super Agents để triển khai toàn bộ chiến dịch sự kiện cho một tổ chức cộng đồng. Thay vì quản lý công việc qua email, tài liệu và bảng tính, cô đã tổ chức mọi thứ trong Không gian Làm việc ClickUp và tạo các Super Agents chuyên dụng cho từng giai đoạn của chiến dịch. Một trợ lý phụ trách liên hệ và theo dõi các nhà tài trợ, trong khi trợ lý khác xem xét các bài nộp/gửi và chuyển nội dung từ ý tưởng sang giai đoạn sẵn sàng xuất bản. Một trợ lý cấp cao hơn theo phong cách “COO” đã điều phối tiến độ trên toàn chiến dịch. Mỗi trợ lý thực hiện công việc trong cùng một bối cảnh không gian làm việc — công việc, tài liệu và cập nhật — nên không có gì bị bỏ sót. Kết quả: Thực hiện chiến dịch nhanh hơn, theo dõi khách hàng một cách nhất quán và quy trình tổ chức sự kiện được phối hợp hoàn toàn mà không cần theo dõi thủ công! 👉🏼 Dưới đây là bản demo về quy trình của cô ấy:

⚡ Kho mẫu: Các mẫu kế hoạch tiếp thị miễn phí để xây dựng và triển khai chiến lược tiếp thị hoàn hảo

2. Tạo/lập nội dung và SEO

Mặc dù việc tạo nội dung là một quá trình sáng tạo, các trợ lý AI có thể đảm nhận các công việc vận hành lặp đi lặp lại thường làm chậm tiến độ của các nhà viết nội dung, trình chỉnh sửa, quản lý và chuyên gia chiến lược.

Chúng có thể:

Tạo khung nội dung SEO đầy đủ từ khóa, số lượng từ và đề xuất liên kết nội bộ

Chuẩn bị bản nháp ban đầu để cung cấp cho các nhà văn một điểm khởi đầu vững chắc

Xem lại nội dung hiện có và đề xuất các cải tiến về việc sử dụng từ khóa, tiêu đề lớn hoặc các phần còn thiếu

Theo dõi thứ hạng và các chỉ số tương tác của nội dung đã đăng

Tạo metadata như thẻ tiêu đề, mô tả meta và đánh dấu schema cho mỗi bài đăng

🎥 Để xem cách thức hoạt động, đây là hướng dẫn ngắn gọn 👇

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung

3. Quản lý khách hàng tiềm năng

Việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng thủ công qua các biểu mẫu, email và quảng cáo đã là chuyện của quá khứ. Nhờ có các trợ lý AI, giờ đây bạn có thể tự động hóa việc thu thập và đánh giá khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là những việc cần làm với trợ lý AI:

Quét nhiều nguồn khác nhau, như các mạng lưới chuyên nghiệp và cơ sở dữ liệu, để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng phù hợp với ICP của bạn

Ưu tiên các khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích dữ liệu doanh nghiệp, tín hiệu hành vi và lịch sử tương tác

Nâng cao chất lượng dữ liệu CRM bằng cách thu thập thêm thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng

Tạo các chuỗi nội dung tùy chỉnh cho email và LinkedIn để mục tiêu các phân khúc cụ thể

Tổng hợp hoạt động của khách hàng tiềm năng để nhóm bán hàng có bối cảnh rõ ràng trước khi liên hệ

Xây dựng một Super Agent để tự động phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí đánh giá của bạn

4. Theo dõi thương hiệu và mạng xã hội

Bạn có thể cài đặt các trợ lý AI để theo dõi các đề cập về thương hiệu và phát hiện các thông tin hữu ích trước khi chúng trở thành khủng hoảng hoặc cơ hội bị bỏ lỡ.

Các trợ lý này:

Theo dõi các nền tảng như Reddit, LinkedIn và các trang đánh giá để tìm kiếm các đề cập đến thương hiệu

Phân tích cảm xúc để xác định xem các cuộc hội thoại mang tính tích cực, tiêu cực hay trung lập

Xác định xu hướng bằng cách tìm hiểu những gì khách hàng thường thảo luận, hỏi hoặc phàn nàn

Theo dõi đối thủ cạnh tranh để xem họ đang được đề cập như thế nào trên thị trường

Phân tích các mẫu tương tác để xác định loại nội dung nào đang hoạt động hiệu quả nhất

5. Trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh cao

Khách hàng hiện đại mong đợi các thương hiệu nhận diện sở thích của họ, nhưng việc thực hiện điều đó trên quy mô lớn lại rất khó khăn.

Các trợ lý AI có thể giúp:

Phân tích hành vi trên trang web hoặc trong email để điều chỉnh thông điệp tiếp thị ngay lập tức

Đề xuất sản phẩm dựa trên thói quen duyệt web, lịch sử mua hàng và lịch sử tương tác

Giữ nguyên bối cảnh để trải nghiệm vẫn liền mạch khi người dùng chuyển từ email sang trang web của bạn

Đề xuất ưu đãi như mã giảm giá tùy chỉnh hoặc các ưu đãi nâng cấp cho từng phân khúc khách hàng

Tùy chỉnh giọng điệu và mức độ chi tiết của thông điệp dựa trên giai đoạn mà khách hàng tiềm năng đang ở trong hành trình khách hàng

👀 Bạn có biết không? Từ “robot” xuất phát từ vở kịch tiếng Séc năm 1920 có tiêu đề Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) của Karel Čapek. “Roboti” bắt nguồn từ “robota”, có nghĩa là lao động cưỡng bức hoặc công việc nặng nhọc. Trong vở kịch, những con robot thực chất là những thực thể vô hồn được tạo ra bằng công nghệ sinh học, có da thịt giống con người. Cuối cùng, chúng nổi loạn và tiêu diệt toàn bộ loài người.

Ví dụ về các trợ lý AI dành cho tiếp thị

Bây giờ, hãy cùng xem một số ví dụ để hiểu cách chúng giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn:

1. Trợ lý quản lý email

Trợ lý Quản lý Email của ClickUp giúp giải quyết tình trạng lộn xộn của hộp thư đến quá tải bằng cách tự động phân loại và chuyển tiếp tin nhắn.

Một số tính năng chính của trợ lý AI này:

Phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên hộp thư đến: Tự động phân loại email theo mức độ ưu tiên dựa trên người gửi, các tín hiệu khẩn cấp và từ khóa

Trả lời dựa trên ngữ cảnh: Soạn thảo các phản hồi bằng cách sử dụng ngữ cảnh từ chuỗi email, các công việc liên quan hoặc bất kỳ thông tin nào trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Tự động phân công: Phân công các email cần xử lý cho thành viên phù hợp trong nhóm, bao gồm toàn bộ lịch sử chủ đề và nhãn ưu tiên

2. Quản lý tương tác cộng đồng

Quản lý tương tác cộng đồng của ClickUp đưa việc theo dõi thương hiệu lên một bước mới — nó đang theo dõi các cuộc hội thoại và tự động phản hồi để giúp xây dựng mối quan hệ.

Một số tính năng chính của trợ lý AI này:

Theo dõi cuộc hội thoại: Theo dõi các cuộc hội thoại, bình luận và phản hồi trên các nền tảng cộng đồng

Phân loại phản hồi: Phân loại tin nhắn theo các chủ đề như thắc mắc, câu hỏi, yêu cầu hoặc lời khen ngợi

Đóng góp dựa trên giá trị: Tạo ra các phản hồi dựa trên những thông tin chi tiết và dữ liệu cụ thể thay vì những câu trả lời chung chung

⭐ Phần thưởng: Sở hữu trợ lý cá nhân của riêng bạn với Super Agents của ClickUp. Trợ lý này sẽ quản lý các nhắc nhở, email, cuộc họp và công việc, giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng nhất.

Những sai lầm thường gặp khi xây dựng các trợ lý AI cho marketing

Việc xây dựng trợ lý AI đầu tiên của bạn có vẻ thú vị, nhưng những cạm bẫy này khiến hầu hết các nhóm gặp khó khăn. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Sai lầm thường gặp Cách tránh điều đó Xác định các mục tiêu mơ hồ cho trợ lý AI như “Cải thiện các chiến dịch của tôi” Xây dựng nhân vật đại diện, lập danh sách công việc chính và đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được (ví dụ: “Viết một bài blog mỗi tuần”). Cung cấp dữ liệu chất lượng kém hoặc tích hợp các nguồn dữ liệu không phù hợp Chỉ cần kết nối các nguồn dữ liệu mà trợ lý cần. Một trợ lý viết nội dung quảng cáo không cần truy cập vào nền tảng email của bạn. Viết các lời nhắc phức tạp Thay vì nhồi nhét mọi chi tiết vào một hướng dẫn dài dòng, hãy chia lời nhắc thành các phần rõ ràng như tổng quan, mục tiêu, hướng dẫn, định dạng đầu ra và các ràng buộc. Nếu quy trình làm việc phức tạp, hãy chia nó ra thành nhiều trợ lý. Bỏ qua việc kiểm thử đúng cách Thử nghiệm trợ lý trong nhiều tình huống thực tế. Thử các đầu vào khác nhau, các trường hợp ngoại lệ và các biến thể trong yêu cầu để xem trợ lý phản ứng như thế nào. Kêu gọi các thành viên trong nhóm tham gia để phát hiện các vấn đề về khả năng sử dụng. Loại bỏ sự giám sát của con người khỏi các hoạt động có rủi ro cao Hãy thiết lập các điểm kiểm tra đánh giá của con người cho các công việc nhạy cảm. Hãy để trợ lý phân tích dữ liệu, nhưng vẫn giữ quyền phê duyệt cuối cùng cho một thành viên trong nhóm.

Giới hạn của các trợ lý AI trong tiếp thị

Mặc dù các trợ lý AI trong marketing có thể dễ dàng tự động hóa các công việc phức tạp, nhưng chúng vẫn có một số giới hạn:

Sự thiên vị trong dữ liệu đào tạo: Các trợ lý AI học từ dữ liệu lịch sử, vốn có thể chứa các thiên vị. Điều này có thể vô tình dẫn đến việc nhắm mục tiêu đối tượng hoặc đưa ra các giả định về thông điệp bị sai lệch

Vấn đề “Hộp đen”: Có thể khó hiểu chính xác cách một số hệ thống AI đưa ra các đề xuất hoặc kết quả cụ thể

Vấn đề bảo mật dữ liệu: Các trợ lý AI phụ thuộc vào lượng lớn dữ liệu khách hàng. Nếu không có các biện pháp kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, các tổ chức có nguy cơ để lộ thông tin nhạy cảm hoặc vi phạm các chính sách quản trị dữ liệu

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng việc xây dựng các trợ lý AI không đòi hỏi bằng kỹ sư. Chỉ cần một vài công cụ không cần mã, một nền tảng AI vững chắc và giao diện thân thiện với người dùng là đủ để hoàn thành việc cần làm.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp. Nó giúp các nhà tiếp thị lập kế hoạch, triển khai và quản lý các trợ lý AI mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào. Không chỉ dừng lại ở các trợ lý, nó còn hỗ trợ toàn bộ không gian làm việc của bạn với các tính năng giúp đơn giản hóa ngay cả những thiết lập trợ lý phức tạp nhất.

Hãy cùng xem cách thực hiện:

Nhận thức bối cảnh + trí nhớ

Nhận câu trả lời nhanh chóng và theo thời gian thực cho các truy vấn liên quan đến không gian làm việc bằng ClickUp Brain

ClickUp Brain được tích hợp sâu vào không gian làm việc của bạn, có nghĩa là nó tự động hiểu các công việc, bình luận, tài liệu, quy trình làm việc và dự án của bạn mà không cần phải sao chép và dán nội dung thủ công.

Vì được cập nhật theo thời gian thực, các trợ lý của bạn luôn thực hiện công việc với thông tin mới nhất. Khi ưu tiên chiến dịch thay đổi hoặc có khách hàng tiềm năng mới, Brain luôn cập nhật — không cần phải hướng dẫn lại. Điều này đảm bảo kết quả đầu ra của mỗi trợ lý đều dựa trên những thông tin mới nhất.

Trợ lý AI và tự động hóa

Brainstorm về ý tưởng, quy trình làm việc và hướng dẫn cho các trợ lý AI với ClickUp Brain

Trong khi các trợ lý giúp tối ưu hóa công việc tiếp thị, các Trợ lý AI của ClickUp giúp tối ưu hóa ngay từ bước xây dựng ban đầu:

Trợ lý AI Autopilot: Tạo Tạo các Trợ lý Autopilot tùy chỉnh để tự động hóa các hành động tại một địa điểm duy nhất (chẳng hạn như Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian trong ClickUp). Chỉ cần cấu hình các điều kiện kích hoạt và hành động của chúng là bạn đã có thể bắt đầu. Phù hợp nhất để tự động hóa các công việc phổ biến như tối ưu hóa chiến dịch email, tạo khách hàng tiềm năng, chấm điểm khách hàng tiềm năng, tìm kiếm người có ảnh hưởng, v.v. (với điều kiện tất cả bối cảnh của bạn đều nằm trong một địa điểm duy nhất)

AI Super Agents: Xây dựng chính xác những gì bạn cần bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Lên ý tưởng về các tính năng của trợ lý, tạo nhân vật đại diện và thiết kế cấu trúc lời nhắc chỉ bằng cách trò chuyện với công cụ xây dựng trợ lý ngôn ngữ tự nhiên

Trợ lý được chứng nhận : Các Trợ lý được chứng nhận của ClickUp được xây dựng, kiểm tra nghiêm ngặt và bảo trì bởi các chuyên gia AI của ClickUp. Bạn có thể chọn chúng thông qua một trong hai gói sau:

Mua theo từng trợ lý : Gói này bao gồm bảo trì liên tục, hỗ trợ ưu tiên để giải quyết vấn đề nhanh hơn và tín dụng không giới hạn.

ClickUp Accelerator : Bạn có thể mua gói Super Agents được thiết kế và xây dựng bởi các chuyên gia của chúng tôi. Ví dụ: gói Super Agents về quản lý dự án hoặc sản phẩm và kỹ thuật

Về ghi chú này, đây là các Super Agents của ClickUp dành cho tiếp thị mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức 👇

Trợ lý được chứng nhận của ClickUp đạt 96/100 điểm trong một cuộc so sánh trực tiếp về các kế hoạch dự án sẵn sàng triển khai. Đối thủ cạnh tranh gần nhất đạt 61, trong khi hầu hết các đối thủ khác vẫn chỉ ở mức 40 và 50.

Đối với các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại không cần đến một trợ lý AI hoàn chỉnh, hãy sử dụng ClickUp tự động hóa. Các tính năng này tuân theo khung “kích hoạt-điều kiện-hành động”. Ví dụ: “Khi một công việc quá hạn hai ngày và mức độ ưu tiên là Cao, hãy chuyển giao lại cho người quản lý và gắn thẻ cho họ.”

Đặt các quy tắc để tự động kích hoạt hành động mỗi khi công việc tiến triển bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa

📚 Đọc thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

2. n8n

n8n là một nền tảng tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở, dựa trên Node.js, cho phép bạn xây dựng các trợ lý AI tiếp thị phức tạp — lý tưởng cho các chuyên gia kỹ thuật hoặc chuyên gia tự động hóa quy trình làm việc. Bạn có thể kết nối trợ lý của mình với hơn 500 tích hợp, lập kế hoạch kiến trúc đa trợ lý cho các quy trình làm việc phức tạp và xây dựng các quy trình làm việc linh hoạt với trợ lý.

Để xây dựng một AI agent trong n8n, trước tiên bạn phải tạo một nút để định hướng hành vi của agent. Tiếp theo, thêm LMM và nút bộ nhớ mà bạn chọn, tích hợp với hệ thống công nghệ của bạn, và triển khai agent sau khi đã kiểm thử kỹ lưỡng.

⭐ Phần thưởng: Các công cụ trợ lý AI hàng đầu để tăng năng suất

3. Zapier

Zapier là một nền tảng trợ lý AI phổ biến khác, cho phép bạn giao công việc cho các trợ lý thông minh mà không cần viết mã phức tạp. Chỉ cần mô tả các công việc cụ thể mà bạn muốn trợ lý thực hiện, kết nối nó với đám mây dữ liệu và các công cụ liên quan khác, và nó đã sẵn sàng để triển khai.

Với Zapier, bạn có thể tích hợp các trợ lý AI của mình với hơn 8.000 ứng dụng gốc và thậm chí bắt đầu quá trình này bằng cách sử dụng mẫu trợ lý AI có sẵn để nhanh chóng tự động hóa các quy trình làm việc hiện có.

📚 Đọc thêm: Các công cụ trợ lý AI hàng đầu

Xây dựng các trợ lý AI tiếp thị nâng cao với ClickUp

Dù chiến lược tiếp thị của bạn có mạnh mẽ hay độc đáo đến đâu, nếu quy trình làm việc của bạn lộn xộn, lặp đi lặp lại và tốn nhiều công sức, thì nỗ lực tiếp thị của bạn sẽ không đi đến đâu.

Với ClickUp, bạn có thể xây dựng và mở rộng quy mô các trợ lý AI tiếp thị đầu tiên của mình mà không cần chạm vào một dòng mã nào.

Trong khi Brain đảm nhận phần công việc kỹ thuật phức tạp, Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp sẽ tập hợp các công việc, kiến thức và cuộc hội thoại của bạn vào một nơi duy nhất, giúp các trợ lý AI của bạn hoạt động hiệu quả nhất.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các trợ lý AI đảm nhận các quy trình tiếp thị lặp đi lặp lại, bao gồm phân tích chiến dịch, chuẩn bị nội dung, lập báo cáo, đánh giá khách hàng tiềm năng và theo dõi tương tác với khách hàng. Việc tự động hóa các công việc vận hành và phân tích dữ liệu giúp các nhà tiếp thị tập trung hơn vào chiến lược, sự sáng tạo và quá trình ra quyết định.

Nền tảng tốt nhất để xây dựng các trợ lý cho tiếp thị phụ thuộc vào mức độ phức tạp của trợ lý và kiến thức kỹ thuật cần thiết. Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp không cần mã (no-code), ClickUp và Zapier cung cấp các tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mạnh mẽ để thiết kế trợ lý bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Đối với các nhà tiếp thị có kiến thức kỹ thuật, n8n là một công cụ tuyệt vời.

Bạn chủ yếu cần kỹ năng thiết kế quy trình làm việc, hiểu biết về các quy trình tiếp thị và khả năng viết các lời nhắc rõ ràng. Mặc dù kiến thức về mã là một lợi thế, nhưng nó không bắt buộc trên các nền tảng không cần mã như ClickUp.

AI có thể tự động hóa các công việc tiếp thị vận hành như phân tích, báo cáo và soạn thảo nội dung, nhưng nó không thể thay thế các nhà tiếp thị con người. Lập kế hoạch chiến lược, định vị thương hiệu, định hướng sáng tạo và hiểu biết về khách hàng vẫn đòi hỏi sự phán đoán và kinh nghiệm của con người.

Việc kết nối các trợ lý AI bên ngoài khá dễ dàng trong ClickUp. Truy cập thanh bên App Center và nhấp vào Agents. Chọn tùy chọn Trợ lý AI bên ngoài. Bạn sẽ cần tìm kiếm một trợ lý cụ thể (như Cursor hoặc Codegen), nhấp vào Kết nối và làm theo các bước thiết lập của nhà cung cấp đó — thường bao gồm khóa API hoặc quyền truy cập tài khoản bên ngoài. Sau khi kết nối, trợ lý có thể được kích hoạt từ các công việc, đề cập hoặc tự động hóa. Thiết lập rất đơn giản, nhưng có thể cần một số cấu hình tùy thuộc vào công cụ.

Bắt đầu bằng việc phân tích quy trình làm việc hiện tại để xác định các điểm nghẽn. Xác định các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường cho các trợ lý AI, viết các lời nhắc có cấu trúc, và luôn theo dõi hiệu suất để điều chỉnh khi cần thiết.

Chiến lược thương hiệu, truyền thông khủng hoảng và các tương tác nhạy cảm với khách hàng tuyệt đối không nên được tự động hóa hoàn toàn. Những lĩnh vực này đòi hỏi sự tinh tế và khả năng ra quyết định của con người mà AI không thể tái tạo một cách đáng tin cậy.