Từ cấu trúc phân cấp đến sự hào hứng: Cách tôi tăng tốc quy trình lập kế hoạch sự kiện bằng AI với các Super Agents của ClickUp

Điều gì khiến quản lý sự kiện trở nên khó khăn? Không phải vì bạn phải thực hiện một công việc lớn. Mà chính là hàng trăm công việc nhỏ mà bạn không tính đến.

Có các dòng thời gian cần quản lý, nội dung cần triển khai, nhà tài trợ cần phối hợp và cập nhật cần chia sẻ—thường là cùng một lúc. Và nếu bạn là người dẫn dắt công việc, bạn thường được kỳ vọng phải duy trì tiến độ tổng thể và can thiệp khi các chi tiết bị trễ.

Khi bạn tự mình quản lý toàn bộ sự kiện, bạn không có thời gian để đảm nhận vai trò của một chiến lược gia nội dung, điều phối viên dự án và giám đốc điều hành.

Đó chính là vấn đề mà tôi đã đặt ra để giải quyết bằng cách sử dụng kế hoạch sự kiện được hỗ trợ bởi AI với các Super Agents của ClickUp.

Giới thiệu về tôi: Chuyên gia được ClickUp xác minh

Tôi là Anna Bulock, một Chuyên gia Được Chứng nhận ClickUp, và tôi dành phần lớn thời gian của mình để giúp các nhóm thiết kế hệ thống có thể triển khai các dự án phức tạp mà không làm kiệt sức nhân viên. Trong một webinar gần đây của Cộng đồng ClickUp, tôi đã chia sẻ cách tôi sử dụng các Super Agents của ClickUp cho quản lý sự kiện.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một ví dụ thực tế về việc lập kế hoạch cho toàn bộ chiến dịch sự kiện của Giải đấu Hàng năm do một tổ chức – hãy gọi là Trung tâm Thanh niên – tổ chức, từ khâu lập kế hoạch đến tạo sức hút, bằng cách sử dụng các Super Agents AI trong ClickUp.

Tại sao kế hoạch sự kiện bằng AI không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu cấu trúc?

Hầu hết các nhóm tiếp cận AI theo cách tương tự như khi họ tiếp cận các công cụ mới: bằng cách yêu cầu nó thực hiện việc cần làm nổi bật trước tiên.

“Soạn thảo thông báo. ”“Tạo dòng thời gian. ”“Viết bài đăng trên mạng xã hội. ”

Vấn đề là nếu không có bối cảnh, AI chỉ có thể đoán mò.

Trong lập kế hoạch sự kiện, việc phỏng đoán dẫn đến các kế hoạch chung chung, bỏ sót các mối quan hệ phụ thuộc và công việc trông có vẻ tốt trên giấy nhưng lại thất bại trong quá trình thực hiện.

Đó là lý do tại sao tôi luôn bắt đầu với cấu trúc trước khi tự động hóa.

Các Super Agents của ClickUp cũng hoạt động hiệu quả nhất khi có bối cảnh. Để đảm bảo chúng đạt được thành công, bạn cần xây dựng môi trường làm việc cho chúng trước tiên.

Với hệ thống phân cấp phù hợp, một nhóm nhỏ cùng một số Super Agents được thiết kế tốt có thể vận hành toàn bộ chiến dịch trong khi bạn tập trung vào việc lãnh đạo.

🦄 Mới sử dụng ClickUp? Hai khái niệm quan trọng nhất trong bài viết này là: Cấu trúc phân cấp ClickUp và Super Agents. Hệ thống phân cấp ClickUp là cách công việc được tổ chức bên trong ClickUp, để cả con người và AI đều có thể hiểu được: Một Không gian đại diện cho một khu vực công việc lớn (như một sự kiện, bộ phận hoặc chiến dịch).

Thư mục nhóm các quy trình làm việc liên quan trong không gian đó (kế hoạch, nội dung, vận hành)

Danh sách công việc chứa các công việc thực tế, kèm theo trạng thái, người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn. Khi cấu trúc này được xác định rõ ràng, ClickUp trở thành nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy thay vì một tập hợp các công cụ rời rạc. ClickUp Super Agents là các trợ lý AI hoạt động trong hệ thống phân cấp đó. Thay vì làm việc từ cửa sổ trò chuyện trống, họ: Xem các công việc, tài liệu, dòng thời gian và hoạt động trong bối cảnh.

Tuân thủ cùng quyền truy cập và cấu trúc như nhóm của bạn.

Thực hiện các tác vụ chuyên sâu như lập kế hoạch sự kiện, quản lý nội dung hoặc xác định ưu tiên. Hãy xem cấu trúc phân cấp như một bản đồ, và các Super Agents như những nhân viên điều hành có thể thực sự điều hướng nó. Càng có cấu trúc rõ ràng và có chủ đích, các Super Agents của bạn càng trở nên thông minh và đáng tin cậy hơn.

Bắt đầu với cấu trúc phân cấp trước khi thêm các Super Agents AI cho việc lập kế hoạch sự kiện.

Trước khi yêu cầu bất kỳ agent nào lập kế hoạch sự kiện, viết nội dung hoặc quản lý hoạt động tiếp cận, tôi đã thiết kế một phân cấp ClickUp gọn gàng cho Trung tâm Thanh thiếu niên.

Tôi đã tạo một không gian chuyên dụng cho trung tâm tiếp cận. Bên trong đó, tôi đã thêm một số thư mục và danh sách tập trung:

Một thư mục cho chiến dịch trò chơi hàng năm

Thư mục Cập nhật Cộng đồng dành cho bản tin và thông báo.

Danh sách công việc hàng ngày cho hoạt động của trung tâm

Sắp xếp không gian làm việc quản lý sự kiện của bạn một cách gọn gàng với cấu trúc dự án của ClickUp.

Điều này quan trọng hơn bất kỳ lời nhắc nào.

Bằng cách giữ tất cả công việc liên quan trong một không gian duy nhất và có chủ đích, tôi đã tạo ra một ranh giới rõ ràng cho các Super Agents. Họ có thể tập trung vào những gì quan trọng, bỏ qua những gì không cần thiết và hoạt động mà không bị lạc vào các công việc không liên quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn mới bắt đầu, đây là lúc nên dừng lại và thiết kế phiên bản không gian của riêng bạn dựa trên mô hình của Anna: một không gian chính, một số thư mục tập trung và danh sách phản ánh cách nhóm của bạn thực sự làm việc với nhiệm vụ ClickUp và chế độ xem ClickUp.

Tại sao cấu trúc phân cấp quan trọng hơn xu hướng trong kế hoạch sự kiện bằng AI

Dễ dàng bị cám dỗ bắt đầu với phần nổi bật: yêu cầu một Super Agent soạn thảo email, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tiếp cận nhà tài trợ. Tôi đã cố ý kiềm chế.

Trước khi áp dụng AI, tôi đã đảm bảo rằng mỗi danh sách công việc đều có:

Trạng thái công việc tùy chỉnh rõ ràng và có ý nghĩa

Các Trường Tùy chỉnh ghi lại thông tin chi tiết thực tế (như cấp độ nhà tài trợ hoặc loại sự kiện)

Tên gọi rõ ràng, dễ hiểu cho cả con người và các tác nhân.

Sau khi cấu trúc đó được thiết lập, tôi đã tích hợp ClickUp AI vào quy trình làm việc. Đó là lúc các Super Agents ngừng phỏng đoán và bắt đầu thực thi.

Nếu bạn bắt đầu với mạng xã hội trước tiên, đại lý của bạn có thể quảng bá trung tâm của bạn một cách chung chung. Tuy nhiên, nếu không có bối cảnh sự kiện, nó không thể xây dựng các chiến dịch cụ thể mà bạn thực sự cần. Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh, hiểu rõ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và dòng thời gian của bạn, cung cấp thông tin chính xác và liên quan hơn nhiều vì nó phân tích dữ liệu công việc thực tế, không phải các yêu cầu cô lập. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp thống nhất công việc và trí tuệ, giúp các tác nhân hoạt động với bối cảnh đầy đủ, không phải các tín hiệu rời rạc.

Hợp nhất công việc và AI trong một nền tảng duy nhất với ClickUp

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp thống nhất công việc và trí tuệ, giúp các tác nhân hoạt động với bối cảnh đầy đủ, không phải các tín hiệu rời rạc.

👀 Bạn có biết? Khoảng 62% tổ chức đang thử nghiệm với các trợ lý AI, nhưng chỉ có khoảng 23% trong số đó mở rộng quy mô vượt qua giai đoạn thử nghiệm—điều này cho thấy sự trưởng thành, tích hợp quy trình làm việc và mô hình vận hành là yếu tố quan trọng để đạt được giá trị thực sự.

Xây dựng Trình lập kế hoạch sự kiện AI đầu tiên cho chiến dịch chủ chốt của bạn với các Super Agents AI.

Siêu đại lý đầu tiên tôi xây dựng đã hoạt động như một nhà lập kế hoạch sự kiện AI cho các trò chơi chủ lực.

Đây là một dự án lớn kéo dài nhiều tháng, bao gồm nhiều hoạt động, tình nguyện viên và hạn chót. Tôi đã cấp quyền truy cập cho Super Agent vào thư mục chiến dịch và giao nhiệm vụ rõ ràng: giúp biến ý tưởng sơ bộ thành một kế hoạch khả thi.

Thay vì bắt đầu từ một danh sách trống, tôi để agent tạo ra cấu trúc ban đầu—các công việc, công việc con và nhóm công việc—phù hợp với cách thức thực tế của công việc tổ chức sự kiện.

Từ đó, tôi đã xem xét và hoàn thiện, thay vì tự mình phát triển mọi thứ.

Biến ý tưởng mơ hồ thành kế hoạch sự kiện được hỗ trợ bởi AI một cách thực tế.

Với một lệnh duy nhất, đại lý lập kế hoạch sự kiện được yêu cầu:

Hiểu rõ mục tiêu của Giải đấu Hàng năm

Tạo các công việc cho từng loại sự kiện và hoạt động.

Nhóm công việc thành các danh sách công việc và công việc con tương ứng với các quy trình làm việc thực tế.

Sau đó, tôi có thể xem toàn bộ kế hoạch trong chế độ xem dòng thời gian và thấy cách mọi thứ kết nối với nhau trong suốt mùa.

Thay vì bắt đầu từ đầu, nhóm bắt đầu từ bản nháp đầu tiên được tạo ra một cách cẩn thận bởi Super Agent.

Phiên bản đầu tiên của bất kỳ kế hoạch sự kiện nào đều che giấu các vấn đề. Hạn chót bị lùi lại. Công việc chuẩn bị trượt qua ngày thực hiện.

Thay vì kiểm tra từng công việc thủ công, tôi đã giao cho công cụ lập kế hoạch sự kiện một nhiệm vụ thứ hai: đối chiếu ngày tháng với thực tế.

Các Super Agents đã đánh dấu các công việc được lên lịch sau công việc mà chúng hỗ trợ, điều chỉnh dòng thời gian thực hiện và phát hiện rủi ro sớm. Điều này đã tiết kiệm hàng giờ làm việc dọn dẹp và ngăn chặn các tình huống gấp rút vào phút chót.

Trợ lý:

Xác định các công việc được lên lịch sau sự kiện mà chúng hỗ trợ.

Điều chỉnh lại ngày đáo hạn để công việc chuẩn bị được hoàn thành trước ngày sự kiện.

Giữ cho dòng thời gian tổng thể thực tế và khả thi.

Bằng cách để một đại lý lập kế hoạch sự kiện kiểm tra và điều chỉnh ngày tháng của bạn, bạn sẽ tránh được những tình huống gấp gáp vào phút chót và đảm bảo chiến dịch của mình dựa trên thực tế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn mới bắt đầu hoặc muốn bỏ qua việc tạo danh sách và trường dữ liệu từ đầu, hãy sử dụng mẫu lập kế hoạch sự kiện của ClickUp làm nền tảng trước khi thêm các Super Agents. Tải miễn phí mẫu Bắt đầu sớm trong việc tổ chức không gian làm việc sự kiện của bạn với Mẫu Lập Kế Hoạch Sự Kiện ClickUp. Mẫu này đi kèm với các danh sách công việc đã được xây dựng sẵn cho logistics, dòng thời gian, ngân sách, nhân sự và nhiều hơn nữa, giúp các Super Agents của bạn có cấu trúc và dữ liệu có ý nghĩa để thực hiện công việc ngay từ ngày đầu tiên.

Sau khi kế hoạch sự kiện đã được hoàn thiện, công việc thực sự bắt đầu: tài trợ và nội dung.

Thay vì phải xử lý nhiều bảng tính và hộp thư đến, tôi đã giao mỗi luồng công việc cho một Super Agent chuyên biệt.

Mọi sự kiện đều cần kinh phí. Tại Trung tâm Thanh niên, quỹ nội bộ hỗ trợ, nhưng các nhà tài trợ bên ngoài vẫn rất quan trọng.

Tôi đã tạo một danh sách tài trợ chuyên dụng với các Trường Tùy chỉnh cho:

Tên nhà tài trợ và thông tin liên hệ

Cấp độ tài trợ và lợi ích

Trạng thái tiếp cận và thỏa thuận

Sau đó, tôi đã gán một Super Agent trực tiếp vào danh sách công việc đó.

🔑 Điểm chính: Vì trợ lý hoạt động bên trong ClickUp với đầy đủ ngữ cảnh, nó có thể theo dõi ai cần được theo dõi, tóm tắt trạng thái của nhà tài trợ và đề xuất các bước tiếp theo — mà không ai cần phải nhớ trạng thái hiện tại của các công việc.

Đặt một đại lý quản lý nội dung vào trung tâm của chiến dịch của bạn.

Khi kế hoạch sự kiện và nhà tài trợ đã được triển khai, bạn vẫn cần giao tiếp và quảng bá sự kiện đến đối tượng mục tiêu. Đó chính là lúc Siêu Trợ lý Quản lý Nội dung phát huy tác dụng.

Nhóm của tôi và tôi đã tạo ra:

Một danh sách bản tin với chế độ xem Bảng để viết, chỉnh sửa và nội dung sẵn sàng gửi.

Một danh sách mạng xã hội kết nối với Frozen Games, bao gồm các ngày quan trọng và tài nguyên.

Một biểu mẫu ClickUp công khai dành cho các bài nộp/gửi và câu chuyện của cộng đồng.

Trợ lý Quản lý Nội dung đã được cung cấp bối cảnh của các danh sách này và chiến dịch tổng thể. Từ đó, nó có thể:

Đề xuất trạng thái và Trường Tùy chỉnh nếu danh sách thiếu cấu trúc.

Điền vào các trường mới sau khi chúng được thêm vào.

Chỉnh sửa các bản tin và bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến các sự kiện cụ thể.

Tạo các công việc con hoặc danh sách kiểm tra để đảm bảo các chi tiết mà con người có thể quên, chẳng hạn như xác nhận liên kết đăng ký hoặc bao gồm lời kêu gọi hành động cho tình nguyện viên.

Một trong những tính năng yêu thích của tôi là yêu cầu Trợ lý Quản lý Nội dung xem xét các bài nộp/gửi của cộng đồng và đánh dấu những bài nào hỗ trợ tốt nhất cho các chiến dịch hiện tại.

🔑 Điểm chính: Khi bạn xem nội dung như một quy trình làm việc có cấu trúc bên trong ClickUp, một Trợ lý Quản lý Nội dung có thể di chuyển công việc từ ý tưởng đến khi được xuất bản mà không để bất kỳ điều gì bị bỏ sót. Xem cách nhóm của ClickUp sử dụng các Super Agents AI để quản lý các chương trình nội dung của họ:

Giữ chất lượng cao với trạng thái, biểu mẫu và bài nộp/gửi.

Super Agents rất mạnh mẽ, nhưng chúng chỉ thực sự hiệu quả khi kết hợp với các quy trình làm việc rõ ràng mà mọi người đều hiểu.

Các trạng thái, biểu mẫu và chế độ xem trong ClickUp cung cấp các giới hạn an toàn cho các đại lý của bạn, giúp họ làm việc nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của bạn.

Sử dụng chế độ xem ClickUp và trạng thái công việc để đảm bảo mọi công việc luôn được tiến hành suôn sẻ.

Đối với bản tin và nội dung mạng xã hội, tôi chủ yếu sử dụng các chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách:

Các chế độ xem bảng giúp dễ dàng theo dõi các tác vụ đang trong quá trình soạn thảo, xem xét, phê duyệt và đã được xuất bản.

Xem dạng danh sách giúp nhóm nhanh chóng kiểm tra hạn chót và người chịu trách nhiệm.

Trạng thái công việc được đánh dấu màu sắc giúp phân biệt rõ ràng giữa các công việc đã hoàn thành và những công việc chưa được bắt đầu.

Trợ lý Quản lý Nội dung tuân thủ các trạng thái này khi đề xuất các bước tiếp theo, giúp các cộng tác viên con người và AI đồng bộ với nhau.

Hãy để một agent phân loại các bài nộp/gửi từ cộng đồng so với mục tiêu của bạn.

Khi cộng đồng của bạn hào hứng chia sẻ câu chuyện, hình ảnh và ý tưởng, điều này rất tuyệt vời cho việc tương tác, nhưng lại quá tải khi quản lý thủ công.

Bằng cách chuyển các biểu mẫu công khai vào một danh sách ClickUp, tôi cung cấp cho đại lý Quản lý Nội dung một hộp thư đến rõ ràng để làm việc. Đại lý có thể:

Đọc từng bài nộp/gửi trong bối cảnh cụ thể.

So sánh với mục tiêu chiến lược của trung tâm và các chiến dịch đang triển khai.

Đề xuất những câu chuyện nào nên được nổi bật ngay lập tức và những câu chuyện nào nên được lưu lại cho sau này.

Thay vì lướt qua hộp thư đến ồn ào, nhóm sẽ nhận được bộ sưu tập các câu chuyện cộng đồng được chọn lọc kỹ lưỡng, thực sự giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

📮 ClickUp Insight: 62% người được hỏi cho biết các trợ lý AI hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng, mô tả chúng ở giai đoạn sơ khai hoặc thậm chí tạo ra nhiều công việc hơn là giải quyết. Sự bực bội thường xuất hiện trong quá trình chuyển giao. Một nhân viên tóm tắt cuộc họp, đề xuất các bước tiếp theo hoặc đánh dấu vấn đề, sau đó dừng lại. Bạn vẫn phải tạo công việc từ các mục hành động, giao chủ sở hữu, cập nhật trạng thái và theo dõi thủ công. Các Super Agents được thiết kế để xử lý tất cả các bước đó. Chúng có thể sử dụng các hành động liên kết để chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc, cập nhật trạng thái dự án, phân công công việc cho chủ sở hữu phù hợp và duy trì quy trình làm việc diễn ra trong cùng hệ thống nơi thực thi. Khi một trợ lý AI có thể chuyển đổi công việc từ “đây là những gì cần làm” sang “đã được thực hiện”, giá trị thực sự mới được thể hiện.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp cho quản lý sự kiện: Mẫu và quy trình làm việc

Quản lý mọi thứ với một Super Agent AI theo phong cách COO.

Ngay cả khi có người lập kế hoạch sự kiện và quản lý nội dung, vẫn cần có ai đó giữ được chế độ xem tổng quan. Đối với chúng tôi, người đó chính là Siêu Trợ Lý Phong Cách COO được tích hợp trực tiếp trong ClickUp.

Tôi đã hiển thị cho đại lý này khả năng theo dõi toàn bộ không gian và một nhiệm vụ đơn giản: xác định những vấn đề cần sự chú ý của lãnh đạo và hỗ trợ phân công phần còn lại.

Từ đó, việc phân công công việc trở thành một cuộc hội thoại đơn giản. Tôi có thể nói những điều như:

Mọi công việc liên quan đến không gian Annual Games nên được giao cho quản lý sự kiện.

Mọi nội dung thuộc mục Community nên được chuyển đến quản trị viên nội dung.

Trợ lý COO sau đó phân công các công việc tương ứng, giúp công việc được chuyển đến người chịu trách nhiệm phù hợp mà không cần tôi phải phân công lại từng thẻ một cách thủ công.

Giữ trách nhiệm mà không bị sa lầy vào chi tiết nhỏ nhặt.

Điều kỳ diệu của thiết lập này là nhóm của tôi và tôi luôn cập nhật thông tin mà không cần phải theo dõi danh sách công việc suốt cả ngày.

Trợ lý COO xác định những vấn đề thực sự cần quyết định của lãnh đạo.

Các Super Agents chuyên về lập kế hoạch sự kiện và quản lý nội dung thực hiện theo hướng dẫn đó.

Thông báo cho con người biết khi các mục quan trọng đã hoàn thành.

🔑 Điểm chính: Với COO Agent điều phối công việc giữa các Super Agents chuyên biệt, các nhà lãnh đạo có thể duy trì kiểm soát kết quả trong khi để ClickUp xử lý các công việc lặt vặt.

📚 Xem thêm: Cách hội tụ AI giải quyết tình trạng phân tán công việc

Cách xây dựng hệ thống kế hoạch sự kiện bằng AI của riêng bạn trong ClickUp với nhóm Super Agents.

Cách thiết lập này không chỉ áp dụng cho các sự kiện lớn. Nó cũng hiệu quả cho bất kỳ chiến dịch quan trọng nào.

Dưới đây là cách áp dụng nó cho nhóm của bạn:

Tạo một không gian tập trung. Bắt đầu với một không gian duy nhất dành riêng cho một sáng kiến rõ ràng, như một sự kiện ra mắt, chuỗi sự kiện hoặc chương trình tiếp thị. Thiết kế các thư mục và danh sách của bạn. Tạo các thư mục cho kế hoạch, thực hiện và giao tiếp, và các danh sách phản ánh cách bạn đã làm việc. Định nghĩa trạng thái và Trường Tùy chỉnh. Đảm bảo mỗi danh sách công việc có các trạng thái có ý nghĩa và các Trường Tùy chỉnh mà các đại lý của bạn sẽ dựa vào. Tạo Super Agent đầu tiên của bạn. Bắt đầu với một Super Agent dành cho nhà lập kế hoạch sự kiện hoặc quản lý dự án, và để nó tạo ra các công việc, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc. Thêm các đại lý chuyên môn. Thêm các đại lý cho các lĩnh vực như tài trợ, nội dung, hỗ trợ, tài chính hoặc vận hành khi quy trình làm việc của bạn phát triển. Hoàn thiện với một COO Agent. Khi đã có nhiều agent hoạt động, hãy tạo một agent theo phong cách COO để điều phối công việc và xác định việc cần làm tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn không cần biết mã để tạo ra một trợ lý lập kế hoạch sự kiện AI trong ClickUp. Sử dụng công cụ tạo Super Agent bằng ngôn ngữ tự nhiên trong thanh bên AI, tôi chỉ cần mô tả vai trò của trợ lý: lập kế hoạch sự kiện, quản lý dòng thời gian và phát hiện rủi ro. ClickUp hướng dẫn tôi chọn danh sách công việc và thư mục phù hợp, cài đặt lịch trình và định hình cách trợ lý xử lý công việc liên quan đến sự kiện. Sau khi Super Agent được triển khai, tôi đã thử nghiệm bằng cách yêu cầu dòng thời gian và kiểm tra ngày tháng trực tiếp trong trò chuyện. Vì nó có thể đọc các công việc, tài liệu và lịch trình cùng lúc, các kế hoạch của nó luôn dựa trên sự kiện thực tế - không phải là những ý tưởng chiến dịch chung chung. Tạo một AI Agent không cần mã chỉ với một lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên bên trong ClickUp.

🔑 Điểm chính: Bạn không cần ngân sách khổng lồ để bắt đầu. Bạn chỉ cần một phân cấp hợp lý và một nhóm nhỏ các Super Agents được tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn.

Từ kế hoạch sự kiện thủ công đến thực thi do AI dẫn dắt

Vậy, điều gì đã thay đổi cho Trung tâm Thanh thiếu niên khi có sự hỗ trợ của các Super Agents AI của ClickUp?

Thay vì phải theo dõi cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau, nhóm thực hiện công việc trong một hệ thống tích hợp duy nhất. Các Super Agents xử lý cấu trúc và theo dõi tiến độ. Con người tập trung vào đánh giá, sáng tạo và lãnh đạo.

Đó chính là hình thức thực tế của kế hoạch sự kiện bằng AI hiệu quả: ít công cụ hơn, ít rắc rối hơn và các hệ thống có thể mở rộng theo tham vọng của bạn thay vì sụp đổ dưới áp lực đó.

Nếu bạn thiết lập cấu trúc phân cấp trước và giao cho các Super Agents nhiệm vụ rõ ràng, chúng có thể xử lý khối lượng công việc vận hành lớn hơn nhiều so với mong đợi của hầu hết các nhóm.

Muốn bắt đầu ngay lập tức? Rất đơn giản. Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí!

Anna Bullock là một chiến lược gia sáng tạo, quản lý dự án và nhà tư duy hệ thống – và là người mẹ tinh thần của kinh doanh bạn khi bạn cần sự rõ ràng và quan tâm. Thông qua tư vấn, nội dung và phát triển không gian làm việc trực tuyến, cô giúp những người có tham vọng biến ý tưởng thành hành động, xây dựng hệ thống hỗ trợ và phát triển kinh doanh thực sự phù hợp với cuộc sống của họ.